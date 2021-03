País

MIÉRCOLES 10 DE MARZO

12:30 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, duplicará la orden del país de la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson y solicitará otros 100 millones de dosis, elevando el suministro del país a una cantidad suficiente para 500 millones de personas, dijeron funcionarios familiarizados con el plan.

Biden hará el anuncio el miércoles durante un evento con los directores ejecutivos de J&J y Merck & Co., que realizó una colaboración para impulsar la producción de la vacuna de J&J. EE.UU. había ordenado previamente 100 millones de dosis, que la compañía dijo que se entregarán antes de finales de junio. J&J y el Gobierno finalizarán los detalles de la nueva orden en las próximas semanas, dijo un funcionario.

La orden es una señal de que EE.UU. continúa acumulando dosis a medida que surgen preguntas sobre qué vacuna será mejor para los niños. Actualmente, no se autoriza el uso de vacunas en personas menores de 16 años; se están realizando estudios sobre la eficacia en niños mayores y se espera que a continuación se realicen otros en niños más pequeños.

11:10 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.958 nuevos casos de coronavirus en el país. Con esto, la cifra total a poco más de un año de la llegada del coronavirus a Chile asciende a 867.949. Actualmente se presentan 27.982 casos activos.

Sobre los fallecidos, se reportaron 24 fallecidos, por lo que los decesos totales suben a 21.206

08:10 La campaña de vacunación en Estados Unidos no está llegando a las comunidades afroamericanas e hispanas, a pesar de las advertencias generalizadas sobre su falta de acceso a la atención médica y la mayor vacilación de las vacunas, arraigada en la desconfianza hacia el gobierno y los episodios históricos de explotación médica.

El tema ha sido destacado por encuestas y grupos focales del gobierno desde mediados del año pasado, pero no ha habido un esfuerzo nacional integral para abordar el problema por parte del gobierno federal o de los principales filántropos, dejando un mosaico de activistas locales con fondos insuficientes que luchan por llenar el vacío.

Los resultados de la inacción son crudos: si bien las comunidades de color EE.UU. tienen mayor riesgo de infecciones graves o fatales por Covid-19, las personas blancas han sido vacunadas al doble de la tasa de afroamericanos y dos veces más que la tasa de hispanos, según un estudio de la Kaiser Family Foundation.

08:05 El presidente Joe Biden está listo para su primera gran victoria legislativa, ya que se espera que la Cámara de Representantes apruebe hoy su paquete de ayuda de US$ 1,9 mil millones para impulsar la economía de Estados Unidos en medio de la pandemia.

El proyecto de ley -una de las medidas de estímulo más grandes en la historia de EE.UU.- incluye US$ 400 millones para pagos directos de US$ 1,400 a la mayoría de los estadounidenses, US$ 350 millones en ayuda a los gobiernos estatales y locales, una expansión del crédito tributario por hijos y un mayor financiamiento para la distribución de vacunas.

"Este proyecto de ley ataca la desigualdad y la pobreza de formas que no habíamos visto en una generación", dijo ayer el representante demócrata Jim McGovern, quien preside el Comité de Reglas de la Cámara, antes de votar para promover la legislación.

La Cámara se reunirá a las 10:00 (hora de Chile) para dos horas de debate antes de votar sobre el proyecto de ley. El mes pasado, la cámara aprobó una versión anterior del proyecto de ley, pero necesita reunirse nuevamente para aprobar los cambios realizados en el Senado durante el fin de semana.

07:55 La variante altamente infecciosa de Covid-19 que se descubrió por primera vez en Gran Bretaña a finales del año pasado es entre un 30% y un 100% más letal que las cepas anteriores, aseguró un estudio hecho en Reino Unido y publicado en el British Medical Journal esta mañana.

El estudio comparó las tasas de muerte entre personas infectadas con la nueva variante, conocida como B.1.1.7, y las infectadas con otras cepas, afirmando que la nueva variante tiene una mortalidad "significativamente mayor".

La variante ya se ha encontrado en más de 100 países. Tiene 23 mutaciones en su código genético, un número relativamente alto de cambios, y algunos de ellos lo han hecho mucho más capaz de propagarse. Los científicos del estudio dicen que es entre un 40% y un 70% más transmisible que las variantes de coronavirus circulantes.

En el estudio, la infección con la nueva variante provocó 227 muertes en una muestra de 54.906 pacientes con Covid-19, en comparación con 141 entre el mismo número de pacientes infectados con otras variantes.

06:15 Muchas más personas en Alemania recibirán la vacuna contra el coronavirus a partir de abril, cuando los médicos de familia comiencen a administrarlas. La idea de que el 25% de la población pueda vacunarse en solo un mes no es realista, advirtió esta mañana el ministro de Salud, Jens Spahn.

Los alemanes están cada vez más frustrados por el lento lanzamiento de la vacunación. Solo alrededor del 6,4% de los 83 millones de habitantes han recibido al menos una primera dosis, muy por detrás de países como Reino Unido, Israel y Estados Unidos.

Spahn dijo que la tasa aumentaría a partir de abril, cuando los médicos de familia puedan administrar dosis en sus cirugías.

"Pero las cifras de vacunación no crecerán inmediatamente a 20 millones por mes o 10 millones a la semana", dijo en televisión. "En abril habrá muchas más vacunas, pero no en esa escala", agregó.

05:10 En un puñado de hospitales de Corea del Sur, las enfermeras están usando jeringas especialmente diseñadas para exprimir dosis adicionales de la vacuna en cada frasco, en un intento por estirar el número para cubrir a más personas.

La práctica ha suscitado un debate sobre la seguridad médica y las preocupaciones comerciales de los fabricantes que cobran por dosis, pero en el Centro Médico Nacional de Seúl los trabajadores de la salud dicen que es un proceso seguro y fácil, y que debería ser una "obviedad" para los países que luchan por proporcionar suficientes vacunas rápidamente.

"Dos enfermeras toman turnos para extraer las dosis y obtienen siete de cada frasco, cuando oficialmente contienen sólo seis", dijo Kim Eun-Suk, especialista en terapia intravenosa que toma turnos para extraer dosis de Pfizer.

El centro vacunó a 629 personas con 90 frascos de la vacuna de Pfizer el día de ayer, en comparación con las 540 personas posibles si sólo hubieran extraído seis dosis de cada frasco.

MARTES 09 DE MARZO

17:10 Más de cien farmacéuticas y otros actores del sector sanitario cerraron hoy dos días de reuniones para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anticovid, aunque subrayaron que la enorme escala de dosis que se necesita empieza a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas.

La reunión, organizada por Chatham House (y que por ello sigue rigurosas reglas de confidencialidad) subrayó el difícil reto que supone producir todas las vacunas proyectadas, una labor que según destacaron asistentes al encuentro no tiene precedentes.

"Las compañías anticipan para este año una producción de entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacunas anticovid, cuando en años normales se fabrican entre 3.500 y 4.500 millones de dosis de todas las otras vacunas sumadas", destacó en rueda de prensa posterior a las reuniones Richard Hatchett, consejero delegado de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias.

14:00 El Gobierno paraguayo decretó este martes la alerta roja sanitaria debido "al aumento sostenido y récord de contagios por covid-19" de los últimos días y advirtió que de proseguir la tendencia ello puede derivar en el colapso del sistema público.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Salud un día después de alcanzarse el mayor número de contagios en 24 horas (1.817), con lo que el total desde el inicio de la pandemia asciende a 169.860 y el de fallecidos a 3.343, en una población de 7 millones de habitantes.

Y coincide con la asunción del nuevo ministro de Salud, Julio Borba, dentro de los cambios anunciados por el Gobierno de Mario Abdo Benítez para contener unas multitudinarias protestas ciudadanas cuyo origen fue precisamente la carencia de medicamentos para los pacientes de coronavirus.

El comunicado manifiesta la preocupación de los responsables de Salud por "el alto grado de aglomeración que se observa en diversas actividades y el bajo acatamiento de las medidas sanitarias".

13:00 Cuando está cerca de cumplirse un año desde el día que el Museo Metropolitano de Nueva York (Met) se vio forzado a cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus, la destacada institución confirma que está considerando vender algunas de sus obras para poder mantenerse a flote.

En una conferencia virtual en la que el museo reflexionó sobre el duro golpe propinado por el coronavirus y habló sobre su futuro, el director del Met, Max Hollein, aseguró que se plantean la "desadquisición" de obras -el término formal que se utiliza para referirse a la venta de piezas- para "apoyar" su "presupuesto y su personal durante esta crisis sin precedentes".

Hollein, sin embargo, subrayó que, de llevarse a cabo, "sería una medida muy temporal", y apuntó que la institución lleva "años y décadas" deshaciéndose de obras para comprar otras.

11:30 El gobierno reportó que en las últimas 24 horas se registraron 3.528 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 2.464 presentaron síntomas. De esta forma, el total de contagios desde iniciada la pandemia ascienden a 864.064, con 28.371 activos.

Además se reportaron 19 fallecidos, por lo que el total de decesos llega a 21.182.

08:00 La Unión Europea (UE) y Estados Unidos han acordado trabajar conjuntamente para garantizar unas "cadenas de suministro industrial fluidas" para la producción de vacunas contra el covid-19 por ambas partes, según informó este martes la Comisión Europea (CE).

Ese acuerdo se alcanzó la víspera en una reunión entre el comisario europeo de Mercado Interior y jefe del Grupo de Trabajo Europeo sobre Producción de Vacunas, Thierry Breton, y el coordinador de la respuesta al covid-19 de la Casa Blanca, Jeffrey Zients.

Breton y Zients hablaron "de la importancia de una estrecha cooperación entre la UE y los Estados Unidos para responder a la pandemia" y acordaron "trabajar conjuntamente para garantizar unas cadenas de suministro industrial fluidas para la producción de vacunas contra la covid-19 por ambas partes", precisó hoy el Ejecutivo comunitario.

04:00 China lanzó hoy una aplicación móvil para que sus ciudadanos puedan mostrar en el extranjero certificados de vacunación y los resultados de las pruebas de covid que se hayan realizado.

Se trata de una aplicación que puede abrirse a través del programa de mensajería WeChat en la que los ciudadanos chinos pueden acceder a los resultados de sus pruebas de ácido nucleico y de anticuerpos, así como a certificados de vacunación.

Los usuarios deben indicar qué país tienen pensado visitar o de cuál regresan, aunque el programa, llamado "Código de salud contra la epidemia, versión internacional", por el momento todavía no permite ver los resultados de la vacunación y está restringido a los ciudadanos chinos.

LUNES 08 DE MARZO

16:00 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó hoy, casi un año después de que esta agencia declarara la COVID-19 una pandemia, que la verdadera llamada a la alerta fue mes y medio antes, aunque muchos países fueron "lentos en reaccionar".

"Ante el crecimiento de casos, describimos la COVID-19 como una pandemia el 11 de marzo del pasado año, pero el más alto nivel de alarma de la OMS se hizo sonar el 30 de enero", cuando ya se declaró la emergencia internacional, subrayó Tedros en rueda de prensa.

El experto etíope afirmó que todavía se está intentando averiguar "por qué algunos países actuaron ante las primeras advertencias pero otros fueron más lentos en reaccionar", pese a que en febrero de 2020 la OMS ya daba ruedas de prensa diarias sobre el tema y ofrecía las primeras recomendaciones a gobiernos e individuos.

13:10 La subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que considerando la situación en Brasil, el gobierno determinó que desde el jueves todos los pasajeros que ingresan desde Brasil, deberán ingresar a una Residencia Sanitaria.

Sobre la cantidad de casos nuevos, el Ministerio de Salud destacó que en las últimas 24 horas se reportaron 4.733 nuevos contagios, de los cuales 1.327 se presentaron con síntomas. Con esto, los casos totales ascienden a 860.533 personas.

Además se reportaron 86 nuevos fallecimientos, totalizando 21.163 a la fecha.

11:00 Tal y como estaba previsto en el plan de desescalada anunciado por el Gobierno británico, los colegios de Inglaterra han reabierto hoy después de casi tres meses, aunque bajo extremas medidas de seguridad y tests masivos.

La vida ha vuelto a las calles de Londres durante la mañana de este 8 de marzo con los gritos, los patinetes, las mochilas e incluso algunos padres despistados que llevaban a sus hijos tarde en su vuelta al colegio.

Un ápice de normalidad con el primer paso de la desescalada que finalizará -si se cumple la hoja de ruta- el 21 de junio y que, además de la vuelta al cole, también permitirá las reuniones al aire libre de dos personas no convivientes por motivos de ocio o de ejercicio o las visitas de una persona a las residencias de ancianos.

08:40 La pandemia ha logrado lo que muchos alcaldes de Europa han intentado y no han podido: eliminar decenas de miles de Airbnb del centro de las ciudades y así ayudar a reducir los costos de alquiler para los residentes locales.

Si bien las ciudades europeas han dado la bienvenida a los turistas durante mucho tiempo, los críticos dicen que el aumento de propiedades que figuran en el sitio de alquileres cortos Airbnb en los últimos años ha sacado a muchos lugareños de sus propios mercados inmobiliarios, convirtiendo vecindarios históricos en espacios sin alma.

Las compañías de administración de propiedades en ciudades como Lisboa, Barcelona, ​​Praga y Venecia dijeron que el colapso del turismo en la pandemia significaba que algunos anfitriones ahora habían reemplazado a los turistas con inquilinos a mediano y largo plazo, se mudaron por sí mismos a propiedades en conjunto, o se dieron por vencidos.

Los datos de la firma de análisis de alquileres vacacionales AirDNA mostraron que la cantidad de listados de Airbnb con al menos una noche reservada o disponible en el último mes en las 50 ciudades más grandes de Europa, se desplomó un 21,9% interanual en 2020.

07:35 El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo esta mañana que la gente debería ser positiva sobre las perspectivas económicas de Gran Bretaña a medida que emerge de la pandemia, pero a la vez ser realista sobre los desafíos del cambio estructural.

"Si tuviera que resumir el diagnóstico, es positivo pero con grandes dosis de realismo preventivo", dijo en un discurso ante la Resolution Foundation, un grupo de expertos.

La desaceleración de las nuevas infecciones y el "gran logro" del programa de vacunas de Gran Bretaña están mostrando una luz al final del túnel.

Bailey dijo que la recuperación esperada se vería favorecida por las tasas de interés ultrabajas del Banco de Inglaterra y su programa de compra de bonos, "y en mi opinión, justifica ampliamente nuestra postura actual sobre la política monetaria".

05:20 India ha instado a Estados Unidos, Japón y Australia a invertir en su capacidad de producción de vacunas, mientras la llamada alianza Quad intenta contrarrestar la creciente diplomacia de vacunas de China.

Beijing se ha comprometido a proporcionar al menos 463 millones de dosis de sus vacunas caseras a través de exportaciones y donaciones a todo el mundo, desde Asia hasta África, Europa y América Latina.

Dos altos funcionarios indios dijeron que la alianza Quad, que agrupa a Estados Unidos, Japón, Australia e India, estaba intensificando los esfuerzos para expandir la vacunación global para contrarrestar el creciente poder blando de China. India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, cree que está en la mejor posición para dirigir el esfuerzo, agregaron.

03:35 Corea del Sur aseguró esta mañana que no había encontrado ningún vínculo entre la vacuna contra el coronavirus y varias muertes recientes, luego de ordenar que se hicieran pruebas a casi 100 mil trabajadores extranjeros por el surgimiento de grupos de contagio en dormitorios.

