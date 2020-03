Bolivia reporta su primera víctima fatal por Covid-19 [Minuto a minuto]

País

Domingo 29 de marzo

18:11 Un crucero afectado por cuatro muertos, dos pacientes con coronavirus confirmados y 138 pasajeros y tripulantes con síntomas similares a la gripe a bordo estaban en camino para transitar el Canal de Panamá hoy en la noche en ruta a Florida.

Pero una nueva fila esperaba después del alcalde de Ft. Lauderdale exigió protocolos de acoplamiento estrictos, diciendo "no podemos agregar más riesgos ... en medio de nuestra propia crisis de salud aquí".

16:37 El Ministerio de Salud de Costa Rica reportó hoy 19 nuevos casos de coronavirus, con lo que ya suman 314 infectados y dos muertos desde que se registró el primero contagio en la nación centroamericana, hace 23 días.

El brote, surgido en China a fines del año pasado, ha cobrado la vida de casi 32,000 personas y se han registrado más de 680.000 casos alrededor del mundo, según un conteo de Reuters.

15:16 El alcalde de Moscú ordenó una cuarentena completa de ciudadanos a partir del lunes, prohibiendo a todos los residentes salir de sus hogares a excepción de las necesidades absolutas.

A las personas se les permitirá salir de sus hogares para "solicitudes de ayuda médica urgente y cualquier otra amenaza directa a la vida y la salud; viajes a su lugar de trabajo, si debe ir a trabajar; haciendo compras en la tienda o farmacia abierta más cercana ", dijo Sergei Sobyanin en un comunicado.

15:00 Dublín ha reportado otras 10 muertes por coronavirus hoy, llevando el número total de muertes a 46, ya que 200 nuevos casos elevaron el número total en la república irlandesa a 2.615.

En Irlanda del Norte, las autoridades informaron seis nuevas muertes, la más alta en un solo día, con un total de 21. Hubo 86 nuevos casos de coronavirus en la región, con un total de 410.

14:49 Top Glove Corporation Bhd de Malasia, que fabrica uno de cada cinco guantes en el mundo, anticipa una escasez del producto porque la demanda de Europa y Estados Unidos aumenta por el brote de coronavirus y supera la capacidad de producción.

Lim dijo que los pedidos recibidos en las últimas semanas, principalmente de Europa y Estados Unidos, casi duplicaron la capacidad de producción de la compañía. Top Glove puede producir 200 millones de guantes de caucho natural y sintético al día.

"Definitivamente hay escasez. Piden un 100% más y solo podemos aumentar un 20%, por lo que hay una carencia de alrededor del 50% al 80%", dijo.

14:37 Bolivia reportó hoy su primera víctima por coronavirus, que se trató de una mujer de 78 años que falleció por un distrés respiratorio severo y neumonía.

La mujer contrajo el virus a través de un familiar que llegó del exterior hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la región más afectada por el Covid-19, que afecta a 81 personas en Bolivia.

14:32 El presidente Jair Bolsonaro visitó hoy un mercado en los suburbios de la capital brasileña para insistir en la necesidad de mantener en funcionamiento la economía más grande de América Latina, en lugar de detener actividades para combatir la propagación del coronavirus.

A pesar de los casos confirmados de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, que se triplicó en siete días a 3.904 el sábado, con 114 muertes hasta el momento, Bolsonaro ha seguido negando la gravedad de la enfermedad, calificándola de "un pequeño resfriado" que mataría solo a personas mayores.

"Lo siento, algunas personas morirán, morirán, así es la vida", dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva.

14:00 Nueva York registró 237 muertes adicionales por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total del estado a 965.

El gobernador Andrew Cuomo informó algunos progresos en la tasa de hospitalizaciones, una medida clave a medida que Nueva York, el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, se esfuerza por tratar de mantener su sistema de salud abrumado por el virus.

13:40 El gobierno italiano anunció este domingo que 756 personas fallecieron en las últimas horas en todo el país por el coronavirus hasta un total de 10.779 muertos y que el número de nuevos casos descendió ligeramente respecto a los del sábado, 5.217 frente a 5.974, para un total de 97.689 contagios.

El repunte de víctimas mortales es inferior al registrado del viernes al sábado, cuando se tuvo constancia de 889 nuevos fallecimientos.

El recuento que proporcionó Protección Civil también detalla que 13.030 personas han recibido el alta, 646 más desde el sábado, y que el número de contagios activos en el país, descontando a fallecidos y recuperados, es de 73.880. Un total de 3.906 afectados están en cuidados intensivos.

13:23 Guatemala y Honduras determinaron ampliar hasta el 12 de abril un toque de queda dirigido a combatir la propagación del coronavirus, informaron el domingo autoridades de las dos naciones centroamericanas.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, había ordenado el 21 de marzo un toque de queda por ocho días vigente desde el domingo pasado. La extensión de la medida fue publicada en el Diario Oficial. Los casos de coronavirus en Guatemala suman 34, incluida una persona fallecida.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que se extendía el toque de queda absoluto vigente desde el 15 de marzo, el cual concluía este domingo.

También dio a conocer en un comunicado que a partir del lunes las personas podrán salir a las calles a comprar bienes y servicios únicamente en horarios establecidos dependiendo de la terminación de sus números de identidad.

En Honduras suman 110 las personas contagiadas, entre ellas tres fallecimientos. A nivel mundial suman 662,000 los casos y más de 30,000 muertes, según un conteo de Reuters.

13:15 El número de casos confirmados de coronavirus en Portugal llegó a 5.962 hoy, dijo la ministra de salud, Marta Temido. El número de casos aumentó en 792 (15% más), en las últimas 24 horas.

13:00 Israel está preparando un paquete de estímulo de Shk80bn (US$ 22.400 millones) para revivir la economía después de un cierre nacional relacionado con el coronavirus en el que casi una quinta parte de la población activa busca beneficios de desempleo.

El paquete podría ser presentado en los próximos días, dijo al Parlamento el director general del ministerio de finanzas, Shai Babad. Incluirá dinero en efectivo para los trabajadores independientes, que han tenido problemas para acceder a los beneficios de desempleo, y retrasará los pagos de las pequeñas empresas al estado

12:02 Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, informa 230 nuevos casos registrados de coronavirus, de los cuales 83 corresponden a la Región Metropolitana. "Los casos totales son 2.139", sostuvo. "Vemos con preocupación el aumento que se ha registrado en la Región de los lagos, particularmente en la ciudad de Osorno", añadió.

Autoridad informó siete fallecidos. "En la medida que cumplamos la cuarentena y nos mantengamos con cuidado vamos a cuidar al prójimo", sostuvo la autoridad.

Además decretó cuarentena total para Chillán y cordón sanitario en Osorno.

12:00 El director financiero de Jefferies, Peg Broadbent, murió de complicaciones por el coronavirus a los 56 años, anunció el banco de inversiones el domingo, marcando la primera víctima de alto perfil de Wall Street de la pandemia.

