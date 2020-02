Un 80% de empresas de entretención no dan respuesta a reclamos de consumidores

Macro

De ello da cuenta un estudio del Sernac, según el cual las quejas de los consumidores aumentaron en 73% en 2019 respecto de 2018.

La falta de respuestas a reclamos de los consumidores llega al 60% en el mercado de la entretención, según lo detectó un estudio del Sernac realizado a este sector durante 2019. El mismo especifica que un 23,5% de las empresas dan una respuesta negativa, lo que aumenta a 80 el porcentaje de empresas del rubro que no dan solución a los reclamos de los consumidores. Mientras que solo un 16,5% acogió el reclamo en el período analizado.

El Sernac realizó una radiografía de los reclamos del mercado de la entretención con el fin de transparentar los problemas, conocer el nivel de respuesta y promover mejores prácticas. El análisis da cuenta de un incremento en los reclamos de un 73,7%, pasando de 3.301 quejas en 2018 a 5.733 en el año 2019.

Se detectó que las alzas se concentran en el mes de enero de 2019, relacionadas principalmente con fiestas de año nuevo suspendidas, canceladas o que no cumplieron lo publicitado. Entre ellas, la Fiesta Año Nuevo de la productora Yellow House en Movistar Arena llamada, "Un Año Más", donde el Servicio recibió en sólo 24 horas, 749 reclamos, acumulándose en los siguientes días un total 1.375 quejas por este evento.

De este modo, el estudio del organismo dio cuenta de que el 56,8% de los reclamos se concentran en "producción de eventos", como conciertos o espectáculos masivos, donde el principal motivo fue el incumplimiento con las condiciones contratadas o publicitadas (78%).

El segundo objeto de más reclamo fueron las "ticketeras", llegando a un 21,2% en que un 98,9% de los consumidores se quejan de la no devolución del dinero por eventos no realizados; el tercer sector que generó más reclamaciones fue el cine con un 12,9% y el motivo que más se repitió fue no entregar el comprobante que acredita la venta del ticket, principalmente por internet o la no devolución del dinero por funciones suspendidas.

Desde el punto de vista del subdirector del Sernac, Jean Pierre Couchot, "es preocupante que este mercado sea uno de los que peor comportamiento de respuesta tiene. Más de la mitad de los reclamos ni siquiera son respondidos que es lo mínimo que espera un consumidor cuando tiene un problema".