Los funcionarios de la salud habían estado investigando la muerte de ocho personas con afecciones subyacentes que tuvieron reacciones adversas después de recibir la vacuna de AstraZeneca, pero dijeron que no encontraron evidencia de que las inyecciones causaran los fallecimientos.

"Hemos llegado a la conclusión tentativa de que era difícil establecer un vínculo entre su reacción después de ser vacunados y sus muertes", dijo el director de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA), Jeong Eun-kyeong, en una sesión informativa.

El país comenzó a vacunar a residentes y trabajadores en hogares de ancianos a finales de febrero, con 316.865 personas que ya han recibido sus primeras vacunas.

DOMINGO 07 DE MARZO

18:00 El presidente Sebastián Piñera dijo este domingo que la donación de 40.000 dosis de vacunas a Ecuador y Paraguay no afectan "en nada" el ambicioso plan de inoculación que se lleva adelante en el país.

En la víspera, los gobiernos de Quito y Asunción dijeron que recibieron 20.000 dosis cada uno del gobierno chileno de las fabricadas por la farmacéutica china Sinovac, dirigidas a inmunizar a personal de salud.

"Esto es un gesto de solidaridad que hace Chile con países amigos (...), no compromete en nada el proceso de vacunación que estamos llevando a cabo", dijo a periodistas al ser interrogado sobre esas donaciones.

Además subrayó que Chile tiene aseguradas 36 millones de vacunas para seguir en su plan, que inició en febrero y que ya ha alcanzado a más de 4 de los 19 millones de habitantes de la nación.

Más temprano, dijo en Twitter que otro avión ya había salido de China con dirección a su país con otras 2,18 millones de vacunas de Sinovac.

12:00 En un nuevo balance el Ministerio de Salud reportó 5.280 nuevos casos de Covid-19, de estos 3.562 presentaron síntomas y 1.439 fueron asintomáticos. Este domingo es el tercer día consecutivo en que se superan los 5 mil casos.

Respecto a la cifra de fallecidos, en las últimas 24 horas se contabilizaron 69 muertes asociadas a Covid.

SÁBADO 06 DE MARZO

14:50 El Gobierno de Chile donó 20.000 dosis de vacuna del laboratorio Sinovac contra el covid-19 a Ecuador para el plan vacunarse, se informó oficialmente este sábado.

"¡Las relaciones bilaterales generan grandes frutos! El Gobierno de Chile entregó a Ecuador 20 mil vacunas de SINOVAC para personal sanitario. Esta es una muestra de solidaridad entre países. Gracias Sebastián Pinera por compartir el ideal de luchar por la inmunidad de la región", escribió el presidente Lenín Moreno en Twitter.



En un comunicado, la Secretaría de Comunicación apuntó que la donación al Ministerio de Salud Pública de Ecuador se acordó durante la Cumbre Extraordinaria de Presidentes del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) del pasado 25 de febrero.

VIERNES 05 DE MARZO

16:31 La apertura de los restaurantes está asociada a un aumento de los contagios y las muertes por la covid-19, lo contrario que el uso obligatorio de mascarillas, según un nuevo estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés).



El informe, publicado este viernes, indica que las muertes por el covid-19 fueron 1,9 puntos porcentuales más bajas entre 80 y 100 días después de que se ordenara la obligatoriedad del uso de mascarillas fuera de casa, con disminuciones más bajas en plazos más cortos.



Sin embargo, permitir a los restaurantes atender al público en sus comedores se vinculó con un aumento de 3 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de la muerte en ese mismo plazo.

Los aumentos no fueron significativos hasta 60 días después de que se permitiera comer en un restaurante, pero el aumento de casos fue aproximadamente de 1 punto porcentual a partir de los 41 días después de autorizarse, asegura el estudio.



"Las órdenes de usar máscaras y las restricciones para las comidas en las instalaciones de los restaurantes pueden ayudar a limitar la transmisión de la covid-19 en las comunidades y reducir las tasas de crecimiento de casos y muertes", asegura el estudio.

15:50: La llegada de las vacunas COVID-19 no debería tentar a los países a relajar los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, dijeron el viernes autoridades de la Organización Mundial de la Salud, citando su especial preocupación porque la situación en Brasil pueda extenderse a otros países.

"Si creen que ya hemos dejado esto atrás, no lo hemos hecho", dijo Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS, durante una rueda de prensa en línea. "Los países van a caer en una tercera y cuarta ola si no somos cuidadosos", agregó.

Esta semana se han reportado muertes récord por COVID-19 en Brasil y su sistema hospitalario está al borde del colapso, en parte por una variante más contagiosa del virus que fue identificada por primera vez en ese país.

11:20 Un máximo que no se veía desde el 21 de junio del año pasado -los días más complejos de la pandemia en la primera ola-, alcanzaron los nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Así lo reveló el Ministerio de Salud, que informó que se reportaron 5.325 contagios de Covid-19, lo que eleva a 845.450 las infecciones totales.

En un nuevo balance diario, la cartera lamentó el fallecimiento de 90 personas en el mismo período de tiempo lo que implica que los decesos llegaron a 20.928 en el país. En cuanto a los exámenes realizados, ayer se aplicaron 60.720 PCR en Chile, con lo que ya van 9.598.763 de tests aplicados en total.

09:40 El gobierno japonés planea extender el estado de emergencia para combatir el Covid-19 en Tokio y tres prefecturas vecinas hasta el 21 de marzo, dos semanas más de lo programado originalmente, dijo el viernes el primer ministro Yoshihide Suga.

Las prefecturas de Tokio, Chiba, Kanagawa y Saitama, que representan el 30% de la población del país, solicitaron la extensión más allá de la fecha programada del 7 de marzo, ya que los nuevos casos de coronavirus no habían disminuido lo suficiente para cumplir los objetivos.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo en una videoconferencia que la extensión de la medida es esencial. "No podemos permitir que la situación rebote ahora, este es un momento realmente importante y creo que todos lo entendemos", señaló. A nivel nacional, Japón ha registrado unos 438.000 casos y 8.185 muertes por Covid-19 hasta el viernes.

08:50 Alemania ha pedido precaución con las vacunas, después de que Francia respaldara la decisión de Italia de bloquear un envío de inyecciones a Australia.

El ministro de salud alemán dijo el viernes que tales medidas unilaterales no eran útiles y podrían interrumpir las cadenas de suministro, y agregó que Europa debería actuar de una manera más coordinada cuando se trata de tales restricciones a la exportación.

"Con una medida como esa, a corto plazo hay una victoria", dijo Jens Spahn a los periodistas, "pero debemos tener cuidado de que no nos cause problemas a mediano plazo al interrumpir las cadenas de suministro de vacunas" y cualquier otra cosa que se necesite.

08:00 El Senado de Estados Unidos comenzará este viernes a debatir un proyecto de ayuda para el coronavirus de US$ 1,9 billones, la primera iniciativa legislativa importante del presidente Joe Biden, con los demócratas buscando su aprobación sin ningún apoyo republicano.

El Senado votó el jueves para aceptar el proyecto de ley en una votación de 51-50 en la que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris rompió el empate. No obstante, los republicanos retrasaron el inicio del debate al obligar a leer durante horas el texto completo de la medida, de 628 páginas.

Se espera que el Senado debata el proyecto por tres horas el viernes antes de considerar una enorme cantidad de enmiendas y de votar la aprobación final en un proceso que podría extenderse hasta el fin de semana. Se espera que los republicanos utilicen maniobras de procedimiento para ralentizar el proceso.

Si el Senado aprueba el proyecto, tendrá que ser enviado de vuelta a la Cámara de Representantes controlada por los demócratas para su aprobación final. Los demócratas esperan que Biden pueda promulgar la ley antes del 14 de marzo, cuando se agoten algunos de los beneficios actuales.

07:15 En España, el Gobierno propone el cierre perimetral de las regiones para evitar un repunte del coronavirus durante el feriado de semana santa, y no repetir las consecuencias de las fiestas de fin de año.

Además, quiere que se fije el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas y se limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de cuatro personas, medidas que deben consensuarse con los gobiernos regionales, que son los competentes en Sanidad. Sin embargo, como es habitual, la Comunidad de Madrid, la región con la incidencia acumulada más alta de España (253 casos por cada 100.00 habitantes), se niega a esas restricciones, con el argumento de que no se puede asfixiar más a su economía.

07:00 El Gobierno ruso quiere tener vacunada contra la covid antes de otoño a la mayor parte de los ciudadanos del país, dado que hasta el momento solo han recibido la vacuna unos 4 millones de personas de una población de casi 147 millones.

"Estoy convencido de que debemos completar la principal parte de la campaña de vacunación antes del otoño", señaló el primer ministro, Mijaíl Mishustin, durante una visita al Centro de Investigación Estatal de Virología y Biotegnología "Véktor" en Novosibirsk, en Siberia, según la agencia Interfax. El Centro Véktor desarrolla la segunda vacuna rusa registrada en el país, EpiVacCorona, que hoy fue autorizada para mayores de 60 años y está a punto de lanzar su producción industrial

06:00 Una variante más contagiosa del coronavirus detectado por primera vez en Reino Unido podría convertirse pronto en la cepa predominante en Alemania, lo que dificultaría detener su propagación, dijo el viernes el director del Instituto Robert Koch.

Lothar Wieler dijo que la variante B117 ahora representa más del 40% de los casos de coronavirus en Alemania, en comparación con aproximadamente el 6% de los casos hace cuatro semanas. "Es previsible que B117 pronto sea la variante predominante en Alemania y luego será aún más difícil mantener el virus bajo control porque B117 es más contagioso y aún más peligroso en todos los grupos de edad", dijo.

05:30 El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, ha advertido de la posibilidad de instaurar la vacunación obligatoria contra la Covid para el personal sanitario si la voluntariedad no permite elevar el porcentaje de los que aceptan inmunizarse, cifra que ahora es particularmente baja.

El ministro les ha escrito para intentar convencerles de que se vacunen "por ellos y por los enfermos", ya que hay elementos que demuestran que la vacuna reduce el riesgo de transmisión del virus. Si esa iniciativa no tuviera efecto, el próximo paso podría ser recurrir al Consejo Consultivo de Ética para que examinara "medidas adicionales".

04:42 La solidaridad de la Unión Europea se vería afectada si los países del bloque eligieran vacunas de China o Rusia que aún no han sido aprobadas, dijo el viernes el ministro francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune. "Si eligieran la vacuna china y / o rusa, creo que sería bastante grave", dijo a la radio RTL.

"Sería un problema en términos de nuestra solidaridad, y también plantea un problema de riesgo para la salud, porque la vacuna rusa aún no está autorizada en Europa. Se ha solicitado la aprobación, pero aún no está autorizada en Europa, y aún no se ha solicitado la vacuna china", agregó Beaune. La vacuna rusa Sputnik V ya ha sido aprobada o se está evaluando para su aprobación en tres estados del ala este del bloque de la UE: Hungría, Eslovaquia y la República Checa, ya que los retrasos obstaculizan los programas de vacunación en toda la UE.

02:00 El gobierno de Australia pidió este viernes a la Comisión Europea(CE) que revise la decisión de Italia de bloquear el envío de 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca al país oceánico.

El gobierno de Italia explicó el jueves que la decisión, adoptada de conformidad con la Comisión Europea (CE), responde a la escasez de vacunas en la Unión Europea e Italia, así como los retrasos en los suministros por parte de la farmacéutica y el hecho de que Australia se estima "no vulnerable" a la covid-19.

"Australia ha abordado este asunto con la Comisión Europea a través de múltiples canales y, en particular, le hemos pedido que revise esta decisión", dijo a los medios el ministro de Sanidad, Greg Hunt, quien aseguró que la campaña de vacunación nacional proseguirá sin problemas.

00:00 La región de América Latina y el Caribe enfrenta a raíz de la pandemia del coronavirus y del impacto de la pasada temporada de huracanes "la peor crisis socioeconómica" en los 61 años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo este jueves el presidente de esa institución, Mauricio Claver-Carone.

"Estamos en una situación sin precedentes para la región", declaró en una entrevista con Efe Claver-Carone, quien desde el pasado 1 de octubre se convirtió en el primer estadounidense al frente del organismo interamericano. El funcionario, quien recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha caracterizado esta crisis como "la peor" en los últimos 120 años en la región, señaló que, si bien la pandemia "ha afectado a todo el mundo", su impacto se ha sentido con más fuerza en la región debido a sus particularidades.

JUEVES 04 DE MARZO

20:00 El Consejo de Ministros de Italia acordó este jueves posponer para otoño varias de las elecciones previstas para los próximos meses debido a la difícil situación que atraviesa el país por el aumento del número de casos de coronavirus.

A petición del presidente, Mario Draghi y de la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, el equipo de Gobierno ha votado a favor de retrasar las fechas y celebrar las elecciones, principalmente regionales y municipales, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

"La disposición se adoptó teniendo en cuenta la situación de emergencia epidemiológica de la Covid-19 y la necesidad de evitar hacinamientos, así como asegurar que la votación se desarrolle en condiciones de seguridad para la salud", señala el comunicado del Gobierno.

Las citas electorales que se han visto afectadas son seis, entre las cuales están las suplementarias para los escaños de la Cámara de Diputados y el Senado, previstos en un principio para el 31 de julio.

Las autoridades sanitarias de Italia han constatado este jueves un aumento de los casos diarios de coronavirus tras sumar 22.865 contagios, lo que sitúa el total en 2.999.119 desde que comenzó la pandemia. La cifra de fallecidos ha ascendido a 98.974 tras sumar 339 en las últimas 24 horas.

18:00 El primer ministro de Francia, Jean Castex, hinformó este jueves de que el 60% de los nuevos casos de coronavirus corresponden a la variante británica y alertó de la "fuerte presión" a la que siguen sometidos los centros hospitalarios del país.

No obstante, ha matizado que si bien "en los últimos siete días, el número de contagios diarias se ha incrementado en un 1,4%, las últimas cifras son mejores que hace una semana, por tanto, no contempla", al menos no en esta etapa, "un aumento exponencial de la pandemia".

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias francesas han detectado 25.279 casos nuevos, así como otros 295 decesos. En total, 3.835.595 personas han contraído la enfermedad, de las cuales 87.861 han fallecido. Hasta el momento, son 24.891 los pacientes hospitalizados, de los cuales hay 3.633 en unidades de cuidados intensivos.

16:20 Italia bloqueó un envío de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca Plc. A Australia, utilizando una regulación de la Unión Europea recientemente introducida, en una medida que corre el riesgo de desencadenar una reacción global.

La medida se produce después de que el primer ministro italiano, Mario Draghi, pidiera durante una cumbre de la UE la semana pasada un enfoque más duro contra las empresas que no respetan sus compromisos de entrega. Funcionarios de Bruselas y Roma confirmaron la noticia de la prohibición de exportar 250.000 dosis de las inyecciones, que fue informada por primera vez por Financial Times.

14:00 Francia planea endurecer las restricciones y acelerar las vacunaciones en partes del país mientras el gobierno sigue evitando un tercer bloqueo a nivel nacional con la esperanza de que la mejora esté a solo unas semanas de distancia.

El departamento de Pas-de-Calais, en la costa norte de Francia, será sometido a un cierre de fin de semana a partir del sábado, dijo el primer ministro francés, Jean Castex, en una conferencia de prensa semanal.

"Un encierro, incluso limitado al fin de semana, es una medida importante", dijo.

13:00 El gobierno informó que considerando el aumento de casos, 12 comunas de la Región Metropolitana retroceden a Fase 2 a partir de este sábado.

