Argentina reporta 7.623 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas | Minuto a minuto

DOMINGO 26 DE OCTUBRE

18:20 Este domingo, Argentina reportó 7.623 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.460.042, mientras que los fallecimientos se elevaron a 117.035, tras ser notificadas 15 muertes en las últimas 24 horas.

Argentina atraviesa un aumento en el número de casos, que se intensificó en diciembre y ha escalado en la última semana, y si bien los días del fin de semana las infecciones reportadas suelen ser menores, las cifras marcan un ascenso respecto a los 7.183 positivos notificados el sábado pasado y más que duplican los 3.254 contagios reportados el domingo anterior.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 5.2 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos fue este sábado de 820.

Tras meses de situación epidemiológica favorable, en octubre el Gobierno argentino flexibilizó la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes hasta entonces, incluyendo la apertura total de las fronteras.

15:00 Cuando se acaba de sobrepasar el simbólico umbral de los 100.000 casos diarios, Francia entró en su quinta oleada de Covid-19 con el temor de una paralización del país por un esperado aumento de las bajas laborales debido a la contagiosidad de ómicron.

En la víspera del Consejo de Ministros que propondrá nuevas reglas para frenar el avance del virus y evitar así "la desorganización" del país proyectada esta semana por el Consejo Científico que asesora al Gobierno, un grupo de sanitarios hizo pública este domingo una carta en la que piden que se postergue la vuelta al colegio, prevista para el 3 de enero de 2022, hasta que la incidencia haya bajado a niveles considerados seguros.

Los 50 profesionales de la salud de diferentes especialidades explicaron que así se evitará que la nueva oleada de covid agrave "el aumento inédito" del síndrome inflamatorio multisistémico entre los más jóvenes, considerado la primera causa del ingreso de los menores en cuidados intensivos.

Según denuncia este grupo, las hospitalizaciones de niños superan ya las de las oleadas precedentes, con más de 800 de menos de 10 años, mientras las de adolescentes se sitúan en las 300, "cifras que no dejan de crecer".

La misiva pretende presionar al Ejecutivo de Emmanuel Macron, muy reticente desde el inicio de la pandemia a cerrar las escuelas por el negativo impacto que acarrea en el desarrollo de los menores y en la organización de las familias.

12:00 Este domingo, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció 1.232 casos nuevos de Covid-19, en las últimas 24 horas. De esta forma, el número total de contagios de coronavirus asciende a 1.800.280.

En cuanto al número de víctimas fatales vinculadas con el coronavirus, el organismo registró 21 fallecidos, por lo que la cifra total sube a 39.034.

La positividad a nivel nacional es de 2,13% y en la Región Metropolitana es de 2%, con un total de 4.432 exámenes PCR realizados en la última jornada.

10:00 Según un estudio sobre los riesgos de la cepa elaborado por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKSHA, por sus siglas en inglés), la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 pierde eficacia en la protección ante la variante ómicron a partir de las diez semanas de su aplicación.

La Agencia, que publica semanalmente un informe con los principales datos de la evolución de la variante, advirtió que los relacionados con la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática y la tasa de reinfección confirman "propiedades de evasión inmutaría sustanciales".

Si bien indicó que no hay datos "suficientes" para hacer una evaluación sobre la eficacia en la enfermedad grave para ómicron en comparación con la variable delta, la UKSHA apuntó a que las pruebas preliminares reflejan que "la disminución de la eficacia de la vacuna contra la infección sintomática se produce más rápidamente" con la nueva variante.

"Esto es visible, como se esperaba, pasado el tiempo después de la segunda dosis, y también puede ser así tras la dosis de refuerzo a partir de las diez semanas", aseveró la agencia.

Por otra parte, la UKSHA determinó que en casos de infección de la variante ómicron desciende el riesgo relativo de hospitalización, en comparación con delta, según tres análisis realizados por Reino Unido y cuyos resultados coinciden con datos de Sudáfrica.

SÁBADO 25 DE DICIEMBRE

21:00 La variante de la Covid-19 ómicron ha golpeado al personal de las grandes aerolíneas y provocado la cancelación de casi 5.000 vuelos en todo el mundo durante los días de Nochebuena y Navidad, cuando millones de personas viajan para reunirse con sus familias.

