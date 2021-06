Argentina registra más de 29 mil nuevos casos de Covid y 607 fallecidos | Minuto a minuto

País

MIÉRCOLES 09 DE JUNIO

18:00 Argentina informó de 29.757 casos nuevos y otros 607 fallecidos. Así, las muertes desde el inicio de la pandemia suman 83.272 y los contagios 4.038.528.

Las cifras, que muestran una baja notoria, se dan en el contexto de un nuevo récord de vacunación tras la llegada de millones de dosis. La contracara son las camas de terapia intensiva, que en los últimos días registraron nuevos máximos.

Argentina acumula un total de fallecidos que la ubica en el puesto 12° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Alemania, que acumula 90.094 decesos.

17:00 El alcalde Bill de Blasio dijo que sería difícil alcanzar la meta de la administración de vacunar completamente a 5 millones de neoyorquinos para fines de junio. Dijo que la ciudad estaba al 76% del camino hacia ese objetivo. Más de 4,4 millones de neoyorquinos han recibido una dosis y el 95% de las personas que reciben la primera dosis han regresado por la segunda, dijo.

Solo alrededor del 45% de la ciudad está completamente vacunada, pero las tasas varían según el condado y la edad: el 57% de Manhattan está completamente inoculado en comparación con el 36% en el Bronx. Del mismo modo, solo el 39% de las personas de 18 a 24 años están vacunadas, en comparación con el 72% de las personas de 65 a 74 años.

16:00 Vacunarse contra el Covid-19 en Hong Kong podría significar ganar un Tesla o incluso un montón de oro, gracias a que algunos magnates de la ciudad y sus empresas buscan incentivar las vacunas y ayudar a estimular una lenta tasa de inoculación.

CK Group, de Li Ka-shing, junto con su fundación benéfica, anunció que regalaría US$ 2,6 millones de Hong Kong en vales de compra a través de una lotería para personas que hubieran recibido las dos dosis de las vacunas. New World Development, encabezada por el multimillonario Adrian Cheng, también dijo que ofrecería US$1,9 millones en subsidios para personas de menores ingresos que se hayan vacunado.

"El valor de varias loterías o programas de recompensas, según hemos sabido por informes de noticias, supera los US$15,4 millones", dijo la jefa ejecutiva de la ciudad, Carrie Lam, una sesión informativa semanal.

Los incentivos de las empresas locales parecen estar generando un repunte en la aceptación de las vacunas de BioNTech SE y la china Sinovac Biotech Ltd. las empresas comenzaron a participar en la campaña. Solo alrededor de 15,1% de la población de Hong Kong de 7,5 millones de habitantes ha completado su proceso de vacunación, según el rastreador de vacunas contra el Covid-19 de Bloomberg, muy por detrás de otros centros financieros como Londres y Singapur.

Otras dos importantes firmas de Hong Kong anunciaron este mes programas de incentivos por un valor de más de US$ 20 millones en total. El desarrollador más grande de Hong Kong, Sun Hung Kai Properties Ltd., está ofreciendo premios como iPhones, mientras que Henderson Land Development Co., del magnate Lee Shau Kee, ofrece lingotes de oro.

La oficina local de la empresa australiana de propiedad industrial Goodman Group realizará una lotería con más de un millón de dólares de Hong Kong en premios para los residentes que hayan completado su vacunación antes del 31 de agosto. Los obsequios incluirán un Tesla Model 3, con un costo de más de US$64 mil, según un comunicado de Goodman.

15:40 Tras nueve meses de divisiones, los países y economías miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron hoy iniciar negociaciones para aumentar el acceso a las herramientas anticovid, incluyendo una posible suspensión de las patentes en las vacunas.

Después de dos días de reuniones, los 164 miembros del organismo se mostraron abiertos a una negociación de vías para hacer más accesibles vacunas, terapias y otras tecnologías contra el Covid-19, pese a que existan aún diferencias al respecto, principalmente entre países en desarrollo y naciones europeas.

La India y Sudáfrica abanderan desde octubre de 2020 una iniciativa para suspender las normas de propiedad intelectual en fármacos para la lucha contra el Covid-19, algo que durante meses se ha encontrado con la oposición de muchos países desarrollados, sedes de grandes farmacéuticas.

El anuncio en mayo por parte de la Administración estadounidense de que estaba dispuesta a negociar esta cuestión desbloqueó en gran medida meses de "impasse".

Al mismo tiempo, más de 60 países en desarrollo (entre ellos naciones latinoamericanas como Venezuela y Bolivia) se unían a la iniciativa indo-sudafricana y especificaban que la suspensión de patentes debería durar al menos tres años.

La Unión Europea, el Reino Unido, Suiza y Noruega presentaron la semana pasada una contrapropuesta a la de las naciones en desarrollo en la que piden negociar una "flexibilización" de las normas de propiedad intelectual sin hablar directamente de suspensión de patentes.

Una estrategia que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han criticado, ya que lo ven como una forma de mantener las divisiones y eternizar el debate.

Los países contrarios a la suspensión de patentes defienden que éstas impulsan la investigación científica y garantizan que, por ejemplo, se hayan conseguido desarrollar una docena de vacunas contra el Covid-19 en un tiempo récord de un año.

14:30 El gobierno del primer ministro Justin Trudeau está poniendo fin a las cuarentenas obligatorias en los hoteles para los residentes canadienses vacunados que lleguen por aire.

La ministra de Salud Patty Hajdu anunció que los ciudadanos canadienses, los residentes permanentes y los trabajadores esenciales que estén completamente vacunados ya no tendrán que pasar tres días aislados en un hotel aprobado por el gobierno. En cambio, se les permitirá ponerse en cuarentena en casa mientras esperan los resultados de una prueba a su llegada.

La exención no se aplicará a los turistas o viajeros de negocios extranjeros que no sean trabajadores esenciales, y aún deberán completar una cuarentena de hotel si llegan en avión. El gobierno planea implementar las medidas para la primera semana de julio, dijo el miércoles el ministro de Salud.

"El requisito de permanecer en un hotel autorizado por el gobierno se está levantando para las personas que actualmente tienen el derecho de entrada a Canadá", dijo Hajdu a los periodistas en Ottawa. "La diferencia es que los viajeros completamente vacunados con derecho de entrada a Canadá podrán renunciar a alojarse en un hotel autorizado por el gobierno hasta el momento en que reciban la prueba negativa del primer día. Ese es el gran cambio ".

14:00 La administración de Biden está comprando 500 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer para donar al mundo, informó el Washington Post el miércoles, citando a tres personas no identificadas familiarizadas con el plan.

Está previsto que Biden anuncie el plan en la reunión del G-7 en el Reino Unido esta semana en medio de crecientes pedidos para que Estados Unidos y otros países ricos desempeñen un papel más importante en impulsar el suministro mundial de vacunas, informó el periódico.

13:00 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que espera que las economías del Grupo de los Siete proporcionen "decenas de miles de millones" de dólares en financiamiento para vacunar al mundo.

"Mi sospecha es que veremos esto en decenas de miles de millones, no en un par de miles de millones", dijo Georgieva en un evento en línea de Eurasia Group el miércoles, refiriéndose a la cantidad que las siete economías avanzadas más grandes del mundo asignarán para el financiamiento de vacunas. .

Georgieva dijo que el análisis del FMI muestra que las economías avanzadas este año tendrán mil millones de dosis de vacunas en exceso que podrían redirigirse al resto del mundo. La brecha en el acceso amenaza con descarrilar el repunte económico global, dijo.

Los comentarios de Georgieva se producen cuando los líderes del G-7 se están reuniendo en el Reino Unido para una cumbre esta semana.

11:30 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 5.369 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.445.770 los casos totales en el país. Por su parte, los decesos fueron 37, con lo cual el total de fallecidos sube a 30.141 a nivel nacional.

La autoridad sanitaria precisó que en las últimas 24 horas se realizaron 38.446 exámenes PCR, con lo cual el total de tests aplicados sube a 15.372.255. A partir de las últimas cifras, la positividad a nivel país llega a 11,18%, mientras que en la Región Metropolitana es de 13%.

09:20 Científicos británicos estiman que la variante Delta del coronavirus, identificada por primera vez en India, es un 60% más transmisible que la variante Alfa, que anteriormente era la dominante en Reino Unido, según dijo el miércoles un destacado epidemiólogo.

"La semana pasada teníamos pruebas de que la variante Delta tenía una ventaja de transmisión de entre el 30 y el 100% sobre la variante Alfa (...), y eso se ha confirmado, creemos que el 60% es probablemente la mejor estimación", dijo a la prensa Neil Ferguson, del Imperial College de Londres.

08:40 Investigadores chinos planean realizar un estudio que utilizará una vacuna contra el Covid-19 de CanSino Biologics como dosis de refuerzo para personas que ya han sido inoculadas con otras fórmulas, mostraron datos de registros de ensayos clínicos.

China aún no ha aprobado la combinación de vacunas utilizando diferentes tecnologías, pero el director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades dijo en abril que el país lo estaba considerando como una vía para aumentar la eficacia de la inmunización. Se reclutará para el ensayo a un total de 300 adultos sanos de entre 18 y 59 años.

08:00 Merck & Co Inc dijo el miércoles que el Gobierno de Estados Unidos acordó la compra de cerca de 1,7 millones de dosis del tratamiento experimental Covid-19 de la compañía, molnupiravir, por unos 1.200 millones de dólares, si se autoriza en el país. El molnupiravir es una terapia antiviral experimental que Merck está desarrollando con Ridgeback Biotherapeutics para el tratamiento de pacientes con Covid-19 que no están hospitalizados.

El fármaco se está evaluando actualmente en un ensayo de última fase para determinar su potencial a la hora de reducir el riesgo de hospitalización o muerte. Merck dijo que espera solicitar la autorización de uso de emergencia de molnupiravir como muy pronto en el segundo semestre de 2021, siempre que obtenga resultados favorables del ensayo.

07:30 Argentina y China avanzaron aceleradamente en los últimos días en las negociaciones para desplegar en agosto en el país trasandino la producción local de la vacuna Sinopharm contra el Covid-19, que producirá el laboratorio Sinergium Biotech con una capacidad para ofrecer hasta un millón de dosis por semana.

El Ministerio de Salud que lidera Carla Vizzotti y su contraparte de China, junto con los laboratorios que intervienen y el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, ultimaron los detalles para que se ponga en marcha este proyecto que se empezó a gestar hace más de tres meses.

La intención de China es desembarcar cuanto antes en Argentina con la producción local de Sinopharm, que está aprobada por el ANMAT y ya se está aplicando en todo el país. Para ello, se acordó con la planta de Sinergium con sede en el país vecino que ya produce vacunas y tiene certificaciones internacionales.

07:00 Inglaterra alertó que tener una sola dosis de la vacuna AstraZeneca solo brinda el 33% de inmunidad contra la cepa india del Covid-19 a las tres semanas de su aplicación.

De acuerdo a un estudio del Ministerio de Salud británico, la vacuna de Pfizer contra el coronavirus tiene una efectividad del 88% contra la mutación india luego de las 2 dosis. Mientras que la de AstraZeneca mostró un 60% de efectividad luego de ambas dosis, pero sólo del 33% con la primera.

06:30 Alemania planea extender la ayuda económica a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus hasta finales de septiembre, dijo el miércoles a Reuters una fuente del gobierno.

La ayuda, que las empresas pueden reclamar si pueden demostrar que sus ingresos se han desplomado debido a la crisis, vencería a finales de junio.

El ministro de Economía, Peter Altmaier, ha dicho que favorece una prórroga hasta fin de año para que no se convierta en un tema en las elecciones federales de septiembre.

Se espera que el gabinete de la canciller Angela Merkel acuerde el miércoles extender las asignaciones especiales de trabajo por tiempo reducido hasta finales de septiembre para compensar el efecto de la pandemia de coronavirus en el mercado laboral.

06:00 Singapur descubrió que la variante Delta del coronavirus es la más prevalente entre los casos locales de variantes preocupantes (COV), según datos del Ministerio de Salud, que destacan su nivel de infecciosidad.

Había 449 casos locales con COV al 31 de mayo, de los cuales 428 fueron la variante Delta detectada por primera vez en India y nueve de la variante Beta identificada por primera vez en Sudáfrica, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles.

Las autoridades de Singapur informaron por primera vez de la presencia local de la variante Delta a principios de mayo.

05:30 China administró alrededor de 14,8 millones de dosis de vacunas Covid-19 el 8 de junio, lo que eleva el número total administrado a 808,96 millones, mostraron datos de la Autoridad Nacional de Salud el miércoles.

05:00 Malasia y Taiwán esperan que las entregas de las vacunas AstraZeneca Covid-19 fabricadas en Tailandia se retrasen, dijeron funcionarios esta semana, los últimos países en reportar un atraco con pedidos de la planta tailandesa.

El retraso se produce en medio de preocupaciones sobre los planes de distribución de AstraZeneca en el sudeste asiático, que depende de 200 millones de dosis fabricadas por Siam Bioscience, una empresa propiedad del rey de Tailandia que está fabricando vacunas por primera vez.

