Minsal reporta 14.525 nuevos casos de Covid, con una positividad de 13,35% | Minuto a minuto

Economía y Política

VIERNES 18 DE MARZO

11:00 El Ministerio de Salud informó de 14.525 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 13,35% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 104.950 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 11,11%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -38% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 14 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y 16 lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.368.704. De ese total, 59.220 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.256.747.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 93 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 44.339 en el país.

07:00 Alemania registró hoy nuevos récords consecutivos de incidencia acumulada y de nuevos contagios, mientras el Instituto Robert Koch (RKI) de virología apela a la responsabilidad ciudadana, informó EFE. En su informe semanal, el RKI precisa que la subvariante de ómicron BA.2 sigue avanzando en Alemania y ya es la dominante.

Las autoridades sanitarias verificaron 297.845 nuevos positivos en 24 horas, frente a 252.836 hace una semana, mientras la incidencia acumulada superó por primera vez los 1.700 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días. Así, la incidencia acumulada se sitúa en 1.706,3, después de 1.651,4 ayer y 1.439,0 hace una semana, según datos del RKI actualizados la pasada madrugada. La cifra de muertos en 24 horas sumó 226, frente a 249 el pasado viernes. En tanto, los casos activos se estiman en unos 3.837.900.

JUEVES 17 DE MARZO

20:00 La organización de salud pública Medicines Patent Pool (MPP), respaldada por Naciones Unidas, anunció hoy jueves que ya ha firmado acuerdos con 35 empresas para producir una versión genérica del medicamento anti-Covid de Pfizer (Paxlovid) y suministrarlo a 95 países de ingreso medio y bajo.

La ONG afirma que el desarrollo de la iniciativa permitirá suministrar los medicamentos a países que en su conjunto suman el 53% de la población mundial, siguiendo la ruta trazada por un acuerdo previo de licencia voluntaria que fue firmado por MPP y Pfizer en noviembre de 2021.

"El nirmatrelvir (componente principal del Paxlovid) es un producto nuevo y requiere capacidades significativas de fabricación para producirlo y nos ha impresionado mucho la calidad de fabricación que han demostrado estas compañías", dijo Charles Gore, director ejecutivo de MPP.

"Los sublicenciatarios del MPP, y la capacidad añadida para el tratamiento contra el Covid-19 que estos aportarán, desempeñarán un papel fundamental para garantizar que las personas, allá donde se encuentren, en particular aquellas que viven en las partes más pobres del mundo, tengan un acceso equitativo a una opción de tratamiento oral contra el Covid-19", afirmó Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer.

Tanto Pfizer como Merck llegaron a acuerdos con el MPP para permitir versiones genéricas de sus nuevos medicamentos, algo inusual para un rubro que suele proteger con ferocidad sus patentes, señaló Reuters.

18:00 Las muertes por Covid-19 se dispararon en Nueva Zelanda por primera vez desde que llegó la pandemia al país de 4,9 millones de habitantes, cuya gestión sanitaria enfocada en la contención del virus ha sido catalogada como una de las más exitosas y que recientemente ha enfrentado protestas contra los mandatos de vacunación.

Según Our World in Data y cifras del Ministerio de Salud, durante todo el período que va desde mayo de 2020 a febrero de 2022, Nueva Zelanda registró un total de tan solo 36 fallecidos por Covid-19. Pero desde que empezó marzo, el país ya cuenta con 145 muertes en total.

El alza exponencial de los decesos sigue a un nuevo brote impulsado por la variante ómicron a partir de la segunda mitad de febrero, cuando los contagios por coronavirus en el país comenzaron a aumentar de forma drástica.

La primera ministra Jacinda Ardern anunció ayer que adelantará la apertura de la frontera a los turistas, en una medida destinada a acelerar la recuperación económica pospandemia.

A la fecha, se han administrado en Nueva Zelanda más de 3,9 millones de segundas dosis de vacuna contra el Covid, a las que se suma un total de 2,5 millones de dosis de refuerzo.

16:00 Las personas infectadas con la variante ómicron del coronavirus afrontan un riesgo un 59% menor de ser hospitalizadas que con la variante delta, y un 69 % menos de posibilidades de morir, según un estudio publicado hoy en la revista "The Lancet".

Investigadores del Imperial College London y la Universidad de Cambridge han llevado a cabo el mayor estudio comparativo de ambas variantes hasta la fecha, a partir de datos de 1,5 millones de casos de Covid-19 registrados entre noviembre de 2021 y enero de este año.



11:00 El Ministerio de Salud informa 15.735 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 14,05% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 108.919 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 11,28%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y 16 lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.353.259. De ese total, 58.494 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.242.177.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 184 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 44.246 en el país.

07:00 Aproximadamente el 95 % de los positivos del coronavirus SARS-CoV-2 en el rebrote de la provincia nororiental de Jilin, el mayor en China desde el de Wuhan en 2020, son asintomáticos o presentan síntomas leves, informa hoy la agencia Xinhua, citada por EFE.

Las autoridades sanitarias de la provincia, que acumula 8.506 casos activos entre sus 26 millones de habitantes, aseguraron hoy que el estado de la gran mayoría de los afectados que presentan síntomas leves o de gravedad media ha mejorado tras recibir un tratamiento.

"Muy pocos" de dichos pacientes han visto su situación empeorar para ser clasificados como "graves" o "críticamente enfermos", explicó el especialista en el sistema respiratorio Yang Junling, citado por la agencia. Este miércoles, la provincia, fronteriza con Corea del Norte y Rusia, detectó 1.157 nuevos positivos, incluidos los pacientes asintomáticos.

MIÉRCOLES 16 DE MARZO

16:00 Los niños pequeños que recibieron dos dosis de la vacuna de la farmacéutica china Sinovac Biotech Ltd. presentaron defensas "leves" contra los contagios por la variante ómicron del covid-19 y una mayor protección contra el desarrollo de casos graves de la enfermedad, según un estudio realizado en Chile, citado por Bloomberg.

Los investigadores, que observaron a unos 490.000 niños de entre 3 y 5 años, estimaron que la vacuna de Sinovac tiene tasas de eficacia de 38% contra el covid-19, de 65% contra hospitalizaciones y de 69% contra cuadros de la enfermedad lo suficientemente graves como para hacer necesario el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. El estudio se llevó a cabo durante el brote de ómicron en Chile entre diciembre y febrero y fue realizado por investigadores, la mayoría de los cuales trabaja para universidades locales y el Ministerio de Salud del país.

Los resultados, que se dieron a conocer como una publicación preliminar del estudio en Research Square, no se han sometido a revisión por pares, pero ofrecen información sobre cómo le va a la vacuna frente a esta variante que es más contagiosa. También arroja luces sobre la eficacia de las vacunas contra el covid-19 en niños, ya que la propagación de ómicron provocó más ingresos hospitalarios pediátricos.

11:45 El Ministerio de Salud informó el miércoles de 12.566 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 10,98% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 90.797 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 8,45%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y 16 lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.336.614. De ese total, 58.176 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.226.118.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 23 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 44.062 en el país.

07:00 Los nuevos casos de Covid en China volvieron a bajar a 3.054 cuando el brote masivo en la provincia de Jilin disminuyó, un día después de que las infecciones en la nación superaran los 5.000 por primera vez desde los primeros días de la pandemia, informó Bloomberg.

En tanto, el proveedor de Apple Inc., Foxconn Technology Group, reanudó operaciones parciales en Shenzhen, implementando un sistema que permitirá que se reinicie parte de la producción mientras la ciudad permanece bloqueada. El vecino Hong Kong no puede comprometerse a reabrir sus fronteras y levantar la prohibición de vuelos en nueve países, dijo su secretario de transporte y vivienda.

Asimismo, Nueva Zelanda comenzará a permitir la entrada de extranjeros el próximo mes, poniendo fin a las restricciones que mantuvieron alejado al Covid-19 durante gran parte de la pandemia y uniéndose a un impulso en todo el mundo para permitir que se reanuden los viajes.

MARTES 15 DE MARZO

18:00 Cerca de 3,6 millones de hongkoneses se habrían contagiado de Covid-19 hasta el 14 de marzo, según un estudio de la Universidad de Hong Kong, destacando que se trata de una cifra muy superior a la estimación de 1,8 millones de infecciones que se habrían producido hasta el 7 de marzo, informó Bloomberg.

Aunque la ola actual alcanzó su peak el 4 de marzo, los investigadores esperan que probablemente el total llegue a unos 4,5 millones y afirman que más de 5.100 personas podrían morir de Covid antes del 1 de mayo, frente a una estimación anterior de unas 5.010.

Mientras tanto, los contagios por Covid-19 en China continental aumentaron a su mayor velocidad desde los primeros días de la pandemia, y las ciudades de todo el país respondieron con restricciones y confinamientos adicionales.

12:00 El Ministerio de Salud informó hoy sobre 8.716 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 15,47% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 49.263 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 10,09%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.323.324. De ese total, 62.281 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.208.763.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 34 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 44.039 en el país.

08:00 Las infecciones por Covid-19 en China aumentaron a su mayor velocidad desde los primeros días de la pandemia, y las ciudades de todo el país respondieron con restricciones y confinamientos adicionales. Hong Kong planea cerrar sus playas para combatir la infección, informaron medios locales.

Se han confirmado casos sintomáticos en 28 de las 31 provincias continentales de China. Langfang, una ciudad a solo 55 kilómetros de Beijing, se unió a Shenzhen y la provincia de Jilin para imponer bloqueos. Más de 45 millones de personas tienen prohibido salir de sus casas. Los vuelos internacionales se están desviando de Shanghai, mientras en el distrito de Pudong está alentando el trabajo desde casa y el sector del transporte por carretera se está viendo afectado por retrasos a medida que los conductores se someten a pruebas más estrictas.

Es probable que casi la mitad de la población de Hong Kong haya contraído Covid, según una estimación, mientras que Corea del Sur podría relajar las reglas de distanciamiento social para reuniones privadas y restaurantes. Vietnam aclaró las reglas sobre los pacientes de Covid, diciéndoles que se quedaran en casa, mientras que Taiwán redujo su nuevo conteo de casos a cero.

07:00 Alemania volvió a registrar un nuevo máximo consecutivo de incidencia de coronavirus en esta sexta ola de la pandemia, con lo que los primeras estados federados se plantean prolongar las restricciones más allá del 20 de marzo, fecha prevista para la próxima fase de relajación de medidas, informó EFE.

Así, la incidencia acumulada se sitúa en 1.585,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, después de 1543,0 ayer, 1.293,6 hace una semana y 1,437,5 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

Las autoridades sanitarias notificaron 198.888 nuevos positivos y 283 muertos en 24 horas, frente a 156.799 y 324 hace una semana, mientras los casos activos se estiman en unos 3.592.600.

LUNES 14 DE MARZO

17:40 El uso de mascarilla en interiores deja de ser obligatorio en Francia a partir de este lunes tras más de un año y medio, con algunas excepciones como los transportes públicos, los centros sanitarios y las residencias de ancianos, informó EFE. El levantamiento de esta obligación va acompañado del fin de la exigencia del certificado de vacunación contra el Covid-19.

En Francia, las mascarillas se habían impuesto en el transporte público cuando terminó el primer confinamiento en mayo de 2020 y en todos los espacios públicos en julio de ese año, detalla la agencia.

En cuanto al certificado sanitario (que demuestra haber recibido una pauta completa de vacunación, haber superado la enfermedad por coronavirus o disponer de un test negativo de menos de 24 horas), sigue siendo necesario en lugares como hospitales, clínicas y centros sanitarios.

A partir del 4 de marzo, la tendencia a la disminución de nuevos contagios en Francia se revirtió, dando pie a una trayectoria ascendente, aunque la cifra aún se mantiene baja. Austria y Alemania ya experimentaron un nuevo repunte que llevó a ambos países a superar el peak marcado en la reciente ola impulsada por la variante ómicron del virus.

14:00 El Ministerio de Salud informó de 10.650 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 14,88% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 63.646 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 12,43%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -20% y -37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y 16 lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.313.242. De ese total, 71.888 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.189.132.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 126 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 44.005 en el país.

09:00 La tasa de infección por coronavirus de Alemania alcanzó un récord por tercer día consecutivo el lunes, y la nueva alza llevó a un alto funcionario de salud del país a emitir una advertencia sombría. Los casos de Covid-19 aumentaron a 1.543 por cada 100.000 personas durante siete días, continuando su alza constante desde principios de marzo, según datos del instituto de salud pública RKI.

El brote muestra señales de empeoramiento y está provocando "muchas muertes", dijo el ministro de Salud, Karl Lauterbach, el domingo en un tuit. Instó a los reticentes a vacunarse a recibir urgentemente sus vacunas contra el Covid.

La economía más grande de Europa comenzó a relajar las restricciones relacionadas con la pandemia a mediados de febrero después del máximo anterior, y la mayoría de las restricciones restantes terminan el domingo. El país no ha visto la caída precipitada en la transmisión que ha ocurrido en otros países, como el Reino Unido y Estados Unidos, y las muertes diarias por el virus todavía rondan entre 250 y 300 personas.

07:00 Los confinamientos generalizados en China, similares a las medidas que se acaban de tomar en el centro tecnológico del sur de Shenzhen, podrían afectar a la mitad del producto interno bruto del país.

El domingo, las autoridades encerraron a los 17,5 millones de residentes de Shenzhen durante al menos una semana en medio de un aumento de infecciones por Covid-19 en la ciudad, una acción que, según Bloomberg Economics, tendrá un "golpe directo" en Guangdong, la provincia de potencia manufacturera donde la ciudad se encuentra y que representa el 11% del PIB.

El lunes, se pidió a los residentes de la provincia nororiental de Jilin que no se fueran ni viajaran. La región de 24 millones de personas es el hogar de Changchun, un centro industrial de unos 9 millones que representó alrededor del 11% de la producción anual total de automóviles de China en 2020. Esa ciudad ya se había cerrado la semana pasada, y Toyota Motor Corp. desde entonces se vio obligada a suspender el funcionamiento de su planta allí.

DOMINGO 13 DE MARZO

19:00 Las autoridades chinas han informado este domingo de más de 3.100 nuevos casos de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, lo que supone triplicar las cifras de los dos últimos días y confirma la peor ola de contagios desde el inicio de la pandemia.

La Comisión Nacional de Sanidad ha confirmado nuevos contagios en 16 provincias en las cuatro megaciudades del país: Beijing, Tianjin, Shanghái y Chongqing, sin contar los casos de Hong Kong, que ha informado de 32.430 casos este domingo.

Este mismo domingo, las autoridades chinas han puesto bajo confinamiento a la mayor parte de los 17 millones de habitantes de la ciudad de Shenzhen, en el sur del país y sede de gigantes tecnológicos nacionales como Huawei y Tencent, mientras combaten el peor brote de coronavirus desde el estallido de la pandemia.

17:00 Se necesita una segunda inyección de refuerzo contra el Covid-19 "ahora mismo" debido a la disminución de la inmunidad, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

La compañía está en el proceso de enviar datos a los funcionarios de salud de EEUU sobre un refuerzo adicional, además de planificar más una vacuna que "protegería contra todas las variantes" y ofrecería protección durante un año, dijo en "Face the Nation" de CBS. "

El primer refuerzo, dijo, sigue siendo "bastante bueno para hospitalizaciones y muertes. No es tan bueno contra las infecciones".

Bourla también dijo que espera presentar datos sobre vacunas para niños menores de 5 años el próximo mes. En febrero, la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU pospuso una revisión de los datos de Pfizer para los niños más pequeños, citando la necesidad de más información sobre un régimen de inyecciones de tres dosis.

16:00 Han pasado dos años desde que la Organización Mundial de la Salud comenzó a llamar pandemia al brote de Covid-19.

Hace dos años, no estaba claro si sería posible desarrollar una vacuna o un tratamiento eficaz para el nuevo coronavirus. Mientras tanto, hemos visto enormes avances científicos realizados en un tiempo récord, introduciendo no una, sino varias vacunas y una variedad de tratamientos en el mercado.

Pero el acceso a las vacunas sigue siendo extremadamente desigual en todo el mundo. Y ahora están surgiendo problemas similares con el acceso desigual a los tratamientos de Covid-19.

Mientras tanto, las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para una renuncia a los derechos de propiedad intelectual para los productos y tecnologías de salud de Covid-19, en curso durante casi 18 meses, todavía están paralizadas. Y existe el riesgo de que cualquier acuerdo alcanzado en la OMC solo se aplique a las vacunas, dejando los tratamientos no disponibles o inasequibles para aproximadamente la mitad de la población mundial.

15:00 Las autoridades de la metrópolis oriental china de Shanghái pidieron hoy a sus residentes que no salgan de la ciudad "si no es estrictamente necesario" para prevenir los rebrotes de Covid que se están extendiendo por el país.

La ciudad, que acumula más de 400 positivos en los últimos días, informó este domingo de 60 casos asintomáticos y uno confirmado, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a los residentes que no abandonen la ciudad y que, en caso de hacerlo, presenten resultados negativos en pruebas de ácido nucleico en las 48 horas anteriores a la partida.

