Argentina registra más de 22 mil nuevos casos de Covid | Minuto a minuto

LUNES 24 DE MAYO

19:40 El Ministerio de Salud de Perú confirmó este lunes la presencia en su territorio de la variante del coronavirus llamada C.37 o andina, ya detectada también en otros países de América como Chile, Ecuador, Estados Unidos, México y Uruguay, y también de Europa, como Alemania y España.

El titular de la cartera de Salud explicó en conferencia de prensa que todavía desconocen si esta variante es más letal que otras que ya circulan en el país como la británica o la brasileña.

Lo que sí han podido confirmar es que la C.37 se ha impuesto a las otras dos, especialmente a la brasileña, también llamada P.1, que hasta hace unos meses era la de mayor circulación.

Actualmente el 80,7 % de los coronavirus cuyos genomas son secuenciados en Perú corresponden a la variante C.37, mientras que el 11,7 % están relacionados con la brasileña y el 5,1 % a la británica.

18:00 Argentina reportó hoy 22.651 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 3.562.135.

De esta manera, el país se encuentra en el undécimo lugar entre las naciones con más infectados, detrás de España, que acumula 3.636.453 positivos, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 417 muertos por coronavirus. Así, la Argentina acumula un total de 74.480 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Irán, que acumula 78.848 decesos.

17:00 México llevará a cabo la última etapa de los ensayos clínicos de la vacuna de la farmacéutica francesa Sanofi contra el COVID-19, que sumaría al arsenal de biológicos que está tratando de reunir para luchar contra la pandemia en el país, informó el lunes el canciller, Marcelo Ebrard.

Hasta ahora, la nación latinoamericana cuenta a su disposición con vacunas de la británica AstraZeneca, la estadounidense Pfizer, la rusa Sputnik V y las chinas CanSino Biologics y Sinovac Biotech.

"En México se tienen o ya se han llevado a cabo o se están realizando fase 3 de muy diversas vacunas y hoy nos notificaron vía (el regulador sanitario) Cofepris (sobre la aprobación de) Sanofi, con una proteína recombinante", dijo Ebrard en un evento virtual de la cancillería.

México ocupa el quinto lugar global en decesos vinculados con el COVID-19, con un total de 221.695, aunque la cifra de muertes y casos han venido disminuyendo sostenidamente en los últimos meses, mientras que las autoridades de salud aceleran su plan de vacunación con la meta de completarla en octubre.

16:00 El Ministerio de Salud de Brasil reportó el lunes 790 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas y 37.498 nuevos casos de coronavirus. El país ha confirmado 449.858 muertes por el virus y más de 16 millones de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, según datos del ministerio.

15:50 La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este lunes que ofrecerá vuelos gratuitos durante un año a 5 clientes habituales que se hayan vacunado contra Covid-19, sumándose a muchas otras empresas del país que buscan incentivar la vacunación entre los consumidores.

La compañía sorteará además, el 30 de junio, viajes de ida y vuelta en cualquier clase y a cualquiera de sus destinos en el mundo, según explicó en un comunicado.

Para acceder a los premios es necesario ser miembro del programa de viajeros frecuentes de United y subir, entre hoy y el 22 de junio, una copia de la tarjeta de vacunación a la app o el sitio web de la aerolínea.

En el caso de los 5 afortunados con el año de viajes gratis, que se anunciarán el 1 de julio, estos podrán volar también a cualquier destino, en cualquier clase y junto a un acompañante.

"Estamos orgullosos de poner de nuestra parte para incentivar a la gente a ponerse su vacuna", señaló en una nota el consejero delegado de United, Scott Kirby, que recordó que gracias a las vacunas cada vez hay más destinos disponibles para los viajeros.

El anuncio de la aerolínea se enmarca en la gran campaña pública y privada que lleva a cabo en EEUU para hacer que más y más gente se vacune, en un momento en el que el país tiene dosis de sobra para sus residentes, pero en el que sigue habiendo escepticismo entre buena parte de la población.

En las últimas semanas se han anunciado alrededor del país todo tipo de incentivos, desde dinero en efectivo a comida y bebidas gratis, pasando por numerosos sorteos y otras promociones.

14:00 Estados Unidos elevó su advertencia de viaje sobre Japón para decir que los estadounidenses no deberían visitar el país, donde las secciones están bajo un estado de emergencia que podría extenderse.

El Departamento de Estado emitió la advertencia de viaje mejorada el lunes. La medida es otro golpe a los planes de Japón de albergar los Juegos Olímpicos a partir del 23 de julio.

13:56 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 5.374 nuevos contagios del Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que implica que los casos totales llegan a 1.335.261 a la fecha. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 30 personas, subiendo a 28.548 los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse del virus.

También en las últimas 24 horas se aplicaron 43.802 exámenes PCR, lo que eleva a 14.392.767 el total de pruebas realizadas. Con esto, la positividad nacional llega a 10,83%, mientras que en la Región Metropolitana es de 13%.

Tal como cada lunes, la subsecretaria Paula Daza dio a conocer cambios en el plan paso a paso. El jueves avanzan a transición las comunas de Paredones, Nancagua, Curicó, Vilcún y Carahue, mientras que pasan a preparación Llay-Llay y Melipeuco.

En la otra vereda, también el jueves vuelven a cuarentena Cartagena, Yerbas Buenas, San Rafael, Hualañé, Licantén, Maule, Paillaco, Futrono y Aysén, mientras que retroceden a transición María Elena, La Higuera, Lebu, Puqueldón, Queilen, Curaco de Vélez, Puerto Octay y Hualaihué. Además, Lago Verde vuelve a preparación.

Respecto a las críticas que ha generado el pase de movilidad para quienes ya están vacunados con las dos dosis contra el Covid-19, el ministro Jaime Bellolio defendió que este "no es un carné verde. Es un certificado que acredita que una persona pueda desplazarse en comunas en cuarentena o viajar dentro del país a comunas que estén en paso dos o superior".

12:30 El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha desmentido este lunes la reciente publicación en los medios de Estados Unidos de un informe en el que se acusa a Beijing de esconder que tres científicos del Instituto de Virología de Wuhan enfermaron por coronavirus en noviembre de 2019.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, ha calificado de "completamente falso" el reportaje publicado el domingo por 'The Wall Street Journal', citando una fuente de Inteligencia de Estados Unidos y engordando así las teorías de que el virus habría sido creado en el laboratorio de Wuhan.

"Estados Unidos continúa promocionando la teoría de estas fugas de laboratorio. ¿La verdadera intención es expresar preocupación por el origen del virus o desviar la atención?", se ha preguntado Zhao, quien ha recordado las "preguntas" sin responder sobre el laboratorio militar de enfermedades infecciosas de Fort Detrick, en Maryland.

Quien también se ha expresado en términos muy parecidos ha sido el director del laboratorio de Wuhan, Yuan Zhiming, para quien este reportaje es "una mentira descarada surgida de la nada".

"Esas afirmaciones son infundadas. El laboratorio no ha estado al tanto de esta situación y ni siquiera sé de dónde vino esa información", ha dicho Yuan al diario chino 'Global Times'.

La publicación de esta historia se produce en vísperas de la próxima reunión que mantendrán las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para valorar los siguientes pasos en la investigación sobre cómo se originó la COVID-19.

11:00 El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha recibido este lunes la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, el inmunizador ruso Sputnik V, de acuerdo con el plan de priorización por edad de la nación andina.

"Nosotros pretendíamos ser los últimos en vacunarnos, pero creo que esta es una señal para la población, para que acuda a los centros de vacunación y se haga poner la primera dosis y a aquellos a los que les toca la segunda, también que acudan para su segunda dosis", ha señalado Arce a su salida del punto de vacunación, el Hospital del Sur de El Alto.

10:00 La vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V es altamente eficaz para neutralizar la variante del virus detectada en la ciudad brasileña de Manaos que se ha dispersado a varios países, dijeron el lunes el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y una universidad argentina que investigó la efectividad de la droga.

Según un comunicado del RDIF, un estudio realizado por el Instituto de Virología Dr. José María Vanella de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) de Argentina confirma la efectividad neutralizante de la Sputnik V contra la cepa brasileña y una alta respuesta inmune en los inmunizados .