A las 11.00 hora local de la costa este de EEUU (16.00 GMT), ya se habían suspendido 4.900 vuelos en Nochebuena y Navidad, mientras que 15.837 habían sufrido retrasos de última hora, de acuerdo a la empresa estadounidense Flight Aware, especializada en proporcionar datos en tiempo real sobre el tráfico aéreo.

Más de un cuarto de los vuelos cancelados durante Nochebuena y Navidad tenían como destino o punto de partida Estados Unidos, donde los casos han crecido un 50% en la última semana tras el arrollador avance de ómicron.

Nochebuena, uno de los días con más tráfico aéreo del año, empezó con la suspensión de centenares de itinerarios; pero la situación empeoró a medida que avanzaba la jornada y, en Navidad, grandes aerolíneas estadounidenses, como Delta y United, anunciaron más cancelaciones.

En un comunicado, que recoge la agencia Efe, Delta dijo que estaba "agotando todas las opciones y todos los recursos", incluidos cambios de ruta, la sustitución de aviones y el cambio de tripulaciones, para cubrir las operaciones que tenía programadas.

Sin embargo, en Nochebuena, Delta tuvo que suspender 173 o el 8% de sus rutas y, a las 11 hora local del día de Navidad, los viajeros de 290 vuelos (el 14%) ya se habían quedado en tierra.

Por su parte, United canceló 201 (el 10%) de los trayectos que tenía previstos para Nochebuena y este sábado de Navidad la cifra ya alcanza 238 (el 12%).

12:00 El Ministerio de Salud reportó este sábado 1.511 casos nuevos de Covid-19 y 29 muertes.

Así, la cifra de personas que han dado positivo por coronavirus llega a 1.799.125, mientras que la de víctimas fatales a 39.013, desde que comenzó la pandemia en Chile.

En tanto, la positividad de las últimas 24 horas fue de 2,45%, luego de la toma de 50.811 exámenes de PCR.

VIERNES 24 DE DICIEMBRE

13:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, informó 1.426 nuevos casos, totalizando 1.797.631 desde el inicio de la pandemia. Además lamentó 30 nuevos fallecidos, totalizando 38.984.

Respecto a los PCR, se realizaron 52.318 exámenes en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad de 2,19% en el país y 2% en la Región Metropolitana.

11:00 Boris Johnson instó a los británicos a tener cuidado en Navidad, mientras considera si endurecer las regulaciones pandémicas la próxima semana en medio de un aumento récord de casos impulsados ​​por la variante omicron de rápida propagación.

El jueves se registraron un total de 119,789 casos nuevos, más del doble de la tasa observada a principios de mes, y un aumento de más de 10,000 en el número de casos del miércoles, que también había sido un récord diario.

10:00 El Reino Unido informó de otros 23.719 casos de Covid con variante omicrónica, un 41% más que los 16.817 casos de la cepa que identificó el jueves.

Por separado, el ritmo de vacunación de la nación (primera, segunda y dosis de refuerzo) sigue siendo rápido. Las últimas cifras, del miércoles, mostraron un total de 932.501 golpes en el Reino Unido. De ellos, 840.038 fueron impulsores, un 12,7% más que la semana anterior.

Se han abierto más centros de vacunas en todo el país, incluso en centros comerciales, estadios de fútbol y ventanas emergentes como los autobuses de vacunas.

07:00 United Airlines y Delta AirLines dijeron que habían cancelado cada una docenas de vuelos de Nochebuena, ya que la variante ómicron -que se propaga rápidamente- afecta a sus tripulaciones de vuelo y otros trabajadores.

United, con sede en Chicago, canceló 120 vuelos para el viernes, mientras que Delta, con sede en Atlanta, dijo que canceló unos 90. Ambos dijeron que estaban trabajando para contactar a los pasajeros para que no se quedaran varados en los aeropuertos.

"El aumento a nivel nacional en los casos de ómicron esta semana ha tenido un impacto directo en nuestras tripulaciones de vuelo y las personas que dirigen nuestra operación. Como resultado, lamentablemente hemos tenido que cancelar algunos vuelos y estamos notificando a los clientes afectados antes de que lleguen a el aeropuerto ", dijo United.

