Minsal reporta 29.153 casos nuevos de Covid, con positividad de 24,71%| Minuto a minuto

VIERNES 25 DE FEBRERO

11:00 El Ministerio de Salud informó este viernes de 29.153 casos nuevos de Covid en el país, con una positividad a nivel nacional de 24,71%. La cifra de fallecidos, en tanto, alcanzó a 124.

🔸 29.153 casos nuevos

🔸 108.299 casos activos

🔸 124 fallecidos registrados (41.919 en total)

🔸 24,71% positividad nacional

🔸 108.600 exámenes 24 hrs (32.731.558 totales)

🔸 186 camas críticas disponibles



07:00 Las autoridades sanitarias de Estados Unidos tienen previsto relajar este viernes las recomendaciones sobre el uso de mascarillas contra Covid-19, según adelantaron hoy varios medios citados por EFE. Con los cambios, la mayor parte de los estadounidenses pasará a vivir en zonas donde ya no se sugerirá el uso de mascarillas en interiores, explicó The New York Times, citando a funcionarios del Gobierno.

Hasta ahora, la recomendación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) es que use mascarilla en esas situaciones toda persona que viva en áreas con un nivel sustancial o alto de transmisión del virus, lo que actualmente cubre al 95% de los condados del país.

Sin embargo, muchos estados y ciudades ya se han adelantado y han eliminado la obligación de cubrir nariz y boca y otros tienen planes para hacerlo. El giro que anunciarán los CDC puede llevar los cambios a los lugares que están siendo más cautos, principalmente grandes ciudades de las costas.

JUEVES 24 DE FEBRERO

20:30 El Ministerio de Salud de Canadá aprobó hoy jueves la vacuna contra el Covid-19 de Medicago, que utiliza el adyuvante de la farmacéutica GlaxoSmithKline (GSK) para aumentar su eficacia, lo que la convierte en la primera aprobación de esta vacuna de origen vegetal en todo el mundo.

La vacuna, que se administra a través de dos dosis, ha sido aprobada para personas de entre 18 y 64 años, anunció GSK en un comunicado. Esta utiliza una tecnología conocida como partículas similares al virus, que imitan la estructura del coronavirus pero no contienen material genético del mismo.

La vacuna tuvo una eficacia del 75,3% contra la variante delta del coronavirus en un estudio de fase avanzada dado a conocer por ambas empresas, donde también mostró una eficacia global del 71% contra todas las variantes del coronavirus, excepto ómicron, que no estaba en circulación cuando se realizó el estudio, dice la agencia Reuters.

"La aprobación de nuestra vacuna Covid-19 es un hito importante para Canadá en la lucha contra la pandemia. Agradecemos la oportuna revisión del Ministerio de Salud de Canadá", declaró Takashi Nagao, Presidente y Director General de Medicago. "También agradecemos el apoyo del Gobierno de Canadá en el desarrollo de esta nueva vacuna, y estamos fabricando dosis para empezar a cumplir su pedido", agregó.

17:00 Las personas de todas las minorías raciales y étnicas en Estados Unidos dan cuenta del empeoramiento de la discriminación durante la pandemia de Covid-19, según un estudio difundido hoy jueves por los Institutos Nacionales de Salud (NIH, su sigla en inglés).

"La discriminación relacionada con la covid-19 es común y al parecer la pandemia ha exacerbado el resentimiento preexistente contra las minorías raciales y étnicas, y las comunidades marginadas", indicaron los investigadores, según informó la agencia EFE.

Agregaron que históricamente, los brotes de enfermedades contagiosas a menudo han ocurrido acompañados por la discriminación, el estigma y la xenofobia.

15:30 Portugal eliminará las cuarentenas para contactos de alto riesgo y limitará las cuarentenas a los casos positivos, confirmó hoy la Dirección General de Salud (DGS) lusa.

Los contactos de alto riesgo deben hacerse un test de antígenos pero, si es negativo, no precisarán aislamiento, aunque las pruebas deben repetirse entre 3 y 5 días después de la exposición a un positivo.

Las medidas se implementarán de manera gradual hasta el próximo día 28.

Portugal ha levantado progresivamente las restricciones por la pandemia, aunque mantiene siete días de confinamiento para enfermos leves de Covid y diez para los positivos con síntomas moderados o graves.

El país, con cerca de 10,3 millones de habitantes, supera lentamente la quinta ola, con una media de 13.000 casos por día tras los peak registrados a finales de enero.

Desde que comenzó la pandemia, Portugal acumula 3.219.439 contagios y 20.922 muertes por Covid.

13:00 El ritmo de las vacunas contra el Covid-19 en los EEUU se ha desplomado al nivel más bajo desde el inicio de la campaña de vacunación, la última señal de que la nación puede estar acercándose a la máxima aceptación.

El promedio de siete días de vacunas administradas cayó a 337.874 el 18 de febrero, el más bajo desde diciembre de 2020, cuando la distribución de vacunas acababa de comenzar y las vacunas solo estaban disponibles para los más vulnerables. En el peak de la campaña de EEUU, en abril de 2021, se administraban alrededor de 3,5 millones de inyecciones al día.

11:00 El Ministerio de Salud informó este jueves de 30.675 casos nuevos de Covid, con 224 fallecidos. La positividad a nivel nacional llegó a 25,62%.

🔸 30.675 casos nuevos

🔸 106.133 casos activos

🔸 224 fallecidos registrados (41.795 en total)

🔸 25,62% positividad nacional

🔸 110.072 exámenes 24 hrs (32.622.958 en total)

🔸 154 camas críticas disponibles

07:00 El Gobierno de Hong Kong implantó hoy un "pase de vacunación" como parte de sus últimas medidas para animar a más residentes a inmunizarse mientras la ciudad lucha contra su quinta ola de infecciones, que ha llevado a los centros de aislamiento y la capacidad hospitalaria al límite.

La aplicación LeaveHomeSafe, usada para el rastreo de contactos y obligatoria para ingresar a restaurantes y lugares públicos, ha comenzado a "marcar" a aquellos usuarios que no han cargado sus registros de vacunación, algo a lo que algunos residentes se habían resistido hasta ahora por preocupaciones sobre su privacidad.

Todas las personas mayores de 12 años deberán haberse vacunado al menos una vez contra la covid para poder entrar en diferentes negocios como restaurantes, supermercados, centros comerciales y lugares de entretenimiento, en los que las autoridades realizarán controles aleatorios para verificar la inmunización de las personas.

MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO

20:20 Las farmacéuticas Sanofi y GlaxoSmithKline (GSK) informaron que solicitarán la autorización de su vacuna contra el Covid-19 basada en proteínas a los reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea.

Ambas compañías dijeron estar en conversaciones con la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA, su sigla en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos de la Unión Europea (EMA, sigla en inglés), informó la agencia Europa Press.

Afirman que entregarán los datos de los estudios que respaldan la serie primaria de su vacuna de dos dosis VAT08, que en un ensayo de fase 3 habría demostrado un 100% de eficacia ante enfermedad grave por Covid-19 y hospitalizaciones.

Además se observó un 75% de eficacia contra el Covid-19 moderado o grave, y un 57,9% frente a cualquier tipo de síntomas provocados por el virus. Además funcionaría como dosis de refuerzo y contra la variante ómicron.

18:30 Colombia anunció la suspensión inmediata del uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos abiertos de ciudades y municipios cuya población vacunada contra el Covid-19 supere el 70%, anunció hoy miércoles el presidente Iván Duque.

"Queremos informar que, luego de análisis con el Ministerio de Salud y el Comité Epidemiológico, decidimos que en los municipios y ciudades del país que hayan superado el 70% de la población con esquema completo de vacunación se levanta la medida del uso del tapabocas en espacios públicos", publicó Duque en su cuenta de Twitter.