América Latina y el Caribe han registrado más de 1 millón de muertos por COVID-19 y posee la tasa de mortalidad por la enfermedad per cápita más alta del mundo. A su vez, la llamada variante P.1 de Manaos, más contagiosa que la cepa original, se ha detectado hasta ahora en 21 países.

09:20 El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que todos los estudiantes de las escuelas públicas regresarán a sus edificios escolares en septiembre y que una opción remota ya no estará disponible. Reabrir el sistema escolar más grande de Estados Unidos para aproximadamente un millón de estudiantes representa un gran paso hacia la reapertura total de la ciudad y será crucial para la recuperación económica de Nueva York.

"No se puede tener una recuperación completa sin escuelas de alto rendimiento", dijo de Blasio en una aparición el lunes en MSNBC. "Más y más niños serán vacunados, hemos hecho que la vacunación esté disponible en todas partes. Realmente es hora de poner todas tus fuerzas en este momento".

Nueva York se une a la vecina Nueva Jersey para eliminar una opción virtual para los estudiantes en el otoño, entre los primeros en la nación en comprometerse a traer de regreso a todos los estudiantes a la educación presencial.

08:45 Pfizer Inc dijo el lunes que comenzó a inmunizar a mayores de 65 años completamente vacunados en un nuevo estudio que combina la vacuna neumocócica 20vPnC de la compañía con una tercera dosis de la inyección Pfizer-BioNTech Covid-19.

El objetivo del estudio es conocer si la combinación de las vacunas es segura, y ver la respuesta inmunitaria tras añadir la vacuna contra la neumonía a la actual vacuna de Covid-19, dijo Pfizer. La vacuna experimental, llamada 20vPnC, se está desarrollando para ayudar a proteger a los adultos contra 20 serotipos responsables de la mayoría de las enfermedades neumocócicas invasivas y de la neumonía.

El nuevo estudio incluirá a 600 adultos mayores de 65 años que serán seleccionados de la última etapa del estudio de la vacuna Pfizer-BioNTech Covid-19, y habrán recibido su segunda dosis de la vacuna al menos seis meses antes de ingresar en el estudio de coadministración, según dijo la empresa.

08:00 La inflación interanual de México creció en los primeros 15 días de mayo más de lo esperado y se mantiene por encima de la meta oficial, lo que refuerza las expectativas de que el banco central no modificará este año su tasa clave.

El índice de precios al consumidor de México registró un incremento de un 5,8% a tasa anual, dijo el lunes el instituto de estadística, el INEGI, por arriba del 5,6% proyectado en un sondeo de Reuters, aunque por debajo del 6,1% de la segunda quincena de abril.

Entre los productos con mayor incidencia al alza sobre los precios durante la quincena destacaron algunos agropecuarios, como el jitomate, la tortilla de maíz y el pollo, pero también rubros como transporte aéreo.

07:00 La pandemia de Covid-19 está siendo perpetuada por una "desigualdad escandalosa" en la distribución de vacunas, dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien además hizo un llamado a dar un "impulso masivo" para garantizar que el 10% de la población de cada país esté vacunada contra el Covid-19 antes de septiembre, y el 30% para fin de año.

Tedros también pidió a los fabricantes de vacunas que otorguen a COVAX el primer derecho de rechazo sobre nuevos volúmenes de vacunas, o que comprometan el 50% de sus volúmenes a COVAX este año.

Además, alertó que, al ritmo actual dentro de tres semanas las muertes ocurridas solo este año a causa de Covid-19 superarán todas las registradas en 2020.

El funcionario dijo que aunque se observa una tercera semana consecutiva de disminución de casos, "la situación a nivel mundial es muy frágil y ningún país puede decir que está a salvo".

El director de la OMS informó además que al menos 115 mil trabajadores sanitarios han muerto de covid-19 desde el inicio de la pandemia.

"Muchos se han contagiado ellos mismos y, aunque los informes son escasos, calculamos que al menos 115 mil trabajadores sanitarios y de cuidados han pagado el precio por al servicio de otros", dijo.

06:00 El CEO de la biofarmacéutica estadounidense Moderna, el francés Stéphane Bancel, ha señalado este fin de semana en una entrevista publicada este domingo por Le Journal du Dimanche que habrá que dar una tercera dosis de recuerdo a las personas que ya han sido vacunadas, empezando "desde el final del verano" con los grupos de riesgo que se vacunaron a comienzos de año, en particular quienes viven en residencias de ancianos.

Bancel ha advertido de que retrasar esta tercera dosis dos o tres meses supondría numerosas hospitalizaciones y muertes" y augura que "todos los adultos, incluso los jóvenes" tendrán que recibir una dosis de recuerdo al menos "para proteger a las personas frágiles no vacunadas" aplicando el principio de precaución, informa Efe.

El laboratorio estadounidense va a presentar a comienzos de junio una petición de autorización a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para que su vacuna pueda ser utilizada para los adolescentes de 12 a 17 años con el fin de acometer la inmunización masiva ante el riesgo de una eventual cuarta ola epidémica en otoño. Bancel sostiene en el diario francés que "lo ideal" sería proteger a esos adolescentes "antes de finales de agosto".

05:30 La secretaria de Estado de Empresa del Reino Unido, Anne-Marie Trevelyan, urgió este lunes a los británicos a no viajar a España, salvo en caso de emergencia, después de que el Estado español haya eliminado las restricciones de entrada para los visitantes de este país.

En declaraciones a Sky News, Trevelyan recordó que el primer ministro, Boris Johnson, "ha sido claro" en que no se puede hacer viajes de ocio o vacaciones a destinos incluidos en la lista ámbar del Gobierno británico, entre ellos España, Francia o Italia.

Mientras que los países en "verde" o con bajo riesgo de la covid están exentos de cuarentena, los viajeros a lugares en "ámbar" deben aislarse diez días y hacerse un mínimo de dos pruebas diagnósticas a su regreso al Reino Unido, mientras que los destinos en "rojo" requieren hacer cuarentena en un hotel.

05:00 Tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan (WIV) buscaron atención en un hospital en noviembre de 2019, meses antes de que China revelara la pandemia de Covid-19, informó el domingo el Wall Street Journal, citando un informe de inteligencia de Estados Unidos que no había sido revelado previamente.

El periódico dijo que el informe -que proporciona nuevos detalles sobre el número de investigadores afectados, el momento de sus enfermedades y sus visitas al hospital- puede añadir peso a las peticiones de una investigación más amplia sobre si el coronavirus que causa el Covid-19 podría haber escapado del laboratorio.

El informe se conoce en la víspera de una reunión del órgano a cargo de la toma de decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se espera que discuta la siguiente fase de una investigación sobre los orígenes del Covid-19.

Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional no hizo ningún comentario sobre el reporte del Journal, pero dijo que el gobierno del presidente Joe Biden sigue teniendo "serias dudas sobre los primeros días de la pandemia de COVID-19, incluidos sus orígenes en la República Popular China".

DOMINGO 23 DE MAYO

19:00 Argentina reportó este domingo 24.801 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 3.539.484, mientras que los fallecimientos se elevaron a 74.063, tras ser notificadas 375 muertes en las últimas 24 horas.

Argentina atraviesa una segunda ola de Covid-19, que ha registrado un récord diario de positivos el miércoles último, con 39.652 contagios, y un máximo diario de fallecimientos el martes pasado, con 745 decesos.

De acuerdo con el informe oficial, hay 3.106.949 pacientes que ya han sido dados de alta, mientras que 6.214 personas con diagnóstico confirmado de Covid-19 permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos.

17:20 El presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Salud, Enrique Paris, la subsecretaria Paula Daza, el ministro de Ciencia, Andrés Couve y el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, recibió en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez un cargamento con 2,2 millones de vacunas Sinovac, el más grande que ha llegado a Chile.

El mandatario destacó tras recibir este cargamento que el país ha recibido más de 29 millones de vacunas, dentro de las más de 40 millones de dosis solicitadas y acordadas con los laboratorios internacionales.

En materia de flexibilización de medidas informó que "esta semana implementaremos un Pase de Movilidad que dará mayor libertad a las personas que hayan recibido las dos dosis y que vivan en comunas en fase 1 y fase 2" , el pase (que será electrónico) permitirá el traslado entre comunas y permitirá viajes interregionales en comunas que estén al menos en fase 2.

El Ejecutivo reconoció además que está en conversaciones para un pasaporte verde que otorgue mayores libertades en materia de viajes internacionales.

