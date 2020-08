Una tensa primera sesión de la Comisión Mixta por proyecto de reactivación concluyó sin acuerdo entre gobierno y oposición

Macro

La propuesta de un sector de la exNueva Mayoría con medidas pro PYME generó el rechazo de los parlamentarios oficialistas, que estimaron que está fuera del contexto de la instancia.

En el marco de un tenso ambiente se desarrolló la primera sesión de la Comisión Mixta que busca destrabar las diferencias entre el Ejecutivo y el Senado, en relación con el proyecto pro reactivación de la economía y el empleo, producto del acuerdo entre el gobierno y la oposición.

El texto fue rechazado por la Sala de la Cámara Alta la semana pasada, por estimar que no contemplaba suficientes medidas para apoyar a las PYME que se han visto afectadas por la crisis económica producto de la pandemia.

La sesión, que comenzó al mediodía y concluyó pasadas las 14:30, fue escenario de duros enfrentamientos a raíz de la propuesta de un grupo de parlamentarios, encabezados por los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), que apunta a fortalecer medidas de apoyo a las PYME y que Montes expuso en la sesión, pese a que a juicio del oficialismo se salen del marco del acuerdo que dio origen al proyecto.

Un elemento que se tomó gran parte de la sesión fue el debate acerca de la urgencia de discusión inmediata que el Ejecutivo renovó el martes para la iniciativa. Ello, porque representantes de la oposición hicieron ver que un proyecto de esta relevancia no se puede analizar con tanta celeridad, por lo que pidieron al gobierno que se modifique el plazo para el debate.

En sus intervenciones, el ministro de Hacienda Ignacio Briones –a quien el martes por la noche se le hizo llegar la propuesta opositora- señaló que el Ejecutivo tiene la voluntad de cambiar la urgencia a la iniciativa para facilitar el debate; sin embargo, reiteró su posición en orden a que espera que la comisión apruebe la propuesta del gobierno, dado que se funda en el acuerdo adoptado el 14 de junio.

A partir de eso y transcurridos los minutos el ambiente se fue poniendo más tenso, porque la oposición se negaba a ceder en su postura de defensa a la PYME, pero el tenor del debate subió de calibre tras la última intervención de Briones, cuando el ministro emplazó a Montes a detallar a qué representantes de PYME escucharon para hacer la propuesta, ya que -según señaló- el gobierno también se reunió con agrupaciones del sector y sus propuestas incluso van en sentido contrario a las expresadas en el documento de la oposición.

Tras lo cual, el jefe de la billetera fiscal hizo una detallada exposición de los beneficios que el gobierno le ha otorgado a las PYME, en el contexto del Fondo Covid-19 y defendió que el proyecto en debate incluya a las grandes empresas, ya que –según indicó- lo que se busca es provocar que este sector invierta y si no se hace, eso tendrá un efecto negativo también sobre las pequeñas empresas. No obstante, aclaró que existe disposición del Ejecutivo de conversar en una mesa con el sector, lo que se está haciendo a través del Ministerio de Economía, pero que eso debe ser en paralelo a este proyecto y no en el marco del mismo.

Ya hacia el final de la sesión y tras esa última intervención del ministro los ánimos en la oposición no eran los mejores, al punto que el senador Montes sentenció que "está terminando mal la reunión en los términos que habló el ministro, no fue correcto como terminó. No es verdad que esté funcionando la mesa con las PYME; tanto es así que las PYME que fueron a La Moneda pidieron armar una mesa con Lagos y conmigo", dijo casi gritando.

Por su parte, Lagos –visiblemente molesto- advirtió que "me sumo a lo que ha dicho el senador Montes", mientras el senador de la UDI Juan Antonio Coloma reclamaba que Briones estaba en lo correcto y que no había dicho nada como para generar el alboroto en que terminó la sesión.

Con todo, el presidente de la comisión, el senador Jorge Pizarro (DC), alcanzó a convocar la siguiente sesión para mañana entre las 09:30 y las 12:00 horas, lo que podría variar ya que los diputados que integran la instancia tienen sesión de Sala los jueves en la mañana.