Senadores citarán a exdirectora del INE tras tensa sesión con Pattillo por caso IPC

En la cita con los parlamentarios, el titular del organismo no revirtió su posición respecto a la supuesta manipulación de las cifras en meses específicos el año pasado.

Un tenso ambiente se percibió ayer en la comisión de Economía del Senado, luego de que la instancia recibiera al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Patillo, quien fue a exponer sobre los cambios que han diseñado al Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer).

Y si bien Pattillo llegó a la sesión con ese objetivo, algunos senadores aprovecharon la oportunidad para consultarle sobre el estado de la denuncia que realizó el servicio por una posible manipulación al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En la cita, el personero fue interpelado por la senadora Ximena Rincón (DC) por los recientes dichos del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien señaló que no es posible definir si lo sucedido fue un error o una manipulación de las cifras del IPC.

Patillo comenzó señalando que las investigaciones siguen su curso, y que no cuenta con antecedentes adicionales.

Pese a eso, la senadora Rincón insistió en preguntarle a la autoridad si sigue manteniendo su postura acerca de que lo ocurrido en el organismo con las cifras del IPC es una manipulación. Pattillo contestó que “lo que espero es que sepamos qué es lo que pasó y, por eso, está la investigación”.

Ante la insistencia de la parlamentaria, el economista defendió su actuar, asegurando que “es deber, no sólo una opción, de los funcionarios públicos denunciar cualquier cosa que parezca que no está bien, cualquiera sea el motivo por el cual no está bien. Por lo tanto, lo único que yo hice es cumplir con un deber”.

Luego de esto, Rincón recordó que “fue el propio director en esta comisión quien hizo afirmaciones. Él dijo que sabían quién, cómo y dónde había hecho esto e hizo afirmaciones graves que lo llevaron a hacer la presentación ante la Fiscalía”.

En relación a este tema, los senadores acordaron invitar a la exdirectora del servicio, Ximena Clark, a exponer sobre el tema para aclarar el escenario técnico.

Inacer: “No hay manera de corregirlo”

Previo a la polémica con la senadora Rincón, Pattillo se tomó varios minutos para exponer sobre los cambios al Inacer.

Sobre el tema, el director inició su exposición señalando que “el avance tecnológico ha hecho que el indicador haya ido quedando atrás en términos metodológicos, siendo cada vez menos relevante de lo que debiera”.

En línea con eso, Pattillo fue claro en el diagnóstico que tiene respecto a esta medición “tiene limitaciones metodológicas que no son salvables”.

“La síntesis de esta historia para ponerlo en las palabras del senador Álvaro Elizalde, es que el termómetro está absolutamente perdido y apunta para cualquier lado y no hay manera de corregirlo”, enfatizó Pattillo.

Para dejar atrás esto, y mejorar la calidad del indicador, el director del INE explicó que el nuevo enfoque del servicio será “reemplazar una información agregada que no conversa con la cifras efectivas (...) nuestro planteamiento es por lo tanto, construir un repositorio -base de datos- con estadísticas sectoriales con cada una de las regiones”, dijo Pattillo.

De esta forma, desde ahora el INE publicará indicadores sectoriales no agregados, según detalló el director, los que que mostrarán “qué está pasando con las actividades principales que cada región tiene”.

Pattillo recalcó que tras los cambios hay metodologías conocidas, que buscan poner a nivel a internacional la información regional del país. “Cualquiera que entre a los INE de otros lugares o a información estadísticas de otros sitios se va a encontrar con información muchísimo mas detallada de la que tenemos hoy día en Chile”, recalcó la autoridad estadística.