Las comunas son: Peñalolén, Paine, San Ramón, Maipú, Recoleta, Lampa, La Granja, Calera de Tango, San Bernardo, La Pintana, Independencia y Macul.

12:00 Marriott International Inc., la empresa de alojamiento más grande del mundo, ofrece un incentivo financiero a los trabajadores de hoteles que reciben vacunas. La compañía proporcionará el equivalente a cuatro horas de pago a los empleados en los hoteles que administra en Estados Unidos y Canadá una vez que los trabajadores hayan completado el curso de vacunación, según un comunicado del jueves..

11:00 El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dijo que Alemania necesitará aumentar el gasto en deuda este año para ayudar a abordar el impacto de la crisis del coronavirus en la economía más grande de Europa.

"Haremos actividades adicionales, sí, esto es cierto, y podemos hacerlo", dijo Scholz en una entrevista el jueves con Bloomberg TV.

10:00 Un equipo de la Organización Mundial de la Salud que investiga los orígenes de Covid-19 planea descartar un informe provisional sobre su reciente misión a China, informó Dow Jones.

El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo en febrero que el equipo publicaría un informe provisional sobre la misión de Wuhan, con un informe completo en las próximas semanas. Ese informe resumido aún no se ha publicado y el equipo de la OMS ahora está desechando ese plan, dijo a la agencia de noticias Peter Ben Embarek, el científico de seguridad alimentaria que dirigió el equipo. El equipo planea publicar un resumen junto con el informe final, dijo.

09:20 La segunda ciudad más grande de Brasil, Río de Janeiro, adoptará el viernes nuevas restricciones relacionadas con el Covid incluido un toque de queda nocturno, en un intento por frenar una segunda ola mortal que está asolando el país sudamericano.

La ciudad de 6,7 millones de habitantes impondrá un toque de queda desde las 23:00 a las 5:00 y ordenará a los restaurantes que cierren a las 17:00, mientras que ciertos negocios, como los clubes, cerrarán por completo, según la información publicada en el boletín oficial de la ciudad el jueves.

Si bien las muertes y las infecciones por Covid-19 están disminuyendo a nivel mundial, ese no es el caso en Brasil, donde un récord de 1.910 personas pereció a causa del virus el miércoles. En respuesta, varios estados y ciudades han adoptado nuevas restricciones al comercio en los últimos días, incluido el Distrito Federal, sede de la capital Brasilia, y el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil. Las nuevas restricciones en Río durarán hasta el 11 de marzo.

08:40 La Comisión Europea anunció el jueves los objetivos del bloque compuesto por 27 países para reducir la pobreza y la desigualdad e impulsar la formación y el empleo de aquí a 2030, en el marco de una revisión económica pospandémica financiada con préstamos conjuntos.

El brazo ejecutivo de la UE dijo que el empleo debería incrementarse hasta el 78% en 2030 en comparación con el 73% registrado en 2019, mientras la diferencia entre el número de mujeres y hombres empleados habría de reducirse a la mitad y el número de jóvenes que no trabajan ni estudian tendría que pasar de 12,6% al 9%.

"Con la previsión de que el desempleo y las desigualdades aumenten como consecuencia de la pandemia, centrar nuestros esfuerzos políticos en la creación de empleo de calidad, en formación y reciclaje profesional, así como en la reducción de la pobreza y la exclusión es, por tanto, esencial para concentrar nuestros recursos allí donde más se necesitan", afirmó la Comisión.

Los objetivos, que deberán ser aprobados por los dirigentes de la UE, también incluyen aumentar del 40% al 60% el número de adultos que se forman cada año para adaptarse a la transición de la UE hacia una economía más ecológica y digitalizada. Por último, en los próximos 10 años, la UE deberá reducir en 15 millones el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social, frente a los 91 millones de 2019.

08:00 La Haya extendió este jueves las prohibiciones de los vuelos entre Países Bajos y Reino Unido, Sudáfrica y la mayor parte de Sudamérica hasta el 1 de abril, en un intento de evitar la propagación de las nuevas mutaciones de coronavirus que circulan en esas regiones.

En una carta enviada al Parlamento, el Ejecutivo explicó que prorroga otras cuatro semanas más la prohibición del tráfico aéreo con Reino Unido, Sudáfrica, República Dominicana, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia., Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

La medida se toma por recomendación del equipo de gestión de la pandemia (OMT), que asesora al Ejecutivo en funciones desde hace un año para tomar las medidas pertinentes y frenar la propagación de contagios, en este caso, la posible importación de variantes del coronavirus más contagiosas que las que ya circulan en la Unión Europea (UE).

07:40 El ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, afirmó este jueves que el Gobierno planea "acelerar" el sistema para aprobar futuras vacunas con las que combatir las nuevas variantes del coronavirus.

En una visita a un laboratorio de Glasgow (Escocia), Hancock señaló hoy que desde su ministerio se adoptará "un planteamiento acelerado a fin de aprobar de manera segura futuras vacunas que funcionen contra una variante de la covid-19". Remarcó que "el programa de vacunación nacional ha sido, claramente, una historia de enorme éxito en el Reino Unido", que lleva más de 20 millones de ciudadanos inmunizados con la primera dosis del preparado.

07:00 Alemania dijo a la Unión Europea que mantendrá sus últimas restricciones fronterizas impuestas para frenar la propagación de nuevas variantes del coronavirus, rechazando las llamadas de la Comisión Europea ejecutiva del bloque, Austria y la República Checa.

El ejecutivo con sede en Bruselas pidió la semana pasada a Alemania y otros cinco países que alivien las restricciones unilaterales al movimiento de bienes y personas, diciendo que han "ido demasiado lejos" y están poniendo presión sobre el apreciado mercado único del bloque.

Pero el embajador de Alemania en la UE respondió en una carta del 1 de marzo, que fue vista por Reuters: "Tenemos que respetar las medidas tomadas en las fronteras internas en este momento en aras de la protección de la salud".

06:20 El regulador europeo de medicamentos dijo el jueves que comenzó una revisión en curso de la vacuna Sputnik V Covid-19 desarrollada por el Instituto Gamaleya de Rusia para su posible aprobación en la región, en una importante señal de confianza en la inyección.

El comité de medicamentos humanos de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) revisará los datos de los ensayos en curso de la vacuna hasta que haya suficientes datos clínicos para su aprobación, dijo el regulador. Sputnik V fue casi un 92% efectivo en la lucha contra el Covid-19, según los resultados del ensayo en etapa tardía revisados ​​por pares publicados en la revista médica The Lancet el mes pasado.

Las "revisiones continuas" de la EMA tienen como objetivo acelerar el proceso de aprobación de una vacuna exitosa al permitir que los investigadores envíen sus hallazgos en tiempo real, incluso antes de que los datos finales del ensayo estén listos. Rusia espera que varios países europeos aprueben el Sputnik V este mes, dijo el jefe de su fondo soberano.

01:10 El ministro de Salud de Brasil, Eduardo Pazuello, reconoció este miércoles que el país vive "un grave momento de la pandemia" y anunció que el Gobierno pretende adquirir 138 millones de dosis de las vacunas desarrolladas por el consorcio Pfizer-BioNTech y Janssen, la filial de Johnson & Johnson.

"Hoy es un día difícil para todos los brasileños. Hemos alcanzado un grave momento de la pandemia. Las variantes del coronavirus nos golpean de forma agresiva", expresó en un video el ministro, al lamentar el récord de 1.910 fallecidos por la covid-19 en un único día, tras mantener una reunión con representantes de los laboratorios.

00:00 Las autoridades de Venezuela detectaron una variante brasileña de covid-19 y se encuentran evaluando el alcance de las personas contagiadas, informó este miércoles el presidente, Nicolás Maduro.

"Hemos detectado en Venezuela la presencia de la variante brasilera del covid-19 (...) es una variante que es más contagiosa", dijo Maduro a través del canal estatal VTV. Detalló que, de momento, han determinado un total de 10 casos, seis en el estado sureño Bolívar, fronterizo con Brasil, dos en Caracas y dos en Miranda, que alberga parte del área metropolitana de la capital, mientras continúan determinando si hay más contagiados.

MIÉRCOLES 03 DE MARZO

19:00 La canciller Angela Merkel estableció un plan para eliminar gradualmente las restricciones a la economía más grande de Europa, cediendo a la presión del público cansado de la pandemia.

Después de que los peluqueros reanudaran sus operaciones el lunes, el próximo paso comenzará el 8 de marzo, dijo el líder alemán el miércoles por la noche después de más de nueve horas de tensas conversaciones con funcionarios regionales.

Las restricciones restantes, incluido el cierre de hoteles, restaurantes y otros puntos de venta minoristas no esenciales, continuarán con más medidas de flexibilización vinculadas a las tasas de contagio locales. Se instaló un "freno de emergencia" para reaccionar ante los puntos calientes.

En medio de la resistencia de algunos primeros ministros estatales, la canciller se apartó de su línea dura, reconociendo efectivamente que los objetivos que estableció para la tasa de contagio no se alcanzarían en el corto plazo. Abrió la puerta a la mudanza la semana pasada, diciendo que las pruebas podrían proporcionar un " amortiguador " para permitir la relajación antes.

17:00 La economía de Estados Unidos se expandió modestamente en los primeros dos meses del año y la confianza entre los dueños de negocios se está recuperando a medida que las vacunas reforzaron las perspectivas de crecimiento económico, dijo la Reserva Federal.

El documento, publicado este miércoles, indica que "la mayoría de las empresas se mantienen optimistas con respecto a los próximos seis a 12 meses a medida que las vacunas Covid-19 se distribuyan más ampliamente", según el Libro Beige, basado en la información recopilada por los 12 bancos regionales de la Fed hasta el 22 de febrero.

Las perspectivas económicas han mejorado ya que el recuento diario de casos de Covid-19 ha caído al nivel más bajo en más de cuatro meses. Más de una docena de estados registraron menos de 100 casos nuevos por millón de residentes, la mayoría en el oeste y el medio oeste.

Pese a este optimismo, el análisis de la coyuntura es en general "mixto", ya que hay sectores que están expandiéndose, mientras que otros todavía siguen sufriendo los efectos de la pandemia.

En este sentido, la mayoría de distritos de la Fed informaron de un crecimiento de los niveles de empleo con respecto a las semanas previas a enero, aunque el alza se ha ralentizado de nuevo. "La demanda laboral varió considerablemente según la industria y el nivel de cualificación", alertó la Fed.

Asimismo, el banco central también ha reflejado en su documento que los costes no laborales se han incrementado "moderadamente" durante las últimas semanas, en gran parte debido a los problemas en las cadenas de suministros.

16:30 El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dijo que la emergencia del virus en la región de Tokio, que ahora expira el 7 de marzo, podría tener que extenderse dos semanas para frenar aún más el ritmo de las infecciones.

Suga dijo a los periodistas que se tomaría una decisión final después de consultar con expertos y líderes locales. El anuncio se produce cuando la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y los líderes de las tres prefecturas más pobladas adyacentes a la capital estaban presionando por la extensión para detener las infecciones que han disminuido, pero no tan rápido como esperaban algunos funcionarios.

16:00 El estado de Nueva York dijo que a partir del 22 de marzo el límite al aire libre de reuniones residenciales aumentará de 10 a 25. Los límites para eventos sociales aumentarán de 50 a 100 personas en el interior y a 200 al aire libre. Los lugares con capacidad para menos de 10.000 personas pueden abrir al 33% de su capacidad a partir del 2 de abril, con hasta 100 personas en el interior y 200 en el exterior. Aún se requiere distanciamiento social y cubrirse la cara para asistir.

El gobernador Andrew Cuomo también dijo que a los viajeros nacionales ya no se les exigirá que se pongan en cuarentena o se realicen la prueba dentro de los 90 días posteriores a la vacunación completa.

14:20 Francia enfrenta un aumento preocupante de las infecciones por Covid-19 y puede que tenga que imponer más restricciones, pero está buscando el comienzo de un regreso a la normalidad a partir de mediados de abril, según el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.

"El regreso de una vida más normal está a la vista, y los lugares que componen nuestra vida social reabrirán; esa es una perspectiva al final del túnel que deberíamos tener en mente", dijo Attal en una conferencia de prensa el miércoles después de una reunión de gabinete. "Es un horizonte que se acerca cada vez más, tal vez, esperamos, a partir de mediados de abril, y para el que nos estamos preparando", agregó.

Una oleada de nuevas variantes del coronavirus ha llevado a un mayor número de personas infectadas y tratadas en cuidados intensivos, pero el gobierno de Emmanuel Macron hasta ahora se ha resistido a imponer un tercer cierre nacional y espera que su programa de vacunación evite que los hospitales se vean abrumados.

En cambio, se impuso un bloqueo solo de fin de semana en el área alrededor de Niza en la costa mediterránea y en el puerto norte de Dunkerque, y se están considerando medidas similares para la región de París. Todo el país ya está sujeto a un toque de queda de 6 pm a 6 am, y los restaurantes, bares y cafés están cerrados13:10 Brasil enfrenta una segunda ola nacional de Covid-19, con nuevas variantes que ejercen presión en los hospitales, dijo el miércoles Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para coronavirus de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en una sesión informativa.

12:03 A exactamente un año de la llegada del primer caso de Covid-19 a Chile, 835.552 personas en todo el país se han contagiado del virus, el mismo que ha dejado 20.704 fallecidos a nivel nacional. Así lo reveló el último balance del Ministerio de Salud, el cual también indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.053 nuevas infecciones y 20 decesos.

En sus plataformas digitales, la autoridad sanitaria también dio a conocer que en el mismo período de tiempo se realizaron 27.151 exámenes PCR, lo que implica que en el último año se han aplicado 9.482.366 de tests en total.

10:58 El ministro de Aviación británico dijo que la reanudación de los viajes tras los confinamientos por la pandemia de Covid-19 debe hacerse mediante el trabajo conjunto de los países y que el Gobierno esperaba que se permitieran las vacaciones lo antes posible después del 17 de mayo.

"Es probable que esto implique trabajar con otros socios internacionales", dijo el miércoles el ministro de Aviación, Robert Courts, a una comisión parlamentaria cuando se le preguntó por la reanudación. "Sospecho que es poco probable que muchos países lo hagan por su cuenta".

El primer ministro Boris Johnson dijo la semana pasada que la prohibición de los viajes internacionales no esenciales desde y hacia Inglaterra se mantendrá al menos hasta el 17 de mayo.

Preguntado sobre cuándo se permitirá exactamente viajar, Courts dijo: "No habrá ningún viaje antes del 17 de mayo, y estudiaremos que sea tan pronto como podamos después de esa fecha, pero realmente no es algo sobre lo que pueda dar más detalles".

09:30 La policía de China y Sudáfrica ha incautado miles de dosis de vacunas Covid-19 falsas y ha realizado más de 80 arrestos después de descubrir una red criminal que distribuía jabs falsificados, según Interpol.

La estafa de exportación se descubrió después de que la policía en el este de China identificara una red que vendía vacunas falsificadas. Los oficiales allanaron un local de fabricación y encontraron más de 3,000 vacunas falsas en la escena. Más de 80 personas fueron arrestadas.

Por otra parte, los agentes de policía sudafricanos encontraron 400 ampollas de vacuna falsa, suficientes para unas 2.400 dosis, en un almacén a las afueras de Johannesburgo. Los agentes también confiscaron una gran calidad de máscaras falsificadas y arrestaron a tres ciudadanos chinos y un zambiano.