El ministro de Salud Fernando Ruiz dijo que la decisión había sido tomada hace dos semanas por el Comité Asesor del ministerio y que la eliminación del requisito "se concreta hoy" en los espacios abiertos de 451 municipios que cumplirían con la tasa de inoculación señalada.

Según datos de la autoridad sanitaria al 21 de febrero, el 64% de los colombianos cuenta con esquema completo de vacunación, mientras que el 15,4% ha recibido una dosis de refuerzo.

Colombia ya se encuentra cerca de volver al nivel de contagios anterior a la reciente ola de Covid-19 impulsada por la cepa ómicron tras haber alcanzado un peak de 35.575 infecciones diarias el 15 de enero. El día de ayer se reportaron 2.174 nuevos casos del virus.

Las muertes diarias también van a la baja: ayer se informaron 80 tras un peak de 282 hace aproximadamente un mes. Colombia tiene una población sobre los 51,7 millones de habitantes.

15:20 El laboratorio estadounidense Moderna anunció hoy miércoles un acuerdo de servicios de distribución con la farmacéutica uruguaya Adium Pharma para fortalecer en toda América Latina el comercio de su vacuna Spikevax contra el Covid-19 basada en tecnología ARNm.

De acuerdo a un comunicado oficial de Moderna, la operación delineada por ambos laboratorios abarca 18 países de la región, incluyendo a Brasil, México, Colombia y Argentina. La compañía ha anunciado en las últimas semanas acuerdos bilaterales de provisión de vacunas con Chile y Colombia.

"La presencia en América Latina es una parte clave de nuestra estrategia comercial global. Estas asociaciones y la expansión de nuestra huella comercial global posicionan a Moderna para desempeñar un papel importante en la provisión de seguridad sanitaria contra el Covid-19 y futuras enfermedades prevenibles por vacunación", afirma Stéphane Bancel, Director Ejecutivo de Moderna.

Para este año, la firma estadounidense ha firmado acuerdos de compra de vacunas en todo el mundo por valor de US$ 18.500 millones y opciones por otros US$ 3.500 millones, según Bloomberg.

12:50 El Ministerio de Salud informó hoy miércoles que al 22 de febrero, 1.006.329 chilenos habían sido inoculados con una cuarta dosis de alguna de las vacunas contra el Covid-19 disponibles en el país, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS).

Dentro de la población objetivo de 15.200.840 personas -que considera a todos los mayores de 17 años-, el 93,14% (14.157.508) ha completado su esquema de vacunación contra el coronavirus, ya sea con vacunas de dosis única, como la de CanSino, o de dos dosis, como las de Pfizer-BioNTech y Sinovac.

Por su parte, las dosis de refuerzo (adicionales al esquema de vacunación completo) aplicadas en la población mayor de tres años en Chile alcanzan un total de 13.893.676, según el Minsal.

Dentro de la población entre 3 y 17 años, que abarca 3.771.960 niños, niñas y adolescentes, el 79,88% ha recibido una segunda dosis.

La cifra total de dosis que se han administrado en Chile desde el inicio del plan de vacunación hasta la fecha de corte corresponde a 48.240.042.

11:00 El Ministerio de Salud informó ese miércoles de 24.700 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 24,22% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 88.686 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 16,8%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -12% y 2% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 13 regiones disminuyen sus casos en la última semana y siete en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule y Los Ríos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.921.131. De ese total, 105.912 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.766.256.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.571 en el país.

🔸 24.700 casos nuevos

🔸 105.912 casos activos

🔸 45 fallecidos registrados (41.571 en total)

🔸 24,22% positividad nacional

🔸 88.686 exámenes 24 hrs (32.512.886 en total)

🔸 203 camas críticas disponibles



10:00 Tecnofarma Chile, a través de su casa matriz ADIUM y Moderna firmaron acuerdo de colaboración para la distribución y comercialización en Chile de SPIKEVAX, la vacuna desarrollada por Moderna contra el Covid-19.

La compañía farmacéutica colaborará con Moderna en la gestión de contratos de provisión ya vigentes, así como también en procesos de registro de la vacuna, soporte de actividades de farmacovigilancia, educación médica continua, asuntos gubernamentales, comercialización y generación de nuevos acuerdos de disponibilidad de SPIKEVAX en Chile.

"Estamos muy entusiasmados con esta asociación con Moderna para traer la vacuna contra el Covid-19 a nuestra población en Chile. Moderna es una empresa líder en la lucha contra la pandemia y estamos orgullosos de poder colaborar con ellos en esta importante tarea" aseguró Enrique Salinas, gerente general de Tecnofarma Chile.



08:00 El proyecto global para compartir vacunas contra el Covid-19 está luchando por colocar más de 300 millones de dosis en la última señal de que el problema de vacunar al mundo ahora es más una cuestión de demanda que de oferta.

El año pasado, las naciones ricas aplicaron la mayoría de las vacunas disponibles para inocular primero a sus propios ciudadanos, lo que significa que hasta ahora menos de un tercio de las personas en los países de bajos ingresos han sido vacunadas en comparación con más del 70% en las naciones más ricas.

Sin embargo, a medida que aumentaron el suministro y las donaciones, las naciones más pobres enfrentan obstáculos como brechas en la escasez de la cadena de frío, dudas sobre las vacunas y falta de dinero para apoyar las redes de distribución, dijeron funcionarios de salud pública a Reuters.

En enero, Covax, el programa global de vacunas dirigido por Gavi y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tenía 436 millones de vacunas para asignar a los países, según un documento publicado a mediados de febrero.

Pero las naciones de bajos ingresos solo solicitaron 100 millones de dosis para su distribución a fines de mayo, la primera vez en 14 rondas de asignación que la oferta ha superado la demanda, según el documento del Grupo de Asignación Independiente de Vacunas de Covax.

Cuando se le pidió que comentara, un portavoz de Gavi dijo que Covax ahora estaba en una situación en la que había suficiente suministro actual para satisfacer la demanda, pero reconoció que el lanzamiento de vacunas era un problema en varias naciones menos desarrolladas.

07:00 Hong Kong impulsará el apoyo a los consumidores y los desempleados y asignará más de US$ 6 mil millones para combatir un brote de Covid en aumento que está afectando la economía, informó Bloomberg.

El gobierno entregará vales para gastos a los residentes que reúnan los requisitos y dádivas separadas para aquellos que hayan perdido sus empleos, dijo el miércoles el secretario financiero, Paul Chan, en su discurso sobre el presupuesto. Se proporcionarán fondos para pruebas universales obligatorias, vacunas y otros gastos de control de virus. Hong Kong también ha asignado fondos destinados a "otras posibles necesidades antiepidémicas", dijo.

"Combatir la epidemia es nuestra misión principal en este momento", dijo Chan. "El gobierno movilizará toda la mano de obra y los recursos disponibles para contener y estabilizar la epidemia".

MARTES 22 DE FEBRERO

20:20 El Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS) de Brasil informó hoy martes 105.776 contagios y 816 decesos confirmados por Covid-19 en las últimas 24 horas, profundizando la tendencia a un rápido descenso de los nuevos infectados y a una estabilización de los fallecidos en una meseta sobre los 800 muertes diarias en la última semana.

Los nuevos contagios en el gigante latinoamericano han descendido a un ritmo acelerado tras llegar a un peak de 287.149 el 3 de febrero. Por su parte, las muertes aún no marcan una tendencia tan clara: desde el 16 de febrero, el promedio semanal de fallecidos diarios ha oscilado entre los 810 y los 850.

Al 21 de febrero, el 72,1% de los brasileños contaba con esquema completo de vacunación contra el virus, mientras que el 28,7% había recibido una dosis de refuerzo.

18:30 El número de nuevos casos de Covid-19 a nivel mundial disminuyó un 21% en la última semana respecto de la semana anterior, mientras que el número de fallecimientos marcó un descenso del 8%, informó hoy martes la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su reporte epidemiológico.

La agencia internacional recopiló un balance de más de 12 millones de contagios y más de 67 mil muertes por el virus en la semana estudiada, que va del 14 al 20 de febrero de 2022.

