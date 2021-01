DOMINGO 17 DE ENERO

18:00 El regulador brasileño de salud Anvisa aprobó el domingo el uso de emergencia de las vacunas contra el COVID-19 de la empresa china Sinovac Biotech y la británica AstraZeneca, abriendo el camino para el inicio de la inmunización a medida que la pandemia entra en una mortal segunda ola.

Minutos después de que la junta de Anvisa votara en forma unánime la aprobación de ambas vacunas, Monica Calazans, una enfermera de 54 años de edad en Sao Paulo se convirtió en la primera persona en ser inoculada en el país, recibiendo la vacuna china conocida como CoronaVac.

El presidente Jair Bolsonaro, un escéptico del coronavirus que ha rechazado ser vacunado, enfrenta crecientes presiones para comenzar las inoculaciones en Brasil, que ha perdido más de 200.000 vidas por el COVID-19 - el saldo de muertos más elevado fuera de Estados Unidos.

15:00 El objetivo del presidente electo Joe Biden de entregar 100 millones de dosis de la vacuna COVID-19 en los primeros 100 días de su presidencia "es absolutamente factible", dijo este domingo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Fauci, hablando en "Meet The Press" de NBC, dijo que dos nuevas vacunas en desarrollo por AstraZeneca y Johnson & Johnson podrían presentarse "muy pronto" a los reguladores estadounidenses para su aprobación, lo que aumentaría el ritmo de vacunación. "Estamos a semanas de distancia, no a meses", destacó.

Fauci indicó que más vacunas, junto con el uso de máscaras y evitar las multitudes, sería la mejor manera para que Estados Unidos haga frente a una nueva cepa más infecciosa del coronavirus. "Si podemos vacunar a la inmensa mayoría de la población, estaríamos en muy buena forma y podríamos vencer incluso al mutante".

11:20 Por cuarto día consecutivo, los nuevos contagios de Covid-19 en Chile superan los 4 mil, de acuerdo al reporte publicado por el Minsal este domingo. Se trata de 4.340 casos confirmados; de esos 1.418 no ha presentado síntomas, 2.777 sí son sintomáticos y 145 corresponden a los no notificados.

De esta manera, el país ya suma 669.832 casos desde que llegó la pandemia en marzo de 2020. En este tiempo, 626.528 personas han superado la enfermedad, mientras que 25.429 son casos activos.

En lo que respecta a los fallecidos, el Minsal informó que en las últimas 24 horas se han notificado 42 muertes por Covid, para sumar un total de 17.477.

10:00 El gobierno británico espera aliviar algunas restricciones de bloqueo en marzo mientras sigue adelante con el lanzamiento más rápido de las vacunas COVID-19 en Europa, dijo el domingo el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

El país, que también tiene el número de muertos por COVID-19 más alto de Europa, ha estado bajo bloqueo nacional desde el 5 de enero, con escuelas cerradas para la mayoría de los alumnos, negocios no esenciales cerrados y personas obligadas a trabajar desde casa siempre que sea posible.

"Lo que queremos hacer es salir de este bloqueo nacional lo antes posible", dijo Raab a la televisión Sky News.

"A principios de la primavera, con suerte para marzo, estaremos en condiciones de tomar esas decisiones. Creo que es correcto decir que no lo haremos todo en un big bang. A medida que eliminemos gradualmente el bloqueo nacional, creo que terminaremos con un enfoque escalonado (regional) ".

El primer ministro Boris Johnson se ha fijado el objetivo de vacunar a los grupos de mayor edad, los trabajadores clínicamente vulnerables y de primera línea (aproximadamente 14 millones de personas) para mediados de febrero.

SÁBADO 16 DE ENERO

11:10 El ministerio de Salud entregó este sábado un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, los que se mantienen sobre los 4.000 por día. Hoy se informaron de 4.313 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 665.493 el total de contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 66 personas en el mismo período de tiempo de acuerdo a lo reportado por el DEIS. Además, hay más de 1.000 hospitalizados y 862 personas en ventilación mecánica.