El certificado se podrá obtener en www.mevacuno.cl y se podrá descargar un código QR para presentarse como código único a través del RUT.

16:00 El presidente Alberto Fernández afirmó que "no puede haber 24 planes distintos para enfrentar la pandemia" de coronavirus, en función de cada una de las jurisdicciones federales que tiene el país, y aseguró haber advertido lo que podía pasar ante una segunda ola de contagios pero lamentó que algunas autoridades provinciales no lo hayan escuchado.

"Siento que no fui escuchado y advertí que esto podía venir. Hubo municipios y provincias que mantuvieron todo abierto en las últimas semanas y eso nos pasa porque Argentina es un país federal. Pero el covid no ha leído la Constitución Argentina y afecta a todos por igual", sostuvo Fernández en declaraciones al canal CNN en Español, en una entrevista grabada de día en la Quinta de Olivos.

El jefe de Estado indicó que analizó la experiencia europea en cuanto al manejo de la pandemia y recordó lo que le dijo el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, quien le señaló que cuando "al virus se le da un metro de distancia, no se lo alcanza más".

14:00 Las autoridades sanitarias rusas han confirmado que el país ha rebasado este domingo los cinco millones de afectados por coronavirus desde el inicio de la crisis sanitaria en el país.

Según el balance oficial de este domingo, el país ha registrado en las últimas 24 horas 8.951 nuevos contagios y 357 muertes asociadas en el último día, hasta un total de 5.001.505 contagios y 118.482 decesos.

Moscú sigue siendo la zona más afectada, con 56 fallecimientos y 2.924 casos en las últimas horas. La víspera fueron notificados 8.709 casos adicionales de infección por el virus y 386 decesos asociados, de acuerdo con el balance recogido por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

13:00 EEUU reportó poco más de 18.700 casos nuevos, coronando la primera semana desde junio sin días de infecciones que superen los 30.000, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. El promedio de infecciones diarias se redujo a alrededor de 25.600, en comparación con casi 217.500 al final de la primera semana en que se lanzaron las vacunas en los EEUU a mediados de diciembre.

Se registraron otras 481 muertes, coronando una semana con la menor cantidad de muertes desde fines de marzo de 2020.

11:10 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 6.519 casos nuevos, de los cuales 4.273 son con síntomas y 1.679 asintomáticos, con ello se alcanza un total de 1.329.918 casos desde el inicio de la pandemia. Además lamentó el registro de 132 nuevos fallecidos por el virus, totalizando 28.518.



Respecto a los 65.339 exámenes PCR realizados las últimas 24 horas alcanzaron un 9,02% de positividad en el país y 12% en la Región Metropolitana.

11:00 Portugal registró hoy una segunda jornada consecutiva sin muertes por coronavirus, con lo que acumula seis en el último mes, y notificó 413 contagios y un aumento de los casos activos, según el boletín de la Dirección General de Salud (DGS).

El país, con 10 millones de habitantes, mantiene la cifra de fallecimientos totales desde que empezó la pandemia en 17.017.

Además, suma 845.224 casos confirmados del virus, de los cuales 22.515 están activos, 187 más que un día antes.

09:30 El ministro de salud de Alemania, Jens Spahn, prometió un alivio generalizado de las restricciones pandémicas para los próximos meses si la tasa de incidencia de siete días del país cae por debajo de 20. "Deberíamos apuntar a eso nuevamente", dijo Spahn al Edición dominical del tabloide Bild.

Según el Instituto Robert Koch, Alemania tiene una tasa de incidencia de 7 días de 64,5. Eso significa que hay 64,5 nuevas infecciones por cada 100.000 personas durante un período de 7 días.

09:00 Samsung Biologics de Corea del Sur firmó un acuerdo con Moderna sobre la producción de vacunas, informó la agencia de noticias Yonhap. Según el acuerdo, Samsung Biologics proporcionará servicios de organización de fabricación por contrato a Moderna para su vacuna de ARNm y algunas de las dosis se producirán en Corea del Sur.

Samsung y Moderna suministrarán juntos "cientos de millones" de dosis destinadas a los mercados de todo el mundo, a partir del tercer trimestre de este año, dijo el segundo viceministro de Salud, Kang Dotae, en una sesión informativa el domingo.

08:00 Argentina recibirá más de 1 millón de dosis de la vacuna AstraZeneca, que llegará al país entre el domingo y el lunes, según un comunicado enviado por correo electrónico desde la oficina de prensa del presidente Alberto Fernández.

De las dosis, 204.000 llegarán el domingo por la mañana mediante compras a través de Covax, mientras que 843.000 llegarán el lunes desde EEUU.

07:00 Brasil superó los 16 millones de casos, al final de la semana en la que aumentaron las infecciones y las muertes, según datos del Ministerio de Salud .

Los casos aumentaron por cuarta semana consecutiva, agregando otros 76.490 el sábado, aunque el número de casos semanales de 460.905 permanece alrededor de 80.000 por debajo de un pieak en marzo.

Las muertes semanales aumentaron a 13.495, después de caer durante cinco semanas seguidas desde un máximo de 21.141. Brasil tiene un total de 448.208 muertes registradas, la mayor cantidad después de EEUU.

06:00 Se ha demostrado que las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y AstraZeneca funcionan contra una variante identificada por primera vez en India, según un estudio de Public Health England.

Dos dosis de las vacunas Covid-19 fueron "altamente efectivas" contra la cepa B.1.617.2 detectada por primera vez en India, dijo la agencia en un comunicado. Hubo una diferencia mínima con la forma en que funcionan las inoculaciones en una variante detectada en Kent, dijo.

Es probable que los resultados impulsen el plan del gobierno del Reino Unido para poner fin a su bloqueo el 21 de junio, incluso cuando los casos de la variante han aumentado rápidamente.

SÁBADO 22 DE MAYO

11:40 En un nuevo reporte diario, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 7.514 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 5.104 se presentaron con síntomas.

De esta forma, los casos totales desde la llegada de la pandemia al país llegan a 1.323.413 con 41.261 personas con el virus activo.

Sobre los fallecidos, el Minsal informó de 96 en las últimas horas, por lo que el total de decesos subieron a 28.386.

En la jornada se reportaron 70.401 exámenes PCR, por lo que la tasa de positividad a nivel país llegó a 9,59% y 12% en la Región Metropolitana.

10:30 La Torre Eiffel, el monumento más simbólico de Francia que pasa por ser el más visitado del mundo entre los que exigen pagar una entrada, se está viendo muy lastrada por los cierres y las restricciones impuestas por la covid y necesita una inyección de capital de "varios decenas de millones de euros".



El presidente de la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SEPE), Jean-François Martins, explica en declaraciones publicadas por Le Figaro que sus fondos propios se limitan a 30 millones de euros y "no son suficientes" para afrontar los gastos previstos ante un nivel de actividad muy bajo.



Por eso ha iniciado negociaciones con sus dos accionistas, el Ayuntamiento de París (que tiene el 99 % de su capital) y la entidad metropolitana del Gran París (1 %) para que hagan una aportación de capital.



Además de cubrir los gastos corrientes, debe renovar el ascensor del pilar norte, con un costo de 50 millones de euros, y otro tanto para la campaña de pintura que debería reanudarse este otoño.



El pasado jueves la SETE anunció que el monumento reabrirá al público el 16 de julio, es decir, ocho meses y medio después de haber tenido que cerrar por las restricciones decretadas en Francia para contener el coronavirus.

10:00 Argentina inició este sábado un confinamiento total de nueve días por el que se suspende todo tipo de actividad no esencial en las zonas del país de alto riesgo por la segunda ola de la covid-19, que está dejando récord de contagios y muertes y elevando la tensión en los hospitales.



La administración de Alberto Fernández ha establecido que las personas deben permanecer en sus residencias habituales y solo podrán circular en las cercanías de su domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18, o por razones especialmente autorizadas, en las zonas del país en "alto riesgo" y "alarma" sanitaria.



También suspendió las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.



Solo habilitó los comercios esenciales (como de venta de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza) y, en cambio determinó que los comercios no esenciales solo podrán operar mediante la entrega a domicilio o retiro en el local.

VIERNES 21 DE MAYO

18:00 América Latina y el Caribe superó el viernes el millón de muertos por Covid-19, según un recuento de Reuters, con la pandemia empeorando en la parte del mundo con la tasa de mortalidad per cápita más alta.