La estación de autobuses de larga distancia de la ciudad también suspendió sus operaciones desde hoy, a lo que hay que sumar el cierre de colegios y cuarentenas selectivas que afectan a varios barrios o a universidades como la de Fudan, recoge el diario Global Times.

12:30 Las autoridades chinas han puesto bajo confinamiento a la mayor parte de los 17 millones de habitantes de la ciudad de Shenzhen, en el sur del país y sede de gigantes tecnológicos nacionales como Huawei y Tencent, mientras combaten el peor brote de coronavirus desde el estallido de la pandemia.

La ciudad ha entrado así en estado de cuarentena tras la notificación de 66 nuevos casos de coronavirus y la explosión de la variante ómicron. A partir del lunes, todo el transporte en toda la ciudad y todos los complejos residenciales permanecerán cerrados, informa el diario estatal internacional chino 'Global Times'.

Las autoridades sanitarias de China han informado este domingo del mayor número diario de contagios registrados desde hace dos años: 1.807 casos en las últimas 24 horas en su parte continental. De las nuevas infecciones locales, 1.412 se registraron solo en la provincia de Jilin.

Estos datos suponen una cifra ínfima en comparación con otros países, ya que el gigante asiático cuenta con una población de 1.411 millones de habitantes. Pero aún así, China ha decidido imponer una política draconiana de confinamientos para intentar contener lo que se trataría de una expansión masiva de la enfermedad.

La condición parece estar deteriorándose en Hong Kong, donde los funcionarios de salud confirmaron el domingo 32.430 casos de Covid-19 y 264 muertes, informó el 'South China Morning Post'.

11:00 En un nuevo balance del Misterio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país informó 15.136 nuevos casos, totalizando 73.037. Además lamentó 94 fallecidos, lo que totaliza 43.879 óbitos desde el inicio de la pandemia.

Registró 91.231 test de PCR en las últimas 24 horas, lo que ubica en 15,25% la positividad a nivel nacional.

Informe Diario #COVID_19 - 13 de marzo



🔸 15.136 casos nuevos

🔸 73.037 casos activos

🔸 94 fallecidos registrados (43.879 en total)

🔸 15,25% positividad nacional

🔸 91.231 exámenes 24 hrs (34.097.635 en total)

🔸 245 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/72GhaLBHv4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 13, 2022

10:00 Brasil, uno de los países del mundo más castigados por la pandemia del Covid-19, acumula 654.945 muertes por coronavirus, exactamente dos años después del registro del primer óbito por la enfermedad, informó el Gobierno.

Con una población de 210 millones de habitantes, Brasil es, en números absolutos, el segundo país en número muertes por Covid-19, tan solo por detrás de Estados Unidos.

Pese a que la nación suramericana enfrentó una nueva ola de la enfermedad a comienzos de año con la llegada de la variante ómicron, la situación epidemiológica ha mejorado en las semanas recientes y en las últimas 24 horas tan solo registró 389 decesos y 45.020 casos, llegando a un total de 29,3 millones de contagios.

El promedio semanal de muertes está lejos del récord que Brasil registró el 12 de abril del año pasado, cuando, en el pico de la segunda ola, se alcanzaba una media de 3.124 víctimas por día.

09:00 China reportó más de 3.300 infecciones por Covid-19, ya que el país enfrenta su peor brote desde los primeros días de la pandemia y los funcionarios intensifican los esfuerzos para detener la propagación.

Hubo 1.807 infecciones locales confirmadas y 1.315 casos asintomáticos, dijo el domingo la Comisión Nacional de Salud. La provincia nororiental de Jilin representó más de 2.100 de los casos. China también reportó más de 200 casos importados.

08:00 El Instituto Butantan, el distribuidor de la vacuna Sinovac, ha pedido a Brasil que use la vacuna Sinovac en niños de 3 a 5 años. La agencia reguladora de salud de Brasil tendrá siete días a partir del lunes para revisar la solicitud, según un comunicado de la agencia conocida como Anvisa.

La vacuna CoronaVac Covid de Sinovac ha estado en uso en Brasil desde junio de 2021 y se extendió a niños de hasta seis años este año.

07:00 China ha pedido a los residentes en el centro tecnológico de Shenzhen que trabajen desde casa y ha cerrado lugares no esenciales en una ciudad del sur de China mientras el país se prepara para un resurgimiento nacional de Covid-19.

Los crecientes grupos generados por la variante omicrón altamente infecciosa en las grandes ciudades y potencias económicas más desarrolladas de China se han convertido en un desafío sin precedentes para la estrategia Covid Zero del país, una política abandonada por el resto del mundo.

SÁBADO 12 DE MARZO

18:00 Argentina reportó este sábado 2.986 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 8.970.196, mientras que los fallecimientos se elevaron a 127.122, tras ser notificadas 71 muertes en las últimas 24 horas, informó EFE.

Las cifras marcan un descenso en comparación con los contagios informados el viernes, cuando se reportaron 5.615 positivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, 8,7 millones de personas se contagiaron y han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este sábado de 738, muy por debajo del pico máximo de 7.969 reportado el 14 de junio de 2021.

11:00 En su primer informe del nuevo gobierno, el Ministerio de Salud informó este sábado de 17.371 nuevos casos de Covid, con una positividad a nivel nacional de 17,01%. La cifra de fallecidos ascendió a 126.

Informe Diario #COVID_19 - 12 de marzo



🔸 17.371 casos nuevos

🔸 72.270 casos activos

🔸 126 fallecidos registrados (43.785 en total)

🔸 17,01% positividad nacional

🔸 94.417 exámenes 24 hrs (34.006.404 en total)

🔸 242 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/ba75M87xMX — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 12, 2022

08:00 Alemania afronta la última semana de restricciones con motivo de la pandemia con dudas en vista de las cifras récord de contagios, mientras el Gobierno mantiene el propósito de implantar la vacuna obligatoria.

A partir del 20 de marzo desaparecerán prácticamente todas las limitaciones en la vida cotidiana para el grueso de los ciudadanos, aunque está previsto que se mantengan medidas como el uso obligatorio de mascarilla en hospitales, residencias de ancianos y medios de transporte.

Se contemplarán además restricciones adicionales en las regiones donde se registren brotes localizados, entre ellas mascarillas, distanciamiento y estándares básicos de higiene, testeo y certificación del estado de vacunación.

VIERNES 11 DE MARZO

16:00 Expertos en salud pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han comenzado a discutir cómo y cuándo poner fin al estatus de emergencia sanitaria global por la pandemia de Covid-19, según dijeron a Bloomberg personas familiarizadas con el asunto, agregando que de todas formas la agencia internacional no considera hacer dicha declaración en lo pronto.

Si bien los casos han disminuido en muchos lugares, las muertes se han disparado en Hong Kong, y esta semana China reportó más de 1.000 nuevos casos diarios por primera vez en dos años.

Las discusiones de la OMS se estarían centradas en qué condiciones concretas deben indicar el fin la emergencia de salud pública declarada el 30 de enero de 2020. La decisión la tomaría en última instancia su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dicho cambio estimularía el retroceso de muchas políticas de salud pública adoptadas a raíz de la crisis sanitaria. Además afectaría a laboratorios como Pfizer y Merck, que han acordado permitir la competencia genérica a sus tratamientos Covid hasta que termine la pandemia.

Países de todo el mundo ya han tomado medidas para volver a una relativa normalidad, aunque en ciertos lugares Asia existen niveles de transmisión récord y en Alemania los contagios volvieron a aumentar.

12:45 La ciudad de Shanghái, uno de los mayores centros financieros de China, suspendió las clases presenciales para todos los alumnos hasta la escuela secundaria a partir del sábado, ya que la variante ómicron impulsa un brote de Covid-19 a una escala no vista desde el inicio de la pandemia en Wuhan, informó Bloomberg.

El número de casos diarios en el país superó los 1.000 por primera vez en dos años, pasando de poco más de 300 casos al día en menos de una semana, y presentando un importante desafío al enfoque de tolerancia cero de China con respecto al virus.

El primer ministro Li Keqiang dijo que China "seguirá trabajando para que nuestra respuesta sea más científica y específica".

Mientras tanto, Hong Kong informó el viernes de más de 29.000 nuevos casos de Covid, incluyendo 18.888 confirmados mediante tests de ácido nucleico, la cifra más baja desde fines de febrero. Hubo 196 muertes, la mayoría de ellas de personas mayores y no vacunadas.

En la ex colonia británica se han producido más de 3.200 muertes en la actual ola, más del 90% sin vacunar y con una edad media de 85 años. El virus se ha propagado rápidamente a través de los centros asistenciales y el 91% de las residencias de ancianos han sufrido ya infecciones.

11:00 El Ministerio de Salud informó el viernes de 18.326 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 17,72% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 94.619 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,52%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -22% y -35% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.269.062. De ese total, 72.329 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.144.978.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 132 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 43.659 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 11 de marzo



🔸 18.326 casos nuevos

🔸 72.329 casos activos

🔸 132 fallecidos registrados (43.659 en total)

🔸 17,72% positividad nacional

🔸 94.619 exámenes 24 hrs (33.911.987 en total)

🔸 255 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/c01F4ehcid — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 11, 2022

JUEVES 10 DE MARZO

14:00 El devastador brote de coronavirus que comenzó en Hong Kong durante el mes de febrero habría alcanzado su punto máximo en los primeros días de marzo, una tendencia que se confirma con el reciente reporte de las autoridades sanitarias que dio a conocer más de 31.000 nuevos casos y 180 muertes en las últimas 24 horas, informó Bloomberg.

Con esto, el promedio semanal de infecciones diarias en la ex colonia británica se cifra en 33.000, siguiendo un curso descendente desde la media de 44.000 correspondiente al 4 de marzo.

"Estamos viendo una tendencia gradual a la baja y probablemente ya hemos alcanzado el peak", dijo Albert Au, jefe de enfermedades transmisibles del Departamento de Salud, al tiempo que instó a los residentes a permanecer vigilantes, ya que el Covid-19 aún mantiene una alta circulación.

En el caso de los nuevos decesos confirmados por el virus, si se incluye el reporte de hoy, la cifra del promedio semanal marca una primera disminución al situarse en 240, por debajo de los 243 de ayer.

11:00 El Ministerio de Salud informó el jueves de 18.995 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 17,81% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 95.850 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,21%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -21% y -34% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en los últimos siete y 14 días.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.249.890. De ese total, 71.113 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.127.206.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 244 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 43.527 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 10 de marzo

🔸 18.995 casos nuevos

🔸 71.113 casos activos

🔸 244 fallecidos registrados (43.527 en total)

🔸 17,81% positividad nacional

🔸 95.850 exámenes 24 hrs (33.817.368 en total)

🔸 235 camas críticas disponibles

▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/IbCx0FIUvp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 10, 2022

07:00 Alemania registró hoy un nuevo récord desde el inicio de la pandemia de coronavirus con 262.752 nuevos positivos por Covid-19 en 24 horas, frente a 210.673 hace una semana, mientras el país mantiene su plan de relajación de medidas, informó EFE.

También la incidencia acumulada subió notablemente, hasta los 1.388,5 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 1319,0 ayer y 1.174,1 de hace una semana, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.

La cifra de muertos por o con Covid-19 en 24 horas sumó 259, frente a 267 el pasado jueves.

MIÉRCOLES 9 DE MARZO

17:30 El estado de Sao Paulo, el más poblado y rico de Brasil, puso término hoy miércoles al uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y se sumó así a la decena de capitales regionales que han tomado la misma decisión ante el continuo descenso de casos de Covid-19, informó EFE.

Joao Doria, gobernador de Sao Paulo y posible candidato a la presidencia en las elecciones del próximo mes de octubre, decretó el fin del mandato en espacios abiertos, incluyendo los estadios de fútbol, aunque lo mantuvo para ambientes cerrados.

"Finalmente podemos dar este primer gran paso" y "traer una sonrisa de vuelta", dijo Doria mientras se quitaba la mascarilla en una rueda de prensa.

Asimismo, señaló que la medida responde "al avance de la vacunación", que ha permitido que cerca de un 90% del público objetivo paulista esté con el esquema completo. "Si Sao Paulo fuera un país, sería el tercero del mundo en número de personas vacunadas", aseguró.

15:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) cambió su política para recomendar el uso de pruebas caseras para rastrear la propagación del Covid-19, a medida que las tasas de pruebas de laboratorio caen drásticamente en algunos países, informó Bloomberg.

La nueva normativa sugiere que se ofrezcan auto-tests además de los servicios de evaluación administrados por profesionales.

La medida se basó en la evidencia de que los usuarios pueden evaluarse a sí mismos de manera confiable y precisa, y que los tests en el hogar pueden reducir las desigualdades en el acceso, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una sesión informativa en Ginebra.

A la agencia internacional "le preocupa que varios países estén reduciendo drásticamente la implementación de tests. Esto inhibe nuestra capacidad de ver dónde está el virus, cómo se propaga y cómo evoluciona", dijo Adhanom.

La OMS ha otorgado la lista de uso de emergencia a cinco pruebas rápidas de antígenos para uso profesional y se ha puesto en contacto con los fabricantes para alentarlos a solicitar la precalificación de los auto-tests.

13:30 Las autoridades sanitarias de Austria informaron hoy miércoles 47.795 infectados por Covid-19 en las últimas 24 horas, cifra que se acerca al máximo histórico de 48.357 dados a conocer el 20 de febrero, en un repunte de las infecciones por coronavirus que, al igual que en Alemania, sigue al relajamiento o eliminación de las restricciones sanitarias.

El gobierno austríaco anunció también el día de hoy que se suspende la obligatoriedad de vacunarse contra el virus -medida que había entrado en vigor hace un mes atrás-, argumentando que no hay "ninguna razón para poner en marcha la vacunación obligatoria". El sábado pasado se anuló la inmensa mayoría de las restricciones para contener la pandemia en el país europeo.

Los promedios semanales de nuevos contagios tanto en Austria y Alemania han presentado un sostenido aumento a partir del 2 de marzo, mientras que en Francia el descenso de la curva se detuvo el 4 de marzo, mostrando leves alzas en los días siguientes.

Junto con ello, la curva de nuevos fallecimientos por Covid-19 tanto en Austria como en Alemania presenta una tendencia al alza desde febrero, aunque aún mantienen distancia respecto de sus respectivos peak alcanzados en diciembre de 2021.

11:00 En su reporte habitual, el Ministerio de Salud detalló que en las últimas 24 horas se registraron 16.341 nuevos contagios de Covid y 23 fallecidos. Con lo que las cifras totales ya suman 3.230.793 y 43.283 respectivamente.

En lo que respecta a la positividad a nivel país, esta se ubica en 16,72% de acuerdo a los resultados arrojados en los más de 80 mil exámenes practicados en el último día. Y solo en la Región Metropolitana la positividad es de 11,47%.

Para más detalles, ver información suministrada por la autoridad sanitaria.

Informe Diario #COVID_19 - 9 de marzo



🔸 16.341 casos nuevos

🔸 71.563 casos activos

🔸 23 fallecidos registrados (43.283 en total)

🔸 16,72% positividad nacional

🔸 80.261 exámenes 24 hrs (33.721.518 en total)

🔸 240 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/3guhwRqpgV — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 9, 2022

07:00 El Gobierno de Austria ha decidido hoy dejar "suspendida" al menos por tres meses la obligatoriedad para todos los mayores de 18 años de vacunarse contra el Covid, una medida impuesta por ley que regía oficialmente desde el pasado 1 de febrero aunque aún no se controlaba su cumplimiento.

Así lo anunciaron este miércoles el ministro de Sanidad, el ecologista Johannes Rauch (Verdes), y la ministra de Asuntos Constitucionales, Karoline Edtstadler (ÖVP), tras una reunión del Consejo de Ministros.

La suspensión fue decidida por el gabinete en base a un informe de una comisión según el cual actualmente no hay "ninguna razón para poner en marcha la vacunación obligatoria".

MARTES 8 DE MARZO

17:30 La mascarilla dejará de ser obligatoria en las empresas en Francia a partir del 14 de marzo, el mismo día en que no se exigirá el certificado de vacunación para acceder a diferentes espacios de vida social.

La ministra francesa de Trabajo, Elisabeth Borne, anunció este martes en una entrevista en el canal LCI que a partir del lunes de la semana próxima "no habrá protocolo sanitario en las empresas".

Eso significa que se va a volver a las "reglas normales", es decir a las disposiciones de higiene que había antes de que estallara la crisis de la covid.

La ministra señaló que ya no habrá que respetar las reglas de distanciamienton que se habían impuesto en el mundo del trabajo para impedir los contagios y eso mismo ocurrirá en los comedores colectivos.

No obstante, se mantendrá una guía práctica de consejos para el lavado de manos o sobre la limpieza de superficies.

Por lo que respecta al teletrabajo, recordó que es una cuestión que ha quedado en manos de las empresas, que son las que establecen el marco como resultado del diálogo con los representantes de los trabajadores.