VIERNES 15 DE ENERO

19:00 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que ordenaría una mayor producción de jeringas y otros suministros para acelerar la vacunación contra el Covid-19 y mejorar el programa de inmunización del gobierno de Donald Trump, al que calificó como un "fracaso lamentable".

Según el plan de Biden, los trabajadores federales de socorro en casos de desastre establecerán miles de centros de vacunación, donde médicos jubilados administrarían vacunas a maestros, trabajadores de tiendas de comestibles, personas mayores de 65 años y otros grupos que actualmente no califican.

Según un documento publicado por su equipo de transición, Biden invocaría la Ley de Producción de la Defensa para aumentar la producción del equipo necesario para distribuir las vacunas, como viales de vidrio, agujas y jeringas, y, también, para apoyar la refrigeración y el almacenamiento de las vacunas.

Los estados que usen su Guardia Nacional en el proyecto recibirán un reembolso del gobierno federal, dijo el equipo de transición.

Con las tasas de infección en aumento, Biden ha prometido hacerlo mejor que el presidente Donald Trump para frenar el virus, y conseguir que 100 millones de dosis estén en los brazos de los estadounidenses durante sus primeros 100 días en el cargo.

En su discurso del viernes por la tarde cerca de su casa en Wilmington, Delaware, Biden pidió que se aumente la distribución de vacunas en los barrios de bajos ingresos que actualmente no están bien atendidos por los hospitales de salud pública y las farmacias. Biden también planea una campaña de marketing para animar a los escépticos de la vacuna a que se inoculen.

"Este es un momento para establecer grandes metas y acometerlas con coraje y convicción porque la salud del país está literalmente en juego", dijo Biden.

17:45 Cataluña pospuso el viernes las elecciones parlamentarias programadas para el 14 de febrero hasta el 30 de mayo, debido a un aumento de los casos de coronavirus que ha elevado la ocupación de los hospitales en la región a uno de los niveles más altos de España.

La elección es considerada una prueba de fuego para el movimiento separatista catalán, ya que los partidos independentistas esperan obtener más del 50% de los votos por primera vez en la que se espera que sea una carrera reñida, según las encuestas de opinión. Cataluña es una de las regiones más afectadas de España por el Covid-19, con más de 400.000 casos y casi 9.000 muertes.

17:20 Ciudad de México anunció el viernes la reapertura parcial a partir del lunes de los restaurantes de la populosa urbe, ahogados económicamente por el desplome de la demanda a causa de la pandemia del coronavirus, y pese al actual repunte de contagios, muertes y hospitalizaciones por Covid-19.

La alcaldía capitalina autorizó a esos locales ofrecer sus servicios al aire libre, en terrazas, estacionamientos y aceras. Además permitirá la reactivación de comercios del centro histórico con atención a través de ventanilla y la operación de gimnasios a la intemperie.

16:50 El número de muertes por coronavirus en todo el mundo superó el viernes los 2 millones, según un recuento de Reuters, mientras los países intentan obtener vacunas y detectar nuevas variantes de Covid-19.

El mundo tardó nueve meses en llegar al primer millón de muertes por el nuevo coronavirus, pero sólo tres meses para sumar un segundo millón, lo que muestra una aceleración de los fallecimientos.

En lo que va de 2021, las muertes han promediado más de 11.900 por día, o el equivalente a una cada ocho segundos, según un recuento de Reuters. "Nuestro mundo ha alcanzado un hito desgarrador", dijo el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una declaración en video.

"Detrás de este número asombroso hay nombres y rostros: la sonrisa que ahora sólo es un recuerdo, el asiento siempre vacío en la mesa de la cena, la habitación que resuena con el silencio de un ser querido", dijo, al pedir más coordinación mundial y financiación para los esfuerzos de vacunación.

16:20 Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de marzo para evitar una mayor propagación del coronavirus en el país sudamericano, anunció el viernes la autoridad migratoria.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes cerró sus fronteras desde el 17 de marzo como parte de las medidas para contener la expansión de la pandemia, que hasta el momento lleva más de 1,84 millones de contagiados y 47.491 muertos, según estadísticas del Ministerio de Salud.

