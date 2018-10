Tres partidas concentrarán casi dos tercios del Presupuesto

Macro

En un apronte al detalle completo de cada partida que se conocerá recién este martes, cuando el ministro Felipe Larraín exponga el estado de la Hacienda Pública ante la comisión mixta, el gobierno adelantó las principales prioridades presupuestarias para 2019. Además, reveló que el gasto corriente y la inversión pública crecerán 3,6% y 1,2% respectivamente, frente a 2018. El gasto de capital marcaría así una desaceleración respecto del 4,8% previsto para este año, pero también su segundo año consecutivo de incrementos tras las caídas anotadas en 2016 y 2017. ¿Recortes? En el horizonte asoman programas mal evaluados, un foco que concentrará las miradas en el debate parlamentario, ya que según Dipres, un 46% de estos tienen resultados “bajo” o “malo”, mientras que un 46% califica como “medio” y solamente un 9% es considerado “bueno”.

Uno de cada cuatro pesos a Educación y gratuidad asegurada

"Nos estamos haciendo cargo de la gratuidad en lo que establecido por le ley". Así de tajante fue el ministro Felipe Larraín, al comentar los detalles para la partida de Educación Superior, cuyos recursos crecerán 6,2% respecto a 2018, implicando un alza de US$ 191 millones.

Además, el Plan de Fortalecimiento para las universidades estatales crecerá 40,9%, aumentando en US$ 8,4 millones. Mientras, el Arancel de Educación Superior, que contempla los aranceles para gratuidad, becas y fondo solidario del crédito universitario, aumentará sus beneficios 8,2%. Así, la cobertura de estudiantes en universidades adscritas a la gratuidad subiría 4,6% hasta 232 mil beneficiados. En el caso de formación técnica, la cobertura llegaría a 182 mil estudiantes, un 9,6% más que en 2018.

En tanto, educación escolar aumentará 3,7% los recursos para subvención, en US$ 316 millones, mientras que la pre escolar verá incrementados sus flujos en 3,9%, sumando US$ 24,5 millones.

En total, un 24,5% del total del erario 2019 irá a Educación.

Salud, contención y sinceramientos de cifras

La Salud será otro de los grandes énfasis en materia presupuestaria al acaparar uno de cada cinco pesos del total. En concreto, un 20,2% del Presupuesto estará destinado a esta área, y será la que vea un mayor incremento nominal al capturar un 40,7% de los US$ 2.500 millones adicionales que agrega el Presupuesto 2019 al erario.

El alza supone un fuerte incremento en los recursos para los servicios de salud, tanto a nivel primario como terciario, ya que el presupuesto del ministerio del ramo crecerá considerablemente menos, en un 5,9% respecto a 2018, que irá principalmente a la implementación del denominado Hospital Digital.

Consultado respecto de la contención de las presiones de gastos que Larraín reveló tras dos meses de asumir en en el cargo, donde US$4.400 de los US$ 5.500 millones de gastos comprometidos correspondían a Salud, el titular de las finanzas públicas afirmó que "parte de los recursos en Salud están destinados a reconocer parcialmente, no totalmente, los gastos, pero creemos también que tenemos que sincerarlos".

Trabajo, con foco en el área de la capacitación

Un foco en capacitación tendrá el Presupuesto 2019 para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, partida que capturará 11,2% del aumento en recursos que considera el erario, es decir, US$ 280 millones.

Algunas de las iniciativas destacadas por Hacienda fueron el Bono Capacitación para Medianas y Pequeñas Empresas, que sumará US$ 5,9 millones, aumentando la cobertura de beneficiarios a 17.114 personas.

El programa Capacitación en Oficios elevará su cobetura a 6.902 personas, incrementando su presupuesto en US$ 15,2 millones.

El Programa de Formación en el Puesto de Trabajo aumenta sus recursos en US$ 2,4 millones, un alza de 133% frente al año anterior.

Para 2019, el nuevo Programa de Capacitación, que estará orientado hacia la reconversión laboral, contará con US$ 2,5 millones y beneficiará a 2.550 personas.

Con todo, la partida tendrá un peso de 16,4% en el total del Presupuesto.

En materia previsional, los recursos para la pensión básica solidaria subirán en US$ 161 millones.

Seguridad: Programas de prevención y apoyo a Carabineros

La partida de Seguridad Pública contemplará recursos por un total de US$ 2.523,7 millones, lo que representa un 7,9% del total del próximo erario, el cuarto en orden de relevancia.

Los recursos irán a financiar distintos programas y proyectos de la Subsecretaria de Prevención del Delito, como la Red Nacional de Seguridad Pública (72 conunas); Lazos (36 comunas); los programas Previene y Parentalidad del Senda.

Además, se busca financiar leyes como la Ley de Planta de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, por un total US$ 24,2 millones.

También se dispondrán recursos para la reposición de 521 vehículos para ambas policías, además de reposición de pistolas, cascos y chalecos antibalas, además de municiones, por un total de US$ 27,5 millones.

A esto se agregan recursos adicionales por casi US$ 1 millón para labores de ciberinteligencia en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), y el financiamiento de la operación de Senda en la nueva región de Ñuble.

Obras Públicas, con mayor gasto en Concesiones

Las obras públicas son el quinto foco en la propuesta para el gasto gubernamental para el próximo año, alcanzando un peso sobre el total del Presupuesto de 5,8%, capturando un 1,1% de los recursos adicionales del erario.

Entre los mayores recursos destinados a proyectos de vialidad, se contempla un total de US$ 50,1 millones, los que cubren la totalidad de los propuestas de inversión para 2019.

En materia de aeropuertos, los mayores gastos contemplan US$ 25,4 millones, mientras que en Agua Potable Rural, se destinarán recursos por US$ 14,5 millones.

El mayor gasto en Concesiones es de US$ 119,1 millones.

La partida también considera recursos para Metro por US$ 223,7 millones para el programa de inversión para el financiamiento de la construcción de las líneas 3 y 6 del tren capitalino.

Por último, de acuerdo a los primeros antecedentes conocidos, para la conservación de aeropuertos, el erario considera recursos por US$ 53,8 millones.