Delta dijo que ha "agotado todas las opciones y recursos, incluido el cambio de ruta y la sustitución de aviones y tripulaciones para cubrir los vuelos programados, antes de cancelar alrededor de 90 vuelos para el viernes".

Los viajeros empujan su equipaje más allá del reclamo de equipaje dentro de la terminal de United Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles durante la temporada navideña, ya que la variante ómicron de la enfermedad del coronavirus (Covid-19) amenaza con aumentar el número de casos en Los Ángeles, California, EE. UU. El 22 de diciembre, 2021.

Delta citó posibles inclemencias del tiempo y el impacto de la variante ómicron para las cancelaciones.

El martes, el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, le pidió al director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. que redujera las pautas de cuarentena para las personas completamente vacunadas que experimentan infecciones revolucionarias por Covid-19, citando el impacto en la fuerza laboral del transportista. Bastian pidió que el período de aislamiento se reduzca a cinco días de los 10 actuales.

Esa solicitud fue compartida tanto por Airlines for America, un grupo comercial que representa a los principales transportistas de carga y pasajeros, que escribió a los CDC el jueves, como por JetBlue el miércoles.

Los CDC publicaron una guía actualizada de cuarentena para los trabajadores de la salud el jueves, reduciendo el tiempo de aislamiento a siete días para los trabajadores que dan positivo por Covid-19 pero son asintomáticos, siempre que den negativo.

JUEVES 23 DE DICIEMBRE

17:00 Reino Unido ha anotado este jueves un nuevo récord de contagios de coronavirus, con casi 120.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra que se convierte en la más alta desde que estalló la pandemia y que constata el alto nivel de transmisibilidad de la variante ómicron.

Las autoridades sanitarias han confirmado 119.789 casos más de Covid-19. El anterior récord se había superado este mismo miércoles al detectar 106.122 contagios en una sola jornada. Por otro lado, 147 personas han fallecido como consecuencia de la enfermedad en las últimas 24 horas.

La variante ómicron sigue preocupando en el país, ya que en la última jornada se han detectado 16.817 nuevos casos de esta variante, para un total de 90.906 desde que se detectara por primera vez.

Pese a estos datos, el primer ministro, Boris Johnson, negó que tenga previsto anunciar nuevas restricciones antes de Navidad, si bien no descarta que haya más medidas posteriormente. El Gobierno sí ha acordado reducir de diez a siete el plazo de aislamiento para los contagiados en Inglaterra, siempre y cuando estén vacunados y den negativo en dos pruebas.

16:00 Italia registró el mayor número de casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El primer país de Europa en pasar al bloqueo el año pasado informó 44.595 casos el jueves, frente a los 36.293 del día anterior. Los pacientes en las unidades de cuidados intensivos aumentaron en 13 a 1.023, todavía muy por debajo del pico de más de 4.000 el año pasado.

Para contrarrestar la variante omicron de rápida propagación, que ahora representa aproximadamente un tercio de los casos nuevos, el gobierno del primer ministro Mario Draghi está configurado para endurecer marginalmente las restricciones en una reunión el jueves, reimponiendo el uso de máscaras al aire libre y recortando el tiempo entre los segundos y terceros golpes de refuerzo a los cuatro meses.

14:00 Omicron parece ser menos grave pero más contagiosa que cualquier otra cepa de Covid-19 hasta la fecha, dijo el gobierno del Reino Unido, ya que las infecciones diarias se dispararon a otro nuevo récord cercano a 120.000.

Un individuo con omicron tiene entre un 50% y un 70% menos de probabilidades de ser admitido en el hospital, en comparación con la cepa delta, dijo el jueves la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido. También tienen entre un 31% y un 45% menos de probabilidades de acudir a los servicios de urgencias con ómicron que con delta.

Sin embargo, los datos de la HSA también mostraron que, si bien un refuerzo mejora la protección, comienza a disminuir más rápidamente que con delta y es entre un 15% y un 25% menor a partir de las 10 semanas posteriores a la tercera dosis.