Desde las tierras altas de Bolivia hasta la ciudad brasileña de São Paulo, la pandemia ha colapsado sistemas de salud con cuentan con fondos insuficientes después de extenderse rápidamente por países donde muchas personas viven al día y no han podido mantenerse en los confinamientos.

En Perú, entre los países más afectados de la región, pacientes con Covid-19 han muerto en los atestados pasillos de los hospitales de la capital, Lima. En lo profundo de las selvas amazónicas de Brasil, muchos residentes de la ciudad de Manaos fallecieron en sus hogares sin oxígeno que ayude a sus pulmones dañados, después de que se agotaron los suministros este año.

Con los casos descendiendo en Europa, Asia y América del Norte, y estables en África, América del Sur es la única región donde las nuevas infecciones están aumentando rápidamente sobre una base per cápita, según Our World in Data. Sin embargo, India está luchando contra uno de los peores brotes del mundo.

En promedio, en mayo, el 31% de las muertes por Covid-19 en el mundo se produjeron en América Latina y el Caribe, hogar de solo el 8,4% de la población mundial.

11:00 El Ministerio de Salud en su reporte diario este viernes informó de 7.614 casos nuevos de Covid-19, de ellos 5.145 corresponden a personas sintomáticas y 1.943 no presentan síntomas. De esta forma, la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con el virus en el país alcanza a 1.315.913. De ese total, 40.849 pacientes se encuentran en etapa activa.

La Red de Laboratorios ayer reportó 68.158 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 14.213.225 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país se ubicó en 10,06%, mientras en la Región Metropolitana fue de 11%.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 121 fallecidos por causas asociadas a Covid-19.

A la fecha, 2.991 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 2.457 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 291 camas críticas disponibles.





La autoridad sanitaria, asimismo informó que “sólo cuatro regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y nueve en los últimos 14 días”. En tanto, la región de Aysén registra el índice de incidencia más alto a nivel país por 100 mil habitantes, seguida por las regiones de Magallanes, Los Ríos y Arica. En tanto, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son: Aysén, O´Higgins, Los Lagos y Biobío.

09:30 El Fondo Monetario Internacional dio a conocer el viernes una propuesta de US$ 50.000 millones para acabar con la pandemia de Covid-19, que prevé que se vacune al menos al 40% de la población del mundo para fines de este año y al 60% para la primera mitad de 2022.

Los funcionarios del FMI dicen que hacerlo inyectaría el equivalente a 9 billones de dólares en la economía mundial para 2025 debido a una reanudación más rápida de la actividad, y destacó que los países ricos son los que más se beneficiarían.

La pandemia ha dejado más de 3,5 millones de muertos en todo el mundo y las proyecciones apuntan a unas perspectivas sanitarias muy desiguales hasta 2022, lo que supone "graves riesgos" para toda la población, según el FMI.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en una cumbre sobre salud organizada por la Comisión Europea y el G20 que tiene sentido que las economías ricas aumenten las donaciones para garantizar un final más rápido de la pandemia.

"Las economías avanzadas -a las que se les pide que contribuyan más a este esfuerzo- probablemente verían el mayor rendimiento de la inversión pública en la historia moderna, captando el 40% de las ganancias del PIB y aproximadamente 1 billón de dólares en ingresos fiscales adicionales", sostuvo.

La propuesta se basa en los esfuerzos ya realizados por Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otros grupos.

La implementación costaría unos 50.000 millones de dólares, de los cuales 35.000 millones se pagarían con subvenciones de los países ricos y de donantes privados y multilaterales y los 15.000 millones restantes serían financiados por los gobiernos usando la financiación a bajo o ningún interés disponible en los bancos multilaterales de desarrollo.

08:00 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó este viernes prorrogar un año la aprobación con condiciones de la comercialización del remdesivir, el tratamiento contra la enfermedad Covid-19 de Gilead Sciences, único fármaco autorizado hasta ahora para su uso en la región.

El regulador dijo que su comité de medicamentos humanos (CHMP) consideró que los beneficios del fármaco superaban los riesgos, aunque la empresa debía presentar más datos antes de finales de año para la próxima revisión.

Remdesivir, comercializado bajo la marca Veklury, fue autorizado condicionalmente en julio del año pasado para el tratamiento de Covid-19 en adultos y adolescentes mayores de 12 años con neumonía que requieren oxígeno.

En diciembre, el regulador recomendó cambiar algunas condiciones de la autorización provisional después de que surgieran dudas sobre la eficacia del remdesivir tras las conclusiones de un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según las cuales no había pruebas de que el medicamento mejorara la supervivencia o redujera la necesidad de ventilación.

JUEVES 20 DE MAYO

20:00 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció una serie de medidas que regirán desde este sábado 22 de mayo a las 00:00 horas para frenar la reciente alza de nuevos casos de coronavirus en el país trasandino.

Entre ellas está un estricto cierre durante nueve días, lo que significa que se restringe la circulación en todas las zonas del país en estado de Alto Riesgo o Alarma Epidemiológica, y la suspensión de las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

Terminado ese plazo, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta el día de hoy y se implementarán las restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

Para las empresas Fernández informó la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas, incluyendo el comercio. A ello se suma el incremento en el monto del salario complementario para los trabajadores de los sectores críticos y la salud, la incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos.

Finalmente anunció la extensión de medidas de ayuda social como la ampliación de la Tarjeta Alimentar, que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta catorce años, la ampliación del Programa Progresar, con becas para la terminación de la educación primaria y secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras.

Puedes ver el detalle de los anuncios acá.

17:30 Argentina reportó hoy 35.884 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales desde que comenzó la pandemia ascienden a 3.447.044 .

De esta manera, el país se encuentra en el undécimo lugar entre las naciones con más infectados, detrás de España, que acumula 3.631.661 positivos, según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 435 muertos por coronavirus. Así, la Argentina acumula un total de 72.699 fallecidos y escaló al puesto 13° (estaba 14) a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Irán, que acumula 77.994 decesos y tras haber superado a Polonia, que hoy sumó 250 víctimas fatales y quedó en 72.500

16:00 América Latina se encamina a recibir millones de vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Estados Unidos en las próximas semanas, en momentos en que el país emerge como uno de los principales exportadores de las inyecciones, de acuerdo a dos personas familiarizadas con el asunto.

Estados Unidos considera priorizar países dentro del hemisferio occidental para los 80 millones de dosis de vacunas de fabricación nacional, que se ha comprometido a enviar al exterior, añadió una de las fuentes.

Mientras, Pfizer ha comenzado a exportar millones de sus vacunas fabricadas en Estados Unidos principalmente a países de América Central y del Sur, dijo una segunda persona familiarizada con el asunto.

15:00 Si te vacunas la próxima semana podrías ganar hasta US$ 5 millones, dijo el jueves el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Las vacunas de la próxima semana vendrán con boletos de lotería gratuitos por valor de US$ 20, con la posibilidad de obtener pequeños premios y una recompensa de varios millones de dólares. "Vax y scratch", dijo Cuomo en una conferencia de prensa en Buffalo. "Las posibilidades de ganar algo en este programa son de una en 9."

Los boletos se distribuirán en los 10 sitios de vacunación masiva en todo el estado, dijo. El programa se desarrollará del 24 al 28 de mayo. Cuomo dijo que el estado decidirá más adelante si lo prorroga.

Nueva York también abrirá centros de vacunación en los aeropuertos, incluidos el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y el Aeropuerto LaGuardia.

14:00 La Torre Eiffel, que ha estado cerrada a los visitantes desde el 30 de noviembre, reabrirá el 16 de julio, dijo su operador en un comunicado. El emblemático monumento parisino comenzará a vender entradas a partir del 1 de junio.

Francia abrirá la vacunación a todos los adultos a partir del 31 de mayo, ya que espera un aumento de las entregas de vacunas el próximo mes, dijo el gobierno en un comunicado.

13:06 Más de 7.000 nuevos contagios de Covid-19 volvió a reportar este jueves el Ministerio de Salud en su balance diario, la cartera señaló que en las últimas 24 horas se registraron 7.680 casos nuevos, lo que eleva a 1.308.311 las infecciones totales. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 172 personas, llegando a 28.169 los decesos totales.

