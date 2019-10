Vial y efecto de la sequía: "Impactos macro creemos que son menores"

Macro

Vicepresidente del Banco Central expuso en el Encuentro Nacional de la Agroindustría.

"La sequía tendría impactos macroeconómicos, pero estos serían acotados". Esa fue una de las primeras declaraciones que dio el vicepresidente del Banco Central, Joaquín Vial, ante los asistentes que llegaron al Encuentro Nacional de la Agroindustría (Enagro).

Ante un salón con más de 150 asistentes, Vial abordó la sequía que está afectando a gran parte del país, sobre la cual señaló que -hasta el momento- sus impactos han sido acotados.

"Este es un fenómeno transitorio, es un tipo de fenómeno que probablemente no requiere o no demanda una respuesta de política monetaria. Que suban los tomates o los limones por algunos meses, probablemente eso se va a revertir y no requiere una acción de política monetaria. Si esto es parte de una tendencia más larga, y si uno piensa en fenómenos de cambio climático, estas cosas podrían ir gradualmente aminorando la capacidad productiva de alimentos, ahí sí eso tendría un impacto que requeriría algunos ajustes de parámetros importantes para la política monetaria, pero no estamos en condiciones de evaluarlo aún", expuso Vial.

En esa línea, el vicepresidente del BC, agregó que "en términos de los impactos macro de la sequía que pudieran afectar la decisión de política monetaria, creemos que son menores. Sin embargo, hay otros impactos que son bien importantes, podría haber riesgo de abastecimiento de agua en algunas zonas rurales y eso obviamente significa un cambio mayor, y por supuesto también hay un tema social asociado a las pérdidas patrimoniales especialmente en pequeños agricultores y ganaderos de zonas más afectadas", acotó Vial, agregando que "son impactos sociales importantes, hay que hacerse cargo de ellos, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la macro, no es algo que nos vaya a desviar del curso de política monetaria definido".