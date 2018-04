Tras anuncio de Hacienda, Fisco no tendría holgura presupuestaria para nuevas políticas públicas

Macro

Análisis de Hermann Consultores señala que con los US$ 5.500 millones de proyectos no financiados, las holguras pasarían de un nivel positivo a uno negativo para los próximos cuatro años.

Continúan las reacciones luego de que esta mañana el Ministerio de Hacienda denunciara que existen US$ 5.500 millones en compromisos de gasto público que no tienen financiamiento para el período 2018-2021.

Un análisis de Hermann Consultores estima que luego de los gastos desfinanciados que detectó la cartera, la posición de las finanzas públicas pasará de ser de holguras a estrechez.

En concreto, estima que las holguras de US$ 2.300 millones informadas para el período 2018-2021 por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en octubre del año pasado -o sea, nivel de gasto compatible con la meta de balance estructural- pasarán a ser holguras "negativas" por US$ 3.200 millones luego de lo reportado por el gobierno.

"Las proyecciones de gasto fiscal actualizadas entre el 2018 y 2021 con un aumento acumulado de US$ 5.567 millones muestran que no será posible financiar los gastos comprometidos (continuidad operativa y provisión gastos Proyectos de Ley) por alrededor de US$ 3.200 millones en relación a la proyección de septiembre del 2017, es decir, no existe holgura presupuestaria para solventar nuevas políticas públicas", señala el director de Hermann Consultores, Jorge Hermann.

El economista plantea que las cifras revelan que es "evidente" que el panorama fiscal a futuro es "deprimente", debido a la "temeraria" gestión del ministro de Hacienda del anterior gobierno, Nicolás Eyzaguirre, lo que ejerce "presión" para un "ajuste severo" del gasto público.

"En consecuencia, el actual gobierno deberá financiar su agenda a través de las siguientes alternativas: i) reasignar gastos relacionados a programas ejecutados por el gobierno saliente; ii) que el sector minero se recupere vigorosamente y el PIB crezca por sobre el 4% promedio en el cuatrienio; o iii) realizar una nueva reforma tributaria que incentive la inversión integrando completamente la tributación de empresas y personas, junto con aumentar el impuesto a la renta de las personas en los tramos altos y medios, e incorporar a ciertos grupos exentos, entre otros aspectos", asegura.

Hermann proyecta que con el actual nivel de compromisos desfinanciados, la deuda pública se empinará desde el 23,6% del PIB actual a 30% al año 2021.

"Es necesario que la política fiscal incorpore un objetivo presupuestario de mediano plazo que sea consistente con mantener una robusta posición financiera neta del Fisco e institucionalizar por ley el Consejo Fiscal Asesor", argumenta.