Reportaron un descenso de nuevos casos la Región del Mediterráneo Oriental (-34%), la Región de las Américas (-29%), la Región de Europa (-26%), la Región de África (-22%) y la Región de Asia Sudoriental (-17%). Solo la Región del Pacífico Occidental notificó un aumento en el número de nuevos casos semanales, que fue un 29% mayor que el de la semana anterior.

Por su parte, la cifra semanal de nuevos decesos aumentó en las regiones del Pacífico Occidental (+21%) y África (+20%), y disminuyó en la Región de Asia Sudoriental (-37%), la Región de las Américas (-9%), la Región Europea (-5%) y la Región del Mediterráneo Oriental (-4%).

La cifra global acumulada de infectados por Covid-19 al 20 de febrero es de 422 millones, mientras que el número de decesos alcanza los 5,8 millones.

16:00 El jefe de gabinete de la presidencia paraguaya Hernán Huttemann dijo a periodistas que no se renovarán los decretos de los últimos dos años con restricciones para evitar los contagios, ya que el gobierno quiere volcar todo su esfuerzo a incentivar la vacunación para prevenir el coronavirus, informó Reuters.

"El contexto en el que surgieron estos decretos era diferente al que estamos viviendo (...) hoy la realidad de nuestro país es distinta, contamos con la vacuna y aprendizajes para convivir con este virus", sostuvo Huttemann.

Precisó que se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares cerrados o abiertos donde no se pueda guardar distancia física, así como las disposiciones para el ingreso al país, que exigen esquema de vacunación completo y test PCR a viajeros procedentes de países fuera del Mercosur o limítrofes.

Los nuevos casos de Covid-19 en Paraguay han bajado fuertemente desde inicios de mes tras llegar a su máximo de la actual ola en los últimos días de enero. Los nuevos fallecimientos, sin embargo, han oscilado alrededor de su peak reportado en febrero, aunque muestran una leve tendencia a la baja.

Menos de la mitad de la población paraguaya de 7 millones de habitantes ha recibido dos dosis de vacunas contra el virus.

14:00 Los efectos de la pandemia de Covid-19 en América Latina y el Caribe fueron tan devastadores como los de una "bomba atómica", borrando todo lo logrado en las dos últimas décadas en la lucha contra el hambre, el encarecimiento de los insumos agrícolas y el cambio climático, alertó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, su sigla en inglés).



En entrevista con la agencia EFE en La Paz, el representante regional de la FAO, en Latinoamérica Julio Berdegué, sostuvo que "la pandemia fue una verdadera bomba atómica en materia de hambre e inseguridad alimentaria", instando a los gobiernos a coordinarse para salir juntos de la crisis.

Un año de pandemia bastó para perder "veinte años de esfuerzo, de inversión, de políticas públicas, de energía de los gobiernos, de la sociedad civil" en la reducción del hambre y la inseguridad alimentaria, dijo Berdegué.

11:00 El Ministerio de Salud informó este martes de 18.380 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 23,33% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 70.484 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 15,08%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -10% y 8% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 13 regiones disminuyen sus casos en la última semana y seis en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule y Los Lagos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.895.931. De ese total, 114.795 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.732.239.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 35 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.526 en el país.

🔸 18.380 casos nuevos

🔸 114.795 casos activos

🔸 35 fallecidos registrados (41.526 en total)

🔸 23,33% positividad nacional

🔸 70.484 exámenes 24 hrs (32.424.200 en total)

🔸 166 camas críticas disponibles



10:00 El Gobierno irlandés acordó este martes que el uso de las mascarillas solo será obligatorio en la sanidad (recientos de salud) a partir del próximo lunes, en una decisión que pone fin a casi todas las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Las protecciones faciales ya no serán obligatorias en el transporte público, las escuelas o espacios cerrados, como comercios, según decidió hoy el Ejecutivo tras aceptar las recomendaciones del Equipo de Emergencias de Salud Pública Nacional (NPHET).

El uso de mascarillas, amparado por la legislación, es una de las últimas medidas de contención del Covid-19 que siguen en vigor en Irlanda, donde casi el 80 % de la población está vacunada con la pauta completa y el 56 % tiene la de refuerzo.

El Ejecutivo irlandés, de coalición entre centristas, democristianos y verdes, mantendrá de momento las restricciones relacionadas con los contagiados por Covid, que aún deben aislarse durante al menos siete días desde el momento que presentan síntomas o confirman el positivo con un test.

También seguirán en vigor algunas restricciones a los viajes internacionales, con lo que se obliga a presentar el certificado digital de vacunación o recuperación para entrar en este país y a rellenar un formulario de localización.

El ministro de Salud, Stephen Donnelly, afirmó hoy que la suspensión de casi todas las restricciones "es la decisión apropiada" cuando se tiene en cuenta la "trayectoria actual de la enfermedad" y la "cantidad de personas que están vacunadas y han recibido la dosis de refuerzo".

07:00 Hong Kong planea crear una fuerza especial antipandémica que tendrá como uno de sus cometidos la organización de pruebas PCR a gran escala en toda la ciudad, informa este lunes el diario privado hongkonés South China Morning Post.

La excolonia británica se enfrenta a una quinta ola de coronavirus causada por la contagiosa variante ómicron, que está causando largas esperas en los hospitales, ya al límite de su capacidad..

LUNES 21 DE FEBRERO

19:10 El Ministerio de Salud de Argentina informó hoy lunes 11.170 casos nuevos de Covid-19 y 173 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el ritmo de descenso que hasta ahora se registra en ambas categorías ya muestra una clara desaceleración.

El lunes pasado, se registraron 13 mil nuevos contagios, mientras que hace dos semanas la cifra diaria reportada fue de 25.400 casos, por lo que los números dan cuenta de un freno en la tendencia a la baja que estaba experimentando la situación sanitaria del país trasandino.

En relación a los fallecimientos, ocurre algo parecido: el promedio semanal en los últimos cuatro días se ha movido poco de los 171 casos diarios, luego de haber registrado un importante descenso desde el peak de 261 informado el 31 de enero.

De todas formas, el número de pacientes en camas UTI adulto ha visto una baja más constante, desde los 2.945 del 28 de enero hasta los 1.542 dados a conocer el día de hoy.

17:20 El primer ministro británico Boris Johnson anunció hoy lunes que pondrá fin a todas las restricciones para contener el Covid-19 en Inglaterra, incluyendo las cuarentenas obligatorias para las personas contagiadas y las pruebas gratuitas, lo que provocó el escepticismo de algunos científicos y opositores políticos, informó Reuters.

El plan "vivir con Covid" de Johnson, cuestionado por quienes lo consideran apresurado e irresponsable, se apoyará en un impulso a la vacunación con dosis de refuerzo y el uso de fármacos antivirales para controlar los síntomas del coronavirus.

"Las restricciones suponen un alto costo para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro bienestar mental y las oportunidades de vida de nuestros hijos, y ya no tenemos que pagar ese costo", dijo Johnson al parlamento.

Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, retrucó que "no podemos apagar el radar de Gran Bretaña antes de que se gane la guerra". Los líderes de Escocia y Gales, territorios con sus propias normas sanitarias, también criticaron los planes de Johnson.

Según los anuncios, el requisito legal de autoaislamiento para quienes den positivo se eliminará el 24 de febrero, mientras que las pruebas universales gratuitas se terminarán el 1 de abril.

15:00 La exsubsecretaria de Salud Pública Paula Daza, una figura clave del gobierno en relación al manejo de la pandemia, dio positivo de Covid-19, aunque aseguró en un tuit que se sentía "muy bien hasta ahora", gracias a que cuenta con la vacunación completa programada por las autoridades.

Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora. 💪🏻💪🏻 — Paula Daza (@pdazan) February 21, 2022

13:00 En su reporte epidemológico de hoy lunes, el Ministerio de Salud de Bolivia informó 6.090 contagios y 88 fallecimientos por Covid-19 acumulados en los últimos siete días, tomando cada vez más distancia de los peak que ambas categorías registraron en enero y volviendo a la parte más baja de la curva, en lo que hasta ahora sería el fin de la actual ola impulsada por la variante ómicron en Bolivia.

"Son buenas noticias, es la quinta semana consecutiva de una desescalada de casos positivos en el país, registrando un -48% de casos en relación a la semana anterior", destacó el ministro de Salud, Jeyson Auza. Agregó que el país se mantiene con el índice de letalidad más bajo de toda la pandemia, correspondiente a un 0,6%.

De todas formas, Auza instó a la población a "no bajar la guardia" en los días de carnaval que se avecinan en el país y continuar tomando todos los resguardos para protegerse del coronavirus.

Al 18 de febrero, el 46% de los bolivianos contaba con esquema completo de vacunación, mientras que el 8,4% había recibido una dosis de refuerzo.

11:00 El Ministerio de Salud informó este lunes de 23.254 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 24,66% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 86.698 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 18,94%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -9% y 13% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 12 regiones disminuyen sus casos en la última semana y seis, en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Biobío, Maule, Los Lagos y O'Higgins.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.876.455. De ese total, 131.408 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.696.204.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 144 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.491 en el país.

🔸 23.254 casos nuevos

🔸 131.408 casos activos

🔸 144 fallecidos registrados (41.491 en total)

🔸 24,66% positividad nacional

🔸 86.698 exámenes 24 hrs (32.353.716 en total)

🔸 192 camas críticas disponibles



09:00 La reina Isabel II, infectada con Covid-19, podría ser tratada con fármacos antivirales recientemente aprobados por los reguladores sanitarios para combatir el virus, según apuntan este lunes los medios locales a falta de una confirmación oficial de la Casa real en este sentido.

El palacio de Buckingham, su residencia oficial en Londres, no ha comentado sobre qué tipo de tratamiento médico seguirá la soberana, de 95 años, que dio positivo este domingo.

Isabel II, que por el momento solo tiene síntomas leves similares a los de un resfriado, según indicó ayer un portavoz real, ha manifestado que planea continuar desempeñando tareas ligeras durante esta semana, como atender varias audiencias y reuniones telefónicas que tenía programadas.

Al parecer, la reina tan solo ha cancelado uno de los eventos (en persona) previstos para los próximos días.

07:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará este lunes el fin de todas las "restricciones legales" que seguían en vigor contra la Covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados, como parte de su plan para "convivir con el coronavirus".

El Ejecutivo se reunirá hoy para aprobar el proyecto y posteriormente Johnson informará al Parlamento, tras lo cual ofrecerá una rueda de prensa, según un comunicado difundido por Downing Street. Este anuncio se produce en paralelo a que se haya conocido que la reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado con la enfermedad y presenta "síntomas leves, similares a un resfriado".

DOMINGO 20 DE FEBRERO

16:15 Unos 56 vuelos internacionales aterrizarán en las próximas 24 horas en Australia, que mañana abrirá sus fronteras a los extranjeros y turistas vacunados contra el Covid-19 desde el inicio de la pandemia en 2020, indicó este domingo el primer ministro, Scott Morrison.

"Hay más de 1,2 millones de personas alrededor del mundo que tienen visado y pueden venir (...) Los turistas vuelven y mi mensaje es: hagan las maletas, vengan y tengan unas de las mejores experiencias que puedan imaginar", precisó Morrison en una conferencia de prensa.

De acuerdo con la información publicada por la agencia EFE, el mandatario indicó que el número de vuelos se incrementará con el tiempo, principalmente en las ciudades de Sídney y Melbourne, las mayores del país.

Los viajeros deberán tener un certificado de vacunación contra el coronavirus que demuestre que completaron su esquema al menos 14 días antes de la salida de su vuelo. Además, deberán completar una declaración jurada y presentar un resultado de examen PCR negativo realizado máximo 72 horas antes de la salida del vuelo.

3:00 Argentina reportó este domingo 4.450 nuevos contagios de Covid-19, con lo que el número total casos positivos ascendió a 8.827.504, mientras que la cantidad de víctimas fatales se elevó a 125.278, tras ser notificadas 93 muertes en las últimas 24 horas.

Según la agencia EFE, las cifras marcan un leve descenso respecto a los contagios informados el sábado, cuando se reportaron 7.807 positivos.

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 8,5 millones de personas se contagiaron y han sido ya dadas de alta desde el inicio de la pandemia, aunque el número de pacientes con diagnóstico confirmado del coronavirus que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 1.572.

11:30 El Ministerio de Salud informa 30.398 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,29% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 107.132 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 19,72%.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 2.851.382. De ese total, 129.581 pacientes se encuentran en etapa activa.

En relación con el número de víctimas fatales, en las últimas 24 horas se informaron 151 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. De esta manera, el número total de fallecidos asciende a 41.347 en el país.

🔸 30.398 casos nuevos

🔸 129.581 casos activos

🔸 151 fallecidos registrados (41.347 en total)

🔸 26,29% positividad nacional

🔸 107.132 exámenes 24 hrs (32.267.018 totales)

🔸 209 camas críticas disponibles



09:20 La reina Isabel, la monarca con el reinado más largo del mundo, dio positivo por Covid-19 el domingo y está experimentando síntomas leves, pero espera continuar con tareas livianas esta semana, dijo el Palacio de Buckingham.

La salud de la reina de 95 años, que ha sido completamente vacunada contra el coronavirus, ha sido el centro de atención desde que pasó una noche en el hospital en octubre pasado por una dolencia no especificada y sus médicos le recomendaron reposo.

"La Reina ha dado positivo hoy por Covid", dijo el Palacio. "Su Majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana".

09:00 Inglaterra eliminará a partir de la próxima semana todas las restricciones aún en vigor contra el Covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados con la enfermedad, reportó EFE.

La oficina del primer ministro británico adelantó este anuncio que el propio jefe del Gobierno, Boris Johnson, formalizará la semana que viene, en una estrategia que ha sido criticada desde muchas voces de la comunidad científica por el riesgo de que dispare la transmisión del virus.

El Gobierno británico señaló en un comunicado que gracias a la mayor comprensión del virus y a la exitosa campaña de vacunación, Inglaterra "puede pasar ahora de la intervención gubernamental a la responsabilidad individual".

"El Covid no desaparecerá repentinamente, y necesitamos aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades", dijo Johnson.

SÁBADO 19 DE FEBRERO

11:00 El Ministerio de Salud informó el sábado de 33.769 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 28,42% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 111.515 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 24,06%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -6% y 28% para la comparación con los 7 y 14 días anteriores, respectivamente. En tanto, 10 regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 4 lo hacen en las últimas dos semanas.

"La variación de nuevos casos confirmados Covid-19 en comparación con el mismo día de la semana anterior continúa mostrando un descenso al igual que lo informado en los últimos días", destacó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien no obstante reiteró que "es de mucha importancia reforzar nuestras acciones de autocuidado para prevenir el contagio de Covid-19".

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.819.246 De ese total, 124.640 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.646.153

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se informaron 129 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.196 en el país.

VIERNES 18 DE FEBRERO

18:00 La Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, anunció hoy viernes que la ciudad planea hacer obligatorios los tests de Covid-19 para todos los residentes en la ciudad, siguiendo una táctica ampliamente utilizada para frenar los brotes en la China continental, reporta Bloomberg.

"Una de las medidas que estamos planificando muy seriamente es la realización de pruebas universales obligatorias", dijo Lam en una rueda de prensa.

El brote actual en Hong Kong es el peor que el territorio ha visto desde que empezó la pandemia. Las cifras de nuevos contagios y fallecimientos se dispararon a partir del 8 de febrero y rápidamente sobrepasaron los máximos alcanzados en agosto de 2020.

