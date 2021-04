Zahler ante avance del tercer retiro: “Es la respuesta inevitable a una política extraordinariamente mezquina por parte del Gobierno”

Macro

El expresidente del Banco Central critica al Estado por no hacer mayores desembolsos hacia las personas aún cuando tiene el espacio fiscal para ello.

Una dura crítica hacia la manera en que el Gobierno ha respondido con recursos propios para contener la pérdida de ingresos de las personas y las empresas ocasionada por la pandemia, hizo el expresidente del Banco Central, Roberto Zahler, ante el avance en el Congreso del tercer retiro de fondos de pensiones.

“Esto no es más que la respuesta inevitable a una política que -yo diría- ha sido extraordinariamente mezquina por parte del Gobierno”, dijo ayer en conversación con Radio Futuro.

El economista explicó que el problema de fondo que ha suscitado que avancen “malas políticas” como los retiros de fondos de pensiones, es que tanto el año pasado como este “el Gobierno no ha querido dar transferencias más masivas, más universales, menos focalizadas y por mayores montos”, por lo que continúan implementándose respuestas que “miradas con bastante realismo” son negativas, ya que “son las mismas personas que sacan sus propios recursos, no son recursos públicos, están hipotecando sus propias jubilaciones”.

En este mismo sentido, adelantó que de avanzar la idea que explora el Ejecutivo sobre el uso de los recursos de la AFC irá en desmedro de las personas ya que son fondos para situaciones “normales” de desempleo no para enfrentar una crisis inédita de la envergadura de la que vive el mundo por el coronavirus

“Cuando uno mira las cifras, se encuentra con que realmente el apoyo fiscal que ha habido en esta crisis es menor que lo que hubo en la crisis de 2008-2009, que fue mucho menor para el mundo y Chile”, comentó.

Explicó que mientras el incremento del gasto público en 2009 fue 16%, el año pasado fue 11%. El impulso fiscal en la crisis pasada fue 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) mientras en esta fue 4 puntos. Además, mientras en la crisis financiera se giraron US$ 9 mil millones de uno de los Fondos Soberanos el año pasado sólo se hizo uso de US$ 3 mil millones.

A ello agregó que Chile es uno de los países OCDE con el menor nivel de deuda pública, por lo que a su juicio, el manejo de la crisis con “políticas que son muy suaves, muy ineficientes, muy tardías como el subsidio al empleo y cosas por el estilo” delatan un mal manejo de la crisis por parte del Gobierno ya que no es correcto “pensar que el sector privado lo va a sacar adelante solo” por esas vías.

“Aquí lo razonable -y eso ha ocurrido en todas partes del mundo- es que el apoyo grueso sea por parte del Gobierno”.

Con este cuadro concluye que “el tema de fondo es ideológico de no querer tener una mayor presencia del Estado en la economía (…) Creo que eso hay de detrás, no me lo puedo explicar de otra forma” porque “el Gobierno que tiene los recursos”

Hacia delante, dijo que se debe pensar en “aumentar la carga tributaria en forma bastante importante para financiar de forma permanente gastos” que serán necesarios para enfrentar los desafíos como la desigualdad y el desempleo. En lo inmediato apuntó a eliminar los exenciones.