"Estamos desconsolados y lamentamos que nuestro amigo y colega, Peg Broadbent, haya fallecido por complicaciones de coronavirus", dijo el presidente ejecutivo de Jefferies, Rich Handler, y el presidente Brian Friedman en un comunicado conjunto.

Teri Gendron, CFO de Jefferies Financial Group, ha sido nombrado CFO interino y director de contabilidad de Jefferies Group.

11:45 Nueva York, Nueva Orleans y otras grandes ciudades anticipan que se quedarán sin respiradores artificiales y otros suministros médicos en unos días, mientras Estados Unidos lidia con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo.

La ciudad de Nueva York necesitará cientos de respiradores más en unos pocos días y más máscaras, batas y otros suministros para el 5 de abril, dijo hoy el alcalde Bill de Blasio a CNN el domingo.

Nueva Orleans se quedará sin respiradores médicos cerca del 4 de abril y los funcionarios del estado de Luisiana aún no saben si recibirán alguno de una reserva nacional, dijo el gobernador.

La escasez de ventiladores en varias ciudades se agravó cuando el recuento de muertes en Estados Unidos superó las 2.100 el sábado, más del doble que hace dos días.

11:40 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Twitter que a las 17 horas de Washington (18:00 de Chile), realizará una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Realizaremos una conferencia de prensa hoy a las 5:00 p.m. La gente de la Casa Blanca está trabajando más duro de lo que nunca vi trabajar. ¡Es algo hermoso de ver!", escribió el mandatario.

Will be doing a press conference today at 5:00 P.M. The White House. People are working harder than I have ever seen people work. It is a beautiful thing to watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

10:35 Qatar Airways espera quedarse pronto sin efectivo, obligando a la aerolínea de larga distancia a recurrir a su accionista gubernamental para obtener apoyo.

La aerolínea del estado del Golfo continuará operando vuelos durante el tiempo que sea necesario para repatriar a los viajeros varados, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Akbar al-Baker en una entrevista hoy desde Doha.

La aerolínea había recibido muchas solicitudes de gobiernos y embajadas para seguir volando, agregó.

"Tenemos suficiente efectivo para llevarnos a un período de tiempo muy corto", dijo. "Seguramente iremos a nuestro gobierno eventualmente por la equidad".

Qatar Airways ha continuado con un servicio reducido y ha visto rivales regionales, como los Emiratos de Dubai, aterrizar aviones y descontinuar vuelos después de que su aeropuerto de origen cerró para detener la propagación del coronavirus.

10:15 El número de personas fallecidas por coronavirus en el Reino Unido ha aumentado a 1.228, según las últimas cifras del Departamento de Salud entregadas hoy, en comparación con 1.019 anteriormente.

08:37 El Ministerio de Salud de Irán dijo hoy que el número de muertes por coronavirus en el país aumentó a 2.640 desde 2.517 de ayer, mientras que los casos confirmados llegaron a 38.309.

07:36 La transmisión nacional de coronavirus en China "básicamente se detuvo", dijo la Comisión Nacional de Salud a los medios estatales hoy.

La Comisión Nacional de Salud (NHC, su sigla en inglés) agregó que había menos de 3.000 casos activos confirmados de coronavirus en el país.

El recuento de casos en China ha disminuido, y algunas regiones no informaron casos nuevos durante días o semanas seguidas. Pero el gobierno teme una segunda ola de infecciones importadas mientras los estudiantes chinos y otros intentan regresar a sus hogares desde el extranjero.

A partir del sábado, el gobierno impuso una prohibición a casi todos los extranjeros que ingresan al país, independientemente de su estado de visa.

06:48 La propagación del coronavirus se ha desacelerado en España, a pesar de un nuevo récord de muertes de 838 personas en las últimas 24 horas, indicaron hoy cifras del gobierno.

Los datos mostraron un aumento del 9% en casos documentados del virus desde el sábado, el número acumulado ahora es de 78.797. Esto se compara con los incrementos diarios del 25% al 30% a principios de este mes.

La aparente desaceleración en la propagación del virus se produce cuando el gobierno está dispuesto a imponer nuevas restricciones al bloqueo de dos semanas del país, en particular al prohibir todo el trabajo "no esencial" durante quince días más.

06:35 Según reportes citados por Financial Times hoy, la pandemia de Covid-19 continúa acelerando su propagación con 66.758 casos adicionales confirmados ayer. Esto lleva el total a 665.026. El número de muertos aumentó en 3.518 a 30.895.

Estados Unidos es el más afectado por el virus, sumando 19.452 casos. Esto es más del doble del número reportado hace seis días. Se confirmó que 123.776 personas tenían coronavirus en el país desde que comenzó el brote.

La cifra de muertos en Italia superó los 10.000 ayer cuando otras 889 personas perdieron la vida por el virus. España también sufrió 844 muertes, con un total de 5.982.

El Reino Unido registró otras 260 muertes, un aumento del 34% desde el viernes, lo que lleva la pérdida total de vidas a 1.019.

Sin embargo, las personas recuperadas aumentaron en 8.894 ayer, con lo que el número total de personas libres del virus fue de 141.953.

06:32 Rusia informó otro aumento récord en los casos de coronavirus para superar su total de 1.500, ya que el número de personas asesinadas por el virus en el país se duplicó a ocho.

Moscú dijo hoy que había registrado 270 nuevos casos de personas infectadas con Covid-19, aumentando su total a 1.534.

06:30 Corea del Sur pondrá bajo una cuarentena de dos semanas a todas las personas llegadas desde el extranjero partir del 1 de abril, en medio de un fuerte aumento en los llamados casos importados de Covid-19, dijo hoy el primer ministro del país.

Corea del Sur reportó 105 nuevos casos de coronavirus, llevando el total del país a 9.583. Casi el 40% de los casos recién confirmados fueron llegadas del extranjero, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea.

06:00 Alemania reportó 3.965 nuevos casos de coronavirus hoy, una reducción notable en los números en comparación con los días anteriores, pero que reflejó la falta de nuevos datos clave de los estados federales.

El número total de casos asciende a 52.547, según datos oficiales publicados por el Instituto Robert Koch esta mañana. Las muertes aumentaron en 63 a 389.

05:28 Australia impuso restricciones más estrictas en las reuniones públicas e introdujo una moratoria sobre los desalojos durante los próximos seis meses en una serie de nuevas medidas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus.

Scott Morrison, primer ministro de Australia, dijo hoy que todas las reuniones públicas no esenciales fuera de los miembros directos de la familia deberían reducirse a dos personas, por debajo de la orientación previa de 10 personas. Las personas sólo deben salir de sus hogares para obtener alimentos y otros artículos esenciales, por razones médicas, para hacer ejercicio o para trabajar o educarse. El gobierno también está recomendando a todas las personas mayores de 70 años que se queden en sus casas y se aíslen para su propia protección, dijo Morrison.

La tasa de aumento de las infecciones por coronavirus en el país se ha ralentizado con el número total de casos que llegaron a 3.978 hoy, según Morrison, quien dijo que esto representaba un aumento diario del 9%, en comparación con un aumento diario del 30% de la semana pasada.