Con todo, las cifras ajustadas a población se mantienen muy por debajo de otros casos a nivel internacional. En el reporte de ayer, el número de muertes por millón de habitantes en Chile fue siete veces mayor que el de Hong Kong, y este último además reporta cifras muy bajas en comparación a Estados Unidos y la Unión Europea.

15:00 Las autoridades españolas notificaron 1.402 muertes de Covid-19 estos últimos días a pesar de que el contagio se mantiene en franco retroceso desde hace varias semanas, con una incidencia que desciende a 919 casos por cien mil habitantes en 14 días.

El Ministerio de Sanidad informó este viernes de 30.615 nuevos contagios y 288 fallecimientos. Desde que comenzó la pandemia, 10,8 millones de personas se infectaron de coronavirus en España y 97.998 murieron, según los datos facilitados por las administraciones públicas.

La incidencia descendió 325 puntos desde el lunes pasado, aunque los nuevos casos acumulados desde entonces llegan a 136.316.

El país se encuentra aún en riesgo máximo de transmisión: más de 500 casos nuevos por cien mil habitantes.

También se suaviza la presión hospitalaria. Por primera vez desde las fiestas de Navidad, baja de 10.000 el número de enfermos de Covid hospitalizados (9.742). EFE

13:50 La policía de Ottawa detuvo y acusó a dos de los más destacados organizadores de la protesta de camioneros que ha paralizado la capital de Canadá durante tres semanas, informó la agencia Bloomberg.

Chris Barber, uno de los principales organizadores del movimiento contra una serie de mandatos para luchar contra el Covid-19, fue detenido el jueves por la tarde y ha sido acusado de tres cargos de aconsejar a otros para cometer un delito.

Por su parte, Tamara Lich fue detenida a última hora del jueves y está acusada de aconsejar a terceros para cometer delitos. Está previsto que ambas comparezcan hoy viernes ante el tribunal, señala la agencia.

Las detenciones se producen en un momento en que la policía local inicia una amplia operación de cierre del centro de Ottawa para despejar las calles de manifestantes.

11:00 El Ministerio de Salud informó este viernes de 34.117 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 27,68% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 113.815 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 22,52%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -5% y 37% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, 10 regiones disminuyen sus casos en la última semana y cuatro, en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Maule, Biobío, Ñuble y Los Lagos.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.783.458. De ese total, 121.611 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.613.450.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 131 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 41.067 en el país.

09:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, adelantó que para el balance de esta jornada respecto de la pandemia en el país, ya se habría alcanzado el peak de esta ola de contagios y adelantó un descenso significativo en el número de nuevos contagios.

"Hoy tendremos una baja importante en los casos en los últimos 7 días. (...) Yo creo que ya alcanzamos el peak, hoy viernes vamos a tener prácticamente alrededor de cuatro mil casos menos que el viernes pasado", dijo.

En entrevista con T13 Radio y tras ser consultado por la alta cifra registrada ayer de fallecidos (201), la autoridad sanitaria señaló que el porcentaje de letalidad por esta causa ha ido bajando y en este momento es del 1,2%. "Lamentablemente en el caso de los fallecidos son mayores de 70 años con enfermedades de base como las metabólicas como diabéticas, cardiovasculares, con cáncer o por alguna otra enfermedad", y además, destacó la relevancia de las vacunas de refuerzo para evitar hospitalización.

El ministro Enrique Paris, aseguró que el stock de vacunas ya están negociadas para todo este semestre y lo encabeza el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto para seguir con el plan de inmunización, incluso informó que también están en stock vacunas de otras enfermedades como la vacuna e la influenza, que se adelanto hace una semana el proceso de inoculación de invierno.

Respecto a las medidas de prevención, el titular de la cartera de Salud también hizo un llamado a continuar con el autocuidado y destacó que lo que puede variar es el aforo en el Plan Paso a Paso, sin embargo, adelantó que tendremos un avance importante en varias comunas en tres semanas más. Y es que aunque en diversos países se están relajando las medidas, aseguró que "la mascarilla se va a mantener, de todas maneras, es fundamental, lo que más sirve para evitar la diseminación del virus".

En relación regreso a clases presencial para marzo el ministro Paris destacó que debería ser con total normalidad debido a que "el retorno es seguro(...) estamos muy bien preparados", y sumó que en caso de brotes en los colegios se aplicarán las medidas ya establecidas.

Finalmente y pese a que la autoridad informó ayer la llegada al país de la variable ómicron 2 o BA.2, con cuatro casoss confirmados, no descartó una nueva ola de Covid y destacó que "por el momento ómicron 2 no es una cepa de preocupación para la OMS, pero debemos estar muy atentos. Faltan estudios y tenemos hacer el llamado a vacunarse".

El ministro Paris señaló que está ya establecida una reunión para el próximo martes 22 de febrero a las 15:30 horas para iniciar el "traspaso de mando".

07:00 La pandemia de Covid-19 acumula 419,7 millones de casos y 5,9 millones de fallecidos, según los datos de seguimiento de la agencia Bloomberg.

En los desarrollos en el mundo, Hong Kong está trabajando en planes para evaluar a sus 7,5 millones de residentes y poner en marcha su estrategia Covid Zero, a pesar de los casos en espiral, el cierre de negocios y una reacción violenta contra sus decisiones políticas.

Mientras, los residentes chinos están regresando rápidamente al continente para huir del brote que empeora en el centro financiero, mientras que la Autoridad Monetaria de Hong Kong instó a los bancos a exigir que el personal presente un comprobante de vacunación. Los expertos médicos de China continental pueden ser utilizados a medida que los casos crecientes abruman el sistema de salud de la ciudad, mientras que los magnates locales están convirtiendo los hoteles en centros de aislamiento.

Por su parte, el ministro de Salud de Alemania, Karl Lauterbach, advirtió que el país permanece en una "fase vulnerable" de la pandemia y advirtió que la tendencia reciente de disminución de infecciones podría revertirse si las restricciones se levantan demasiado rápido.

Y el estado de Western Australia reabrirá a los viajeros en quince días, lo que significa que todo el país pronto vivirá con la enfermedad cuando uno de los regímenes de control de virus más estrictos del mundo llegue a su fin.

JUEVES 17 DE FEBRERO

17:00 La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, instó a sus homólogos de los principales países industrializados a apoyar el establecimiento de un nuevo fondo del Banco Mundial destinado a prevenir y prepararse para futuras crisis sanitarias mundiales.

Un nuevo "fondo de intermediación financiera" bajo los auspicios del Banco Mundial ayudaría a abordar las brechas en la preparación, particularmente entre los países de bajos ingresos, dijo Yellen, según declaraciones preparadas que tiene previsto pronunciar virtualmente el jueves en una reunión de ministros de finanzas y autoridades centrales. gobernadores de bancos del Grupo de los 20 países.

15:00 Portugal planea levantar varias restricciones en los próximos días a medida que disminuya la cantidad de infecciones diarias de Covid-19.

El gobierno ya no recomendará que las personas trabajen desde casa y se eliminará la necesidad de mostrar una prueba negativa de Covid-19 para acceder a instalaciones deportivas, bares y discotecas, dijo la ministra de la Presidencia, Mariana Vieira da Silva, después de una reunión de gabinete el jueves. El gobierno planea levantar más restricciones a medida que disminuya la cantidad de muertes por Covid-19, dijo.

13:00 La policía de la capital de Canadá comenzó a bloquear el centro de la ciudad con barreras y vallas, en un movimiento contra los manifestantes que han ocupado las calles durante casi tres semanas.

"Solo aquellos con motivos legales para ingresar al núcleo, como residentes, empresas y otros con motivos legales, podrán ingresar al área", dijo el jefe de policía de Ottawa, Steve Bell, en Twitter. "Los manifestantes ilegales deben abandonar el área y no se les proporcionará acceso".

