75 puntos base es la expectativa de baja para la tasa de interés de Chile

Fitch Ratings ratificó clasificación de riesgo del país. Bci e Inversiones Security apuntan a dos recortes de tasa por parte del ente emisor local.

Para Inversiones Security el recorte de 50 puntos base debiera ser en la reunión de fines de mes y no descarta otros 25 en junio.

El economista hizo notar que en abril no se termina un ciclo político sino que más bien comienza uno. Ante ello, manifestó que “no dirigir las expectativas hacia un buen equilibrio podría rápidamente” derivar en un escenario negativo, en donde las expectativas de una recesión provocarían una reacción social y política adversa generando una situación de inestabilidad financiera, que es la que “precisamente” debe evitar el Banco Central.

Bajo el título“Chile: no puede ser neutral en un tren en movimiento”, el economista jefe de JP Morgan para Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay, Diego Pereira, señaló que si el ente emisor local no reduce la tasa en 25 puntos base en marzo y otros 25 en mayo -alineándose con la Fed– la diferencia entre ambas propiciará un movimiento de capitales hacia el medio local. “Mantener la postura puede enviar una señal equivocada con el riesgo de que las expectativas de inflación caigan dramáticamente enviando a la economía a una recesión”, sentencia en el informe.

Y la entidad estadounidense no sólo redujo por tercera vez en el año su pronóstico de PIB para el país -ahora de 0,8% a 0,5%-, sino que puso una nota de alerta sobre el riesgo de recesión en el caso de que el Banco Central decida mantener su tasa de interés en el actual nivel de 1,75%.