15:40 El próximo jefe de gabinete del presidente electo Joe Biden, Ron Klain, dijo el viernes que espera que Estados Unidos alcance las 500.000 muertes por Covid-19 el próximo mes.

Klain realizó los comentarios en una entrevista online con el Washington Post.

Agregó que confiaba en que los agentes encargados de la seguridad lograrían que se produzca una toma de posesión sin problemas de Biden el 20 de enero.

14:00 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, emitió el viernes un nuevo decreto extendiendo las restricciones para mantener controlados los contagios de Covid-19 después de que el ministerio de salud advirtiera que la epidemia estaba empeorando.

"En la última semana ha habido un empeoramiento generalizado de la epidemia, volvemos a una fase expansiva", dijo el miércoles el ministro de Salud Roberto Speranza ante el parlamento. El nuevo decreto extiende hasta el 5 de marzo el toque de queda nocturno entre las 22.00 y las 05.00 hora local y confirma el sistema de zonificación diseñado en noviembre para calibrar las restricciones entre las 20 regiones de Italia según los niveles de infección.

Los gimnasios y las piscinas permanecerán cerradas en toda Italia y no se permitirán los servicios de comida para llevar después de las 18.00 hora local. El decreto también extiende hasta el 15 de febrero la prohibición de los desplazamientos entre regiones, permitiendo que las personas viajen sólo por razones de trabajo, salud u otras emergencias. Las estaciones de esquí no podrán reabrir hasta el 15 de febrero.

13:30 La economía de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, moderó su descenso al contraerse un 2,81% interanual en noviembre, la menor caída desde que comenzaron los efectos de la pandemia del coronavirus en marzo, dijo el viernes el Gobierno.

Analistas consultados por Reuters habían pronosticado un descenso para ese mes de un 3,2%. En octubre la producción nacional se contrajo un 3,79% interanual y en noviembre del 2019 la economía creció un 2,07% interanual.

El estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisó en un comunicado que la economía local cayó un 12,39% en los primeros 11 meses del año pasado, y que en los últimos 12 meses hasta noviembre la actividad bajó un 11,16%.

12:45 La Comisión Europea está trabajando en un certificado de vacunación, llamado "Vaxproof", que podría ayudar a retomar los viajes transfronterizos, dijeron autoridades de la UE, pero el plan está dividiendo a los países del bloque.

El tema ha sido discutido durante meses, pero no se ha alcanzado un acuerdo debido a temores en torno a la renuencia a vacunarse y sobre privacidad.

El ejecutivo de la UE está trabajando en un sistema de reconocimiento mutuo en los 27 países del bloque de un certificado que demuestre que el portador ha sido vacunado contra el nuevo coronavirus y por lo tanto no necesita someterse a exámenes a su llegada a otro país, según dos autoridades de la UE informadas sobre el tema.

11:50 Las autoridades de todo el mundo deberían adoptar más gastos para ayudar a dar vida a sus tambaleantes economías, dijo el viernes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en el foro económico anual de Rusia.

"En términos de las políticas para ahora, muy inusuales para el FMI, a partir de marzo salía y decía: 'por favor, gaste'. Gaste todo lo que pueda y luego gaste un poco más", aseguró Kristalina Georgieva.

11:03 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 4.471 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 661.180 el total de contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 75 personas en el mismo período de tiempo de acuerdo a lo reportado por el DEIS, lo que implica que hasta el momento 17.369 personas han muerto a causa del Covid-19.

En el último día también se realizaron 58.977 exámenes de PCR para detectar nuevos contagios, lo que implica que hasta el momento se han realizado 7.135.637 test a nivel nacional.

