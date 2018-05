Macro Ventas del comercio se desaceleraron en la Región Metropolitana durante abril Sólo vestuario se salvó del menor ritmo de expansión a nivel de sectores. El consumo pareció perder algo de impulso al partir el segundo trimestre del año. Una señal fue el aumento de 2% que registraron las ventas del comercio minorista de la Región Metropolitana -medidas en términos de locales equivalentes- durante abril, comparado con igual mes de 2017. Así lo informó ayer la Cámara Nacional de Comercio (CNC), cuyo comunicado advirtió sobre la desaceleración que representó dicho resultado respecto al 7,9% que se observó durante marzo. De acuerdo a los antecedentes, este menor ritmo de expansión se reflejó en todas las categorías excepto vestuario al subir 7,8% real anual en abril, en línea con el mes anterior e influido en parte por una menor base de comparación. “Abril marcó dos días hábiles más que en igual mes de 2017, pero un sábado menos, día importante para el sector”, explicó la gerenta de Estudios del gremio, Bernardita Silva. “En el resultado destacó el sector vestuario (hombre y mujer) y artefactos eléctricos, mientras que de manera negativa influyó la caída en la línea tradicional de supermercados”, agregó. Estos antecedentes muestran que el sector minorista, sin contar automóviles, aún se mantiene débil. El consumo de bienes no durables creció sólo 1,5% en el primer trimestre, según las cifras del Banco Central, mientas que fueron los durables, con un alza de 8,8% los que impulsaron el consumo privado en el primer cuarto del año. En dicho período, el PIB del país mejoró 4,2%, dando cuenta de un mejor escenario económico, con un alza de 3,6% en la inversión y donde el consumo de los hogares creció un 3,9%, por sobre el consumo de gobierno (2,7%), situación que no sucedía desde el segundo trimestre de 2014. “Otro factor a considerar es la masa salarial, la cual también ha mostrado una desaceleración en lo que va del año, tras el repunte alcanzado durante el 2017. Nuestro Departamento de Estudios, sobre la base de datos del INE, estimó un alza real anual de 3,3% en marzo, por debajo del aumento de 3,9% de febrero, y marcada por un menor crecimiento de las remuneraciones reales”, manifestó la economista. Noticias Relacionadas Macro Santander es galardonado como el departamento de estudios más certero del mercado Macro Mercado prevé que presiones de más inflación marquen el informe monetario de junio Macro Sin medidas, la presión en Salud amenaza con elevar techo de gasto y déficit fiscal

