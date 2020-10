Analistas ven complejo camino para liderazgo de Presidente Piñera a 17 meses de dejar La Moneda

País

Con un clima político crispado, elecciones de constituyentes, parlamentarias y presidencial, oficialismo dividido, pandemia y una economía a la espera de la reactivación le ponen presión al mandatario.

Diecisiete meses le quedan al Presidente Sebastián Piñera para completar su mandato y quizás uno de los mayores retos en dicho plazo será el papel que desempeñará. Esto, considerando las elecciones que vivirá el país -incluida la de su sucesor-, el proceso constituyente en marcha, el combate a la pandemia, la reactivación económica y sacar adelante la reforma de pensiones, por nombrar sólo algunos temas.

Para la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, el mandatario tiene dos tareas fundamentales en lo que resta de su segunda administración y en ambas debe actuar como Jefe de Estado y no como Jefe de Gobierno: primero, enfrentar la pandemia, asegurando óptimas condiciones sanitarias para reimpulsar la economía y cuidar que el rebrote no sea muy fuerte; y lo segundo, garantizar las mejores condiciones para que el proceso constituyente tenga un buen final.

Lucía Dammert Académica Usach y directora Espacio Público. Sylvia Eyzaguirre Investigadora del CEP. Gonzalo Müller Académico de la UDD. Marco Moreno Académico Universidad Central.

Lo anterior, advierte, en un contexto donde no hay espacio para muchos otros temas, considerando "un Congreso polarizado y de seguro el próximo año más" por el clima electoral.

La académica de la Usach y directora de Espacio Público, Lucía Dammert, comparte que se aproxima un "periodo muy turbulento", porque la crisis producto del Covid-19 será más profunda en 2021. "Será un año de redefinición del mundo político y no exento de problemas de orden público. Ojalá que el Presidente no se concentre en la generación de un legado, sino más bien de generar respuestas del Estado a los que más lo necesitan por la pandemia", afirma.

Más categórico, el académico de la U. Central, Marco Moreno, dice que el gran riesgo para el mandatario es convertirse en una "figura irrelevante", porque cree que "para el oficialismo y sus parlamentarios el incentivo que tienen es buscar su reelección, sintonizar con las demandas de la gente". Además, agrega, "la oposición entiende que el Presidente no va a jugar un rol importante, presentan una agenda política alineada con el resultado del plebiscito, es decir, muy fuerte en temas de reivindicación de derechos sociales, producto de una suerte de parlamentarismo de facto que tenemos en Chile".

Y a lo anterior suma la ausencia de liderazgos. "El gabinete no tiene mandato claro, no hay una orientación estratégica, porque el Gobierno no la tiene, perdió su proyecto político el 18 de octubre del año pasado", dice.

Incluso, sostiene que Briones y Zaldívar van al Congreso, "pero no tienen redes políticas, y los ministros del Interior y la Segpres tampoco jugaron un rol articulador".

Bajo la mirada del académico de la U. de Talca, Mauricio Morales, "el Gobierno será intrascendente en lo que viene. Los partidos de Chile Vamos tratarán de desmarcarse de Piñera y el gabinete que quede, será el gabinete del adiós".

Para el director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, los procesos electorales de la constituyente, renovación del Congreso y la definición del nuevo Presidente "se van a tomar la agenda, no hay espacio para mucho más". Por eso, advierte, "el Gobierno debe tratar de tener una agenda que sintonice con los partidos, no los va a poder disciplinar".

¿Y pensiones?

Respecto al futuro de la reforma de pensiones, Müller indica que "es una deuda del 18 de octubre de la que la política no ha logrado hacerse cargo y ratifica lo deslegitimada que está la política como mecanismo para producir soluciones frente a los problemas ciudadanos, sigue enfrascada sin acuerdos".

Dammert, no obstante, espera que pese a lo crispado del clima político exista espacio para avanzar. "En periodos electorales los candidatos legislan con la calculadora en la mano y habrá que ver hasta qué punto aquellos que hoy están más duros respecto a algunos cambios de beneficios sociales van a poder aguantar la presión ciudadana y puede que se avance en algunas áreas de pensiones y discutir algo de cambios a Isapres".