Cualquier pregunta sobre el cumplimiento de los objetivos de producción de Siam Bioscience es delicada porque el rey Maha Vajiralongkorn es su único propietario. Insultar a la monarquía de Tailandia es un delito punible con hasta 15 años de prisión.

AstraZeneca entregó más de 1.8 millones de dosis producidas localmente a las autoridades tailandesas la semana pasada, pero dijo que las entregas a otros países del sudeste asiático solo comenzarían en julio.

MARTES 08 DE JUNIO

19:00 La farmacéutica Pfizer negó este martes en el Congreso de Argentina que haya habido "pedido de pagos indebidos" por parte del Gobierno, tras las acusaciones de que habría pedido sobornos a cambio de la compra de vacunas contra el Covid-19 del laboratorio.

El representante de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, ha comparecido este martes ante la Cámara, a petición del presidente de la misma, Sergio Massa, para garantizar el acceso a "la máxima información en un tema que es de gran sensibilidad para la sociedad".

En su exposición, Vaquer ha defendido que "en ningún momento" ha habido petición de pagos ni "existencias de intermediarios", mientras que por otro lado ha confirmado que el laboratorio está "en conversaciones con el Ministerio de Salud" para llegar a acuerdos de compra.

Desde la oposición se habían sugerido que el Gobierno habría exigido sobornos a la farmacéutica estadounidense para adquirir su biológico, algo que ha sido negado y desmentido por la Administración del Gobierno de Alberto Fernández.

18:00 En una arriesgada apuesta por revivir la economía en medio del peor peak del Covid-19, Bogotá y Medellín, entre otras ciudades colombianas, levantan desde este martes restricciones a sectores cerrados desde el inicio de la pandemia, como el ocio nocturno y eventos deportivos con presencia de público.

Después de los dos meses más letales de la pandemia y una primera semana de junio donde las cifras no van a mejor, con más de 500 casos diarios y máximos históricos de nuevos contagios, el país acumula 3.593.016 contagios y 92.496 muertes por Covid-19.

El Ministerio de Salud aprobó un decreto en el que permitía la "reactivación" desde el 1 de junio, donde disponía las bases para una activación de la economía acelerada y segura con el fin de estimular la generación de empleo, uno de factores que puede mitigar la pobreza en la que está sumida el país y que ha originado protestas en todo el país desde el pasado 28 de abril.

17:00 Argentina registró este martes 31.137 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.008.771, mientras que los fallecimientos se elevaron a 82.667, tras ser notificadas 722 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos reportados este lunes, cuando se notificaron 22.195 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el pasado 27 de mayo, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el 18 de mayo, con 745 fallecimientos ese día.

15:30 El pleno del Parlamento europeo ha mostrado este martes su apoyo mayoritario a la aprobación del Certificado Covid de la UE porque facilitará los viajes de los turistas europeos vacunados, con anticuerpos o con un test negativo reciente; si bien muchos eurodiputados lamentan la falta de claridad por parte de los gobiernos nacionales en cuanto al uso que se le dará y critican que las PCR no sean gratuitas porque creen que discrimina a quienes no estén vacunados.

El pleno votará a última hora de este martes la aprobación necesaria para que el certificado pueda entrar en vigor plenamente el próximo 1 de julio, aunque el resultado no se anunciará hasta primera hora del miércoles, cuando se da por hecho que se constatará el apoyo mayoritario a la iniciativa.

La Comisión Europea, por boca de su comisario de Justicia, Didier Reynders, ha instado a las autoridades nacionales a iniciar "desde ya" la emisión de certificados en los países ya preparados a nivel técnico, para evitar riesgos de colapso cuando arranque formalmente en julio.

15:00 México reportó el martes 262 nuevos fallecimientos ligados al Covid-19, con lo que el número total de decesos en el país latinoamericano se elevó a 229.100, de acuerdo con datos oficiales.

Mientras tanto, el número de contagios creció en 3.449 respecto a la víspera, llegando a un total de 2.438.011 personas infectadas desde que inició la pandemia hace más de un año.

14:00 El Departamento de Estado de EEUU está facilitando las advertencias de viaje para docenas de países, incluidos muchos en Europa, como Francia y Alemania.

El departamento cambió sus advertencias de viaje el martes para muchas naciones del nivel 4, o "no viajar", al nivel 3, "reconsidere viajar", según el sitio web del departamento.

Los avisos de viaje del Departamento de Estado no son vinculantes, pero pueden ayudar a orientar a las aerolíneas sobre sus propias restricciones. Otros países suelen corresponder a los ciudadanos estadounidenses basándose en las advertencias del departamento.

12:30 Las autoridades sanitarias estadounidenses urgieron este martes a acelerar el ritmo de vacunación contra el Covid-19, sobre todo entre los adolescentes, ante la expansión en el país de la variante del coronavirus detectada en la India, denominada Delta.

Más del 6 % de los casos del Covid-19 detectados y analizados en Estados Unidos corresponden actualmente a la variante Delta (B.1.617), indicó este martes el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, en una rueda de prensa.

Aunque esa proporción aún es baja, la alta transmisibilidad de la cepa detectada por primera vez en India genera preocupación en la Casa Blanca, dado que en el Reino Unido, la variante Delta se está convirtiendo rápidamente en la dominante, según Fauci.

"No podemos permitir que eso ocurra en Estados Unidos", subrayó el epidemiólogo y asesor del presidente estadounidense, Joe Biden.

12:00 En Hong Kong, los principales multimillonarios están aumentando los incentivos para aumentar las vacunas.

El hombre más rico de la ciudad, Li Ka-shing, y su imperio empresarial, el grupo CK, están regalando vales de compra por valor de US$ 20 millones de Hong Kong a través de la lotería a quienes obtienen dos vacunas, según un anuncio del martes. New World Development, dirigida por Adrian Cheng, también anunció un subsidio de US$ 10 millones de Hong Kong para las personas de bajos ingresos que se vacunen.

11:30 Las acciones de CureVac NV se desplomaron después de que Reuters informara que la Agencia Europea de Medicamentos no espera tomar una decisión sobre la aprobación de su vacuna antes de agosto.

11:00 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se notificaron de 5.568 nuevos casos de coronavirus. De esta forma, el total de casos ascienden a 1.440.417, de los cuales 48.874 se mantienen activos.

Por su parte, se inscribieron 46 fallecidos en el registro, por lo que el total de decesos subió a 30.104.

07:00 Un estudio realizado por los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, autoridad mundial epidemiológica, revela que las vacunas de ARN mensajero (ARNm) autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su siglas en inglés), reducen la posibilidad de infección en un 91% y cuando se presenta en personas ya vacunadas con doble dosis, la enfermedad es más corta y leve.

El estudio añade evidencia científica a la capacidad que tienen las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna para "cortar" la transmisión y es uno de los primeros que demuestra que la vacuna de ARNm beneficia a quienes contraen el Covid pese a estar vacunadas totalmente (14 días después de la segunda dosis) o parcialmente vacunadas (14 días después de la primera dosis y de 1 a 13 días después de la segunda). "Las vacunas son una herramienta fundamental para superar esta pandemia", concluye a la luz de estos nuevos datos la directora de los CDC, Rochelle P. Walensky.

"Una vez vacunados por completo, el riesgo de infección de los participantes se redujo en un 91% y después de la vacunación parcial, el riesgo de infección de los participantes se redujo en un 81%", incluidas las infecciones sintomáticas y asintomáticas, revela la investigación.

06:45 Las autoridades de Japón estudian la posible vacunación contra el Covid-19 de 70.000 personas que participarán como voluntarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicas, en aras de dotar de la mayor seguridad posible a una cita deportiva que debía haberse celebrado en 2020 y que este año está envuelta también en dudas de tipo sanitario.

La responsable política de los Juegos, Tamayo Marukawa, ha confirmado en una respuesta parlamentaria que el Gobierno tiene ya sobre la mesa el debate sobre los voluntarios, si bien ha abogado por que este posible desvío de dosis no afecte al plan de inmunización general para el conjunto de la población, informa la agencia Kiodo.

06:30 Las autoridades de Rusia han notificado este martes cerca de 10.000 casos de coronavirus diarios por primera vez desde mediados de marzo, después de que el país superara la barrera de los 5,1 millones de contagios, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.

El organismo ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 9.977 positivos y 379 muertos, lo que sitúa los totales en 5.145.843 y 124.496, respectivamente, en el marco de la pandemia.

La cifra es la más elevada desde el 14 de marzo, cuando se notificaron 10.083 contagios. La capital del país, Moscú, figura un día más como la ciudad con más positivos y decesos diarios, con 3.817 y 62, respectivamente.

06:00 Muchos más hombres en India han recibido vacunas Covid-19 que mujeres, mostraron datos del gobierno el martes, que destacan la disparidad de género en la campaña de inmunización del país que también ha perjudicado a la población rural.

India ha vacunado total o parcialmente a unos 101 millones de hombres, casi un 17% más que las mujeres. Los hombres representan el 54% del total de personas vacunadas, según los datos.

Muchas regiones administradas por el gobierno federal, la capital Delhi y grandes estados como Uttar Pradesh han experimentado algunas de las peores desigualdades. Solo Kerala en el sur y Chhattisgarh en el centro de India han vacunado a más mujeres que hombres.

LUNES 07 DE JUNIo

19:20 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, confirmó en la última jornada 1.010 nuevas muertes por el coronavirus, con lo cual el total de fallecidos llegó a 474.414, según los datos difundidos este lunes por el Gobierno.

En las últimas 24 horas fueron contabilizadas además 37.156 nuevos contagios, lo que elevó a 16.984.218 el total de casos confirmados en el país, de acuerdo con el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud.

18:00 Argentina reportó hoy 22.195 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.977.634. Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.233.698.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 733 muertos por coronavirus, muy cerca del récord anterior de fallecidos, cuando el 18 de mayo se contabilizaron 745 víctimas fatales. Así, Argentina acumula un total de 81.946 fallecidos y está en el puesto 12° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de Alemania, que acumula 89.872 decesos.

El coronavirus en el mundo ya acumula 174.241.726 casos, con 3.748.069 fallecidos. Los tres países más afectados son Estados Unidos, con 34.211.919 positivos y 612.387 fallecidos; India, con 28.994.268 de contagios y 351.186 muertes y Brasil, con 16.947.062 y 473.495 víctimas fatales.

17:00 El Ministerio Público Federal brasileño ha anunciado la apertura de una investigación contra la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) por un posible delito de "violación del derecho a la vida y la salud" por aceptar ser sede de la competición de fútbol de la Copa América pese a la pandemia de coronavirus.

En la investigación, la fiscalía ha includio a SBT y a Disney, dueños de los canales ESPN y Fox Sports, que tarnsmitirán los partidos, así como a las empresas patrocinadoras: Mastercard, Ambev, Latam, Semp TCL, Diageo, Kwai, Betsson, TeamViewer21 y Betfair22, informa el diario 'Folha de Sao Paulo'.

El subprocurador Carlos Alberto Vilhena, afiliado a la Procuradoría Federal de Derechos del Ciudadano, ha ordenado abrir oficios a los fiscales de los estados de Goiás, Mato Grosso, Río de Janeiro, Sao Paulo y Distrito Federal.

El pliego recoge así la posible omisión del "deber de prevención de conductas contrarias a los Derechos Humanos en el contexto de actividades empresariales y del deber de protección contra comportamientos contarios a los mencionados derechos fundamentales".

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció la semana pasada que Brasil acogería la Copa América tras rechazar Colombia y Argentina ser sedes de la competición.

La fiscalía considera que los planes presentados hasta el momento no garantizan que se evitará una alta tarnsmisibilidad del coronavirus. Así, la realización de pruebas no es totalmente eficaz para detectar contagios y el virus puede contagiarse incluso si el portador es asintomático.

Por ello, la celebración de la competición supone un riesgo para la salud de los trabajadores: profesionales del fútbol, equipos técnicos, periodistas, equipos de televisión y radio, trabajadores de los estadios y servicios auxiliares.

Además, los fiscales recuerdan que las ciudades sede --Brasilia, Cuiabá, Goiania y Río de Janeiro-- tienen más de un 80 por ciento de ocupación de las camas de cuidados intensivos.

Brasil es el segundo país del mundo en muertes por coronavirus --474.414-- y el tercero en número de contagios --16.984.218--, según las últimas cifras oficiales. El último boletín incluye 37.156 contagios y 919 muertes en 24 horas.

16:00 La vacunación contra el Covid-19 es solo "una parte de la solución" y no reemplaza otras medidas para reducir la transmisión del coronavirus, dijo hoy una alta responsable de la coordinación de la lucha contra la pandemia en la Organización Mundial de la Salud (OMS) al comentar el caso de Chile, donde una gran parte de la población está inmunizada, pero los casos y muertes tardan en remitir.

"Para Chile y para todos los países, deben tener en cuenta que las vacunas son una herramienta muy poderosa, pero que también se necesita aplicar otras medidas que pueden prevenir infecciones, reducir la propagación y que aquellos que se contagien no desarrollen una enfermedad grave y mueran", dijo la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove.

