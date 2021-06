Activas negociaciones en la CUT para definir nuevo presidente

País

Jornada de negociaciones fue ayer en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Si bien el socialista José Manuel Díaz fue quien ldieró en los comicios de la semana pasada (9.799 votos), este antecedente no es suficiente para que suceda a Bárbara Figueroa. ¿La razón? En las elecciones de la CUT los candidatos no compiten por un cargo en particular en la mesa directiva, sino que postulan para un cupo en el consejo directivo nacional, el cual es integrado por 45 personas. En este escenario, no descartan que Díaz -un nombre que genera mucho respeto como asesor y negociador en temas sindicales, pero de bajo perfil- promueva otra figura para liderar la Central.

De ahí que surgieron los nombres de Juan Moreno, actual presidente del Sindicato de Walmart; y José Pérez, presidente de la Anef. De primar el criterio de género, están las opciones de Bárbara Rojas, dirigente de Fenpruss; y Karen González de la Federación de Walmart. Las conversaciones seguirán estos días.