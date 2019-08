Acceder a la red de parques y reservas hoy cuesta más: ¿Qué dice la industria turística en Chile?

País

Gremio critica alzas "arbitrarias" que impuso Conaf a partir del 1 de agosto:"Hay que entender a la industria turística como el principal aliado de los parques y no como el principal enemigo".

Sorpresa y molestia causó en la industria del turismo el alza de precios fijados unilateralmente por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para acceder a la red de parques y reservas nacionales que comenzó a regir desde el primero de agosto. El ajuste, según estimaciones de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) en promedio implica un aumento en el caso de los visitantes nacionales de 21%, mientras que para los extranjeros sería de un 35%.

Tomando el ranking de los parques más visitados, las mayores alzas las registran el Parque Vicente Pérez Rosales ubicado en la Región de Los Lagos y el monumento nacional de La Cueva del Milodón ubicado en la Región de Magallanes, con un 50% y 60% respectivamente tanto para turistas nacionales como extranjeros.

La vicepresidenta ejecutiva de la entidad que agrupa a operadores a nivel nacional, Helen Kouyoumdjian en conversación con Diario Financiero, explicó que estos costos aplicados de manera "inesperada" afectan a la industria de manera directa.

La no comunicación por un canal formal, los plazos y la nula explicación que permita entender los cálculos que hay detrás de estos ajustes son la principal molestia del gremio. Ante esto la entidad envió una carta dirigida al director de Conaf, José Manuel Rebolledo y al ministro de Agricultura, Antonio Walker, en la que se solicita -entre otros puntos- que se considere aplicar un ajuste a partir de abril de 2020. Ello porque coincide con el término de la temporada alta que se inicia en septiembre.

Kouyoumdjian explicó que la industria turística organizada ya tiene la demanda reservada para la temporada actual por lo que estos mayores costos los tendrán que asumir los operadores. Ejemplificó que "ya se comunicó a los clientes los programas del Day Tour a todos los Santos con parada en los Saltos del Petrohue. Esa tarifa ya se pasó a dólar, se sacó el margen y ahora nos dicen que creció la tarifa".

La razón de las alzas

Si bien el gremio apunta a que no repara en la necesidad de aplicar ajustes a las tarifas –que no se mueven desde 2016- apunta a que es necesario entender la razón que hay detrás de los nuevos precios impuestos por Conaf. "El segundo tema es entender por qué estas alzas (...) no entendemos ¿por qué? si se trata de reajustar precios desde el 2016 hasta hoy, no es un 35% y probablemente sería menor a los dos dígitos", puntualizó. Agregó que si el alza tuviese relación con que el Estado ofreciera un producto turístico "mucho mejor" eso es algo que a su juicio no ocurre y tampoco justificaría la magnitud de estos incrementos en los precios.

"Hay que entender a la industria turística como el principal aliado de los parques y no como el principal enemigo", puntualizó. En paralelo a la carta enviada a Conaf, Fedetur tiene previsto tratar este punto en la reunión agendada para el lunes con el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

"Aquí el que nos tiene que responder es el director de Conaf, pero nos comunicamos con nuestras autoridades sectoriales porque sabemos que es un tema que preocupa".

Respecto a la manera en que se dio a conocer este ajuste -que no se realizaba desde 2016- Kouyoumdjian señala que se enteraron por la información disponible en página web junto a un mensaje de Rebolledo en su Twitter. "Desde el 1 de agosto los parques nacionales, administrados por @conaf_minagri, tendrán una nueva tarifa de ingreso. Revisa los valores aquí: (link: http://bit.ly/2Y7DAns).Recuerda, los menores de 12 años y mayores de 60 años (nacionales y residentes) tienen pase liberado", dice el mensaje publicado el 30 de julio.

Parques de la Fundación Tompkins

Otro tema que genera ruido en la industria es la falta de oferentes para la licitación del Parque Pumalin, que forma parte de la donación hecha en abril por la Fundación Tompkins Coservation junto al Parque Patagonia.

"La dificultad mayor es que estos parques iban a concesionarse a contar de esta temporada y se declaró desierto. La pregunta que me hago ¿Qué va a pasar ahí? ¿Hay un plan B por parte de Conaf?", reflexiona Kouyoumdjian.

Dentro de las causas que se comentan en la industria está el que las condiciones –que fueron modificadas durante el período de licitación- impuestas por Conaf hicieron poco atractivo para los operados presentar ofertas.

Al respecto comentó que "cuando se abrieron las bases hubo interés por parte de un grupo importante de empresarios, tanto nacionales como internacionales, que hicieron la visita planificada dentro del proceso y luego ninguno se presentó. Entonces, claramente uno interpreta que las condiciones que se estaban ofreciendo no daban la seguridad de que esto podía dar un rédito importante".

Entre los cambios realizados- a menos de un mes de la fecha en que terminó el proceso de licitación- está el realizado en el plan de reinversión para el Área Silvestre Protegida. Este pasó de exigir un plan de 500 UF anuales en los primeros 3 años a uno que debía comprometer el 10% de las ventas netas anuales. Otro de los aspectos que se modificó fue la renta concesional el que mutó del 5% (incluyendo pago concesional y reinversión) de las ventas netas a partir del año 4 al 15% desde el año 1.