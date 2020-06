Senadores valoran realismo del IPoM pero advierten mayor impacto económico por el manejo sanitario

Macro

Los parlamentarios también advirtieron la dependencia del país y de su recuperación del plano internacional.

Un panorama más sombrío que el de marzo reveló el Informe de Política Monetaria (IPoM) presentado hoy por el Banco Central, que prevé que la economía chilena se contraerá entre 5,5% y 7,5% este año.

Si bien el panorama es sumamente pesimista, los parlamentarios de la comisión de Hacienda del Senado agradecieron el realismo del informe entregado hoy y presentado por el presidente del banco, Mario Marcel, ya que a su juicio permitirá plantear de manera más adecuada el curso de acción.

"Nunca había tenido la posibilidad de recibir un IPoM que fuera tan crudo sobre lo que viene en los próximos meses", dijo el senado Ricardo Lagos Weber (PPD), quien agregó que "este es un cuadro bien crudo y que se valora porque es así". A su juicio, "es bueno enfrentar la realidad porque eso nos hace preguntarnos cómo lo vamos a abordar".

El parlamentario recordó que durante los meses previos, el Banco Central "estaba en el lado de los más optimistas", pero afirmó que las cifras de hoy están "más en sintonía" con quienes prevén una caída más profunda, del orden del 8% del PIB.

Lagos Weber destacó que las cifras son comparables con la crisis de los años 80, y destacó que la situación "tiene impactos reales". "Acá hay gente que lo va a pasar mal, se van a perder empleos, van a quebrar empresas, se van a descapitalizar familias de distintos niveles", lamentó.

En la misma línea, el presidente de la comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC), afirmó que el IPoM presentado es "muy realista, muy crudo, refleja la crisis profunda que desde el punto de vista económico y social está viviendo nuestro país".

El parlamentario aseguró que "lo que viene por delante es más complejo todavía, porque se requiere una reactivación rápida de la economía, generación de empleo, y no va a ser fácil, mientras no superemos la pandemia, la emergencia sanitaria, es difícil pensar que el país puede volver a crecer o a una cierta normalidad".

Desde el oficialismo, Juan Antonio Coloma (UDI) valoró el trabajo realizado por el instituto emisor y señaló que "hoy día si hay una institución que ha estado liderando política pública, en sentidos reactivadores y que fueron casi los primeros que se dieron cuenta de lo que estaba pasando fue el banco".

El senador Carlos Montes (PS), en tanto, comentó que "el diagnóstico es algo nuevo, muy complejo y cierto, con mucha incertidumbre de cómo va a evolucionar lo internacional de lo cual somos completamente dependientes".

Además, señaló que el problema y la preocupación son el corto plazo, y criticó que "haber pasado tres meses sin apoyo a las familias es algo grave", y por lo mismo, planteó el escenario de que "si entramos en una crisis social muy profunda, si el desempleo a la salida de esto se nos va muy arriba, tenemos que pensar hipótesis para esa situación".

Con una mirada del plano internacional, el senador José García Ruminot (RN) hizo un llamado a ponerse en el marco "de la situación mundial que estamos viviendo". "El mundo está atravesando una crisis económica y sanitaria. Tengamos un poco de objetividad y sobre todo tengamos unidad para enfrentar la situación que están viviendo nuestros compatriotas" propuso.

Y frente a las críticas al manejo de la pandemia, el senador afirmó que "no estamos haciendo tan mal las cosas como se dice", señalando que los créditos Fogape, las medidas del Banco Central, de la Comisión para el Mercado Financiero y del gobierno "están funcionando". Sin embargo, también planteó: "¿Es todo lo que necesitamos? Probablemente no".

Frente sanitario

Aunque no fue unánime, la mayoría de los parlamentarios presentes en la instancia expresaron preocupación por la respuesta sanitaria a la pandemia, las que muchos de los representantes calificaron como un "fracaso".

Lagos Weber, por ejemplo, planteó que aunque el país puede tener una gran capacidad de respuesta debido a su institucionalidad, "eso lo puedo dilapidar rápidamente si en el frente sanitario estoy fallando".

"Mirando para atrás, hemos cometido un error", afirmó el senador, quien agregó que la consecuencia son mayores costos, mayor lentitud en la recuperación, y que extender las medidas sanitarias vigentes actualmente tiene un costo. "Lo podemos financiar, pero podría haber sido distinto", criticó.

En la misma línea, la democratacristiana Yasna Provoste indicó que "la actividad económica va a andar bien si nosotros somos capaces de enfrentar esta crisis sanitaria", pero enfatizó que "hoy estamos frente a un fracaso en el manejo de lo sanitario".

La senadora también planteó un paralelo con la crisis de los años 80 y dijo que "la economía y su futuro depende del éxito de lo sanitario, y lo sanitario hasta ahora ha sido un desastre". "Se requiere mucha inversión pública y que todos nos alineemos en un propósito, y es que los chilenos y chilenas no volvamos a repetir lo que vivimos hace 40 años", agregó.

Sobre la propuesta inicial del gobierno de mantener ciertas actividades mientras se intentaba controlar la expansión del brote, el senador Pizarro señaló que "hay que reconocer, nos guste o no, que eso fracasó".

En su opinión, la crisis de confianza en las instituciones y autoridades ha permeado la pandemia, y dijo que "si no hacemos algo por recuperar mínimamente esas confianzas y esas credibilidades no vamos a salir de esta, no nos vamos a recuperar desde el punto de vista social y económico y tampoco vamos a ser eficientes en la lucha contra la pandemia".

Además, planteó que "con una estrategia sanitaria más eficiente el país puede retomar una mínima normalidad", recordando que la sociedad tendrá que convivir con la pandemia durante un tiempo.