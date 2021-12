Biden prevé un invierno de "grave enfermedad y muerte" para los no vacunados contra el Covid-19 | Minuto a minuto

País

VIERNES 17 DE DICIEMBRE

07:00 El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a las personas no vacunadas contra el Covid-19 de que se avecina un invierno de "grave enfermedad y muerte" debido al avance de la nueva variante Ómicron de coronavirus.

El inquilino de la Casa Blanca ha puesto en valor que, gracias a los pasos que se han dado desde la administración, "Ómicron aún no se ha extendido tan rápido como lo podría haber hecho", si bien la nueva cepa ahora "se está extendiendo y va a aumentar".

"Estamos ante un invierno de graves enfermedades y muerte para los no vacunados, para ellos y sus familias, y los hospitales pronto se abrumarán (de nuevos infectados)", dijo el mandatario desde la Casa Blanca.

En este punto, Biden ha invitado a todos los estadounidenses que aún queden sin vacunar a que lo hagan, a la par que ha instado a aquellos que ya cuenten con la pauta completa a que obtengan una dosis de refuerzo. "Si está vacunado y tiene su dosis de refuerzo, está protegido contra enfermedades graves y la muerte", añadió.

JUEVES 16 DE DICIEMBRE

19:00 El gigante tecnológico estadounidense Google ha comunicado a su plantilla que aquellos empleados que no se hayan vacunado contra el Covid-19 pasarán a estar en baja forzosa y eventualmente podrían ser despedidos si no se inmunizan frente al coronavirus, según una circular interna de la compañía a la que tuvo acceso la cadena CNBC.

De este modo, la multinacional habría dado de plazo hasta el pasado 3 de diciembre para que sus trabajadores acreditasen su estado de vacunación o solicitaran una exención médica o religiosa para contactar posteriormente con aquellos empleados que, una vez superado el plazo, ni hubieran aportado pruebas o cuyas peticiones de exención no fueran aprobadas.

Según el documento visto por CNBC, los empleados que no hayan cumplido con las reglas de vacunación antes de la fecha límite del próximo 18 de enero serán puestos en baja administrativa remunerada durante 30 días, tras los que la empresa los pondrá en situación de baja no remunerada para, de mantenerse la situación, posteriormente llevar a cabo la rescisión de la relación laboral.

18:00 La Premier League inglesa pospuso dos partidos más en medio de un aumento a nivel nacional de infecciones por omicron.

El partido del sábado del Manchester United contra Brighton & Hove Albion se pospuso como Man. United tiene un brote de coronavirus en curso dentro de su equipo, dijo la liga en un comunicado el jueves. Hoy temprano, la liga dijo que había pospuesto el partido del Leicester City FC de esta noche contra el Tottenham Hotspur.

Cuatro jugadores más del Real Madrid y el entrenador asistente Davide Ancelotti dieron positivo por Covid-19, dijo el club de fútbol español en un comunicado en su sitio web, elevando el número total de casos detectados a siete.

17:00 Citigroup Inc. dijo que los empleados en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York podrían volver a trabajar desde casa durante las vacaciones si pueden, citando el reciente aumento de casos de Covid-19 en la región.

Citigroup ya requiere que todo el personal que ingrese a esas oficinas se vacune.

15:00 La variante omicron asumirá un papel dominante en Estados Unidos "muy pronto", posiblemente dentro de unas pocas semanas, dijo Anthony S. Fauci el jueves.

"Estamos mirando por encima del hombro a omicron", dijo Fauci, asesor médico en jefe del presidente Joe Biden para Covid-19, en un evento de la Fundación de la Cámara de Comercio de EE. UU. La última variante de preocupación comenzará a dominar en los EE. UU. "Me imagino dentro de un período de unas pocas semanas a medida que avanzamos en enero", dijo.

13:00 Las vacunas Messenger RNA fabricadas por Moderna Inc. y Pfizer Inc. son preferibles para su uso en adultos que las de Johnson & Johnson, dijeron asesores de salud pública de EEUU.

Los 15 miembros de un panel externo de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades votaron a favor de hacer la recomendación sobre la vacuna de J&J. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC se reunió el jueves después de que los reguladores estadounidenses anunciaran revisiones a la hoja informativa de J&J para advertir sobre un síndrome de coagulación poco común relacionado con la vacuna.

12:00 El Ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que ya se han registrado 30 casos de la variante Ómicron en el país, por lo que hizo un llamado a mantener los cuidados preventivos y, para quienes no han completado el cuadro de vacunación, se dirijan a un centro para recibir la dosis de refuerzo.

Por otro lado, reportó un total de 1.520 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que el número de casos Covid-19 asciende a 1.787.676. Además, lamentó el fallecimiento de 46 personas, haciendo que la cifra de víctimas fatales se eleve a 38.773.

En cuanto a la realización de exámenes PCR, la máxima autoridad sanitaria indicó que se han practicado 62.255 en la última jornada, lo que implica una positividad de 1,99% a nivel nacional y 1% en la Región Metropolitana.

07:00 El Gobierno francés ha anunciado un control "todavía más drástico" de la frontera con Reino Unido para ralentizar la expansión de la variante Ómicron del coronavirus, lo que se traducirá, entre otras medidas, en la prohibición de los viajes que no sean considerados esenciales, por ejemplo los turísticos.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, ha defendido en una entrevista con la cadena BFMTV la necesidad de endurecer las restricciones, un día después de que las autoridades sanitarias de Reino Unido notificasen la mayor cifra diaria de casos de Covid-19 de toda la pandemia, con más de 78.000.

Quienes quieran entrar en Francia procedentes de territorio británico deberán justificar su viaje a partir del sábado, así como presentar una prueba de coronavirus y guardar una semana de cuarentena a su llegada, si bien este aislamiento podría romperse al segundo día en caso de un segundo test negativo.

El ministro de Transporte de Reino Unido, Gran Shapps, ha aclarado en Twitter, tras hablar con su homólogo galo, que los camioneros estarán exentos de estas nuevas medidas.

Francia tiene confirmados 240 casos de ómicron, mientras que en Reino Unido la variante ha afectado ya a más de 10.000 personas, si bien las autoridades reconocen que es sólo una estadística oficial y la variante está llamada a ser dominante en las próximas semanas.

MIÉRCOLES 15 DE DICIEMBRE

15:30 Las dosis de refuerzo de las vacunas de ARN mensajero contra el Covid-19 funcionan frente a Ómicron, con lo que no es necesaria una nueva específica frente a esta variante, afirmó este miércoles el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci.

"El régimen de dosis de refuerzo de las vacunas funciona contra ómicron. En este punto no es necesario un refuerzo específico" para esta variante, dijo Fauci en la rueda de prensa del equipo de trabajo del Gobierno de EEUU frente a la pandemia.

En ese sentido, el experto lanzó "un mensaje claro" y animó a los estadounidenses que no estén vacunados a hacerlo y a los que ya están inmunizados que acudan a recibir la dosis de refuerzo.

A lo largo de su intervención Fauci se apoyó en una serie de estudios sobre ómicron y en datos de fuera y dentro de EEUU.

De acuerdo con la información que llegó del Reino Unido, Fauci explicó que la efectividad de la vacuna frente a ómicron va descendiendo conforme pasan las semanas desde que se recibió la segunda inyección.

Sin embargo, cuando se recibe la dosis de refuerzo la vacuna aumenta al 75 % su efectividad frente a un contagio con ómicron que derive en una enfermedad sintomática de Covid-19.

"Lo que esto nos dice muy claramente y enfáticamente es que la variante ómicron sin duda compromete los efectos de los anticuerpos inducidos por la vacuna de dos dosis de ARN mensajero y reduce la protección en general", subrayó.

Sin embargo, agregó, "se mantiene una protección considerable frente a una enfermedad grave en estudios clínicos preliminares e in vitro", apuntó Fauci, quien remarcó que el refuerzo mejora la protección frente Ómicron.

14:00 La variante Ómicron probablemente será dominante en Europa a mediados de enero, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y agregó que el número de casos parece duplicarse cada dos o tres días.

Von der Leyen dijo que la ola actual en Europa todavía está siendo impulsada por la variante Delta, pero es importante implementar más vacunas y refuerzos para combatir la nueva cepa. Señaló que Europa ahora puede producir 300 millones de dosis de vacunas por mes.

"Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que se supere el escepticismo sobre la vacunación porque el precio que pagaremos si las personas no se vacunan sigue aumentando", dijo al Parlamento Europeo.

11:00 Este miércoles, El Ministerio de Salud (Minsal) reportó un total de 1.080 nuevos contagios, en las últimas 24 horas. Frente a esto, la cifra de casos totales sube a 1.786.184, desde que inició la pandemia.

El organismo registró 4 personas fallecidas, por lo que el número de víctimas fatales asciende a 38.727.

Adicionalmente, el Minsal detalló en su informe que ha llevado a cabo 42.590 exámenes PCR durante la jornada, lo que implicó una positividad a nivel nacional de 1,73% y en la RM de 1%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Miércoles 15 de diciembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



10:00 El ministro de Salud, Enrique Paris, confirmó que en Chile se espera comenzar la administración de la cuarta dosis de refuerzo, a partir de febrero 2022.