"Tomará tiempo para que las vacunas tengan el impacto que todos esperamos, primero reducir la morbilidad y la mortalidad, y luego tener un impacto en rebajar la transmisión", agregó.

La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, dijo que a veces se olvida que las vacunas despliegan toda su efectividad dos semanas después de la segunda dosis.

A ello se agrega que se necesita un nivel muy alto de personas vacunadas (entre un 70% y 80%) para "empezar a constituir la inmunidad colectiva, momento en el que se comienza a ver una reducción importante de la transmisión del virus".

Swaminathan recordó que ninguna vacuna ofrece un cien por cien de inmunidad, a pesar de que reducen de forma significativa las posibilidades de contagio, en algunos casos hasta el 95 %.

"Hay una tendencia normal entre la gente que ha sido vacunada a bajar la guardia, dejar de usar la mascarilla o de mantener la distancia con otros, así que esto es como una llamada de atención a los países donde la vacunación está muy avanzada, pero no han alcanzado el punto en el que la gente realmente se puede relajar", comentó.

13:30 Los jefes de todas las compañías aéreas que realizan servicios de pasajeros entre Reino Unido y Estados Unidos pidieron el lunes a los gobiernos que relajen las restricciones relativas al Covid-19 para reabrir las rutas de viaje entre ambos países.

Después de más de un año de restricciones, los consejeros delegados de American Airlines, la unidad de British Airways IAG, Delta Air Lines, United Airlines y JetBlue Airways Corp dijeron que las altas tasas de vacunación en ambos países significaban que los viajes podrían reanudarse con seguridad.

El impulso para la reapertura de las rutas transatlánticas el lunes se produce antes de las reuniones entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, en el encuentro de los líderes de las siete principales economías del mundo que se celebrará esta semana en Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

Ambos deben aprovechar esas reuniones para acordar la reanudación de los viajes, dijo el CEO de British Airways, Sean Doyle, en un comunicado antes de una conferencia de prensa en línea.

"Necesitamos urgentemente que se fijen en la ciencia y basen sus juicios en un análisis de riesgos adecuado, que nos permita a todos beneficiarnos de la protección que ofrece el éxito de la implantación de las vacunas", dijo Doyle.

Desde marzo de 2020, Estados Unidos ha prohibido la entrada al país a casi todos los ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en el Reino Unido en los 14 días anteriores. La mayoría de los viajeros estadounidenses que visitan el Reino Unido deben pasar la cuarentena durante 10 días a su llegada.

La necesidad de una reapertura es mucho mayor para las aerolíneas con sede en el Reino Unido, British Airways y Virgin Atlantic, que no se están beneficiando de un mercado interno en recuperación como sus homólogas estadounidenses.

13:00 Inglaterra abre desde este martes la vacunación contra el Covid-19 para todos los adultos con edades comprendidas entre los 25 y los 29 años, según ha anunciado el ministro de Salud, Matt Hancock.

Durante una intervención en la Cámara de los Comunes, el ministro ha reiterado que las vacunas han roto la cadena de contagios, las hospitalizaciones y las muertes a causa del Covid-19. A los británicos menores de 39 años y a las mujeres embarazadas se les vacuna con los fármacos de Pfizer o Moderna, lo que está en línea con las recomendaciones sanitarias vigentes, ha explicado.

12:00 Una leve baja en los contagios de Covid-19 reportó este lunes el Ministerio de Salud en un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus. La cartera reportó 6.958 nuevos contagios, con lo que los infectados totales suben a 1.434.884. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 121 personas, llegando a 30.058 los decesos a nivel nacional desde e inicio de la pandemia.

El Minsal indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 75.405 exámenes PCR, lo que eleva a 15.284.313 el total de tests aplicados. Con esto, la positividad a nivel nacional llega a 8,39%, mientras que en la Región Metropolitana es de 10%.

El titular de la cartera, Enrique Paris, además manifestó la preocupación por la nueva variante india o Delta y señaló que es "altamente contagiosa".

En cuanto al plan Paso a Paso, la subsecretaria Paula Daza indicó que este jueves a las 05:00 horas retroceden a Cuarentena las comunas de Ovalle, Rinconada, Buin, María Pinto, Codegua, Machalí, Lebu, Panguipulli, Lanco , Calbuco y Chile Chico.

Además, avanzan a Transición Peralillo, Negrete, Angol, Purén, Lago Ranco, Corral, Monte Patria, Vicuña, Pichilemu, Lolol, Santa Cruz, Vichuquén, Portezuelo, Florida, Melipeuco y Río Ibañez. Mientras tanto, pasan a Preparación María Elena, Chañaral y Antuco.

Y, finalmente solo una comuna pasa a Apertura Inicial; Laguna Blanca, en la región de Magallanes.

La subsecretaria además informó que se mantiene hasta el 30 de junio el cierre de fronteras.

11:00 La incidencia acumulada se mantiene este lunes en Alemania por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes en una semana el primer día en el que ya cualquier persona a partir de 12 años puede solicitar cita para ser vacunado.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología registró en las 24 horas previas 1.117 casos (frente a los 1.978 del lunes pasado y los 2.440 de este domingo) y 22 muertes (cuando el lunes pasado fueron 36 y este domingo, 74 muertes).

La incidencia acumulada a siete días cayó hasta los 24,3 nuevos positivos por cada 100.000 habitantes, frente a los 24,7 del domingo y los 35,1 casos del lunes previo. Se trata del menor valor en el país más poblado de la Unión Europea (UE) desde mediados de octubre.

En total, Alemania suma 3.701.484 infecciones con Sars-COV2 -de los que 3.542.700 se consideran recuperados- y 89.244 muertes con o por Covid-19.

10:00 Italia sumó 1.273 nuevos casos de contagios de coronavirus y 65 fallecidos en las últimas 24 horas, informó hoy el Ministerio de Sanidad italiano, mientras el toque de queda se retrasa una hora y pasa a medianoche en la mayoría del país.

Con estas cifras, Italia acumula 4.233.698 casos de infecciones totales desde que comenzó la emergencia nacional en febrero del 2020, de los que 126.588 han fallecido.

09:30 El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) describió el lunes el impacto de la pandemia de Covid-19 en el mundo del trabajo como "catastrófico" y mucho peor que el de la crisis financiera de 2008.

En la inauguración de la conferencia ministerial de dos semanas de la OIT, el director general Guy Ryder también advirtió sobre una recuperación económica desigual después de la pandemia, en parte causada por las desigualdades en la distribución de vacunas. "El impacto ha sido devastador, catastrófico", dijo. "En conjunto, esto representa una crisis en el mundo del trabajo cuatro veces más grave que la desencadenada por la crisis financiera de 2008-2009".

El organismo de Naciones Unidas dijo la semana pasada que espera que al menos 220 millones de personas sigan desempleadas este año en todo el mundo y que los puestos de trabajo perdidos debido a la pandemia no se recuperen al menos hasta el 2023.

"Al mirar cada vez más el proceso de recuperación con algunas economías que crecen rápidamente, muy rápidamente y que ahora se crean empleos a gran velocidad, creo que debemos ser conscientes de cuán desigual será la recuperación si continúa en su trayectoria actual", dijo Ryder.

09:00 Un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud dijo el lunes que se están celebrando conversaciones con los países del G20, incluidos China e India, sobre las donaciones financieras y de vacunas contra el Covid-19 al programa COVAX.

Bruce Aylward, asesor principal del director general de la OMS y coordinador de ACT-Accelerator de la agencia, también dijo a la prensa que la organización quiere que Estados Unidos, los países miembro de la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Japón contribuyan con las dosis.

Aylward dijo que una propuesta presentada el viernes por la UE a la Organización Mundial del Comercio para ampliar el acceso a las vacunas contra el Covid-19 no fue lo suficientemente lejos y afirmó que una renuncia a los derechos de patente "sumaría valor".

08:15 Las previsiones de crecimiento e inflación de Brasil en 2021 tocaron nuevos máximos, mostró un sondeo a economistas el lunes, mientras la inflación sigue avanzando bien por encima del límite más elevado del rango objetivo del banco central para el año.

La previsión mediana para la inflación en 2021 en el sondeo semanal FOCUS del banco central a más de 100 economistas se elevó del 5,3% al 5,4%, bien por encima del objetivo de fin de año de la entidad del 3,75% y alejándose del límite más alto del 5,25% en su rango más amplio.

Tras la publicación la semana pasada de unas cifras de crecimiento económico más sólidas de lo esperado para el primer trimestre, la mediana de la previsión de crecimiento para 2021 saltó a un nuevo máximo del 4,4% desde el 4%, según el estudio. Hace cuatro semanas era del 3,2%.

07:30 Ciudad de México reabrirá este mes escuelas, talleres, casas de cultura y espacios para la vida comunitaria, luego de que las cifras de casos y muertes por Covid-19 alcanzaran sus niveles más bajos en más de un año, incluso mientras en otras partes de América Latina el brote continúa empeorando.

Los estadios de fútbol y las salas de cine podrán abrir con la mitad de su capacidad y los gimnasios podrán dar clases, en un retorno gradual a lo largo de este mes. En los alrededores de la capital, el estado de México, el más poblado del país, también ha reducido sus restricciones por el covid al nivel más bajo, conocido localmente como "semáforo verde".

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo el viernes a la prensa que se abrirán más actividades económicas y se recuperarán empleos.

Las restricciones se levantarán después de que disminuyera drásticamente el número de muertes por Covid durante varias semanas en todo el país, incluidas 48 muertes el 24 de mayo, la cifra más baja desde abril del año pasado.

Expertos atribuyen el cambio a una mayor tasa de vacunación tanto en México como en Estados Unidos, y a una inmunidad más generalizada después de un devastador brote en el invierno, lo que pone al país en una tendencia de recuperación más cercana a su vecino del norte que a pares regionales como Argentina y Brasil, que no han tenido éxito para controlar el virus.

México ha aumentado sus esfuerzos de vacunación en las últimas semanas, y el miércoles administró más de un millón de vacunas. En Ciudad de México, la mayoría de la población de edad más avanzada ha recibido una vacuna y las autoridades sanitarias ahora están vacunando al grupo etario de 40 a 59 años.

La reapertura significará que millones de niños podrán regresar a las escuelas a partir del lunes, luego de que México mantuviera suspendidas todas las clases presenciales durante más de un año. El anuncio de Sheinbaum se produjo apenas dos días antes de que los mexicanos acudan a las urnas en las elecciones de medio término.

México ha recibido más de 42 millones de dosis de vacunas de diferentes laboratorios, pero solo se han administrado 32,9 millones de ellas.

07:00 Las ciudades clave de la India reabrieron sus puertas el lunes, con largas colas de autobuses en el centro financiero de Mumbai mientras el tráfico regresaba a las carreteras de Nueva Delhi después de una segunda ola devastadora de coronavirus que mató a cientos de miles.

06:30 El Ministerio de Salud colombiano informó que en las últimas 24 horas se registraron 24.050 casos nuevos de Covid-19 a lo largo del país, hasta el momento van 3.571.067 de casos confirmados en toda Colombia. Además, hay un total de 157.064 casos activos.

06:00 La mitad del público japonés cree que los Juegos Olímpicos de 2020 se llevarán a cabo este verano, según mostró el lunes una encuesta del diario Yomiuri, a pesar de que la mayoría de la gente se opone a la celebración de los Juegos durante la pandemia de Covid-19.

En el reporte también se conoció que hubo un total de 539 muertes relacionadas con el virus, razón por la cual la cifra ascendió a 91.961 fallecidos. El Ministerio añadió que el total de los casos llegó a 3.571.067.

Los Juegos Olímpicos ya se han pospuesto un año en medio de preocupaciones sobre cómo los organizadores pueden mantener seguros a los voluntarios, atletas, funcionarios y al público japonés cuando comiencen el 23 de julio después de una cuarta ola de infecciones.

Los legisladores de la oposición interrogaron al primer ministro Yoshihide Suga y a los ministros del gabinete en el parlamento el lunes por la decisión de seguir adelante con el evento después de que varias encuestas mostraran que el público no estaba a favor.

Altos funcionarios del gobierno dijeron repetidamente que el gobierno continuaría trabajando en las medidas del coronavirus para unos Juegos "seguros y protegidos", y que este mes se tomaría una decisión sobre los espectadores nacionales.

DOMINGO 06 DE JUNIO

18:00 Los miembros de una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia de coronavirus en Brasil dijo este domingo que la Copa América no debía celebrarse en medio del segundo brote más letal del mundo y que se tiene que posponer.

La Conmebol resolvió el lunes pasado realizar el evento en Brasil tras suspenderlo en Argentina y Colombia, que iban a ser coanfitriones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que su nación albergará los 28 juegos entre el 13 de junio y el 10 de julio. Más de 472.000 personas han muerto por el virus en Brasil, más que en cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos.

En una carta al equipo de fútbol de la nación, miembros de la comisión del Senado dijeron que Brasil había vacunado sólo al 10,77% de la población hasta el viernes con las primeras dosis.