Por segundo día consecutivo, la policía de Ottawa repartió volantes advirtiendo sobre cargos criminales e incautaciones de vehículos para cualquiera que no abandone la zona de protesta. El área ha sido declarada reunión pública prohibida en virtud de la legislación de emergencia invocada por el primer ministro Justin Trudeau el lunes.

11:00 El Ministerio de Salud informó el jueves de 35.789 casos nuevos de Covid en Chile, con una positividad a nivel nacional de 27,13%. La cifra de personas fallecidas subió a 201 decesos.

🔸 35.789 casos nuevos

🔸 120.060 casos activos

🔸 201 fallecidos registrados (40.936 en total)

🔸 27,13% positividad nacional

🔸 122.384 exámenes 24 hrs (31.934.556 total)

🔸 182 camas críticas disponibles



08:39 Japón reducirá a 3 los días de cuarentena obligatoria por Covid-19 a partir del 1 marzo y aumentará el número diario de personas que podrán llegar al país, anunció este jueves el primer ministro japonés, Fumio Kishida.

"Ahora que tenemos más conocimiento acumulado sobre ómicron, vamos a aliviar gradualmente las restricciones fronterizas", dijo el jefe del Ejecutivo nipón en una rueda de prensa en la que habló sobre la situación epidémica en el país y su política migratoria.

Japón establece actualmente una cuarentena de 7 días para personas procedentes de más de 80 países, con una estancia obligatoria en instalaciones designadas por el Gobierno de entre 3 y 6 días, en función de la propagación del virus en el territorio de origen, y el cumplimiento del resto del período en un alojamiento privado.

A partir del 1 de marzo el período de cuarentena se reducirá a 3 días y las personas que cumplan ciertos requisitos, como que sus países de procedencia no estén registrando muchos casos, que hayan recibido la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid y den negativo en su test al aterrizar, podrán quedar exentos.

Japón ha aprobado hasta el momento únicamente las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, por lo que el número de dosis recibidas deberá ser de tres para la exención.

Además de la reducción de cuarentena, el país aumentará a partir del próximo mes el número de entradas diarias al territorio desde las 3.500 personas actuales a 5.000, y apunta a un incremento de la entrada de extranjeros, muy limitada actualmente.

07:00 Hong Kong tiene planes para realizar pruebas masivas de Covid en toda la ciudad con la ayuda de Beijing. Además, se ha pedido a los promotores inmobiliarios que encuentren 10.000 habitaciones de hotel para aislar a las personas que den positivo, ya que el brote de la ciudad desafía su enfoque de tolerancia cero con el virus.

Mientras, Singapur planea aliviar sustancialmente las restricciones sociales y de viaje una vez que la ola actual de infecciones de Covid alcance su punto máximo en medio de la creciente evidencia de que la variante omicron es menos amenazante que sus predecesores.

En Estados Unidos, el asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo en una sesión informativa que la dinámica del brote de Covid-19 en Estados Unidos apunta en una "dirección brusca hacia abajo".

Europa está dejando atrás gradualmente las restricciones pandémicas, con Alemania y Grecia a punto de convertirse en los últimos en la región en levantar las regulaciones que han trastornado la vida durante dos años. Suiza, Austria y los Países Bajos están planeando pasos similares.

MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO

19:20 Alemania anunció que la mayoría de las restricciones para contener la expansión del Covid-19 se eliminarán en tres fases antes del 20 de marzo, según un plan del gobierno liderado por el canciller Olaf Scholz en una reunión celebrada hoy miércoles con líderes de las regiones administrativas.

Aunque con cautela, el país se suma a la tendencia europea de ir dejando atrás la pandemia, destaca Bloomberg.

La mayor economía del Viejo Continente podría seguir el paso de países como Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en la flexibilización de las restricciones. Además Suiza suprimirá a partir del jueves casi todas las medidas de contención, mientras que Austria anunció hoy cambios similares. Por su parte, Países Bajos levantará los controles a personas y empresas a partir del viernes.

Francia podría dar un paso más y flexibilizar los requisitos relativos a las mascarillas y a la presentación de pruebas de vacunación a partir de mediados de marzo, anunció hoy miércoles el ministro de Sanidad, Olivier Veran.

Bloomberg señala que, de esta manera y pese a los altos niveles de contagios, Europa busca volver a algo parecido a la normalidad tras haber sido en determinado momento el epicentro mundial de la crisis sanitaria, en un cambio favorecido por tasas de vacunación relativamente altas y los síntomas más leves que genera la variante ómicron.

17:30 El Ministerio de Salud anunció hoy miércoles la llegada a Chile de un nuevo cargamento de 200 mil dosis de vacunas del laboratorio chino Sinovac, con lo que ya se han recibido al día de hoy más de 26 millones de dosis de dicha farmacéutica y un total de 52 millones entre todos los proveedores, incluyendo a Pfizer y AstraZeneca.

El Minsal informa que se han administrado 47.643.248 dosis en total a nivel nacional. El número de personas que ya cuentan con su esquema completo de vacunación asciende a 14.140.524, lo que corresponde al 93% de la población objetivo desde 18 años, mientras que se han aplicado 13.402.766 dosis de refuerzo (69,1% de la población total).

Cifras del portal Our World in Data al 14 de febrero muestran que Chile lidera las tasas de inocuación con dosis de refuerzo a nivel mundial, seguido con distancia por Italia (60,1% de la población), Portugal (58,3%) y Reino Unido (55,4%).

15:40 Las nuevas infecciones por Covid-19 cayeron un 31% en los últimos siete días en América y han disminuido por seis semanas consecutivas, pero en esta última semana las muertes aumentaron un 5,6%, afirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su sesión informativa virtual de hoy miércoles.

La directora de la OPS Carissa Etienne advirtió que las herramientas desplegadas para combatir la pandemia no están funcionando para detener la transmisión de la variante ómicron. Señaló que el número de muertes ha estado al alza durante seis semanas consecutivas, cifrando en 34 mil el total de fallecimientos en los últimos siete días. "Eso significa que hasta 202 personas han muerto cada hora", indicó. La mitad de estos 34 mil decesos se reportaron en Estados Unidos.

Con más de 2,5 millones de fallecidos durante la pandemia y 100 mil de estos solo en el primer mes de 2022, la salubrista dominicana afirmó que el Covid-19 ha sido más letal en América que en cualquier otra región del mundo.

Destactó, sin embargo, que 14 "países y territorios" ya han inmunizado a más del 70% de su población elegible y dio cuenta de los aportes del organismo en facilitar el acceso a la vacunación. "Ya hemos entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a 33 países de América Latina y el Caribe, gracias al trabajo del Fondo Rotatorio de la OPS en coordinación con Covax", dijo Etienne.

13:00 La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil dio a conocer hoy miércoles que recibió un pedido del medicamento Paxlovid de la farmacéutica estadounidense Pfizer contra el Covid-19 para su uso de emergencia.



"Paxlovid es un fármaco antiviral oral. Según Pfizer, los estudios demuestran que este medicamento, cuando se administra en una fase temprana de la infección, tiene la capacidad de reducir los casos de hospitalización y las muertes. Estos datos serán revisados por Anvisa", señala el regulador en un comunicado, precisando que el plazo de evaluación del pedido será de 30 días.

Pfizer señala que en sus estudios el Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89%, en comparación con el placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con Covid-19.

El 19 de enero Anvisa y la farmacéutica ya se habían contactado para afinar los detalles sobre la entrega del producto, que ha recibido aprobaciones de emergencia en países como EEUU y China.

También hoy miércoles el Ministerio de Salud de Brasil informó que recibió más 1,4 millones de dosis de vacunas Covid-19 de Pfizer, destinadas al público mayor de 12 años.

11:00 El Ministerio de Salud informó este miércoles de 30.971 casos nuevos de Covid-19 en el país, con una positividad de 27,54% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 101.768 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 20,75%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de -2% y 59% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Lagos, O´Higgins, La Araucanía y Maule.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.709.854. De ese total, 119.451 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.542.538.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 37 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.735 en el país.