10:35 Pfizer reducirá temporalmente sus entregas a Europa de su vacuna contra el Covid-19 mientras eleva su capacidad de producción, dijeron el viernes la empresa y el Instituto Noruego de Salud Pública (FHI). "Recibimos este mensaje hoy. Esperábamos 43.875 dosis de vacunas de Pfizer en la semana 3 (la próxima semana). Ahora parece que recibiremos 36.075 dosis", dijo el FHI en un comunicado.

La reducción en las entregas se debe a que Pfizer está limitando la producción para poder aumentar la capacidad de producción desde los 1.300 millones actuales hasta los 2.000 millones de dosis de vacunas al año, dijo el FHI. "Esta reducción temporal afectará a todos los países europeos", dijo el FHI. "Todavía no está claro cuánto tiempo pasará antes de que Pfizer alcance de nuevo su máxima capacidad de producción".

Pfizer dijo que tuvo que hacer modificaciones en el proceso y en las instalaciones que exigirán aprobaciones regulatorias adicionales. "Aunque esto afectará temporalmente los envíos desde finales de enero hasta principios de febrero, proporcionará un aumento significativo de las dosis disponibles para los pacientes a finales de febrero y marzo", dijo Pfizer en un comunicado.

09:50 La Comisión Europea dio la bienvenida al paquete de estímulo por US$ 1,9 billones propuesto por el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, para ayudar a que la economía lidie con la pandemia del Covid-19, pero dijo que su impacto total no estará claro hasta que el Congreso lo debata.

"Este paquete llega a tiempo, ya que la pandemia del coronavirus se ha estado intensificando en meses recientes en Estados Unidos y alrededor del mundo", dijo un representante del brazo ejecutivo de la Unión Europea.

"Seguiremos supervisando los desarrollos de forma estrecha mientras el Congreso de Estados Unidos estudia el paquete, así que es prematuro extraer conclusiones detalladas sobre su probable impacto en la economía estadounidense", agregó.

08:10 Una encuesta internacional mostró que, en general, es probable que las personas de todo el mundo digan que sí a recibir una vacuna contra el Covid-19, pero desconfiarían más de las inyecciones hechas en China o Rusia que de las desarrolladas en Alemania o Estados Unidos.

La encuesta, realizada por la empresa YouGov y compartida exclusivamente a Reuters, entrevistó a casi 19 mil personas y encontró que los británicos y los daneses eran los más dispuestos a recibir la vacuna cuando estuviera disponible para ellos, mientras que los franceses y los polacos eran más propensos a dudar.

También encontró que la disposición para tomar la vacuna ha mejorado en muchos países en las últimas semanas, justo cuando las vacunas desarrolladas por compañías en los Estados Unidos, Rusia, China, Alemania y Gran Bretaña comenzaban a entregarse y administrarse en países de todo el mundo.

07:40 Desde reservas hoteleras canceladas antes del Año Nuevo Lunar hasta acero acumulado en las acerías debido a las restricciones de transporte en la provincia de Hebei, la batalla de China contra una nueva ola de infecciones empaña la recuperación económica.

Los nuevos casos en China se encuentran en máximos de 10 meses, lo que provocó el cierre de 28 millones de personas en dos provincias, interrumpiendo la logística y la actividad industrial, y se espera que millones de personas eliminen los planes de viajes de vacaciones en un golpe a los esfuerzos de China para volver a encarrilar el consumo.

Sin embargo, dada la limitada propagación geográfica de los brotes y la mejora de las pruebas y la contención, los economistas no esperan que se repita lo que sucedió en el primer trimestre del año pasado, cuando la aparición del coronavirus provocó que la segunda economía más grande del mundo se contrajera un 6,8%.

07:05 Muchas farmacias estadounidenses, incluidas las que se encuentran dentro de los supermercados Kroger Co y la cadena de farmacias de CVS Health Corp, dicen que no revisarán las identificaciones antes de administrar las vacunas contra el coronavirus.

Si bien Estados Unidos ha distribuido más de 30 millones de dosis de vacunas, hasta el jueves se habían administrado un poco más de 11 millones, un retraso que llevó al secretario de salud de Estados Unidos, Alex Azar, a pedir a los estados que comenzaran a vacunar a la población anciana vulnerable y a quienes padecen ciertas enfermedades crónicas.