"Brasil no ofrece seguridad sanitaria para la realización de un torneo internacional de esta magnitud. Además de transmitir una falsa sensación de seguridad y normalidad, frente a la realidad que viven los brasileños, alentaría aglomeraciones de personas y daría un mal ejemplo", declaró la misiva.

"No estamos contra la Copa América en Brasil ni en ningún otro lugar. Pero creemos que el torneo puede esperar hasta que el país esté listo para albergarlo".

No realizar el torneo o participar en él en Brasil sería un gesto de respeto por la vida de millones de familias que están de luto por los miembros fallecidos, dijo.

Casemiro, capitán de la selección brasileña, declaró que los jugadores emitirían un comunicado el martes sobre si desean o no competir en la Copa América. Declaró también que cualquier decisión se tomaría conjuntamente entre los jugadores y el entrenador.

Los medios brasileños afirman que los jugadores no quieren jugar en un torneo organizado apresuradamente que comenzará en una semana mientras están ocupados con las clasificatorias del Mundial.

11:00 En un nuevo balance sobre la situación actual del Covid-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud reportó 7.768 nuevos casos en las últimas 24 horas. El total de contagios llega a 1.427.956.



Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 121 personas, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse de Covid-19 se eleva a 29.937 hasta el momento.

De acuerdo a la cartera, ayer se aplicaron 77.462 exámenes PCR, lo que conlleva que la positividad a nivel nacional llegó a 8,86%, mientras que el dato para la Región Metropolitana alcanzó el 11%.





SÁBADO 05 DE JUNIO



13:00 El Ministerio de Salud reportó este sábado 8.867 casos nuevos en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de la pandemia. De ellos, 5.959 presentaron síntomas, 2.186 fueron asintomáticos y hubo 722 sin notificar. En relación a los casos activos, estos subieron a 47.388.

Asimismo, la autoridad sanitaria notificó 120 nuevos decesos por Covid-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), lo que eleva el total nacional de defunciones a 29.816 con PCR confirmado.

En el período analizado se realizaron 77.869 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas del 10% y en la RM 12%.

Y en lo que respecta a la hospitalización, la autoridad informó de 3.213 personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), con una disponibilidad de camas críticas de 167 en la red integrada a nivel nacional.

09:30 China autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19, CoronaVac, creada por el laboratorio Sinovac, la más utilizada en Chile, para menores de entre tres y 17 años.

El presidente de Sinovac, Yin Weidong, indicó a medios locales que las autoridades pertinentes han aprobado el uso de emergencia de la vacuna en China en menores, pero que "aún no se ha decidido cuándo se utilizará y a partir de qué edad".

Sinovac finalizó las fases I y II de investigación clínica con cientos de voluntarios dentro de este grupo de edad, según los cuales "la vacuna es tan segura y eficiente como lo es para los adultos", detalló Yin a la cadena estatal CCTV.

El pasado 1 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Sinovac, segunda de fabricación china que obtiene esta luz verde después de que a principios de mayo lo consiguiera la desarrollada por Sinopharm.

VIERNES 04 DE JUNIO

19:00 El Instituto de Salud Pública (ISP) decidió dejar en "pausa" el uso de la vacuna de AstraZeneca para menores de 45 años, luego de que se reportara un cuadro de trombosis en un paciente de 31 años. Asimismo, llamó a los menores de esa edad, inoculados con la primera dosis, a continuar con el proceso en caso de no haber presentado "alguna sintomatología extraña a la situación de trombosis o trombocitopenia".

"Es importante decir que quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca deben seguir el esquema para cumplir con la segunda vacuna", dijo el director del instituto, Heriberto García.

El funcionario reiteró que se mantiene la medida preventiva de inocular a mayores de 45 años "hasta contar con mayores antecedentes nacionales e internacionales". Los reguladores aprobaron inicialmente la vacuna para hombres mayores de 18 y mujeres mayores de 45.

Respecto al paciente afectado, García dijo que está "evolucionando bastante bien" y comentó que en su cuadro pudo haber contribuido ser trabajador minero y haber subido a su lugar de trabajo -habitualmente en altura cordillerana- poco después de recibir la inoculación.

Pese a la polémica por algunos casos de trombos en personas que recibieron AstraZeneca, varios organismos reguladores han subrayado que los beneficios de la vacunación superan a los riesgos.

18:00 Argentina superó el viernes los 80 mil fallecidos por coronavirus, en medio de una feroz segunda ola de la pandemia que ha convertido al país en uno de los de mayor mortalidad por habitante del mundo.

Hoy hubo 30.950 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.915.397. Así, el país se ubica en el noveno lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.227.719.

El Ministerio de Salud reportó además 539 muertos por coronavirus. Así, Argentina completa un total de 80.411 fallecidos y está en el puesto trece a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que registra 80.099 decesos.

"La intensidad de la pandemia puede disminuir en el segundo semestre, pero vamos a tener cifras altas o cifras intermedias-altas durante unos cuantos meses", dijo a Reuters el infectólogo Roberto Debbag.

Aunque el sistema de salud argentino hasta ahora ha resistido la crisis, la situación asoma compleja. Según datos del Ministerio de Salud, la ocupación de camas de terapia intensiva llegó a 77,9%.

Al advertir la multiplicación de casos, el Gobierno dictó una estricta cuarentena de nueve días que concluyó el último fin de semana, pero el confinamiento no parece haber mostrado los resultados esperados porque los casos no han descendido de forma marcada.

Debbag explicó que la segunda ola comenzará a ceder cuando haya 30% o 40% de la población vacunada con dos dosis, objetivo que se lograría en los próximos dos o tres meses.

16:00 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, lamentó que existan "prohibiciones por motivos políticos" a la compra de vacunas "probadas, eficaces y confiables" contra Covid-19, en una aparente referencia al fármaco desarrollado por Rusia, Sputnik V.

El mandatario ruso también ha tildado estas "prohibiciones" de "absurdas". "Por desgracia (...) en la lucha contra la pandemia a escala global no hay una ayuda significativa donde debería haber o, algo que en general es absurdo, existen prohibiciones por motivos políticos a la compra de vacunas probadas, eficaces y confiables", señaló durante su intervención en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF).

Putin, destacó la contribución rusa en la lucha contra la pandemia, indicó también que, de momento, cientos de millones de personas no tienen acceso a las vacunas contra la enfermedad, ya que varios países no tienen "tecnología, capacidad de producción o fondos para pactar la compra".

14:00 El principal experto en enfermedades contagiosas de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, ha pedido a las autoridades chinas que divulguen los análisis de nueve personas que presentaron síntomas muy parecidos a los provocados por el coronavirus antes de la declaración oficial de la pandemia, entre ellos tres investigadores del Instituto de Virología de la ciudad de Wuhan, primer origen identificado de la crisis, que podrían haber estado enfermos un mes antes del primer caso confirmado.

"Me gustaría ver los informes médicos de esas tres personas que presuntamente cayeron enfermas en 2019. ¿Se pusieron enfermos de verdad? Y, de ser así, ¿de qué", ha indicado Fauci en una entrevista con el 'Financial Times'.

Fauci también ha instado a China a que divulgue los informes médicos de seis mineros que cayeron enfermos con una neumonía de origen vírico tras entrar en una cueva con murciélagos en la provincia china de Yunan, en 2012.

Fauci se hizo eco así de un informe de Inteligencia publicado el mes pasado por el 'Wall Street Journal', en el que se detallaba que tres investigadores de Wuhan cayeron enfermos en noviembre de 2019 por, precisamente, una muestra de coronavirus relacionada con el hallazgo de los mineros en esa cueva.

"Es totalmente concebible", ha indicado el epidemiólogo, "que los orígenes de SARS-CoV-2 estuvieran en esa cueva y comenzaron a propagarse de forma natural o pasaron por el laboratorio".

12:00 La provincia argentina de Buenos Aires informó el viernes que firmó un contrato para comprar 10 millones de vacunas Covaxin al laboratorio indio Bharat Biotech, en medio de una grave segunda ola de coronavirus.

El acuerdo, sujeto a condiciones de disponibilidad y aprobación de autoridades sanitarias, podría ampliarse a cinco millones de dosis más, según las autoridades de la provincia más grande y con más casos de Covid-19 de Argentina, que actualmente tiene una de las tasas más altas de muertes por habitante del mundo.

"Este es un anuncio muy importante para nosotros, no solo por el enorme esfuerzo que venimos haciendo para conseguir vacunas, sino también por la proeza administrativa y legal que se ha cumplido para la firma de este contrato", dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia.

11:10 Una vez más, los casos diarios de Covid-19 superaron los 8.000. En un nuevo balance diario sobre la situación nacional de la pandemia, el Ministerio de Salud reportó 8.273 nuevos contagios del virus, subiendo a 1.411.346 el total nacional.

Además, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 98 personas, con lo cual el total de decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse de Covid-19 se eleva a 29.696 hasta el momento.

Ayer se aplicaron 72.491 exámenes PCR, de acuerdo a la cartera, lo que conlleva a que la positividad a nivel nacional subió a 10%, mientras que el dato para la Región Metropolitana incrementó a 12%.

10:30 Rusia exporta principalmente las materias primas para fabricar la vacuna Sputnik V contra el Covid-19, no el producto terminado, indicó el viernes el ministro de Industria, Denis Manturov.

El funcionario dijo que el producto totalmente terminado también se exportaba, pero "en pequeños volúmenes". Rusia producirá 37 millones de dosis de la vacuna Sputnik V para fines de junio, precisó Manturov.

09:30 La Unión Europea presentó el viernes un plan a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, en su opinión, ampliará de forma más eficiente el suministro de vacunas contra el Covid-19 que la exención de derechos de propiedad intelectual (PI) que defiende Estados Unidos.

India, Sudáfrica y decenas de países en desarrollo exigen una exención de los derechos de PI para abordar lo que califican como una "asombrosa desigualdad" en el acceso a las vacunas y otros tratamientos contra el Covid-19.

08:30 Reino Unido dijo que el grupo de economías avanzadas del G7 acordó el viernes acelerar y compartir los resultados de los ensayos clínicos sobre cuestiones como las vacunas para afrontar mejor la pandemia de Covid-19 y las futuras amenazas para la salud mundial.

La Carta de Ensayos Clínicos sobre Terapias y Vacunas del G7 establece principios compartidos para acelerar la velocidad con la que los ensayos clínicos generan evidencias que permitan una acción oportuna y decisiva sobre los hallazgos, dijo el Ministerio de Sanidad británico.

"Contiene una serie de medidas para que todos estemos más seguros mediante la mejora de los ensayos clínicos, un acceso más rápido y amplio a vacunas seguras, un mejor uso de los datos, herramientas de vigilancia sanitaria más precisas y una mayor colaboración entre países", dijo el viernes el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, en un comunicado.

07:45 El nivel de anticuerpos en sangre capaces de neutralizar la variante india del coronavirus (B.1.617.2) es menor respecto al de anticuerpos eficaces contra otras variantes en personas que han recibido la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNTech, según una investigación publicada en The Lancet.

El estudio ha comprobado que la cantidad de anticuerpos es menor cuanto más elevada es la edad y cuanto más tiempo pasa en pacientes vacunados con Comirnaty en mayor medida cuando se trata de la variante india, según las conclusiones de la investigación.

Los autores apuntan que el nivel de anticuerpos capaces de neutralizar la variante india B.1.617.2 es más de cinco veces menor respecto a la variante original del coronavirus identificada en Wuhan, sobre la que están diseñadas las actuales vacunas en personas que han recibido la pauta completa de Pfizer.

Se trata de unas conclusiones de gran relevancia puesto que el SARS-CoV-2 B.1.617.2, detectado por primera vez en India, es ahora la variante dominante de Reino Unido tras haber desplazado rápidamente1 a la cepa B.1.1.72 (variante británica) que surgió en el Reino Unido a finales de 2020, y todavía "se desconoce la eficacia de las vacunas Covid-19 actualmente autorizadas contra B.1.617.2; aunque posee 12 mutaciones en relación con la cepa del SARS-CoV-2 detectada por primera vez en Wuhan, China", apuntan los autores.

07:30 Contagiarse de Covid-19 reduce sustancialmente el riesgo de reinfectarse durante al menos los siguientes diez meses, según un estudio publicado en la revista Lancet Healthy Longevity.

Para alcanzar esa conclusión, científicos del University College London (UCL) han analizado los patrones de contagio entre más de 2.000 personas que vivían o trabajaban en residencias de ancianos de Inglaterra entre octubre de 2020 y febrero de 2021.

Los residentes que habían superado la enfermedad en los últimos diez meses mostraron un 85% menos de posibilidades de volverse a infectar durante el periodo estudiado, mientras que entre los empleados la reducción del riesgo fue del 60%.

07:21 La Unión Europea presentó a la Organización Mundial del Comercio el viernes un plan que cree que ampliará de manera más efectiva el suministro de vacunas Covid-19 que la exención de derechos de propiedad intelectual (PI) respaldada por Estados Unidos.