El subsecretario Alberto Dougnac indicó que ayer se realizaron 68.721 exámenes PCR, con lo que la positividad llega a 10,02% a nivel país, y es de 12% en la Región Metropolitana. Además, el aumento de casos fue de 11% en los últimos siete días, y en la RM el incremento fue de 15%.

Tal como cada jueves, el Ministerio de Salud presentó cambios en el plan paso a paso. Avanzan a transición el lunes las comunas de Chañaral, Quilicura, Recoleta, Buin, Graneros, San Javier, Molina, Retiro, Colbún, Villarrica, Gorbea, Freire y Mariquina. Y, siguen a preparación Antofagasta, Taltal, Cabildo, Alhué, San Fabián, Florida y Tucapel.

Desde la otra vereda, retroceden el sábado a trancisión Tocopilla y Peumo, y a cuarentena vuelve la comuna de Ancud.

🟠 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del lunes 24 de mayo a las 5:00 horas, avanzan a #Transición: Chañaral, Quilicura, Recoleta, Buin, Graneros, San Javier, Molina, Retiro, Colbún, Villarrica, Gorbea, Freire y Mariquina.



Más info en 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/wK6yKXWlqe — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 20, 2021

09:25 Las solicitudes de subsidios por desempleo en EEUU cayeron la semana pasada a un nuevo mínimo pandémico, lo que indica una mejora constante en el mercado laboral a medida que se eliminan las restricciones comerciales restantes.

Los reclamos iniciales en los programas estatales regulares disminuyeron en 34.000 a 444.000 en la semana que terminó el 15 de mayo, según mostraron los datos del Departamento de Trabajo el jueves. La semana anterior el dato había llegado a 478.000, mientras que la estimación para este período era de 450.000.

09:00 Una exención de los derechos de propiedad intelectual de vacunas contra el Covid-19 no será suficiente para reducir las brechas de suministros entre las naciones ricas y pobres, dijo el jueves la jefa de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sudáfrica e India han instado a los miembros de la OMC a eximir las patentes de vacunas para elevar la producción. Las naciones de bajos recursos que componen la mitad de la población mundial han recibido apenas el 17% de las dosis, una situación que el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como "apartheid de vacunas".

En declaraciones al Parlamento Europeo el jueves, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dijo que estaba claro que una exención de propiedad intelectual por sí sola no sería suficiente. "Para haber resuelto el inaceptable problema de la inequidad en el acceso a las vacunas, tenemos que ser holísticos. No es lo uno ni lo otro", dijo, y agregó que esto no podría prolongarse por años.

08:30 Panamá impuso desde el jueves el cierre temporal de su frontera con Colombia por las vías terrestres, marítimas y fluviales debido a la pandemia del Covid-19 y por seguridad, informó el Gobierno.

La cancillería explicó en un comunicado divulgado el miécoles por la noche que la medida es una respuesta a la decisión tomada la víspera por Colombia de reabrir su frontera común, además de los pasos limítrofes con Brasil, Ecuador y Perú. Panamá registra 372,221 contagios y 6,305 muertes asociadas al coronavirus.

08:00 Este jueves arribó a Chile un nuevo cargamento de dosis de vacunas para continuar con la campaña de vacunación masiva contra el Covid-19. Se trata de 272.610 vacunas de Pfizer-BioNTech, y 331.200 de la Alianza Covax (AstraZeneca) que permitirán continuar con la campaña de vacunación.

A la fecha, se han recibido 18.822.096 de dosis de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Sinovac y a través del mecanismo COVAX.

07:39 La Organización Mundial de la Salud decidirá a fines de este mes o en mayo sobre los listados de uso de emergencia para las vacunas Covid-19 de Sinopharm y Sinovac luego de una revisión extendida, dijo el jueves un funcionario de la región europea de la OMS.

07:00 Uruguay se encuentra primero en el ranking de muertes por país desde el 5 de mayo. Antes había estado dos semanas entre los tres primeros lugares, y ese día de mayo superó a Macedonia del Norte en el registro de fallecidos.

El top 5 se conforma esta semana con Uruguay en el primer puesto, con 15,22 muertos diarios por millón de habitantes en el promedio de los últimos siete días, seguido por Argentina (10,94), Paraguay (10,38), Colombia (9,88) y Trinidad y Tobago (9,49).

Los países con los que Uruguay compartió los primeros puestos del listado de fallecidos, como Hungría y Macedonia del Norte, bajaron considerablemente su cantidad de muertos por millón en las últimas dos semanas. Hungría, que llegó a tener una tasa de 27,8 muertos por millón de habitantes el 13de abril, este martes tenía una tasa de 7,17 muertos. Macedonia del Norte, que tuvo su peak el 2 de mayo con 17,8 muertos por millón de habitantes, este martes tenía 6,65.

06:00 El presidente de Argentina, Alberto Fernández y la ministra de Salud de ese país, Carla Vizzotti, mantuvieron una reunión con epidemiólogos, sanitaristas y otros expertos que asesoran al Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus. Y escuchó lo que esperaba para encarar luego un encuentro con gobernadores, antes de anunciar la puesta en marcha de mayores restricciones.

Fernández tomó nota de un pedido de los médicos para que instruya a los gobernadores a tomar medidas más duras ante el inusitado aumento de casos, que este miércoles volvió a ser récord tras anunciar casi 40.000 contagios, y 491 muertes.

El presidente, según dejaron entrever en su entorno, se comprometió a consensuar las medidas con los gobernadores. Pero si no logra encolumnar a los mandatarios detrás de su propuesta -como anticipó el cordobés Juan Schiaretti- "las va a tomar él".

MIÉRCOLES 19 DE MAYO

19:00 Argentina reportó hoy 39.652 casos de coronavirus, nueva cifra récord para el país.

La cantidad de contagios de esta jornada superó la marca de ayer, que también había sido récord, cuando se contabilizaron 35.543 positivos.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 494 muertes. Si se toman las últimas 24 horas, Argentina quedó en el 2º puesto a nivel mundial en cuanto a cantidad de víctimas fatales reportadas para una sola jornada, detrás de India, que hoy contabilizó 3.880 decesos.

Según como se actualicen cada día los datos de los demás países, en particular Brasil, el país oscila entre el segundo y el tercero puesto en fallecidos por jornadas desde hace semana.

Argentina acumula un total de 72.265 fallecidos y se ubica en el puesto 14° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Polonia, que acumula 72.250 decesos.

18:00 Brasil registró el miércoles 2.641 nuevas muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de víctimas fatales por la enfermedad en el país a 441.691, informó el Ministerio de Salud.

Asimismo, según la cartera, se registraron 79.219 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de contagios en el país avanzó a 15.812.055.

Brasil tiene el segundo número más alto de muertes por Covid-19 en el mundo, solo detrás de Estados Unidos, y el tercer registro más elevado de casos confirmados de coronavirus, superado por Estados Unidos e India.

17:00 Amazon dice que la próxima semana, el personal completamente vacunado en trabajos de primera línea en los EEUU no tendrá que usar máscaras, a menos que lo exijan las regulaciones estatales o locales.

A partir del lunes, los trabajadores que estén completamente vacunados y tengan una copia de su tarjeta de vacunación no tendrán que usar cubiertas faciales en los almacenes de la compañía y otros depósitos logísticos, dijo Amazon en un mensaje a los empleados el miércoles.

Amazon, que emplea a alrededor de 1,3 millones de personas, es el segundo empleador más grande del sector privado en los EEUU detrás de Walmart, el minorista en línea instituyó su requisito de máscara en abril de 2020.

15:00 En una carta enviada por el presidente de Fedetur al ministro de Economía, Lucas Palacios, el representante de la entidad gremial, Ricardo Margulis, hizo un llamado al Ejecutivo a terminar con las restricciones de movilidad y permitir la inmediata apertura y reactivación del turismo nacional.

En la misiva, Fedetur le solicita al Ejecutivo disponer de este pasaporte sanitario, la inmediata apertura de las fronteras, el término del toque de queda y la flexibilidad del Plan Paso a Paso y los cordones sanitarios. El objetivo, dicen desde el organismo gremial, es permitir la reactivación del turismo interno, emisivo y receptivo.

"Chile ha avanzado de gran forma en el proceso de vacunación contra el Covid-19, donde un porcentaje significativo de la población está inoculada con la segunda dosis. Esto facilita la posibilidad de implementar un carnet o pasaporte sanitario, que permita a las personas vacunadas movilizarse con mayor libertad dentro del territorio nacional, y a la vez abrir las fronteras para el ingreso y salida de turistas a nivel internacional", puntualiza Ricardo Margulis.