El Gobierno francés ya había indicado el pasado día 3 que desde el 14 de marzo la mascarilla dejaría de ser obligatoria en espacios cerrados de carácter público, como pueden ser los cines, teatros, museos o polideportivos. Habrá que continuar con mascarilla, no obstante, en los transportes públicos.

El primer ministro indicó entonces que también se dejará de exigir el certificado de vacunación (la prueba de haberse inmunizado) que en Francia hay que presentar por ejemplo para ir a un bar, a un restaurante, a un cine, a un espectáculo, a un estadio o para subirse a un transporte público de larga distancia (tren, autocar o avión).

La tasa de incidencia del coronavirus ha bajado muy significativamente en el último mes y medio en Francia hasta poco más de 500 casos por cada 100.000 personas, de acuerdo con las últimas cifras oficiales publicadas.

El número de hospitalizados por covid, que había superado los 33.000 a comienzos de febrero, era este lunes de 22.208. Y en las ucis había 2.089 pacientes, frente a un pico de casi 4.000 en enero

16:00 El Ministerio de Salud hizo hoy un recuento con las principales hitos de su gestión durante el período 2018-2022, especialmente en lo que se refiere a la pandemia de Covid-19, considerada en el balance como la "peor crisis sanitaria en los últimos 100 años a nivel mundial", según el registro publicado en el sitio web del Minsal.

La instancia fue conducida por el ministro de Salud, Enrique Paris, junto a los subsecretarios de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, y Redes Asistenciales, Alberto Dougnac.

Entre las políticas diseñadas para contener la crisis, el ministerio destaca la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA), las Cuadrillas Sanitarias, la Red Integrada Covid-19; el Plan Nacional del Manejo del Paciente Crítico Covid-19 y la campaña de vacunación masiva contra el virus.

Además, la hoja del balance indica que el Plan Nacional de Inversiones 2018-2022 "permitió que 17 hospitales quedaran en funcionamiento, 32 en ejecución, 12 en adjudicación o licitación, y 40 en diseño o estudio, con una inversión total de $ 1,7 billones".

11:30 En un nuevo balance emitido por el Ministerio de la Salud respecto del avance del Covid en territorio nacional se da cuenta de 10.815 nuevos contagios y 34 fallecidos registrados en las últimas 24 horas.

Con eso, las cifras acumulan 3.214.326 personas diagnosticadas desde que comenzó la pandemia y 43.260 muertes asociadas al Covid.

En cuanto a la positividad reflejada en los 53.482 exámenes que se practicaron el último día, el nivel nacional se ubica en 16,95% .

Informe Diario #COVID_19 - 8 de marzo



🔸 10.815 casos nuevos

🔸 76.783 casos activos

🔸 34 fallecidos registrados (43.260 en total)

🔸 16,95% positividad nacional

🔸 53.482 exámenes 24 hrs (33.641.257 en total)

🔸 205 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/BeYERLk6ty — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 8, 2022

06:00 China sufre rebrotes en casi todo el país y ha registrado esta semana sus cifras más altas de contagios diarios en meses a pesar de su severa política de tolerancia cero hacia la covid.

El país informó este martes por tercer día consecutivo de al menos 300 nuevos casos de Covid en su parte continental, una cifra ínfima en comparación a la que se da en otros países y teniendo en cuenta que la población china es de 1.411 millones de habitantes, pero inédita en el gigante asiático desde la primera mitad de 2020.

En la China continental se han administrado 3.160 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, suficientes para que la totalidad de la población vacunable haya recibido dos dosis, según cifras oficiales.

Uno de los lugares más afectados es la provincia meridional de Cantón, fronteriza con la región semiautónoma de Hong Kong, inmersa en una quinta ola que ya deja más de 1.000 muertos desde el 25 de febrero.

La ciudad de Shenzhen ha sido escenario de uno de los rebrotes a mayor escala. En ello ha influido su cercanía a Hong Kong, debido a que "algunas personas cruzan la frontera ilegalmente" y a "los muchos camioneros que viajan entre Hong Kong y Cantón", según el líder de los expertos que dirigen la lucha antipandémica en Shenzhen, Lu Hongzhou, citado en medios locales.

Shenzhen reaccionó endureciendo las reglas para los viajeros procedentes de Hong Kong, cancelando clases y exigiendo una PCR negativa para acceder al metro, entre otras medidas.

LUNES 7 DE MARZO

18:00 La tasa de mortalidad por Covid-19 en Hong Kong es ahora la más alta del mundo, tras un aumento en el número de víctimas mortales entre los ancianos insuficientemente vacunados de la ciudad, informó Bloomberg. La ex colonia británica, donde habitan 7,5 millones de personas, reportó hoy lunes 25.150 nuevos casos y 161 fallecimientos.

Según la plataforma Our World in Data, el promedio semanal de nuevos decesos por coronavirus al día de ayer corresponde a 25,5 muertes por millón de habitantes en Hong Kong. La cantidad de nuevos fallecidos en 24 horas comenzó a crecer exponencialmente en las últimas dos semanas.

Letonia, actualmente el segundo país con la mayor tasa de mortalidad por el virus, registró el domingo un promedio semanal de 9,26 casos diarios por millón de habitantes. Bajo la misma métrica, Chile informó 6,52.

Los habitantes y expatriados de Hong Kong, donde las escuelas están cerradas y los restoranes restringidos, están huyendo del territorio mientras el gobierno local planea enfrentar los nuevos brotes de Covid con pruebas masivas y un posible cierre, señala Bloomberg.

14:00 Un grupo de científicos ha identificado 16 nuevas variantes genéticas en personas que desarrollaron Covid-19 grave en un gran estudio publicado hoy lunes, cuyos resultados podrían ayudar a predecir qué pacientes tienen probabilidades de enfermar gravemente y desarrollar tratamientos para quienes presentan los peores síntomas, informó Reuters.

Los resultados sugieren que las personas con Covid grave tienen genes que las predisponen a uno de dos problemas: imposibilidad de limitar la capacidad del virus para hacer copias de sí mismo, o inflamación y coagulación de la sangre excesivas.

Los científicos a cargo del estudio señalan que estos descubrimientos, publicados en la revista Nature, ayudarían a priorizar los posibles tratamientos que podrían funcionar contra la enfermedad provocada por el coronavirus.

"Es potencialmente posible que en el futuro podamos hacer predicciones sobre los pacientes en función de su genoma en el momento de presentarse (para) cuidados críticos", dijo a periodistas Kenneth Baillie, consultor en medicina de cuidados críticos en la Universidad de Edimburgo y uno de los autores del estudio.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 13.820 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 17,79% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 67.895 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 12,68%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -22% y -31% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 16 regiones disminuyen sus casos en la última semana y 16 en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.202.562. De ese total, 89.973 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.061.410.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 149 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 43.226 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 7 de marzo



🔸 13.820 casos nuevos

🔸 89.973 casos activos

🔸149 fallecidos registrados (43.226 en total)

🔸 17,79% positividad nacional

🔸 67.895 exámenes 24 hrs (33.587.775 en total)

🔸 239 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/X8EJnzjgCp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 7, 2022

07:00 Las autoridades de Río de Janeiro deciden este lunes si se levanta la obligatoriedad de protegerse con mascarillas en espacios cerrados, después de haberlo hecho para exteriores en octubre pasado, en medio de una estabilización en los índices de contagio de Covid-19.

Mientras,, más de 950.000 estudiantes regresan a partir de este lunes a las aulas de Panamá, tras dos años de educación a distancia o semipresencial a causa de la pandemia, al tiempo que sigue avanzado el programa de vacunación pediátrica contra Covid-19.

DOMINGO 6 DE MARZO

14:00 Hace dos años, el 6 de marzo de 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra anunció que se había detectado el primer caso de covid-19 en Perú, con lo que comenzó una crisis sanitaria que instaló una de las cuarentenas más estrictas del mundo, golpeó duramente la economía y llevó al país a ostentar la mayor tasa de mortalidad del planeta.

"Vamos a mantener la calma y confiar en el sistema de salud", declaró Vizcarra el día en que comenzaba la batalla contra un virus que, a la fecha, ya ha cobrado más de 211.000 vidas y contagiado a 3,5 millones de personas, más del 10 % de la población nacional.

Pese a ser el primer país de Latinoamérica en decretar la cuarentena obligatoria, la crisis pronto desnudó las carencias de un sistema de salud débil y relegado durante décadas, con un enorme déficit de médicos y camas UCI.

La arraigada informalidad, en la que trabaja el 70 % de la población económicamente activa, también contribuyó a desatar la espiral de decadencia que llevó a muchos enfermos a optar por cuidarse en sus propias casas, lo que disparó la demanda de oxígeno medicinal durante la primera ola, que abarcó cinco meses, desde abril hasta agosto.

Asimismo, el agonizante hundimiento económico llevó al país a interrumpir, en 2020, 22 años consecutivos de crecimiento económico y registrar la peor caída en las últimas tres décadas (-11,12 %), además de retroceder una década en su lucha contra la pobreza, tras dispararse a más del 30 % de la población, casi 10 puntos más que en 2019 y un índice similar al de 2010.

La falta de anticipación al segundo tsunami epidemiológico, que arrancó a fines de diciembre de 2020, repitió las dramáticas escenas de la primera ola, con una incidencia aún mayor de muertes que llegó a su máximo en abril del año pasado (9.350), el mes más funesto, que coincidió con la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La feroz crisis política que atravesó el país durante estos dos años tampoco ayudó a revertir los dramáticos récords que lo llevaron a no solo ser líder mundial en la tasa de mortalidad, sino también en la tasa de orfandad, al reportar 98.000 niños y niñas que han perdido a su madre, padre o tutor legal debido a la covid-19.

La luz al final del túnel se vislumbró en febrero de 2021, cuando llegaron las primeras vacunas, un millón de dosis de la estatal china Sinopharm, aunque el optimismo se esfumó pronto al saltar el "Vacunagate", el escándalo de vacunaciones secretas de más de cien altos funcionarios con un exclusivo lote al que accedieron antes de que cualquier ciudadano pudiera ser vacunado.

La campaña de inmunización marchó a cuentagotas por algunos meses, antes de que el país tuviera los suministros necesarios para inyectar velocidad al proceso de vacunación, que a la fecha ya logró proteger con la pauta completa a casi el 76 % de la población, mientras que el 33 % ya recibió la dosis de refuerzo.

El último escalón empezó en enero pasado, con el inicio de la vacunación a los menores de 12 años, quienes sin duda han sido uno de los grupos más castigados por la pandemia al verse varados en casa por el cierre de las escuelas, que recién abrirán a fines de este mes, tras dos años clausuradas.

Ahora, los indicadores de casos, muertes y hospitalizaciones apuntan que Perú ya está camino al fin de la tercera ola, que empezó en enero de 2022 con predominio de la variante ómicron, y podría acabar en marzo, según estimó recientemente el Gobierno.

11:00 El Ministerio de Salud informó este domingo 19.353 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 18,74% en las últimas 24 horas a nivel nacional y se realizaron 91.792 exámenes PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana alcanzó 13,72%.

La autoridad informó el fallecimiento de 122 personas a causa del virus, sumando en total a lo largo de la pandemia 43.077 personas.

A la fecha se mantienen activos 91.410 casos. En cuanto a camas críticas, se encuentran disponibles a nivel país 236 cupos de las 2.528 camas habilitadas.

SÁBADO 5 DE MARZO

18:00 Arabia Saudita levantará casi todas las restricciones de Covid-19, a partir de hoy, luego del progreso del programa nacional de vacunación y las altas tasas generales de inmunidad.

Los ciudadanos ya no necesitarán usar máscaras ni practicar el distanciamiento social al aire libre, informó la estatal SPA, citando un comunicado emitido por el Ministerio del Interior.

Los fieles ya no necesitarán distanciarse socialmente dentro de las mezquitas, incluidos los lugares sagrados de La Meca y Medina, pero deberán permanecer usando máscaras en estos lugares, según el informe de SPA.

Arabia Saudita también levantó la prohibición de vuelos entrantes y salientes desde y hacia 17 países, incluida Sudáfrica. Los visitantes del Reino de Arabia Saudita ya no necesitarán presentar una prueba negativa de Covid-19, según el informe.

11:00 El Ministerio de Salud informó el sábado de 20.503 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 19,91% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 91.666 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,33%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -22% y -28% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en la última semana y 15 en las últimas dos semanas.

"Se mantiene un descenso constante en los nuevos casos diarios a nivel nacional, situación que venimos evidenciando desde hace tres semanas. Hoy sábado 5 de marzo tenemos una diferencia de 7.236 casos diarios menos que hace 7 días atrás y de 13.266 casos menos en la comparación a 14 días"», indicó el ministro de Salud, Enrique Paris.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.168.335. De ese total, 88.933 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.028.599.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 146 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 42.955 en el país.

VIERNES 4 DE MARZO

13:50 La incidencia por coronavirus volvió a subir por segundo día consecutivo en Alemania, donde la subvariante de ómicron BA.2 representa ya el 38% de los casos, mientras el país entra hoy en una nueva fase de relajación de medidas, informó EFE.

La incidencia acumulada se sitúa en 1.196,4 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 1.174,1 ayer, 1.259,5 hace una semana y 1.349,5 hace un mes, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Las autoridades sanitarias notificaron 217.593 nuevas infecciones y 291 muertos con o por Covid-19 en 24 horas, frente a 210.743 y 226 hace una semana.

A partir de hoy viernes, el sector de la gastronomía y hostelería permitirá el acceso a personas vacunadas, sanadas o testeadas.

Siendo ómicron todavía la variante predominante en el país, su subvariante BA.2 representaba ya entre el 14 y el 20 de febrero el 38% de los positivos, indica el RKI en su informe semanal. "Debido a la mayor transmisión de BA.2, no se puede descartar una bajada más lenta de los contagios o un nuevo aumento", sostiene el instituto.

Hasta ayer, el 75,5% de la población contaba con esquema completo de vacunación, mientras que el 57,3% había recibido una dosis de refuerzo.

11:00 El Ministerio de Salud informó el viernes de 23.132 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 21,88% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 95.416 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 16,26%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -21% y -26% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, todas las regiones disminuyen sus casos en la última semana y 14 en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.147.434. De ese total, 90.479 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 3.006.337.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 126 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 42.809 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 4 de marzo



🔸23.132 casos nuevos

🔸 90.479 casos activos

🔸 126 fallecidos registrados (42.809 en total)

🔸 21,88% positividad nacional

🔸 95.416 exámenes 24 hrs (33.336.422 en total)

🔸 181 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/QZBxJU3E6O — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 4, 2022

09:00 Dos de las cadenas minoristas de consumo más grandes de Hong Kong comenzaron a racionar algunos alimentos y medicamentos este viernes para frenar las compras de pánico que han afectado a la ciudad durante la última semana en medio de temores de un cierre total de la ciudad frente a una remontada mayor de casos de Covid-19.

Las autoridades sanitarias informaron el viernes 52.523 nuevos casos de Covid-19 y 136 muertes. Esto se compara con unas 100 infecciones a principios de febrero y una racha limpia de tres meses sin casos antes de finales de diciembre.

Fue el tercer día consecutivo que el número de casos superó los 50.000. La propagación ha limitado la mano de obra disponible en el sistema de atención médica y para el transporte público, los operadores de centros comerciales, los supermercados y las farmacias.

JUEVES 3 DE MARZO

19:40 El Instituto Butantan de Brasil afirma que los primeros resultados de su vacuna para prevenir tanto el Covid-19 como la gripe se consideraron "prometedores", y señala que las pruebas en humanos podrían comenzar dentro de un año.

El candidato a vacuna única para ambas enfermedades está siendo probado en animales, los que produjeron anticuerpos reactivos contra el coronavirus y las tres cepas del virus de la gripe, señala el principal productor de inmunobiológicos de Brasil.

La vacuna está basada en la ButanVac, el inmunizador Covid de Butantan que actualmente está siendo evaluado en ensayos clínicos y que se producirá íntegramente en Brasil, y en la vacuna contra la gripe producida por la misma institución.

"Los primeros resultados son muy prometedores. Funciona para la producción de anticuerpos contra la gripe y para la producción de anticuerpos contra el Covid-19", afirma el director de producción de Butantan, Ricardo Oliveira.

18:30 El Ministerio de Salud publicó hoy viernes el libro digital titulado "Covid-19 en Chile. Pandemia 2020-2022", en una jornada en que su cumplen dos años desde el inicio de la pandemia en Chile. El libro busca "recoger las experiencias adquiridas por esta secretaría de Estado y todos sus organismos vinculados, a partir de la pandemia por Covid-19", señala el Minsal en un comunicado.

"El propósito de esta publicación es compartir cómo se ha enfrentado hasta ahora, desde el punto de vista de la salud, la que ha sido la peor crisis sanitaria en los últimos cien años. De esta manera, esperamos contribuir con la difusión de algunas de las acciones llevadas a cabo en estos años de pandemia, en la eventualidad de que surja un nuevo suceso de características similares", dice el ministerio.

El archivo se puede descargar a través de este link.

15:20 La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy jueves, en la novena actualización de sus directrices para el tratamiento del Covid-19, que ahora incluye la recomendación condicional del fármaco molnupiravir desarrollado por los laboratorios Merck y Ridgeback Biotherapeutics.