"En la reunión del lunes lo conversamos con el Presidente y estamos planificando que antes de entregar el gobierno podamos aplicar una dosis de refuerzo o que demos inicio la vacunación anual", detalló Paris.

La máxima autoridad sanitaria agregó que aún no han precisado sobre la frecuencia en la que esta vacuna debe ser colocada. "No sabemos todavía, eso dependerá de la calidad de las vacunas y de las nuevas tecnologías", expresó.

En su opinión, Paris indicó que lo importante es que existan vacunas con ARN mensajero, como es el caso de Pfizer, o que haya dosis específicas contra las diferentes variantes.

Por último, hizo énfasis en la cantidad de vacunas para la población: "Está asegurado el abastecimiento para el próximo año".

08:00 Una investigación de la Universidad de Hong Kong determinó que ni la vacuna CoronaVac contra la covid-19 desarrollada por la china Sinovac ni la estadounidense-alemana de Pfizer-BioNTech son efectivas contra la nueva variante ómicron, informaron hoy medios locales.

De acuerdo a los resultados del estudio, recogidos por el diario South China Morning Post, ninguna de estas dos vacunas indujo la respuesta de anticuerpos necesaria para neutralizar la variante detectada por primera vez en Sudáfrica hace menos de un mes.

La investigación -aún pendiente de revisión por pares antes de su publicación y dirigida por el prestigioso experto en enfermedades infecciosas Yuen Kwok-yung- se basó en el análisis de las muestras de sangre de cincuenta personas, 25 de ellas inmunizadas con el esquema completo de CoronaVac y las otras 25, con Pfizer.

En quienes habían recibido la vacuna de Sinovac no se encontraron niveles de anticuerpos capaces de neutralizar la variante ómicron, mientras que de los inmunizados con la de Pfizer-BioNTech, sólo cinco mostraron niveles "detectables", que aún así eran de 35 a 40 veces menos efectivos que ante la variante original del virus y "significativamente" menos que ante las variantes Beta y Delta.

07:00 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que "debemos esperar" que la nueva variante ómicron del coronavirus sea la dominante en Europa para mediados del próximo mes de enero tras su llegada al continente en noviembre.

En un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación de la pandemia, Von der Leyen dijo sentir tristeza por el hecho de que las Navidades vuelvan a quedar "marcadas" por la situación epidemiológica pero también se mostró confiada en que Europa tiene "la fuerza y los medios para superar la pandemia en el largo plazo".

"Es importante ser conscientes de que el incremento en el número de contagios se debe casi totalmente a la variante delta. Ahora vemos una nueva variante en el horizonte, ómicron, que parece mucho más infecciosa. Se nos está diciendo que para mediados de enero deberíamos esperar que ómicron sea la variante dominante en Europa", apuntó Von der Leyen.

La mejor protección contra esta variante, apuntó la presidenta del Ejecutivo comunitario, es tener tanto la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus -que han recibido unos 300 millones de europeos hasta ahora, un 66,6 % de la población- como la dosis de refuerzo, que ha llegado a unas 62 millones de personas hasta la fecha.

Según Von der Leyen, Europa está ahora "mejor preparada para luchar" contra el virus, ya que tiene suficientes vacunas y además la capacidad de producir unos 300 millones de dosis mensuales en su propio territorio, así como las garantías de que los laboratorios están trabajando en fármacos adaptados a esta nueva variante y se entregarán lo antes posible.

"Lo más importante ahora es aumentar el número de personas vacunadas en Europa lo más rápido posible en todos los grupos de edad, incluyendo los niños. Haremos todo el posible por superar el escepticismo hacia la vacunación", recalcó la alemana, que explicó que la Comisión Europea ha lanzado campañas en redes sociales en los países de la UE con las tasas de vacunación más bajas.

MARTES 14 DE DICIEMBRE

17:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este martes que la variante Ómicron avanza "a una velocidad nunca antes vista", ya que se han detectado casos de esta variante en 77 países pero la organización alerta que "está presente en más países pero aún no se ha detectado".

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha mostrado su preocupación porque la sociedad considere a Ómicron "como algo leve" y ha matizado que, aunque es cierto su carácter leve, su rápida propagación "podría afectar nuevamente a los sistemas de salud", por lo que ha reafirmado que "las vacunas por sí solas no harán desaparecer la pandemia".

"La variante Ómicron se está propagando a una velocidad que no habíamos visto antes y nos preocupa que las personas estén considerando esta variante como algo leve. Probablemente hemos aprendido que si subestimamos al virus, nos veremos dañados", ha subrayado.

16:00 El Gobierno del Reino Unido anunció este martes que retirará a partir de la próxima madrugada a todos los países de su lista roja de destinos de viaje, al considerar que ha perdido efectividad para ralentizar la expansión de la variante Ómicron del coronavirus.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, indicó en el Parlamento que se mantendrá sin embargo la obligación de someterse a test de coronavirus antes y después de viajar al Reino Unido.

Londres había agregado a su lista roja en las últimas semanas a 11 países africanos, entre ellos Sudáfrica, Nigeria y Mozambique. Esa medida vetaba la entrada a viajeros sin nacionalidad o residencia británica, y les obligaba a mantener una cuarentena de diez días en un hotel.

14:00 Portugal registró un descenso de los casos activos de coronavirus, que rondan los 65.800, más de 2.700 menos que el día anterior, según el boletín divulgado hoy por la Dirección General de Salud (DGS).

Esta caída se produjo gracias a que más de 6.000 personas se recuperaron del virus en la última jornada, en la que se notificaron 3.591 nuevos contagios, en línea con el dato de hace una semana.

Las autoridades portuguesas reportaron además 14 muertes por Covid-19.

13:00 El ministro de Justicia de Reino Unido, Dominic Raab, ha defendido este martes que las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19 permitirán a la ciudadanía británica disfrutar de la Navidad.

El Gobierno británico endureció las restricciones en Inglaterra la semana pasada. Así, impuso la vuelta del teletrabajo o la obligatoriedad del certificado de vacunación para acceder a ciertas instalaciones, medidas previstas en lo que la Administración de Boris Johnson llama su 'Plan B', que presentó en septiembre por si la situación empeoraba.

12:00 Italia ha anunciado este martes nuevas restricciones en el marco de la pandemia de coronavirus, y a partir de este miércoles impondrá una cuarentena para los pasajeros procedentes de países de la UE que no estén vacunados y un test negativo para aquellos que sí estén inoculados.

Así lo ha explicado el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, que ha indicado que la ordenanza estará en vigor hasta el próximo 31 de enero. La cuarentena para los visitantes europeos será de cinco días y también tendrán que presentar una prueba negativa de Covid-19, mientras que para los de fuera del espacio comunitario seguirá siendo de diez.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud anunció 970 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.785.124 contagios desde el inicio de la pandemia.

El organismo lamentó el fallecimiento de 7 personas, por lo que los decesos suben a 38.723.

Asimismo, la autoridad sanitaria indicó que se realizaron 35.990 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,09% y en la región Metropolitana de 1%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Martes 14 de diciembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



06:00 Las autoridades de la ciudad china de Tianjín notificaron un caso de la variante Ómicron de coronavirus, el primero del que se tiene constancia en el gigante asiático, que precisamente ha visto en estos últimos días un nuevo repunte de la cifra general de contagios del virus de Covid-19.

El primer caso de Ómicron correspondería a una persona que llegó a Tianjín procedente de otros países, si bien no han trascendido ni la nacionalidad del paciente ni su lugar de procedencia. Según la cadena CGTN, dio positivo por primera vez el pasado jueves y es asintomático, aunque permanece en un hospital aislado por precaución.

La noticia se da en medio de un brote del virus en una de las regiones más productivas del gigante asiático, Zhejiang. Varias empresas suspendieron sus operaciones en uno de los centros de fabricación más grandes y concurridos de China mientras las autoridades duplican esfuerzos para contener el brote, deteniendo parte de la producción de bienes, desde baterías y ropa hasta tintes textiles y plásticos.

Zhejiang ha informado de 217 casos de transmisión local con síntomas confirmados en solo ocho días desde el primer caso el 6 de diciembre. Antes del brote actual, había informado solo un caso local este año.

Decenas de miles están en cuarentena y algunos vuelos domésticos han sido suspendidos, ya que un funcionario nacional de salud dijo que el brote en tres ciudades - Ningbo, Shaoxing y Hangzhou - se estaba desarrollando a una velocidad "relativamente rápida".

Las tres ciudades representaron más del 50% de la producción económica de la provincia de alrededor de 6,46 billones de yuanes ($ 1,02 billones) el año pasado. Muchos de los productos de Zhejiang están destinados a la exportación.

Al menos 20 empresas que cotizan en bolsa, incluidas Zhejiang Mustang Battery Co, Guobang Pharma Ltd y el fabricante de tintes textiles Zhejiang Runtu Co han cerrado sus operaciones en las zonas afectadas por el virus en Zhejiang, que representa alrededor del 6% del PIB de China.