Sábado 28 de marzo

22:22 El gobierno de México pidió el sábado a sus ciudadanos quedarse en casa durante un mes para evitar la rápida propagación del coronavirus, un brote que ya ha contagiado a 848 personas y cobrado la vida de 16 en el país latinoamericano.

"Es impostergable reducir la velocidad de transmisión de este virus", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. "La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas durante un período de un mes", agregó.

19:27 El presidente Donald Trump dijo que podría prohibir los viajes hacia y desde el área de Nueva York para limitar la propagación del coronavirus desde su epicentro en Estados Unidos, una idea que el gobernador del estado consideró antiamericana y que no ayuda.

Luego de que el recuento muertes por el virus se ha triplicado en tres días y el total superó los 2000, Trump dijo que podría imponer una cuarentena en Nueva York y partes de Nueva Jersey y Connecticut para proteger a otros estados.

El número de casos conocidos superó la marca de 120.000, un récord mundial.

19:16 El gobierno panameño dijo que permitirá el paso por el canal de Panamá a un crucero de la angloestadounidense Holland America con un brote de coronavirus y donde fallecieron cuatro personas.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que ningún tripulante ni pasajero del Zaandam podrá desembarcar en suelo panameño.

17:09 El presidente peruano, Martín Vizcarra, dijo que habrá prisión y multas para los que incumplan la cuarentena en la lucha contra el coronavirus, que cobró cinco nuevas víctimas para elevar a 16 los muertos por la enfermedad en el país.

Vizcarra manifestó que se sigue registrando un alto número de detenidos por parte de la policía, cuyas intervenciones por violar las normas ascienden a más de 26.000, principalmente en el norte de Perú, que tiene 671 casos confirmados con el virus.

15:40 El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, lo que se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario.

En una comparecencia desde La Moncloa, Sánchez ha dicho que esta "medida excepcional" supondrá que todos los trabajadores de actividades no esenciales "deberán quedarse en casa" a partir de este lunes para lo que tendrán un permiso retribuido "recuperable" durante todo el tiempo y recibirán su salario "con normalidad".

13:28 La cifra de muertos por un brote de coronavirus en Italia aumentó en 889 a 10.023, dijo hoy la Agencia de Protección Civil, el segundo mayor aumento diario más alto desde que surgió la epidemia el 21 de febrero.

El total de muertes en Italia ha llegado a 10.023, el más alto de todos los países del mundo.

La mayor cuenta diaria de Italia había ocurrido el viernes, cuando murieron 919 personas. Antes de eso, hubo 712 muertes el jueves, 683 el miércoles, 743 el martes y 602 el lunes. El número total de casos confirmados en Italia aumentó el sábado a 92.472 desde los 86.498 anteriores.

Italia tiene el segundo mayor número de casos, detrás de Estados Unidos, tras superar a China el viernes.

13:04 Paraguay anunció que extenderá las medidas de aislamiento estricto para prevenir la expansión del coronavirus hasta el 12 de abril, aunque sumó dos excepciones que buscan dar un respiro a la población ante la paralización de la actividad económica.

El gobierno fue criticado principalmente por asociaciones de médicos y personal sanitario luego de un confuso mensaje de algunos de sus ministros la noche del viernes sobre la duración de las medidas y las concesiones que se harían.

12:40 China planea medidas más enérgicas para revivir una economía afectada por el coronavirus, luego de que el sábado informó que no hubo nuevas infecciones de transmisión local el día anterior.

El Politburó del Partido Comunista chino dijo el viernes que profundizará los ajustes de la política macroeconómica y seguirá una política fiscal más proactiva, informaron medios estatales.

Las expectativas son que la segunda economía del mundo se contraiga este trimestre, por primera vez en cuatro décadas, este trimestre, por lo que se anticipa que China inyectará cientos de miles de millones de dólares en estímulo.

11:56 Un nuevo balance respecto al avance del coronavirus en Chile dio hoy el titular de Salud, Jaime Mañalich. De acuerdo a los datos entregados, en las últimas 24 horas aparecieron 299 nuevos casos, llegando de esta manera a 1.909 los casos de personas con el virus en el país. Hoy, además, el ministro lamentó una nueva víctima producto del virus, lo que deja en 6 las muertes producto de la pandemia en el país.

Según lo explicado por el titular de Salud, un total de 61 pacientes ya han sido dados de alta.

10:16 La ciudad china de Wuhan, donde surgió el primer brote de coronavirus, comenzó hoy a levantar un bloqueo después de dos meses, con la reapertura de algunos servicios de metro y fronteras, lo que permitió algo de normalidad y el reencuentro de familias.

Después de dos meses de aislamiento del resto del país, la reapertura de Wuhan, donde estalló la epidemia a fines de diciembre, marca un punto de inflexión en la lucha de China contra el virus, que se ha propagado a más de 200 países y territorios.

9:50 El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, prometió el sábado un paquete de medidas sin precedentes para proteger a la tercera economía del mundo de la pandemia del coronavirus, que, dijo, los acercaba a una emergencia nacional.

Abe dijo que las medidas incluirán apoyo fiscal, estímulo monetario y exenciones tributarias para empresas, pero que aún faltan detalles.

"Estamos en una etapa crítica. Necesitamos estar listos para una batalla larga", dijo Abe en una conferencia de prensa televisada. "Quiero ser sincero al respecto", agregó.

09:28 En las últimas 24 horas se registró una cifra récord de fallecidos en Italia, ésta llegó a 929 defunciones, mientras que el número de contagiados está en 86.498, con 5.959 nuevos casos.

09:00 Según cifras del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, España informa que se han infectado 8.189 personas más que en la jornada de ayer, llegando a un total de 72.248 contagios, lo que suma un total de 5.604 fallecidos.

Viernes 27 de marzo

17:45 Luego de que la Cámara de Representantes diera el vamos hoy, el presidente Trump, firmó el proyecto de rescate de la economía del país, que con US$ 2.2 billones es considerado el más grande de la historia.

Para hacer frente al coronavirus, la batería de medidas pretende realizar pagos directos a personas, un seguro de desempleo más fuerte, préstamos y subvenciones a empresas y más recursos de atención médica para hospitales, estados y municipios.

"Con $ 2.2 billones de dólares, este proyecto de ley brindará la ayuda que se necesita con urgencia para las familias, los trabajadores y las empresas de nuestra nación", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

15:00 La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) informó que las tiendas por departamento que cuentan con medios de pago propio están atendiendo, cumpliendo así con la norma que establece esta obligación por parte de los servicios financieros regulados, como es el caso de los bancos.

Asimismo, los clientes pueden "retirar en estos locales productos que hayan adquirido a través de compras electrónicas y tener acceso a bienes necesarios para enfrentar la cuarentena, la información sobre locales abiertos puede encontrarse en los sitios web respectivos", explicó el gerente de la CCS, Carlos Soublette.

En este contexto, Soublette apoyó la posición del presidente de la CPC, Juan Sutil, de 'no paralizar el país', explicando que debemos "tratar de mantener a las empresas vivas, de forma de poder retomar el ritmo rápidamente una vez que se supere la crisis".

