Valor de canasta básica de alimentos duplicó en abril la inflación total

Macro

Los precios aumentaron más para el quintil de menores ingresos de la población en el cuarto mes del año, según un reporte de la UDD.

Abril tuvo noticias mixtas a nivel de precios locales. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una nula variación en el cuarto mes del año, ubicándose sobre las perspectivas del mercado. Así, en los últimos doce meses los valores de los bienes locales muestran un alza de 3,4%.

En el detalle destacaron los aumentos en la división de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, con un incrementos en sus precios de 1%, de la mano de productos como pan, cereales, hortalizas, legumbres y la cerveza, entre otros.

Dichos incrementos tuvieron su correlato en los insumos que usa el Gobierno para medir la pobreza en el país. Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social, el precio de la canasta básica de alimentos (CBA) subió en abril, encareciéndose un 1,2%, a $ 46.070, acumulando en doce meses un incremento en su valor de 6,9%. El alza acumulada implica el nivel más alto desde junio de 2016.

La canasta básica de alimentos -que considera casi 80 productos de consumo básico- es uno de los insumos que usa Desarrollo Social para fijar la línea de la pobreza y la de pobreza extrema por persona. Con el indicador a mano, en abril la primera se situó en $ 171.113, mientras la segunda en $ 114.075.

Para hacer un paralelo, el incremento mensual y en doce meses en abril fue mayor al de la División de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas del INE (1% y 6,6%, respectivamente).

Para medir la línea de la pobreza, Desarrollo Social calcula la cantidad de calorías diarias mínimas que debe ingerir una persona, fijando como umbral un requerimiento de 2.000. Incluye productos como arroz, avena, carne molida, pechuga de pollo, paté, leche líquida entera, azúcar, y té corriente, entre otros.

Situación por quintiles

Otro antecedente en esta línea lo aportó el Centro de Estudios en Economía y Negocios (CEEN) de la Universidad del Desarrollo.

La entidad dirigida por Cristián Echeverría calculó que en abril los precios generales se mantuvieron solo para el 20% de menores ingresos de la población (primer quintil), en contraposición a los restantes cuatro quintiles que exhibieron caídas.

En específico, el IPC para el citado grupo no mostró variación en el período, situándose en 3,6% en los últimos 12 meses, lo que implica dos décimas sobre el indicador general.

Según el CEEN, entre los precios de los bienes y servicios más importantes para el 20% de hogares de menores ingresos destacaron las alzs de 1% en Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, 1,0%; la nula variación en Vivienda y Servicios Básicos; y la caída de 0,8% en la división de Transporte.

En el otro extremo, el quintil cinco (que engloba al 20% de mayores ingresos del país) registró una caída en los precios generales de 1%, llevando el IPC acumulado para este segmento a 2,5%. Esta fue la caída más pronunciada que se anotó entre todos los quintiles de ingresos, ya que el quintil dos mostró una baja de 0,1%, el tercero de 0,2% y el cuarto de 0,5% en el período.

Gobierno acelera gestiones para envío de cajas

Contra el tiempo trabaja el Gobierno para cumplir con el anuncio presidencial de la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentos a partir de este fin de semana, para lo cual ya comenzaron las compras de los víveres para armar las cajas y luego iniciar el proceso de distribución en todo Chile.

El Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, informó que en el caso de la RM son 1,6 millón de cajas de alimentos, por lo que "estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para partir cuanto antes con la campaña Alimentos para Chile. Es una tarea titánica nunca antes realizada".

Señaló, además, que no hay fecha clara para la entrega de los alimentos. "No pasa en uno o dos días, no tiene que ver solo con la capacidad de distribución, sino de producción, hoy no hay en Chile esa cantidad de cajas de mercadería", dijo.

Ayer hubo una serie de reuniones con autoridades del ministerio de Defensa e Interior para coordinar la distribución que será en los domicilios de los sectores más necesitados y el lugar de acopio de los alimentos será resguardado por personal militar.