🔸 30.971 casos nuevos

🔸 119.451 casos activos

🔸 37 fallecidos registrados (40.735 en total)

🔸 27,54% positividad nacional

🔸 101.768 exámenes 24 hrs (31.812.172 en total)

🔸 189 camas críticas disponibles



10:00 La subvariante ómicron BA.2 de rápida propagación no causa una enfermedad significativamente más grave que la versión original, según un estudio sudafricano que parece disipar los temores de que cause una enfermedad más grave. Los pacientes infectados con la nueva subvariante sufrieron tasas similares de enfermedad grave y hospitalización que aquellos con la cepa omicron original, según investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles del país que analizaron datos de un gran grupo hospitalario y el servicio de laboratorio del gobierno, observando casi 100.000 casos.

La aparición de BA.2 ha causado una gran preocupación, ya que parece ser aún más transmisible que la cepa omicron original que se identificó por primera vez en Sudáfrica y desde entonces se ha extendido por todo el mundo, lo que ha provocado oleadas de infecciones en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El estudio indica que, al igual que la versión original, BA.2 es relativamente leve en comparación con las cepas dominantes anteriores, como delta.

07:15 Tras casi dos años de haber permanecido cerradas por la pandemia de Covid-19, el Gobierno peruano volvió a autorizar la apertura de las fronteras con el fin de impulsar la reactivación económica con los países vecinos.

"Esta decisión ha sido adoptada de manera responsable con la salud de la población, tras los resultados del trabajo multisectorial liderado por el presidente de la República, Pedro Castillo, en el cual participan la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros", indicó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) del vecino país, Roberto Sánchez.

La medida fue oficializada mediante la emisión del Decreto Supremo N° 015-2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encontraría realizando las coordinaciones con sus pares de los países limítrofes para conocer las fechas de apertura fronteriza terrestre y activar los procesos para brindar los servicios públicos necesarios a peruanos y visitantes.

"La apertura de las fronteras terrestres es trascendental para volver a integrarnos y tiene el respaldo de los gobiernos regionales, locales y el sector empresarial, así como de los operadores del sector turismo, comerciantes y empresas dedicadas al comercio exterior. El Mincetur tiene el compromiso de incrementar la oferta turística, que sea diversa y segura, en estrecha coordinación con las mypes turísticas, así como impulsar la conectividad segura para los turistas extranjeros y peruanos, aportando de esta manera a la reactivación económica", dijo Sánchez.

Cuando inició la pandemia del coronavirus en Perú, el Gobierno cerró las fronteras para evitar el incremento de casos, en tanto se implementaban medidas para brindar condiciones sanitarias.

A la fecha, el avance del proceso de vacunación con las dos dosis alcanza una cobertura de 89% en la población adulta de Tumbes y el 80% en Tacna, regiones que limitan con otros países al norte y sur respectivamente.

07:00 Europa, que alguna vez fue el epicentro mundial de la crisis, parece estar dejando atrás la pandemia con Alemania lista para unirse a otros países en la eliminación de las restricciones que han trastornado la vida en la región durante dos años. Austria, Francia y Suiza están planeando medidas similares, y los Países Bajos levantaron los controles sobre personas y empresas el martes por la noche.

Mientras, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que el gobierno de Hong Kong debería tomar todas las medidas necesarias para estabilizar la situación de Covid-19 lo antes posible, según un periódico pro-Beijing con sede en la ciudad. Una niña de tres años fue la última víctima mortal en la ola de coronavirus que empeora en la región.

En paralelo, es poco probable que la Agencia Europea de Medicamentos otorgue una autorización de comercialización condicional a la píldora antiviral Covid-19 de Merck & Co. este mes, informó el Financial Times, citando a personas no identificadas.

Y en Estados Unidos, se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aflojen sus pautas de uso de máscaras en interiores a partir de la próxima semana, informó NBC News, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

MARTES 15 DE FEBRERO

19:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en su último informe epidemiológico semanal que la subvariante BA.2 de la cepa ómicron ya alcanza más de un quinto de los nuevos casos de Covid-19 analizados por la plataforma global GISAID de secuenciación de datos genómicos.

"La prevalencia de BA.2 entre los casos secuenciados de ómicron presentados a GISAID han aumentado sostenidamente, alcanzando un 21,09% en la quinta semana de 2022", afirma la OMS. Ya a fines de enero varios países dieron cuenta de un aumento de esta subvariante.

Hasta el momento no hay datos como para indicar que BA.2 es más letal que su predecesora, aunque un estudio danés halló que esta era "sustancialmente" más transmisible y se ha reportado que no es detectada por algunos test.

El reporte señala que al 14 de febrero, los siguientes 10 países reportaron una incidencia superior al 50% de la subvariante en los casos analizados: Bangladesh, Brunei Drussalam, China, Denmark, Guam, India, Montenegro, Nepal, Pakistán y Filipinas.

Se detectaron también diferencias en las regiones estudiadas, con el Sudeste Asiático reportando la mayor prevalencia de BA.2 en las secuenciaciones (44,7%) y la región de las Américas informando la menor prevalencia (1%)"

16:00 Tras confirmarse que la ola de ómicron alcanzó ya su peak en Países Bajos, el gobierno neerlandés anunció hoy martes que pondrá fin a la obligación de usar mascarillas en interiores y mostrar el pase Covid en instancias sociales, así como de mantener distanciamiento físico y realizar teletrabajo, informó EFE.

Las relajaciones entrarán en vigor por etapas entre hoy y el 25 de febrero, detalló el ministro de Sanidad, Ernst Kuipers, en una rueda de prensa que por primera vez desde marzo de 2020 no contó con el primer ministro Mark Rutte en razón de esta "nueva fase" de la pandemia.

La única restricción que quedará a finales de mes se aplicará a los eventos en interiores con más de 500 invitados, que necesitarán una prueba negativa estén vacunados o no, por lo que los partidos de fútbol y los eventos al aire libre no tendrán restricciones de acceso.

12:50 La alcaldía de la Ciudad de Nueva York despidió a 1.430 empleados públicos que se negaron a recibir la vacuna contra el Covid-19, luego de haber agotado las prórrogas ofrecidas durante varios meses. La cifra, que fue anunciada ayer por el alcalde neoyorquino Eric Adams, corresponde a menos del 1% de la plantilla municipal de 370 mil trabajadores.

De los últimos 3 mil funcionarios que hace cinco días recibieron el ultimátum de Adams, un 40% aceptó inocularse en las últimas semanas para no perder el empleo. Entre los 1.430 que finalmente fueron despedidos, 914 pertenecen al Departamento de Educación, que gestiona todas las escuelas públicas de la ciudad, informó EFE.

El gobierno municipal impuso las vacunas a todos sus empleados el pasado 21 de julio y dio una moratoria (sin empleo ni sueldo) a los antivacunas, la que ha ido extendiendo en varias ocasiones hasta que la última expiró el pasado viernes. En paralelo, Adams renovó un incentivo de US$ 100 a todos los ciudadanos que acudan a ponerse la tercera dosis de refuerzo, señaló la agencia.

Desde que se publicó la orden de vacunación masiva para los funcionarios públicos de la Ciudad de Nueva York, cerca del 95% ha recibido al menos una dosis de las distintas vacunas disponibles en EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el martes de 22.845 casos nuevos de Covid-19, con una positividad que subió a 27,62% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 75.710 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,37%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 0% y 71% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, nueve regiones disminuyen sus casos en la última semana y tres en los últimos 14 días. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Los Ríos, La Araucanía, Maule y Ñuble.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.677.692. De ese total, 128.120 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.501.759.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 32 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.698 en el país.