14:30 Tras semanas de conversaciones entre demócratas y el gobierno, hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda de US$ 2.2 billones (millones de millones) presentado por la Casa Blanca para hacer frente al impacto del coronavirus.

Con esto, la batería de medidas será enviada al presidente Trump, para que lo promulgue como ley y se haga efectiva.

13:25 Luego de un consejo de gabinete virtual, el Presidente Sebastián Piñera anunció nuevas medidas en cuanto al pago de los servicios básicos, por los efectos del coronavirus.

En el sector de la electricidad, el acuerdo alcanzado con las empresas distribuidoras permitirá suspender el corte de pago de los servicios durante el estado de catástrofe. Las cuentas impagas serán postergadas por un año sin multas y sin interés.

En el sector de telecomunicaciones, anunció un plan solidario de conectividad, durante los próximos 60 días para los clientes actuales y para 40% más vulnerable del país. Quienes no puedan pagar su plan actual, podrán solicitar a las empresas este plan gratuito, que reemplazará al actual.

En el sector sanitario, los clientes domiciliarios pertenecientes al 40% más vulnerable de la población y con un consumo inferior a 10 metros cúbicos de agua podrán optar a no pagar y serán prorrateados durante los próximos 12 meses. Este beneficio también se extenderá a adultos mayores y a quienes hayan perdido sus empleos.

Además, hizo un llamado a los parlamentarios a trabajar con sentido de urgencia. "Pido al Congreso aprobar ojalá hoy el proyecto que establece un bono, el Bono Covid-19", que beneficiaría a casi tres millones personas e implica un aporte de $ 50 mil por carga. También recordó que está en el Congreso el proyecto para proteger los empleos perjudicados por la crisis. "Estos dos proyectos del ley son urgentes y necesarios", afirmó.

12:55 Francia ha extendido su bloqueo nacional de coronavirus por otras dos semanas hasta el 15 de abril, anunció el viernes el primer ministro francés, Edouard Philippe. "Esto, por supuesto, podría extenderse aún más si la situación de salud lo requiere", dijo.

12:12 La directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reafirmó hoy que el organismo espera una recesión "bastante profunda" este año, y que una recuperación en 2021 dependerá de si se puede contener el virus y si se evita que los problemas de liquidez se conviertan en problemas de solvencia.

La ejecutiva planteó que "es claro que el mundo ha entrado en una recesión tan mala o peor que la de la crisis financiera mundial" de 2009, y confirmó que la economía de Estados Unidos está en recesión.

En cuanto a las prioridades del Fondo, indicó que buscan un enfoque práctico para prevenir que los países endeudados "caigan por el barranco", y que les preocupa particularmente el impacto de la baja en las exportaciones de mercados emergentes, los que por lo menos necesitarían ayuda de US$ 2,5 billones, según Georgieva.

12:10 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció a través de un comunicado que luego de conversar con los gobiernos de sus países miembros y tras analizar técnicamente el impacto del coronavirus, concentrarán su apoyo en cuatro áreas prioritaras: respuesta inmediata para salud pública, redes de seguridad para poblaciones vulnerables, productividad económica y empleo y políticas fiscales para aliviar impactos económicos.

Además de reprogramar la cartera existente de proyectos de salud para atender a la crisis, el BID puede dirigir US$ 3.200 millones adicionales al programa de préstamos inicialmente estipulado para 2020. Estos fondos y los ya programados para 2020 pondrían a disposición de los países hasta US$12 mil millones, destinados a la crisis y sus consecuencias.

Los gobiernos también pueden solicitar el redireccionamiento de recursos de la cartera de proyectos que ya están en ejecución con el fin de atender a las necesidades generadas por el virus, recursos que podrían alcanzar hasta US$1.350 millones.

11:50 El Banco de Canadá realizó el tercer recorte del mes a la tasa de interés, en un intento por amortiguar la economía del país del brote de coronavirus. Los encargados redujeron en 50 puntos base la tasa de interés, dejándola en 0,25%.

"Los esfuerzos (del banco central) para mantener el funcionamiento del sistema financiero están ayudando a mantener el crédito disponible para las personas y las empresas. La intención de nuestra decisión de hoy es apoyar al sistema financiero en su papel central de proporcionar crédito en la economía, y sentar las bases para el retorno de la economía a la normalidad" indicó la institución.

10:45 Un total de 1.610 casos de coronavirus alcanzó hoy Chile, debido a un aumento de 304 contagios durante las últimas 24 horas, según el reporte diario entregado por el Ministerio de Salud. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que los fallecidos por Covid-19 ascendieron a 5, y que 52 personas se encuentran en cuidados de unidades críticas, de las cuales 23 están en la Región Metropolitana.

En relación al número de exámenes informados, la subsecretaria dio a conocer que la tasa de casos positivos es de 4%. Además, anunció que hoy se termina la cuarentena en Caleta Tortel, que tras 14 días de confinamiento no registra nuevos infectados.

Desde hoy se implementará una cuarentena total en Temuco y Padre de las Casas, en la región de la Araucanía. Esto implica que las personas no podrán circular durante las 24 horas del día, con excepciones que se comunicarán durante el día. Se establecerá un cordón sanitario alrededor de ambas comunas.

9:20 El presidente y CEO de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, advirtió que el desempleo en Estados Unidos podría subir hasta 10% a 15% debido a los efectos del coronavirus, y luego bajar rápidamente al 7% a 8% a fines de este año. En entrevista con Bloomberg TV, admitió que su proyección es de una contracción "sustancial" el segundo trimestre, de un rango del 20% en base anualizada.

Kaplan adelantó que las pequeñas empresas pueden esperar tener acceso a efectivo disponible por la Fed "muy pronto" como parte de un nuevo programa del banco central diseñado para ayudar a las firmas golpeadas por la pandemia de coronavirus. "Pueden estar seguros de que estamos trabajando furiosamente en la Fed para terminar con los detalles de este esquema. Y pueden tener la confianza de que vamos a hacerlo", dijo.

Además, planteó que la Reserva busca garantizar que los negocios y municipalidades sigan funcionando mientras continúa la distancia social para vencer al virus.

8:55 La OCDE ha estimado que por cada mes de contención para frenar la propagación del coronavirus habrá una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del producto interno bruto, y el bloqueo afectará directamente a los sectores que representan hasta un tercio del PIB en las principales economías.

"Calculamos que, por cada mes de confinamiento, habrá una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB. Solo el sector turístico se enfrenta a un declive del 50% al 70% en este periodo en cualquier parte. Muchas economías caerán en recesión", señaló el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

8:25 El gobierno de Reino Unido confirma que el primer ministro Boris Johnson tiene coronavirus. De hecho, el mismo Johnson lo dio a conocer a través de un video subido a sus redes sociales la mañana de este viernes.

Hasta el momento presenta síntomas leves y se autoaislará en Downing Street, aclaró que seguirá a cargo del manejo de la crisis por parte del gobierno, tomando los resguardos del caso.