Se trata del primer medicamento antiviral oral que entra a formar parte de la lista que es elaborada por la agencia internacional, aunque esta señala que existen pocos datos de seguridad al tratarse de un nuevo fármaco y recomienda un seguimiento activo.

"Debido a estas preocupaciones y a la falta de datos, el molnupiravir debe suministrarse únicamente a los pacientes con Covid-19 no grave que presenten el mayor riesgo de hospitalización", dice la OMS en un comunicado oficial. Se excluyen de la recomendación los niños y las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

La actualización también desaconseja el uso del medicamento casirivimab-imdevimab en pacientes infectados por la variante ómicron.

12:30 El Ministerio de Salud informó en su reporte diario de hoy jueves 23.395 contagios por Covid-19 en las últimas 24 horas, con una positividad de 21,8% a nivel nacional, mientras que la positividad diaria en la Región Metropolitana marcó un 16%. Con esto, la cifra de nuevos casos en todo el territorio muestra una disminución del 20% en una semana, mientras que en los últimos 14 días la baja es del 24%.

En cuanto a los decesos, según información del DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 272 fallecidos por causas vinculadas al Covid-19, una de las cifras más altas desde que comenzó la pandemia y la máxima registrada en la actual ola impulsada por la variante ómicron, auque el promedio semanal de nuevos fallecidos ha empezado a descender desde el 26 de febrero. El número total de muertes asciende a 42.683 en el país.

EN VIVO | Reporte #COVID_19 - Jueves 3 de marzo de 2022

https://t.co/yobLkBldYZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 3, 2022

En tanto, la cifra acumulada de casos positivos en todo el país es de 3.122.802, con 91.035 activos. Todas las regiones disminuyen sus casos en la última semana y 14 en las últimas dos semanas. Según toma de muestra, la región de los Ríos tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Ñuble, Biobío y Maule.

A la fecha, 1.105 personas se encuentran hospitalizadas en cuidados intensivos, de las cuales 912 están con apoyo de ventilación mecánica. Se encuentra disponible un total de 177 camas críticas en la Red Integrada de Salud.

Informe Diario #COVID_19 - 3 de marzo



🔸 23.395 casos nuevos

🔸 91.035 casos activos

🔸 272 fallecidos registrados (42.683 en total)

🔸 21,80% positividad nacional

🔸 96.681 exámenes 24 hrs (33.241.006 en total)

🔸 177 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/IoVYSv7cvC — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 3, 2022

11:00 El Ministerio de Salud informó que hoy jueves llegó al país una nueva remesa de vacunas contra SARS-CoV-2 compuesta de 309.660 dosis del laboratorio Pfizer-BioNTech, lo que da un total de 21.370.020 de esa farmacéutica. El desglose de este embarque es 231.660 dosis para mayores de 18 años y 78.000 dosis pediátricas.

Con este cargamento se supera los 54 millones 436 mil vacunas contra COVID-19 ingresadas a Chile que permiten dar continuidad al plan de vacunación.

07:00 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, registró en las últimas 24 horas 370 nuevas muertes por covid, con lo que el acumulado de víctimas llegó a las 650.000 desde el inicio de la crisis sanitaria, hace poco más de dos años, informó el Gobierno, citado por EFE.

Ello significa que, desde el 26 de febrero de 2020, cuando Brasil registró el primer caso de coronavirus, murieron en el gigante latinoamericano un promedio de 884 personas víctimas del virus cada día..

MIÉRCOLES 2 DE MARZO

20:30 Google comunicó hoy miércoles a sus empleados en Estados Unidos que a partir del próximo 4 de abril se estrenará un modelo híbrido de trabajo con el que los empleados volverán a las oficinas varios días por semana, informó EFE.

Según The Wall Street Journal, un correo remitido a los trabajadores indica el fin de una fase que les permitía trabajar desde el hogar, lo que afectará tanto a su sede principal en San Francisco como a otras oficinas de EEUU.

La mayoría de los trabajadores pasarán ahora alrededor de tres días a la semana en la oficina y dos días en el lugar de su elección, apunta el escrito, firmado por el responsable de prestaciones para los empleados de Google, John Casey.

"Nuestro modelo híbrido equilibra lo mejor de volver a verse en persona con poder estar en cualquier lugar, donde los equipos convencionales pueden reunirse intencionadamente para colaborar y conectar en la oficina, y pasar otros días de trabajo desde el lugar que mejor les convenga", dice Casey.

18:30 El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay habilitó el fármaco antiviral molnupiravir desarrollado por la farmacéutica Merck para el tratamiento de casos leves y moderados de Covid-19, según confirmaron hoy miércoles a la agencia EFE fuentes del ministerio, señalando que el medicamento aún está pendiente de ser regulado en el país.

La prescripción del tratamiento está destinada a pacientes adultos que se encuentran dentro de los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas de la enfermedad y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar complicaciones graves, explica la agencia.

El fármaco ya ha sido aprobado en Reino Unido, Estados Unidos, Japón, India, México, Bolivia, Perú y El Salvador.

El nivel de nuevos contagios y muertes diarias por Covid-19 en el país sudamericano ha marcado una baja sostenida después de haber llegado a su peak cinco y cuatro semanas atrás, respectivamente.

Durante la reciente ola impulsada por la variante ómicron del coronavirus, Uruguay llegó a marcar 3.905 infecciones diarias por millón de habitantes, mientras que Chile vio un máximo de 2.167 bajo la misma métrica.

15:20 El Gobierno de EEUU liderado por Joe Biden presentó hoy miércoles un plan nacional para abordar la pandemia de Covid-19 en el futuro, en la que promete hacerse cargo de las nuevas variantes que podrían surgir en el futuro sin cerrar escuelas y negocios, pidiendo fondos adicionales al Congreso de ser necesario.

"Este plan establece la hoja de ruta para ayudarnos a luchar contra el Covid-19 en el futuro, cuando empecemos a volver a nuestras rutinas más normales. Esperamos que los estadounidenses ya no teman a los confinamientos, a los cierres y a que nuestros hijos dejen de ir a la escuela", publicó la Casa Blanca.

La hoja de ruta tiene cuatro objetivos clave: proteger y tratar el Covid-19, prepararse para nuevas variantes, prevenir cierres económicos y educacionales y "continuar vacunando al mundo".

Biden reconoció ayer que EEUU debe cambiar su enfoque ante la baja de contagios y el relajamiento de las restricciones dos años después de haber tenido que recurrir a grandes confinamientos, aunque advirtió contra la autocomplacencia en torno a la enfermedad, señala Reuters.

Según el Gobierno, 215 millones de estadounidenses se encuentran totalmente vacunados y aproximadamente dos tercios de los adultos elegibles cuentan con una dosis de refuerzo.

13:00 La policía neozelandesa expulsó por la fuerza del recinto del Parlamento en Wellington hoy miércoles a miembros de una protesta contra el mandato de vacunación para prevenir el Covid-19, en medio de una serie de violentos enfrentamientos con los manifestantes que incluyó incendios mientras estos se retiraban, informó Bloomberg.

"Ha sido un ataque a nuestra policía de primera línea, ha sido un ataque a nuestro Parlamento, ha sido un ataque a nuestros valores, y ha sido un error", dijo la primera ministra Jacinda Ardern a los periodistas.

La operación policial pone fin a una ocupación de 23 días, que comenzó como una protesta contra los mandatos de vacunación contra el coronavirus y otras restricciones, pero que creció al sumarse otras causas.

Nueva Zelandia, anteriormente destacado por mantener a raya el Covid-19 por su eficaz estrategia de contención del virus, ha enfrentado desde el 11 de febrero un aumento exponencial en los contagios, que se han multiplicado por más de 40.

Con esto, el país ya cifra en más de 3.000 el promedio semanal de casos diarios por millón de habitantes. A modo de comparación, Chile registró 1.855 en su peak hace dos semanas bajo la misma métrica.

11:00 El Ministerio de Salud informó este miércoles de 20.400 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 20,96% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 80.811 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 12,12%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -18% y -21% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en la última semana y 11 en los últimos 14 días. La única región con aumento de casos es Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.098.110. De ese total, 91.717 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.956.270.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 30 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 42.411 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 2 de marzo



🔸 20.400 casos nuevos

🔸 91.717 casos activos

🔸30 fallecidos registrados (42.411 en total)

🔸 20,96% positividad nacional

🔸 80.811 exámenes 24 hrs (33.144.325 en total)

🔸 182 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/XMYporATsp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 2, 2022

07:00 Chile y más de sesenta países que figuran todavía en la lista de zonas de alto riesgo por covid dejarán de constar como tales a partir de la próxima medianoche, lo que facilitará la estancia en Alemania a los viajeros procedentes de esas regiones, informó EFE.

La lista, que quedará eliminada a partir de las 00.00 horas del 3 de febrero incluía también Brasil, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, y numerosos países europeos, entre otros.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología apoya su decisión en que la capacidad de la variante ómicron de causar una evolución grave de la enfermedad es mucho menor en comparación con mutaciones anteriormente dominantes.

Se considerarán zonas de alto riesgo por covid sólo aquellas regiones con una elevada incidencia en términos de prevalencia de variantes con una virulencia comparativamente mayor a ómicron, precisa en su comunicado.

Por lo tanto ningún país será considerado ya zona de alto riesgo por covid por la variante ómicron, indica.

MARTES 1 DE MARZO

18:20 El Ministerio de Salud de España anunció hoy martes que desde el 5 de marzo se eliminará la obligación de cumplir con una cuarentena a todos los contactos estrechos de los casos positivos por Covid-19, lo que hasta ahora era una indicación para las personas no vacunadas.

La autoridad sanitaria añadió algunas recomendaciones a tomar en cuenta en los 10 días siguientes al contacto, como "reducir la interacción social, utilizar constantemente mascarilla y mantener una adecuada higiene de manos", así como "evitar el contacto con personas vulnerables".

El promedio semanal de nuevas infecciones por coronavirus en España ha bajado sostenidamente desde el máximo histórico de 144 mil registrado el 13 de enero, y ya se acerca a los niveles previos a la actual ola impulsada por la variante ómicron, según las cifras de la autoridad sanitaria.

Las muertes han seguido una trayectoria similar, aunque nunca alcanzaron niveles tan elevados como los de hace un año, durante el verano de 2021.

El 91,1% de la población española cuenta con esquema completo de vacunación, señala el ministerio.

15:50 El gobierno de Reino Unido anunció que a partir del 15 de marzo dejará de exigir vacunación al día contra el Covid-19 al personal médico del país, tras una consulta pública que estuvo disponible en el sitio web gubernamental entre el 9 y el 16 de febrero de 2022.

"A la luz de estas últimas pruebas científicas y tras haber considerado las opiniones recibidas en el marco de la consulta, así como un análisis de las repercusiones en materia de igualdad, el Gobierno presentará una normativa para revocar la vacunación como condición para el despliegue", dice la respuesta oficial.

En base a esto, el ministro de Salud británico, Sajid Javid, afirmó que eliminará el requisito de que quienes trabajen en la atención sanitaria y social se vacunen contra el Covid-19 a partir del 15 de marzo, informó Bloomberg.

El 90% de los más de 90 mil consultados manifestó estar de acuerdo con la revocación del mandato, según los resultados de la encuesta publicados en el sitio oficial del gobierno británico.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 13.928 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 24,22% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 51.271 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 13,89%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -19% y -18% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en la última semana y 11 en los últimos 14 días. La única región con aumento de casos es Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.076.291. De ese total, 98.421 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.927.793.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 28 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 42.381 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 1 de marzo



🔸 13.928 casos nuevos

🔸 98.421 casos activos

🔸 28 fallecidos registrados (42.381 en total)

🔸 24,22% positividad nacional

🔸 51.271 exámenes 24 hrs (33.073.514 en total)

🔸 161 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/UZCQ0xTewx — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 1, 2022

07:00 La pandemia de Covid acumula más de 436 millones de casos, mientras que los decesos ascienden a 5,9 millones, según cifras compiladas por Bloomberg.

Hoy se informó que Hong Kong planea un cierre temporal de la ciudad para respaldar una prueba obligatoria de Covid-19 este mes, según los medios locales. Estados Unidos elevó dos niveles su alerta de viaje para el centro financiero, citando el riesgo de infección, ya que el aumento vertiginoso de las muertes entre los ancianos llevó la tasa de mortalidad a la más alta en el mundo desarrollado.



En tanto, la vacuna fabricada por Pfizer Inc. y BioNTech SE es mucho menos eficaz para prevenir infecciones en niños de 5 a 11 años que en adolescentes mayores o adultos, según un gran conjunto de datos nuevos recopilados por funcionarios de salud del estado de Nueva York, el New informó el tiempo de York.

LUNES 28 DE FEBRERO

19:50 En línea con la tendencia a la baja que se ha mantenido durante el último mes en los reportes sanitarios de los países latinoamericanos, el Ministerio de Salud de Argentina informó hoy lunes menores cifras durante las últimas 24 horas en infecciones, muertes y hospitalizaciones por Covid-19.

Hoy lunes se registraron en Argentina 3.478 casos nuevos, lo que refleja un marcado descenso desde la histórica cifra de 139.853 reportada el 14 de enero. Sin embargo, el ritmo de disminución de dicho indicador se ha ralentizado en las últimas dos semanas.

En el caso de las muertes, luego de que la actual ola impulsada por la variante ómicron alcanzara un peak de 333 nuevos fallecidos el 27 de enero, estos han descendido hasta los 32 informados el día de hoy.

Por su parte, la proporción de camas UTI adulto ocupadas a nivel nacional es de 39,6% del total disponible, una baja desde el 64,6% que se reportó el 28 de enero.

El 79,2% de la población total de Argentina cuenta con esquema completo de vacunación, mientras que el 6,5% ha recibido una dosis de refuerzo.

16:00 El gigante del comercio electrónico Amazon anunció hoy lunes que a partir de mañana, será opcional cubrirse el rostro en sus operaciones en Estados Unidos, independientemente de su estado de vacunación, informó Bloomberg.

Ante todo, la multinacional con sede en Seattle recomendó en un memorando a los empleados que los trabajadores no vacunados lleven mascarillas y señaló que las leyes federales, estatales y locales pueden seguir exigiendo que se cubran la cara en algunos casos.

El medio The Information dio a conocer anteriormente el cambio de política. Amazon anuló a principios de este mes sus orientaciones sobre el uso de mascarillas para los empleados vacunados y exigió que los empleados estuvieran completamente vacunados para poder recibir tiempo libre remunerado si enfermaban de Covid-19.

13:00 La mascarilla ha dejado de ser obligatoria en Francia a partir de hoy lunes en lugares cerrados en los que es necesario acceder con el certificado de vacunación, ante la reducción de casos registrados en las últimas semanas, informó EFE. Así, la medida dejará de ser exigida en bares y restaurantes, en salas de cine, de teatro y de otros espectáculos, y en establecimientos deportivos techados, los que se suman a los lugares exteriores donde dejó de exigirse desde el 2 de febrero.

Sin embargo, el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en empresas, comercios y grandes superficies, iglesias y templos religiosos, hospitales y residencias de la tercera edad.

El ministro de Salud, Olivier Véran, indicó el pasado jueves que a mediados de marzo, si se cumplen ciertas condiciones epidemiológicas, podría incluso ponerse fin a la versión francesa del pase de movilidad.

El promedio semanal de nuevos contagios en Francia ha registrado un descenso de casi un 83% tras el peak registrado el 26 de enero, mientras que las muertes también han tenido una baja, aunque más modesta.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 18.148 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 20,84% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 77.857 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 14,16%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -18% y -16% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 15 regiones disminuyen sus casos en la última semana y 11, en los últimos 14 días. La única región con aumento de casos confirmados es Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 3.061.019. De ese total, 112.966 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.898.013.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 153 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 42.353 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 28 de febrero



🔸 18.148 casos nuevos

🔸 112.966 casos activos

🔸 153 fallecidos registrados (42.353 en total)

🔸 20,84% positividad nacional

🔸 77.857 exámenes 24 hrs (33.012.243 en total)

🔸 185 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/1OVSqPare4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 28, 2022

07:00 Hong Kong reportó más de 34,000 casos confirmados de Covid-19 el lunes, ya que el gobierno de la ciudad se ve obligado a alejarse de los pilares clave de su estricta estrategia Covid Zero. El líder del equipo de respuesta al Covid-19 de la Comisión Nacional de Salud de China llega a Hong Kong. Mientras tanto, las reservas de aerolíneas fuera de la ciudad están aumentando a medida que los residentes buscan irse después de que las autoridades revelaran medidas para combatir un aumento en los casos de covid-19.

En tanto, Nueva Zelanda está eliminando el requisito de que los viajeros vacunados se autoaíslen a su llegada, mientras que la región metropolitana de Manila de Filipinas planea cambiar al nivel de alerta más bajo a medida que las infecciones se mantienen bajas.

