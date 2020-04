Avanza idea para que AFP financien a las Pyme: Corfo garantizará los préstamos de los actores no bancarios

País

La iniciativa, que se prevé vea la luz verde la próxima semana, implica un respaldo del 80% de los recursos aportados.

Una serie de iniciativas han surgido en pos de paliar el impacto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Una de ellas provino desde la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyo gerente general, Fernando Larraín, propuso crear un fondo de inversión para entregar crédito a pequeñas y medianas empresas (PYME).

La iniciativa, que se viene trabajando hace al menos cinco semanas, finalmente podría ver luz verde la próxima semana, ya que habría encontrado el respaldo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo).

De hecho, trascendió que ya se superó una de las principales trabas que retrasó el avance de la medida: la existencia de una garantía estatal, la que se está conversando con las distintas AFP.

La definición a estas alturas es que la Corfo entregaría una garantía cercana al 80% del monto que inviertan las entidades no bancarias en el fondo o sea, no sólo AFP, según comentan fuentes relacionadas con el proceso.

Actualmente, la Corfo y BancoEstado son las instituciones que ofrecen respaldo del Estado para que las empresas puedan acceder a financiamiento con fines productivos -capital o inversión-, cuando no existe patrimonio o las garantías existentes son insuficientes, compensando parcialmente a la institución financiera ante un eventual incumplimiento de la empresa del pago del préstamo.

De acuerdo con la información a la que accedió Diario Financiero, en Corfo comenzaron a darse cuenta de que los factoring, que se han convertido en actores esenciales para el financiamiento de las PYME, estaban enfrentando problemas de liquidez.

Un alto ejecutivo de la industria explica que la mayoría de los factoring hoy se financian con fondos de inversión de deuda privada y, en este último tiempo, muchos de estos fondos se están quedando sin recursos debido a que la gente está rescatando dinero. A esto se suma que los bancos tampoco están prestando dinero a esas entidades.

Fuentes conocedoras del diseño del fondo señalan que podría funcionar, siempre y cuando, opere con una seguridad más propia de un instrumento de deuda de renta fija.

En ese sentido, desde la industria sostienen que si el Estado garantiza la inversión, estarían dispuestos a tener un retorno bajo. Esto, porque como las tasas de interés reales están cero, cualquier inversión con garantía que dé más que eso, inmediatamente se convierte en una inversión “atractiva”.

¿Y dónde queda la Superintendencia de Pensiones en esto? El rol del regulador sería intervenir para que el fondo cuadre bien con la regulación y se pueda implementar si se lleva a cabo.

Idea a la pizarra

Pese a que la iniciativa ha provocado el interés en el mercado, hay algunos que no están convencidos. El director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, advierte que las AFP no necesariamente cuentan con la capacidad para analizar ese tipo de inversiones. “Las PYME son empresas pequeñas y hay que hacer alguna capacidad de diversificación, de análisis. Me imagino que la idea detrás de esto es que sean recursos que se puedan entregar de forma rápida”, cuestiona.

Desde la Bolsa de Productos de Chile (BPC), el gerente general Christopher Bosler, estima que es una buena idea, pero ve como una dificultad la garantía estatal. “El problema práctico es que el Gobierno salga a garantizar ese fondo. La verdad es que he visto al Gobierno muy poco creativo en materias de financiamiento de PYME”, precisa.

A su juicio, la única solución que se ha dado es el Fogape o créditos con los bancos, pero -dice- no se ha considerado a las instituciones no bancarias, que tienen cerca del 30% del mercado. “Se están focalizando los esfuerzos a través de Corfo y Fogain, que es un sistema de cobertura poco eficiente y que son pocas las entidades que lo usan por lo complicado que es. Al Gobierno le ha faltado creatividad para buscar soluciones más directas y eficientes. Está lleno de propuestas arriba de la mesa, pero por alguna razón no avanzan. Pretender que todo esto lo solucionará Corfo o Fogape es ser bastante miope”, critica Bosler.

¿Qué existe en la actualidad?

Hoy Corfo ofrece el Fondo de Garantías de Inversiones (Fogain), que entrega montos según el tamaño de empresa. Para las microempresas otorga hasta 5.000 UF, para las pequeñas hasta 12.000 UF y para las medianas hasta 18.000 UF. Este programa no brinda financiamiento directo a la compañía, sino que un porcentaje de garantía que las entidades financieras solicitarán al momento de pedir un crédito. Es decir, que Corfo respalda a la empresa ante la institución financiera (banco o cooperativa) para obtener un crédito, compensando parcialmente a la institución financiera ante un eventual incumplimiento de la empresa en el pago del préstamo.

BancoEstado, por su parte, ofrece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape). Este fondo, hoy fortalecido, está destinado a garantizar un porcentaje del capital de los créditos, operaciones de leasing y otros mecanismos de financiamiento que las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, otorguen a Micro/Pequeños Empresarios, Exportadores, Sostenedores y Organizaciones de Pequeños Empresarios.