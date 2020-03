Aumenta presión sobre el gobierno para que declare gratuidad de exámenes para detectar COVID-19

País

Senadores de oposición dicen que es una manera de evitar la propagación del virus.

Durante la jornada de hoy lunes, la Comisión de Salud del Senado solicitará al Ejecutivo el patrocinio para declarar la gratuidad de todos los exámenes para detectar el coronavirus, a lo que se están sumando cada vez más autoridades comunales y parlamentarios.

Cada día se conocen nuevos casos y los parlamentarios y dirigentes políticos estiman que el costo de los exámenes impide que personas que deberían controlarse lo hagan.

Es por ello que el presidente del Partido Socialista, senador Álvaro Elizalde, planteó al Ejecutivo que "se debe establecer la gratuidad como bien público del examen para detectar el virus en todo el sistema de salud" y el control centralizado de todas las camas a nivel nacional de pacientes críticos, tanto del sistema público como privado.

Por su parte el senador del PPD Felipe Harboe, señaló que los partidos que han marcado la diferencia en esta crisis, "son aquellos que han logrado obtener un buen diagnóstico" y si bien aclaró que desde todos los sectores están apoyando las medidas implementadas por el presidente Sebastián Piñera, "es fundamental aumentar exponencialmente la cantidad de exámenes de diagnóstico".

Es por ello que –añadió Harboe- es necesario también que "no haya discriminación económica, que nadie por no tener recursos quede sin la posibilidad de no tener acceso a ese diagnóstico"; por lo que si se avanza en gratuidad, el senador estima que "la experiencia está demostrando que la curva de crecimiento va a aplanarse".