08:00 El Banco Mundial está preparando financiamiento de emergencia para ayudar a unos 30 países africanos a acceder a las vacunas Covid-19, dijo el prestamista mundial a Reuters, mientras el continente se apresura a asegurar las dosis y comenzar a inmunizar a los grupos vulnerables.

Solo un puñado de gobiernos africanos ha lanzado campañas de vacunación masiva, mientras que algunos países en las partes más ricas del mundo ya han administrado millones de dosis. El Banco Mundial dijo que se estaban preparando proyectos de financiamiento en países africanos, incluidos la República Democrática del Congo, Etiopía, Níger, Mozambique, Túnez, eSwatini, Ruanda y Senegal, sin revelar la cantidad de apoyo en discusión.

07:50 El Gobierno de Japón planea impedir que espectadores extranjeros acudan a los Juegos Olímpicos por temor a que propaguen el coronavirus, según un informe publicado el miércoles, mientras muchos japoneses siguen oponiéndose a la celebración de la cita durante la pandemia.

La decisión final se tomará este mes tras las conversaciones con el Comité Olímpico Internacional (COI) y otras partes, informó el periódico Mainichi, citando varias fuentes no identificadas. El gobierno seguirá estudiando la posibilidad de aceptar a espectadores del interior de Japón, así como el número de personas que se permitirá en las sedes, añadió el Mainichi.

07:30 Esta mañana llegó a Chile nuevo cargamento de 200 mil dosis de vacunas Pfizer en el marco del plan de vacunación.

¡A despertar con buenas noticias! Acaban de aterrizar a Chile más de 200 mil vacunas Pfizer para seguir combatiendo el Covid-19 💪🏻👏🏻🇨🇱 #YoMeVacuno pic.twitter.com/JLbJttHhbz — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 3, 2021

07:15 Turquía asegura que la vacuna china Sinovac tiene una eficacia del 83,5%, tras finalizar la tercera fase de ensayos, anunció este miércoles la Universidad Hacettepe, que ha realizado la investigación.

El estudio revela además que la vacuna china previene el cien por cien de las hospitalizaciones, informó la agencia de noticias Anadolu. En diciembre el ministro de Sanidad turco, Fahrettin Koca, anunció los resultados preliminares del estudio, que contemplaba una eficacia de la vacuna del 91 %. Sin embargo, el estudio se había realizado con 1.322 voluntarios, a diferencia de los resultados actuales, que se ha ampliado a 11.308.

06:50 Kenia, Angola, Gambia, Ruanda y República Democrática del Congo (RDC) se sumaron esta semana a la lista de países africanos que han recibido vacunas a través de Covax, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que coordina el suministro de los fármacos.

Un total de 1,02 millones de dosis de la vacuna de la empresa farmacéutica AstraZeneca aterrizaron a última hora del martes en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, donde las recibió el ministro keniano de Sanidad, Mutahi Kagwe. "Este es un día histórico para Kenia, que marca un hito importante en nuestra lucha contra el Covid-19", dijo Kagwe.

06:00 España prorrogó la cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y la impuso a otros diez países, entre ellos Perú y Colombia, con el fin de evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus.

Según una orden del Ministerio de Sanidad que publica hoy el diario oficial (BOE), esta norma entrará en vigor el 8 de marzo por un período de 14 días. La cuarentena se amplía, además de a Perú y Colombia, a las personas que procedan de las repúblicas de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue, con o sin escalas intermedias, a cualquier aeropuerto español durante los diez días posteriores a su llegada, que serán siete si el pasajero se realiza una PCR para descartar el virus y da negativa.

05:30 Las autoridades surcoreanas dijeron hoy que están investigando la muerte de dos personas, ambas con afecciones preexistentes, que murieron pocos días después de recibir la vacuna COVID-19 de AstraZeneca.

Se trata de un paciente de un hogar de ancianos de 63 años con enfermedad cerebrovascular, que desarrolló síntomas que incluyen fiebre alta, después de cuatro días de recibir la vacuna, dijo el director de la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA), Jeong Eun-kyeong.

Otro paciente de un hogar de ancianos de unos 50 años con un trastorno cardíaco y diabetes murió el miércoles después de sufrir múltiples ataques cardíacos, después de haber recibido la vacuna un día antes, dijo la agencia. KDCA dijo que está investigando la causa de las muertes, pero no confirmó ninguna relación causal con la vacuna.

05:00 Administrar zinc a los enfermos de Covid-19 podría acelerar su recuperación y evitar que lleguen a estados más graves, según un estudio de médicos e investigadores españoles publicado en la revista Nutrients.

El estudio ha demostrado que los pacientes infectados por el coronavirus SARS-CoV-2 con niveles más bajos de zinc en sangre sufren una mortalidad más alta y un tiempo de recuperación más largo. En concreto, la mortalidad en los pacientes con menos nivel de zinc en sangre fue del 21 %, frente al 5 % de aquellos con niveles más altos, según el estudio, que ha incluido ensayos in vitro en los que se demostró el efecto protector de este elemento a la hora de limitar la proliferación del coronavirus en las células humanas.

01:20 La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes un proyecto de ley que autoriza a los estados y municipios brasileños, así como a las empresas privadas del país, a comprar sus propias vacunas contra el covid-19.

Según el texto, que ya había sido aprobado por el Senado y depende ahora de la sanción del presidente, Jair Bolsonaro, las compañías y los gobiernos regionales y municipales están autorizados a adquirir por su cuenta los antígenos, siempre y cuando los inmunizantes hayan recibido el aval de la agencia reguladora para su uso definitivo o en carácter de emergencia.

En el caso del sector privado, el texto prevé que las dosis adquiridas deberán ser integralmente donadas a la red de salud pública hasta que los grupos considerados prioritarios por el plan nacional de vacunación sean totalmente inmunizados.

04:00 El objetivo de la Unión Europea (UE) es que, a finales de 2021, la capacidad de producción de vacunas contra el coronavirus en Europa alcance los entre 2000 y 3000 millones de dosis al año, según el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton.

El comisario, que lidera el grupo de trabajo de la Comisión Europea para, junto con empresas y gobiernos, acelerar la producción de vacunas anti-Covid en territorio europeo, también hizo un llamamiento para que los países aceleren sus programas de vacunación, en una entrevista publicada hoy en el diario italiano "Corriere della Sera".

"Conocemos las fábricas, la cadena de suministro, las vacunas bajo el contrato de la UE, los productores y puedo decir que la capacidad de producción en Europa alcanzará los 2.000-3.000 millones de dosis al año: este es el objetivo que tenemos para fin de año", afirmó.

00:30 Los niños de Latinoamérica y el Caribe han sido con diferencia los más afectados por los cierres de escuelas vinculados a la pandemia, una situación que puede dejar consecuencias desastrosas para el futuro, según advierte un nuevo informe de Unicef.

La agencia de la ONU calcula que 3 de cada 5 alumnos que han perdido todo un año escolar viven en esta región, donde los centros educativos han permanecido completamente cerrados un promedio de 158 días entre marzo de 2020 y febrero de 2021. "Si el promedio del calendario escolar es de 190, estamos hablando de que el 83 % de ese calendario escolar se perdió en clases presenciales", explicó a Efe Ruth Custode, especialista de educación de la Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe.

00:00 Estados Unidos tendrá vacunas contra el Covid-19 para cada adulto a fines de mayo, dijo durante el martes el presidente Joe Biden después de que Merck & Co acordara hacer la vacuna de su rival Johnson & Johnson.

La asociación entre los fabricantes de medicamentos, así como otras medidas que está tomando el mismo gobierno para ayudar a J&J, permitirán a la compañía acelerar la entrega de 100 millones de dosis de vacunas en aproximadamente un mes, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS).

"Una de las cosas que entendí cuando asumí el cargo fue que Johnson & Johnson estaba atrasado en la fabricación y producción", dijo Biden. "Simplemente no llegaba lo suficientemente rápido. Así que mi equipo ha trabajado arduamente para acelerar ese esfuerzo".

MARTES 02 DE MARZO

18:00 El gobernador de Texas, Greg Abbott, levantó el mandato de uso de las mascarillas y otras restricciones antipandémicas en medio de la disminución de las hospitalizaciones y las tasas de infección en el segundo estado más grande de Estados Unidos.

A partir del 10 de marzo, todas las empresas podrán abrir al 100% de su capacidad, dijo Abbott durante una conferencia de prensa en Lubbock el martes. Su orden ejecutiva permite a los jueces del condado restablecer las reglas antivirus en caso de que aumenten las hospitalizaciones.

"Demasiados tejanos han sido marginados de las oportunidades de empleo; demasiados propietarios de pequeñas empresas han tenido problemas para pagar sus facturas ", dijo el gobernador republicano. "Ahora es el momento de abrir Texas al 100%".

Las medidas antipandémicas de Abbott han provocado la ira de su base electoral conservadora, que las vio como una extralimitación del gobierno y puede haber herido cualquier aspiración presidencial. Recibió el 0% de los votos en una encuesta presidencial en la Conferencia de Acción Política Conservadora el pasado fin de semana.

El anuncio va en contra de las súplicas de los funcionarios de salud federales para que continúen los protocolos de enmascaramiento y otros antivirus.

17:00 El Ministerio de Sanidad de Italia informó este miércoles de que el país ha sufrido un repunte de los casos diarios tras sumar 17.083 contagios y 343 muertos en el último día.

Desde que comenzó la pandemia se han registrado 2.955.434 casos y 98.288 fallecidos, si bien actualmente son 430.996 los casos positivos, 6.663 más que el lunes. Por otra parte, ya son 2.426.150 las personas que han recibido el alta, 10.057 de ellas en la última jornada.

Actualmente hay 2.327 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos por en todo el país. En este sentido, las autoridades han alertado de que desde ayer se han registrado 222 ingresos nuevos en estas unidades. En los hospitales hay ahora 19.570 hospitalizados.

16:00 México reportó el martes 1.035 nuevos fallecidos ligados al Covid-19, con lo que el número total de muertos en el país latinoamericano ligados a esa enfermedad se elevó a 187.187, de acuerdo con datos oficiales.

Además, el virus ha dejado 2.097.194 contagiados conocidos, 7.913 más que en la víspera, en momentos en que el país ha disminuido el ritmo semanal de nuevas infecciones durante las últimas cinco semanas.

15:00 Francia ha superado los 62.000 muertos por coronavirus al registrar 417 en las últimas 24 horas, elevando el total de fallecidos a 62.247 desde el inicio de la pandemia.

Además, las autoridades sanitarias han detectado 22.857 nuevos casos de coronavirus con lo que la suma de contagiados por COVID-19 desde la llegada del patógeno al país europeo es de 3.783.528, según los datos recopilados por 'Le Fígaro'.

La presión hospitalaria ha descendido ligeramente aunque ha habido 300 ingresos más que el pasado lunes con un total de 1.705 entradas de pacientes en los hospitales en las últimas 24 horas. En la actualidad, permanecen ingresadas 25.263 personas de las que 3.586 están en cuidados intensivos.

14:00 El presidente Joe Biden anunciará que Merck & Co. Inc. ayudará a fabricar la vacuna contra el coronavirus de una sola inyección de Johnson & Johnson, confirmó la Casa Blanca.

El subsecretario de prensa Kevin Muñoz dijo a través de Twitter que Biden anunciaría la "asociación histórica", informada anteriormente por el Washington Post. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, dijo en un tuit que Biden anunciaría el acuerdo en los comentarios de la tarde.

13:00 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad está en camino de alcanzar los 5 millones de personas completamente vacunadas para junio. "Podemos hacerlo siempre que tengamos ese suministro", dijo.

La ciudad de aproximadamente 8,4 millones de habitantes se centra en abastecerse donde más se necesita. Abrirá un sitio de vacunación el jueves en Co-Op City, un desarrollo residencial masivo en el Bronx con aproximadamente 50,000 residentes y su propio código postal.

De Blasio también pidió a los funcionarios estatales la libertad de agregar salvavidas, trabajadores de saneamiento, fiscales de distrito y personal de la sala de audiencias, personal de la junta electoral y más a la lista de elegibilidad.

12:00 La economía de Canadá está mostrando una fortaleza sorprendente a medida que las empresas se abastecen de inventarios en previsión de una recuperación supercargada este año.

El producto interno bruto se expandió a una tasa anualizada del 9,6% en el cuarto trimestre, según una estimación preliminar publicada el martes por Statistics Canada en Ottawa. Eso es mucho más rápido que el pronóstico mediano del 7.3% en una encuesta de Bloomberg. Una estimación preliminar de la agencia mostró que el PIB en camino de crecer un 0,5% en enero, desafiando las expectativas de una contracción para comenzar el año.

Los números resaltan qué tan bien la economía de la nación manejó la última ola de bloqueos, la capacidad de recuperación que aviva las expectativas de un fuerte repunte en 2021 después de que la nación sufriera su caída más aguda en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial.

11:00 El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cuestionado este martes el certificado digital que "facilite los movimientos" de aquellos viajeros vacunados contra el COVID-19 que ultima la Unión Europea (UE), señalando que "contradice" el "principio de voluntariedad" de la vacunación.

"Resulta que esta idea contradice las normas de la democracia, porque hay una decisión en los países de la UE de que la vacunación es voluntaria", ha señalado Lavrov en una rueda de prensa con su homólogo de Uzbekistán, Abdulaziz Kamilov, recogida por la agencia de noticias rusa Sputnik.

"Si se introduce un 'pasaporte covid', esto contradirá el principio de voluntariedad", ha agregado, censurando que, en este caso, "la gente se vería forzada a vacunarse si quiere desplazarse". En este sentido, ha resaltado que "los europeos casi no pueden imaginar su vida sin moverse por los Estados miembros".

10:30 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se conocieron 2.747 nuevos casos de coronavirus en Chile, de los cuales 1.963 se presentaron con síntomas. De esta forma, el total de infectados se elevó a 832.512 siendo 23.721 los casos activos.

Además, se lamentó el fallecimiento de 24 personas, por lo que la cifra total de muertes a causa de la pandemia se elevó a 20.684.

09:30 La canciller Angela Merkel y los líderes regionales están listos para acordar una amplia extensión de las medidas de bloqueo de Alemania hasta el 28 de marzo, al tiempo que permiten una flexibilización parcial de algunas restricciones, según el borrador de propuestas visto por Bloomberg. Merkel y los 16 primeros ministros de estado sostendrán conversaciones el miércoles para discutir los próximos pasos en los esfuerzos del país para combatir la pandemia.

El desempleo en Alemania aumentó inesperadamente por primera vez en ocho meses, lo que se sumó a las tensiones que enfrenta la mayor economía de Europa debido a los bloqueos prolongados. El aumento de 9.000 situó el número total de desempleados en 2,75 millones y la tasa en el 6%, según la Agencia Federal del Trabajo. Los economistas encuestados por Bloomberg esperaban una caída de 10.000.

09:00 La hidroxicloroquina, que era promovida por Donald Trump como un "cambio de juego" pandémico, no debería usarse para prevenir el Covid-19 y no tiene un efecto significativo en pacientes ya infectados, declaró el martes un panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud.

El antiinflamatorio no debe usarse en la lucha contra la pandemia, publicó el panel del Grupo de Desarrollo de Directrices (GDG, por su sigla en inglés) en la revista médica británica BMJ, y "no vale la pena" explorarlo en más estudios de investigación sobre posibles tratamientos para el Covid-19.

Esa "recomendación fuerte", dijeron los expertos, se basa en evidencia de alta certeza de seis ensayos controlados aleatorios que involucraron a más de 6.000 participantes con y sin exposición conocida a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

Trump, expresidente de Estados Unidos, afirmó en marzo pasado que la hidroxicloroquina podría cambiar las reglas del juego en la pandemia. También dijo que lo estaba tomando él mismo, aun después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió que no se habían probado su eficacia y seguridad.

