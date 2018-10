Valdés en picada contra Hacienda por reforma tributaria: Pide que no "vendan la mula" y dice que hacen "economía vudú"

Macro

No quería quedarse afuera. El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, entró con todo al debate sobre la reforma tributaria que se ha tomado la opinión de los economistas en los últimos días, luego de la dura intervención del expresidente del Banco Central, José De Gregorio, el miércoles, quien en un seminario aseguró que la reforma era "macroeconómicamente insignificante".

El hoy académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica arremetió contra el proyecto, centrando sus críticas en lo que considera son las omisiones que contiene el informe financiero de la propuesta.

"Me parece muy grave que el informe financiero se salte olímpicamente muchísimos cambios tributarios que cuestan plata. Muchos son necesarios", sostuvo Valdés. En el reporte, se cuantifica que el mayor costo para el Fisco es la integración del sistema (más de US$ 800 millones), mientras que la principal compensación será la recaudación de más de US$ 1.100 millones por la implementación de la boleta electrónica.

Su crítica se centró en el informe financiero del proyecto del gobierno del presidente Piñera, asegurando que a él no se lo habrían firmado: "Como está, al menos no va a ser suficiente para convencer de los efectos fiscales de la reforma".

"El informe financiero en lo básico, la integración es lo que cuesta. La boleta electrónica es lo que produce la compensación. Me preocupa mucho el informe financiero, a mí no me lo habrían firmado. Es economía vudú", sostuvo.

El debate sobre la integración

El economista además abordó el debate sobre la integración del sistema tributario, criticando la llamada "equidad horizontal" que promete Hacienda en la propuesta. Esto es que al mismo ingreso, la tributación es similar entre quienes perciben ingresos del capital (sociedades) o del trabajo (salarios).

"Quisiera levantar el tema de la equidad horizontal y la integración. Yo quiero ser bien categórico en que un sistema integrado puede tener muchos beneficios, pero no vendan la mula de que es horizontalmente equitativo porque las ventajas que tienen las rentas del capital en ese sistema son infinitamente mayores que las que tiene el empleado bien pagado. Hablar de equidad horizontal es estirar el concepto significativamente", señaló.

El quien fuera también presidente de BancoEstado, comentó en la actividad que ahora se siente con una mayor libertad, por lo que se sinceró asegurando que no era partidario de la primera reforma tributaria implementada por el gobierno de Bachelet.

"Me tocó solo hacer que funcionara el 2018 y tengo que decir que funcionó. Lo que vale preguntarse es qué habría pasado sin la simplificación que hicimos nosotros, ¿habríamos podido tener la discusión que tenemos hoy? Creo que se logró. No estoy para nada defendiendo lo que salió de esa reforma y tampoco lo que hay hoy ", dijo.

Cabe recordar que ayer fue José de Gregorio el que salió a criticar el proyecto, asegurando que es "macroeconómicamente insignificante".