"Ahora estoy autoaislado, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus", dijo en Twitter.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

7:20 Rusia pide un nuevo acuerdo ampliado de la OPEP para intentar mitigar la fuerte caída de la demanda -y con ello del precio- del petróleo.

El jefe del fondo de riqueza soberana de Rusia, Kirill Dmitriev, señaló que un nuevo acuerdo de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros productores de crudo) para equilibrar los mercados petroleros, podría ser posible si otros países se unen, y agregó que los productores también deberían cooperar para amortiguar las consecuencias económicas del coronavirus.

"Estamos en contacto con Arabia Saudita y otros países. Con base en estos contactos, vemos que si aumenta el número de miembros de la OPEP + y se unen otros países, existe la posibilidad de un acuerdo conjunto para equilibrar los mercados petroleros ", dijo Dimitriv.

4:13: Xi Jinping ofrece ayuda a Trump para combatir el coronavirus en Estados Unidos, en donde los casos por coronavirus se multiplican

A través de una llamada telefónica, el presidente de China, Xi Jinping, ofreció ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus, ya que Estados Unidos enfrenta la posibilidad de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia, ya que se convirtió en el país con más casos con 84.946 infecciones y 1.259 muertes.

Tras la conversación Trump señaló en Twitter que discutió el brote de coronavirus "en gran detalle" con Xi. "China ha pasado por mucho y ha desarrollado una sólida comprensión del virus", dijo Trump. "Estamos trabajando estrechamente juntos. ¡Mucho respeto!", señaló.

Just finished a very good conversation with President Xi of China. Discussed in great detail the CoronaVirus that is ravaging large parts of our Planet. China has been through much & has developed a strong understanding of the Virus. We are working closely together. Much respect! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Jueves 26 de marzo

23:58 J.P. Morgan espera economía mexicana se contraiga un 7% en 2020

El banco de inversión dijo en un comunicado que con un déficit fiscal de 5% para este año, no puede descartarse otra baja en la calificación crediticia soberana, justo cuando S&P rebajó su nota para México a "BBB" con perspectiva negativa el jueves.

18:55 Con un total de 82.404 casos registrados hasta el momento, Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de coronavirus confirmados en todo el mundo, superando a China y a Italia, que acumulan 81.782 y 80.589 infectados, respectivamente.

La mayoría de los casos del país norteamericano se concentran en el estado de Nueva York, donde hay 37.769 personas contagiadas del brote. En cuanto a los fallecidos, se han contabilizado 1.178 en todo el país, cifra considerablemente inferior a las 3.291 muertes de China y 8.215 de Italia.

Por ahora, el total de casos en el mundo asciende hasta 526.044, registrándose 23.709 muertes en más de 170 países.

18:50 Los líderes de la Unión Europea se dieron un plazo de dos semanas para presentar una respuesta fiscal conjunta al coronavirus, diciendo que los planes "deberían tener en cuenta la naturaleza sin precedentes del choque Covid-19".

En una videoconferencia que duró más de cinco horas, los gobiernos discutieron qué tan lejos llegar en esta etapa para aunar la fuerza económica para combatir la crisis. Un impulso de los gobiernos, incluidos España e Italia, para que las naciones emitan conjuntamente "coronabonds" se topó con la firme resistencia de Alemania y los Países Bajos.

Los ministros de finanzas de la UE ahora avanzarán con los planes que discutieron a principios de esta semana para que el fondo de rescate de la zona del euro, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, desempeñe un papel, al tiempo que explora otras opciones.

18:48 Venezuela confirma primer fallecimiento a causa del coronavirus.

16:25 Los contagios de coronavirus batieron un nuevo récord hoy, al superar el medio millón de casos en todo el mundo. Según la última actualización de la Universidad John Hopkins, 511.603 personas se han infectado por el brote de Covid-19, dejando un total de 23.067 muertes.

Italia hoy alcanzó los 80.539 contagios, faltándole solo 1.200 personas para superar a China y convertirse en el país con más casos en todo el mundo. En las últimas 24 horas, 662 personas fallecieron en el país europeo, lo que significa que el total de muertos ahora es de 8.165, el más alto de cualquier país del mundo.

Estados Unidos, en tanto, está a solo 4 mil contagios de alcanzar a Italia. El país norteamericano alcanzó los 76.514 infectados hoy, concentrándose 37.258 en el estado de Nueva York. Los fallecidos del estado alcanzaron 385, mientras que en todo el país suman 1.046.

Francia, en tanto, está al borde de alcanzar los 30 mil contagios, ya que hoy registró 29.155 personas infectadas. En las últimas 24 horas murieron 365 franceses, con un total de fallecimientos de 1.696 desde el comienzo de la pandemia.

14:53 El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia presentó un proyecto de ley para posponer la elección presidencial prevista para el 3 de mayo como consecuencia del riesgo que implica para la población la pandemia del coronavirus.

El organismo propuso realizar la elección en una fecha entre el 7 de junio y el 6 de septiembre de 2020, según un comunicado. "La mesa de diálogo procuró una solución que preserve tanto los principios básicos de la salud pública como los requisitos de la elección técnicamente sólida y políticamente imparcial", dijo el tribunal.

14:50 El presidente de China, Xi Jinping, instó este jueves a impulsar una "mayor cooperación internacional en todos los frentes" para combatir la pandemia de coronavirus que ha dejado ya más de 22.000 muertos en todo el mundo.

El mandatario solicitó así que se tomen medidas "urgentes" para frenar la recesión económica a nivel global en lo que ha supuesto su mayor discurso desde que comenzó la crisis sanitaria.

En una reunión extraordinaria por teleconferencia de los líderes del G20 para abordar la crisis provocada por el Covid-19, Xi pidió "unidad y solidaridad" y transmitió tres mensajes fundamentales: reforzar la colaboración internacional para frenar el virus, impulsar la economía y dejar de lado "acciones hostiles como las que Estados Unidos lleva a cabo contra China".

14:20 Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció la extensión del Estado de Emergencia, y del toque de queda nocturno, hasta el 12 de abril para contener el avance del coronavirus.

El presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de ampliar el aislamiento social obligatorio por 13 días más, específicamente hasta el 12 de abril. En todo este período continuará el toque de queda. "Incluso estamos evaluando medidas especificas de manera sectorial como en Loreto y en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde se debe restringir un poco más el horario de inmovilizacion obligatoria ya que los casos de Covid-19 han aumentando y existe un mayor incumplimiento".

"También se ha llamando a la reserva orgánica de 10.000 de las Fuerzas Armadas por 60 días para acciones de patrullaje y control. Se extiende para que se cumpla", acotó.

13:40 Honduras reportó hoy la primera muerte por coronavirus en el país, que cuenta ya con 52 casos de contagio de la enfermedad y donde las autoridades decretaron un toque de queda para evitar la propagación de la epidemia dentro del territorio nacional.

