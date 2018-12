Senadora Rincón busca reponer el debate sobre INE autónomo

Macro

Iniciativa no registra movimiento desde el 14 de marzo pasado.

En medio de la intensa discusión por las cifras del mercado laboral en el país, el proyecto de ley que busca dar un nuevo estatus al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) podría tener un nuevo impulso.

Se trata de la iniciativa que el gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso en noviembre de 2015, y que busca crear un nuevo sistema estadístico nacional, contemplando una normativa que entregue presupuesto y autonomía al INE, entre otros aspectos principales.

La senadora de la Democracia Cristiana y exministra del Trabajo, Ximena Rincón, anunció que hará llegar un oficio a su par Juan Pablo Letelier. La idea es que se reponga la discusión de la iniciativa, luego de que la comisión de Economía que ella preside despachara a la instancia encabezada por el senador socialista el proyecto, el que no ha sido visto desde el pasado 14 de marzo por el Senado.

En conversación con Diario Financiero, la legisladora aseguró que “pedí que se preparara un oficio para pedir a la Comisión de Hacienda que lo vean”.

Rincón recordó que “cuando era ministra del Trabajo, dije que no nos podíamos basar solo en los datos que el INE maneja de empleo porque no eran suficientes. En esa época lo dije pero (el exministro) Valdés y otros economistas me sacaron la cresta”.

Agregó que “salvo David Bravo, nadie se acuerda de que lo dije ya en esa época, pero claro, como lo dijo una mujer y un abogado, es una tontera, pero hoy día lo dicen hombres y economistas, es muy inteligente”.

En su óptica, “hoy día se hace más urgente que nunca que revisemos el tema del INE y relevemos eso en la discusión”.

Otras prioridades

Pese a la intención de la exministra, el senador Juan Pablo Letelier reconoció que el proyecto actualmente está lejos de ser considerado como uno de los temas prioritarios en la Comisión de Hacienda.

“Tenemos otras prioridades, hemos estado con otras urgencias. El INE no ha estado puesto en consideración porque estamos con otras tareas, y por cierto, el ejecutivo no le ha puesto ninguna urgencia a esto”, dijo el legislador.

Consultado sobre si piensa reponer en algún momento el proyecto, afirmó que por ahora “tenemos una agenda con prioridades de una magnitud un poco distinta” y planteó además que “para mí, no es de los temas prioritarios”.

El senador planteó que el oficio aún no ha sido recibido, pero remarcó que estarán abocados a debatir temas como el reajuste al sector público,y el nuevo financiamiento a las Fuerzas Armadas, entre otros.