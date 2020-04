Autora de la iniciativa que prohíbe cortar servicios básicos durante la pandemia lamenta decisión del gobierno de ir al TC

País

La diputada Joanna Pérez (DC) dice que insistirá en la tramitación que ya pasó al Senado, donde hoy se aprobó un refundido de mociones en la misma línea.

"El proyecto no vulnera ningún precepto constitucional y vamos a insistir en su aprobación para que este tema quede definido como corresponde, a través de una ley de la República", fue como defendió la diputada Joanna Pérez (DC) la moción que prohíbe el corte de los servicios básicos durante la pandemia de Covid-19 y de la cual es autora.

La parlamentaria falangista, le respondió así al ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, quien anunció que "vamos a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, primero, porque afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad", luego que fuera aprobado este miércoles por la Cámara de Diputados.

Pérez lamentó la posición adoptada por el gobierno, pero advirtió que "vamos a insistir con nuestro proyecto en conjunto con los senadores, ya me he coordinado con la senadora Provoste y con senadores de oposición, para hacer ver la necesidad de solucionar este problema que afecta a miles de familias, a través de una ley y no por un acuerdo o gesto de las empresas como anunció el gobierno", señaló.

Por su parte, la jefa de la bancada de senadores falangistas, Ximena Rincón, expresó su satisfacción de que hoy se aprobará en la Comisión de Economía de la Cámara Alta un proyecto refundido de varias mociones que también busca prohibir el cobro de los servicios básicos durante la pandemia y señaló que "esperamos que el gobierno se haga parte en el debate".