Nueva York levantará el mandato estatal de mascarillas en el interior de las escuelas el 2 de marzo debido a la reducción de infecciones y hospitalizaciones en todo el estado y a una orientación menos estricta de las autoridades sanitarias de EEUU, anunció la gobernadora Kathy Hochul.

DOMINGO 27 DE FEBRERO

11:00 El Ministerio de Salud informó ese domingo 23.821 nuevos casos de Covid-19, con una positividad de 21,42% en las últimas 24 horas a nivel nacional. En la última jornada se registraron además 99.813 exámenes, PCR y test de antígeno y los casos activos llegaron a los 112.820.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, se registraron 130 fallecidos por causas asociadas al Covid-19, por lo que el número total de personas asciende a 42.200.

Informe Diario #COVID_19 - 27 de febrero



🔸 23.821 casos nuevos

🔸 112.826 casos activos

🔸 130 fallecidos registrados (42.200 en total)

🔸 21,42% positividad nacional

🔸 99.813 exámenes 24 hrs (32.934.386 en total)

🔸 212 camas críticas disponibles

▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/99dz6ucjBZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 27, 2022

09:30 Dos estudios científicos concluyen que el coronavirus estaba presente en los mamíferos vivos que eran vendidos en el mercado mayorista de mariscos de la ciudad de Wuhan, en China, a finales de 2019 y que se propagó a sus trabajadores, según publica el New York Times.

Para estos dos estudios, que en conjunto tienen 150 páginas y que aún no han sido publicados en revistas científicas, fueron analizados datos de variedad de fuentes para buscar pistas sobre cómo surgió la pandemia, y descarta que haya salido de un laboratorio, agrega el diario.

"La agrupación geográfica de los primeros casos conocidos de covid-19 y la proximidad de muestras ambientales positivas a vendedores de animales vivos sugieren que el mercado mayorista de mariscos de Huanan en Wuhan fue el lugar de origen de la pandemia", señalan los científicos en el estudio.

Los investigadores dijeron no haber encontrado apoyo para una hipótesis alternativa de que el coronavirus escapó de un laboratorio en Wuhan.

"Cuando observas toda la evidencia en conjunto, es una imagen extraordinariamente clara de que la pandemia comenzó en el mercado de Huanan", señala el biólogo evolutivo de la Universidad de Arizona y coautor de ambos estudios.

SÁBADO 26 DE FEBRERO

13:00 En un último reporte del Ministerio de Salud de Chile, este notificó 27.739 casos positivos de Covid-19 en las últimas 24 horas, igualmente dio cuenta de 151 fallecidos en igual lapso y un 24,7% de positividad nacional y de 17,82%.

Según informó la autoridad, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional en los últimos siete días en comparación a los últimos siete días anteriores de -16%, mientras los nuevos casos detectados en los últimos catorce días varían en un -10% en comparación a los catorce días anteriores.

En tanto, 14 regiones disminuyen sus casos nuevos de los últimos siete días, mientras que 9 disminuyen sus casos de los últimos catorce días. Las únicas regiones con aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule y Ñuble.

Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que "durante esta jornada continuamos observando una disminución de los nuevos casos diarios confirmados. Si analizamos la cifra de casos nuevos reportada durante esta jornada se presenta una diferencia de 6.030 casos menos en comparación al sábado anterior".

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional en los últimos siete días en comparación a los últimos siete días anteriores de -16%, mientras los nuevos casos detectados en los últimos catorce días varían en un -10% en comparación a los catorce días anteriores. En tanto, 14 regiones disminuyen sus casos nuevos de los últimos siete días, mientras que 9 disminuyen sus casos de los últimos catorce días. Las únicas regiones con aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule y Ñuble. Al respecto, el ministro de Salud, Enrique Paris, afirmó que “durante esta jornada continuamos observando una disminución de los nuevos casos diarios confirmados. Si analizamos la cifra de casos nuevos reportada durante esta jornada se presenta una diferencia de 6.030 casos menos en comparación al sábado anterior”.

08:00 Estados Unidos relajó ayer viernes sus recomendaciones sobre el uso de la mascarilla para protegerse del Covid-19, al considerar que el 70 % de la población puede dejar de utilizarla, según las nuevas instrucciones difundidas hoy por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

"Nos encontramos en una posición mejor como país y tenemos más herramientas para protegernos y proteger a la comunidad, como las vacunas, los refuerzos, un acceso más amplio a las pruebas, la disponibilidad de máscaras de alta calidad y tratamientos nuevos", dijo la directora de CDC, Rochelle Walensky, en una rueda de prensa.

Los CDC han elaborado un mapa del país según sus zonas de riesgo o con mayor incidencia. El 28% de la población se encuentra aún en condados "anaranjados" que señalan altos niveles de la pandemia.

Pero los residentes en los condados con niveles bajos y medio de riesgo ya no necesitan usar las mascarillas en sitios públicos, pero la agencia recomendó que quienes sigan teniendo riesgos, como los que tienen comprometido su sistema inmunitario, consulten a su médico antes de quitárselas.

Los CDC siguen recomendando que todas las personas reciban la vacuna y los refuerzos de vacuna, y que se sometan a pruebas para la detección del coronavirus si es que se sienten enfermas.

En el mapa coloreado de los CDC, los condados "verdes" que tienen niveles bajos de Covid-19 alojan al 30% de los habitantes del país, y los "amarillos" que tienen niveles medios incluyen al 43 % de los residentes del país.

La cifra de nuevos casos de Covid-19 ha disminuido en más del 45 % desde una semana atrás, y la tasa de muertes por esta enfermedad ha bajado en casi el 20 %, según el registro que lleva la Universidad John Hopkins, en Baltimore, Maryland.

Según el Departamento de Salud, las hospitalizaciones de pacientes por casos graves de Covid-19 han bajado en casi el 24 % en una semana.

VIERNES 25 DE FEBRERO

16:40 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, aseguró en una conferencia que la política ha socavado a la ciencia, afirmando que "la marginación y politización de la ciencia ha impedido la respuesta a la pandemia y ha costado vidas", informó Europa Press.

Adhanom, en su discurso como invitado en la Escuela Harvard Kennedy, dijo que no cree que la ciencia deba ser la única consideración en la toma de decisiones sobre la salud pública, pero sí estar en el centro.

El director de la OMS manifestó su "profunda preocupación" por lo acontecimientos en Ucrania y sus efectos en la salud de la población afectada.

"Lamentablemente, Ucrania no es el único conflicto en nuestro mundo. Desde Afganistán hasta Myanmar, Yemen y mi propio país, Etiopía, es una realidad desafortunada y con demasiada frecuencia; los conflictos y las enfermedades van de la mano", relató.

13:00 Una comisión impulsada por autoridades suecas presentó hoy viernes su informe final, señalando que el gobierno reaccionó tarde contra la pandemia de Covid-19, introduciendo pocas restricciones y dependiendo demasiado de la Agencia de Salud Pública, a la que otorgó un poder excesivo, reportó la agencia EFE.

El país nórdico se hizo conocido desde el inicio de la pandemia por apostar inicialmente a un mínimo nivel de medidas sanitarias de emergencia, respaldándose principalmente en recomendaciones a la población, una estrategia que duró solo hasta la segunda ola que en 2020 y tras muchas críticas forzó al gobierno a imponer más restricciones.

La comisión concluye que basar la estrategia sueca en la voluntariedad fue acertado, pero que eso no debería haber impedido al Ejecutivo adoptar también "medidas más fuertes y rápidas" en el inicio de la pandemia para frenar la transmisión del contagio.

"El Gobierno no puede por tanto evitar la responsabilidad máxima por las inicialmente pocas y tardía medidas y las consecuencias que eso puede haber tenido para la transmisión comunitaria", consigna el informe.

Suecia tuvo en los primeros meses una de las tasas de mortalidad más altas por coronavirus en el mundo, señala EFE, pero se ha ido reduciendo hasta convertirse en una de las más bajas de Europa. Esta sería el doble que la de Dinamarca, cuatro veces más que la de Finlandia y cinco que la de Noruega, pero menor a la de países como Portugal, Francia, España, Reino Unido e Italia.

11:00 El Ministerio de Salud informó este viernes de 29.153 casos nuevos de Covid en el país, con una positividad a nivel nacional de 24,71%. La cifra de fallecidos, en tanto, alcanzó a 124.

Informe Diario #COVID_19 - 25 de febrero



🔸 29.153 casos nuevos

🔸 108.299 casos activos

🔸 124 fallecidos registrados (41.919 en total)

🔸 24,71% positividad nacional

🔸 108.600 exámenes 24 hrs (32.731.558 totales)

🔸 186 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/LCdkxyvhHV — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 25, 2022

07:00 Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen previsto relajar este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas contra Covid-19, según adelantaron hoy varios medios citados por EFE. Con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores, explicó The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es que use mascarilla en esas situaciones toda persona que viva en áreas con un nivel sustancial o alto de transmisión del virus, lo que actualmente cubre al 95% de los condados del país.

Sin embargo, muchos estados y ciudades ya se han adelantado y han eliminado la obligación de cubrir nariz y boca y otros tienen planes para hacerlo. El giro que anunciarán los CDC puede llevar los cambios a los lugares que están siendo más cautos, principalmente grandes ciudades de las costas.

JUEVES 24 DE FEBRERO

20:30 El Ministerio de Salud de Canadá aprobó hoy jueves la vacuna contra el Covid-19 de Medicago, que utiliza el adyuvante de la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) para aumentar su eficacia, lo que la convierte en la primera aprobación de esta vacuna de origen vegetal en todo el mundo.

La vacuna, que se administra a través de dos dosis, ha sido aprobada para personas de entre 18 y 64 años, anunció GSK en un comunicado. Esta utiliza una tecnología conocida como partículas similares al virus, que imitan la estructura del coronavirus pero no contienen material genético del mismo.

La vacuna tuvo una eficacia del 75,3% contra la variante delta del coronavirus en un estudio de fase avanzada dado a conocer por ambas empresas, donde también mostró una eficacia global del 71% contra todas las variantes del coronavirus, excepto ómicron, que no estaba en circulación cuando se realizó el estudio, dice la agencia Reuters.

"La aprobación de nuestra vacuna Covid-19 es un hito importante para Canadá en la lucha contra la pandemia. Agradecemos la oportuna revisión del Ministerio de Salud de Canadá", declaró Takashi Nagao, Presidente y Director General de Medicago. "También agradecemos el apoyo del Gobierno de Canadá en el desarrollo de esta nueva vacuna, y estamos fabricando dosis para empezar a cumplir su pedido", agregó.

17:00 Las personas de todas las minorías raciales y étnicas en Estados Unidos dan cuenta del empeoramiento de la discriminación durante la pandemia de Covid-19, según un estudio difundido hoy jueves por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, su sigla en inglés).

"La discriminación relacionada con la covid-19 es común y al parecer la pandemia ha exacerbado el resentimiento preexistente contra las minorías raciales y étnicas, y las comunidades marginadas", indicaron los investigadores, según informó la agencia EFE.

Agregaron que históricamente, los brotes de enfermedades contagiosas a menudo han ocurrido acompañados por la discriminación, el estigma y la xenofobia.

15:30 Portugal eliminará las cuarentenas para contactos de alto riesgo y limitará las cuarentenas a los casos positivos, confirmó hoy la Dirección General de Salud (DGS) lusa.

Los contactos de alto riesgo deben hacerse un test de antígenos pero, si es negativo, no precisarán aislamiento, aunque las pruebas deben repetirse entre 3 y 5 días después de la exposición a un positivo.

Las medidas se implementarán de manera gradual hasta el próximo día 28.

Portugal ha levantado progresivamente las restricciones por la pandemia, aunque mantiene siete días de confinamiento para enfermos leves de Covid y diez para los positivos con síntomas moderados o graves.

El país, con cerca de 10,3 millones de habitantes, supera lentamente la quinta ola, con una media de 13.000 casos por día tras los peak registrados a finales de enero.

Desde que comenzó la pandemia, Portugal acumula 3.219.439 contagios y 20.922 muertes por Covid.

13:00 El ritmo de las vacunas contra el Covid-19 en los EEUU se ha desplomado al nivel más bajo desde el inicio de la campaña de vacunación, la última señal de que la nación puede estar acercándose a la máxima aceptación.

El promedio de siete días de vacunas administradas cayó a 337.874 el 18 de febrero, el más bajo desde diciembre de 2020, cuando la distribución de vacunas acababa de comenzar y las vacunas solo estaban disponibles para los más vulnerables. En el peak de la campaña de EEUU, en abril de 2021, se administraban alrededor de 3,5 millones de inyecciones al día.

11:00 El Ministerio de Salud informó este jueves de 30.675 casos nuevos de Covid, con 224 fallecidos. La positividad a nivel nacional llegó a 25,62%.

Informe Diario #COVID_19 - 24 de febrero

🔸 30.675 casos nuevos

🔸 106.133 casos activos

🔸 224 fallecidos registrados (41.795 en total)

🔸 25,62% positividad nacional

🔸 110.072 exámenes 24 hrs (32.622.958 en total)

🔸 154 camas críticas disponibles

▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/eEztt6WddE — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 24, 2022

07:00 El Gobierno de Hong Kong implantó hoy un "pase de vacunación" como parte de sus últimas medidas para animar a más residentes a inmunizarse mientras la ciudad lucha contra su quinta ola de infecciones, que ha llevado a los centros de aislamiento y la capacidad hospitalaria al límite.

La aplicación LeaveHomeSafe, usada para el rastreo de contactos y obligatoria para ingresar a restaurantes y lugares públicos, ha comenzado a "marcar" a aquellos usuarios que no han cargado sus registros de vacunación, algo a lo que algunos residentes se habían resistido hasta ahora por preocupaciones sobre su privacidad.

Todas las personas mayores de 12 años deberán haberse vacunado al menos una vez contra la covid para poder entrar en diferentes negocios como restaurantes, supermercados, centros comerciales y lugares de entretenimiento, en los que las autoridades realizarán controles aleatorios para verificar la inmunización de las personas.

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

20:20 Las farmacéuticas Sanofi y GlaxoSmithKline (GSK) informaron que solicitarán la autorización de su vacuna contra el Covid-19 basada en proteínas a los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea.

Ambas compañías dijeron estar en conversaciones con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, su sigla en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos de la Unión Europea (EMA, sigla en inglés), informó la agencia Europa Press.

Afirman que entregarán los datos de los estudios que respaldan la serie primaria de su vacuna de dos dosis VAT08, que en un ensayo de fase 3 habría demostrado un 100% de eficacia ante enfermedad grave por Covid-19 y hospitalizaciones.

Además se observó un 75% de eficacia contra el Covid-19 moderado o grave, y un 57,9% frente a cualquier tipo de síntomas provocados por el virus. Además funcionaría como dosis de refuerzo y contra la variante ómicron.

18:30 Colombia anunció la suspensión inmediata del uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos abiertos de ciudades y municipios cuya población vacunada contra el Covid-19 supere el 70%, anunció hoy miércoles el presidente Iván Duque.

"Queremos informar que, luego de análisis con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico, decidimos que en los municipios y ciudades del país que hayan superado el 70% de la población con esquema completo de vacunación se levanta la medida del uso del tapabocas en espacios públicos", publicó Duque en su cuenta de Twitter.

El ministro de Salud Fernando Ruiz dijo que la decisión había sido tomada hace dos semanas por el Comité Asesor del ministerio y que la eliminación del requisito "se concreta hoy" en los espacios abiertos de 451 municipios que cumplirían con la tasa de inoculación señalada.

Según datos de la autoridad sanitaria al 21 de febrero, el 64% de los colombianos cuenta con esquema completo de vacunación, mientras que el 15,4% ha recibido una dosis de refuerzo.

Colombia ya se encuentra cerca de volver al nivel de contagios anterior a la reciente ola de Covid-19 impulsada por la cepa ómicron tras haber alcanzado un peak de 35.575 infecciones diarias el 15 de enero. El día de ayer se reportaron 2.174 nuevos casos del virus.

Las muertes diarias también van a la baja: ayer se informaron 80 tras un peak de 282 hace aproximadamente un mes. Colombia tiene una población sobre los 51,7 millones de habitantes.

15:20 El laboratorio estadounidense Moderna anunció hoy miércoles un acuerdo de servicios de distribución con la farmacéutica uruguaya Adium Pharma para fortalecer en toda América Latina el comercio de su vacuna Spikevax contra el Covid-19 basada en tecnología ARNm.

De acuerdo a un comunicado oficial de Moderna, la operación delineada por ambos laboratorios abarca 18 países de la región, incluyendo a Brasil, México, Colombia y Argentina. La compañía ha anunciado en las últimas semanas acuerdos bilaterales de provisión de vacunas con Chile y Colombia.

"La presencia en América Latina es una parte clave de nuestra estrategia comercial global. Estas asociaciones y la expansión de nuestra huella comercial global posicionan a Moderna para desempeñar un papel importante en la provisión de seguridad sanitaria contra el Covid-19 y futuras enfermedades prevenibles por vacunación", afirma Stéphane Bancel, Director Ejecutivo de Moderna.