13:00 Francia espera "pasar la página del Covid-19" en noviembre o diciembre, cuando una gran parte de la población esté vacunada y si no hay nuevas variantes del virus, dijo el ministro de Salud, Olivier Veran, en una entrevista con el canal de televisión LCI.

Si bien es optimista, "nos mantendremos alerta y el pueblo francés debe permanecer alerta" para evitar una cuarta ola de la pandemia, dijo. La crisis de salud aún no ha terminado, pero los franceses "no deberían vivir con miedo" hasta entonces, agregó Veran.

12:00 La tasa promedio de positividad de Covid-19 en siete días en el estado de Nueva York cayó al 1.06%, la más baja desde el 27 de septiembre, dijo el gobernador Andrew Cuomo en un comunicado el miércoles. Fue el 44º día consecutivo de declive. Las hospitalizaciones cayeron a 1.521, la menor cantidad desde el 8 de noviembre.

"Nueva York está haciendo enormes avances para vencer a Covid: nuestras tasas de positividad son las más bajas que hemos visto en meses y más de 10 millones de neoyorquinos han recibido al menos una dosis de la vacuna", dijo Cuomo.

El gobernador también anunció que las guarderías y los campamentos de verano deben recopilar el estado de vacunación de todo el personal y los niños, e implementar exámenes de salud diarios. Los niños y el personal mayores de 2 años que no estén completamente vacunados deben usar cubiertas para la cara, excepto cuando comen, beben, se duchan o duermen.

11:07 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se sumaron 4.778 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.300.629 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 32 personas en el mismo período, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras enfermarse con el virus llega a 27.997 a nivel nacional.

Ayer se aplicaron 32.470 exámenes PCR, con lo que la positividad a nivel nacional subió a 11,77%, pero en la Región Metropolitana bajó a 12%.

09:30 Las exportaciones argentinas de granos se paralizaron el miércoles debido a una huelga de trabajadores portuarios en reclamo de inclusión del personal embarcado como grupo prioritario para la vacunación contra el Covid-19.

Los trabajadores portuarios que preparan los barcos para navegar se encuentran entre los que están en huelga, junto con los capitanes de remolcadores y veleros que guían los barcos de carga hacia y desde el puerto, según un comunicado conjunto.

En el comunicado, los trabajadores exigieron "protocolos de prevención y atención médica en todos los puertos del país". "En solo siete días hemos perdido cuatro compañeros, evidenciándose además un alto nivel de contagios dentro de diferentes actividades", añadieron. Argentina es el principal exportador mundial de aceite y harina de soja, el tercero de maíz y un importante proveedor global de trigo.

08:45 El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, sostuvo el miércoles que había un déficit de petróleo en el mercado mundial a pesar de que algunos países estaban registrando un número creciente de casos de Covid-19.

"Definitivamente hay un déficit en el mercado que ayuda a reducir un exceso (de existencias de petróleo) que quedó del año pasado, para llevarlo gradualmente al nivel de un promedio de cinco años", dijo Novak a la prensa. "Los precios del petróleo están estables (...), lo que significa que el mercado está equilibrado con un ligero exceso de demanda sobre oferta".

08:00 Los países de la Unión Europea reabrirán su frontera a los turistas vacunados contra el coronavirus en terceros países que inoculen vacunas que también cuentan con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, como es el caso de Estados Unidos o Reino Unido.

Las condiciones para que los viajeros vacunados puedan entrar en la UE es que hayan recibido la pauta completa de vacunación (dos dosis en la mayoría de vacunas en el mercado) al menos catorce días antes de su viaje, de acuerdo a lo consensuado por los Estados miembro en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas.

El portavoz de la Comisión, Christian Wigan dijo que "los embajadores ante la UE acordaron actualizar las normas para viajar desde fuera de la UE, se recomienda aliviar algunas de las restricciones, en particular a las personas ya vacunadas".

Debe ser aún formalizado a nivel de ministros, probablemente este mismo jueves en una reunión de los responsables de Salud en la que participará también la EMA y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades. Entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Hasta la entrada en vigor del Certificado Covid europeo que los países miembros ultiman para reactivar el turismo dentro de la UE, esta nueva condición para los turistas extracomunitarios solo podrán ofrecerla los Estados miembros que ya estén teniendo en cuenta la vacunación para relajar las restricciones a los europeos.

07:00 La vacuna Vaxzevria desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca es eficaz para crear inmunidad a largo plazo y lo suficientemente potente para actuar frente a cualquier variante, según un estudio aún no publicado cuyas conclusiones adelanta hoy Financial Times.

La investigación, que aún no dispone de fecha prevista de publicación, ha demostrado que una tercera dosis de la vacuna, que emplea el virus del resfriado común, estimula los anticuerpos contra la proteína S del virus, una reacción que ha sido descrita como "increíble" por fuentes consultadas por el periódico y que zanja la discusión al respecto de que la vacuna deje de ser efectiva con el tiempo.

MARTES 18 DE MAYO

17:00 Argentina reportó hoy cifras récord tanto en cantidad de contagios como en fallecidos para una sola jornada. Los positivos reportados fueron 35.543, con lo que los enfermos totales desde que comenzó la pandemia ascienden ahora a 3.371.508.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 745 muertos por coronavirus, también la peor marca desde que comenzó la pandemia. Así, Argentina acumula un total de 71.771 fallecidos y se ubica en el puesto catorce a nivel mundial en cantidad total de víctimas fatales, por detrás de Polonia, que acumula 71.920 decesos.

Las cifras de esta jornada dejaron atrás las dos últimas peores marcas registradas por el país, para contagios y fallecidos reportadas en una sola jornada. La de positivos se había producido el 16 de abril, cuando se contabilizaron 29.472 nuevos casos, mientras que la peor marca de muertos databa del 5 de mayo, cuando se informaron 663 defunciones.

15:00 El presidente de Colombia, Iván Duque, propuso este martes que Estados Unidos diseñe junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales planes de recuperación pospandemia para los países de América Latina.

Duque lanzó esta sugerencia durante una intervención virtual en el "Foro Global sobre Recuperación Económica", organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

El mandatario colombiano opinó que la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, puede "sentarse" con el FMI para crear "planes de recuperación fiscal poscovid para los países de buen desempeño en América Latina".

Consideró que hay mecanismos con los que Washington "puede hacer cosas más rápidas con la región", como aumentar el capital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitiría a esta institución desarrollar "nuevas herramientas y productos que satisfagan las necesidades" de los países de América Latina.

El BID anunció un proyecto de ampliar su capital disponible para préstamos de US$ 12.000 a US$ 20.000 millones.

13:30 La combinación de dosis de vacunas de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech es segura y brinda a las personas altos niveles de inmunidad, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III de España. La institución de investigación realizó uno de los primeros estudios sobre el uso combinado de inyecciones que incluye ensayos clínicos.

El estudio administró a 441 personas menores de 60 años una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer-BioNTech. Los resultados muestran un aumento de anticuerpos después de la segunda dosis y efectos secundarios leves que no requirieron hospitalización.

La investigación fue motivada por la aparición de coágulos de sangre en algunas personas que habían recibido la vacuna AstraZeneca. Estos casos aislados, algunos de los cuales fueron mortales, llevaron a algunos países europeos, incluido España, a detener la vacunación de AstraZeneca a los jóvenes.

13:00 España sumó el martes 3.988 casos y 70 muertos por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas el lunes, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El número total de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.619.848.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 2.264, frente a los 1.170 contagios anunciados el lunes.

12:30 El Ministerio de Salud de Portugal informó este martes el fallecimiento de otras dos personas más a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado 386 positivos más, por lo que son ya 842.767 los casos acumulados y 17.011 los fallecidos a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

La Dirección General de Salud (DGS) detalló en el último boletín sobre la situación de la pandemia en Portugal que la franja de edad entre 20 y 29 años es la que más casos ha presentado en las últimas 24 horas, un total de 117.

11:16 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 3.787 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.295.862 los contagios totales.

La cartera lamentó el fallecimiento de 31 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos dtotales a causa de este virus llegan a 27.965 hasta el momento.

