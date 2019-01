Su evaluación de 2018: “Muchos mensajes del Gobierno han tenido un mal sustento”

Macro

-¿Cuál es su balance del año económico 2018?

- Hacia fines de 2017, yo pensaba que si no se metía la pata adentro o en el exterior podíamos crecer entre 4% y 5% en 2018-19, había espacio para una recuperación importante. En contraste, las expectativas de analistas se quedaban en el 3% para 2018.

Durante el segundo gobierno de Bachelet, el PIB efectivo aumentaba apenas cerca de la mitad de lo que crecía el PIB potencial. Eso dejó subutilización de trabajo y capital significativa (la llamo brecha recesiva). Cada vez que hay brechas recesivas, y viene alguna señal desde dentro o desde afuera que impulsa la actividad, el PIB se puede recuperar mucho. Así pasó en 2004 y en 2010. En el curso de 2017 había señales externas positivas. El impulso venía desde mediados de 2017, pasando de un Imacec de 1% a 2%, luego 3% hacia el tercer trimestre, y sobre 4% en los meses finales de la Presidenta Bachelet. El impulso seguía: comercio mundial, flujos financieros, bolsas, precio del cobre. Ellos determinaron el aprovechamiento de capacidades instaladas, que luego de cierto rezago impulsaron la inversión.

El primer semestre del año pasado el PIB efectivo creció cerca de 5%, pero el impulso no basta, debe haber algo que lo retroalimente. El escenario externo se debilita y el interno está casi ausente. No ha habido un conjunto de retroalimentaciones sustantivas para impulsar el crecimiento. Es cierto que se reactivaron inversiones, pero era algo que yo esperaba en respuesta a la reducción de la brecha recesiva y solo sustenta un aumento de 2,9% del PIB tendencial. Se duplicó el crecimiento del PIB efectivo respecto a 2017 (positivo), pero no se duplicó la capacidad productiva. La autoridad parece desconocer la diferencia.

- ¿Es preocupante la desaceleración?

- Cuando se pierde impulso hay que retomarlo y se necesitan señales internas y externas. Hemos tenido también mucho ruido tributario y creo que muchos mensajes del Gobierno, no solo en economía, han estado incomprensiblemente equivocados y con mal sustento.