Para este año, la firma estadounidense ha firmado acuerdos de compra de vacunas en todo el mundo por valor de US$ 18.500 millones y opciones por otros US$ 3.500 millones, según Bloomberg.

12:50 El Ministerio de Salud informó hoy miércoles que al 22 de febrero, 1.006.329 chilenos habían sido inoculados con una cuarta dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 disponibles en el país, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS).

Dentro de la población objetivo de 15.200.840 personas -que considera a todos los mayores de 17 años-, el 93,14% (14.157.508) ha completado su esquema de vacunación contra el coronavirus, ya sea con vacunas de dosis única, como la de CanSino, o de dos dosis, como las de Pfizer-BioNTech y Sinovac.

Por su parte, las dosis de refuerzo (adicionales al esquema de vacunación completo) aplicadas en la población mayor de tres años en Chile alcanzan un total de 13.893.676, según el Minsal.

Dentro de la población entre 3 y 17 años, que abarca 3.771.960 niños, niñas y adolescentes, el 79,88% ha recibido una segunda dosis.

La cifra total de dosis que se han administrado en Chile desde el inicio del plan de vacunación hasta la fecha de corte corresponde a 48.240.042.

11:00 El Ministerio de Salud informó ese miércoles de 24.700 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 24,22% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 88.686 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 16,8%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -12% y 2% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 13 regiones disminuyen sus casos en la última semana y siete en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule y Los Ríos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.921.131. De ese total, 105.912 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.766.256.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.571 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 23 de febrero



🔸 24.700 casos nuevos

🔸 105.912 casos activos

🔸 45 fallecidos registrados (41.571 en total)

🔸 24,22% positividad nacional

🔸 88.686 exámenes 24 hrs (32.512.886 en total)

🔸 203 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/5NOyIqN7tm — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 23, 2022

10:00 Tecnofarma Chile, a través de su casa matriz ADIUM y Moderna firmaron acuerdo de colaboración para la distribución y comercialización en Chile de SPIKEVAX, la vacuna desarrollada por Moderna contra el Covid-19.

La compañía farmacéutica colaborará con Moderna en la gestión de contratos de provisión ya vigentes, así como también en procesos de registro de la vacuna, soporte de actividades de farmacovigilancia, educación médica continua, asuntos gubernamentales, comercialización y generación de nuevos acuerdos de disponibilidad de SPIKEVAX en Chile.

"Estamos muy entusiasmados con esta asociación con Moderna para traer la vacuna contra el Covid-19 a nuestra población en Chile. Moderna es una empresa líder en la lucha contra la pandemia y estamos orgullosos de poder colaborar con ellos en esta importante tarea" aseguró Enrique Salinas, gerente general de Tecnofarma Chile.



08:00 El proyecto global para compartir vacunas contra el Covid-19 está luchando por colocar más de 300 millones de dosis en la última señal de que el problema de vacunar al mundo ahora es más una cuestión de demanda que de oferta.

El año pasado, las naciones ricas aplicaron la mayoría de las vacunas disponibles para inocular primero a sus propios ciudadanos, lo que significa que hasta ahora menos de un tercio de las personas en los países de bajos ingresos han sido vacunadas en comparación con más del 70% en las naciones más ricas.

Sin embargo, a medida que aumentaron el suministro y las donaciones, las naciones más pobres enfrentan obstáculos como brechas en la escasez de la cadena de frío, dudas sobre las vacunas y falta de dinero para apoyar las redes de distribución, dijeron funcionarios de salud pública a Reuters.

En enero, Covax, el programa global de vacunas dirigido por Gavi y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tenía 436 millones de vacunas para asignar a los países, según un documento publicado a mediados de febrero.

Pero las naciones de bajos ingresos solo solicitaron 100 millones de dosis para su distribución a fines de mayo, la primera vez en 14 rondas de asignación que la oferta ha superado la demanda, según el documento del Grupo de Asignación Independiente de Vacunas de Covax.

Cuando se le pidió que comentara, un portavoz de Gavi dijo que Covax ahora estaba en una situación en la que había suficiente suministro actual para satisfacer la demanda, pero reconoció que el lanzamiento de vacunas era un problema en varias naciones menos desarrolladas.

07:00 Hong Kong impulsará el apoyo a los consumidores y los desempleados y asignará más de US$ 6 mil millones para combatir un brote de Covid en aumento que está afectando la economía, informó Bloomberg.

El gobierno entregará vales para gastos a los residentes que reúnan los requisitos y dádivas separadas para aquellos que hayan perdido sus empleos, dijo el miércoles el secretario financiero, Paul Chan, en su discurso sobre el presupuesto. Se proporcionarán fondos para pruebas universales obligatorias, vacunas y otros gastos de control de virus. Hong Kong también ha asignado fondos destinados a "otras posibles necesidades antiepidémicas", dijo.

"Combatir la epidemia es nuestra misión principal en este momento", dijo Chan. "El gobierno movilizará toda la mano de obra y los recursos disponibles para contener y estabilizar la epidemia".

MARTES 22 DE FEBRERO

20:20 El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS) de Brasil informó hoy martes 105.776 contagios y 816 decesos confirmados por Covid-19 en las últimas 24 horas, profundizando la tendencia a un rápido descenso de los nuevos infectados y a una estabilización de los fallecidos en una meseta sobre los 800 muertes diarias en la última semana.

Los nuevos contagios en el gigante latinoamericano han descendido a un ritmo acelerado tras llegar a un peak de 287.149 el 3 de febrero. Por su parte, las muertes aún no marcan una tendencia tan clara: desde el 16 de febrero, el promedio semanal de fallecidos diarios ha oscilado entre los 810 y los 850.

Al 21 de febrero, el 72,1% de los brasileños contaba con esquema completo de vacunación contra el virus, mientras que el 28,7% había recibido una dosis de refuerzo.

18:30 El número de nuevos casos de Covid-19 a nivel mundial disminuyó un 21% en la última semana respecto de la semana anterior, mientras que el número de fallecimientos marcó un descenso del 8%, informó hoy martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte epidemiológico.

La agencia internacional recopiló un balance de más de 12 millones de contagios y más de 67 mil muertes por el virus en la semana estudiada, que va del 14 al 20 de febrero de 2022.

Reportaron un descenso de nuevos casos la Región del Mediterráneo Oriental (-34%), la Región de las Américas (-29%), la Región de Europa (-26%), la Región de África (-22%) y la Región de Asia Sudoriental (-17%). Solo la Región del Pacífico Occidental notificó un aumento en el número de nuevos casos semanales, que fue un 29% mayor que el de la semana anterior.

Por su parte, la cifra semanal de nuevos decesos aumentó en las regiones del Pacífico Occidental (+21%) y África (+20%), y disminuyó en la Región de Asia Sudoriental (-37%), la Región de las Américas (-9%), la Región Europea (-5%) y la Región del Mediterráneo Oriental (-4%).

La cifra global acumulada de infectados por Covid-19 al 20 de febrero es de 422 millones, mientras que el número de decesos alcanza los 5,8 millones.

16:00 El jefe de gabinete de la presidencia paraguaya Hernán Huttemann dijo a periodistas que no se renovarán los decretos de los últimos dos años con restricciones para evitar los contagios, ya que el gobierno quiere volcar todo su esfuerzo a incentivar la vacunación para prevenir el coronavirus, informó Reuters.

"El contexto en el que surgieron estos decretos era diferente al que estamos viviendo (...) hoy la realidad de nuestro país es distinta, contamos con la vacuna y aprendizajes para convivir con este virus", sostuvo Huttemann.

Precisó que se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados o abiertos donde no se pueda guardar distancia física, así como las disposiciones para el ingreso al país, que exigen esquema de vacunación completo y test PCR a viajeros procedentes de países fuera del Mercosur o limítrofes.

Los nuevos casos de Covid-19 en Paraguay han bajado fuertemente desde inicios de mes tras llegar a su máximo de la actual ola en los últimos días de enero. Los nuevos fallecimientos, sin embargo, han oscilado alrededor de su peak reportado en febrero, aunque muestran una leve tendencia a la baja.

Menos de la mitad de la población paraguaya de 7 millones de habitantes ha recibido dos dosis de vacunas contra el virus.

14:00 Los efectos de la pandemia de Covid-19 en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una "bomba atómica", borrando todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, el encarecimiento de los insumos agrícolas y el cambio climático, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, su sigla en inglés).



En entrevista con la agencia EFE en La Paz, el representante regional de la FAO, en Latinoamérica Julio Berdegué, sostuvo que "la pandemia fue una verdadera bomba atómica en materia de hambre e inseguridad alimentaria", instando a los gobiernos a coordinarse para salir juntos de la crisis.

Un año de pandemia bastó para perder "veinte años de esfuerzo, de inversión, de políticas públicas, de energía de los gobiernos, de la sociedad civil" en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria, dijo Berdegué.

11:00 El Ministerio de Salud informó este martes de 18.380 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 23,33% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 70.484 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 15,08%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -10% y 8% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 13 regiones disminuyen sus casos en la última semana y seis en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule y Los Lagos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.895.931. De ese total, 114.795 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.732.239.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 35 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.526 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 22 de febrero



🔸 18.380 casos nuevos

🔸 114.795 casos activos

🔸 35 fallecidos registrados (41.526 en total)

🔸 23,33% positividad nacional

🔸 70.484 exámenes 24 hrs (32.424.200 en total)

🔸 166 camas críticas disponibles



▶ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/ub832oimx4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 22, 2022

10:00 El Gobierno irlandés acordó este martes que el uso de las mascarillas solo será obligatorio en la sanidad (recientos de salud) a partir del próximo lunes, en una decisión que pone fin a casi todas las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Las protecciones faciales ya no serán obligatorias en el transporte público, las escuelas o espacios cerrados, como comercios, según decidió hoy el Ejecutivo tras aceptar las recomendaciones del Equipo de Emergencias de Salud Pública Nacional (NPHET).

El uso de mascarillas, amparado por la legislación, es una de las últimas medidas de contención del Covid-19 que siguen en vigor en Irlanda, donde casi el 80 % de la población está vacunada con la pauta completa y el 56 % tiene la de refuerzo.

El Ejecutivo irlandés, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, mantendrá de momento las restricciones relacionadas con los contagiados por Covid, que aún deben aislarse durante al menos siete días desde el momento que presentan síntomas o confirman el positivo con un test.

También seguirán en vigor algunas restricciones a los viajes internacionales, con lo que se obliga a presentar el certificado digital de vacunación o recuperación para entrar en este país y a rellenar un formulario de localización.

El ministro de Salud, Stephen Donnelly, afirmó hoy que la suspensión de casi todas las restricciones "es la decisión apropiada" cuando se tiene en cuenta la "trayectoria actual de la enfermedad" y la "cantidad de personas que están vacunadas y han recibido la dosis de refuerzo".

07:00 Hong Kong planea crear una fuerza especial antipandémica que tendrá como uno de sus cometidos la organización de pruebas PCR a gran escala en toda la ciudad, informa este lunes el diario privado hongkonés South China Morning Post.

La excolonia británica se enfrenta a una quinta ola de coronavirus causada por la contagiosa variante ómicron, que está causando largas esperas en los hospitales, ya al límite de su capacidad..

LUNES 21 DE FEBRERO

19:10 El Ministerio de Salud de Argentina informó hoy lunes 11.170 casos nuevos de Covid-19 y 173 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el ritmo de descenso que hasta ahora se registra en ambas categorías ya muestra una clara desaceleración.

El lunes pasado, se registraron 13 mil nuevos contagios, mientras que hace dos semanas la cifra diaria reportada fue de 25.400 casos, por lo que los números dan cuenta de un freno en la tendencia a la baja que estaba experimentando la situación sanitaria del país trasandino.

En relación a los fallecimientos, ocurre algo parecido: el promedio semanal en los últimos cuatro días se ha movido poco de los 171 casos diarios, luego de haber registrado un importante descenso desde el peak de 261 informado el 31 de enero.

De todas formas, el número de pacientes en camas UTI adulto ha visto una baja más constante, desde los 2.945 del 28 de enero hasta los 1.542 dados a conocer el día de hoy.

17:20 El primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy lunes que pondrá fin a todas las restricciones para contener el Covid-19 en Inglaterra, incluyendo las cuarentenas obligatorias para las personas contagiadas y las pruebas gratuitas, lo que provocó el escepticismo de algunos científicos y opositores políticos, informó Reuters.

El plan "vivir con Covid" de Johnson, cuestionado por quienes lo consideran apresurado e irresponsable, se apoyará en un impulso a la vacunación con dosis de refuerzo y el uso de fármacos antivirales para controlar los síntomas del coronavirus.

"Las restricciones suponen un alto costo para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro bienestar mental y las oportunidades de vida de nuestros hijos, y ya no tenemos que pagar ese costo", dijo Johnson al parlamento.

Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, retrucó que "no podemos apagar el radar de Gran Bretaña antes de que se gane la guerra". Los líderes de Escocia y Gales, territorios con sus propias normas sanitarias, también criticaron los planes de Johnson.

Según los anuncios, el requisito legal de autoaislamiento para quienes den positivo se eliminará el 24 de febrero, mientras que las pruebas universales gratuitas se terminarán el 1 de abril.

15:00 La exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza, una figura clave del gobierno en relación al manejo de la pandemia, dio positivo de Covid-19, aunque aseguró en un tuit que se sentía "muy bien hasta ahora", gracias a que cuenta con la vacunación completa programada por las autoridades.

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻 — Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022

13:00 En su reporte epidemológico de hoy lunes, el Ministerio de Salud de Bolivia informó 6.090 contagios y 88 fallecimientos por Covid-19 acumulados en los últimos siete días, tomando cada vez más distancia de los peak que ambas categorías registraron en enero y volviendo a la parte más baja de la curva, en lo que hasta ahora sería el fin de la actual ola impulsada por la variante ómicron en Bolivia.

"Son buenas noticias, es la quinta semana consecutiva de una desescalada de casos positivos en el país, registrando un -48% de casos en relación a la semana anterior", destacó el ministro de Salud, Jeyson Auza. Agregó que el país se mantiene con el índice de letalidad más bajo de toda la pandemia, correspondiente a un 0,6%.

De todas formas, Auza instó a la población a "no bajar la guardia" en los días de carnaval que se avecinan en el país y continuar tomando todos los resguardos para protegerse del coronavirus.

Al 18 de febrero, el 46% de los bolivianos contaba con esquema completo de vacunación, mientras que el 8,4% había recibido una dosis de refuerzo.

11:00 El Ministerio de Salud informó este lunes de 23.254 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 24,66% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 86.698 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 18,94%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -9% y 13% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 12 regiones disminuyen sus casos en la última semana y seis, en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule, Los Lagos y O'Higgins.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.876.455. De ese total, 131.408 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.696.204.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 144 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.491 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 21 de febrero



🔸 23.254 casos nuevos

🔸 131.408 casos activos

🔸 144 fallecidos registrados (41.491 en total)

🔸 24,66% positividad nacional

🔸 86.698 exámenes 24 hrs (32.353.716 en total)

🔸 192 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/GDpON6LdvO — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 21, 2022

09:00 La reina Isabel II, infectada con Covid-19, podría ser tratada con fármacos antivirales recientemente aprobados por los reguladores sanitarios para combatir el virus, según apuntan este lunes los medios locales a falta de una confirmación oficial de la Casa real en este sentido.

El palacio de Buckingham, su residencia oficial en Londres, no ha comentado sobre qué tipo de tratamiento médico seguirá la soberana, de 95 años, que dio positivo este domingo.

Isabel II, que por el momento solo tiene síntomas leves similares a los de un resfriado, según indicó ayer un portavoz real, ha manifestado que planea continuar desempeñando tareas ligeras durante esta semana, como atender varias audiencias y reuniones telefónicas que tenía programadas.

Al parecer, la reina tan solo ha cancelado uno de los eventos (en persona) previstos para los próximos días.

07:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará este lunes el fin de todas las "restricciones legales" que seguían en vigor contra la Covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados, como parte de su plan para "convivir con el coronavirus".

El Ejecutivo se reunirá hoy para aprobar el proyecto y posteriormente Johnson informará al Parlamento, tras lo cual ofrecerá una rueda de prensa, según un comunicado difundido por Downing Street. Este anuncio se produce en paralelo a que se haya conocido que la reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado con la enfermedad y presenta "síntomas leves, similares a un resfriado".

DOMINGO 20 DE FEBRERO

16:15 Unos 56 vuelos internacionales aterrizarán en las próximas 24 horas en Australia, que mañana abrirá sus fronteras a los extranjeros y turistas vacunados contra el Covid-19 desde el inicio de la pandemia en 2020, indicó este domingo el primer ministro, Scott Morrison.

"Hay más de 1,2 millones de personas alrededor del mundo que tienen visado y pueden venir (...) Los turistas vuelven y mi mensaje es: hagan las maletas, vengan y tengan unas de las mejores experiencias que puedan imaginar", precisó Morrison en una conferencia de prensa.

De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, el mandatario indicó que el número de vuelos se incrementará con el tiempo, principalmente en las ciudades de Sídney y Melbourne, las mayores del país.

