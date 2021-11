Macro

Por más de dos horas se extendió la reunión entre los principales dirigentes empresariales del país y el candidato del Partido Republicano.

Al menos cuatro escoltas de Carabineros acompañaron al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, hasta las dependencias de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), donde sostuvo una reunión con los máximos representantes del mundo empresarial.

Tras el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, el titular de la CPC, Juan Sutil, agradeció al candidato por su exposición. Y si bien valoró el encuentro, reiteró que el programa del candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, es "más equilibrado".

Junto con hacer esta afirmación respecto a las ideas que impulsa la carta de Chile Podemos Más, Sutil dijo que que tan pronto se desarrolle la primera vuelta y se defina quiénes son los candidatos que pasan a segunda vuelta, "se converjan esos programas, de ambos sectores, tanto centroderecha y derecha, como izquierda y centroizquierda".

Los temas

La cita entre Kast y la CPC se centró en los temas sociales, particularmente sala cuna, vivienda, infraestructura, migración y pobreza, entre otros.

"Le hicimos una exposición sobre temas de vivienda, salud, emprendimiento y economía digital, modernización del Estado, y les planteamos que de pasar a la segunda vuelta, de ganar la elección presidencial, nos vamos a necesitar todos, vamos a necesitar sectores políticos, empresarios, todos", dijo Kast.

¿Perdió el debate?

Tras la cita con los empresarios, Kast también fue consultado respecto a su desempeño en el debate realizado el lunes por Anatel.

¿Fue el gran perdedor de la jornada? "El gran derrotado fue el país, porque no hablamos de los temas esenciales, no se mencionó la palabra delincuencia, terrorismo, narcotráfico, migración, pobreza, el tema de salud no estuvo", sentenció.

Con respecto al lapsus en torno a las cifras de Producto Interno Bruto (PIB) tendencial, el candidato del Partido Republicano explicó que siempre ha hablado de crecimiento "y la proyección de crecimiento es de 2%. Cuando me hablan del PIB tendencial es un concepto técnico que quizá no manejo, pero eso no va a cambiar la campaña y todo lo que hemos realizado".

Reunión con Loncon

Sutil también se refirió a la negativa que recibió a su solicitud de audiencia con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.

"Me parece que la realidad del mundo de la empresa, donde la CPC representa desde el más pequeño de los empresarios, mapuches o no mapuches, hasta el empresario más grande, es muy importante poder dar nuestra mirada, nuestra visión y nuestra opinión", aseguró.

De hecho, adelantó que "voy a ir con toda humildad nuevamente a solicitar una entrevista, porque los temas que tenemos que conversar, que tenemos que dialogar, son temas que le atañen a todos en el país".