India, Sudáfrica y decenas de países en desarrollo están exigiendo una exención de los derechos de propiedad intelectual para las vacunas Covid-19 y otros tratamientos para abordar lo que dicen es una "desigualdad asombrosa" en el acceso a los bienes públicos globales.

Un sorpresivo cambio de Estados Unidos en mayo para apoyar una exención de patente acumuló presión sobre los oponentes restantes, como la Unión Europea y Suiza, que son el hogar de muchas farmacéuticas.

05:00 Reino Unido no añadirá por ahora nuevos países o territorios a su "lista verde" de destinos considerados seguros del Covid-19, después de que se especulara con que las islas Canarias o las Baleares podrían entrar en esa categoría.

Boris Johnson ha llegado a esta conclusión tras evaluar la situación epidemiológica y de vacunaciones en otros países, según la cadena pública BBC.

Pero el jarro de agua fría llega también a Portugal, que era hasta ahora el único país de la Unión Europea (UE) actualmente en la lista de destinos 'seguros'. Los medios británicos especulaban de antemano con que a causa del aumento de los contagios, Portugal podría ser rebajado a la lista ámbar, como así ha ocurrido.

La clasificación de los países por el sistema de semáforo se revisa cada tres semanas, según anunció el Gobierno al hacerla pública.

JUEVES 03 DE JUNIO

19:00 Brasil registró este jueves 1.682 muertos a causa del Covid-19 y acumuló casi 470.000 fallecidos por la pandemia, que está castigando con fuerza al país más poblado de Latinoamérica.

Con las cifras de hoy Brasil llegó a 469.388 muertos a causa de esta pandemia, lo que mantiene al país como el que más fallecidos registra a causa del coronavirus, detrás de Estados Unidos, según el saldo más reciente de las secretarías de Salud de los distintos estados.

De acuerdo con estos datos oficiales, en las últimas 24 horas hubo 83.391 casos positivos, lo que eleva a 16,8 millones de personas la cifra de infectados, el tercer lugar a nivel mundial después de Estados Unidos y la India.

El aumento de infecciones ocurre en medio de una mayor flexibilización de las medidas de restricción por parte de los estados, algo que ha encendido las alertas de la comunidad médica y científica, que prevé la llegada de una tercera ola en las próximas semanas.

La nueva cifra se conoce un día después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistiera sobre la necesidad de relanzar la actividad económica frente a las medidas de restricción adoptadas por gobernadores y alcaldes para frenar la pandemia.

18:00 Con la aprobación apenas otorgada, la producción argentina de la vacuna rusa Sputnik V no solo aspira a abastecer el mercado local con la elaboración de hasta 500.000 dosis por semana, sino incluso se proyecta exportar a varios países vecinos necesitados de acelerar la campaña de vacunación.

Luego de conocerse que el Centro Gamaleya (desarrollador de la Sputnik V) aprobó las muestras enviadas por Laboratorios Richmond en abril pasado de los primeros lotes que había fabricado en el país, este jueves comenzaron formalmente las negociaciones para llevar el antígeno ruso-argentino a varios países de la región.

Los dos países que abiertamente pidieron vacunas Sputnik vienen rezagados en la vacunación. Paraguay ha vacunado hasta junio 407.644 personas, mientras Bolivia aplicó más de 1,7 millón de dosis, de acuerdo a los datos recolectados por la plataforma Our World In Data. Ocupan, respectivamente, los puestos 14 y 18 en el continente.

17:00 Los líderes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial instaron el jueves a las economías avanzadas del Grupo de los Siete a liberar cualquier exceso de vacunas Covid-19 a los países en desarrollo lo antes posible, y pidieron a los fabricantes que aumenten la producción.

En una declaración conjunta al G7, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y el presidente del Banco Mundial, David Malpass, también pidieron a los gobiernos, las empresas farmacéuticas y los grupos involucrados en la adquisición de vacunas que impulsen la transparencia sobre la contratación, el financiamiento y las entregas.

"Distribuir vacunas más ampliamente es tanto una necesidad económica urgente como un imperativo moral", dijeron. "La pandemia de coronavirus no terminará hasta que todos tengan acceso a las vacunas, incluidas las personas de los países en desarrollo".

Malpass y Georgieva se reunirán en persona el viernes y sábado con funcionarios de finanzas de los países del G7 (Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Italia, Francia y Japón) y la pandemia de Covid-19 será un tema central.

16:00 Argentina reportó hoy 32.291 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.884.447. Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.225.163.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 553 muertos por coronavirus. Así, la Argentina acumula un total de 79.873 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que acumula 80.099 decesos.

15:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha recibido este jueves la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, contando así con el esquema completo de inmunización.

Así lo ha anunciado el propio mandatario a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha animado a los ciudadanos a seguir su ejemplo, pidiendo que "cuando sea tu turno, vacúnate".

14:10 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 8.150 nuevos casos de coronavirus, por lo que la cifra total de contagios se elevó a 1.237.643.

Además, se informaron de 213 fallecidos, por lo que los decesos totales por el virus llegan a 29.598.

El reporte considera 73.435 exámenes PCR realizados, por lo que la positividad a nivel país llega a 9,69%, mientras que en la Región Metropolitana sube a 11%.

Además, el Ministro Paris anunció modificaciones en el cuestionado pase de movilidad. Y es que desde ahora en las comunas que estén con cuarentena la movilidad se reducirá solo a las comuna en la que reside.

En cuanto al plan paso a paso, la subsecretaria de Saluid, Paula Daza, señaló que este sábado retroceden a cuarentena las comunas de: Vallenar, Salamanca, Calle Larga, Maipú, Santiago, Independencia, Macúl, Cerrillos, Rengo, Olivar, Talca, Pencahue, Caihueco, Los Angeles, Río Bueno y San Pablo.

Además, pasan a transición Mejillones, Rio Hurtado, Illapel, Putaendo, Pichidegua, Pelluhue, Teodoro Smidht, Pumanque, Quilaco, Victoria y Lautaro.

Finalmente pasan a preparación Tortel y San Rosendo.

12:00 El presidente Joe Biden anunció cómo Estados Unidos compartiría unas 25 millones de las 80 millones de vacunas contra el Covid-19 que planea distribuir al resto del mundo.

Estados Unidos donará casi 19 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 a través del esquema COVAX, dijo en un comunicado.

A través de COVAX, se destinarían unos 6 millones de dosis a América Latina y el Caribe, unos 7 millones para el sur y sureste de Asia y aproximadamente 5 millones a África.

Las dosis restantes, que ascienden a poco más de 6 millones, irían directamente de Estados Unidos a países como Canadá, México, India y Corea, aseguró.

11:00 China no puede comenzar a aliviar las restricciones como EEUU incluso después de inocular a un alto nivel de su población porque no tiene forma de analizar qué tan bien han funcionado sus vacunas en su población mayormente libre de Covid, según un alto funcionario de salud.

A pesar de vacunar a más del 40% de sus ciudadanos con al menos una dosis, Feng Zijian, subdirector general del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, dijo que China "tiene algunas dificultades únicas" y no puede igualar la capacidad de Estados Unidos para examinar la vacuna. eficacia en tiempo real a medida que disminuyen los casos y las muertes.

10:00 El Ministerio de Salud confirmó que suspendió la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en menores de 45 años, a la espera que el Instituto de Salud Pública (ISP) entregue el resultado de una investigación por un posible caso adverso reportado en un paciente de la comuna de Puente Alto.

El titular de la cartera adelantó que mañana el ISP dará el resultado de si hubo o no un efecto adverso en un paciente de 31 años, y por eso, "logramos llegar a esta resolución de postergar la segunda dosis y colocarla en mayores de 45 años como se ha hecho en otros países del mundo".

07:50 Esta mañana aterrizó a Chile un cargamento con 457.470 nuevas dosis Pfizer, el embarque más grande que se ha recibido de esta farmacéutica en el país. "La llegada de este nuevo embarque permite que seguiremos adelante con la campaña de vacunación contra el Covid-19 en el país", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris.

La autoridad, además, precisó que luego de que el ISP autorizara el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer en menores de entre 12 y 18 años, la vacunación para este grupo etario se realizará después de cumplir con el calendario original de vacunación. "Luego se comenzará con los menores de edad y será anunciada oportunamente", dijo este jueves.

07:45 Italia permite desde hoy reservar la vacuna contra la Covid sin límite de edad y a partir de los 12 años para dar un impulso a la campaña y prepararse para el nuevo curso escolar, aunque sólo cuatro regiones comenzarán a hacerlo inmediatamente.

La apertura de la campaña de las vacunas sin límite de edad muestra diferencias de región a región, pues algunas han decidido esperar aún y concentrarse en los mayores de 18 años, mientras que en otras como Lombardia, cuya capital es Milán, Veneto, Campania y Calabria, comenzarán desde hoy a aceptar reservas a partir de 12 años, informa Efe.

En la región del Lacio, cuya capital es Roma, las reservas para los menores de 18 años se realizarán próximamente a través de los pediatras.

En otras regiones, como Toscana, podrán reservar su vacuna los mayores de 16 años a partir del 7 de junio. Por otra parte, continúa en todas las regiones la vacunación de los estudiantes que afrontarán el 16 de junio el examen de selectividad.

07:30 Francia abrirá la vacunación contra el Covid-19 a los adolescentes de entre 12 y 18 años a partir del 15 de junio, según anunció anoche el presidente de ese país, Emmanuel Macron.

Francia hace este anuncio apenas una semana después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) diera la semana pasada su visto bueno a que los jóvenes de entre 12 y 15 años reciban la vacuna de Pfizer-BioNTech al considerar que los efectos secundarios que se pueden presentar no difieren del resto de la población y ha demostrado una eficacia del 100% en este grupo de edad.

Francia registró en las últimas 24 horas 96 muertes por el coronavirus, frente a las 134 notificadas ayer, martes, mientras que siguió cayendo también el número de hospitalizados, según cifras de las autoridades sanitarias, informa Efe.

07:00 Taiwán está en conversaciones con los fabricantes de vacunas Covid-19 como Pfizer y Johnson & Johnson para obtener más suministros, dijo el jueves su ministro de Relaciones Exteriores, mientras expresaba su agradecimiento a Japón por considerar la posibilidad de donar las vacunas que tanto necesita.

Taiwán ha sido un modelo de cómo controlar la pandemia, pero un reciente aumento en las infecciones domésticas ha aumentado la necesidad de vacunar a las personas más rápido. Lee mas

Durante una videollamada con medios internacionales en Japón, el canciller Joseph Wu reiteró las quejas de que China, que reclama la isla como su propio territorio, ha obstaculizado los esfuerzos para asegurar más vacunas y ha mantenido a Taiwán excluido de la Organización Mundial de la Salud.

06:00 India anunció el jueves 134.154 nuevas infecciones por Covid-19 en las últimas 24 horas, mientras que las muertes por coronavirus aumentaron en 2.887.

El número total de casos de Covid-19 en el país ahora es de 28,4 millones, mientras que el total de muertes es de 337.989, según datos del Ministerio de Salud.

MIÉRCOLES 02 DE JUNIO

18:20 Brasil, uno de los países más castigados por el coronavirus en el mundo, sumó este miércoles 95.601 nuevos contagios de Covid-19, la cifra más alta desde marzo, y 2.507 muertes por la enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud.

De acuerdo con el más reciente boletín divulgado por el Ministerio de Salud, el país acumula 16.720.081 casos confirmados y 467.706 fallecidos vinculados con el coronavirus.

Los 95.601 positivos reportados este miércoles suponen la cifra más elevada desde el pasado 25 de marzo, cuando se notificaron 100.158 infectados, récord histórico desde la irrupción de la pandemia.

Los números ratifican a la nación suramericana, con una población de unos 212 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con más muertos, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, después de EEUU e India.

El aumento de infecciones ocurre en medio de una mayor flexibilización de las restricciones por parte de los estados, algo que ha encendido las alertas de la comunidad científica, que prevé la llegada de una tercera ola en las próximas semanas.

16:15 Argentina reportó hoy 35.017 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.852.156 . Así, el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.223.200.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 587 muertos por coronavirus. Así, Argentina acumula un total de 79.320 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que acumula 80.049 decesos.

El informe también detalla que en las últimas 24 horas fueron efectuados 110.774 testeos, y desde el comienzo de la pandemia ya se hicieron 14.067.367 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Del total de positivos, 3.409.316 son pacientes recuperados y 363.520 son casos confirmados activos.

15:00 El presidente estadounidense, Joe Biden, instó este miércoles a los ciudadanos a que se vacunen contra el Covid-19, con nuevos incentivos como la posibilidad de hacerlo en peluquerías o guardería gratuita para quienes tengan niños, ante la preocupante ralentización del proceso en las últimas semanas.

El objetivo, marcado por el propio Biden, es que el 70 % de los adultos estadounidenses haya recibido al menos una dosis para la festividad del 4 de Julio, Día de la Independencia del país.

"En todo el mundo, la gente está desesperada por conseguir una inyección, que cualquier estadounidense puede obtener en su farmacia de barrio", aseguró Biden en un discurso desde la Casa Blanca para informar sobre los avances en el proceso de inmunización.