Ayer, el total de exámenes PCR aplicados bajó a 30.228, lo que implica que los tests realizados llegan a 14.043.876. Con esto, la positividad subió a 10,87% a nivel país, y a 13% en la Región Metropolitana.

09:25 La cifra total de casos de Covid-19 en India superó los 25 millones el martes, mientras que un poderoso ciclón complicó la crisis sanitaria en los dos estados occidentales de Gujarat y Maharashtra, que figuran entre los más afectados por una segunda ola de contagios.

Se realizaron tests de Covid-19 a 200.000 personas evacuadas de los distritos costeros del estado occidental de Gujarat antes de que el ciclón golpeara la noche del lunes y se estaban haciendo esfuerzos para tratar de limitar la propagación de infecciones. "Se han dispuesto mascarillas para las personas llevadas a refugios", dijo Sandip Sagale, un alto funcionario en Ahmedabad, la principal ciudad de Gujarat. "También se hacen esfuerzos para mantener el distanciamiento social".

El recuento total de casos de coronavirus en India superó la marca de los 25 millones con 263.533 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, mientras que las muertes por Covid-19 aumentaron en un récord de 4.329. El gobierno dijo que aproximadamente el 98% de la población todavía era susceptible a los contagios.

09:00 El Ministerio de Economía de Brasil elevó sus previsiones para la inflación en este año a 5,05% tras un cálculo previo de 4,42%, en medio de las sostenidas presiones sobre los precios. El gobierno además subió levemente su perspectiva para el Producto Interno Bruto a 3,5% desde 3,2%.

08:30 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que espera que en octubre culmine la vacunación de todos los ciudadanos del país, antes de que empiece el invierno.

08:00 Los Estados que inviertan muy poco en salud pública podrían ver reducida su calificación crediticia, según el presidente de un panel de la Organización Mundial de la Salud que quiere que se cree un nuevo organismo mundial para visibilizar los riesgos para la estabilidad financiera derivados de una deficiente atención sanitaria.

Los comentarios de Mario Monti se producen antes de una cumbre mundial sobre salud que se celebrará el viernes en Roma y en la que los líderes del Grupo de las 20 economías más importantes debatirán sobre la emergencia del coronavirus y sobre cómo prevenir crisis sanitarias importantes en el futuro. "Una pandemia como ésta plantea enormes amenazas no sólo para la estabilidad financiera, sino para todo el sistema económico y financiero", declaró Monti a Reuters.

La Comisión ha recomendado al G20 que establezca un Consejo Mundial de Salud que trabaje para prevenir futuras pandemias identificando los riesgos, estableciendo puntos de referencia mundiales para la preparación y promoviendo la inversión en infraestructuras sanitarias.

07:30 Los líderes de las economías más grandes del mundo respaldarían la "concesión de licencias voluntarias" de las patentes de la vacuna Covid-19, omitiendo la presión de Estados Unidos para obtener exenciones y compromisos anteriores para proporcionar más fondos a la Organización Mundial de la Salud .

El borrador del documento, visto por Reuters, enumera los compromisos de las naciones del G20 y otros países y se adoptará el viernes en una Cumbre de Salud Global en Roma, uno de los principales eventos de este año para coordinar acciones globales contra la pandemia.

El borrador, que aún está sujeto a cambios, es el resultado de un compromiso entre los expertos de las naciones del G20 que siguen divididos sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas Covid-19.

A principios de mayo, el gobierno de Biden se unió a India, Sudáfrica y muchos otros países en desarrollo para pedir una exención temporal de patentes para las vacunas Covid-19, con la esperanza de que impulsaría la producción y permitiría una distribución más justa de las inyecciones en todo el mundo.

Pero la Unión Europea y otros países productores de vacunas han planteado dudas, diciendo que la eliminación de las restricciones de exportación de Estados Unidos sobre las materias primas de las vacunas, la transferencia de conocimientos técnicos y la cooperación voluntaria entre los fabricantes de vacunas garantizarían un aumento mucho más rápido de la producción mundial.

El proyecto de conclusiones de la cumbre sobre la salud refleja estos puntos de vista diferentes y no menciona las exenciones de patentes.

07:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo este martes que actualmente no hay evidencia concluyente que cause un retraso en los planes para eliminar las restricciones del coronavirus en Inglaterra el próximo mes.

"No veo nada concluyente en este momento para decir que tenemos que desviarnos de la hoja de ruta", dijo Johnson a los periodistas.

"Tenemos que ser cautelosos y mantenemos todo bajo observación muy de cerca; sabremos mucho más en unos días".

06:30 Un estudio español sobre la mezcla de vacunas Covid-19 descubrió que administrar una dosis del medicamento de Pfizer a personas que ya recibieron una primera inyección de la vacuna AstraZeneca es altamente seguro y efectivo, mostraron resultados preliminares el martes.

LUNES 17 DE MAYO

19:00 Brasil registró el lunes 786 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 436.537, informó el Ministerio de Salud, en la menor cifra diaria de fallecimientos desde el 1 de marzo.

El ministerio también notificó 29.916 nuevos casos de coronavirus, con el total de contagios sumando 15.657.391.

Los días domingo y lunes las cifras de casos y muertes por Covid-19 en Brasil suelen ubicarse por debajo del promedio diario, debido a un rezago en el procesamiento de pruebas los fines de semana.

Tras alcanzar un máximo de 4.249 muertes en un día el 8 de abril, Brasil ha visto recientemente una estabilización de los números de la pandemia, aunque en niveles todavía elevados.

18:00 Estados Unidos registró 16.857 nuevas infecciones por coronavirus el domingo, el total diario más bajo desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. En enero, después de un aumento impulsado por las festividades, EEUU promediaba unos 250.000 casos nuevos por día.

Los domingos suelen tener la menor cantidad de casos reportados de la semana. Aun así, el total de ayer fue el más bajo de cualquier día de la semana desde el miércoles 25 de marzo de 2020.

Para la semana que terminó el domingo, los nuevos casos aumentaron un 0,7%, el aumento más lento de la pandemia. El total semanal de 232,839 nuevas infecciones fue el más bajo desde los siete días que terminaron el 21 de junio.

Andy Slavitt, asesor principal de la respuesta Covid de la administración Biden, dijo en un tuit el lunes que los casos están disminuyendo en los 50 estados.

16:00 El presidente Joe Biden anunció el lunes que enviará al menos 20 millones de vacunas para el COVID-19 a otros países para fin de junio, la primera vez que Estados Unidos compartirá dosis autorizadas para uso local.

Biden sostuvo que su Gobierno enviará vacunas de Pfizer Inc /BioNTech, Moderna Inc y Johnson & Johnson, que se suman a 60 millones de dosis de AstraZeneca, cuyo uso no está aprobado en Estados Unidos.

La medida es un notable giro por parte de la Casa Blanca, que pretende utilizar el suministro de vacunas como herramienta diplomática ante la mejora de las perspectivas de la pandemia en el país.

Varios estados de Estados Unidos están experimentando un descenso en la vacunación y países como la India se esfuerzan por conseguir inyecciones para contener un aumento de los casos de COVID-19.

"En la batalla contra la pandemia de COVID-19, nuestra nación va a ser el arsenal de las vacunas", dijo Biden.

15:00 Brasil recibirá el sábado y a principios de la próxima semana ingredientes de China para producir hasta 25 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinovac para el COVID-19, dijeron el lunes funcionarios del Ministerio de Salud y del estado de Sao Paulo.

Rodrigo Cruz, secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, dijo que el centro biomédico de Fiocruz recibirá dos lotes de ingredientes para 18 millones de vacunas de AstraZeneca el sábado, mientras que el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, dijo que el instituto biomédico Butantan del estado recibirá ingredientes para 7 millones de vacunas el 26 de mayo.

14:00 Las autoridades han identificado 2.323 casos de la cepa india de coronavirus en el Reino Unido, dijo el secretario de Salud, Matt Hancock, a medida que se propaga la nueva variante altamente transmisible.

Hablando en el Parlamento el lunes, Hancock dijo que 86 áreas de autoridades locales diferentes habían identificado al menos a cinco personas con la nueva cepa.

Los casos se han duplicado la semana pasada en Bolton, Blackburn y Darwen en el noroeste de Inglaterra y la variante india es ahora la cepa dominante del virus, dijo Hancock.

