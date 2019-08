Sergio Godoy: “Está claro que se está acumulando más evidencia de que va a costar crecer más del 3%”

Macro

Miembro del Comité Consultivo del PIB Tendencial da por segura una baja de tasas de 50 puntos base en septiembre.

Aun cuando reconoce un primer semestre peor a lo esperado, escenario que lo llevó a “sincerar” la proyección de crecimiento para este año, el economista jefe de Tanner Sergio Godoy, ratifica sus perspectivas de un repunte en la segunda mitad del año, otorgándole un rol clave al consumo y a la inversión.

Miembro del Comité del PIB Consultivo que convoca Hacienda, sí admite un sesgo pesimista dados los recientes acontecimientos internacionales. “La guerra comercial ahora no es solo un riesgo, ahora ya es una realidad”, dice.

- ¿Cómo evalúa el crecimiento de 1,3% que registró la economía en junio ?

- El dato de crecimiento de junio -inferior a nuestras expectativas- se explica porque subestimamos el efecto negativo que generó la menor producción manufacturera (…) Sin embargo, mantenemos nuestra visión de un mejor desempeño en el segundo semestre para terminar el presente año con la economía creciendo en torno al 2,9%.

- Esto es un cambio respecto a su proyección de 3,1%. ¿Qué lo motivó?

- Está claro que se está acumulando más evidencia de que a la economía le costará crecer más del 3%; eso es cierto.

- Para el segundo semestre ¿Hubo modificación?

- No, porque creo que hay factores puntuales que afectaron este dato de Imacec -como las huelgas de Chuquicamata y Walmart-, por lo que no amerita hacer una corrección todavía.

-¿En qué sustenta el 4% que espera para la segunda mitad del año?

- En que el consumo se sostenga en lo que está ahora -de 2,9% según las últimas cifras de Cuentas Nacionales- junto a cifras de masa de salarial que siguen mejorando; una inversión que creció 2,9% en el primer trimestre y que no se espera que sea más abajo en el resto del año. Eso es clave.

Encuentro interesante que la minería, que venía bajando y que se esperaba que después de la huelga de Chuqui lo hiciera, no cayó. Tal vez, hay más vida ahí de lo que suponemos.

Lo otro son las cifras de la construcción que también está mostrando mejoría.

Segundo semestre con sesgo negativo

- ¿Cómo afecta la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China?

- Hay que ver que pasará. Hoy tenemos los tuit de Trump, la devaluación del yuan…

En estos momentos está así, pero puede recuperarse…Ahora, no se ve alivio entre China y EEUU. Claramente, esto empeoró. Por ahora, yo mantengo la proyección (del segundo semestre), pero con un sesgo negativo.

-¿Qué espera para la próxima reunión de política monetaria?

- En Chile, seguro que la tasa se bajará 50 puntos base en septiembre. El argumento es simple: es real que el escenario externo se empeoró frente a lo que se veía antes. Todos pensábamos que la guerra comercial estaba contenida con riesgos asociados. Ahora no es solo un riesgo, ahora ya es una realidad.

- ¿Ve presiones inflacionarias por el alza del dólar?

- Son contenidas, vemos una inflación de 2,8%. El promedio no cambia por el alza del dólar, por ahora. Tenemos que ver si se sostienen estos niveles.

La preocupación por China

- ¿Cuál es la proyección de crecimiento para 2020?

- Estamos en 3%.

- ¿Considera que es el potencial del país?

- No está muy lejos de 3%. Hay que tener mucho cuidado con el potencial de Chile, porque si uno mira a China, está cayendo. Y no sé cómo vamos a seguir aumentando nuestro potencial si China cae. Me cuesta entenderlo porque somos muy dependientes de lo que pase en China.

- ¿Qué impacto tendrá la migración en la economía a mediano y largo plazo?

- Primero, no creo que haya un tema de desempleo en Chile producto de la migración. Tienen una preparación similar a la de los trabajadores locales, lo que es un punto relevante respecto de lo que pueda afectar a la productividad. Vemos un efecto en el empleo, sin duda, pero no mayor sobre la productividad.

- ¿Es porque hoy están subcontratados?

- Los migrantes han entrado no solo a la fuerza laboral sino que al empleo y eso es muy bueno para Chile. Toma tiempo para que alcancen su potencial. Mi punto es que aunque lleguen a su potencial es más o menos parecido al de los chilenos.