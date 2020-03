Amplio apoyo en panel UC a fijar precios máximos de productos específicos en actual coyuntura

País

Director de la Escuela de Gobierno de la casa de estudios, Osvaldo Larrañaga, dijo que el resultado figura entre los más altos que ha arrojado esta medición.

Un amplio apoyo a la idea de fijar precios máximos para ciertos productos, como el test de coronavirus y otros que sean indispensables para resguardar la salud de la población, arrojó el Panel de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC).

La consulta, realizada en alianza con T13 Radio y Diario Financiero, mostró que 29% de los expertos que reúne la instancia está “de acuerdo” con una medida como la mencionada, mientras que el 54% se declaró “muy de acuerdo”.

Una aprobación que, según el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Osvaldo Larrañaga, “figura entre los más altos que ha habido en la historia de este panel”.

Rodrigo Valdés, Cargo profesor de la Escuela de Gobierno UC Osvaldo Larrañaga, Director de la Escuela de Gobierno UC.

“Esta vez la respuesta fue bastante transversal y refleja la opinión muy mayoritaria que el control de precios es una medida necesaria en situaciones de emergencia como la que vivimos”, sostuvo.

El detalle del panel -que esta vez contó con la visión de 35 de sus integrantes- muestra que el apoyo a poner límites a ciertos precios en determinados contextos tuvo más eco entre los profesionales ligados al mundo de la centroizquierda, donde se observó una puntuación de 4,8 de un total de 5.

A nivel de género, el respaldo primó entre las mujeres (4,3), mientras que no hubo gran diferencia entre lo que manifestó el grupo de economistas y los no economistas.

Más allá del consenso que generó la consulta del panel, el profesor de la Escuela de Gobierno UC y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destaca que las respuestas de cada experto reflejan que se trata de un tema complejo.

“Varios hacen muy buenos puntos, como por ejemplo, que fijar los precios también tiene costos en el sentido de que hay proveedores que a precios altos estarían dispuestos a producir mucho más. Por lo tanto, aquí no hay una salida fácil”, explica el economista.

Sin embargo, reconoce que tomar esta medida debe ser en momentos y productos específicos, y que tiene costos asociados. “Hay que pensar que con las fijaciones de precios uno está haciendo una supresión de un mecanismo de mercado que es muy eficiente para producir, para indicar qué y cuánto se debe producir”, advierte.

¿Test de Covid-19 a costo cero?

El debate sobre la fijación de precios estalló precisamente en medio de las alzas que se conocieron en ciertos bienes que se volvieron escasos en el contexto de la expansión del coronavirus en el país, como fue el caso del alcohol gel y las mascarillas, que incluso llegaron al comercio callejero con precios inusualmente altos.

A esto se sumó el alto costo del examen para detectar la infección en las Isapres, lo que llevó al Gobierno a establecer un techo de $ 25 mil.

De hecho, en el panel se observó el apoyo de algunos de los expertos a que dicho procedimiento sea gratis.

“Hay bienes que, por su naturaleza, requieren ser subsidiados fuertemente”, sostiene el propio exministro de Hacienda.

Y si bien advierte que no ve al Gobierno yendo en esa dirección, acota que una medida de este tipo podría traer problemas: “El Estado no subsidia a gente que podría pagar fácilmente, quizás el precio tiene que ser 0 para algunos y no para todos”.

Una visión similar expone Larrañaga, pues a su juicio “el Estado va a necesitar recursos para muchas otras necesidades que van a surgir en esta crisis”.