Las empresas dijeron que detuvieron las operaciones de acuerdo con las órdenes del gobierno local en el distrito de Zhenhai en Ningbo y el distrito de Shangyu en Shaoxing, lo que redujo toda la fabricación de barras de producción esenciales.

LUNES 13 DE DICIEMBRE

17:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johson, ha confirmado este lunes la muerte de una persona infectada con la variante Ómicron del coronavirus.

"Lamentablemente sí, Ómicron causa hospitalizaciones y tristemente al menos una persona infectada con Ómicron ha muerto", ha indicado Johnson durante una visita a una clínica de vacunación contra el Covid-19 en Londres, según ha recogido Sky News. En este sentido, ha pedido a la ciudadanía que se administre la dosis de refuerzo de la vacuna.

La confirmación de la muerte de una persona infectada con ómicron llega después de que el ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, haya alertado de que la variante Ómicron se propaga a niveles "nunca vistos", al tiempo que hay informado de que actualmente hay diez personas infectadas con la variante ingresadas en hospitales de Inglaterra.

16:00 Las autoridades de la ciudad china de Tianjín han notificado un caso de la variante Ómicron de coronavirus, el primero del que se tiene constancia en el gigante asiático, que precisamente ha visto en estos últimos días un nuevo repunte de la cifra general de contagios del virus Covid-19.

El primer caso de Ómicron correspondería a una persona que llegó a Tianjín procedente de otros países, si bien no han trascendido ni la nacionalidad del paciente ni su lugar de procedencia. Según la cadena CGTN, dio positivo por primera vez el pasado jueves y es asintomático, aunque permanece en un hospital aislado por precaución.

El principal epidemiólogo del Gobierno, Zhang Wenhong, ha defendido este lunes que China tiene capacidad suficiente para hacer frente a esta nueva variante, incluso en un escenario de máxima transmisibilidad y en el que ómicron fuese capaz de burlar la protección de las vacunas desarrolladas hasta ahora.

15:00 El Reino Unido está listo para anunciar tan pronto como el martes la eliminación de los 11 países de su lista roja Covid-19, poniendo fin a la cuarentena hotelera obligatoria para los viajeros que llegan de los países más riesgosos.

Los ministros creen que la medida es lógica ahora que los casos de omicron en el Reino Unido se duplican cada dos o tres días, dijo una persona familiarizada con el asunto. Johnson dijo que omicron representaría la mayoría de los casos en Londres el martes.

13:00 Goldman Sachs ha dicho a su personal de Londres que trabajen desde casa si pueden, ya que las firmas más grandes de la City de Londres se ajustan a las últimas directrices gubernamentales.

"Aquellos de ustedes que puedan trabajar desde casa de manera efectiva deberían hacerlo a partir del lunes", dijo el prestamista la semana pasada en un memorando interno. Las oficinas del banco permanecerán abiertas para aquellos que aún necesiten ingresar. Los protocolos de seguridad que incluyen un programa de pruebas en el lugar y el uso de máscaras fuera de los escritorios permanecen en su lugar.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud anunció 1.383 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.784.165 casos desde el inicio de la pandemia.

Adicionalmente, informó el fallecimiento de 30 personas, por lo tanto, el número de víctimas fatales se eleva a 38.716.

Durante la última jornada se realizaron 52.170 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,29% y en la región Metropolitana del 1%.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Lunes 13 de diciembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



En relación con el Plan Paso a Paso, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que a partir de este miércoles 15 de diciembre a las 5:00 am, tendrá los siguientes cambios:

-La comuna de Fresia retrocede a Preparación.

-La comuna de Llanquihue retrocede a Transición.

-Las comunas de Vallenar, Tomé, Los Ángeles y Teodoro Schmidt avanzan a Preparación.

- Las comunas Ollagüe, Taltal, Paihuano, Villa Alemana, Petorca, Concón, Rengo, Villa Alegre, San Ignacio, San Nicolás, Pinto, Quemchi, Quinchao, Futaleufú avanzan a Apertura Inicial.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir de este miércoles 15 de diciembre a las 5:00 am, las siguientes comunas avanzan a #AperturaInicial.



07:00 Gran Bretaña dijo el lunes que la variante del coronavirus Ómicron se estaba propagando a un "ritmo fenomenal" y ahora representaba alrededor del 40% de las infecciones en Londres, por lo que las personas deberían recibir una vacuna de refuerzo porque las vacunas doble son todavía vulnerables.

Desde que se detectaron los primeros casos de Ómicron el 27 de noviembre en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson impuso restricciones más estrictas y le dijo a la nación el domingo que se avecinaba un "maremoto" de Ómicron.

Gran Bretaña dice que, a menos que se tomen medidas, podría haber un millón de personas infectadas con Ómicron a finales de mes.

"Se está propagando a un ritmo fenomenal, algo que nunca habíamos visto antes, se duplica cada dos o tres días en infecciones", dijo el secretario de Salud, Sajid Javid, a Sky News.

"Eso significa que nos enfrentamos a una ola de infección, una vez más estamos en una carrera entre la vacuna y el virus", dijo.

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE

17:00 El Reino Unido elevó este domingo su nivel de alerta por el Covid-19 al 4 -sobre un total de cinco- como consecuencia de la rápida expansión de ómicron en el país, después de que hoy se haya registrado un récord de nuevos casos diarios de la variante, 1.239.

El nivel de alerta 4 implica que existe ya una gran presión sobre el sistema nacional de salud (NHS) y está cerca de llegar a su límite de capacidad, que supondría el nivel 5 y ya se alcanzó al comienzo de este año.

Los 1.239 positivos por ómicron anunciados este domingo son casi el doble que el anterior registro más alto, y elevan el total hasta 3.137.

Los responsables médicos de las cuatro naciones que conforman el Reino Unido han recomendado al Gobierno que se eleve la alerta, ya que ómicron se transmite mucho más rápido que la anterior variante predominante en el país, la delta.

Ya hay algunos pacientes contagiados con la nueva variante del virus que han sido hospitalizados en el Reino Unido, según informó hoy el ministro de Educación, Nadim Zahawi.

El primer ministro británico, Boris Johnson, va a dirigirse a la nación esta noche en un mensaje en el que, según los medios, podría realizar anuncios respecto a la campaña para administrar dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, que según los primeros indicios resultan bastante eficaces frente a ómicron.

Johnson ya anunció esta semana la entrada en vigor de nuevas restricciones, como la generalización del uso de mascarillas en lugares públicos cerrados, la exigencia de certificados covid para entrar en clubes nocturnos o espectáculos o la recomendación de teletrabajar siempre que sea posible.

12:00 Dos estudios complementarios publicado este domingo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial revela que la pandemia acabará paralizando dos décadas de avances hacia el logro de la cobertura sanitaria universal y está empujando ahora mismo a 500 millones de personas a la pobreza o a la pobreza extrema al tener que costearse los servicios sanitarios de sus propios bolsillos.

La pandemia ha detonado la peor crisis económica desde la crisis del 29 y ha terminado por arrastrar a millones de personas hacia la ruina mientras la saturación de enfermos por coronavirus ha provocado un incremento de muertes por tuberculosis y malaria.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha declarado que "no hay tiempo que perder" y ha instado a todos los gobiernos del mundo a que "reanuden de inmediato y aceleren sus esfuerzos para garantizar que sus ciudadanos puedan acceder a los servicios de salud sin temor a las consecuencias financieras".

Un aumento del gasto público en salud y apoyo social, así como un mayor hincapié en los sistemas de atención primaria de salud son algunas de las medidas propuestas por el director general de la OMS, mientras el director global de Salud, Nutrición y Población, Juan Pablo Uribe, lamenta que la crisis del coronavirus ha llegado en un momento en que "casi 1.000 millones de personas gastaban más del 10 por ciento de su presupuesto familiar en salud"

"Esto no es aceptable, especialmente porque las personas más pobres son las más afectadas", ha agregado Uribe antes de pronosticar que los gobierno deberán tomar "difíciles decisiones dentro de un espacio fiscal restringido para proteger y aumentar sus presupuestos sanitarios".

Ambas organizaciones lamentan la ausencia de medidas para facilitar el acceso económico a la cobertura sanitaria, en particular en las zonas rurales más pobres del planeta, los más propensos a la difusión de enfermedades. Por lo tanto, se da la circunstancia de que las familias que más dinero dedican a los cuidados médicos son precisamente las mismas que apenas se los pueden costear.

Así pues, Banco Mundial y OMS piden también a los países una mejor investigación sobre las necesidades exactas de sus diferentes estratos de población, en términos de acceso, cobertura, disponibilidad y gasto porque "solo cuando los países tengan una idea precisa del funcionamiento de su sistema de salud, podrán orientar eficazmente las acciones para mejorar la forma en que satisfaga las necesidades de todas las personas".

11:00 Este domingo, el Ministerio de Salud anunció 1.605 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.782.804 contagios desde el inicio de la pandemia.

El Minsal informó el fallecimiento de 40 personas engrosando la lista de fallecidos que alcanza un total de 38.686 muertos desde la llegada del virus a Chile.