Los viajeros deberán tener un certificado de vacunación contra el coronavirus que demuestre que completaron su esquema al menos 14 días antes de la salida de su vuelo. Además, deberán completar una declaración jurada y presentar un resultado de examen PCR negativo realizado máximo 72 horas antes de la salida del vuelo.

3:00 Argentina reportó este domingo 4.450 nuevos contagios de Covid-19, con lo que el número total casos positivos ascendió a 8.827.504, mientras que la cantidad de víctimas fatales se elevó a 125.278, tras ser notificadas 93 muertes en las últimas 24 horas.

Según la agencia EFE, las cifras marcan un leve descenso respecto a los contagios informados el sábado, cuando se reportaron 7.807 positivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 8,5 millones de personas se contagiaron y han sido ya dadas de alta desde el inicio de la pandemia, aunque el número de pacientes con diagnóstico confirmado del coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 1.572.

11:30 El Ministerio de Salud informa 30.398 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,29% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 107.132 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 19,72%.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 2.851.382. De ese total, 129.581 pacientes se encuentran en etapa activa.

En relación con el número de víctimas fatales, en las últimas 24 horas se informaron 151 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. De esta manera, el número total de fallecidos asciende a 41.347 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 20 de febrero



🔸 30.398 casos nuevos

🔸 129.581 casos activos

🔸 151 fallecidos registrados (41.347 en total)

🔸 26,29% positividad nacional

🔸 107.132 exámenes 24 hrs (32.267.018 totales)

🔸 209 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/l55sQmYjNQ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 20, 2022

09:20 La reina Isabel, la monarca con el reinado más largo del mundo, dio positivo por Covid-19 el domingo y está experimentando síntomas leves, pero espera continuar con tareas livianas esta semana, dijo el Palacio de Buckingham.

La salud de la reina de 95 años, que ha sido completamente vacunada contra el coronavirus, ha sido el centro de atención desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado por una dolencia no especificada y sus médicos le recomendaron reposo.

"La Reina ha dado positivo hoy por Covid", dijo el Palacio. "Su Majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana".

09:00 Inglaterra eliminará a partir de la próxima semana todas las restricciones aún en vigor contra el Covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados con la enfermedad, reportó EFE.

La oficina del primer ministro británico adelantó este anuncio que el propio jefe del Gobierno, Boris Johnson, formalizará la semana que viene, en una estrategia que ha sido criticada desde muchas voces de la comunidad científica por el riesgo de que dispare la transmisión del virus.

El Gobierno británico señaló en un comunicado que gracias a la mayor comprensión del virus y a la exitosa campaña de vacunación, Inglaterra "puede pasar ahora de la intervención gubernamental a la responsabilidad individual".

"El Covid no desaparecerá repentinamente, y necesitamos aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades", dijo Johnson.

SÁBADO 19 DE FEBRERO

11:00 El Ministerio de Salud informó el sábado de 33.769 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 28,42% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 111.515 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 24,06%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -6% y 28% para la comparación con los 7 y 14 días anteriores, respectivamente. En tanto, 10 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 4 lo hacen en las últimas dos semanas.

"La variación de nuevos casos confirmados Covid-19 en comparación con el mismo día de la semana anterior continúa mostrando un descenso al igual que lo informado en los últimos días", destacó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien no obstante reiteró que "es de mucha importancia reforzar nuestras acciones de autocuidado para prevenir el contagio de Covid-19".

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.819.246 De ese total, 124.640 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.646.153

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se informaron 129 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.196 en el país.

VIERNES 18 DE FEBRERO

18:00 La Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy viernes que la ciudad planea hacer obligatorios los tests de Covid-19 para todos los residentes en la ciudad, siguiendo una táctica ampliamente utilizada para frenar los brotes en la China continental, reporta Bloomberg.

"Una de las medidas que estamos planificando muy seriamente es la realización de pruebas universales obligatorias", dijo Lam en una rueda de prensa.

El brote actual en Hong Kong es el peor que el territorio ha visto desde que empezó la pandemia. Las cifras de nuevos contagios y fallecimientos se dispararon a partir del 8 de febrero y rápidamente sobrepasaron los máximos alcanzados en agosto de 2020.

Con todo, las cifras ajustadas a población se mantienen muy por debajo de otros casos a nivel internacional. En el reporte de ayer, el número de muertes por millón de habitantes en Chile fue siete veces mayor que el de Hong Kong, y este último además reporta cifras muy bajas en comparación a Estados Unidos y la Unión Europea.

15:00 Las autoridades españolas notificaron 1.402 muertes de Covid-19 estos últimos días a pesar de que el contagio se mantiene en franco retroceso desde hace varias semanas, con una incidencia que desciende a 919 casos por cien mil habitantes en 14 días.

El Ministerio de Sanidad informó este viernes de 30.615 nuevos contagios y 288 fallecimientos. Desde que comenzó la pandemia, 10,8 millones de personas se infectaron de coronavirus en España y 97.998 murieron, según los datos facilitados por las administraciones públicas.

La incidencia descendió 325 puntos desde el lunes pasado, aunque los nuevos casos acumulados desde entonces llegan a 136.316.

El país se encuentra aún en riesgo máximo de transmisión: más de 500 casos nuevos por cien mil habitantes.

También se suaviza la presión hospitalaria. Por primera vez desde las fiestas de Navidad, baja de 10.000 el número de enfermos de Covid hospitalizados (9.742). EFE

13:50 La policía de Ottawa detuvo y acusó a dos de los más destacados organizadores de la protesta de camioneros que ha paralizado la capital de Canadá durante tres semanas, informó la agencia Bloomberg.

Chris Barber, uno de los principales organizadores del movimiento contra una serie de mandatos para luchar contra el Covid-19, fue detenido el jueves por la tarde y ha sido acusado de tres cargos de aconsejar a otros para cometer un delito.

Por su parte, Tamara Lich fue detenida a última hora del jueves y está acusada de aconsejar a terceros para cometer delitos. Está previsto que ambas comparezcan hoy viernes ante el tribunal, señala la agencia.

Las detenciones se producen en un momento en que la policía local inicia una amplia operación de cierre del centro de Ottawa para despejar las calles de manifestantes.

11:00 El Ministerio de Salud informó este viernes de 34.117 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 27,68% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 113.815 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 22,52%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -5% y 37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 10 regiones disminuyen sus casos en la última semana y cuatro, en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule, Biobío, Ñuble y Los Lagos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.783.458. De ese total, 121.611 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.613.450.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 131 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.067 en el país.

09:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que para el balance de esta jornada respecto de la pandemia en el país, ya se habría alcanzado el peak de esta ola de contagios y adelantó un descenso significativo en el número de nuevos contagios.

"Hoy tendremos una baja importante en los casos en los últimos 7 días. (...) Yo creo que ya alcanzamos el peak, hoy viernes vamos a tener prácticamente alrededor de cuatro mil casos menos que el viernes pasado", dijo.

En entrevista con T13 Radio y tras ser consultado por la alta cifra registrada ayer de fallecidos (201), la autoridad sanitaria señaló que el porcentaje de letalidad por esta causa ha ido bajando y en este momento es del 1,2%. "Lamentablemente en el caso de los fallecidos son mayores de 70 años con enfermedades de base como las metabólicas como diabéticas, cardiovasculares, con cáncer o por alguna otra enfermedad", y además, destacó la relevancia de las vacunas de refuerzo para evitar hospitalización.

El ministro Enrique Paris, aseguró que el stock de vacunas ya están negociadas para todo este semestre y lo encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto para seguir con el plan de inmunización, incluso informó que también están en stock vacunas de otras enfermedades como la vacuna e la influenza, que se adelanto hace una semana el proceso de inoculación de invierno.

Respecto a las medidas de prevención, el titular de la cartera de Salud también hizo un llamado a continuar con el autocuidado y destacó que lo que puede variar es el aforo en el Plan Paso a Paso, sin embargo, adelantó que tendremos un avance importante en varias comunas en tres semanas más. Y es que aunque en diversos países se están relajando las medidas, aseguró que "la mascarilla se va a mantener, de todas maneras, es fundamental, lo que más sirve para evitar la diseminación del virus".

En relación regreso a clases presencial para marzo el ministro Paris destacó que debería ser con total normalidad debido a que "el retorno es seguro(...) estamos muy bien preparados", y sumó que en caso de brotes en los colegios se aplicarán las medidas ya establecidas.

Finalmente y pese a que la autoridad informó ayer la llegada al país de la variable ómicron 2 o BA.2, con cuatro casoss confirmados, no descartó una nueva ola de Covid y destacó que "por el momento ómicron 2 no es una cepa de preocupación para la OMS, pero debemos estar muy atentos. Faltan estudios y tenemos hacer el llamado a vacunarse".

El ministro Paris señaló que está ya establecida una reunión para el próximo martes 22 de febrero a las 15:30 horas para iniciar el "traspaso de mando".

07:00 La pandemia de Covid-19 acumula 419,7 millones de casos y 5,9 millones de fallecidos, según los datos de seguimiento de la agencia Bloomberg.

En los desarrollos en el mundo, Hong Kong está trabajando en planes para evaluar a sus 7,5 millones de residentes y poner en marcha su estrategia Covid Zero, a pesar de los casos en espiral, el cierre de negocios y una reacción violenta contra sus decisiones políticas.

Mientras, los residentes chinos están regresando rápidamente al continente para huir del brote que empeora en el centro financiero, mientras que la Autoridad Monetaria de Hong Kong instó a los bancos a exigir que el personal presente un comprobante de vacunación. Los expertos médicos de China continental pueden ser utilizados a medida que los casos crecientes abruman el sistema de salud de la ciudad, mientras que los magnates locales están convirtiendo los hoteles en centros de aislamiento.

Por su parte, el ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, advirtió que el país permanece en una "fase vulnerable" de la pandemia y advirtió que la tendencia reciente de disminución de infecciones podría revertirse si las restricciones se levantan demasiado rápido.

Y el estado de Western Australia reabrirá a los viajeros en quince días, lo que significa que todo el país pronto vivirá con la enfermedad cuando uno de los regímenes de control de virus más estrictos del mundo llegue a su fin.

JUEVES 17 DE FEBRERO

17:00 La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, instó a sus homólogos de los principales países industrializados a apoyar el establecimiento de un nuevo fondo del Banco Mundial destinado a prevenir y prepararse para futuras crisis sanitarias mundiales.

Un nuevo "fondo de intermediación financiera" bajo los auspicios del Banco Mundial ayudaría a abordar las brechas en la preparación, particularmente entre los países de bajos ingresos, dijo Yellen, según declaraciones preparadas que tiene previsto pronunciar virtualmente el jueves en una reunión de ministros de finanzas y autoridades centrales. gobernadores de bancos del Grupo de los 20 países.

15:00 Portugal planea levantar varias restricciones en los próximos días a medida que disminuya la cantidad de infecciones diarias de Covid-19.

El gobierno ya no recomendará que las personas trabajen desde casa y se eliminará la necesidad de mostrar una prueba negativa de Covid-19 para acceder a instalaciones deportivas, bares y discotecas, dijo la ministra de la Presidencia, Mariana Vieira da Silva, después de una reunión de gabinete el jueves. El gobierno planea levantar más restricciones a medida que disminuya la cantidad de muertes por Covid-19, dijo.

13:00 La policía de la capital de Canadá comenzó a bloquear el centro de la ciudad con barreras y vallas, en un movimiento contra los manifestantes que han ocupado las calles durante casi tres semanas.

"Solo aquellos con motivos legales para ingresar al núcleo, como residentes, empresas y otros con motivos legales, podrán ingresar al área", dijo el jefe de policía de Ottawa, Steve Bell, en Twitter. "Los manifestantes ilegales deben abandonar el área y no se les proporcionará acceso".

Por segundo día consecutivo, la policía de Ottawa repartió volantes advirtiendo sobre cargos criminales e incautaciones de vehículos para cualquiera que no abandone la zona de protesta. El área ha sido declarada reunión pública prohibida en virtud de la legislación de emergencia invocada por el primer ministro Justin Trudeau el lunes.

11:00 El Ministerio de Salud informó el jueves de 35.789 casos nuevos de Covid en Chile, con una positividad a nivel nacional de 27,13%. La cifra de personas fallecidas subió a 201 decesos.

Informe Diario #COVID_19 - 17 de febrero



🔸 35.789 casos nuevos

🔸 120.060 casos activos

🔸 201 fallecidos registrados (40.936 en total)

🔸 27,13% positividad nacional

🔸 122.384 exámenes 24 hrs (31.934.556 total)

🔸 182 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/3iVLO2YryY — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 17, 2022

08:39 Japón reducirá a 3 los días de cuarentena obligatoria por Covid-19 a partir del 1 marzo y aumentará el número diario de personas que podrán llegar al país, anunció este jueves el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

"Ahora que tenemos más conocimiento acumulado sobre ómicron, vamos a aliviar gradualmente las restricciones fronterizas", dijo el jefe del Ejecutivo nipón en una rueda de prensa en la que habló sobre la situación epidémica en el país y su política migratoria.

Japón establece actualmente una cuarentena de 7 días para personas procedentes de más de 80 países, con una estancia obligatoria en instalaciones designadas por el Gobierno de entre 3 y 6 días, en función de la propagación del virus en el territorio de origen, y el cumplimiento del resto del período en un alojamiento privado.

A partir del 1 de marzo el período de cuarentena se reducirá a 3 días y las personas que cumplan ciertos requisitos, como que sus países de procedencia no estén registrando muchos casos, que hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid y den negativo en su test al aterrizar, podrán quedar exentos.

Japón ha aprobado hasta el momento únicamente las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, por lo que el número de dosis recibidas deberá ser de tres para la exención.

Además de la reducción de cuarentena, el país aumentará a partir del próximo mes el número de entradas diarias al territorio desde las 3.500 personas actuales a 5.000, y apunta a un incremento de la entrada de extranjeros, muy limitada actualmente.

07:00 Hong Kong tiene planes para realizar pruebas masivas de Covid en toda la ciudad con la ayuda de Beijing. Además, se ha pedido a los promotores inmobiliarios que encuentren 10.000 habitaciones de hotel para aislar a las personas que den positivo, ya que el brote de la ciudad desafía su enfoque de tolerancia cero con el virus.

Mientras, Singapur planea aliviar sustancialmente las restricciones sociales y de viaje una vez que la ola actual de infecciones de Covid alcance su punto máximo en medio de la creciente evidencia de que la variante omicron es menos amenazante que sus predecesores.

En Estados Unidos, el asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo en una sesión informativa que la dinámica del brote de Covid-19 en Estados Unidos apunta en una "dirección brusca hacia abajo".

Europa está dejando atrás gradualmente las restricciones pandémicas, con Alemania y Grecia a punto de convertirse en los últimos en la región en levantar las regulaciones que han trastornado la vida durante dos años. Suiza, Austria y los Países Bajos están planeando pasos similares.

.

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

19:20 Alemania anunció que la mayoría de las restricciones para contener la expansión del Covid-19 se eliminarán en tres fases antes del 20 de marzo, según un plan del gobierno liderado por el canciller Olaf Scholz en una reunión celebrada hoy miércoles con líderes de las regiones administrativas.

Aunque con cautela, el país se suma a la tendencia europea de ir dejando atrás la pandemia, destaca Bloomberg.

La mayor economía del Viejo Continente podría seguir el paso de países como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en la flexibilización de las restricciones. Además Suiza suprimirá a partir del jueves casi todas las medidas de contención, mientras que Austria anunció hoy cambios similares. Por su parte, Países Bajos levantará los controles a personas y empresas a partir del viernes.

Francia podría dar un paso más y flexibilizar los requisitos relativos a las mascarillas y a la presentación de pruebas de vacunación a partir de mediados de marzo, anunció hoy miércoles el ministro de Sanidad, Olivier Veran.

Bloomberg señala que, de esta manera y pese a los altos niveles de contagios, Europa busca volver a algo parecido a la normalidad tras haber sido en determinado momento el epicentro mundial de la crisis sanitaria, en un cambio favorecido por tasas de vacunación relativamente altas y los síntomas más leves que genera la variante ómicron.

17:30 El Ministerio de Salud anunció hoy miércoles la llegada a Chile de un nuevo cargamento de 200 mil dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac, con lo que ya se han recibido al día de hoy más de 26 millones de dosis de dicha farmacéutica y un total de 52 millones entre todos los proveedores, incluyendo a Pfizer y AstraZeneca.

El Minsal informa que se han administrado 47.643.248 dosis en total a nivel nacional. El número de personas que ya cuentan con su esquema completo de vacunación asciende a 14.140.524, lo que corresponde al 93% de la población objetivo desde 18 años, mientras que se han aplicado 13.402.766 dosis de refuerzo (69,1% de la población total).

Cifras del portal Our World in Data al 14 de febrero muestran que Chile lidera las tasas de inocuación con dosis de refuerzo a nivel mundial, seguido con distancia por Italia (60,1% de la población), Portugal (58,3%) y Reino Unido (55,4%).

