Valente rechaza privilegios: sectoriales: “Nuestra impronta será pro mercado y no pro empresarios”

El secretario de Estado indica que están trabajando en recopilar información para revisar la Ley de Pesca y no descarta adecuaciones a la ley del Sernac acorde con lo planteado por el Tribunal Constitucional.

José Ramón Valente inicia hoy su paso por el mundo público al asumir como ministro de Economía. Atrás queda su oficina en el barrio El Golf, donde se ubica Econsult - firma en la que fue socio por 30 años- para trasladarse a las dependencias de la cartera en el centro de Santiago.

Su tarea es clara: levantar la inversión en el país, con una meta que bordea el 25% del PIB. Esto implica la necesidad de que la variable crezca del orden del 6% a 7% al año. “Es un desafío súper ambicioso (…) Nosotros esperamos que sea más rápido que tarde”, destaca la autoridad.

- ¿Cómo se fomentará la inversión en los primeros meses de gestión?

- La elección del presidente Piñera ya fue un golpe muy importante a las expectativas, que tiene al país entusiasmado, eso ya dio un paso muy importante. Ahora, la labor del gobierno es dar sustento a esas expectativas: la gente tiene expectativas de que este gobierno lo va a hacer bien, ahora este gobierno tiene que hacerlo bien.

- ¿Con qué medidas en particular?

- Tenemos tres pilares muy definidos. Uno de ellos es la Oficina de Grandes Proyectos, el otro una Oficina de Competitividad y Productividad, y el tercero es lo que hemos denominado economía del futuro. Con estos pilares vamos a apoyar este boom de inversiones que queremos que ocurra y que la economía llegue a transformarse en calidad de vida para las personas.

- ¿Qué características tendrá la Oficina de Grandes Proyectos?

- No es un perdonazo medioambiental como alguna gente ha querido peyorativamente señalar. Se trata de combinar progreso con sustentabilidad. Ambas cosas son súper relevantes y no se puede tener una y no la otra.

- Esa compatibilidad quedó en entredicho tras Dominga.

- Son perfectamente compatibles, es cosa de mirar al resto del mundo: países como Suiza, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, han sabido combinar la protección del medio ambiente con el progreso económico. La oficina ayudará a que la coordinación entre las instituciones del gobierno sea mucho mejor.

- ¿La idea es coordinar todos esos ministerios para destrabar los proyectos?

- Hay mucho más. El objetivo es cumplir los plazos que establece la ley. Hoy, Chile no está cumpliendo los plazos. El objetivo es que quienes se enfrentan al Estado para realizar proyectos sientan que Chile los quiere ayudar a que ese proyecto se realice, en la medida que cumpla con todas las regulaciones. La oficina ayudará a los inversionistas a navegar pero no a bajar los estándares, de ninguna manera.

- ¿Cómo va a interactuar esta instancia con el SEA y el Consejo de Ministros? Hasta ahora, las revisiones medioambientales han retrasado varios proyectos.

- En muchos casos emblemáticos, el Servicio de Evaluación Ambiental es el que ha demorado, pero si revisa un catastro de inversiones amplio, encuentra que hay muchas otras instituciones: las direcciones de obras municipales, la Conaf, la DGA, el SAG. Y en cada una de ellas, al final, puede haber demoras, tramitaciones adicionales.

- ¿Y esa oficina cuándo podría estar operativa?

- Es uno de los proyectos que queremos lanzar en los primeros meses de gobierno. No les puedo dar una fecha, pero es algo de lo que van a escuchar bastante rápido.

- Y en productividad, ¿cuál será el foco?

- Tenemos una agenda muy clara para esa oficina y es distinta a la que tuvo este gobierno, que se la jugó principalmente en apoyar proyectos en sectores específicos, creando un Fondo de Inversiones Estratégicas. Ese fondo está agotado, y todos los recursos de ese fondo para el 2018 ya están destinados.