La positividad a nivel país bajó a 2,35%, destacando la región Metropilitana que se mantiene en un 1% de positividad de sus exámenes PCR.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud anunció 1.516 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.779.865 contagios desde el inicio de la pandemia.

Por otra parte, el organismo informó sobre el fallecimiento de 38 personas, por lo que los decesos suben a 38.638.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 47.131 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,67% y en la región Metropolitana de 1%.

07:00 Con más del 80% de su población vacunada con al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19, este jueves el gobierno de Brasil informó que abrirá sus pasos fronterizos terrestres a partir del sábado 11 de diciembre para todo turista extranjero protegido con la pauta completa de cualquier vacuna hace al menos 14 días.

El Gobierno argentino ya había habilitado a principios de noviembre el paso fronterizo terrestre de Puerto Iguazú -Terrestre Tancredo Neves- el cual conecta a la Provincia de Misiones con la ciudad de Foz do Iguaçu, en Brasil. No obstante, hasta esta semana aún se encontraba pendiente la apertura de fronteras del país vecino, por lo que tan solo podían ingresar individuos desde Brasil hacia Argentina y no de forma contraria.

No obstante, ahora la nación presidida por Jair Bolsonaro definió que los extranjeros podrán ingresar con libertad por vía terrestre, por lo que los argentinos que deseen viajar a Brasil para disfrutar de sus playas de cara a la temporada de verano podrán hacerlo cumpliendo con ciertos requisitos básicos para moverse de forma internacional.

JUEVES 9 DE DICIEMBRE

18:00 La Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, por su siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó el cóctel de anticuerpos monoclonales de Astrazeneca, AZD7442, con nombre comecial Evusheld, para uso de emergencia en personas que no pueden optar a la vacunación, informó Efe.

La terapia con anticuerpos monoclonales de AstraZeneca, compuesta por dos anticuerpos monoclonales, tixagevimab y cilgavimab, reduce el riesgo de complicaciones graves del Covid en un 77% de pacientes crónicos según estudios clínicos previos y puede convertir en una alternativa a la vacuna en personas inmunodeprimidas, no contagiadas ni expuestas al virus, a los que su condición médica les impide vacunarse o han presentado un historial de efectos adversos graves frente a las vacunas.

La terapia contiene anticuerpos diseñados en laboratorio para permanecer en el cuerpo durante meses para contener el virus en caso de una infección, y administrada en dos inyecciones consecutivas, puede durar de varios meses a un año.

Este nuevo tratamiento experimental podría otorgar una inmunidad contra el coronavirus más efectiva incluso que conferida por las vacunas, y podría ser capaz de otorgar inmunidad a largo plazo, si bien la FDA insiste en que Evusheld no sustituye a la vacunación como vía preventiva de elección.

AstraZeneca había presentado la solicitud de aprobación a la agencia reguladora estadounidense (FDA) para uso de emergencia de su tratamiento experimental hace dos meses y apenas unos días después comenzó el proceso de revisión continua en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, en sus siglas inglesas), con lo que en breve también se dará el visto bueno a la licencia de emergencia del medicamento. El mes pasado, AstraZeneca acordó suministrar al gobierno de EEUU 700.000 dosis de Evusheld.

13:00 El gobierno brasileño publicó el jueves una nueva ordenanza que establece las normas para el ingreso de extranjeros por vía aérea al país, incluyendo la necesidad de realizar un examen hasta 72 horas antes del embarque y una cuarentena de cinco días para quienes no estén vacunados contra el Covid-19, al mismo tiempo que facilita la entrada de personas inoculadas.

Según la ordenanza, que entra en vigor el sábado, los viajeros deben presentar una prueba de antígenos realizada hasta 24 horas antes del embarque o un test PCR hasta 72 horas antes. Quien no presente un comprobante de vacunación con ambas dosis tendrá que hacer una cuarentena de cinco días y presentar una nueva prueba negativa antes de ser liberado para circular.

Los viajeros también tendrán que rellenar una Declaración de Salud del Viajero y especificar dónde pasarán la cuarentena, en el caso de los viajeros no vacunados, así como comprometerse a cumplir las normas que determine el gobierno.

En las fronteras terrestres, se exigirá una prueba de vacunación o una prueba negativa.

La ordenanza llega después de reiterados pedidos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) para que el gobierno adopte la exigencia de un pasaporte de vacunación para la entrada de extranjeros, especialmente ante el surgimiento de la nueva variante ómicron, aparentemente más contagiosa y con riesgo de evadir la protección de las vacunas actuales.

Sin embargo, Jair Bolsonaro se negó a aceptar las restricciones, ya adoptadas en varios países. Supuestamente no vacunado hasta ahora, el presidente afirma erróneamente que las personas que han tenido Covid-19 tendrían tanta o más protección que los vacunados, a pesar que las pruebas científicas demuestran que no es así.

11:00 Este jueves, el Ministerio de Salud anunció 1.793 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.778.370 contagios desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, la autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 59 personas, elevando la cifra de víctimas fatales a 38.600.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 61.272 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,47% y en la región Metropolitana de 1%.

07:00 La autoridad sanitaria de Reino Unido, Sajid Javid dijo este jueves que la variante ómicron puede infectar alrededor de un millón de personas en un mes, al mismo tiempo que se refería a la nueva estrategia que pondrán en marcha para frenar los contagios, informó Financial Times.

Javid señaló que ante la rápida propagación de la mutación buscarán proteger y reforzar el sistema de atención hospitalario. "Ante esta nueva variante, nuestra estrategia ha sido ganar tiempo para evaluarla y también construir defensas protectoras", apuntando a que podría "en un mes podríamos alcanzar un millón de contagios comunitarios", advirtió.

MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE

12:00 Este miércoles el Ministerio de la Salud dio cuenta del avance de la pandemia en Chile, al reportar 1.401 casos nuevos, en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total asciende a 1.776.599.

En lo que respecta a las víctimas fatales, se contabilizaron 6 fallecidos asociados a Covid, para sumar 38.541 desde que llegó la pandemia.

El nivel de positividad a nivel nacional es de 2,7%, mientras que en la Región Metropolitana se mantiene en 1%.

MARTES 7 DE DICIEMBRE

16:30 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reafirmó este martes que su Gobierno no restringirá el acceso al país frente a los temores que provoca la variante Ómicron de Covid-19 e insistió en que la sociedad "debe enfrentar el problema".

En un evento organizado por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), el mandatario se quejó de la exigencia hecha por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que ha instado a adoptar medidas para limitar la llegada de la nueva variante, de la que ya se han confirmado seis casos en el país.

Concretamente, la Anvisa, igual que asociaciones científicas, han advertido de que es necesario exigir el certificado de vacunación a quienes lleguen a Brasil, junto con un diagnóstico negativo de Covid-19, para contener un posible rebrote de la pandemia.

Sin embargo, Bolsonaro aseguró que eso no está en los planes del Gobierno y declaró que la crisis sanitaria debe ser "enfrentada", ya que "nadie va a ganar una guerra dentro de su trinchera".

El líder de la ultraderecha brasileña, uno de los mandatarios más negacionistas del mundo frente a una pandemia que ya ha causado más de 615.000 muertes en el país, criticó a los gobernadores y alcaldes que han adoptado el "pasaporte sanitario" y volvió a poner en duda la eficacia de las vacunas.

"Sabemos que quien se vacuna puede contraer el virus, transmitir el virus y morirse por el virus", por lo cual "vamos a proteger a los más ancianos" y a dejar atrás la "política del quédese en casa", insistió.

"Parece que soy el único jefe de Estado que tiene una posición diferente, pero sabemos que no toda unanimidad es bienvenida", apuntó el presidente.

16:00 El Gobierno de Reino Unido ha afirmado este martes que los primeros indicios muestran que la variante Ómicron del Covid-19 es "más transmisible" que la Delta, después de que el ministro de Salud, Sajid Javid, alertara el lunes de que ya hay transmisión comunitaria de esta variante en el país europeo.

No obstante, el portavoz oficial de Downing Street, Max Blain, ha reconocido que aún es "demasiado pronto" para sacar conclusiones sobre la variante ómicron. Además, ha señalado que el impacto que ómicron pueda causar dependería de si causa una enfermedad grave.

Actualmente, las autoridades sanitarias británicas tienen contabilizados 437 casos de la variante Ómicron --frente a las 260 del lunes--. Este mismo martes, la ministra de Salud de Gales, Eluned Morgan, ha indicado que las autoridades galesas esperan una ola significativa de contagios con ómicron que alcanzaría su máximo en enero.

El Ministerio de Salud de Reino Unido ha registrado 45.691 contagios adicionales en las últimas 24 horas y 180 fallecidos a causa de Covid-19. Con esta cifra, los totales han ascendido hasta los 10.560.341 de contagiados y 145.826 muertos desde que comenzó la pandemia.

15:00 Las muertes y hospitalizaciones por Covid-19 continuarán aumentando en Europa en las próximas semanas, ya que las tasas de vacunación siguen siendo insuficientes para contrarrestar las tendencias, advirtió el martes una agencia de salud europea clave.