13:00 El número de fallecidos por coronavirus en Nueva York aumentó a 385 y el gobernador Andrew Cuomo advirtió que había cosas peores por venir. "Esta es la mala noticia: el número de muertes está aumentando", dijo Cuomo, señalando que muchos pacientes habían estado en ventiladores durante 20 o 30 días.

Nueva York ahora tiene 37.258 casos confirmados, más de 6 mil en un día, incluidos más de 21 mil en la ciudad de Nueva York. En una señal preocupante, el número de hospitalizaciones aumentó en un día de 3.800 a 5.327. La pandemia también está afectando las finanzas del estado. Cuomo predijo que conduciría a una pérdida de US$ 10 mil millones a US$ 15 mil millones en ingresos fiscales.

12:31 El presidente Vladimir Putin dijo el jueves que confía en que Rusia derrotará al coronavirus en 2 a 3 meses si impone medidas duras, después de que las autoridades suspendan vuelos internacionales, ordene el cierre de la mayoría de las tiendas de la capital y detuvieron algunos servicios religiosos.

Rusia registró 182 nuevos casos de coronavirus, su mayor aumento en un día hasta ahora, tuvo el total oficial a 840.

Las autoridades de la capital y la región que anuncian el cierre de todos los cafés, restaurantes y tiendas, excepto los que venden alimentos y medicinas, desde el sábado y por lo menos hasta el 5 de abril.

Aunque el número de casos sigue siendo muy inferior al de muchos países europeos, el alcalde de Moscú dijo a Putin que la magnitud real del problema en la capital superaba con creces las cifras oficiales.

Putin, en un discurso televisado a la nación el miércoles, reveló nuevas medidas para frenar la transmisión del virus, declarando la próxima semana como no laborable para muchos rusos e instalando a la gente a quedarse en casa.

Putin analizó la situación en un encuentro televisado con empresarios el jueves.

12:00 La Unión Europea (UE) pidió este jueves en la videoconferencia del G20 sobre el coronavirus una respuesta internacional "sin precedentes" para mitigar los efectos de la pandemia que se centre en una "acción global rápida, masiva y coordinada", tanto en materia económica como sanitaria.

"Los acontecimientos sin precedentes requieren una acción sin precedentes y es necesaria una acción global rápida, masiva y coordinada en los frentes económico y de salud para salvar vidas y evitar una nueva crisis económica", declararon en un comunicado conjunto los presidentes de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel.

Agregaron que el G20, foro que reúne a las mayores economías del mundo y que actualmente preside Arabia Saudí, tiene "un papel fundamental para garantizar esa coordinación global" y señalaron algunas de las iniciativas que Bruselas quiere que implemente la comunidad internacional para hacer frente a la situación.

11:30 La cifra de muertos en Estados Unidos por el coronavirus superó el hito de las 1.000 el jueves, mientras que los hospitales en Nueva York y otras ciudades lidiaban con un enorme flujo de pacientes, y el Congreso trabajaba en la aprobación de un paquete de ayuda por US$ 2 billones.

10:30 En el habitual punto de prensa, el ministro de Salud Jaime Mañalich dio cuenta del aumento del coronavirus en Chile, al registrarse 1.306 casos confirmados y cuatro fallecidos. Respecto al número de recuperados, detalló que ya suman 33 las personas a las que se les ha dado el alta médica en todo el territorio nacional.

9:35 Más de tres millones de personas presentaron una reclamación por beneficios de desempleo la semana pasada en EEUU, ya que la pandemia de coronavirus cerró negocios, ciudades y estados enteros. Los reclamos aumentaron desde de 282 mil la semana anterior a un máximo histórico de 3,2 millones hasta el 21 de marzo.

El número rompe el peak alcanzado durante la gran recesión en marzo de 2009, cuando las solicitudes ascendieron a 665 mil. Y también supera la máxima cifra histórica, de 695 mil en octubre de 1982.

9:00 Luego de recortar la tasa de interés dos veces en el último mes, el Banco de Inglaterra decidió mantener su tasa en un mínimo histórico de 0,1%, ya que pronosticó que la producción "caerá bruscamente" en el primer semestre del año.

"Dada la gravedad de esa interrupción, existe el riesgo de daños a la economía a largo plazo, especialmente si hay quiebras comerciales a gran escala o aumentos significativos en el desempleo", señaló la entidad.

8:50 Banco Central de Brasil recorta proyección de crecimiento del PIB a cero, desde su expectativa previa de una expansión del 2,2%, debido al impacto de la pandemia de coronavirus, mientras que advirtió sobre un elevado grado de incertidumbre para el panorama a futuro, consigna Reuters.

8:40 El presidente de la Reserva Federal del Estados Unidos, Jerome Powell dice que que la Fed tiene aún espacio para maniobrar en relación a la política monetaria. En entrevista con medios estadounidenses la mañana de este jueves, el personero señaló que EEUU ya podría estar en recesión, pero que si el virus es controlado, la economía puede reactivarse rápidamente.

Asimismo, Powell dijo que la Fed está tratando de asegurarse de que el repunte económico sea "vigoroso" cuando ocurra. Según sus estimaciones, la actividad económica se reanudaría recién el segundo semestre.

El jefe de la Reserva Fedaral de EEUU adelantó que el Banco Central está dispuesto a abrir cualquier línea de crédito que aún no está disponible y a continuar impulsando medidas agresivamente para enfrentar esta crisis.

7:50 El número de fallecidos por coronavirus en España se elevó este jueves a 4.089, lo que supone un incremento del 16% frente a los 3.434 anunciados el miércoles, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el día anterior el alza fue de 17%.

En tanto, el número de casos positivos en el país subió a 56.188 el jueves, frente a los 47.610 del día miércoles, un 15% más, lo que también implica un ritmo más bajo que el aumento del 20% anotado el martes.

7:00 Presidente Piñera anuncia app para poder obtener la Clave Única

A través de Twitter, el presidente explicó cómo obtener la clave única, la que desde hoy se podrá obtener a través de una página web. "La Clave Única será fundamental para obtener los permisos temporales para poder salir de casa. Quienes sacaron su Cédula de Identidad en los últimos cuatro años, pueden recuperar su Clave Única en forma remota con su mail, en https://claveunica.gob.cl/recuperar", señaló el mandatario.

Además, anunció que durante los próximos días estará disponible una app para poder obtener la Clave Única, sin tener que ir al Registro Civil.

03:00 SENADO DE EE.UU. APRUEBA EL PLAN DE AYUDA BILLONARIO POR CORONAVIRUS

Miércoles 25 de marzo

22:00 España extiende el estado de alarma hasta el 11 de abril.

21:15 El Gobierno de Bolivia declaró el miércoles el estado de emergencia sanitaria y extendió el cierre total de fronteras en un intento por contener la expansión del coronavirus en el país.

La presidenta interina Jeanine Añez informó que la declaración del estado de emergencia se extenderá desde el jueves hasta el 15 de abril.

20:30 Grupo Aeroméxico, dijo que, para abril, podría dejar al menos la mitad de su flota en tierra si es que continúa la reducción de demanda por el brote de coronavirus, según un documento visto por Reuters.