El mandatario indicó que si se logra la meta de julio los ciudadanos podrán disfrutar de "un merecido verano de la libertad, con reuniones y celebraciones (...) tras el largo y sombrío invierno sufrido" durante la pandemia.

14:15 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este miércoles que esta semana se empezará a vacunar contra el Covid-19 a los estudiantes de algunos colegios públicos de la ciudad, después de informarse de la tasa de infección más baja desde que se desató la pandemia.

"Va a ser una manera de llegar a un montón de gente joven rápidamente", explicó De Blasio en una rueda de prensa virtual, en la que dijo que llevar las vacunas a los colegios "abrirá todo un mundo de posibilidades".

La iniciativa comenzará en cuatro colegios del distrito de El Bronx y luego se extenderá a otros centros educativos de Nueva York en las próximas semanas, según el alcalde.

Hasta la fecha, unos 118.000 menores de 12 a 17 años han recibido la vacuna contra el coronavirus en la Gran Manzana.

La llegada de los centros de vacunación a los colegios se produce un día después de que Nueva York anunciara la tasa de positividad más baja que se ha registrado desde el inicio de la pandemia, además de cero muertes por el Covid-19 este lunes, algo que no sucedía desde hace varios meses.

12:40 Según los datos recopilados por la plataforma Our World in Data, de la Universidad Johns Hopkins, con corte al 31 de mayo en el mundo se habían aplicado 1.900 millones de vacunas contra el Covid-19, que han logrado inmunizar a 840 millones de personas, equivalentes a 10% del total de la población mundial.

El país que más personas ha logrado inocular, es decir, que tiene una mayor proporción de sus habitantes con el esquema de vacunación completa, es Israel, con 59,28% del total.

En el segundo lugar entre los países con mayor número de vacunados está Baréin, un conglomerado de islas en el Golfo Pérsico, donde 45,98% de la población está totalmente inoculada, y hay una reducción de 32% en los casos activos que reporta el país.

En la tercera posición apareció Chile, el primero de la región, que ya logró inmunizar a 41,58% de su población.

Pese a que el país es uno de los que lleva la delantera en vacunación en el mundo, durante los últimos meses ha experimentado una nueva ola de contagios, que deja cifras de 5.000 nuevos casos diarios de contagio, como lo reportó el Ministerio de Salud este martes.

Ahora bien, Estados Unidos, ya cuenta con 40,39% de toda su población vacunada, una cifra que representa 135 millones de personas completamente inmunizadas contra el Covid-19.

El top cinco de países más avanzados en lograr vacunar completamente a su población lo cierra Reino Unido, con 37,62% de sus habitantes con un esquema de vacunación completo. Le siguen, muy de cerca, Mongolia y Hungría, cuya proporción de población vacunada asciende a 37,5% y 37,39%, respectivamente. Italia, en cambio, ha vacunado a dos de cada 10 habitantes.

12:00 Portugal ya no exigirá que las personas trabajen de forma remota, ya que continúa facilitando las medidas de confinamiento después de que disminuyó el número de nuevos casos de Covid-19 y avanzó la campaña de vacunación.

Si bien trabajar desde casa ya no será obligatorio a partir del 14 de junio, seguirá siendo recomendable, dijo el miércoles el primer ministro Antonio Costa en una conferencia de prensa en Lisboa. Se levantarán las restricciones sobre los horarios de apertura de las tiendas y los restaurantes pueden permanecer abiertos hasta la 1 am. Los bares y clubes nocturnos permanecerán cerrados, dijo.

Portugal reportó 724 nuevas infecciones por coronavirus el miércoles, una fracción del récord diario de más de 16.000 casos reportados a fines de enero, cuando el país enfrentó uno de los peores brotes del mundo. El país tiene como objetivo administrar al menos una dosis de la vacuna Covid-19 al 70% de su población adulta antes del 8 de agosto.

11:12 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.631 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.394.973 los casos totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 41 personas de acuerdo a lo registrado en el DEIS, lo que implica que los decesos de quienes sufrieron complicaciones tras infectarse del virus suben a 29.385 a la fecha.

El Minsal también detalló que ayer se realizaron 39.081 exámenes PCR, con lo cual el número de tests aplicados sube a 14.907.651. Con esto, la positividad a nivel nacional sube a 11,87%, mientras que en la Región Metropolitana aumenta a 13%.

09:35 Boris Johnson indicó que su gobierno sigue en camino a levantar las restricciones de bloqueo este mes, un día después de que el Reino Unido no registrara nuevas muertes por Covid-19 por primera vez desde que comenzó la pandemia.

"No veo nada en los datos en este momento que signifique que no podemos seguir adelante" con la cuarta y última etapa del desbloqueo de la economía en Inglaterra el 21 de junio, dijo el primer ministro británico en una entrevista el miércoles. "Pero tenemos que ser muy cautelosos", advirtió, dado el reciente aumento de infecciones.

Con el Reino Unido registrando más de 127.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, el total más alto en Europa, las cero muertes reportadas el martes se consideran un momento altamente simbólico, aunque es probable que el número diario de muertes aumente nuevamente debido a retrasos en los informes durante el día festivo del pasado fin de semana.

Las noticias positivas han reforzado los pedidos de empresas y miembros del gobernante Partido Conservador de Johnson para ceñirse a la propia "hoja de ruta" del primer ministro para aliviar las restricciones.

09:00 La Comisión Europea allanó el camino para que Grecia se beneficie de nuevas medidas de alivio de la deuda por valor de 748 millones de euros (US$ 912 millones), y dijo que el país ha cumplido todas las condiciones requeridas.

"Grecia ha tomado las acciones necesarias para lograr sus debidos compromisos específicos, a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia", dijo la Comisión el miércoles en su décimo informe para el país, bajo el marco de vigilancia reforzada.

Las autoridades europeas también solicitaron que Grecia mantuviera el impulso y redoblara sus esfuerzos para abordar los retrasos en la implementación causados ​​en parte por la pandemia, principalmente en las reformas del sector financiero.

08:30 El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, prometió US$ 800 millones adicionales para la iniciativa Covax que tiene como objetivo distribuir las vacunas contra el coronavirus a las naciones de bajos ingresos. Otros países, incluidos Australia, España y Suiza, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, dijeron en una cumbre en línea el miércoles que también donarían alrededor de US$ 500 millones, junto con millones de inoculaciones de Covid-19.

Suga copatrocinó la reunión con Gavi, la alianza de vacunas, en un intento por recaudar US$ 1,7 mil millones adicionales de gobiernos y donantes privados para acelerar el acceso a las vacunas Covid-19 a través de las instalaciones de Covax. Los objetivos de Covax "no pueden ser alcanzados por un solo país", dijo Suga.

08:00 El Ministerio de Salud de Israel dijo que había encontrado que la pequeña cantidad de casos de inflamación cardíaca observados principalmente en hombres jóvenes que recibieron la vacuna Covid-19 de Pfizer en Israel probablemente estaban relacionados con su vacuna.

Pfizer ha dicho que no ha observado una tasa más alta de la afección, conocida como miocarditis, de lo que normalmente se esperaría en la población general.

En Israel, se informaron 275 casos de miocarditis entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 entre más de 5 millones de personas vacunadas, dijo el ministerio al revelar los hallazgos de un estudio que encargó para examinar el asunto.

La mayoría de los pacientes que experimentaron inflamación cardíaca no pasaron más de cuatro días en el hospital y el 95% de los casos se clasificaron como leves, según el estudio, que según el ministerio fue realizado por tres equipos de expertos.

07:30 Las autoridades médicas canadienses han aprobado mezclar las dosis de distintas vacunas, lo que permitirá a las personas que hayan recibido la primera dosis de AstraZeneca recibir la segunda de Pfizer o Moderna.

La decisión de las autoridades canadienses está basada en los resultados preliminanres del estudio CombiVacs realizado en España. Theresa Tam, directora médica de Canadá, ha señalado durante una rueda de prensa que el estudio español ha demostrado que mezclar la vacuna de AstraZeneca con la de Pfizer o Moderna aumenta, de hecho, el nivel de anitcuerpor neutralizantes es mayor cuando se mezclan las dos vacunas en la misma pauta.

07:00 La revista The Lancet publicó un preprint con nuevos resultados del estudio CombiVacs realizado en España, el cual apunta que la combinación de vacunas no solo potencia la inmunidad humoral, sino también la celular, nueva evidencia que apoya la combinación de inyecciones como pauta de elección en futuras campañas vacunales de refuerzo contra el Covid.

La pauta de vacunación combinada contra el SARS-CoV-2 utilizando una segunda dosis de la vacuna Comirnaty de Pfizer/BioNtech en personas menores de 60 años que ya han recibido una primera dosis Vaxzevria de AstraZeneca apuntan hacia una mayor respuesta inmunitaria frente al virus, que se suma a la generación de anticuerpos.

Estos nuevos resultados del estudio CombivacS realizado en España demuestran por primera vez que una pauta de vacunación heteróloga (la basada en la combinación de diferentes vacunas) induce una respuesta potente tanto humoral como celular frente al Covid. Los datos, si se confirman en el tiempo, pueden facilitar el diseño de pautas futuras de vacunación basadas en la combinación de vacunas.

El sistema inmunitario reacciona frente a las vacunas con dos formas de defensa, recuerda un comunicado del ISCIII: la inmunidad humoral, que consiste en la generación de anticuerpos por parte de células inmunitarias llamadas linfocitos B, que bloquean la capacidad del virus para replicarse y extender la infección en el organismo, y la inmunidad celular, activada por las células T, otro tipo de células inmunitarias que adquieren la capacidad de destruir las células ya infectadas. "La generación de anticuerpos es el principal objetivo de una vacuna, pero sumar también inmunidad celular es muy importante para reforzar la respuesta inmunitaria a largo plazo y mejorar la protección frente al virus", señala el ISCIII.

MARTES 1 DE JUNIO

19:00 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, contabilizó 2.408 nuevas muertes y 78.926 contagios por el coronavirus en las últimas 24 horas, según informó este martes el Ministerio de Salud.

Desde la confirmación del primer caso de Covid-19 en el país, en febrero de 2020, el gigante sudamericano ya registra 465.199 fallecidos y 16.624.480 infectados, de acuerdo con los más recientes datos difundidos por la cartera.

Las cifras de hoy casi triplican las registradas la víspera (860 muertes y 30.434 casos), pero las autoridades han reiterado en diversas ocasiones que los números suelen ser más bajos los fines de semana y los lunes debido a la falta de personal para recopilar los datos, pero vuelven a subir los martes.

Los datos confirman a Brasil, con una población de unos 212 millones de habitantes, como el segundo país del mundo con más muertes por la enfermedad, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, después EEUU e India.

Según el boletín divulgado por el Ministerio de Salud, más de 15 millones de personas se han recuperado del coronavirus en el país, equivalentes a 90,6% del total de contagiados, mientras que otros 1.091.135 pacientes se mantienen bajo observación médica.

18:00 Abbott Laboratories cayó después de que la compañía advirtiera que las ganancias para el año serían menores de lo esperado debido a la erosión de la demanda de pruebas Covid.

La compañía de atención médica dijo que espera que las ganancias ajustadas de todo el año de las operaciones continuas oscilen entre US$ 4,30 por acción y US$ 4,50. En enero, la compañía pronosticó al menos US$ 5 por acción.

Las pruebas de Covid-19 están disminuyendo en los EEUU a medida que aumentan las tasas de vacunación, disminuyen las infecciones y se aflojan las restricciones pandémicas. A principios de este año, Laboratory Corp of America Holdings dijo que la demanda de pruebas podría disminuir hasta la mitad este año, mientras que Quest Diagnostics Inc. a fines de abril solo brindó orientación para la primera mitad del año.

17:00 Deutsche Bank AG lanzó su nueva política de trabajo remoto, comprometiéndose a implementar un modelo híbrido para el personal una vez que las condiciones de la pandemia permitan el regreso a las oficinas. El prestamista permitirá que el personal divida sus horas de trabajo entre la oficina y su hogar, dijo en un memorando.

La gerencia de cada división proporcionará información detallada "a su debido tiempo" a las unidades del banco sobre cómo implementar la política. En abril, el director financiero James von Moltke dijo que un rango del 40% al 60% del trabajo desde casa tiene sentido.

16:30 Argentina reportó hoy 35.355 nuevos casos de coronavirus, con lo que los positivos totales ascienden ahora a 3.817.139. Así, el país el país se ubica en el 9º lugar entre las naciones con más infectados, detrás de Italia, que acumula 4.220.304.

Los números de hoy suponen un ascenso respecto del reporte de ayer, pero sobre todo muestran que aún no se verifica en forma nítida la previsión del Gobierno acerca de que esta semana empezaría a notarse una baja de contagios tal como lo pronosticó el domingo la ministra de Salud, Carla Vizziotti.

El reporte del Ministerio de Salud de hoy consignó, además, 641 muertos por coronavirus. Así, Argentina acumula un total de 78733 fallecidos y está en el puesto 13° a nivel mundial en cantidad total de muertos, por detrás de España, que acumula 79.983 decesos.