Los países europeos han tomado un conjunto variable de medidas para combatir la propagación del virus, incluido el bloqueo para los no vacunados y el cierre anticipado de restaurantes y bares. Pero Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, dijo que el número de víctimas sigue aumentando.

"En las próximas semanas, habrá un aumento de los parámetros de casos, muertes, hospitalización y admisiones a la UCI", dijo en una reunión de ministros de salud de la UE en Bruselas. "La variante omicron, eso hace que toda la situación sea aún más preocupante".

13:00 La evidencia preliminar indica que la variante Ómicron del coronavirus probablemente un mayor grado de transmisibilidad tiene pero es menos grave, dijo el martes el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci.

Aunque se necesitan más datos, los primeros casos de ómicron parecen requerir menos hospitalizaciones y es menos probable que los pacientes necesiten oxígeno, descrito Fauci a periodistas en una sesión informativa en la Casa Blanca.

Se esperan más datos la próxima semana, dijo Fauci, pero tomará algunas semanas llegar a conclusiones definitivas.

Estados Unidos reevalúa continuamente las restricciones de viaje que impuso a algunos países del sur de África cuando se detectó por primera vez ómicron, pero se mantendrán durante un "período de tiempo razonable", dijo el coordinador de respuesta Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud notificó 1.185 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.775.212 contagios desde el inicio de la pandemia.

El organismo, además, informó el fallecimiento de 4 personas, por lo que los decesos suben a 38.535.

Por otro lado, destacó que durante la última jornada se realizaron 36.964 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,7% y en la región Metropolitana del 1%.

07:00 GlaxoSmithKline Plc dijo que una reciente investigación mostró que su tratamiento con anticuerpos Covid-19 es efectivo contra la combinación completa de mutaciones en la nueva variante Ómicron.

Las pruebas realizadas in vitro contra un pseudovirus que recrea una versión sintetizada de omicron mostraron que el sotrovimab, el tratamiento con anticuerpos de Glaxo, resiste todas las mutaciones en la proteína de la variante Ómicron y no solo las mutaciones clave, dijo el fabricante de medicamentos en un informe.

Las observaciones de Glaxo se producen en medio de la incertidumbre sobre si Ómicron erosiona las defensas de los medicamentos y vacunas existentes, y en qué medida. Sus muchas mutaciones que han provocado preocupación en todo el mundo y asustado a los mercados financieros.

Dada la disminución de menos de tres veces en la neutralización durante las pruebas, "estamos seguros de que el sotrovimab seguirá proporcionando un beneficio significativo para el tratamiento temprano de los pacientes con la esperanza de evitar las consecuencias más graves de Covid-19", dijo George Scangos, director ejecutivo Funcionario de Vir Biotechnology Inc. , el co-desarrollador del fármaco.

LUNES 6 DE DICIEMBRE

17:30 El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pidió un mandato de vacunación para el sector privado el lunes sin dar más detalles sobre cómo la ciudad haría cumplir el requisito.

También reforzó las reglas de la vacuna para el acceso a cenas en interiores, entretenimiento y fitness, que actualmente requiere que las personas hayan recibido al menos una dosis. A partir del 27 de diciembre, las personas deberán estar completamente vacunadas para ingresar a los establecimientos. Los niños de 5 a 11 años también deberán tener al menos una oportunidad para ingresar a los restaurantes, dijo de Blasio.

Según el alcalde, la medida es un "ataque preventivo" para detener el "mayor crecimiento" de casos de COVID-19 a medida que llega el frío, la gente se reúne para las fiestas navideñas y hay más información sobre la variante Ómicron.

"Tenemos a la Ómicron como nuevo factor, tenemos el clima más frío, que realmente creará retos adicionales junto a la variante delta, tenemos las reuniones por vacaciones", ha indicado en una intervención en la MSNBC.

"Sabemos que con vacunación obligatoria e incentivos podemos vencer a este virus", ha indicado el alcalde a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha insistido en que la ciudadanía de forma "conjunta" puede "salvar vidas y avanzar". La vacunación obligatoria ya regía en Nueva York para todos los empleados públicos.

De Blasio también ha anunciado que, desde el 14 de diciembre, las autoridades requerirán una prueba diagnóstica de Covid-19 para que niños de entre cinco y once años cenen en el interior de restaurantes, gimnasios e instalaciones de entretenimiento. Además, el certificado de vacunación únicamente será válido con las dos dosis de la vacuna desde el 27 de diciembre, y no con una como hasta el momento, según ha recogido 'The Hill'.

Las nuevas medidas han llegado días después de que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunciara la detección de los cinco primeros casos de la variante Ómicron en el territorio.

15:00 El ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, ha alertado este lunes de que las autoridades sanitarias británicas han constatado infecciones de la variante Ómicron del Covid-19 en varias regiones de Inglaterra que no están ligadas a viajes al extranjero, lo que significa que ya hay transmisión comunitaria.

En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Javid ha detallado que las autoridades sanitarias británicas han contabilizado 261 casos de la variante en Inglaterra, 71 en Escocia y cuatro en Gales.

Además, ha señalado que el período de incubación con Ómicron podría ser inferior al registrado con la variante Delta del virus, aunque ha reconocido que aún no hay información clara sobre si la nueva mutación genera una enfermedad más grave o es más resistente a las vacunas.

Así, ha admitido que, por ahora, las autoridades no pueden asegurar si Ómicron tiene el potencial de truncar el camino hacia la recuperación de la normalidad, según ha recogido Sky News.

12:00 La autoridad sanitaria informó en el marco del Plan Paso a Paso los siguientes cambios en las comunas:

A partir de este miércoles 8 de diciembre a las 5:00 am retroceden a Preparación: Cobquecura, Coihueco, Laja, Santa Juana, Collipulli y Lago Ranco.

Retroceden a Transición: Lota, Coronel, Santa Bárbara y Río Bueno.

Avanzan a Preparación: Caldera, Diego de Almagro, Puchuncaví, Cartagena y Pichilemu.

Avanzan a Apertura Inicial: Colchane, Pica, Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, La Higuera, Andacollo, La Calera, Olmué, Zapallar, Hijuelas, La Ligua, Nancagua, Curepto, Longaví, Parral, Retiro, Quillón, Curanilahue, Villarica, Pucón, Queilen y la Región Metropolitana.

🔵 NUEVOS ANUNCIOS:

A partir de este miércoles 8 de diciembre a las 5:00 am, toda la Región Metropolitana avanza a #AperturaInicial.



11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud anunció 1.517 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.774.048 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 30 personas, por lo que la cifra de víctimas fatales sube a 38.531.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 55.261 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,39% y en la región Metropolitana de 1%.

09:00 Las autoridades sanitarias chilenas anunciaron este lunes el inicio de la vacunación para niños de entre tres y cinco años contra Covid-19, medida que beneficiará a más de 700.000 menores a lo largo del país.

"Esta vacuna, además de proteger a los niños, también protege a sus padres, a sus madres y a sus familias, y le permite a los niños poder jugar con mayor seguridad, poder recrearse, poder divertirse, poder ser niños con esa tranquilidad que da el estar protegidos", señaló el presidente chileno, Sebastián Piñera.

El proceso de inoculación, en el que se utilizará la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac, fue destacado por el ministro de Salud, Enrique Paris, como un "avance muy importante", superando metas fijadas por el mismo gobierno, en palabras del secretario de Estado.

Chile ha desplegado uno de los procesos de vacunación masiva más exitosos del mundo, con un 90,7 % de la población inoculada con esquema completo -es decir, dos dosis u dosis única-, siendo además el país que mayor cantidad de dosis de refuerzo ha administrado según la Universidad de Oxford.

Son cerca de 8 millones de personas las que ya han recibido una inyección adicional, de un total de 15 millones de habitantes que componen la población objetivo.

La vacuna más usada es CoronaVac, aunque también se administran en menor medida Pfizer/BioNtech, AstraZeneca y Cansino.

La pandemia, que tuvo su pico más grave entre marzo y junio pasados y obligó a confinar una vez más al 90 % de la población, lleva más de tres meses bajo control, aunque con leves repuntes que aún no encienden las alarmas.

06:30 El presidente de Rusia, Vladimir Putin pidió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que incluya "lo antes posible" en su catálogo de vacunas reconocidas contra el Covid-19 a la rusa Sputnik V, en la medida en que de ello depende que quienes se la han puesto puedan moverse con la máxima libertad posible en cualquier parte del mundo.

Putin ha asegurado que los estudios realizados demuestran que la vacuna rusa es "una de las eficaces" y también "una de las más seguras". Al día de hoy, más de 70 países han adoptado este fármaco, que requiere de dos dosis para completar la pauta de vacunación.

El mandatario ruso, que ha recibido en Moscú al presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Rocca, confía en lograr "apoyo" para seguir promocionando Sputnik V y su reconocimiento a nivel internacional.