Aeroméxico, que la semana pasada puso en tierra 40 aviones, agregó que si la tendencia de reducción del mercado se mantiene, el número de aeronaves en tierra podría crecer, de acuerdo con una carta del director general de la firma, Andrés Conesa, enviada a sus empleados.

17:23 Ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció nuevas medidas por el avance del Covid-19 en la Región Metropolitana, entre ellas cuarentenas y aislamientos colectivos, cordones sanitarios en nuevas comunas y regiones.

Respecto a la ciudad de Santiago informó de nuevas aduanas sanitarias con controles de salud para verificar el cumplimiento de la cuarentena.

Además decretó cuarentena total en siete comunas de la RM: Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia.

Medidas que entrarán en vigencia desde mañana 26 de marzo, en conjunto al toque de queda, a las 22:00 y por un plazo de 7 días renovable.

17:10 Un shock sin precedentes sufrirán las economías del G-20 durante el primer semestre de este año, como efecto del coronavirus, según Moody's. La agencia calificadora señaló que las economías se contraerán un 0,5% este año en conjunto, antes de recuperarse en 2021.

"Proyectamos severas contracciones acumuladas durante el primer y segundo trimestres de 2020, de 5,4% en Alemania; 4,5% en Italia; 4,3% en EEUU; 3,9% en el Reino Unido y 3,5% en Francia.

Y en cuanto a China, la institución proyecta un crecimiento real de 3,3% en 2020, seguido de un crecimiento del 6,0% en 2021.

15:51 El director general de la Organización Mundial de Comercio (OMC), Roberto Azevedo, advirtió que las proyecciones de impacto del coronavirus muestran que la contracción económica y pérdidas de puestos de trabajo serán peores que lo ocurrido tras la recesión de 2008.

El jefe del organismo internacional también dijo que los economistas de la entidad ven una "profunda baja en el comercio" por la pandemia de Covid-19 y que esperan dar una proyección oficial dentro de las próximas semanas.

15:20 La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá ordenó hoy la suspensión de los vuelos domésticos, incluido el transporte de pasajeros en la red de aeropuertos domésticos e internacionales, como parte de las medidas para evitar la propagación de coronavirus.

14:03 El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron hoy, a través de una declaración conjunta, a los acreedores bilaterales a ofrecer un alivio inmediato a los países más pobres del mundo, que enfrentan graves consecuencias por la rápida propagación del coronavirus. Los organismos solicitaron que si es requerido suspendan inmediatamente los pagos de la deuda a los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF).

Dichas naciones, que incluyen a una cuarta parte de la población mundial y a dos tercios de la población mundial que vive en la pobreza extrema, "serán golpeadas con más fuerza por la pandemia", agregaron. "Esto ayudará con las necesidades inmediatas de liquidez de los países de la AIF para abordar los desafíos planteados por el brote de coronavirus y tiempo para una evaluación del impacto de la crisis y las necesidades financieras de cada país", sostuvieron.

13:00 Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante la gran recesión y responsable de liderar la respuesta del banco central estadounidense a la crisis financiera, señaló que la pandemia de Covid-19 probablemente arrastre a la economía estadounidense a una recesión "muy aguda", pero que será breve y la economía rebotará con fuerza a continuación.

"Es posible que se produzca una recesión muy aguda, breve, espero que una breve recesión en el próximo trimestre porque todo está cerrando", ha señalado Bernanke, y agregó que "si no hay demasiado daño a la fuerza laboral y las empresas durante el periodo de cierre, se pueda producir un rebote con bastante rapidez".

"Se trata de una especie muy diferente a la de la gran depresión", afirmó, y dijo que las crisis pasadas vinieron provocadas por problemas de carácter humano, por shocks monetarios y financieros. "Esta tiene cierto sentido semejante en el pánico y la volatilidad, aunque está mucho más cerca de un desastre natural que de una depresión al estilo de la de 1930", indicó.

12:17 Argentina acordó con el Banco Mundial financiamiento por US$ 300 millones para ayudar a familias de bajos recursos en medio de un brote de coronavirus, que podría ahondar la crisis económica que ya sufría el país. El financiamiento busca "fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables", según un comunicado difundido por el gobierno. "El organismo multilateral realizará dos desembolsos. Uno en 2020 por US$ 165 millones y otro en 2021 por US$ 135 millones", especificaron.

12:08 La Cámara Baja de Alemania -Bundestag- aprobó hoy un paquete económico contra el coronavirus de 750 mil millones de euros US$ 810 mil millones), el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La propuesta del gobierno alemán equivale a casi el 22% del PIB alemán y fue respaldada de forma mayoritaria.

El paquete consta de un presupuesto suplementario para este año de 156.000 millones de euros, que incluye un fondo de rescate de hasta 50.000 millones para autónomos y pequeñas empresas y 3.500 millones para apoyo urgente al sistema sanitario. Prevé, asimismo, una caída de la recaudación de 33.500 millones.

Esta actualización presupuestaria implica el abandono temporal de la regla constitucional del "freno de la deuda", una formalidad que también se aprobó hoy en el Bundestag de acuerdo a las excepciones contempladas en la Carta Magna. El plan incluye además la reactivación del Fondo de Estabilización creado en la crisis financiera, una herramienta con 600.000 millones para apoyar a empresas con problemas de liquidez y capitalización, y que prevé incluso nacionalizaciones temporales.

11:23 El subsecretario se Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que los casos de coronavirus en el país subieron en 220 en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total llega a 1.142. Además, la autoridad confirmó una tercera muerte en el país y que los casos críticos corresponden a 43 pacientes. Las personas ya recuperadas alcanzan a 22.

Además, indicó que el gobierno estableció cuarentena de 24 horas para Puerto Williams y un cordón sanitario en la isla de Chiloé.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, enfatizó que en América Latina "hay tres países que tienen una estrategia de testeo muy importante", Chile, Brasil y Ecuador. El secretario de Estado señaló que "estamos en este momento tomando control de muchas instalaciones a lo largo del país" para hacer frente a la pandemia.

En cuanto al precio que está pagando el gobierno por esos lugares, indicó que "el costo máximo que va a pagar el estado es de 0,2 UF mensual por metro cuadrado, que equivale a un arriendo de una bodega sin ninguna sofisticación, pero que nos parece un precio justo. Estos hablando de hoteles por ejemplo, donde la ocupación es prácticamente cero".

En tanto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, confirmó que no habrá clases durante el mes de abril, ya que se extenderá la cancelación de clases por dos semanas más y se adelantan las vacaciones de invierno para el próximo mes. Además, el año escolar se extenderá hasta fines de diciembre.

10:30 El presidente ruso, Vladimir Putin, pospuso una votación a nivel nacional que iba a extender su gobierno por 12 años, cediendo a una mayor presión para retrasar después de ser advertido de que el brote de coronavirus en el país fue mucho peor de lo que sugerían los datos de su gobierno.

