Alerta en el gobierno por casos de Covid-19: autoridades dan negativo, pero tendrían que repetirse las pruebas

Los ministros de Hacienda de Hacienda, Ignacio Briones; el de Desarrollo Social, Sebastián Sichel; y el titular de la Segpres, Felipe Ward; debieron realizarse el examen. También el senador Ricardo Lagos Weber.

Nuevamente se encendieron las alarmas en el Congreso Nacional, luego de que se conociera un segundo caso de contagio por coronavirus, que involucra al senador de la Democracia Cristiana Jorge Pizarro, quien dio positivo tras someterse al examen PCR.

"Si bien no he presentado síntomas, siempre he mantenido las medidas recomendadas para el cuidado de mi entorno y el propio, procediendo de acuerdo a los protocolos establecidos", comentó Pizarro a través de Twitter.

Y si bien el parlamentario inició inmediatamente una cuarentena, su estado de salud encendió las alertas entre sus compañeros de la comisión de Hacienda del Senado, entre los que no se podría descartar otro contagio.

Su par en la comisión, el senador Ricardo Lagos Weber, informó que dio negativo al examen, pero que de igual modo realizará la cuarentena. "Creo que lo que corresponde ahora es seguir trabajando de manera telemática", informó.

¿Y los ministros?

Pizarro, además, durante la semana sostuvo diversos encuentros con autoridades, entre ellos el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y el titular del Banco Central, Mario Marcel.

Por ello, Diario Financiero consultó al Ministerio de Hacienda por el estado de salud del ministro Briones, y desde la cartera señalaron que "el Ministro se sometió inmediatamente a los protocolos de la autoridad sanitaria y su examen de PCR dio negativo".

Sichel, quien también dio negativo, en conversación en Mesa Central sostuvo que se están realizando pruebas periódicas, pero agregó que no mantuvo contacto estrecho con Pizarro.

A ellos se sumó el titular de la Segpres, Felipe Ward, quien se realizó el test de PCR de manera preventiva.

Sobre las condiciones médicas de las autoridades, el titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que quienes tuvieron contacto estrecho con casos positivos se deben repetir el examen esta próxima semana, entre lunes y martes.

"Hay que hacer vigilancia estrecha con quienes estuvieron en contacto, para controlar rápido el posible brote en el Congreso", dijo en la entrega de un nuevo balance de la situación. Y agregó que "la situación del Congreso es evidentemente de riesgo, porque concurren no menos de 2.000 personas a diario".

Serían tres los ministros que están en cuarentena preventiva, hasta confirmar con un segundo examen.

Noticia en desarollo...