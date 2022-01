Macro

Sin ajustes al Mepco, el precio de la gasolina de 93 podría superar $ 1.100 en marzo y seguir subiendo hasta 2023

Informe de Clapes UC proyecta el escenario en caso de no visarse el aumento del techo del subsidio del Mepco, desde los US$ 500 millones actuales a US$ 750 millones.

