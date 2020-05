Alerta en el gobierno por casos de Covid-19: Briones y Ward a cuarentena preventiva, además de 23 senadores

País

Todas las autoridades que mantuvieron contacto estrecho con los senadores Rabindranath Quinteros y Jorge Pizarro estarán bajo la medida y deberán realizarse las pruebas de nuevo esta semana.

Este fin de semana se encendieron las alarmas en el Congreso Nacional, luego de que se confirmara que dos de los senadores dieron positivo a la prueba PCR para el coronavirus. Ellos son el senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, y su par de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro.

El primero está desde el sábado en cuarentena preventiva y enfrentará una investigación de la Fiscalía por haberse trasladado de Santiago a Puerto Montt, luego de realizarle el examen.

En tanto, Pizarro aclaró en Twitter que "si bien no he presentado síntomas, siempre he mantenido las medidas recomendadas para el cuidado de mi entorno y el propio, procediendo de acuerdo a los protocolos establecidos".

Su par en la comisión, el senador Ricardo Lagos Weber, informó a Diario Financiero que dio negativo al examen, pero que de igual modo realizará la cuarentena. "Creo que lo que corresponde ahora es seguir trabajando de manera telemática", informó.

A él se suman otros 22 senadores, que compartieron sesión en sala el pasado miércoles 13 de mayo con Quinteros y Pizarro.

Estos son: Andrés Allamand, Carlos Bianchi, Juan Castro, Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Álvaro Elizalde, José García Ruminot, Guido Girardi, Carolina Goic, Alejandro Guillier, Felipe Kast, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Iván Moreira, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Kenneth Pugh, Ximena Rincóin, David Sandoval y Jacqueline van Rysselberghe.

Además, la bancada de diputados y diputadas del PS decidieron, de forma voluntaria, unirse a la cuarentena preventiva y trabajarán de forma remota.

¿Y los ministros?

Los titulares de distintos ministerios tampoco escaparon de la situación y, por orden de la cartera de Salud, deberán mantenerse aislados luego de haber tenido contacto estrecho con los senadores contagiados.

"Se mantendrán en cuarentena preventiva, mientras se realicen un nuevo examen PCR, por haber sido contactos de los senadores que arrojaron positivo", dijo Minsal.

El Ministerio de Salud aclara que los ministros de @Min_Hacienda, @ignaciobriones_ y de @Segpres, @FelipeWard, se mantendrán en cuarentena preventiva, mientras se realicen un nuevo examen PCR, por haber sido contactos de los senadores que arrojaron positivo a #COVID_19. (1/2) — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 17, 2020

Entre ellos destacan el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; el titular de la Secretaría General de Presidencia (Segpres), Felipe Ward; y el titular del Banco Central, Mario Marcel.

Por ello, Diario Financiero consultó al Ministerio de Hacienda por el estado de salud de la autoridad, y desde la cartera señalaron que "se sometió inmediatamente a los protocolos de la autoridad sanitaria y su examen de PCR dio negativo".

Durante la tarde, Briones abordó el tema a través de Twitter, y sostuvo que pese a que el resultado del test fue negativo, "prudencialmente seguiré en cuarentena hasta el próximo jueves a la espera de un nuevo test que pueda confirmar el primer resultado".

A través de la misma red social, el jefe de las finanzas públicas agregó que "desde casa seguiremos, junto al equipo del @Min_Hacienda, trabajando con muchas ganas en una larga lista de temas en que es urgente avanzar de cara a este difícil momento que enfrentan las familias chilenas. A ellas un mensaje de fuerza y esperanza".

A él se suma Ward, quien también se realizó el test de PCR y dio negativo.

"Efectivamente participé de las sesiones de Sala y Comisión, me tomé el examen correspondiente esta misma semana y salí negativo. Lo mismo los ministros que estuvieron en la comisión de Hacienda. A disposición para hacerse el examen de nuevo, hay que tener certeza de que los que estuvimos presencialmente tengamos certeza que no tengamos coronavirus, el examen hay que seguir haciéndolo de forma periódica", sostuvo Ward en el programa Semana 24 de TVN.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien también dio negativo, dijo en conversación en Mesa Central que se están realizando pruebas periódicas, pero agregó que no mantuvo contacto estrecho con Pizarro.

Sobre las condiciones médicas de las autoridades, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo que las autoridades deben repetir el examen esta próxima semana, entre lunes y martes. "Hay que hacer vigilancia estrecha con quienes estuvieron en contacto, para controlar rápido el posible brote en el Congreso", dijo en la entrega de un nuevo balance de la situación.

Y agregó que "la situación del Congreso es evidentemente de riesgo, porque concurren no menos de 2.000 personas a diario".