Senador Pizarro en día clave para sellar plan de emergencia: “Estamos obligados a terminar hoy día con una propuesta que vaya en apoyo directo de las familias”

El presidente de la comisión de Hacienda manifestó que espera que el Gobierno eleve el monto del Ingreso Familiar para sellar el acuerdo.

A minutos de comenzar una nueva ronda de negociaciones con el Gobierno para lograr consensuar un plan de emergencia para hacer frente a la crisis sanitaria, el senador DC y presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro, identificó que el apoyo a las familias es uno de los puntos clave que se deben zanjar hoy.

“Estamos obligados a terminar hoy día con una propuesta que vaya en apoyo directo de las familias porque queremos, el sábado y domingo, trabajar en la confección de los proyectos de ley que se requieren para implementar esta propuesta”, señaló en entrevista con Radio Agricultura este viernes.

Si bien aclaró que hay consenso en los criterios fundamentales, la brecha entre el valor que propone como subsidio el Ejecutivo (de $ 75.000 por persona) y la oposición (un rango entre $105.000 y $ 115.000) es uno de los puntos que en este momento traban el acuerdo.

Ante esto, envió la señal de que espera por parte del Gobierno un gesto en el monto que ponga hoy sobre la mesa en el contexto de que esta diferencia “es importante”.

“Hay razones para explicar por qué se producen las diferencias y hay razones también que pueden posibilitar que nos acerquemos a una cifra”, señaló. Esto porque, según comentó, el valor que como parlamentarios de oposición usan de referencia -unos $450.000 por familia de cuatros personas- es la definida en la canasta básica de la línea de pobreza y pobreza extrema que contempla ítems en un contexto de “normalidad” como el transporte, que hoy no son necesarios de considerar. Bajo ese supuesto, manifestó que se puede llegar a “una cifra intermedia”.

Sobre el monto necesario de acordar sinceró que: “No me atrevo a decir a cuánto vamos a llegar”.

En este escenario, comentó sobre la viabilidad de sellar hoy este punto: “No me imagino que en la situación en que estamos -dramática- el Gobierno no tenga la voluntad de generar un mayor acuerdo con la oposición en esta materia. Y no me imagino que desde la oposición -aunque tengamos muchas diferencias y desconfianzas con lo que ha sido la gestión y lo hecho por parte del Gobierno- no entendamos lo dramático de la situación y que no tengamos la voluntad de llegar a un acuerdo”.

Los otros pendientes

Otro punto en el que espera avanzar hoy es extender por más tiempo la cobertura que brinda la Ley de Protección del Empleo con una tasa plana y no decreciente como se establece hoy.

Valoró que ayer se haya avanzado en establecer un fondo por US$ 12.000 millones para solventar las prestaciones sociales y las medidas de reactivación, que según entiende, es para ser utilizado en 24 meses. En esa línea, agregó que hay “bastante acuerdo” en que la ayuda a las familias sea mayor al subsidio de $65.000 que se entregó en junio, que se eleve el universo de beneficiarios y que se extienda de manera pareja en los próximos tres meses: “Y si es necesario un cuarto mes, y -ojalá no sea necesario- un quinto mes”.