08:30 Es posible que el nuevo gobierno de Italia busque pronto la aprobación parlamentaria para un mayor gasto de estímulo, ya que una lenta campaña de vacunación y las nuevas cepas de coronavirus amplían la dependencia de la nación del apoyo fiscal.

La administración del primer ministro Mario Draghi tiene previsto distribuir unos 32.000 millones de euros (US$ 38.000 millones) que fue aprobado por el parlamento en enero mediante un nuevo decreto denominado "sostegno" o "apoyo", según personas familiarizadas con el asunto.

08:00 Los niños de todo el mundo han perdido desde el inicio de la pandemia una media de 74 días de educación cada uno, más de un tercio del curso escolar, debido al cierre de centros y a la falta de acceso al aprendizaje a distancia, según un estudio publicado este martes por la ONG Save the Children.

El análisis, basado en datos de 194 países, estima que los días sin educación de todos los menores afectados ascendieron en total a 112.000 millones a nivel global, una cifra que esconde una acusada brecha entre zonas geográficas de diferentes niveles de desarrollo.

Los niños del sur de Asia, América Latina y el Caribe, por ejemplo, perdieron cada uno de media 110 días de educación, casi el triple que el alumnado de Europa Occidental (38 días) y más del doble respecto a otras zonas de Europa y de Asia (unos 46 días).

04:45 Venezuela recibió este lunes de China medio millón de dosis de vacunas contra el Covid-19, apenas unas horas después de que el Gobierno autorizase el uso del antídoto de Sinopharm, elaborado en el país asiático, informó el presidente Nicolás Maduro.

"Con gran alegría informo que, en este instante, están llegando a Venezuela 500.000 dosis de vacunas contra el covid-19 provenientes de la República Popular China. Una maravillosa noticia que nos llena de mucha esperanza. Pronto iniciaremos la vacunación masiva de nuestro pueblo", escribió Maduro en su cuenta de Twitter.

03:50 Las vacunas Pfizer y AstraZeneca son eficaces en más del 80% para prevenir hospitalizaciones por Covid-19 de personas mayores de 80 años después de una dosis de cualquiera de las inyecciones, dijo Salud Pública Inglesa (PHE) el lunes, citando un estudio.

PHE dijo que el estudio también encontró que la protección contra el COVID sintomático en los mayores de 70 años osciló entre el 57% y 61% con una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y entre 60% y el 73% con Oxford-AstraZeneca unas cuatro semanas después de la primera inyección.

"Estos resultados también pueden ayudar a explicar por qué el número de admisiones por Covid en unidades de cuidados intensivos entre personas mayores de 80 años en el Reino Unido ha caído a cifras de un dígito en las últimas semanas", dijo el ministro de Salud británico, Matt Hancock, en una conferencia de prensa. "Esto es realmente alentador".

02:50 Chile aumentará la compra de vacunas de la china Sinovac e intenta además sellar un acuerdo con Johnson & Johnson, según declaraciones del ministro de Salud el lunes.

"Con Sinovac estamos negociando un aumento en la cantidad de dosis, que eran originalmente 10 millones. Sin embargo, se logró avanzar rápidamente, no puedo dar la cifra todavía, en un aumento importante", dijo Enrique Paris a periodistas.

El funcionario también explicó que están en negociaciones para obtener la vacuna rusa Sputnik V, así como con el laboratorio CanSino. Respecto a Johnson & Johnson, Paris dijo que aún discuten detalles del contrato y seguros por lo que hasta ahora no tienen una fecha en la que podrían recibirse eventuales cargamentos de ese laboratorio. Sin embargo, a través de su cuenta de twitter, el ministro de Ciencia, Andrés Couve, señaló que Chile tiene un "acuerdo comercial por 4 millones de dosis" con Johnson & Johnson.

01:00 Una centena de alcaldes de capitales regionales y ciudades de mediano porte en Brasil anunciaron este lunes la creación de un consorcio para la compra de vacunas contra el Covid-19, que roza los 10,6 millones de casos confirmados y superó las 255.000 muertes en el país.

El Frente Nacional de Alcaldes (FNP, por su sigla en portugués) indicó que hasta el 22 de marzo se constituirá legalmente el consorcio, al que podrán adherirse más municipios en esta semana y que pretende llegar a un total de 412 ciudades con más de 80.000 habitantes.

La iniciativa se suma a otras que buscan endurecer las medidas de distanciamiento y confinamiento social para frenar la avanzada de la segunda ola de la pandemia y exigir respuestas del Gobierno del presidente, Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre la gravedad de la crisis sanitaria.

00:30 Chile esperar tener vacunado a finales de junio al 80% de la población del país susceptible de ser inoculada contra el Covid-19, con lo que lograría la inmunidad de rebaño, al tiempo que mantiene negociaciones con los laboratorios para el abastecimiento de dosis.

Así lo expresaron este lunes los ministros de Salud y Ciencia del país, Enrique Paris y Andrés Couve, respectivamente, en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en la que también participó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Rodrigo Yáñez.

"Durante el primer semestre la vacuna que tengamos tiene que estar disponible para los mayores de 16 años que lo requieran. Tenemos que vacunar al 80% de la población susceptible de ser vacunada y con eso esperamos obtener el efecto rebaño", expresó Paris.

El país tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas, de las cuales diez millones son de Pfizer-BioNTech, otras diez millones de Sinovac y el resto de AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson) y la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.

00:00 El expresidente estadounidense Donald Trump y su esposa, Melania, se vacunaron discretamente contra el Covid-19 en enero pasado antes de abandonar la Casa Blanca, revelaron este lunes medios de comunicación locales.

No está claro si Trump, quien durante meses se negó a usar en público mascarilla para protegerse de la enfermedad, y la ex primera dama recibieron la primera o ambas dosis de la vacuna. Tampoco ha trascendido cuál de las vacunas aprobadas en aquel momento para uso de emergencia en EE.UU. -la de Moderna o la de Pfizer- les fue administrada.

LUNES 01 DE MARZO

19:45 Brasil registró 35.742 casos adicionales confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 778 muertes, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado casi 10,6 millones de casos del virus desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 255.720, según datos del ministerio.

18:00 Twitter dijo que etiquetará los tweets que pueden contener información engañosa sobre las vacunas Covid-19.

Según cita el tweet indica que "a partir de hoy, etiquetaremos los Tweets que puedan contener información engañosa sobre las vacunas COVID-19. Esto se suma a nuestros esfuerzos continuos para eliminar la información engañosa COVID-19 más dañina de Twitter".

17:00 Las infecciones por Covid-19 en los EEUU tuvieron la mayor disminución mensual en febrero, cayendo un 61% a aproximadamente 2,42 millones, según muestran los datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. Eso ayudó a reducir el recuento de muertes desde enero en un 25% a 71,772. En general, casi 514.000 estadounidenses han sucumbido a Covid-19 y alrededor de 28,7 millones de residentes, o el 8,7% de la población, han sido infectados por él.

16:00 El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, ha anunciado este lunes la autorización de la vacuna de AstraZeneca para las personas de entre 65 y 75 años en una entrevista televisiva recogida por 'Le Figaro'.

"La Alta Autoridad de Salud (HAS) considera ahora que todas las vacunas en Francia, incluida AstraZeneca, son notablemente eficaces contra las formas graves de COVID. Todas las personas de 50 años o más con patologías pueden vacunarse con la vacuna AstraZeneca", ha asegurado el ministro de Salud.

Con esta decisión, el Gobierno francés espera acelerar el ritmo de vacunación al mismo tiempo que se mantiene vigente el toque de queda que este lunes el presidente Emmanuel Macron confirmó que durará al menos un mes.

15:20 Chile llegó a un acuerdo con el laboratorio chino Sinovac para ampliar en cuatro millones las dosis de las vacunas contra el coronavirus, de acuerdo a lo informado por Bloomberg.

De esta forma, las nuevas vacunas se sumarán a las 10 millones ya acordadas con el laboratorio chino.

Se espera que en los próximos días llegue un nuevo cargamento con dos millones de dosis de Sinovac.

13:10 El ministerio de Salud informó que ante el aumento de casos varias comunas de la Región Metropolitana retroceden de fase a partir de este jueves.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, sostuvo que Estación Central, Ñuñoa, Puente Alto, La Florida, Cerrillos, Santiago y San Pedro. Por su parte, las comunas de Peñaflor, Talagante y Alhué bajan a Fase 3. Más detalles con todas las comunas que suben o bajan de fase en el Plan Paso a Paso aquí.

Por su parte el subsecretario Alberto Dougnac, detalló que en las últimas 24 horas se registraron 4.082 nuevos casos, de los cuales 2.732 fueron presentados con síntomas. De esta forma, los casos totales desde la llegada de la pandemia al país ascienden a 829.770, de los cuales 24.466 son casos activos.

Por su parte, se informaron 88 fallecidos, por lo que la cifra total llega a 20.660.

09:52 Los estadounidenses deberían poder recibir la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson dentro de las próximas 24 a 48 horas, dijo el lunes el presidente ejecutivo de la empresa, luego de la aprobación de los reguladores de salud.

Estados Unidos es el tercer país donde la vacuna de J&J está disponible para la población. La farmacéutica está aún en camino de entregar 4 millones de dosis de vacunas esta semana y 100 millones de dosis para junio, dijo el presidente ejecutivo Alex Gorsky en una entrevista con el programa "Today" de ABC News.

09:00 AstraZeneca vendió la participación que tenía en su rival Moderna en el transcurso del año pasado, mostró el último informe anual de la farmacéutica anglosueca.

AstraZeneca, que cotiza en la bolsa de Londres, no especificó por cuánto vendió la participación, pero dijo que "una gran proporción" de los US$ 1.380 millones que registró en ventas de cartera de acciones el año pasado procedía de la operación en Moderna.

Moderna, cuya vacuna contra el coronavirus fue autorizada para su uso de emergencia en Estados Unidos en diciembre, dijo la semana pasada que esperaba US$ 18.400 millones en ventas de la vacuna este año, lo que la pone en camino de obtener su primer beneficio desde su fundación en 2010.

AstraZeneca invirtió inicialmente en Moderna en 2013, pagando US$ 240 millones por adelantado y aumentando posteriormente su participación al apostar por nuevas tecnologías para compensar las pérdidas por la expiración de patentes. Las acciones de Moderna quintuplicaron su valor el año pasado tras iniciar el desarrollo de su vacuna para el Covid-19 y recibir su primera aprobación en el lapso de unos pocos meses.

07:50 La Comisión Europea (CE) presentará este mes su propuesta de pasaporte europeo digital de vacunación, aseguró este lunes su presidenta, Ursula von der Leyen, en un encuentro virtual con eurodiputados conservadores alemanes.

Según recogen de forma coincidente distintos medios de ese país, Von der Leyen indicó que se trata de perfilar cómo debería ser este instrumento. El objetivo es que sea reconocible por todos los estados miembros y compatible con los sistemas que cada uno de los 27 ponga en marcha para seguir los avances de sus respectivas campañas de vacunación.

Los líderes europeos acordaron la semana pasada que el pasaporte de vacunación común debe estar técnicamente definido en tres meses para, idealmente, entrar en funcionamiento antes del verano.

06:00 Las autoridades sanitarias británicas tratan de localizar a una de las seis personas infectadas con la variante de Manaos (Brasil) del Coronavirus, ante la inquietud de que las vacunas no sean tan efectivas ante esa cepa.

Las autoridades sanitarias comunicaron ayer que tres casos han sido localizados en Inglaterra y tres en Escocia, pero no se ha podido dar con la identidad de una de estas seis personas. Según las autoridades, el individuo no identificado no completó el registro de localización cuando se sometió a un test de la covid-19 el pasado febrero, por lo que se desconoce su paradero.

Esta variante, conocida como P1, fue detectada por primera vez en personas que viajaron a Japón desde Manaos el pasado enero. El ministro británico de Vacunas, Nadhim Zahawi, declaró hoy a la cadena Sky que la cepa es similar a la hallada en Sudáfrica, por lo que se teme sea más contagiosa y "es de preocupación".

05:00 El regulador europeo de medicamentos se encuentra auditando el sitio de fabricación del Serum Institute of India (SII), un paso necesario antes de que la vacuna COVID-19 de AstraZeneca fabricada allí pueda exportarse a la Unión Europea.

SII, el mayor fabricante de vacunas del mundo, está produciendo la vacuna AstraZeneca, desarrollada con la Universidad de Oxford, para docenas de países de ingresos medios y pobres.

La razón precisa de la auditoría de los procesos e instalaciones de fabricación del SII no estaba clara, pero una luz verde significaría que el medicamento podría exportarse a la Unión Europea, dijo la fuente, que no quiso ser identificada porque la revisión es confidencial.

DOMINGO 28 DE FEBRERO

11:00 Este domingo, el ministerio de Salud informó de 4.208 casos nuevos de Covid-19 en el país, de los cuales 1.144 son asintomáticos. Además, hubo 96 fallecidos con el coronavirus en la última jornada.

En total se han registrado 825.625 casos totales, desde el primer paciente detectado en Talca el 3 de marzo del año pasado, de los cuales 24.106 se encuentran activos.

VIERNES 26 DE FEBRERO

18:00 Las infecciones de Italia aumentaron al punto más alto desde el 1 de enero, ya que se establecieron restricciones para endurecerse nuevamente en algunas regiones, incluida Milán, según los cables de noticias de Ansa.

El país notificó 20.499 casos nuevos, en comparación con 19.886 el día anterior. Giovanni Rezza, jefe de prevención del Ministerio de Salud, dijo que le preocupa que muchos grupos regionales estén relacionados con nuevas cepas de virus.

17:00 Febrero está en camino de mostrar solo una fracción de los casos mensuales de Covid-19 observados durante las peores partes del aumento navideño que llevó las infecciones a récords de EEUU.

Este mes, en Estados Unidos ya se han registrado más de 2,17 millones de casos, más que cualquier mes antes del aumento, según el Proyecto Covid Tracking. Pero es probable que febrero publique alrededor de un tercio de los casos vistos en diciembre, el peor mes de la pandemia.

Las cifras son un recordatorio de cuánto ha mejorado la situación diaria de los casos, pero también de lo lejos que aún tiene que llegar el país. Las mejoras son frágiles y los casos variantes que se aceleran rápidamente plantean serias amenazas a la eficacia de las vacunas que se envían a los pacientes.

16:00 Los trabajadores de hoteles de Nueva York se agregarán a la lista de profesiones elegibles para recibir la vacuna Covid-19, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo .

El gobernador dijo que estaba otorgando a las localidades la flexibilidad de agregar trabajadores de hoteles a las listas de prioridad de vacunas porque estos establecimientos en muchas partes del estado sirven como áreas de cuarentena para que los pacientes de Covid se aíslen de sus familias. Dijo que los trabajadores del hotel brindan un servicio de atención médica esencial.

15:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el viernes en 3.188.553, añadiendo 8.341 nuevos contagios y 329 muertes respecto a las cifras anunciadas en la jornada previa por el Ministerio de Sanidad.

El departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 3.052, frente a los 3.350 anunciados el jueves.

En los 14 días hasta el viernes, el número de contagios ascendió a 91.189, lo que supone una media diaria de 6.513, frente a la media móvil de 6.921 del último informe.