12:00 El Ministerio de Salud informó este jueves las últimas cifras asociadas al Covid-19 en el país. Con 1.504 nuevos contagios durante las últimas 24 horas, los casos actualmente activos ahora suman 7.871, mientras que la cifra total de contagiados asciende a 1.796.232.

Por su parte, el reporte consigna 54 nuevas víctimas fatales vinculadas al coronavirus, por lo que la cifra total sube a 38.954.

La positividad subió a 2% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 68.117 exámenes, incluyendo PCR y test de antígeno. La positividad en la Región Metropolitana se mantuvo en 1%.

10:00 La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, su sigla en inglés) de Estados Unidos aprobó la píldora para el Covid-19 de la farmacéutica Merck, lo que aporta una opción para el tratamiento de pacientes de alto riesgo en sus residencias.

El molnupiravir es desarrollado por Merck en asociación con Ridgeback Biotherapeutics, y está destinado a personas no hospitalizadas de 18 años o más con riesgo de desarrollar una enfermedad grave producto del contagio.

Mientras que el tratamiento para casos potencialmente graves se realiza en establecimientos de salud, el resto de los pacientes puede optar por un tratamiento de cinco días en casa.

El fármaco funciona como un agente que perturba la replicación del virus al inducir errores en el material genético. Dadas las advertencias de que esto podría afectar células humanas en desarrollo, la FDA aconseja que personas embarazadas reciban primero el consejo de un especialista.

EEUU ya cerró un contrato con Merck por US$ 1.200 millones para obtener 1,7 millón de tratamientos.

08:20 Tres dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la firma china Sinovac no producen niveles adecuados de anticuerpos para combatir la variante ómicron del coronavirus, dijeron investigadores de Hong Kong en un comunicado.

Su análisis reveló que la vacuna de Pfizer-BioNTech es más efectiva, ya que una tercera dosis inoculada después de dos inyecciones de la misma o de CoronaVac proporcionó "niveles de protección" de anticuerpos contra ómicron. Pfizer y su socio alemán BioNTech han dicho que su pauta de tres dosis pudo neutralizar a ómicron en una prueba de laboratorio.

El último estudio fue realizado por investigadores de la Universidad de Hong Kong y la Universidad China de Hong Kong, y fue financiado por el Fondo de Investigación Médica y de Salud y el gobierno hongkonés. El comunicado no precisó cuántas muestras se utilizaron en el análisis. Sinovac no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La vacuna CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de la estatal Sinopharm son las dos vacunas más utilizadas en China y las principales vacunas contra el COVID-19 exportadas por el país. Sinopharm también tiene una segunda vacuna en uso en China. Hong Kong ha estado utilizando las inyecciones de Sinovac y Pfizer-BioNTech, aunque las personas de 12 a 17 años solo pueden recibir la segunda.

08:00 Grecia endureció este jueves las restricciones contra la pandemia en la víspera navideña, con la anulación de todas las celebraciones y la imposición obligatoria del uso de mascarilla también en los espacios abiertos ante la inquietud que genera la variante ómicron.

Las medidas entrarán en vigor este mismo viernes a las seis de la mañana y se producen tan solo unos días después de que el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, diera por buenas las medidas vigentes hasta el momento, pidiendo tan solo a la población realizar más pruebas de cara a las cenas navideñas.

"La sociedad está cansada y tiene razón, pero no hay otro camino para contrarrestar la pandemia", afirmó el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu y añadió que es inevitable que la variante ómicron se propague en Grecia.

El ministro de Salud, Thanos Plevris, por su parte, afirmó que las medidas se toman porque en los últimos días hay un incremento de los nuevos contagios y aseveró que no habrá nuevo confinamiento general.

O7:00 La ciudad china de Xi'an ha impuesto estrictas restricciones a los viajes y desplazamientos dentro de la ciudad, poniendo a sus 13 millones de residentes en estado de confinamiento mientras un nuevo brote de Covid-19 aumenta los casos en la comunidad. El recuento diario de infecciones por Covid-19 de transmisión interna con síntomas confirmados en Xi'an ha aumentado durante seis días consecutivos desde el 17 de diciembre.