Con ello, quiere "que las personas que se vacunaron con el inmunizante ruso Sputnik V tengan la misma oportunidad que la gente inmunizada con otras vacunas de desplazarse por todo el mundo". Por el momento, la OMS no se ha marcado ninguna fecha para tomar ninguna decisión al respecto.

DOMINGO 5 DE DICIEMBRE

18:00 El Gobierno israelí está estudiando autorizar el suministro de una cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 para reforzar a la población con inmunodeficiencias, según ha informado la televisión israelí Channel 12.

Las autoridades sanitarias estarían debatiendo los pros y los contras de la administración de una cuarta dosis de la vacuna en particular ante las noticias de la expansión de la variante ómicron del Coronavirus.

La tercera dosis ya se administró a partir de julio con preferencia para para personas son sistemas inmunitarios en riesgo como las sometidas a tratamientos contra el cáncer.

Reino Unido también estudia la administración de una cuarta dosis de la vacuna para población con inmunodeficiencias.

15:00 Las autoridades sanitarias de Alemania han notificado este domingo algo más de 42.000 casos de COVID-19, un balance diario ligeramente inferior al del mismo día de la semana pasada, pero que mantiene al país en una tasa de incidencia a siete días cercana a los 440 positivos por 100.000 habitantes.

El Gobierno alemán ha endurecido esta semana las restricciones para combatir la pandemia, a raíz de la aparición de la nueva variante Ómicron. Las autoridades centrales y regionales han pactado limitar el acceso a un gran número de espacios a las personas que no estén vacunadas.

La canciller saliente, Angela Merkel, también apeló a la vacunación en su último mensaje semanal. "Estamos en medio de esta cuarta ola y en una situación muy grave, en algunas partes del país podría considerarse dramática", ha advertido la dirigente socialdemócrata, haciendo alusión a creciente presión hospitalaria y a la cifra de fallecidos, que sigue siendo "terriblemente alta".

13:00 El principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, señaló este domingo que espera que EE.UU. revise sus restricciones de viaje desde Sudáfrica y otros países africanos dentro de "un periodo razonable de tiempo".

La prohibición de viaje impuesta por Washington hace una semana ha sido criticada duramente, incluso desde la Organización Mundial de la Salud (OMS), por "penalizar" a esos países tras detectar la nueva variante de covid-19, Ómicron.

Fauci reconoció en una entrevista con la cadena CNN que esta medida se tomó para "ganar tiempo" en un momento en el que apenas se conocían detalles de la variante.

"Con suerte, seremos capaces de levantar esta prohibición de viaje en un periodo razonable de tiempo", agregó el epidemiólogo.

11:00 En un nuevo reporte del Ministerio de Salud, se notificaron 1.947 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.772.547 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, desde la cartera lamentaron el fallecimiento de 36 personas, por lo que los decesos suben a 38.501.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 63.202 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,57% y en la región Metropolitana de 1%.

10:00 El Reino Unido ha decidido endurecer las restricciones a los viajes para tratar de limitar la importación de la nueva variante Ómicron del coronavirus, si bien algunos expertos alertan de que las limitaciones llegan "demasiado tarde", cuando la transmisión comunitaria ya ha comenzado en el país.

"Es como cerrar la puerta del establo cuando el caballo ha salido desbocado", afirmó en la BBC el epidemiólogo Mark Woolhouse, miembro del grupo asesor del Gobierno sobre pandemias, que consideró que las nuevas barreras no supondrán "una diferencia sustancial en la evolución de una oleada de ómicron, si va a haber una".

A partir del martes, las viajeros que lleguen al Reino Unido tendrán que haber pasado un test de Covid-19 previo a su vuelo, una medida que el Gobierno había retirado en octubre, y otra prueba PCR a los dos días de su llegada.

El Ejecutivo agregará además a Nigeria a su lista roja, que ya incluye a Sudáfrica y otros países de su entorno.

SÁBADO 4 DE DICIEMBRE

15:00 La Seremi de Salud de la Quinta Región informó que se detectó la primera persona en Chile con la variante Ómicron. De acuerdo a un comunicado de la autoridad se trata de una persona con residencia en el país y que arribó al aeropuerto de Santiago el 25 de noviembre proveniente desde Ghana con un PCR negativo, pero la prueba tomada en el mismo recinto arrojó positivo, por lo que tras una investigación del ISP se concluyó que se trataba de la nueva variante del coronavirus.

La Seremi señaló que la persona se encuentra en buen estado de salud y aislado en una residencia sanitaria. Además se determinó realizar una búsqueda activa de casos en la Provincia de San Felipe.

VIERNES 3 DE DICIEMBRE

19:00 Es probable que las recientes proyecciones de crecimiento económico mundial del Fondo Monetario Internacional deban ser rebajadas a raíz de la aparición de la variante Ómicron del coronavirus, dijo el viernes la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

"Una nueva variante que puede propagarse muy rápidamente puede hacer mella en la confianza y, en ese sentido, es probable que veamos algunas bajas de nuestras proyecciones de octubre para el crecimiento mundial", dijo Georgieva durante la conferencia Reuters Next.

17:00 Alemania tiene una larga batalla por delante contra la pandemia, advirtió un alto funcionario de salud, y se espera que aumente la presión en las unidades de cuidados intensivos incluso cuando las infecciones muestran signos de alcanzar su punto máximo.

Una aparente meseta en el número de nuevos casos podría deberse en parte a que las abrumadas autoridades sanitarias locales se retrasaron en las pruebas, dijo Lothar Wieler, presidente del instituto de salud pública RKI, el viernes en Berlín. Instó a los ciudadanos a reducir los contactos sociales y pidió precaución al interpretar los últimos datos de Covid.

15:00 La variante Ómicron es un "grito para tener una mejor vigilancia en todo el mundo para poder detectar la evolución del virus", dijo Maria van Kerkhove, directora técnica de la Organización Mundial de la Salud sobre Covid-19, hablando en un foro de redes sociales.

Hasta ahora no hay evidencia de que las vacunas actuales necesiten modificaciones, dijo Ryan. El hecho de que la mayoría de los casos hasta ahora sean leves probablemente se deba a que se está extendiendo entre los jóvenes, dijo Ryan.

13:00 Omicron se propagó a al menos siete estados de EEUU después de que Maryland y Nebraska informaron sobre infecciones el viernes.

Maryland informó de tres casos, todos en el área de Baltimore, según un comunicado del gobernador Larry Hogan. Dos vivían en el mismo hogar, incluida una persona vacunada que había viajado a Sudáfrica y un contacto cercano no vacunado. Un tercer caso involucró a una persona vacunada que no había viajado recientemente.

El primer caso en Nebraska provino de un individuo que se sospecha que estuvo expuesto en un vuelo desde Nigeria el 23 de noviembre, dijeron funcionarios de salud . Es probable que cinco casos más hayan sido expuestos a través del contacto doméstico.

Ninguno de los infectados en ninguno de los estados está hospitalizado.

La nueva variante también se encontró en Nueva York, California, Colorado, Hawai y Minnesota, que dijeron que un residente que había viajado a una convención de anime en el Javits Center de Manhattan dio positivo.

11:00 Este viernes, el Ministerio de Salud anunció 2.115 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.768.584 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 36 personas, por lo que los decesos suben a 38.439.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 70.189 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,51% y en la región Metropolitana de 2%.

JUEVES 2 DE DICIEMBRE

16:30 El Gobierno de Perú anunció este jueves un toque de queda en Navidad y Año Nuevo de 1.00 a 4.00 horas (hora local) en Lima Metropolitana, Callao y en todas las regiones del país que no se encuentren en nivel de alerta alto por Covid-19, donde la medida comenzará a las 23 horas, ante la variante Ómicron del coronavirus.

"El toque de queda para la Navidad y Año Nuevo será a partir de la 1.00 hasta las 4.00 horas. Recordemos que antes era hasta las 2.00 horas. Salvo en las provincias que tienen un nivel de alerta alto, que es donde hemos encontrado mayor cantidad de contagios. En esos lugares es a partir de las 23.00 horas" ha detallado el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

El ministro Cevallos ha adelantado que este viernes se publicará en el diario El Peruano, la norma donde se establecen restricciones más estrictas como el cierre de fronteras y la obligatoriedad de presentar el carnet de la pauta completa de vacunación en las empresas con más de 10 trabajadores, según ha recogido la agencia de noticias peruana Andina.

Además, "los chóferes y el personal del servicio de transporte público, así como los 'delivery', solo podrán operar si acreditan haber recibido su esquema completo de vacunación y se mantiene la medida de que para poder acudir a lugares públicos cerrados se debe presentar el carnet o el código QR de doble vacunación".

El Gobierno de Perú ya echó marcha atrás con la reapertura de las fronteras con Chile y Ecuador, que en un primer momento iba a producirse el miércoles.

En este contexto, Cevallos ha informado de que a partir del 10 de diciembre, no podrán viajar por tierra o por aire las personas mayores de 18 años que no presenten su carnet de vacunación con las dos dosis y una prueba negativa con menos de 48 horas de antigüedad.

El Ministerio indicó el martes en su último balance oficial que había confirmados 2.237.842 casos y 201.209 fallecidos en las cifras totales.