🔸 22.845 casos nuevos

🔸 128.120 casos activos

🔸 32 fallecidos registrados (40.698 en total)

🔸 27,62% positividad nacional

🔸 75.710 exámenes 24 hrs (31.710.404 en total)

🔸 191 camas críticas disponibles



07:00 La líder de Hong Kong dijo que la ciudad no tenía planes para un cierre total de la ciudad para ayudar a reducir los casos a cero, incluso cuando reconoció que un creciente brote de ómicron ha excedido su capacidad de respuesta.

"La escala y la velocidad de la propagación del virus han superado nuestra capacidad en la lucha contra la pandemia", dijo la directora ejecutiva Carrie Lam el martes por la mañana en una conferencia de prensa regular, según Bloomberg. "La situación es muy grave".

Hong Kong reportó 1.619 nuevas infecciones el martes, y la brecha cada vez mayor entre los dos números refleja un cuello de botella en la segunda etapa de las pruebas. En reacción, las autoridades de salud dijeron que eliminarían la necesidad de una prueba de confirmación adicional y que los laboratorios públicos habían ampliado el horario de atención para procesar más muestras.

LUNES 14 DE FEBRERO

20:30 Las autoridades sanitarias de Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú, que en conjunto abarcan el 72% de la población de América Latina, han registrado un continuo descenso de nuevas infecciones por Covid-19 desde sus respectivos peaks reportados en lo que va de 2022.

Brasil, el mayor país de la región, informó hoy lunes 58.540 casos positivos del virus en las últimas 24 horas, lejos de los 287.149 correspondientes al 3 de febrero. México, por su parte, reportó anteayer 57.583 casos nuevos, casi la mitad de los 109.895 informados el 19 de enero.

Colombia dio a conocer hoy lunes 3.162 nuevos contagios, consolidando su tendencia a la baja desde los 35.575 reportados el 15 de enero; mientras tanto Argentina, lejos de los 139.853 casos diarios reportados el 14 de enero, reportó hoy lunes 13.050 nuevas infecciones. Perú registró 5.199 casos nuevos, una cifra mucho menor a los 99.645 del 27 de enero.

El único país de la región que experimenta una tendencia en sentido contrario es Chile, que si bien hoy registró 28.076 nuevos contagios, aún se encuentra temporalmente cerca del récord de 41.651 correspondientes al 11 de febrero.

Los nuevos fallecimientos a nivel regional, sin embargo, no han marcado un descenso al mismo ritmo que las infecciones, y en países altamente poblados como Brasil y México, aún no presentan una baja reconocible, de acuerdo al registro de promedios semanales de nuevos decesos.

18:30 La aprobación condicional de Paxlovid durante el fin de semana lo convierte en el primer producto farmacéutico extranjero que aprueba China para el Covid-19, ya que hasta ahora el país se ha limitado firmemente a las vacunas y terapias desarrolladas localmente, e incluso ha negando la aprobación de la vacuna de ARNm altamente potente producida por los socios Pfizer y BioNTech SE.

La píldora de Pfizer tendrá un propósito estratégico, dijo Zeng Guang, ex científico jefe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades que asesoró a Beijing en el control del Covid, a inversionistas el sábado en una sesión informativa organizada por Sealand Securities Co., horas después de que se anunciara la aprobación. La medida puede sentar las bases para que el régimen de contención del Covid de China dé paso gradualmente a un enfoque más flexible, sugirió, según una transcripción a la que tuvo acceso Bloomberg News que fue confirmada por Sealand.

"China no se va a autoaislar del resto del mundo y tiene varias medidas a su disposición para cambiar de rumbo", dijo Zeng durante el evento. "La elaboración de estrategias precede a la acción".

Los expertos y analistas familiarizados con el enfoque de China sobre el virus se hicieron eco de la opinión de Zeng.

Al igual que en el caso de las vacunas, China cuenta con varios candidatos nacionales a antivirales contra el Covid en las últimas fases de desarrollo, pero los avances han sido lentos. El aumento de las tasas de vacunación en todo el mundo, junto con la menor virulencia de la variante ómicron, hace más difícil demostrar que pueden evitar la hospitalización y la muerte. Una de las píldoras para el Covid más avanzadas de China, de la empresa Kintor Pharmaceutical Ltd., con sede en Suzhou, tuvo que realizar un segundo ensayo de última fase que abarcó varios países después de que uno inicial en Estados Unidos no mostrara resultados significativos en medio de tasas de hospitalización muy bajas.

17:20 La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) de Paraguay dio hoy lunes la autorización para el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por el laboratorio taiwanés Medigen Vaccine Biologics Corporation (MVC), luego de haber arrojado resultados favorables en estudios clínicos de fase 3 en el país latinoamericano.

"Es importante destacar que, para otorgar esta aprobación, un plantel de profesionales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria realizó una exhaustiva evaluación e inspección a los laboratorios de la Medigen, en Taiwán, cuyo establecimiento fue certificado por el cumplimiento con los requisitos de las buenas prácticas de fabricación y control", dice un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública de Paraguay.

La vacuna MVC-COV1901 está habilitada para la inmunización de personas de 18 años o más, y se recomienda la aplicación de dos dosis con un intervalo de cuatro semanas, así como un almacenamiento a temperatura entre 2ºC y 8°C.

En Paraguay, el esquema de inmunización contra el coronavirus incluye las vacunas de Pfizer y Moderna (EEUU); AstraZeneca (Reino Unido); Sputnik V (Rusia); Sinovac y Sinopharm (China), señala la agencia EFE.

13:45 Doug Ford, el primer ministro regional de la provincia canadiense de Ontario, anunció hoy lunes que en marzo abandonará gran parte de las medidas tomadas para combatir la pandemia del Covid-19 en la región, incluyendo comprobantes de vacunación al día y aforos en lugares públicos, informó Bloomberg.

"Visto el buen desempeño que ha tenido Ontario en la ola de ómicron, tenemos la capacidad de acelerar nuestro plan de reapertura", dijo Ford en una declaración. "Estas son grandes noticias y una señal de lo mucho que nos hemos unido en nuestra lucha contra el virus. Si bien no estamos fuera del bosque aún, nos movemos en la dirección correcta", expresó.

El registro de nuevos casos de Covid-19 en la provincia ha marcado un sostenido descenso desde su peak a principios de enero, mientras que los fallecimientos han hecho lo propio luego de llegar a fines de ese mes a su nivel máximo de la actual ola.

La decisión tiene como trasfondo una serie de protestas inicialmente contra imposiciones relacionadas al Covid-19, las que se han diseminado a lo largo del país, paralizando partes de la capital Ottawa y bloqueando un puente que sirve como la principal ruta comercial entre Canadá y EEUU.

11:00 El Ministerio de Salud informó el lunes de 28.076 casos nuevos de Covid-19, con una positividad de 26,21% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 99.297 exámenes, PCR y test de antígeno. La positividad diaria en la Región Metropolitana es de 21,24% y una región registra una positividad igual a 2%.

La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 3% y 80% para la comparación de siete y 14 días, respectivamente. En tanto, siete regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y tres lo hacen en las últimas dos semanas.

La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país alcanza a las 2.652.713. De ese total, 144.410 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 2.460.529.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 108 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. El número total de fallecidos asciende a 40.666 en el país.

07:00 La brecha entre las infecciones y las muertes por covid se está ampliando, con vacunas efectivas y variantes más leves que ayudan a mejorar drásticamente las tasas de supervivencia. Un nuevo análisis de Bloomberg muestra que, en un país tras otro, el vínculo entre infecciones y muertes se está desacoplando.



En tanto, el puente Ambassador que une Canadá y Estados Unidos reabrió después de que los manifestantes bloquearon el canal comercial clave durante más de cinco días. Una protesta en la capital de Nueva Zelanda, Wellington, contra los mandatos de vacunas entró en su séptimo día, resistiendo un ciclón y un aluvión de canciones de Barry Manilow, Celine Dion y James Blunt. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que la situación había ido más allá de una protesta e instó a los participantes a irse a casa.