Esto eleva el número total de casos locales a más de 200 durante el periodo del 9 al 22 de diciembre, un número menor que el de muchos brotes fuera de China. En Xi'an no se ha detectado ninguna infección causada por la variante ómicron. En consonancia con la postura de Beijing de no permitir la propagación de ningún brote, Xi'an ha puesto barreras a la salida de los residentes. Los que quieran viajar fuera de la ciudad tienen que dar negativo en las pruebas de Covid-19 antes de salir y obtener la autorización de sus empresas o de las autoridades comunitarias.

MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE

17:00 La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha dado este miércoles el visto bueno al uso de emergencia de la pastilla de la farmacéutica Pfizer contra el coronavirus.

El fármaco, Paxlovid, será recetado en adultos y en menores de edad a partir de los doce años que hayan contraído la enfermedad y tengan síntomas de leves a moderados. La FDA ha señalado que si bien no supone un sustitutivo de la vacuna contra el coronavirus, ayudará a prevenir casos graves y hospitalizaciones.

La directora del Centro de Evaluación e Investigación de la FDA, la doctora Patrizia Cavazzoni, ha señalado que el aval a este medicamento supone una "nueva herramienta" con la que combatir la enfermedad en un "momento crucial" mientras van apareciendo variantes más agresivas.

En esta ocasión, la FDA ha aprobado el uso de este fármaco sin contar con el aval previo del comité de asesores independientes del que dispone el organismo, a diferencia de la consulta realizada el pasado mes de noviembre sobre la pastilla antiviral de la farmacéutica Merck, aprobada aunque por un estrecho margen de diferencia y a la espera de que la agencia tome una decisión al respecto.

Según Pfizer, su medicamento, que se empezará a distribuir por el momento de manera limitada a finales de enero, tiene un 89% de efectividad contra la enfermedad en personas con riesgo de presentar síntomas graves o de ser hospitalizadas.

14:00 Es mucho menos probable que la infección con la variante omicron de Covid-19 lleve a los pacientes al hospital que los casos que involucran la cepa delta, según los primeros datos de un estudio realizado en Escocia.

El estudio sugiere que omicron está asociado con una reducción de dos tercios en el riesgo de hospitalización en comparación con la variante anterior, aunque también es más contagioso.

Si bien las dosis de refuerzo ofrecen una mayor protección contra delta, una tercera inyección también ofrece una protección adicional sustancial contra el riesgo de infección sintomática por omicron, encontraron los investigadores.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud dio cuenta de las cifras más recientes de contagios por Covid-19 en el país, en las que destaca un total de 981 casos nuevos, durante las últimas 24 horas. Por lo tanto, el número de contagiados totales asciende a 1.794.750, desde que empezó la pandemia.

En relación con el número de decesos, el organismo reportó 6 víctimas fatales vinculadas con el coronavirus, por lo que la cifra total sube a 38.900.

La positividad es de 1,68% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 35.232 exámenes, PCR y test de antígeno; mientras que en la Región Metropolitana es de 1%.

07:00 La Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca (AZ) están trabajando en adaptar su vacuna contra el coronavirus para que sea efectiva ante la variante ómicron, según pudo saber el periódico "Financial Times" (FT).

De esta manera, Oxford/AZ se suman a otros laboratorios que están estudiando la posibilidad de adaptar sus preparados a esta nueva variante, después de que los expertos advirtieran de que las actuales vacunas no serían tan efectivas ante ómicron.

"Junto con nuestros socios de AstraZeneca, hemos tomado pasos preliminares para producir una vacuna actualizada en caso de que sea necesario", dijo al FT el líder del grupo de investigación de Oxford, Sandy Douglas. Los investigadores, según el diario, estiman que el desarrollo de esta vacuna puede llevar unos cien días.

Estos estudios salen a la luz mientras muchos países europeos han vuelto a imponer fuertes restricciones por la rápida propagación de la variante ómicron, que, según los científicos, es mucho más contagiosa que la delta.

MARTES 21 DE DICIEMBRE

18:00 El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países redoblar esfuerzos para poner fin a la pandemia y también pidió cancelar las celebraciones de Año Nuevo porque es mejor "celebrar tarde que celebrar ahora y lamentarse después".

