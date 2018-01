Sofofa aborda con el BC modernización del Estado

Macro

Lider gremial se reunirá mañana con el presidente de la Corte Suprema.

Hasta las dependencias del Banco Central, ubicadas en Agustinas 1180, llegó ayer el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, quien se reunió con el titular del Banco Central, Mario Marcel, con el objetivo de abordar distintos temas de interés para ambas instituciones, entre ellos la modernización del Estado.

Sobre este último tema, el gremio industrial ha impulsado una intensa agenda desde que asumió el mando Bernardo Larraín.

En la cita, el líder gremial aprovechó la oportunidad para exponerle a Marcel la agenda del gremio en torno a este tema, la cual tiene por objetivo final promover la simplificación regulatoria y modernización estatal.

Tras la reunión, el titular del gremio industrial realizó un positivo balance de la conversación.

“Creo que fue una muy buena reunión. Como Sofofa queremos poner en el tapete la importancia de la modernización del Estado. Hoy (ayer) tuvimos una reunión con el presidente del Banco Central y con la consejera Rosanna Costa y también tendremos una reunión el miércoles con el presidente de la Corte Suprema en el mismo sentido. Son instituciones demasiado relevantes y queremos conocer su visión y también queremos que conozcan nuestra visión sobre la modernización del Estado”, dijo.

Respecto a las propuestas en estas materias que ha desarrollado el gremio industrial, Larraín Matte detalló que se concentra en cuatro ejes principales.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; el tema de mejorar la institucionalidad a través de la cual se diseñan las políticas públicas; generar algún incentivo tributario asociado a los proyectos de inversión, para que los beneficios que muchas veces son nacionales también tengan beneficios locales, obviamente diseñándolo muy bien para que no ponga en riesgo la responsabilidad fiscal, la importancia de focalizar el gasto, etc.; y un cuarto eje se enfoca en enfrentar distintos cuellos de botella regulatorios que están en múltiples sectores, que quizás individualmente no sean tan relevantes, pero que sumados puedan ser muy relevantes para activar inversiones”.