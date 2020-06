Mañalich en su despedida: “Esta nueva etapa requiere un nuevo liderazgo”

Economía y Política

El exministro de Salud señaló al abandonar el cargo que “me atrevo a decir que en las próximas semanas vamos a tener un nivel de presión en la red de salud mayor” al que existe en estos días.

El saliente ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio su último punto de prensa en La Moneda, pasada las 13:00 horas. "He llegado personalmente al convencimiento que esa nueva etapa requiere un nuevo liderazgo que se abra nuevamente al diálogo, que le dé frescura a la conversación y no he dudado un segundo en manifestarle al Presidente dar un paso al costado, lo que él ha aceptado", señaló al despedirse de su cargo en el patio de Los Cañones en La Moneda.

Su salida del cargo del ministro se dio esta mañana y deja como sucesor al ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris.

Al despedirse del cargo, Mañalich indicó que frente al coronavirus "hemos llegado al momento más duro de la enfermedad en Chile, me atrevo a decir que en las próximas semanas vamos a tener un nivel de presión en la red de salud mayor y que las personas deben cumplir estrictamente las cuarentenas".

Te puede interesar: Enrique Paris, el expresidente del Colegio Médico que llega al Minsal

El exsecretario de Estado aprovechó de repasar el año que permaneció en la cartera, luego que fuera llamado por Piñera para reemplazar a Emilio Santelices. "Hace un año recibí el llamado del Presidente para acelerar una reforma muy importante al sistema de salud chileno, es así como se trabajó en reforma a Fonasa, Isapres y el plan nacional de medicamentos para disminuir el gasto de bolsillo que empobrece a las personas".

Agregó que sin esperarlo a partir de octubre se encontró con un nuevo desafío de gran magnitud, porque "se inició un estallido social extremadamente violento, que implicó que la red de salud se debiera fortalecer y responder a desafíos para los que no estaba preparado".

Te puede interesar: Los 365 días de Mañalich en Salud: las polémicas que marcaron su manejo del Coronavirus

Y remarcó que a lo anterior sumó que "el 2 de enero nos vimos enfrentados a un nuevo desafío, un virus iniciado en China y que amenazaba con propagarse rápidamente a todo el mundo produciendo graves consecuencias".

Mañalich finalizó con un agradecimiento al Presidente Piñera "por la confianza y que creyera que esto podía ser un desafío para la salud pública chilena y que comprometiera apoyo y liderazgo para enfrentar esta nueva enfermedad. Desde enero a la fecha hemos trabajado incansablemente todos los trabajadores de la salud. Estoy seguro que juntos venceremos al coronavirus".