Beatriz Sánchez convencional constituyente: “Aquí habrá un cambio de modelo. Debiéramos dejar atrás el Estado subsidiario neoliberal”

Una de las dos coordinadoras de la comisión de Principios Constitucionales plantea la necesidad avanzar hacia una democracia más participativa.

La periodista Beatriz Sánchez (indep-RD) es una de las dos coordinadoras de la comisión de Principios Constitucionales, instancia que escribirá el preámbulo y los primeros artículos de la nueva Constitución. “Vamos a conversar sobre mecanismos de democracia directa, tenemos que proyectar que se abre un espacio nuevo en la Constitución, donde quedará puesto a firme sistemas de participación que no tenemos y a los que no estamos acostumbrados”, relata sobre el trabajo que están iniciando.

A su juicio, en el país puede abrirse la posibilidad de más plebiscitos, no solo los de carácter comunal que existen hoy. “Pueden ser a nivel regional o nacional, puede haber iniciativas populares de ley, un sistema revocatorio de leyes o aprobatorio, garantizar la participación de las personas en políticas públicas, hay un abanico de posibilidades”, cuenta.

- ¿Cómo se deben enfrentar las expectativas de la gente que confía en que el proceso constituyente garantizará mejor sus derechos?

- Lo primero, es la información y la transparencia. Y ahí creo que hay un problema grande: la información no es tan clara hacia afuera. Cuando hay un órgano que opera con otras lógicas a las conocidas, es difícil explicarlo para afuera y que se entienda. Todo lo que tiene que ver con la comunicación es muy importante para este proceso, porque tenemos un plebiscito de salida y las personas tienen que conocer no solo el resultado, sino también cómo se discutió y por qué se llegó a esa conclusión. De ahí que la información correcta y no torcida y lo más digerida posible que llegue a las personas, es un desafío gigante como Convención; y lo mismo en transparencia.

- ¿Es partidaria de cambiar o de perfeccionar el modelo económico?

- Hay que recordar que muchos de los procesos de asambleas constituyentes o cambios constitucionales, como el que está viviendo Chile, no nacen de que un día se nos ocurrió la idea de que había que cambiar ciertas cosas y todo el mundo se sentó en una mesa y se puso a cambiarlas, sino que surgen de momentos de crisis y Chile vivió un estallido social y la gente lo resumió en las calles diciendo con que no son $ 30, son 30 años, haciendo referencia al modelo económico político y, además social y cultural que vivimos. Entonces, la Constitución debiera revisar y hacer un giro respecto al modelo económico.

- ¿En qué sentido?

- Esto no es en blanco o en el aire. Vivimos hoy un modelo neoliberal subsidiario, donde depende mucho de la billetera que tienes para incluso el acceso a cuestiones vitales como salud, educación y pensiones, solo por mencionar tres. Eso provocó el estallido, la gente repetía en la calle una y otra vez lo mismo: no tenemos derecho a la salud ni a pensiones dignas (...) Y eso provoca que estemos hoy ante una nueva Constitución, que es un nuevo pacto social o como prefiero definirlo, un nuevo balance de poderes. Eso es lo que hacen las constituciones: regulan las relaciones de poder al interior de ese país.

Evidentemente, aquí habrá un cambio de modelo. Debiéramos dejar atrás el Estado neoliberal subsidiario y pasar a un modelo social de derechos y esto debiera ser sobre la base de mirar el desarrollo de Chile en el contexto actual, en que estamos en una crisis climática (...) Y al pasar a un modelo social de derecho, cambia la manera en que ordenamos esa mirada.

- ¿Cómo enfrenta el debate por la independencia de organismos como el Banco Central, donde algunos plantean mayor control político?

- Debe haber órganos que tienen que ser parte del Estado, pero autónomos para garantizar su funcionamiento. A mí nunca me ha gustado el Tribunal Constitucional, creo que la forma de acompañar el cumplimiento de las constituciones o de vigilar el proceso de cumplimiento constitucional puede estar radicado en otros órganos o puede ser de una manera técnica distinta. No soy partidaria de una figura como el TC, pero sí me parece interesante, más allá del Banco Central, que -a propósito de la discusión abierta de una Constitución- se van a revisar todos los organismos autónomos y eso me parece sano.

- ¿Cómo proyecta el trabajo de la comisión donde hay distintas visiones?

- No es fácil juntar a 155 personas que no se conocen para que lo primero que hagan sea ponerse normas de funcionamiento y se logró en un buen plazo; y eso es muy bueno. Y respecto a las confrontaciones o discusiones ásperas, qué bueno que existan, porque cuando hay real representación de sectores distintos, hay real discusión. La democracia es tensión, no es un vaso de leche como nos han tratado de decir en Chile. Y quiero citar al expresidente de Uruguay, José Mujica. En un debate en que estuve con él, me explicó una frase que se había viralizado respecto a que esto era una bolsa de gatos. Me aclaró que cuando dijo eso se refería a que, si no hay discusión áspera y real, significa que unos caballeros de arriba se pusieron de acuerdo en todo y no hay democracia deliberativa real, y eso pasa hoy en la Convención y claro que se puede llegar a acuerdos como lo demuestra el reglamento y el cronograma de trabajo.