15:40 Las nuevas infecciones por Covid-19 cayeron un 31% en los últimos siete días en América y han disminuido por seis semanas consecutivas, pero en esta última semana las muertes aumentaron un 5,6%, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sesión informativa virtual de hoy miércoles.

La directora de la OPS Carissa Etienne advirtió que las herramientas desplegadas para combatir la pandemia no están funcionando para detener la transmisión de la variante ómicron. Señaló que el número de muertes ha estado al alza durante seis semanas consecutivas, cifrando en 34 mil el total de fallecimientos en los últimos siete días. "Eso significa que hasta 202 personas han muerto cada hora", indicó. La mitad de estos 34 mil decesos se reportaron en Estados Unidos.

Con más de 2,5 millones de fallecidos durante la pandemia y 100 mil de estos solo en el primer mes de 2022, la salubrista dominicana afirmó que el Covid-19 ha sido más letal en América que en cualquier otra región del mundo.

Destactó, sin embargo, que 14 "países y territorios" ya han inmunizado a más del 70% de su población elegible y dio cuenta de los aportes del organismo en facilitar el acceso a la vacunación. "Ya hemos entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo del Fondo Rotatorio de la OPS en coordinación con Covax", dijo Etienne.

13:00 La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil dio a conocer hoy miércoles que recibió un pedido del medicamento Paxlovid de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra el Covid-19 para su uso de emergencia.



"Paxlovid es un fármaco antiviral oral. Según Pfizer, los estudios demuestran que este medicamento, cuando se administra en una fase temprana de la infección, tiene la capacidad de reducir los casos de hospitalización y las muertes. Estos datos serán revisados por Anvisa", señala el regulador en un comunicado, precisando que el plazo de evaluación del pedido será de 30 días.

Pfizer señala que en sus estudios el Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, en comparación con el placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con Covid-19.

El 19 de enero Anvisa y la farmacéutica ya se habían contactado para afinar los detalles sobre la entrega del producto, que ha recibido aprobaciones de emergencia en países como EEUU y China.

También hoy miércoles el Ministerio de Salud de Brasil informó que recibió más 1,4 millones de dosis de vacunas Covid-19 de Pfizer, destinadas al público mayor de 12 años.

11:00 El Ministerio de Salud informó este miércoles de 30.971 casos nuevos de Covid-19 en el país, con una positividad de 27,54% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 101.768 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,75%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -2% y 59% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Lagos, O´Higgins, La Araucanía y Maule.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.709.854. De ese total, 119.451 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.542.538.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.735 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 16 de febrero



🔸 30.971 casos nuevos

🔸 119.451 casos activos

🔸 37 fallecidos registrados (40.735 en total)

🔸 27,54% positividad nacional

🔸 101.768 exámenes 24 hrs (31.812.172 en total)

🔸 189 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/PDSRX3wyyZ — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 16, 2022

10:00 La subvariante ómicron BA.2 de rápida propagación no causa una enfermedad significativamente más grave que la versión original, según un estudio sudafricano que parece disipar los temores de que cause una enfermedad más grave. Los pacientes infectados con la nueva subvariante sufrieron tasas similares de enfermedad grave y hospitalización que aquellos con la cepa omicron original, según investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles del país que analizaron datos de un gran grupo hospitalario y el servicio de laboratorio del gobierno, observando casi 100.000 casos.

La aparición de BA.2 ha causado una gran preocupación, ya que parece ser aún más transmisible que la cepa omicron original que se identificó por primera vez en Sudáfrica y desde entonces se ha extendido por todo el mundo, lo que ha provocado oleadas de infecciones en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El estudio indica que, al igual que la versión original, BA.2 es relativamente leve en comparación con las cepas dominantes anteriores, como delta.

07:15 Tras casi dos años de haber permanecido cerradas por la pandemia de Covid-19, el Gobierno peruano volvió a autorizar la apertura de las fronteras con el fin de impulsar la reactivación económica con los países vecinos.

"Esta decisión ha sido adoptada de manera responsable con la salud de la población, tras los resultados del trabajo multisectorial liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el cual participan la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros", indicó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del vecino país, Roberto Sánchez.

La medida fue oficializada mediante la emisión del Decreto Supremo N° 015-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraría realizando las coordinaciones con sus pares de los países limítrofes para conocer las fechas de apertura fronteriza terrestre y activar los procesos para brindar los servicios públicos necesarios a peruanos y visitantes.

"La apertura de las fronteras terrestres es trascendental para volver a integrarnos y tiene el respaldo de los gobiernos regionales, locales y el sector empresarial, así como de los operadores del sector turismo, comerciantes y empresas dedicadas al comercio exterior. El Mincetur tiene el compromiso de incrementar la oferta turística, que sea diversa y segura, en estrecha coordinación con las mypes turísticas, así como impulsar la conectividad segura para los turistas extranjeros y peruanos, aportando de esta manera a la reactivación económica", dijo Sánchez.

Cuando inició la pandemia del coronavirus en Perú, el Gobierno cerró las fronteras para evitar el incremento de casos, en tanto se implementaban medidas para brindar condiciones sanitarias.

A la fecha, el avance del proceso de vacunación con las dos dosis alcanza una cobertura de 89% en la población adulta de Tumbes y el 80% en Tacna, regiones que limitan con otros países al norte y sur respectivamente.

07:00 Europa, que alguna vez fue el epicentro mundial de la crisis, parece estar dejando atrás la pandemia con Alemania lista para unirse a otros países en la eliminación de las restricciones que han trastornado la vida en la región durante dos años. Austria, Francia y Suiza están planeando medidas similares, y los Países Bajos levantaron los controles sobre personas y empresas el martes por la noche.

Mientras, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que el gobierno de Hong Kong debería tomar todas las medidas necesarias para estabilizar la situación de Covid-19 lo antes posible, según un periódico pro-Beijing con sede en la ciudad. Una niña de tres años fue la última víctima mortal en la ola de coronavirus que empeora en la región.

En paralelo, es poco probable que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue una autorización de comercialización condicional a la píldora antiviral Covid-19 de Merck & Co. este mes, informó el Financial Times, citando a personas no identificadas.

Y en Estados Unidos, se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aflojen sus pautas de uso de máscaras en interiores a partir de la próxima semana, informó NBC News, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

.

MARTES 15 DE FEBRERO

19:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en su último informe epidemiológico semanal que la subvariante BA.2 de la cepa ómicron ya alcanza más de un quinto de los nuevos casos de Covid-19 analizados por la plataforma global GISAID de secuenciación de datos genómicos.

"La prevalencia de BA.2 entre los casos secuenciados de ómicron presentados a GISAID han aumentado sostenidamente, alcanzando un 21,09% en la quinta semana de 2022", afirma la OMS. Ya a fines de enero varios países dieron cuenta de un aumento de esta subvariante.

Hasta el momento no hay datos como para indicar que BA.2 es más letal que su predecesora, aunque un estudio danés halló que esta era "sustancialmente" más transmisible y se ha reportado que no es detectada por algunos test.

El reporte señala que al 14 de febrero, los siguientes 10 países reportaron una incidencia superior al 50% de la subvariante en los casos analizados: Bangladesh, Brunei Drussalam, China, Denmark, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistán y Filipinas.

Se detectaron también diferencias en las regiones estudiadas, con el Sudeste Asiático reportando la mayor prevalencia de BA.2 en las secuenciaciones (44,7%) y la región de las Américas informando la menor prevalencia (1%)"

16:00 Tras confirmarse que la ola de ómicron alcanzó ya su peak en Países Bajos, el gobierno neerlandés anunció hoy martes que pondrá fin a la obligación de usar mascarillas en interiores y mostrar el pase Covid en instancias sociales, así como de mantener distanciamiento físico y realizar teletrabajo, informó EFE.

Las relajaciones entrarán en vigor por etapas entre hoy y el 25 de febrero, detalló el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, en una rueda de prensa que por primera vez desde marzo de 2020 no contó con el primer ministro Mark Rutte en razón de esta "nueva fase" de la pandemia.

La única restricción que quedará a finales de mes se aplicará a los eventos en interiores con más de 500 invitados, que necesitarán una prueba negativa estén vacunados o no, por lo que los partidos de fútbol y los eventos al aire libre no tendrán restricciones de acceso.

12:50 La alcaldía de la Ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados públicos que se negaron a recibir la vacuna contra el Covid-19, luego de haber agotado las prórrogas ofrecidas durante varios meses. La cifra, que fue anunciada ayer por el alcalde neoyorquino Eric Adams, corresponde a menos del 1% de la plantilla municipal de 370 mil trabajadores.

De los últimos 3 mil funcionarios que hace cinco días recibieron el ultimátum de Adams, un 40% aceptó inocularse en las últimas semanas para no perder el empleo. Entre los 1.430 que finalmente fueron despedidos, 914 pertenecen al Departamento de Educación, que gestiona todas las escuelas públicas de la ciudad, informó EFE.

El gobierno municipal impuso las vacunas a todos sus empleados el pasado 21 de julio y dio una moratoria (sin empleo ni sueldo) a los antivacunas, la que ha ido extendiendo en varias ocasiones hasta que la última expiró el pasado viernes. En paralelo, Adams renovó un incentivo de US$ 100 a todos los ciudadanos que acudan a ponerse la tercera dosis de refuerzo, señaló la agencia.

Desde que se publicó la orden de vacunación masiva para los funcionarios públicos de la Ciudad de Nueva York, cerca del 95% ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas disponibles en EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 22.845 casos nuevos de Covid-19, con una positividad que subió a 27,62% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 75.710 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,37%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 0% y 71% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Ríos, La Araucanía, Maule y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.677.692. De ese total, 128.120 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.501.759.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 32 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.698 en el país.

Informe Diario #COVID_19 - 15 de febrero



🔸 22.845 casos nuevos

🔸 128.120 casos activos

🔸 32 fallecidos registrados (40.698 en total)

🔸 27,62% positividad nacional

🔸 75.710 exámenes 24 hrs (31.710.404 en total)

🔸 191 camas críticas disponibles



▶️ https://t.co/cVRjLOCSh4 pic.twitter.com/bfpiYj7pqa — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) February 15, 2022

07:00 La líder de Hong Kong dijo que la ciudad no tenía planes para un cierre total de la ciudad para ayudar a reducir los casos a cero, incluso cuando reconoció que un creciente brote de ómicron ha excedido su capacidad de respuesta.

"La escala y la velocidad de la propagación del virus han superado nuestra capacidad en la lucha contra la pandemia", dijo la directora ejecutiva Carrie Lam el martes por la mañana en una conferencia de prensa regular, según Bloomberg. "La situación es muy grave".

Hong Kong reportó 1.619 nuevas infecciones el martes, y la brecha cada vez mayor entre los dos números refleja un cuello de botella en la segunda etapa de las pruebas. En reacción, las autoridades de salud dijeron que eliminarían la necesidad de una prueba de confirmación adicional y que los laboratorios públicos habían ampliado el horario de atención para procesar más muestras.

LUNES 14 DE FEBRERO

20:30 Las autoridades sanitarias de Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú, que en conjunto abarcan el 72% de la población de América Latina, han registrado un continuo descenso de nuevas infecciones por Covid-19 desde sus respectivos peaks reportados en lo que va de 2022.

Brasil, el mayor país de la región, informó hoy lunes 58.540 casos positivos del virus en las últimas 24 horas, lejos de los 287.149 correspondientes al 3 de febrero. México, por su parte, reportó anteayer 57.583 casos nuevos, casi la mitad de los 109.895 informados el 19 de enero.

Colombia dio a conocer hoy lunes 3.162 nuevos contagios, consolidando su tendencia a la baja desde los 35.575 reportados el 15 de enero; mientras tanto Argentina, lejos de los 139.853 casos diarios reportados el 14 de enero, reportó hoy lunes 13.050 nuevas infecciones. Perú registró 5.199 casos nuevos, una cifra mucho menor a los 99.645 del 27 de enero.

El único país de la región que experimenta una tendencia en sentido contrario es Chile, que si bien hoy registró 28.076 nuevos contagios, aún se encuentra temporalmente cerca del récord de 41.651 correspondientes al 11 de febrero.

Los nuevos fallecimientos a nivel regional, sin embargo, no han marcado un descenso al mismo ritmo que las infecciones, y en países altamente poblados como Brasil y México, aún no presentan una baja reconocible, de acuerdo al registro de promedios semanales de nuevos decesos.

18:30 La aprobación condicional de Paxlovid durante el fin de semana lo convierte en el primer producto farmacéutico extranjero que aprueba China para el Covid-19, ya que hasta ahora el país se ha limitado firmemente a las vacunas y terapias desarrolladas localmente, e incluso ha negando la aprobación de la vacuna de ARNm altamente potente producida por los socios Pfizer y BioNTech SE.

La píldora de Pfizer tendrá un propósito estratégico, dijo Zeng Guang, ex científico jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades que asesoró a Beijing en el control del Covid, a inversionistas el sábado en una sesión informativa organizada por Sealand Securities Co., horas después de que se anunciara la aprobación. La medida puede sentar las bases para que el régimen de contención del Covid de China dé paso gradualmente a un enfoque más flexible, sugirió, según una transcripción a la que tuvo acceso Bloomberg News que fue confirmada por Sealand.

"China no se va a autoaislar del resto del mundo y tiene varias medidas a su disposición para cambiar de rumbo", dijo Zeng durante el evento. "La elaboración de estrategias precede a la acción".

Los expertos y analistas familiarizados con el enfoque de China sobre el virus se hicieron eco de la opinión de Zeng.

Al igual que en el caso de las vacunas, China cuenta con varios candidatos nacionales a antivirales contra el Covid en las últimas fases de desarrollo, pero los avances han sido lentos. El aumento de las tasas de vacunación en todo el mundo, junto con la menor virulencia de la variante ómicron, hace más difícil demostrar que pueden evitar la hospitalización y la muerte. Una de las píldoras para el Covid más avanzadas de China, de la empresa Kintor Pharmaceutical Ltd., con sede en Suzhou, tuvo que realizar un segundo ensayo de última fase que abarcó varios países después de que uno inicial en Estados Unidos no mostrara resultados significativos en medio de tasas de hospitalización muy bajas.

17:20 La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay dio hoy lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio taiwanés Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC), luego de haber arrojado resultados favorables en estudios clínicos de fase 3 en el país latinoamericano.

"Es importante destacar que, para otorgar esta aprobación, un plantel de profesionales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria realizó una exhaustiva evaluación e inspección a los laboratorios de la Medigen, en Taiwán, cuyo establecimiento fue certificado por el cumplimiento con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación y control", dice un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.

La vacuna MVC-COV1901 está habilitada para la inmunización de personas de 18 años o más, y se recomienda la aplicación de dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, así como un almacenamiento a temperatura entre 2ºC y 8°C.

En Paraguay, el esquema de inmunización contra el coronavirus incluye las vacunas de Pfizer y Moderna (EEUU); AstraZeneca (Reino Unido); Sputnik V (Rusia); Sinovac y Sinopharm (China), señala la agencia EFE.

13:45 Doug Ford, el primer ministro regional de la provincia canadiense de Ontario, anunció hoy lunes que en marzo abandonará gran parte de las medidas tomadas para combatir la pandemia del Covid-19 en la región, incluyendo comprobantes de vacunación al día y aforos en lugares públicos, informó Bloomberg.

"Visto el buen desempeño que ha tenido Ontario en la ola de ómicron, tenemos la capacidad de acelerar nuestro plan de reapertura", dijo Ford en una declaración. "Estas son grandes noticias y una señal de lo mucho que nos hemos unido en nuestra lucha contra el virus. Si bien no estamos fuera del bosque aún, nos movemos en la dirección correcta", expresó.

El registro de nuevos casos de Covid-19 en la provincia ha marcado un sostenido descenso desde su peak a principios de enero, mientras que los fallecimientos han hecho lo propio luego de llegar a fines de ese mes a su nivel máximo de la actual ola.

La decisión tiene como trasfondo una serie de protestas inicialmente contra imposiciones relacionadas al Covid-19, las que se han diseminado a lo largo del país, paralizando partes de la capital Ottawa y bloqueando un puente que sirve como la principal ruta comercial entre Canadá y EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 28.076 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,21% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 99.297 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,24% y una región registra una positividad igual a 2%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 3% y 80% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, siete regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y tres lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.652.713. De ese total, 144.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.460.529.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 108 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.666 en el país.

07:00 La brecha entre las infecciones y las muertes por covid se está ampliando, con vacunas efectivas y variantes más leves que ayudan a mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Un nuevo análisis de Bloomberg muestra que, en un país tras otro, el vínculo entre infecciones y muertes se está desacoplando.



En tanto, el puente Ambassador que une Canadá y Estados Unidos reabrió después de que los manifestantes bloquearon el canal comercial clave durante más de cinco días. Una protesta en la capital de Nueva Zelanda, Wellington, contra los mandatos de vacunas entró en su séptimo día, resistiendo un ciclón y un aluvión de canciones de Barry Manilow, Celine Dion y James Blunt. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que la situación había ido más allá de una protesta e instó a los participantes a irse a casa.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

¿Cómo se distribuyen las vacunas que Chile necesita?