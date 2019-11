Acuerdo parlamentario define mecanismos para decidir sobre nueva Constitución

País

Luego de intensas negociaciones que incluso en algún momento estuvieron a punto de fracasar, pasadas las dos de la madrugada las partes acercaron las posiciones.

Tras dos intensas jornadas de negociaciones, de las que solo se restó el Partido Comunista, la oposición logró un consenso interno que abrió la puerta a un avance hacia un acuerdo con el oficialismo -superada la resistencia de la UDI- en torno a la fórmula que se aplicará para elaborar una nueva Constitución política "representativa y democrática". Esto, a través de un plebiscito de entrada en el que se harán dos consultas a la ciudadanía: si desea cambiar la Carta Fundamental y bajo qué mecanismo, que implica asamblea constituyente o convención constituyente, en lo que es considerado un hito histórico tras 30 años de la actual Carta Magna.

Los ánimos fueron en todo momento de diálogo. A última hora, de hecho, ChileVamos se había negado a elaborar la nueva Constitución a partir de una hoja en blanco. El problema que veía el oficialismo con partir de cero es que de no haber acuerdo en algún tema no quedaría en el texto fundamental y de ahí que plantearan que lo óptimo era que aquello en lo que no se alcanzara consenso se mantuviera lo que ya normado por la actual.

Pero se buscó salvar este impasse y se pudo seguir adelante con la postura propiciada por la exNueva Mayoría y el Frente Amplio.

En lo esencial, el acuerdo base contempla un plebiscito de entrada para que la ciudadanía se pronuncie acerca de si desea o no una nueva Constitución; y una segunda consulta dice relación con el mecanismo que se utilizará para ello, si será una asamblea constituyente (con un nombre que vaya en la línea de asamblea ciudadana, debido a la carga negativa que tiene para el oficialismo el adjetivo "constituyente") o una convención constituyente, que implicaría un 50% de asambleístas electos y un 50% de parlamentarios. Estos últimos deberían renunciar a sus cargos en el caso de ser elegidos para integrar la asamblea.

De este modo, se establece en los términos convenidos que el órgano constituyente elegido por la ciudadanía a través del plebiscito se disolverá al momento de cumplir su cometido y cuando el texto esté en condiciones de ser plebiscitado para que la ciudadanía lo ratifique.

Tanto el plebiscito como la elección de delegados se realizaría con la fórmula de voto obligatorio y un sistema de elección proporcional.

En abril del 2020, de acuerdo a la programación, se haría el plebiscito de entrada y el ratificatorio se haría por mayoría absoluta.

Uno de los principales articuladores fue el senador del PPD Felipe Harboe, quien hizo de puente con el oficialismo y con el gobierno, ya que durante la tarde de ayer estuvo en permanente contacto telefónico con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien desde La Moneda no perdió de vista todo el proceso.

Mientras se esperaba el resultado del diálogo, la Coalición de Unidad por el cambio, integrada por el PC, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y el PRO que se restaron de las negociaciones, dieron una conferencia de prensa para explicar las razones de su decisión.

Sin embargo, las partes involucradas aseguran que dado el acuerdo de todas las demás fuerzas políticas, estos los votos no son indispensables para avanzar en el proceso. Ello no evitó que lamentaran que los dirigentes comunistas desistieran de participar de un "acuerdo histórico" que, esperan, contribuya a apaciguar los ánimos de los manifestantes y abre una nueva etapa en la historia de Chile.