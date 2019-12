Auth: “No transgredí ningún acuerdo de bancada, porque decretó libertad de acción”

País

El parlamentario opositor advierte que “en situaciones como ésta es cuando se ponen a prueba los valores democráticos y republicanos”.

Parece un déjà vu, pero no lo es. En 2017 el PPD lo sacó de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, igual que ahora lo hizo el Partido Radical. Lo recuerda claramente, al punto que lo saca a colación en la conversación que sostuvo con Diario Financiero y en la que entrega su percepción acerca de lo ocurrido esta semana.

Todo, a raíz de su postura de acoger la cuestión previa en la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.

Se podría decir que se enteró por la prensa, ya que no hubo conversación previa con el jefe de bancada, pero adelanta que seguirá participando en la instancia, aunque ya no tenga derecho a voto.

- ¿Cuál fue su impresión cuando se enteró que lo sacaban de la comisión?

- Mi primera impresión es de sorpresa, porque se hizo sin mediar siquiera una reunión de bancada donde pudiera expresarse la mayoría de los miembros que la integramos, incluido yo; y luego, porque no transgredí ni contrarié ningún acuerdo de bancada, porque se decretó libertad de acción en la votación de la acusación constitucional al Presidente.

Por lo tanto, sancionar a un diputado por ejercer su derecho a votar de acuerdo a sus convicciones es francamente improcedente, revela una incomprensión absoluta del rol del parlamentario.

- Usted era una figura clave en la búsqueda de acuerdos, ¿puede cambiar eso con su salida?

- No tengo una visión tan narcisista de mi trabajo. Lo que sí puedo decir es que esto ya me ocurrió en una ocasión anterior: el año 2017, cuando la bancada del PPD decidió excluirme de la Comisión de Hacienda, pero yo continué participando como si fuera titular, salvo que perdí mi derecho a voto, y lo seguiré haciendo de aquí al 10 de marzo de 2022. Seguiré contribuyendo al debate en Hacienda y seguiré asistiendo regularmente a todas sus sesiones sin excepción.

- ¿Diría que se ha vuelto un diputado díscolo?

- No me siento un diputado díscolo, me siento un diputado de convicciones firmes; me siento un diputado de oposición, soy de ideas de centroizquierda socialdemócrata, pero tengo una visión muy crítica de la pérdida de voz de mi sector político, que se deja arrastrar por el izquierdismo y el radicalismo del Partido Comunista y parte del Frente Amplio y se atemoriza, a mi juicio mucho más de la cuenta, por la primera línea de la calle. Y yo me resisto a moverme por cálculo o por miedo y lo que está llorando la situación actual es una centroizquierda orgullosamente reformista, que sepa defender sus convicciones. En situaciones como ésta, es cuando se ponen a prueba los valores democráticos y republicanos.

“Nuestro sistema tributario es indiferente a la desigualdad”

- ¿Qué le parecen los acuerdos alcanzados en materia tributaria?

- Fueron posibles cuando el gobierno se movió de su posición de rigidez original y entregó algo de su corazón, porque por mucho rato señaló que el corazón de la reforma tributaria era intocable. Apoyo el avance que representó el acuerdo del Senado, pero comparto la idea de que debemos fijar un itinerario tributario que permita, en un horizonte razonable de cinco años, una modificación que sostenga el aumento de los gastos permanentes que estamos haciendo hoy por la vía del endeudamiento.

- ¿Ese puede ser un problema?

- Me preocupa que estemos generando gastos permanentes sin los ingresos permanentes correlacionados. Por eso que me interesa mucho el compromiso, de aquí a marzo, de revisión de las exenciones tributarias.

- ¿Cuáles se deberían eliminar?

- Yo he planteado desde el inicio, cuando se hablaba de compensaciones a la reintegración, el impuesto a la ganancia de capital, que entiendo genera una cantidad bastante significativa de recursos.

- Pero el gobierno se ha resistido.

- Sí, no tengo claro por qué, pero creo que finalmente el gobierno va a terminar entendiendo que ese tipo de focalización tributaria es imprescindible. Porque, al mismo tiempo, de aumentar los recursos para el Fisco, focaliza de manera muy definida en el segmento más pudiente de la población.

- ¿Eso no se ha hecho aún?

- Lo que tenemos hasta ahora es un sistema tributario demasiado indiferente a la desigualdad, ya que antes de impuestos y políticas sociales somos bastante parecidos a Suecia o Alemania, pero después de la recaudación tributaria y el uso de los recursos fiscales seguimos siendo un país muy desigual y ellos están en el club de los países menos desiguales en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que aumentar los tributos progresivos y este es uno de ellos.

- Su propuesta sobre la ganancia de capitales también la hizo el senador Carlos Montes sin éxito.

- Lo que pasa es que Montes la está planteando para que la hagan ahora, y entiendo que el compromiso al que llegaron los senadores es que un equipo técnico examine el conjunto de las exenciones y defina cuáles son las que habría que eliminar.

- En lo grueso, ¿está conforme con los avances en la reforma tributaria? Parece que hay más recaudación.

- Hay recaudación, el problema todavía es quiénes aportan a esa recaudación. Porque la recaudación mayor está en la boleta electrónica.

- ¿Sigue siendo la boleta electrónica la que da más recaudación a pesar de todos los cambios?

- Sigue siendo una recaudación que no hace significativamente más progresivo el sistema tributario. Si avanza lo hace muy poquito en progresividad. Creo que vamos a tener, por supuesto, una recaudación mayor, pero no vamos a tener un efecto sobre el GINI o si lo tenemos va a ser completamente insignificante.