Los minoristas de EE.UU. enfrentan la opción de hacer cumplir estrictamente las reglas de elegibilidad estatales con verificaciones de identidad en el lugar, o confiar en un sistema de honor que podría permitir que las personas ignoren esas pautas pero también vacunen a más personas.

"Las pautas estatales y locales varían en las 40 jurisdicciones de salud pública que atendemos, pero en la mayoría de los casos, no se requerirá identificación para recibir la vacuna", dijo una portavoz de Kroger. Hasta ahora, la cadena de supermercados más grande de EE.UU. ha administrado alrededor de 7,800 vacunas a los trabajadores de la salud, al personal y a los residentes de hogares de ancianos.

02:15 Alemania superó los 2 millones de infecciones por coronavirus y el número de muertos por la pandemia llegó a casi 45 mil, un día después de que la canciller Angela Merkel exigiera "medidas muy rápidas" para frenar el virus mortal.

La mayor economía de Europa gestionó la pandemia mejor que sus vecinos el año pasado, pero ha visto un fuerte aumento en los casos y muertes recientemente, y la mortalidad diaria per cápita a menudo ha superado la tasa de Estados Unidos desde mediados de diciembre.

Alarmada por la alta tasa de infección y preparándose para la propagación de variantes más transmisibles del virus, Merkel dijo ayer a los altos funcionarios de su partido que quería "una acción muy rápida".

Los casos de coronavirus en Alemania aumentaron en 22.368, alcanzando los 2.000.958, según la última información del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas. Fue el menor aumento de infecciones un viernes en más de dos meses.

JUEVES 14 DE ENERO

17:20 El primer ministro francés, Jean Castex, anunció este jueves un endurecimiento del toque de queda en todo el país, que pasa de las 20.00 hora local a las 18.00 horas, para evitar un empeoramiento de la situación epidémica y la extensión de las nuevas variantes más contagiosas.

La medida, que había sido aplicada en las últimas semanas en 25 del centenar de departamentos del país, se aplicará a partir del sábado y durante un mínimo de dos semanas en todo el territorio francés para evitar un repunte de la pandemia ante el empeoramiento de la situación en naciones vecinas. La incidencia del coronavirus en Francia es de 187,8 casos por 100.000 en los últimos siete días.

Castex anunció además que todos los viajeros que lleguen al país procedentes de fuera de la Unión Europea deberá presentar un test negativo antes de viajar a Francia y aislarse durante una semana a su llegada, para realizar después una segunda prueba.

16:00 La canciller de Alemania, Angela Merkel, buscará reforzar las medidas de confinamiento en el país, en la medida que teme que la nueva variante de Covid-19, que se presume es más contagiosa, podría provocar que los casos de contagio se salgan de control .

Merkel buscará reunirse pronto con los líderes regionales para discutir las restricciones adicionales que se implementarán para reducir decisivamente la tasa de contagios, dijo un funcionario del Gobierno. Aún no hay consenso con los primeros ministros sobre las restricciones adicionales, agregó la persona, quien solicitó no ser identificada por tratarse de información privada.

Las nuevas medidas podrían incluir toques de queda, cierre de escuelas y suspensión del transporte público, informó el jueves el periódico Bild, sin identificar sus fuentes. La reunión con los primeros ministros podría ocurrir el 20 de enero, indica.

13:36 A partir de mañana, 15 de enero, y con motivo de la nueva cepa de coronavirus encontrada en Brasil, se prohibirá la entrada a Reino Unido a quienes provengan de Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Así lo anunció el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, quien en su cuenta de Twitter precisó que los viajes desde Portugal también se suspenderán, debido a sus "fuertes vínculos de viaje con Brasil".

El ministro precisó que la medida no aplica a ciudadanos británicos e irlandeses ni a extranjeros con derechos de residencia, pero detalló que quienes regresan de estos destinos deben realizar una cuarentena de diez días.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3