15:30 La variante Ómicron del Covid-19 podría desacelerar el crecimiento económico mundial al exacerbar los problemas de la cadena de suministro y deprimir la demanda, dijo el jueves la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en la conferencia Reuters Next.

Yellen citó una gran incertidumbre sobre el impacto de la nueva variante, detectada por primera vez en Sudáfrica, dada la severa ralentización económica de Estados Unidos causada por la aparición de la variante Delta este año.

"Es de esperar que no sea algo que desacelere el crecimiento económico de manera significativa", dijo Yellen, agregando que "Hay mucha incertidumbre, pero podría causar problemas importantes. Aún lo estamos evaluando".

Yellen afirmó que la nueva cepa del coronavirus podría exacerbar los problemas de la cadena de suministro e impulsar la inflación, pero también podría deprimir la demanda y causar un crecimiento más lento, lo que aliviaría algunas de las presiones inflacionarias.

La exjefa de la Reserva Federal dijo en la conferencia global virtual que está lista para retirar la palabra "transitoria" para describir el estado actual de la inflación que complica la recuperación de Estados Unidos de la pandemia de Covid-19, replicando comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, esta semana.

"Estoy lista para retirar la palabra transitoria. Estoy de acuerdo en que esa no ha sido una descripción adecuada de lo que estamos lidiando", afirmó Yellen.

Powell dijo a legisladores esta semana que la palabra significaba cosas distintas para diferentes personas, sembrando cierta confusión, y que era un buen momento para explicar con más claridad lo que se quería decir.

12:00 São Paulo dio marcha atrás en sus planes de eliminar el uso obligatorio del cubreboca en exteriores tras los casos de la variante ómicron detectados en el estado más rico y poblado de Brasil.

La medida fue anunciada el jueves en redes sociales por el gobernador João Doria, aproximadamente una semana antes de la fecha prevista para el cambio. Dijo que si bien las cifras de la pandemia continúan mostrando una mejora, el comité científico del estado recomendó precaución.

A principios de esta semana, São Paulo detectó tres casos de la nueva variante del virus, los primeros contagios confirmados en América Latina. La ciudad de São Paulo, capital del estado, también decidió cancelar la tradicional fiesta de Nochevieja, informó el diario Folha de S.Paulo. Organizadas por el ayuntamiento, las festividades reúnen a miles de personas en el centro de São Paulo para una noche de conciertos y fuegos artificiales.

11:00 Este jueves, El Ministerio de Salud (Minsal) reportó un total de 2.244 nuevos contagios, en las últimas 24 horas. En este sentido, la cifra de casos totales sube a 1.766.493, desde que inició la pandemia.

Asimismo, la máxima autoridad sanitaria registró 47 personas fallecidas, por lo que el número de víctimas fatales asciende a 38.403.

Adicionalmente, el organismo detalló en su informe que ha llevado a cabo 70.711 exámenes PCR durante la jornada, lo que implicó una positividad a nivel nacional de 2,64% y en la RM de 2%.

08:00 Las autoridades sanitarias de Francia han confirmado este jueves el primer caso de la variante ómicron del SARS-CoV-2 en su territorio continental, el de un hombre que dio positivo tras llegar en avión desde Nigeria.

El caso, que se suma a otro que ya había sido identificado el martes en la isla de Reunión, corresponde a un hombre de entre 50 y 60 años que dio positivo el 25 de noviembre, un día antes de que Sudáfrica diese la voz de alarma por esta nueva variante. El enfermo reside en el departamento de Sena y Marne, cerca de París.

También ha dado positivo su mujer, si bien los servicios de salud aún tratan de secuenciar la muestra para determinar si también corresponde a la variante ómicron. Ninguno de los miembros de la pareja estaban vacunados, según la Agencia de Salud de Isla de Francia.

Las autoridades han procedido a identificar a todos los posibles contactos de la pareja, que permanece aislada en su propio domicilio. Una tercera persona, que tampoco está vacunada y vive en la misma casa, ya ha sido sometida a un test, informa la agencia en un comunicado.

El Gobierno galo ha endurecido las restricciones de viaje para contener la expansión de la nueva variante y, tras suspender los vuelos con el sur de África, anunció el jueves que exigiría un test negativo de Covid-19 a todos los viajeros llegados desde fuera de la Unión Europea, estén vacunados o no. Quienes procedan de la UE y no estén vacunados también deberán presentar una prueba.

07:00 El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, ha abogado por imponer un confinamiento domiciliario para quienes no se hayan vacunado contra el Covid-19, una nueva iniciativa que, en cualquier caso, podría terminar aplicando el futuro Gobierno, con el socialdemócrata Olaf Scholz al frente.

Spahn, compañero de partido de la canciller, Angela Merkel, ha reconocido la necesidad de que se acuerden nuevas restricciones en la reunión que tienen previsto mantener este jueves el Gobierno central y los representantes de los 16 estados. Los no vacunados, ha añadido, "representan un riesgo para todo el sistema de salud".

Además, Spahn ha planteado la cancelación de grandes eventos, o al menos la reducción de aforos, así como cierres de locales de ocio nocturno.

Alemania ha reducido ligeramente los niveles de contagio en estos últimos días -la incidencia de positivos a siete días ronda los 440 por 100.000 habitantes-, pero el ministro da por hecho que al menos durante los próximos días seguirá habiendo más de 6.000 enfermos en unidades de cuidados intensivos.

MIÉRCOLES 1 DE DICIEMBRE

17:00 Estados Unidos identificó un primer caso de la nueva variante del coronavirus Ómicron en California, según informaron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del país.

Durante días, las autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que la nueva variante -detectada por primera vez en Sudáfrica y anunciada el 25 de noviembre- probablemente ya estaba en Estados Unidos, ya que decenas de otros países también detectaron su llegada.

La agencia de salud estadounidense dijo que la persona era un viajero que regresaba de Sudáfrica y estaba totalmente vacunado.

Ómicron, denominada "variante de preocupación" por la Organización Mundial de la Salud, se está estudiando para ver si es más contagiosa o causa enfermedades graves que otras variantes.

La variante también se ha detectado en varios países, como España, Canadá, Reino Unido, Austria y Portugal.

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo que el individuo contagiado había regresado de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo siete días después. Añadió que no se había puesto una vacuna de refuerzo y que los síntomas eran leves.

11:00 Este miércoles, el Ministerio de Salud notificó 1.538 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.764.274 contagios desde el inicio de la pandemia.

El organismo, además, informó el fallecimiento de 10 personas, por lo que los decesos suben a 38.356.

Por otro lado, destacó que durante la última jornada se realizaron 43.546 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 2,58% y en la región Metropolitana del 1%.

10:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) acordó el miércoles iniciar negociaciones sobre un pacto internacional para prevenir y controlar futuras pandemias, en un momento en que el mundo se prepara para combatir la nueva variante ómicron del coronavirus.

Se espera que dicho acuerdo para reforzar las medidas para prevenir y combatir las pandemias esté listo en mayo de 2024, cubriendo asuntos que van desde el intercambio de datos y la secuenciación del genoma de virus emergentes hasta posibles vacunas y medicamentos derivados de la investigación.

La decisión fue adoptada por consenso en una asamblea ministerial especial de las 194 naciones que integran el organismo de salud de la ONU, lo que provocó el aplauso de las delegaciones al final de una reunión de tres días.

"El texto que tenemos ante nosotros es el producto de extensas discusiones, de francos intercambios y de compromisos", dijo la embajadora de Australia, Sally Mansfield, quien copresidió el grupo de trabajo. "Avancemos juntos en solidaridad para hacer el arduo trabajo que tenemos por delante".

La Unión Europea había presionado para que se llegara a un acuerdo sobre un tratado internacional legalmente vinculante, junto con unos 70 países, pero Brasil, India y Estados Unidos fueron algunos de los reacios a comprometerse con ese pacto, dijeron diplomáticos.

Se ha informado de que más de 262,22 millones de personas se infectaron con el SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, y 5,46 millones murieron desde que surgió en China en diciembre de 2019. La OMS dice que China no ha compartido aún algunos de sus primeros datos, que podrían ayudar a identificar el origen del virus.

Estados Unidos acogió con satisfacción la decisión sobre las conversaciones para el acuerdo que copatrocinó.

"Este paso trascendental representa nuestra responsabilidad colectiva de trabajar juntos para promover la seguridad sanitaria y hacer que el sistema de salud mundial sea más fuerte y más receptivo", dijo su misión de la ONU en Ginebra en un comunicado el miércoles.

07:00 Un panel asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, en sus siglas inglesas) dio el visto bueno al uso de emergencia de molnupiravir, la pastilla contra el covid de la estadounidense Merck, que opera en el resto del mundo como MSD, tras concluir su proceso de evaluación y someterlo al dictamen de los expertos.

Después de casi ocho horas de reunión, los integrantes del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos de la FDA dieron luz verde a la recomendación en una votación ajustada, con 13 votos a favor y 10 en contra, lo que refleja la complicada combinación de beneficios y riesgos que implican los nuevos tratamientos durante la pandemia. El dictamen de los expertos no tiene carácter vinculante para la FDA, pero por lo general sigue las recomendaciones de sus asesores externos.