Instó al público a vacunarse, diciendo que la mayoría de las personas con la cepa India en el hospital de Bolton no habían recibido una vacuna. La evidencia preliminar muestra que las vacunas aún funcionan contra esta nueva variante, agregó.

13:11 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del Covid-19, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.566 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.292.096 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 102 pacientes, lo que implica que la cifra total de fallecidos por la pandemia alcanza los 27.934 a la fecha. Ayer se aplicaron 66.252 exámenes PCR en todo el país, con lo que la positividad nacional llega a 7,76%, y en la RM a 9%.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en tanto, anunció que a partir del miércoles el toque de queda se postergará una hora, comenzando a las 22:00. Además, y tal como cada lunes, se dieron a conocer cambios en el plan paso a paso, que comienzan este jueves. Avanzan a transición las comunas de Copiapó, Macul, Limache, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo, Lumaco, Pitrufquén, Curacautín, Lanco y Panguipulli.

Sumado a ello, a preparación pasan Pozo Almonte, Caldera, Canela, Illapel, Concón, San Esteban, Putaendo, Chimbarongo, Coltauco, Vichuquén, Quillón, Maullín y Cochamó. Y, a apertura inicial, avanzan Cochrane, Chile Chico, Guaitecas, Río Ibáñez y Cabo de Hornos.

Desde la otra vereda, vuelven a transición Navidad y Puerto Varas, mientras que retroceden a cuarentna Los Vilos, Yumbel, Los Álamos, Contulmo, Los Sauces, Fresia, Castro, Quinchao y Chonchi.

🟠 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir del jueves 20 de mayo a las 5:00 horas, avanzan a #Transición: Copiapó, Macul, Limache, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo, Lumaco, Pitrufquén, Curacautín, Lanco y Panguipulli.



Más info en 📲 https://t.co/udEI6KPiOL pic.twitter.com/ajYWTwW2sr — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 17, 2021

13:00El regulador de medicamentos de la Unión Europea recomendó el lunes ampliar el tiempo de almacenamiento de la vacuna de Pfizer-BioNTech a temperaturas normales de nevera a 31 días en lugar de cinco, lo que facilitaría la logística durante su distribución.

El cambio es aplicable a los viales sin abrir, dijo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), añadiendo que el consejo de su comisión de medicamento para humanos se emitió tras evaluar los datos adicionales del estudio de estabilidad presentados por Pfizer y BioNTech .

"La EMA mantiene un diálogo continuo con los titulares de las autorizaciones de comercialización de las vacunas contra Covid-19, ya que intentan introducir mejoras en la fabricación para mejorar la distribución de las vacunas en la UE", sostuvo el organismo de control.

La UE ha permitido aumentar la producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech en la región y está estudiando un nuevo acuerdo para garantizar más dosis de la vacuna después de que el bloque se viera afectado por los recortes en el suministro de la vacuna de AstraZeneca.

12:30 Italia está preparada para eliminar gradualmente un toque de queda nacional, actualmente establecido a las 10 pm, buscando eliminarlo el 21 de junio, cediendo a las llamadas para reabrir el país luego de una disminución constante en el número de casos.

En una reunión del lunes, el gobierno de Mario Draghi acordó retrasar el toque de queda para las áreas de bajo riesgo hasta las 11 pm y permitir las comidas en interiores a partir del 1 de junio, según un funcionario que pidió no ser identificado.

12:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha apelado este lunes a la responsabilidad mientras el país avanza en la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia, en un nuevo paso adelante en la 'hoja de ruta' de la desescalada del país.

Johnson ha pedido a la ciudadanía que continúe "jugando su papel" para lograr que el Covid-19 no avance, antes de reconocer que, si bien Reino Unido ha alcanzado "otro hito en la 'hoja de ruta'", Reino Unido debe dar este paso "con una dosis extra de cautela".

La relajación de las restricciones en Reino Unido llega en un momento en el que la variante india del SARS-CoV-2 continúa propagándose en el país europeo. El 'premier' ha reiterado que el Gobierno "vigila estrechamente" la variante y "emprende acciones donde las tasas de infección se incrementan".

11:30 La estatua de Jesucristo más famosa del mundo se iluminó en Río de Janeiro para promover el acceso en igualdad de condiciones a las vacunas, cuando Brasil y los países en desarrollo luchan para proteger a sus habitantes del COVID-19.

El mensaje "La vacuna salva, unidos por las vacunas" fue proyectado el sábado sobre la estatua de 30 metros de altura por Unidos Pela Vacina, en colaboración con el Santuario Cristo Redentor y la agencia de publicidad Ogilvy Brasil.

En enero, dos trabajadores sanitarios recibieron las primeras inyecciones de vacunas contra el coronavirus a los pies de la estatua cuando Brasil inició su campaña de vacunación.

11:00 El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó hoy a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anticovid por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo, y pidió a éstas y a los países ricos que se solidaricen "en días, no en meses".

El programa COVAX, creado por la OMS para donar vacunas contra el Covid-19 a los países en desarrollo, ha entregado 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Queremos que las compañías fabricantes se unan al esfuerzo de AstraZeneca", la compañía de la que por ahora proceden la mayoría de las dosis distribuidas por COVAX, añadió Tedros, quien insistió en que esta campaña solidaria "depende de la voluntad de gobiernos y empresas".

10:00 El Foro Económico Mundial canceló este lunes su reunión anual de 2021 programada para Singapur dentro de tres meses, diciendo que no era posible realizar un evento global tan grande debido a la situación del Covid-19.

"Lamentablemente, las trágicas circunstancias que se desarrollan en todas las geografías, una perspectiva de viaje incierta, diferentes velocidades de implementación de la vacunación y la incertidumbre en torno a las nuevas variantes se combinan para hacer imposible realizar una reunión global con líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo en la escala que se planeó ", dijo en un comunicado.

9:00 La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) dijo que examinó a 1,8 millones de pasajeros este domingo en los aeropuertos de Estados Unidos, la cifra más alta desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus redujo drásticamente la demanda de viajes.

La industria aérea de EE.UU. ha establecido una serie de nuevos máximos posteriores a marzo de 2020 en los últimos días, pero el recuento del domingo es 100.000 viajeros más alto que los 1,74 millones del jueves, que había sido el mejor en 14 meses. Aún así, la demanda del domingo fue de aproximadamente el 70% de los viajes aéreos prepandémicos.

07:30 La Unicef pidió este lunes a los países del G7 que donaran suministros al plan de intercambio de vacunas COVAX como una medida de emergencia para abordar un grave déficit causado por la interrupción de las exportaciones de vacunas de la India.

India ha frenado las exportaciones de la vacuna AstraZeneca fabricada por su Serum Institute, que se había comprometido con COVAX, para ser utilizada por el país mientras lucha contra una segunda ola masiva de infecciones.

La agencia de la ONU, UNICEF, que está a cargo de suministrar vacunas contra el coronavirus a través de COVAX, estima el déficit de suministro en 140 millones de dosis para fines de mayo y alrededor de 190 millones para fines de junio.

07:00 El sector de artículos de lujo podría ignorar el impacto de la crisis del coronavirus a principios de este año, ya que los compradores chinos y estadounidenses ayudan a que las ventas se recuperen a niveles prepandémicos, dijo este lunes la consultora Bain.

Bain ahora ve un 30% de probabilidad de que las ventas de bolsos, ropa y joyas de alta gama vuelvan o superen su nivel de 2019 de US$ 340.000 millones este año, dependiendo de la rapidez con la que se implementen las vacunas y aumente el turismo.

Su escenario más probable es un repunte total en 2022, lo que aún implicaría una convalecencia más rápida de lo que Bain predijo en noviembre, cuando dijo que el sector podría tener que esperar hasta 2023 para dejar atrás la crisis.

Las ventas de artículos de lujo cayeron un 23% a uns US$ 250 millones de euros el año pasado, su mayor caída y la primera desde 2009, ya que la pandemia forzó el cierre de tiendas y prácticamente paralizó el turismo internacional.

06:00 India informó el lunes 281.386 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que las muertes aumentaron en 4.106, esto es una disminución significativa respecto de días anteriores donde no bajaba de los 300 mil casos diarios.

05:30 Los visitantes británicos hambrientos de sol llegaron a las playas portuguesas una vez más este lunes luego de finalizar la prohibición de cuatro meses de viajar entre los dos países debido a la pandemia de Covid-19, en un impulso muy necesario para el sector turístico en apuros.