"El 2022 debe ser el año en el que acabemos con la pandemia", dijo el director de la OMS.

"Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde, que celebrar ahora y estar de luto más tarde [...]. Esto es muy serio y estamos muy preocupados por ómicron", afirmó.

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas instó a los gobiernos ejercer máxima precaución en las próximas semanas y evitar eventos con presencia de mucha gente y que se podrían convertir en superpropagadores del virus.

Si bien se mostró comprensivo con el hartazgo de los ciudadanos, insistió en que la forma más rápida de "volver a la normalidad" es "tomar las decisiones difíciles que hay que tomar".

"No cabe duda de que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes", pronosticó Tedros.

14:30 Los neoyorquinos que a partir de este martes se pongan la dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 recibirán una bonificación de US$ 100, en un momento en el que los contagios se han disparado.

"La ciudad de Nueva York está liderando el camino de las vacunas. Comenzando hoy, cualquier persona que reciba un refuerzo (de la vacuna), recibirá cien dólares. El refuerzo le ayudará a usted y a los demás a mantenerse a salvo", dijo hoy el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una rueda de prensa.

El regidor precisó que esta oferta se mantendrá hasta el 31 de diciembre y agregó que la ciudad está dispuesta a gastar el dinero que sea necesario, ya que la vacunación "es una prioridad".

Asimismo, indicó que el dinero dedicado a fomentar la dosis de refuerzo no afectará a otros programas.

"Simplemente haremos que sea una prioridad gastar lo que sea necesario. Necesitamos que la gente se ponga estos refuerzos que marcarán la diferencia", dijo De Blasio.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud registró en su reporte diario un total 887 casos nuevos de COVID-19, la cifra más baja desde el 13 de octubre, momento en el que se registró 766 casos.

Hasta ahora, el total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a las 1.793.786.

En relación con el número de decesos vinculados con el coronavirus, en las últimas 24 horas se registró 9 fallecidos, por lo que el total de víctimas fatales asciende a 38.894 en el país.

La positividad es de 2,13% en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 35.232 exámenes, PCR y test de antígeno, mientras que en la Región Metropolitana es de 1%.

06:30 Ómicron ya es la variante del coronavirus que más contagia en Estados Unidos, donde entre los pasados 12 y 18 de diciembre supuso el 73,2% de los nuevos casos.

Según los datos publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), por detrás de Ómicron se situaron las nuevas infecciones por Delta, hasta ahora la variante más activa en EE.UU., que en esa semana fue la causante del 26,6% de los nuevos contagios de Covid-19.

Los datos de los CDC muestran que la variante se está extendiendo por el país más rápido de lo que esperaban las autoridades epidemiológicas, que apenas hace unos días habían estimado esta posibilidad en cuestión de semanas, no de días.

El organismo no ha hecho comentarios al respecto de estas cifras, que calculan a partir de muestras representativas de secuenciación genómica en pruebas positivas en todo el país.

Estos datos han motivado una declaración institucional del Gobierno Federal anoche, en la que el presidente estadounidense, Joe Biden quiso "poner en perspectiva" la situación en la que se encuentra el país en un momento en el que los casos de Ómicron están registrando una incidencia al alza sin precedentes, añadiendo: "Si eres un adulto que elige no vacunarse, tendrás que afrontar un invierno extremadamente difícil para tu familia y tu comunidad".

"Sabemos que las vacunas están funcionando. Si está vacunado con Pfizer o Moderna, tiene un alto grado de protección contra enfermedades graves causadas por Ómicron. Los casos de Ómicron aumentarán en los próximos días, incluso entre personas completamente vacunadas. Si está vacunado y ha recibido una dosis de refuerzo, es posible que aún pueda contagiarse, pero es muy probable que no presente síntomas o que sean síntomas leves (...). Debemos tomar precauciones y permanecer alerta. Escuche los consejos de los médicos: incluso si está completamente vacunado, debe usar una máscarilla en interiores. Le ayudará a protegerse a usted y a los demás, especialmente a los niños menores de cinco años que aún no pueden vacunarse, continúa el presidente estadounidense.