Molnupiravir, un antiviral desarrollado por Merck y Ridgeback Biotherapeutics, ya cuenta con el aval de Gran Bretaña y la EMA.

El medicamento se toma en casa durante los primeros cinco días tras presentarse los síntomas de la enfermedad, y los estudios han demostrado que reduce a la mitad el riesgo de hospitalización o muerte, aunque en una segunda revisión durante la fase de evaluación continua del fármaco, la farmacéutica rebajó esta eficacia media del 50% al 30%, lo que ha generado dudas entre los expertos.

Mientras muchos expertos consideran que el medicamento podría tener un alto impacto en la evolución de la pandemia justo en un momento en que la variante ómicron ha hecho su aparición, que vislumbra un horizonte más largo y complicado, otros creen que el beneficio podría ser mínimo.

MARTES 30 DE NOVIEMBRE

18:00 El regulador de salud de Brasil, Anvisa, dijo el martes que análisis de laboratorio habían encontrado dos casos locales de la variante Ómicron del Covid-19, los primeros informados en América Latina.

Anvisa afirmó que un viajero que llegaba a Sao Paulo desde Sudáfrica y su esposa aparentemente habían contraído la variante.

El viajero aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos el 23 de noviembre con una prueba negativa para Covid-19. Pero antes de un viaje de regreso planificado la pareja dio positivo y las muestras se enviaron para un análisis adicional, que identificó la variante Ómicron.

Las muestras se enviarán para un segundo análisis confirmatorio, indicó el regulador.

11:00 Este martes, el Ministerio de Salud anunció 1.392 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.762.751 los contagios desde el inicio de la pandemia. Además, informó el fallecimiento de 3 personas, por lo tanto, el número de víctimas fatales se eleva a 38.346.

Durante la última jornada se realizaron 35.788 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional del 3, 62% y en la región Metropolitana del 2%.

07:00 Moderna ha hecho saltar hoy de nuevo la alarma en los mercados financieros tras reconocer que es poco probable que las vacunas reforzadas contra la variante ómnicron sean tan efectivas como están siendo contra la delta.

El CEO de la biofarmacéutica, Stéphane Bancel dijo que la resistencia a las vacunas podría generar más síntomas graves y hospitalizaciones, prolongando la pandemia. "Creo que no hay manera en el que (la eficacia) esté al mismo nivel (...) que habíamos alcanzado con delta", ha señalado Bancel en declaraciones a Financial Times.

Las acciones de Moderna habían subido en torno a un 20% el viernes y un 11% ayer tras anunciar el desarrollo de su vacuna. Las declaraciones de hoy han hecho perder las ganancias al Nikkei esta mañana.

"Creo que la eficacia será mucho menor, una caída material. No sé cuánto, porque tenemos que esperar los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado (...) me dicen que no tiene buena pinta, pinta mal", ha anticipado Bancel al FT.

Malas noticias, si esto se confirma, en un momento en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció ayer que la nueva variante conlleva un riesgo "muy alto" y los cierres de fronteras y restricciones al turismo internacional están ensombreciendo la incipiente recuperación económica en una pandemia que se prolonga ya casi dos años.

Los inversionistas esperan nuevos datos sobre las características de la variante y Colin Powell ha reconocido que la aparición de la nueva variante afectará también a la recuperación en Estados Unidos.

LUNES 29 DE NOVIEMBRE

20:00 El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en sus primeros comentarios públicos sobre la variante Ómicron del coronavirus, dijo que representa riesgos para ambos lados del mandato del banco central de lograr precios estables y el máximo empleo.

"El reciente aumento en los casos de Covid-19 y la aparición de la variante Ómicron plantean riesgos a la baja para el empleo y la actividad económica y una mayor incertidumbre para la inflación", dijo Powell en un testimonio preparado publicado el lunes, un día antes de su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado. . "Una mayor preocupación por el virus podría reducir la disposición de las personas a trabajar en persona, lo que ralentizaría el progreso en el mercado laboral e intensificaría las interrupciones de la cadena de suministro".

Powell, en el texto relativamente breve, no discutió acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de sus compras de activos, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes.

17:00 El alto ejecutivo de Pfizer dijo que la compañía sabrá dentro de dos o tres semanas qué tan bien se mantiene su vacuna Covid-19 frente a la nueva variante de Ómicron, e incluso en el peor de los casos, espera que la fórmula existente retenga cierta eficacia contra la cepa fuertemente mutada.

Actualmente, la compañía está realizando pruebas de laboratorio para ver cómo los anticuerpos generados por la vacuna existente funcionan contra la nueva variante, dijo el presidente ejecutivo Albert Bourla en "Balance of Power with David Westin" de Bloomberg Television.

14:00 Las personas infectadas por Ómicron en Sudáfrica muestran síntomas muy diferentes a los que padecen la cepa delta, dijo el médico que alertó a los científicos del gobierno sobre la posibilidad de una nueva variante.

Los pacientes que lo contrajeron se quejan de fatiga, dolores de cabeza y cuerpo y dolores de garganta y tos ocasionales, dijo Angelique Coetzee, quien también es presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica. Las infecciones delta, en comparación, causaron un pulso elevado, dieron como resultado niveles bajos de oxígeno y pérdida del olfato y el gusto, dijo.

12:00 Autoridades sanitarias chilenas anunciaron que prohibirán el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado recientemente en algunos países del sur de África en medio del temor por la aparición de la cepa Ómicron del coronavirus.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo más temprano que la variante Ómicron conlleva un riesgo muy alto de fuertes aumentos de infecciones que podrían tener "graves consecuencias" en algunos lugares.

"A partir del miércoles 1 de diciembre se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique", dijo el ministro de Salud encargado, Alberto Dougnac.

Además, los chilenos y extranjeros residentes que provengan de esos países tendrán que guardar una cuarentena obligatoria de al menos siete días, independiente de su esquema de vacunación o el resultado negativo del test PCR al ingresar al país.

También se postergó el permiso para que los viajeros que tuvieran dosis de refuerzo se eximieran de hacerse el test PCR a su llegada al país y además deberán realizar cuarentena hasta recibir el resultado negativo.

Las autoridades también anunciaron que a partir del 1 de enero los mayores de 18 años solo podrán acceder al "pase de movilidad", que permite mayores libertades, si cuentan con la dosis de refuerzo contra el Covid-19.

11:00 Este lunes, el Ministerio de Salud anunció 1.979 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas, llegando a 1.761.365 contagios desde el inicio de la pandemia. Además, lamentó el fallecimiento de 30 personas, por lo que los decesos suben a 38.343.

La autoridad sanitaria indicó que se realizaron 61.588 exámenes PCR, lo que implicó una positividad nacional de 2,81% y en la región Metropolitana de 2%.

08:30 Moderna, que subió el pasado viernes más de un 20% en bolsa tras anunciar que ya se encontraba trabajando en una vacuna contra la recién catalogada variante de preocupación por la OMS (VOC), prevé que la vacuna se pueda adaptar en poco tiempo para tener lista una tercera dosis efectiva contra la mutación que ya se ha detectado en en Australia, Bélgica, Botswana, Gran Bretaña, Dinamarca, Alemania, Hong Kong, Israel, Italia, Países Bajos, Francia, Sudáfrica y Canadá.

"Si tenemos que crear una vacuna completamente nueva, eso será a principios de 2022", ha dicho Burton, que también apuntó en el programa de Andrew Marr en la televisión británica que la farmacéutica tiene a cientos de personas trabajando en esta nueva variante desde el jueves y en las próximas semanas prevén haber podido determinar la efectividad de la vacuna ya existente contra ómicron, informa Efe.

07:00 El riesgo que plantea globalmente la nueva variante ómicron del coronavirus es "muy alto", advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un informe técnico sobre esta nueva cepa del SARS-CoV-2.

Teniendo en cuenta las elevadas mutaciones de ómicron, con potencial de ser más resistentes a la inmunización y más contagiosas, el riesgo de que la variante se transmita en todo el mundo es "alto", afirmó el documento, redactado este domingo pero hecho público hoy por la OMS.

"Puede haber nuevas olas de Covid-19 con graves consecuencias, dependiendo de muchos factores, como el lugar donde esas olas ocurran", anticipó el informe.

Ante estos riesgos, la OMS pide a sus estados miembros que tomen determinadas acciones prioritarias, entre ellas "acelerar la vacunación contra la Covid-19 lo antes posible, especialmente entre población de riesgo que siga sin vacunar".

También solicita a todos los países que aumenten las medidas de vigilancia, que reporten posibles casos o brotes asociados con la variante, y que los laboratorios incrementen los trabajos de secuenciación necesarios para analizar la estructura del coronavirus.

La OMS no recomienda en el informe técnico abiertamente que prohíban los vuelos a determinadas regiones, señalando únicamente que las autoridades nacionales "deben usar bases científicas a la hora de ajustar de forma puntual las medidas en torno a los viajes internacionales".

