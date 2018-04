Violenta alza de la minería empuja a la producción industrial en marzo, pero las manufacturas caen una vez más

Macro

La producción minera creció 27% en el tercer mes del año, pero se explica por labaja base de comparación debido a la huelga de Escondida.

Varias sensaciones dejaron los resultados de los índices sectoriales que publicó esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En un dato que objetivamente es positivo, el índice de producción industrial (IPI) anotó un fuerte aumento de 8,7% en el tercer mes del año, empujado fundamentalmente por la actividad minera.

De acuerdo al INE, el producción minera se disparó 27% en marzo, pero esta alza está "contaminada" por la baja base de comparación con marzo de 2017, debido a la huelga de Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo.

La que no logra salir a flote completamente es la producción manufacturera que en marzo se contrajo 2,4%, explicado, en gran medida, por el descenso interanual de 8,0% de Elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas , debido una menor producción de otras bebidas calóricas no alcohólicas, las que registraron ajustes de inventarios en empresas del rubro.

Por último, el índice de Producción de Electricidad, Gas y Aguase incrementó 1,8% en doce meses, debido al aumento en dos de las tres actividades que lo componen.

Electricidad aportó la mayor incidencia positiva (1,971 pp.), con un crecimiento de 2,9%, vinculado con una mayor generación eléctrica, en especial del tipo hidráulica, solar y eólica.

Por el contrario, la agrupación gas natural/GNL presentó la principal incidencia negativa. En tanto, la distribución eléctrica se contrajo, a causa del menor suministro hacia el comercio y la manufactura.