En esa oficina queremos hacer tres cosas: uno, tener una agenda de reimpulso competitivo que contendrá unas 200 medidas en la línea de cambiar muchas regulaciones que hoy protegen a sectores específicos de la competencia y de nuevos actores. Dos, queremos impulsar lo que hemos denominado “armonización regulatoria”, que se trata de mirar países con buenas prácticas, ver cuáles son los mejores estándares y adoptarlos acá. El tercero es reducir la burocracia redundante, pasamos año tras año legislando y nunca revisamos hacia atrás la regulación que quedó obsoleta. Queremos hacer esa limpieza, hay países que lo han hecho y han logrado resultados notables de ahorro, de tiempo y de plata a sus ciudadanos.

- ¿Y para eso han tenido reatroalimentación de los gremios?

- Nos hemos juntado con una cantidad de ellos, pero nos falta mucho por recorrer y barrer todavía y vamos a seguir en eso. No tenemos ningún complejo en juntarnos con los actores relevantes en cada uno de los sectores. Encantado de recibir las ideas de quien sea, pero lo que no vamos a hacer son listas que lo que pretendan es que les demos privilegios especiales. El Ministerio de Economía no está para darle privilegios a sectores específicos, está para reducir los privilegios que hoy existen en sectores específicos y hacer esta economía más competitiva.

La impronta de este gobierno y de este ministerio no es una impronta pro empresarial, es una impronta pro mercado, pro competencia, pro apertura.

- ¿La economía del futuro se refiere a la digitalización?

- La cuarta revolución industrial, que es todo este tema de big data y de inteligencia artificial se nos está viniendo encima. Si realmente Chile quiere ponerse a la altura del mundo, el mismo concepto de jugar en la liga internacional y no jugar en las ligas locales, tiene que colocar la infraestructura digital necesaria para que después la gente utilice eso y genere productos, ya sea robótica, imágenes 3D, etcétera. El tercer pilar será poner a Chile a la vanguardia latinoamericana en los temas de la economía del futuro.

Sernac: “Se podría reformar respetando al TC”

- ¿Hay posibilidad de una nueva reforma al Sernac?

- Hay que tomar una decisión respecto de qué hacer con esta ley. Y dado que quedó trunca respecto de lo que se había dispuesto, se puede a lo mejor pensar en formas de reformarla cumpliendo con lo que ya dijo el Tribunal Constitucional.

- ¿Como una ley corta?

- Dejémoslo hasta ahí.

- ¿Hay plazo definido para revisar la Ley de pesca? ¿Va a ser una prioridad de los primeros 100 días?

- Estamos en la etapa de levantamiento de información y lo vamos a hacer abiertamente y con todos quienes estén involucrados en el tema. Pero una vez que nos hayamos hecho un buen diagnóstico respecto de eso, que incluye probablemente contratar nuevamente expertos internacionales para que evalúen la ley que, ahí plantearemos qué cambios hacer.

- ¿Pero en el primer año debería mandarse un proyecto de ley?

- Este gobierno le hizo el quite, nosotros no le vamos a hacer el quite. Un compromiso del presidente Piñera es no hacerle quite a esto.

- Los funcionarios del INE pidieron la remoción de la directora Ximena Clark. ¿Cómo ve esta situación?

- Siempre que hay estos procesos uno tiene que ir, escuchar a ambas partes, juntarse con ellos, ver lo que está ocurriendo, interiorizarse del problema. No puedo salir ahora a dar una respuesta de un problema en cual no me he interiorizado. No me he reunido aún con la directora.

- ¿Continuarán con el proyecto de autonomía del INE que está en el Congreso?

- Hay dos cosas fundamentales en el INE: que la gente crea en los datos y que sea independiente, y el proyecto va en pos de hacerlo independiente. A lo mejor podremos tener alguna diferencia en el detalle, pero conceptualmente estamos de acuerdo con que el INE sea una institución muy independiente, que no sea manipulable por el gobierno de turno.