13:30 El presidente del Banco Mundial, David Malpass, instó el viernes a los países a firmar contratos para las vacunas COVID-19 ahora para que puedan obtener calendarios de entrega, y dijo que era vital comenzar el proceso en más países y trabajar a través de más canales.

En declaraciones a funcionarios de Finanzas del Grupo de los 20, Malpass también insistió en su deseo por una mayor transparencia en los contratos firmados por compradores, fabricantes e intermediarios para acelerar los esfuerzos globales de vacunación, un tema clave para contener la pandemia.

Malpass además subrayó la importancia de la agenda climática del G20, y señaló que el Banco Mundial está lanzando nuevas revisiones en los países para integrar el clima en todos sus diagnósticos y estrategias nacionales.

12:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud, informó que se registraron 4.586 casos nuevos de los cuales 3.210 son con síntomas y 1.215 asintomáticos., alcanzando un total de 816.929 casos desde el inicio de la pandemia. La cartera además lamentó el fallecimiento de 90 personas a causa del virus, totalizando 20.400.

10:55 La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, se proponía a aprobar el viernes el proyecto de ley de ayuda contra el coronavirus presentado por el presidente Joe Biden, por un valor de US$ 1,9 billones, en lo que sería la primera gran victoria legislativa de su presidencia.

Se espera un debate animado y posiblemente largo, ya que la mayoría de los republicanos se oponen al costo de un proyecto de ley que serviría para financiar vacunas y otros insumos médicos en la lucha contra la pandemia, que ha provocado más de 500.000 muertes en Estados Unidos y ha dejado a millones sin trabajo.

El programa también contempla el envío de una nueva partida de ayuda económica de emergencia a los hogares, las pequeñas empresas y los gobiernos estatales y locales.

Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, y la presidenta Nancy Pelosi cuenta con el apoyo de casi todos sus compañeros de partido para conseguir la aprobación del proyecto de ley antes de enviarlo a un Senado que está al 50% y en el que la vicepresidenta demócrata Kamala Harris tiene el voto de desempate.

Entre los puntos más importantes del proyecto de ley se encuentran prestaciones personales de US$ 1.400, un subsidio federal de desempleo de US$ 400 semanales hasta el 29 de agosto, y ayudas para quienes estén teniendo dificultades para pagar el alquiler y las hipotecas de sus casas durante la pandemia.

10:30 Las economías más grandes del mundo deberían continuar con sus medidas de rescate y apoyo para los trabajadores y las empresas por la pandemia de COVID-19, ya que la recuperación está tardando más de lo que se pensaba inicialmente, dijo el viernes el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz.

"No debemos reducir los programas de apoyo demasiado pronto y demasiado rápido", dijo Scholz antes de una reunión virtual de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales de las 20 principales economías del mundo, y agregó que haría campaña con sus colegas del G20 para un estímulo continuo.

09:40 El ministro de Sanidad y el máximo responsable de salud pública de Alemania instaron el viernes a los ciudadanos a aplicarse la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, tratando de ofrecer tranquilidad después de que algunos trabajadores esenciales rechazaran la inyección.

Las autoridades sanitarias de algunos países europeos —entre ellos Alemania— enfrentan la resistencia a la vacuna después de que los efectos secundarios hicieran que el personal de hospitales y otros trabajadores de primera línea estuvieran de baja por enfermedad, lo que supuso una carga adicional para unos servicios que ya estaban al límite.

Alemania también ha recomendado que la vacuna de AstraZeneca se administre únicamente a personas de entre 18 y 64 años. Las autoridades alemanas han expresado su creciente inquietud por las cantidad de vacunas de AstraZeneca que no se están utilizando. "La recomendamos encarecidamente: esta vacuna es segura y eficaz, protege", dijo el ministro de Sanidad, Jens Spahn, en una conferencia de prensa.

08:50 Aterrizó en el Aeropuerto de Santiago un nuevo embarque con otras dos millones de vacunas contra el coronavirus perteneciente al laboratorio Sinovac.

Estas nuevas dosis se suman al cargamento de dos millones que llegó ayer jueves desde China.

06:00 Israel continúa con su rápida campaña de vacunación, en la que ya inoculó con al menos una dosis a alrededor de la mitad de población y más de un tercio ya recibió la segunda, y con el Gobierno que busca tener inmunizada a la mayoría de ciudadanos a finales de marzo para culminar la reapertura a inicios de abril.

El país, con unos 9,2 millones de habitantes, vacunó a más de 4,6 millones con una dosis contra la COVID-19 con una segunda, según el Ministerio de Sanidad, y lidera el proceso de vacunación más veloz del mundo en porcentaje de población inoculada.

A su vez, mantiene una tasa de morbilidad relativamente moderada. La cifra de contagios fue bajando ligeramente las últimas semanas, un descenso que los expertos atribuyen en parte al avance de la inmunización, tras un tercer confinamiento nacional de seis semanas que se comenzó a levantar este febrero y una desescalada gradual.

04:40 La empresa organizadora RPM-MKTG quiere celebrar los 13 eventos previstos para este 2021 y una de las propuestas que tiene para conseguirlo es que en sus carreras tan solo puedan participar vacunados de coronavirus.

"En el momento que todos tengamos acceso a la vacuna, aunque sea de forma privada como sucede ahora con las PCRs, pediríamos esta exigencia para poder participar en la prueba y, de esta manera, podría ser un evento masivo", explica a EFE Juan Porcar, presidente de RPM-MKTG.

Según Porcar, "se debe ir avanzando hacia la nueva normalidad mientras se supera la pandemia, no podemos seguir parados, debemos colaborar para que el mundo vuelva a arrancar y crear un ambiente positivo".

04:00 La reina Isabel II del Reino Unido ha animado a la gente a vacunarse contra la covid-19 y pensar en los demás, según lo afirmó en una conversación virtual con sanitarios británicos y divulgada este viernes a los medios.

La monarca, de 94 años, y su esposo, el duque de Edimburgo, de 99, fueron vacunados el pasado enero en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, donde permanecen mientras continúan las restricciones para contener la propagación del coronavirus.

En el vídeo, los sanitarios le preguntaron a la reina cómo había sido su experiencia el día de la vacunación, a lo que contestó: "bueno, por lo que puedo entender, fue bastante inofensivo".

"Fue muy rápido y he recibido muchas cartas de personas que se han sorprendido de lo fácil que fue vacunarse", agregó Isabel II, que llevaba un vestido rosa y un collar de perlas de tres vueltas.

03:30 El presidente de China, Xi Jinping, aseguró que su país "seguirá prestando todo el apoyo posible" a la lucha de Colombia contra la covid.

Según informa hoy la agencia de noticias oficial Xinhua, Xi trasladó a su hómologo colombiano, Iván Duque, la intención de China de llevar a cabo "cooperación de vacunas" con Colombia.

En una conversación telefónica llevada a cabo este jueves, el líder chino habló de la "solidaridad" y la "profunda amistad" entre ambos países en el marco de la pandemia.

Por su parte, según la transcripción de Xinhua, Duque agradeció el apoyo de China desde el inicio de la expansión mundial del coronavirus, especialmente en lo respectivo al suministro de vacunas.

Este jueves, tras dialogar con Xi, Duque anunció que Colombia recibirá dos millones de vacunas de la china Sinovac que deberán llegar el 7 de marzo, que se unirán a los cargamentos ya arribados de dosis de esa misma firma (192.000 en un vuelo el pasado sábado) y de otras compañías internacionales como Pfizer/BioNTech.

JUEVES 25 DE FEBRERO

19:00 Brasil enfrenta una nueva etapa de la pandemia de coronavirus con variantes del virus que son tres veces más contagiosas, dijo el jueves el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, en momentos en que el país llega a un cuarto de millón de muertes por COVID-19.

Pazuello afirmó que el Gobierno ha distribuido entre 13 millones y 14 millones de dosis de vacunas y planea haber inoculado a la mitad de la población del país de 210 millones de habitantes para mediados de año.

Brasil negocia la compra de todas las vacunas que pueda y el Congreso apunta a una legislación que permita al Gobierno comprar inyecciones de Pfizer y de Jansenn, una unidad de Johnson & Johnson.

17:00 El presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Salud, Enrique Paris recibieron en el aeropuerto el tercer lote de vacunas Coronavac, del laboratorio Sinovac, y que trae alrededor de dos millones de dosis. "Esta semana estamos vacunando a las personas que quedaron rezagadas y también a los trabajadores de la educación y a las personas dializadas y trasplantadas" señaló el mandatario.

Se espera que este viernes llegue el cuarto cargamento con los otros dos millones de vacunas adicionales. El titular de la cartera sanitaria destacó que "estamos recibiendo cerca de 2 millones de vacunas Sinovac, mañana una cifra similar y ayer del laboratorio Pfizer que nos permitirán seguir con esta campaña de vacunación".

15:50 El Ministerio de Salud de Italia ha confirmado este jueves 308 muertes más, lo que representa un ligero descenso con el día anterior, por lo que el total de fallecidos por coronavirus es de 96.974 desde el origen de la pandemia.

En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias han contabilizado otros 19.886 casos de coronavirus, frente a los 16.424 del miércoles. En total, 2.868.435 han contraído la enfermedad, de las cuales 2.375.318 han logrado superar la enfermedad, 12.853 además este jueves.

14:00 Astrazeneca ha planteado este jueves el uso de plantas fuera de la UE para fabricar más dosis de la vacuna contra el coronavirus con las que pueda recuperar el terreno perdido con respecto a los retrasos del primer trimestre.

Los problemas con las entregas de la farmacéutica británica, que suministrará un 60% menos de dosis que las pactadas con la Comisión Europea, ha centrado la intervención de los directores ejecutivos de Astrazeneca, Curevac, Moderna, Pfizer, Sanofi y Novavax en el Parlamento Europeo.

Ante las críticas mayoritarias de los eurodiputados, el responsable de Astrazeneca, Pascal Soriot, ha planteado que la empresa puede gestionar la fabricación "a nivel global" para hacer frente a los problemas de producción y, de esta forma, tratar de recuperar el terreno perdido a principios de año.

"Estamos viendo cómo pueden ayudar otras plantas a la producción y distribución de vacunas en la UE para alcanzar en el segundo trimestre el volumen original de dosis que proyectamos. Podrían ser plantas de distintos lugares, incluyendo Estados Unidos", ha indicado Soriot.

13:10 En un nuevo balance diario, la subsecretaria Paula Daza indicó que este lunes avanzan de cuarentena a transición las comunas de Mejillones, Tierra Amarilla, Vichuquén, Constitución, Empedrado, Maullín y Coyhaique. Además, pasan a preparación Olmué, Quinta de Tilcoco, Quillón, Quirihue y Curarrehue.

Por el contrario, retroceden a transición el sábado Chañaral, Salamanca, Vicuña y Florida, y vuelven a cuarentena San Antonio y Vilcún.

09:15 BioNTech y Pfizer están lanzando un ensayo para estudiar el uso de una tercera dosis de su vacuna contra el Covid-19 para estimular la respuesta inmune en un intento de abordar nuevas variantes del virus.

El par comenzará dando dosis adicionales a los participantes del ensayo de fase 1. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, dijo que no ha visto ninguna evidencia de que la vacuna actual no proteja contra las variantes circulantes. Pero, dijo que el estudio de refuerzo es "fundamental" para comprender la seguridad de una tercera dosis y la inmunidad contra las nuevas cepas.

El anuncio se produce después de que el regulador estadounidense instó a los fabricantes de vacunas a prepararse para nuevas variantes a principios de esta semana. Las empresas también están hablando con los reguladores sobre cómo adaptar una vacuna específicamente a la variante 501.V2, que se detectó por primera vez en Sudáfrica.

08:30 El Producto Interno Bruto (PIB) de México sufrió una contracción de 4,5% interanual en el cuarto trimestre y cerró 2020 con una caída de 8,5% en la medición a precios constantes, reportó el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La segunda mayor economía latinoamericana registró un avance de 3,3% en los meses de octubre a diciembre en comparación al tercer trimestre del 2020, añadió el reporte de la agencia.

07:30 La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta sobre el impacto del "Covid prolongado", advirtiendo que aproximadamente una de cada 10 personas infectadas seguía mal después de 12 semanas y muchas sufrían durante "mucho más tiempo".

Si bien los funcionarios de salud aún tienen que establecer qué proporción de pacientes con coronavirus han tenido síntomas que no se disiparon, las cifras fueron lo suficientemente altas como para tener "graves consecuencias sociales, económicas, de salud y salud ocupacional", dijo Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa.

06:00 Los docentes en Inglaterra decidirán las calificaciones finales de los alumnos que terminan los ciclos más importantes de la enseñanza secundaria, al cancelarse los exámenes por la pandemia, confirmó este jueves el ministerio de Educación.

Todos los años en el Reino Unido los adolescentes de entre 15 y 16 años deben examinarse en unas pruebas conocidas como "GCSE" y los jóvenes de entre 17 y 18 años hacen los denominados exámenes de nivel "A", necesarios para acceder a la universidad.

Estas pruebas son corregidas cada año por profesionales externos, no vinculados a los alumnos que deben evaluar.

05:00 El primer gran estudio del mundo real de la vacuna Pfizer/BioNTech que se revisó de forma independiente muestra que la inyección es muy eficaz para prevenir el COVID-19, en un momento potencialmente histórico para los países desesperados por poner fin a los confinamientos y reabrir las economías.

Hasta ahora, la mayoría de los datos sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 se han obtenido en condiciones controladas en ensayos clínicos, lo que deja un elemento de incertidumbre sobre cómo los resultados se traducirían en el mundo real con sus impredecibles variables.

La investigación hecha en Israel, dos meses después de uno de los despliegues de vacunas más rápidos del mundo, mostró que dos dosis de la inyección de Pfizer redujeron los casos sintomáticos de COVID-19 en un 94% en todos los grupos de edad y las enfermedades graves en casi la misma proporción.

El estudio de alrededor de 1,2 millones de personas también mostró que una sola inyección era un 57% efectiva para proteger contra infecciones sintomáticas después de dos semanas, según los datos publicados y revisados ​​por pares en el New England Journal of Medicine el miércoles.

03:00 Perú redujo a un día semanal la cuarentena en 24 zonas de riesgo extremo en el país, incluyendo Lima, y anunció el reinicio de algunas actividades comerciales tras una desaceleración de contagios y muertos por COVID-19, dijo el miércoles el Gobierno.

La primera ministra, Violeta Bermúdez, afirmó que la cuarentena se mantendrá sólo los domingos hasta mediados de marzo, aunque también un toque de queda por siete horas en las noches en la semana, mientras el Gobierno analiza la evolución de la pandemia para decidir o no nuevas restricciones.

"Este esfuerzo por dos semanas adicionales nos permitirá contar con mayores posibilidades de trabajar por un lado (...) y buscar que esta desaceleración continúe y no perder este poquito avance que hemos ido ganando", manifestó en una conferencia de prensa junto a algunos miembros de su gabinete.

Bermúdez refirió que tras escuchar a representantes de varios tipos de negocios se decidió la reapertura de centros comerciales, restaurantes y centros de cuidado personal con un aforo de entre 20% y 40% en las zonas de riesgo extremo como Lima, que alberga casi un tercio de la población del país.

MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO

18:30 Moderna Inc. planea estudiar múltiples enfoques para las vacunas de refuerzo que podrían proteger contra las variantes emergentes del coronavirus, mientras se prepara para producir más dosis de sus vacunas este año y el próximo.