El coronavirus en el mundo ya acumula 171.613.630 casos, con 3.567.937 fallecidos. Los tres países más afectados son Estados Unidos, con 34.044.250 positivos y 609.569 fallecidos; India, con 28.171.955 de contagios y 331.882 muertes y Brasil, con 16.515.120 y 462.092 víctimas fatales.

15:00 España sumó el martes 4.388 casos y 30 muertes por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas en la jornada previa, informó el Ministerio de Sanidad, por lo que el total de contagios se situó en 3.682.778.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 2.151, frente a los 965 contagios anunciados el lunes.

En los últimos 14 días hasta el martes, el número de contagios ascendió a 57.098, lo que supone una media diaria de 4.078, frente a la media móvil de 4.127 del informe anterior.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos siete días fue de 64 —una media de 9 por día—, frente a 70 el lunes.

14:30 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, subrayó hoy que no habrá una recuperación verdadera de la crisis económica causada por el Covid-19 hasta que la pandemia no haya terminado del todo, por lo que pidió mayores esfuerzos en la vacunación global.

"No vamos a tener éxito a la hora de superar la crisis económica que causó esta pandemia hasta que ésta no haya terminado de un modo duradero", señaló en una rueda de prensa junto a los máximos responsables de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM).

Georgieva insistió en que la vacunación en dos velocidades, con países que avanzan rápidamente en la inmunización mientras en otros se desarrolla de forma más lenta, puede frenar la recuperación económica global.

Ello también tiene riesgos en el campo sanitario, pues los países con ritmo más lento de vacunación "pueden ser campos de cultivo para mutaciones del virus a menos que aceleremos el fin de la pandemia en todas partes", afirmó.

Georgieva y los líderes del BM, la OMS y la OMC se unieron hoy para pedir a la comunidad internacional que financie con US$ 50.000 millones la aceleración de las vacunaciones y otras medidas para luchar contra el Covid-19, algo que según el FMI puede suponer beneficios de US$9 billones hasta 2025.

La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, añadió en la misma rueda de prensa que actualmente el mundo sufre un gran cuello de botella en la producción de vacunas, ya que la capacidad global de fabricación antes de la pandemia era de unas 5.000 millones de dosis y ahora necesita manufacturar dos o tres veces más.

"No se está invirtiendo lo suficiente para ampliar esta producción, por lo que estamos trabajando con los fabricantes para rectificar esto, debatiendo posibles transferencia de tecnología y conocimientos, o acuerdos en materia intelectual", señaló, en alusión a la suspensión de patentes que se negocia en la OMC.

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, insistió en que "es urgente conseguir que las vacunas estén disponibles para todos", por lo que pidió a los países con gran número de dosis almacenadas que las liberen y compartan lo antes posible.

Malpass señaló que su entidad dispone de US$ 12.000 millones para brindar ayuda financiera a los países donde la vacunación sea aún insuficiente, con el fin de aumentar la distribución y llevar a cabo campañas de concienciación sobre la necesidad de inmunizarse.

13:30 El Reino Unido no ha registrado ningún fallecimiento por Covid-19 en las últimas 24 horas, por primera vez desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, aunque notificó otros 3.165 contagios, según datos divulgados este martes por el ministerio británico de Sanidad.

Pese a que no se notificaron decesos por la enfermedad en personas que se habían sometido a una prueba de laboratorio, la cifra actualizada de positivos es superior a la registrada hace justo una semana, de 2.493, aunque es menor que la reportada ayer, de 3.383.

Esta información se conoce en un momento de particular preocupación en este país a causa del aumento detectado en casos por la conocida como variante india, que han provocado llamamientos al Gobierno desde la comunidad científica para que retrase la fecha programada, del 21 de junio, para proceder al levantamiento de todas las restricciones.

En este país más de 39 millones de personas han recibido ya la primera de las dos dosis de la vacuna -el 74,8 % de la población- y más de 25 millones las dos dosis -el 48,5 % de la población.

12:18 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 5.040 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagios llega a 1.389.357. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 44 personas, subiendo a 29.344 el total de decesos.

En las últimas 24 horas los exámenes PCR aplicados bajaron a 43.648, lo que conlleva a que la positividad nacional es de 10,04%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador llega a 12%.

10:40 Este martes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna china de Sinovac contra el Covid-19. La recomendación se realiza para adultos desde 18 años, con la aplicación de la segunda dosis de dos a cuatro semanas después de la primera.

Esta vacuna es la más usada en el proceso de vacunación chilena.

La dosis desarrollada por el laboratorio chino previno la enfermedad sintomática en el 51% de los vacunados y el Covid-19 grave y la hospitalización en el 100% de la población estudiada, dijo la OMS.

10:30 Muestras de un estudio que sugiere que el coronavirus circulaba fuera de China en octubre de 2019 se han vuelto a revisar por petición de la Organización Mundial de la Salud (OMC), dijeron dos científicos que dirigieron la investigación italiana.

Existe una creciente presión internacional para saber más sobre los orígenes de la pandemia, que ha provocado la muerte de más de 3 millones de personas en todo el mundo. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a sus asesores que encontraran respuestas.

El Covid-19 se identificó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019 y el primer paciente de Italia se registró en febrero de 2020 en una ciudad cerca de Milán. Pero un estudio publicado el año pasado sugiere que se detectaron anticuerpos contra el virus o una variante en Italia en 2019.

Eso llevó a los medios estatales chinos a sugerir que el virus podría no haberse originado en China, aunque científicos italianos recalcaron que los hallazgos plantearon preguntas sobre cuándo surgió por primera vez el virus y no en dónde.

"La OMS nos preguntó si podíamos compartir el material biológico y si podíamos volver a ejecutar las pruebas en un laboratorio independiente. Aceptamos", afirmó Giovanni Apolone, director científico de una de las instituciones líderes, el Istituto Nazionale dei Tumori (INT) de Milán.

09:30 Los países de la Unión Europea deben tener en cuenta la escasez mundial de vacunas contra el Covid-19 antes de administrarlas a los adolescentes, dijo el martes el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

La semana pasada, el regulador de medicamentos de la UE autorizó la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer y su socio BioNTech SE para niños de 12 años. Su guía anterior era para adultos de 16 años o más.

El ECDC se hizo eco así del llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para retrasar las vacunas de los adultos jóvenes en las naciones ricas, asegurando en un informe que solo debería ser una prioridad cuando corren un alto riesgo de desarrollar síntomas graves de coronavirus.

08:30 Moderna Inc dijo el martes que ha iniciado una solicitud para la aprobación completa en Estados Unidos de su vacuna de Covid-19, que actualmente sólo está autorizada para uso de emergencia en el país. La noticia llega semanas después de que su rival Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech SE solicitaran la aprobación completa de su vacuna de Covid-19 en Estados Unidos.

La aprobación completa de las vacunas, que están a la vanguardia de los esfuerzos de inmunización mundial, podría ser un paso importante para disipar las dudas sobre las vacunas, una preocupación creciente en Estados Unidos y otras naciones ricas.

Moderna dijo que seguirá presentando datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos de forma continua durante las próximas semanas con una solicitud de revisión prioritaria. Una vez completada esta aportación de datos, la FDA notificará a la empresa cuando se acepte formalmente su revisión, añadió Moderna.

07:30 El Ministerio de Sanidad de España estudia una reforma de la ley para flexibilizar el uso de mascarillas en espacios abiertos, algo que podría depender de la incidencia de la pandemia en cada autonomía si la incidencia no es homogénea por territorios.

Las Comunidades Autónomas plantean que este debate vaya de la mano con el Gobierno central y en coherencia en toda España, y se trata de un debate que tienen sobre la mesa los técnicos y autoridades sanitarias y quese puede tratar esta tarde en la reunión de la Comisión de Salud Pública, y en cualquier caso se tratará en la próxima reunión del Consejo Interterritorial este miércoles en Pamplona, a la que acudirán los ministros Carolina Darias y Miquel Iceta, responsables de las carteras de Sanidad y Política territorial.

La posibilidad de relajar el uso de la mascarilla en exteriores ya para este verano es una posibilidad en la que el Ministerio y las comunidades autónomas llevan trabajando desde hace semanas y entre otras posibilidades, se discute la posibilidad de que esta media dependa de la incidencia de la pandemia en cada autonomía.

Ayer mismo el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que se está trabajando en reducir el uso obligatorio de las mascarillas en determinados espacios al aire libre, y si la evolución de la transmisión del coronavirus es homogénea en España es "comprensible" que esta medida se lleve a cabo a nivel nacional y no por comunidades autónomas.

06:30 Ryanair insta al Reino Unido a eliminar las restricciones a los viajes desde la UE para personas completamente vacunadas.

06:00 La Comisión Europea aprobó un plan de 800 millones de euros por parte de Grecia, diseñado para apoyar a las empresas de turismo que se han visto muy afectadas por el brote de Covid-19.

"Ellos (las empresas) se han visto muy afectadas por la pandemia, y este esquema ayudará a garantizar la continuidad de su actividad económica en estos tiempos difíciles", dijo la comisaria Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia de la Unión Europea, en un declaración el martes.

El esquema estará abierto a empresas de todos los tamaños que experimentaron una disminución en la facturación de más del 30% en 2020, en comparación con 2019, dijo la Comisión.

05:30 Es probable que la economía alemana alcance su nivel prepandémico en la segunda mitad del año, ya que la caída de las infecciones por coronavirus y el progreso en la campaña de vacunación permiten una recuperación sólida, dijo el martes el viceministro de Finanzas, Joerg Kukies.

En una sesión informativa sobre la estabilidad financiera de Alemania, la vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, dijo que los precios de los bienes raíces residenciales continuaron aumentando fuertemente, lo que estaba empujando hacia arriba la deuda de los hogares.

Pero los riesgos relacionados para la estabilidad financiera se ven mitigados por el nivel relativamente bajo de endeudamiento de los hogares de Alemania, agregó Buch.

05:00 Uber Technologies Inc dijo el martes que los conductores estaban regresando gradualmente a su plataforma de transporte, lo que permitió una modesta disminución en los tiempos de espera de los pasajeros, ya que la compañía busca aprovechar un retorno posterior a la pandemia en la demanda de viajes.

Uber dijo que la semana del 17 de mayo marcó un nuevo récord para los conductores que regresaron a la carretera desde principios de 2021, con un aumento de las horas de conducción activa del 4,4% con respecto a la semana anterior.

En general, Uber dijo que 33,000 conductores se unieron a su plataforma de EE. UU. Durante la semana del 17 de mayo. La mayoría de ellos había dejado de trabajar el año pasado por problemas de salud y falta de clientes, producto de la pandemia de Covid-19.

04:00 Malasia comenzó el martes un bloqueo nacional de dos semanas, con controles policiales en los cruces de carreteras alrededor de la capital, Kuala Lumpur, mientras las autoridades abordan una ola de infecciones por Covid-19 que ha alcanzado niveles récord en las últimas semanas.

LUNES 31 DE MAYO

19:00 Argentina reportó 28.175 nuevos casos de Covid-19 el lunes, para un total de 3.8 millones, según el informe vespertino del país.

Reportó 638 muertes en las últimas 24 horas, elevando el total a 78,093.

18:30 Brasil informó 30.434 nuevos casos de Covid confirmados en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Salud.

El número de muertos por coronavirus en el país aumentó en 860 en las últimas 24 horas a 462.791.

18:00 Bruselas ha propuesto levantar todos los requisitos de cuarentena a partir del 1 de julio para aquellos que estén completamente vacunados contra Covid-19, informa The Guardian.

A partir del martes, The Guardian informa que se implementará un sistema para permitir que los estados miembros de la Unión Europea emitan un pasaporte digital Covid a los ciudadanos que demuestren su estado y les permitan viajar. Se establecerá una fecha límite para el 1 de julio para que los 27 países de la UE acepten la documentación como prueba suficiente de la vacunación.

Además, The Guardian informó que los científicos están instando al gobierno del Reino Unido a acelerar las segundas dosis de vacunas Covid y retrasar una decisión sobre la flexibilización de las restricciones de bloqueo el 21 de junio en un esfuerzo por abordar la creciente propagación de nuevos casos.

17:40 Perú, que ya es uno de los países más afectados del mundo durante la pandemia, actualizó su número oficial de muertos de Covid-19 el lunes, agregando más de 110.000 muertes de lo que se informó anteriormente.

Un total de 180.764 personas han muerto por coronavirus hasta el 22 de mayo, según un informe de un grupo de expertos convocados por el gobierno para esclarecer el número real de víctimas en el país de unos 32 millones de personas. Eso es 165% más alto que el recuento oficial anterior de 68,053 y lo ubicaría en el quinto lugar a nivel mundial en muertes totales después de Estados Unidos, Brasil, India y México, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

17:20 El Instituto de Salud Pública aprobó el uso de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech para la población adolescente entre 12 y 16 años.