En un comunicado, Moderna dijo que había completado la fabricación de dosis de una nueva versión de su vacuna Covid-19 modificada para atacar la cepa de Sudáfrica, o B.1.351, y la envió a investigadores de los Institutos Nacionales de Salud para su estudio clínico. La vacuna de refuerzo de Sudáfrica es parte de una estrategia múltiple que Moderna está tomando contra nuevas variantes, dijo la compañía.

17:00 Los casos y muertes por COVID-19 en Estados Unidos disminuyeron un 30% en la última semana en comparación con la anterior y la mayoría de los países sudamericanos están reportando una caída de los nuevos casos, dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero las vacunas son escasas, dijo la directora de la OPS, Carissa Etienne, y pasarán meses antes de que la vacunación afecte la tasa de infecciones por COVID-19. Hasta esta semana, 78 millones de personas han sido vacunadas en América, la gran mayoría en América del Norte, dijo.

16:00 El presidente del Comité Asesor Ministerial sobre Vacunas de Sudáfrica, Barry Schoub, ha informado este miércoles de que se han registrado ya en el país unas 4.000 reinfecciones de coronavirus debido a la mutación de una de sus cepas.

Schoub ha explicado que "esto probablemente se deba en gran medida a la variante" del virus que por primera vez se identificó en Sudáfrica el año pasado, la conocida por los científicos como B.1.351, la cual se ha convertido en la cepa dominante.

Hasta el momento, Sudáfrica es el país del continente más golpeado por la pandemia, con más de 1,5 millones de casos acumulados de coronavirus y cerca 49.500 fallecidos, muy por delante del siguiente más afectado, Marruecos, con algo más de 81.700 contagio y 8.500 muertos aproximadamente.

15:28 Los dirigentes de la Unión Europea acordarán el jueves elaborar certificados de vacunación para los ciudadanos de la UE que se hayan vacunado contra la enfermedad Covid-19, una medida que podría ayudar especialmente a los países del sur, que dependen en gran medida del turismo y están desesperados por rescatar la temporada de vacaciones de este verano.

Los confinamientos y restricciones para frenar la pandemia provocaron el año pasado la mayor recesión económica de la historia en el bloque de los 27, afectando de forma desproporcionada al sur de la UE, cuya economía suele depender mucho más de los turistas.

Ahora que el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 se está acelerando, algunos Gobiernos, como los de Grecia y España, están presionando para que se adopte rápidamente un certificado a escala de la UE para las personas ya inoculadas, de modo que puedan volver a viajar.

Sin embargo, aunque los miembros de la UE están de acuerdo en que un certificado de vacunación sería bienvenido, es necesario trabajar en los detalles, incluyendo si debe ser en forma digital, si debe aceptarse a nivel mundial y en qué etapa del proceso de inoculación de dos pasos debe ser emitido.

"Pedimos que se siga trabajando en un planteamiento común de los certificados de vacunación", indica un borrador de la declaración de los líderes por videoconferencia al que tuvo acceso Reuters, sin que se establezca un plazo para llegar a una resolución.

14:30 Estados Unidos distribuirá de tres a cuatro millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson la próxima semana, en espera de la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos, dijo el miércoles el coordinador de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, Jeff Zients.

Un ejecutivo de Johnson & Johnson había dicho el martes que la compañía esperaba enviar casi 4 millones de dosis de la vacuna una vez que obtuviera la autorización.

La vacuna adicional ayudará a la administración del presidente Joe Biden en su objetivo de aumentar la vacunación en todo el país mientras busca controlar la pandemia que ha costado más de 500.000 vidas en Estados Unidos y ha golpeado la economía.

13:30 El Gobierno de Brasil está discutiendo con el Congreso una medida para relajar los requerimientos para la compra de vacunas contra el Covid-19 a Pfizer Inc y a la unidad Janssen de J&J, dijo el miércoles el ministro de Salud, Eduardo Pazuello.

El Gobierno federal ha tenido problemas para alcanzar acuerdos, en particular con Pfizer, ya que las demandas del contrato son onerosas. Pfizer dice que muchos países han accedido a sus requerimientos. El ministro Pazuello dijo que si el Congreso accede a relajar la normativa, Brasil probablemente comprará las vacunas.

12:40 El Grupo de los 20 países desarrollados y emergentes debería tomar medidas políticas firmes para revertir una "divergencia peligrosa" que amenaza con dejar languideciendo a la mayoría de las economías en desarrollo durante años, dijo el miércoles la directora del Fondo Monetario Internacional en un blog.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que se necesitaba "una colaboración internacional mucho más sólida" para acelerar el despliegue de las vacunas Covid-19 en los países más pobres, incluido más financiamiento para ayudarlos a comprar dosis y reasignar el exceso de vacunas de los países con superávit a los deficitarios.

Georgieva pidió un apoyo fiscal continuo y específico por parte de los gobiernos del G20 para respaldar las economías, y dijo que los bancos centrales deberían mantener políticas monetarias y financieras flexibles para respaldar el flujo de crédito a los hogares y las empresas.

12:00 La vacuna de Covid-19 de Johnson & Johnson, que requiere una sola dosis para su administración, ha demostrado ser segura y eficaz en los ensayos, según documentos publicados el miércoles por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), lo que abre el paso a su aprobación para el uso de emergencia.

El comité de expertos independientes de la FDA se reúne el viernes para decidir si aprueba la vacuna. Aunque no está obligada a seguir el consejo de sus expertos, la FDA sí lo hizo en el momento de autorizar las vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc.

En un ensayo mundial en el que participaron casi 44.000 personas, la vacuna de J&J mostró una eficacia del 66% en la prevención de la Covid-19 contra múltiples variantes, según informó la empresa el mes pasado.

La vacuna resultó eficaz tanto para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 como para combatir los casos de enfermedad confirmados por pruebas PCR al menos 14 días después de la vacunación, según informó la FDA en sus documentos informativos.

11:18 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 2.554 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 807.872 los casos del virus en Chile.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 23 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes sufrieron complicaciones tras infectarse del brote ya suman 20.173 en total.

Además, la cartera dio a conocer que también ayer se realizaron 28.884 exámenes PCR, lo que implica que a la fecha se han aplicado 9.152.297 tests en el país.

09:12 India anunció el miércoles una expansión de su programa de vacunación, pero advirtió que las infracciones de los protocolos del coronavirus podrían empeorar el aumento de infecciones en muchos estados.

Casi un mes después de que el ministro de Salud declarara que se había contenido el Covid-19, estados como Maharashtra en el oeste y Kerala en el sur informaron un aumento en los casos, mientras crece la renuencia al uso de mascarillas y al distanciamiento social.

Los contagios en India, el segundo país con más casos del mundo con 11,03 millones, aumentaron en las últimas 24 horas en 13.742, según los datos del Ministerio de Salud. Las muertes subieron en un máximo de dos semanas de 104 a 156.567.

"Cualquier laxitud en la implementación de medidas estrictas para frenar la propagación, especialmente en vista de nuevas cepas del virus (...) podría agravar la situación", dijo el Ministerio en un comunicado.

09:00 La firma de la calificación de deuda Moody's revisó al alza para el año los panoramas económicos de Estados Unidos y de mercados emergentes, incluido México, aunque redujo las perspectivas para Europa luego de los estrictos confinamientos que sufrió la región.

Moody's elevó su previsión de crecimiento de Estados Unidos a 4,7% este año, desde el 4,2% que esperaba en noviembre. Los mercados emergentes también se movieron al alza como grupo al 7% desde 6,1%, liderados por mejores perspectivas en la expansión de China, India y México. En tanto, la zona euro y Reino Unido sufrieron un recorte de proyecciones de crecimiento a 3,7% y 4,7%, desde 4,7% y 5,2%, respectivamente.

"Los efectos de empresas, sectores y regiones continúan siendo dispares y la crisis del COVID persistirán como un desafío para las economías del mundo más allá del horizonte de dos años", dijo Moody's en un reporte con sus más recientes estimaciones.

08:30 Mientras en el país más de 3 millones de personas ya se han vacunado, en la madrugada arribaron 189.150 mil dosis más de la vacuna Pfizer.

Este es el sexto cargamento recibido por este laboratorio.

"Con estos nuevos embarques, la población tiene que estar segura que van a recibir la dosis de vacunación correspondiente", dijo el ministo de Salud, Enrique Paris,

07:10 La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE trabajan con AstraZeneca para conseguir que la farmacéutica pueda suministrar "un número suficiente" de dosis de su vacuna contra la covid-19 previsto en el segundo trimestre de este año, dijo este miércoles a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.

"Lo importante para nosotros es que, junto con los Estados miembros, podemos garantizar la entrega rápida de un número suficiente de dosis. La Comisión y los Estados miembros están en contacto con la empresa y trabajan para conseguirlo", señaló el portavoz comunitario de Sanidad, Stefan de Keersmaecker, tras las dudas que han resurgido sobre la capacidad de AstraZeneca de poder cumplir sus compromisos contractuales con la UE.

Por su parte, AstraZeneca confirmó a última hora del martes sus previsiones de suministrar 180 millones de dosis de su vacuna contra la covid-19 a la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, desmintiendo así informaciones periodísticas que reducían esa cifra a menos de la mitad.

06:00 El laboratorio chino CanSino Biologics anunció este miércoles que la Adminstración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) está tramitando la solicitud enviada por la compañía para comercializar su vacuna contra la covid en el país asiático.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, CanSino agregó que, tras concluir la tercera fase de los ensayos clínicos, su vacuna tiene una eficacia del 65,28 % para prevenir todos los síntomas del Covid 28 días después de la inoculación y del 95,47 % para prevenir casos graves después de 14 días.

Según la empresa, la vacuna cumple con todos los estándares técnicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por los reguladores chinos, y ya ha sido aprobada para su uso en México, país que ya ha recibido más de dos millones de dosis.

Los ensayos clínicos se realizaron en México, Pakistán, Rusia, Chile y Argentina con la vacunación de más de 40.000 voluntarios, según la firma.

04:00 La incidencia de contagios en Alemania bajó de nuevo a los 60 casos semanales por 100.000 habitantes, en pleno debate para un alivio en el cierre de la vida pública y pese a que desde el Gobierno se alerta de una nueva ola de infecciones.

La incidencia media en el país se situó en los 59,3 positivos en siete días y por 100.000 habitantes, después de que el martes subiera a 60,5 casos. Cuatro semanas atrás, el nivel estaba en 101,0 positivos semanales; el peak se había alcanzado el 22 de diciembre, con 197,6 casos.

La cifra de contagios en 24 horas se situó hoy en 8.007 y la de víctimas mortales en 422, según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKO) de virología.

MARTES 23 DE FEBRERO

18:00 Las autoridades sanitarias francesas han informado este martes de 20.064 nuevos contagios y de otras 314 muertes por coronavirus en su última actualización de las cifras oficiales.

En total, 3.629.891 personas han contraído la enfermedad desde el origen de la pandemia, de las cuales 85.070 han fallecido. Las cifras de este martes contrastan con las del día anterior, cuando se contabilizaron 4.646 positivos, aunque los datos a principios de semana suelen ser más bajos.

16:30 La canciller Angela Merkel advirtió que Alemania se encuentra en medio de una tercera ola de infecciones por coronavirus y que las medidas para reabrir escuelas y empresas deben sopesarse con cautela mientras el país debate cómo salir de su bloqueo y aliviar su debilitada economía.

El fin de las restricciones al contacto personal debe ir acompañado de más pruebas y vacunas, dijo Merkel a los legisladores del bloque conservador liderado por la Unión Demócrata Cristiana el martes en una videoconferencia, según un participante en la llamada. El canciller advirtió que la variante del virus del Reino Unido ya se está propagando en Alemania, amenazando el éxito de los esfuerzos de contención del país hasta la fecha.

Helge Braun, jefe de gabinete de Merkel, dijo a los legisladores que el virus mutado podría conducir rápidamente a un aumento de nuevas infecciones, y que la denominada tasa de incidencia, una medida clave para los casos diarios confirmados, aumentaría hasta 800. El promedio La tasa de incidencia en Alemania se encuentra actualmente en 60, según datos del Instituto Robert Koch , y Merkel ha establecido una tasa de 50 como el mínimo para eliminar ciertas restricciones, y posiblemente se reduzcan más restricciones a una tasa por debajo de 35.

Los funcionarios federales y estatales han propuesto una variedad de planes para salir del bloqueo actual, lo que genera cierta confusión sobre el manejo de la pandemia. El ministro de Salud, Jens Spahn, se vio obligado a abandonar un plan para ofrecer pruebas gratuitas a partir de marzo en medio de la oposición de los líderes estatales. Merkel discutirá las estrategias de prueba en su próxima reunión con esos funcionarios el 3 de marzo.

15:30 Johnson & Johnson espera poder enviar cerca de 4 millones de dosis de su vacuna Covid-19 cuando reciba la autorización en Estados Unidos, dijo el martes un ejecutivo en una audiencia en la Cámara de Representantes.

La vacuna de dosis única será evaluada por un comité de asesoramiento externo de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos más adelante esta semana y podría recibir la autorización de uso de emergencia poco después.

Richard Nettles, vicepresidente de asuntos médicos de Janssen Pharmaceutical -una unidad de J&J-, dijo que la compañía espera entregar 20 millones de dosis de la vacuna antes de fines de marzo.

14:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el martes en 3.161.432, añadiendo 7.461 nuevos contagios y 443 muertes respecto a las cifras totales anunciadas el lunes por el Ministerio de Sanidad.

El departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 3.184, frente a los 1.614 anunciados el lunes.

En los 14 días hasta el martes, el número de contagios ascendió a 110.906, lo que supone una media diaria de 7.922, frente a la media móvil de 8.471 del último informe.

13:00 El Presidente Piñera encabezó la reunión del Consejo Asesor de Educación en La Moneda oportunidad en que se confirmó el inicio del año escolar a nivel presencial en forma "voluntaria y gradual" a partir del 1 de marzo.

Piñera acompañado de representantes del Colegio de Profesores, del Colegio Médico y de alcaldes; explicó que "nuestro gobierno ha puesto en marcha plan de inicio escolar, que comienza el 1 de marzo y que será voluntario, gradual, flexible y seguro. Serán los padres los que decidan cuándo enviar a sus hijos a las escuelas".

El sistema será mixto con clases a distancia y en forma presencial, en que cada establecimiento debe llevar adelante un plan de clases cumpliendo todas las medidas de seguridad para alumnos y docentes.

Afirmó que "todos sabemos que la educación a distancia no llega igual a todos los niños y nunca va a sustituir a la educación presencial. La falta de educación presencia por meses no solo ha provocado daño en la formación sino que ha incrementado las brechas de aprendizaje".

El mandatario agradeció "el rol insustituible" de los profesores en todos estos meses de pandemia.

11:14 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 2.356 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 805.317 los casos nacionales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 25 personas en el mismo período de tiempo, subiendo a 20.151 los decesos totales de quienes han sufrido complicaciones luego de contraer el virus.

Adicionalmente, la cartera señaló que ayer se realizaron 31.486 exámenes PCR en el país, lo que implica que ya van 9.123.413 de tests a nivel nacional.

11:00 Brasil aprobó en su totalidad una vacuna Covid-19 desarrollada por Pfizer Inc y BioNTech SE , dijo el martes la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), aunque falta que Brasilia y Pfizer pongan fin a sus diferencias y lleguen a un acuerdo de suministro.

La inyección de Pfizer/BioNTech es la primera vacuna contra el coronavirus que se aprueba plenamente en Brasil, dijo el regulador brasileño. A la fecha, vacunas desarrolladas por AstraZeneca y Sinovac Biotech Ltd de China sólo han sido aprobadas para uso de emergencia en el país.