El ISP dijo que su decisión siguió a una aprobación similar otorgada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

El director del organismo, Heriberto García, señaló que la decisión ayudaría a Chile a alcanzar su objetivo de inmunidad colectiva con el 80% de la población objetivo vacunada para julio.

ISP aprueba inoculación con vacuna Pfizer-BioNTech en rango etario de 12 a 16 años.



👉🏼 https://t.co/Crv2ILnnJZ pic.twitter.com/X6xS2j035X — Instituto de Salud Pública de Chile (@ispch) May 31, 2021

"Esta es una muy buena noticia para avanzar en la inmunidad capullo, también protegiendo a nuestros adolescentes, quienes con dos dosis y 14 días tendrán una muy buena inmunidad para ir retomando la anhelada normalidad", afirmó el funcionario.

Chile ya ha vacunado al 69,2% de la población objetivo con al menos la primera dosis, mientras que el 52,3% ya recibió las dos dosis requeridas.

15:30 A las variantes del coronavirus con nombres alfanuméricos poco claros se les han asignado ahora las letras del alfabeto griego, en un intento de simplificar el debate y la pronunciación, evitando al mismo tiempo que se estigmaticen a países.

La Organización Mundial de la Salud reveló el lunes los nuevos nombres, en medio de las críticas por la excesiva complejidad de las denominaciones dadas por los científicos, como la llamada variante sudafricana, a la que se conoce tanto como B.1.351, 501Y.V2 y 20H/501Y.V2.

Por ello, las cuatro variantes de coronavirus consideradas preocupantes por la agencia de la ONU y conocidas por el público en general como las variantes de Reino Unido, Sudáfrica, Brasil e India han recibido ahora las letras Alfa, Beta, Gamma y Delta, según el orden de su detección.

"Aunque tienen sus ventajas, estos nombres científicos pueden ser difíciles de pronunciar y recordar, y son propensos a la notificación errónea", dijo la OMS, al explicar su decisión.

La elección del alfabeto griego se produjo tras meses de deliberaciones en las que los expertos consideraron otras posibilidades, como dioses griegos y nombres inventados y pseudoclásicos, según el bacteriólogo Mark Pallen, que participó en las conversaciones.

"Ningún país debe ser estigmatizado por detectar y notificar variantes", dijo la epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove.

15:15 Pfizer quiere incluir a los adolescentes de 12 años o más en su prospecto de la vacuna Covid-19, dijo en un comunicado el regulador de salud de Brasil conocido como Anvisa.

Actualmente, la vacuna está autorizada en Brasil para mayores de 16 años. Se necesitarán estudios para demostrar una relación de seguridad y eficacia para el grupo de edad, dice Anvisa.

15:00 La canciller Angela Merkel está lista para permitir que caduque la controvertida ley de bloqueo de Alemania , la última señal de que la pandemia está liberando su control sobre la economía más grande de Europa.

Alemania aprobó restricciones obligatorias en las zonas más afectadas, incluidos los toques de queda, en abril. Los poderes estaban programados para expirar a fines de junio, y Merkel confirmó que esos "pueden agotarse ahora", dijo el lunes en Berlín.

El país ha ido reduciendo gradualmente las restricciones a medida que disminuyen las infecciones y se acelera la vacunación. El lunes, Alemania tuvo 35,1 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos siete días, el nivel más bajo desde mediados de octubre, y hasta el domingo, el 43% de la población había recibido al menos una dosis de vacuna.

14:00 México reportó el lunes 932 nuevos casos confirmados de Covid-19, elevando la cifra a un total de 2.413.742 contagios, informaron las autoridades de salud.

En las últimas 24 horas se registraron además 61 fallecimientos relacionados con la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 223,568 en el país.

13:04 Una leve baja en los contagios de Covid-19 reportó este lunes el Ministerio de Salud en un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus. La cartera reportó 6.882 nuevos contagios, con lo que los infectados totales suben a 1.384.346. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 132 personas, llegando a 29.300 los decesos a nivel nacional.

El Minsal indicó que en las últimas 24 horas se realizaron 71.749 exámenes PCR, lo que eleva a 14.824.922 el total de tests aplicados. Con esto, la positividad a nivel nacional llega a 8,74%, mientras que en la RM es de 12%.

En cuanto al plan paso a paso, la subsecretaria Paula Daza señaló que este jueves retroceden a cuarentena las comunas de: Tierra Amarilla, Punitaqui, Los Andes, San Felipe, El Quisco, Puchuncaví, Lo Barnechea, Curacaví, Isla de Maipo, Rancagua, Malloa, Rauco, Pelaro, Villa Alegre, Trehuaco, Penco, Pucón, Puerto Saavedra y Purranque.

Además, retroceden a transición Caldera, Alto del Carmen, Canela, San Esteban, Zapallar, Coltauco, Chanco, Ránquil y Ninhue. Desde la otra vereda, avanzan a transición Contulmo, Renaico y Ercilla, y Quirihue.

12:30 Los servicios secretos británicos consideran "factible" que la pandemia de coronavirus tuviera su origen en un laboratorio de investigación chino, según 'The Sunday Times', cuya fuente sostiene no obstante que quizás "nunca llegaremos a conocer" el origen real del SARS-CoV-2. El coronavirus se ha cobrado ya más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo.

Si se confirma esta teoría, el virus habría escapado accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan concretamente, extremo que niega Pekín de forma insistente.

Esta línea de investigación, que Estados Unidos se toma muy en serio, estaría respaldada por el informe de inteligencia publicado por el ya expresidente estadounidense Donald Trump en uno de sus últimos actos al frente de la Casa Blanca y que sostiene que hubo contagios de entre trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan ya en 2019 con un virus similar al SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia.

Según publica 'The Sunday Times', los servicios secretos británicos están trabajando con los estadounidenses para investigar la posibilidad de que el Gobierno chino haya ocultado el origen real del virus.

La fuente de los servicios secretos occidentales consultada por el diario reconoce que el "secretismo" chino dificulta llegar a conclusiones sólidas. "Puede haber lagunas en las pruebas que nos lleven por un camino y pruebas que nos lleven por otro (...). Los chinos mentirán en cualquier caso. No creo que lo lleguemos a saber", ha indicado.

Esta teoría implicaría que el laboratorio chino estaría experimentando y manipulando una cepa del virus SARS que se contagió accidentalmente a la población.

11:00 La vacuna desarrollada por Sinovac Biotech fue eficaz para controlar Covid-19 en un estudio de inoculación masiva en una pequeña ciudad brasileña después de que el 75% de los adultos se cubrieron con una segunda inyección.

El estudio realizado por el gobierno del estado de Sao Paulo en la pequeña ciudad de Serrana, con una población de 45.000 habitantes, puede ofrecer pistas para otras naciones en desarrollo sobre la cantidad de población que debe vacunarse para comenzar a superar la pandemia que continúa. causar estragos en América Latina y más allá.

10:00 Después de que las violentas protestas callejeras en Colombia y una gran pandemia en Argentina llevaron a los coanfitriones del evento de fútbol Copa América a retirarse, el principal torneo de fútbol sudamericano se jugará en Brasil.

Aproximadamente 12 horas después de que Argentina anunciara que no sería sede del evento, la CONMEBOL, la asociación sudamericana de fútbol, ​​dijo que se trasladará a Brasil.

"El torneo de selecciones nacionales más antiguo del mundo hará temblar a todo el continente", dijo la CONMEBOL en su cuenta oficial de Twitter.

Brasil, que tiene la tercera mayor cantidad de casos de Covid-19 en el mundo, claramente no es un escenario libre de riesgos para albergar los partidos. Pero la liga de fútbol local comenzó su temporada el fin de semana pasado sin fanáticos en las gradas, y Brasil tiene pocas o ninguna restricción para ingresar al país más allá de una prueba de PCR negativa.

09:22 La Comisión Europea propuso el lunes que las personas totalmente vacunadas estén exentas de pruebas o cuarentenas cuando viajen de un país de la UE a otro, e instó a suavizar gradualmente las restricciones al viaje a medida que se acelere la vacunación contra el Covid-19.

El bloque llegó a un acuerdo a principios de este mes sobre los certificados de Covid-19, que mostrarán a través de un código QR si una persona recibió una vacuna, dio negativo en una prueba reciente o tiene inmunidad basada en la recuperación de una infección. El sistema debería estar listo el 1 de julio.

El Ejecutivo de la Unión Europea, que trata de armonizar el actual mosaico de medidas de viaje en todo el bloque, dijo el lunes que -según su recomendación- las pruebas o cuarentenas no deben aplicarse a personas que se hayan vacunado completamente 14 días antes de viajar. Aproximadamente la mitad de los adultos de la UE han recibido una primera dosis de la vacuna.

08:50 Un acuerdo sobre una exención de propiedad intelectual para las vacunas contra el Covid-19 en la Organización Mundial del Comercio podría estar más lejos que nunca pese al respaldo de Washington, debido al escepticismo esperado sobre un nuevo borrador, dijeron a Reuters fuentes cercanas al proceso.

Las negociaciones se reabrirán en la OMC el lunes y se centrarán en un borrador revisado muy esperado, presentado por India, Sudáfrica y docenas de otros ponentes la semana pasada. Estados Unidos protagonizó un inesperado cambio de postura a principios de mes y respaldó una exención.

La decisión ejerció presión sobre opositores a la medida como la Unión Europea y Suiza, que albergan a numerosos fabricantes de medicamentos, y muchos esperaban que siguieran su ejemplo. No obstante, tres fuentes cercanas a las conversaciones dijeron que es probable que tenga el efecto contrario.

08:00 El Instituto Serum de India incrementará su producción de vacunas de AstraZeneca contra el Covid-19 en casi un 40% en junio, dijeron autoridades el lunes, en los primeros pasos para aliviar una escasez que ha agravado la batalla del país contra la pandemia.

La segunda nación más poblada del mundo ha estado luchando contra un brote catastrófico de Covid-19 desde el mes pasado, que recién ahora está comenzando a amainar después de causar la muerte a decenas de miles de personas. Funcionarios del Gobierno y expertos dicen que la única forma en que India puede evitar una tercera ola de infecciones es vacunar a la mayor parte de sus 1.300 millones de habitantes.

El Instituto Serum de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, producirá 90 millones de dosis de AstraZeneca en junio desde alrededor de 65 millones al mes en la actualidad, dijo un portavoz de la compañía a Reuters. La mayoría de las inyecciones administradas en India son AstraZeneca, pero la firma local Bharat Biotech también planea aumentar la producción de su vacuna Covaxin a 23 millones de dosis en junio desde unos 10 millones en abril, dijo un funcionario del Gobierno.

07:00 La Organización Mundial de la Salud, en el corazón del manejo lento y a veces errático de la pandemia Covid-19 en el mundo, enfrenta una posible reorganización destinada a evitar que futuros brotes destruyan vidas y medios de vida.

Los ministros de salud acordaron el lunes estudiar recomendaciones para reformas ambiciosas realizadas por expertos independientes para fortalecer la capacidad tanto de la agencia de la ONU como de los países para contener nuevos patógenos.

Según la resolución presentada por la Unión Europea y adoptada por consenso, los Estados miembros deben estar firmemente en el asiento del conductor de las reformas a través de un proceso de un año.

El nuevo virus ha infectado a más de 170 millones de personas y ha matado a casi 3,7 millones, según un recuento de Reuters de cifras oficiales nacionales.

Los ministros de salud de los 194 estados miembros de la OMS también se reunirán a partir del 29 de noviembre para decidir si se inician negociaciones sobre un tratado internacional destinado a reforzar las defensas contra cualquier pandemia futura.

06:30 Japón está considerando exigir a los fanáticos que asistan a los Juegos Olímpicos de Tokio que muestren resultados negativos de la prueba Covid-19 o registros de vacunación, informó el lunes el periódico Yomiuri, ya que una nueva encuesta mostró que la oposición pública a los Juegos seguía siendo fuerte.

06:00 China y Taiwán intercambiaron más acusaciones el lunes sobre las vacunas Covid-19, y Beijing dijo que no deberían ser una herramienta política, mientras que el partido gobernante de Taiwán dijo que China era la "mano negra" que le impedía acceder a las vacunas a nivel internacional.

05:00 Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, el epicentro del último foco de coronavirus del país, informó el lunes 11 nuevos casos de transmisión comunitaria y las autoridades advirtieron que la situación podría empeorar en los próximos días.

04:00 Venezuela recibirá 5 millones de vacunas contra el coronavirus a través del programa COVAX a partir de julio y buscará recibir dosis de la inoculación de Johnson & Johnson, dijo el domingo el presidente Nicolás Maduro.

La nación sudamericana anunció este fin de semana el lanzamiento de una campaña de vacunación luego de retrasos en la obtención de las vacunas debido a problemas de pago, dejando atrás la mayoría de los esfuerzos de vacunación en la región.

La pandemia ha sido menos severa en Venezuela que en otros países debido a la escasez crónica de gasolina y las medidas de cierre temprano, según una investigación de médicos y científicos locales. "(El) Sistema COVAX nos ha prometido más de 5 millones de dosis de vacunas para el mes de julio", dijo Maduro en una transmisión televisada