La aprobación es una buena noticia para Brasil, cuya campaña de inmunización ha estado plagada de retrasos y disputas políticas. Sin embargo, no está claro si la aprobación definitiva facilitará un acuerdo de suministro de una inyección altamente eficaz, que ya se está aplicando a nivel mundial.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado los términos de un acuerdo propuesto por Pfizer, diciendo que es demasiado oneroso para Brasil, ya que exime a la firma estadounidense de una posible responsabilidad por problemas imprevistos.

10:00 La Comisión Europea pidió el martes a seis países de la UE que reduzcan las restricciones fronterizas unilaterales que han establecido para luchar contra el Covid-19, en un intento de coordinar un tratamiento menos restrictivo de la circulación de bienes y personas dentro del bloque.

El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, dijo que había dado a Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungría y Suecia 10 días para justificar unas restricciones que, según él, habían ido "demasiado lejos".

"Es necesario volver a un enfoque coordinado de todas las medidas adoptadas en relación con la libre circulación de personas y mercancías en la Unión Europea", dijo Reynders.

Un portavoz de la Comisión Europea dijo que, en ausencia de un plan coordinado en el que participen los 27 Estados miembros, "nos arriesgamos a una fragmentación y a interrumpir tanto la libre circulación como las cadenas de suministro, algo que hemos vuelto a constatar en las últimas semanas".

09:00 Los médicos de los hospitales griegos iniciaron el martes una jornada de huelga y decenas de personas se manifestaron en Atenas para protestar por las "asfixiantes" condiciones de trabajo en los hospitales en primera línea de la pandemia de coronavirus.

Con alrededor de 6.000 muertos, Grecia ha logrado contener la pandemia mejor que gran parte de Europa y ha evitado que su servicio sanitario, golpeado por años de crisis financiera, se derrumbe.

Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos están operando aproximadamente al 80% de su capacidad y los médicos quieren que el gobierno cree nuevas unidades para los pacientes de Covid-19 en lugar de utilizar las ya existentes, así como que contrate más personal y utilice recursos del sector privado.

"Existe un grave riesgo tanto para los pacientes en estado crítico de Covid-19 como para los pacientes en estado crítico de otras enfermedades", dijo el sindicato de médicos de hospitales, OENGE, en un comunicado. Describió la situación en los hospitales como "asfixiante".

08:00 Venezuela podría empezar a recibir en mayo vacunas del sistema Covax contra el coronavirus, dijo el martes el asesor médico del líder opositor, Juan Guaidó.

La fecha de llegada de esas vacunas depende de la aprobación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, agregó el médico infectólogo Julio Castro.

07:00 El principal funcionario estadounidense para enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo el martes a CNN que espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) pronto alivien algunas recomendaciones del Covid-19 destinadas a frenar su avance entre las personas vacunadas.

"Creo que van a escuchar más recomendaciones sobre cómo puede relajar el rigor de algunas de las cosas, particularmente cuando se trata de algo como su propia familia, cuando la gente ha sido vacunada", declaró Fauci. Agregó que esperaba la nueva guía "muy pronto".

06:00 Un ministro alemán defendió el martes las últimas restricciones fronterizas como necesarias para frenar la propagación de variantes más contagiosas del coronavirus mientras la UE enfrenta una nueva ola de restricciones de viaje inconexas.

"Estas medidas obviamente ejercen una presión masiva sobre las regiones fronterizas, los viajeros y el transporte de mercancías y el mercado único, pero la protección de nuestros ciudadanos es primordial", dijo el ministro alemán de Europa, Michael Roth, antes de las conversaciones con sus homólogos de la UE el martes.

Indicó, sin embargo, que Alemania estaba tratando de evitar en su frontera con Francia restricciones similares a las vigentes en las fronteras checa y austriaca.

04:00 El viceministro de Salud Pública de Perú, Percy Minaya, señaló que la propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) es extender la cuarentena focalizada que se aplica en las regiones de nivel extremo de contagio, medida que busca detener el avance de la segunda ola del Covid-19.

"Nuestra propuesta es que sí (se debe ampliar la cuarentena), pero tiene que hacerse ajustes necesarios", expresó el funcionario en RPP Televisión.

Minaya detalló que los "ajustes" están referidos al tema del control de las aglomeraciones en los espacios públicos, como los parques, en los puntos de compra de productos y la salida de las personas a las calles, a fin de reducir la "capacidad de transmisión" del virus.

La cuarentena se inició el 31 de enero y debía concluir el 14 de febrero, pero fue ampliada hasta el 28 de febrero ante el avance de la segunda ola del Covid-19.

02:00 México recibió el lunes por la noche un primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

La entrega, consistente en 200.000 vacunas, se produce luego de una reciente conversación entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, agregó el funcionario en su cuenta de Twitter.

00:00 El primero de tres paneles de expertos en Corea del Sur que revisan una vacuna Covid-19 desarrollada por Pfizer Inc y BioNTech dio su recomendación el martes para que el gobierno de ese país apruebe la vacuna.

El panel farmacéutico nacional planea hacer su recomendación el viernes, el mismo día en que Corea del Sur comenzará su campaña de inmunización. Pero el gobierno esperará a un tercer panel, que no ha dicho cuándo llegará a su conclusión, antes de decidir si otorga la aprobación.

Las personas de alto riesgo, priorizadas al inicio de la campaña de vacunación, serán inoculadas con una vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

LUNES 22 DE FEBRERO

18:00 Las autoridades francesas endurecerán durante los fines de semanas las restricciones en la Costa Azul, donde habrá un nuevo confinamiento de viernes a lunes, y prohibirá el consumo de alcohol en algunas de las principales calles de París para evitar posibles rebrotes de coronavirus.

Las medidas en la costa mediterránea francesa se toman en respuesta a un renovado crecimiento de los casos, según ha informado el prefecto de la región, Bernad Gonzalez.

Así pues, el confinamiento comenzará a las 18:00 horas del viernes y durarán hasta las 6.00 horas del lunes, según recoge 'Le Figaro' y también cerrarán los establecimientos comerciales no esenciales de más de 5.000 metros cuadrados desde el miércoles.

16:40 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 3.153.971, añadiendo 20.849 nuevos contagios y 535 muertes respecto a las cifras totales anunciadas el viernes por el Ministerio de Sanidad, último día en que se publicaron cifras oficiales.

El departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 1.614, frente a los 3.986 anunciados el viernes.

En los 14 días hasta el lunes, el número de contagios ascendió a 118.597, lo que supone una media diaria de 8.471, frente a la media móvil de 9.900 del último informe.

15:00 La Organización Mundial de la Salud ha acordado un plan de compensación para los reclamos por efectos secundarios graves en personas de 92 países pobres que reciban vacunas Covid-19 a través del esquema COVAX, resolviendo una gran preocupación entre los gobiernos receptores.

El programa, que según la OMS fue el primer y único mecanismo de compensación por lesiones causadas por vacunas que opera a escala internacional, ofrecerá a las personas elegibles "un proceso rápido, justo, sólido y transparente", dijo la OMS en un comunicado.

"Al proporcionar una compensación global sin culpa en la liquidación total y final de cualquier reclamo, el programa COVAX apunta a reducir significativamente la necesidad de recurrir a los tribunales de justicia, un proceso potencialmente largo y costoso", dice el comunicado.

Las preguntas sobre cómo se manejarían los reclamos de compensación en caso de efectos secundarios graves de la vacuna Covid-19, que probablemente sean muy raros, habían sido una preocupación para los países debido a que recibirían inyecciones de Covid-19 a través del plan COVAX.

Los países que financian su propia adquisición de la vacuna Covid-19 también planifican sus programas de responsabilidad.

13:15 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, informó que a contar de este jueves 25 de febrero, el toque de queda cambia de horario y regirá desde las 23:00 a 05:00 horas.

En el plano epidemiológico, el Ministerio de Salud indicó que Chile superó los 800.000 contagios de Covid-19, pues la cartera reportó 3.547 nuevos casos, lo que eleva a 803.009 los infectados por el virus. Además, la autoridad lamentó el fallecimiento de 84 personas, llegando a 20.126 los decesos de quienes han contraído la enfermedad.

También en las últimas 24 horas se indicó que fueron realizados 54.650 exámenes PCR, lo que eleva a 9.091.927 el total de tests aplicados. Además, hasta las 11 de la mañnaa de hoy, 1.735.634 personas mayores de 65 años se habían vacunado.

Por el contrario, retroceden a transición las comunas de Melipilla, Yerbas Buenas, Illapel y Papudo, al mismo tiempo que vuelven a preparación Til Til, Tirúa y Cunco, y retrocede a cuarentena Linares y Huara.

13:00 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se comprometió a reabrir las tiendas y la hospitalidad al aire libre de Inglaterra a partir de mediados de abril, ya que estableció su objetivo de reiniciar completamente la economía a partir del 21 de junio.

En una declaración al Parlamento, Johnson estableció cuatro pasos para reabrir cuidadosamente el país después de su cierre, advirtiendo que se necesitarían al menos cinco semanas entre cada uno para juzgar el impacto en las infecciones y las muertes. "La amenaza sigue siendo sustancial", dijo Johnson. "Es tan crucial que esta hoja de ruta sea cautelosa, pero también irreversible. El final está a la vista y un año miserable dará paso a una primavera y un verano muy diferente e incomparablemente mejor al panorama que vemos hoy ".

La orientación del gobierno que pide a las personas que trabajen desde casa siempre que sea posible permanecerá vigente durante otros cuatro meses, y la solicitud se examinará como parte de una revisión de las medidas de distanciamiento social. La relajación del tercer cierre nacional de Inglaterra comenzará con el regreso de las escuelas para todos los alumnos el 8 de marzo, seguido de reuniones al aire libre de seis personas o dos hogares al aire libre a partir del 29 de marzo.

A partir del 12 de abril como muy pronto, podrían reabrir grandes sectores de la economía: tiendas no esenciales, peluquerías y salones de uñas, atracciones al aire libre que incluyen zoológicos y parques temáticos, gimnasios y piscinas cubiertas, y hospitalidad para servicios al aire libre. En este momento también se abriría un alojamiento de vacaciones con cocina propia.

A partir del 17 de mayo, como muy pronto, reabrirán los hoteles y la hospitalidad interior, así como los lugares de entretenimiento como cines y áreas de juego para niños. Los viajes internacionales también podrían reanudarse a partir de esta fecha, aunque esto sigue sujeto a una revisión del gobierno.

El 21 de junio es la fecha más temprana en la que se pueden levantar todos los límites al contacto social y los sectores finales de la economía, como los clubes nocturnos, podrían reabrirse. Cada movimiento se llevará a cabo de manera uniforme en toda Inglaterra.

12:30 La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el lunes que juzgará el éxito del plan de estímulo del presidente Joe Biden por la rapidez con que la economía vuelva a los niveles de desempleo anteriores a la pandemia de Covid-19.

En una intervención en un evento online del New York Times Dealbook, Yellen también restó importancia al aumento de los niveles de deuda que supondría el plan de recuperación de Biden, de 1,9 billones de dólares, que se está debatiendo en el Congreso.

Afirmó que, debido a las tasas de interés bajas, los gastos por intereses de Estados Unidos en relación con el PIB están en los niveles de 2007.

11:40 La pandemia de Covid-19 posiblemente ampliará las brechas de riqueza en Europa, a menos que las autoridades ayuden a poner fin a la crisis de salud en el mundo, apoyen a las economías hasta que la pandemia termine e inviertan para hacerlas más amigables con el medioambiente, dijo el Fondo Monetario Internacional.

En un discurso a una conferencia del Parlamento Europeo el lunes, Kristalina Georgieva, elogió a los gobiernos de la UE por destinar más de 3 billones de euros en apoyo fiscal a empresas y hogares, incluidos planes de retención de empleo que ayudaron a más de 54 millones de trabajadores.

"Pero el camino hacia la recuperación es (...) desigual (...) debido a la diferencia en las posiciones iniciales, la estructura económica y la capacidad de respuesta, lo que hace que las desigualdades crezcan tanto entre los países como dentro de ellos", dijo.

Agregó que en el bloque de 27 naciones, los países que son destinos turísticos tradicionales, como España, Grecia e Italia, se contrajeron más del 9% en 2020 en comparación con una caída promedio del 6,4% en toda la UE.

Según las previsiones del FMI, a finales de 2022, la renta per cápita de Europa central y del este estaría un 3,8% por debajo de las proyecciones anteriores a la crisis, en comparación con un déficit de solo el 1,3% para las economías avanzadas de la UE.

10:34 Se han inyectado más de 200 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo a medida que los países se apresuran a inmunizar a sus ciudadanos. La inmunización masiva ha elevado el número total de dosis emitidas a casi 205 millones en dos meses y medio, mostró el rastreador de vacunas del Financial Times.

Israel, los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido se han adelantado a otros países importantes, administrando alrededor de 79, 57 y 27 dosis por cada 100 personas, respectivamente. Los tres países, junto con EEUU y la Unión Europea, representan alrededor del 57% de las dosis administradas.

09:40 El desarrollador de fármacos Novavax Inc dijo el lunes que ha completado la inscripción de pacientes para el estudio de última etapa de su vacuna contra el COVID-19 en Estados Unidos y México.

La compañía dijo el mes pasado que su vacuna tuvo una eficacia del 89,3% en la prevención de COVID-19 en un ensayo realizado en Reino Unido, y fue casi tan eficaz en la protección contra la variante más altamente contagiosa descubierta por primera vez allí.

Novavax dijo que había inscrito a 30.000 voluntarios en Estados Unidos y México.

En el ensayo de última fase, la empresa dijo que el 20% de los participantes eran latinos, el 13% eran afroamericanos y el 13% tenían 65 años o más.

08:50 El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará planes el lunes para reabrir las escuelas de Inglaterra y permitir que las personas vean a familiares y amigos, como parte de una salida gradual del bloqueo de COVID-19 que es ayudada por uno de los lanzamientos de vacunas más rápidos del mundo.

Con más de 120.000 muertes, Gran Bretaña ha sufrido la quinta cifra oficial de muertos más alta del mundo por la pandemia y su economía de 3 billones de dólares ha sido su mayor caída en más de 300 años.

Pero un comienzo rápido para el lanzamiento de la vacuna más un duro bloqueo nacional de casi dos meses significa que Johnson ahora puede establecer una flexibilización cautelosa de las restricciones en Inglaterra.

08:00 La confianza de los empresarios alemanes ha rebotado en febrero hasta su nivel más elevado desde el pasado mes de octubre, a pesar de las medidas de confinamiento introducidas para contener las nuevas oleadas de contagios de Covid-19, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que se ha situado en 92,4 puntos desde los 90,3 del pasado mes de enero.

El dato correspondiente a la evaluación por parte de los empresarios de la presente coyuntura de la economía germana ha mejorado ligeramente en el segundo mes de 2021, hasta los 90,6 enteros, respecto de los 89,2 puntos del último mes de 2020. A su vez, las expectativas han registrado un importante repunte, al situarse en los 94,2 puntos, frente a los 91,5 de enero, su nivel más alto desde octubre.

06:00 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo hoy que las sanciones internacionales, que incluyen el bloqueo en el exterior de activos pertenecientes a su país, están impidiendo que su país ofrezca una mejor respuesta a la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de la covid-19.

En una intervención virtual durante la inauguración de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro dijo que su país afronta más de 450 medidas punitivas que buscan "ejercer una presión desmedida y una persecución" en su contra, con el fin último de provocar un cambio de gobierno.