Putin, quien había prometido anteriormente que la votación del 22 de abril sobre los cambios a la constitución seguiría adelante y enfatizó que la propagación del virus estaba "bajo control", usó una dirección nacional el martes para anunciar su cambio de sentido, horas después del número de Los casos de Covid-19 en Rusia aumentaron en un tercio. "Nuestra prioridad absoluta es la salud y la seguridad de nuestra gente, por lo que creo que es necesario mover la votación a una fecha posterior", indicó. La nueva fecha se establecerá una vez que se entienda mejor la magnitud del brote.

10:08 Los estados de la Unión Europea apenas son capaces de cubrir el 10% de la demanda actual de equipos de protección personal y otros dispositivos médicos contra el coronavirus, como los ventiladores, a través de las cadenas de suministro tradicionales.

"La disponibilidad y el suministros de equipos de protección personal y otros dispositivos médicos, en particular ventiladores, en toda Europa sigue siendo preocupante", señala un documento interno con fecha de hoy, y añade que la mayoría de los estados de la UE tienen reservas limitadas y una capacidad restringida para aumentar la producción.

9:59 A través de una carta, los líderes de nueve países de la Unión Europea, incluyendo Francia, Italia y España, llamaron al bloque a acordar un "instrumento común de deuda" para recaudar fondos que apoyen a la industria de la salud y a la economía en general, mientras luchan por frenar la pandemia de coronavirus.

Los líderes de la UE sostendrán otra video conferencia mañana y la carta, con fecha del 25 de marzo, se da a conocer luego de que los ministros de la zona euro no consiguieran un acuerdo sobre una emisión de deuda común el martes, aunque anunciaron una extensión de las líneas de crédito del fondo de emergencias MEDE.

"Necesitamos trabajar juntos en un instrumento de deuda conjunto de las instituciones europeas para recaudar fondos en el mercado", dice el documento enviado al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y agrefa que "este instrumento de deuda común debería tener un tamaño suficiente y un vencimiento prolongado para ser completamente eficiente y evitar riesgos tanto ahora como en el futuro".

9:49 El ejército español ha solicitado a sus socios de la OTAN kits de detección de coronavirus, respiradores y equipos de protección en el marco de los acuerdos de asistencia internacional de la coalición, dijo el miércoles el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya.

9:45 El jefe del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, dijo hoy que el reagendamiento de los Juegos de Tokio se enfrenta a "miles" de problemas logísticos y financieros y podrían celebrarse antes del verano boreal de 2021.

Aunque la mayoría de la gente asume que los Juegos se celebrarán más o menos en el mismo calendario de julio-agosto previsto para este año, Bach, afirmó que es posible optar por fechas más tempranas en 2021. "El acuerdo es que queremos organizar estos Juegos como muy tarde en el verano de 2021", comentó en una videoconferencia.

8:40 El Ministerio de Salud de Irán informó que al menos 43 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud han perdido la vida por el coronavirus, acusando a Estados Unidos de ser "el principal culpable" porque ha impuesto sanciones contra la República Islámica.

El vocero del ministerio, Kianush Jahanpur, afirmó que "el gobierno de Estados Unidos es el principal culpable... en cualquier dificultad que enfrentan los pacientes, especialmente aquellos que sufren de enfermedades raras o especiales, un brote de Covid-19, así como estas 43 personas que han perdido la vida... No podemos negar la demora en la preparación de suministros médicos en el país debido a este comportamiento inhumano".

8:00 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insistió hoy en su punto de vista de que los cierres a nivel estatal en el país perjudicarían probablemente a la economía y elevarían el desempleo, por lo que instó a revertir la medida en un mensaje en Twitter.

7:54 Un total de 3.434 muertos por coronavirus alcanzó hoy España, superando a China en el número de fallecidos y convirtiéndose en el segundo país con más víctimas fatales tras Italia.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad de España, el número de muertos por coronavirus asciende ya a 3.434 personas en España, 738 más que ayer martes, lo que supone un nuevo récord en el número de contagiados, mientras que el de infectados se sitúa en 47.610, 7.937 más. En las UCI hay 3.166 pacientes graves, 530 mas que ayer, y 5.367 se han curado (1.573 más).

7:21 Japón evalua paquete de estímulo equivalente al 10% del PIB

El gobierno de Japón está estudiando un paquete de estímulo fiscal equivalente a cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) para combatir el impacto económico causado por el brote de coronavirus, reportó el diario Nikkei el miércoles.

El paquete, valorado en más de 56 billones de yenes (503.000 millones de dólares), incluirá pagos en efectivo a los hogares, indicó el periódico.

02:19 Estados Unidos aprueba un plan de estímulo por más de US$ 2 billones

El gobierno de Trump llegó a un acuerdo con los demócratas y republicanos del Senado en un paquete de rescate histórico -que se votará hoy miércoles- que recaudará más de $ 2 billones en gastos y exenciones de impuestos, para impulsar la economía estadounidense y financiar un esfuerzo nacional para detener el coronavirus.

El plan incluye alrededor de US$ 500 mil millones para respaldar préstamos y asistencia a compañías, incluidos US$ 50 mil millones para préstamos a aerolíneas estadounidenses, así como a gobiernos estatales y locales. También tiene más de US$ 350 mil millones para ayudar a las pequeñas empresas y US$ 150 mil millones para hospitales y otros proveedores de atención médica para equipos y suministros.

Martes 24 de marzo

23.00 El Eurogrupo apoya recurrir al fondo de rescate para financiar la lucha contra el coronavirus

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) están evaluando medidas para hacer frente al coronavirus,entre ellas, que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) -el fondo de rescate de la eurozona- conceda líneas de crédito preventivas a un número de Estados, sujetas a ciertas condiciones. La ventaja es que esto permitiría al Banco Central Europeo (BCE) comprar sin límite deuda soberana de los países.

Según explicó el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, tras la reunión, entre los ministros del Eurogrupo existe un "amplio apoyo" de que el Mecanismo Europeo de Estabilidad proporcione una línea de financiación específica para todos los países que quieran solicitar fondos para luchar contra la pandemia de coronavirus. Concretamente, los países podrían recibir fondos equivalentes a hasta el 2 % de su PIB.

20:30 Ecuador llega a los 1082 contagiados y 27 fallecidos y se convierte en el segundo país de la región con más casos.

19:00 Panamá entrará en cuarentena total desde el miércoles para evitar propagación del coronavirus. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó una cuarentena total en el país desde el miércoles para evitar la propagación del coronavirus, un brote quirúrgico en China que ha dejado más de 340 infectados y seis fallecidos en el istmo.

Hasta el momento, está vigente un toque de queda nocturno en Panamá

17:11 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no dejará que el fabricante de aviones Boeing Co cierre como resultado de los trastornos económicos causados por el brote de coronavirus. "No vamos a dejar que Boeing vaya a la quiebra", dijo , y agregó que "hay que ayudarlos temporalmente. No va a ser mucho tiempo, temporalmente".

"Y van a pagar intereses y, probablemente, van a dar acciones de la compañía a la gente de nuestro país, a los contribuyentes de nuestro país, a los ciudadanos de nuestro país", indicó Trump.

16:30 El número de casos confirmados de Covid-19 en Estados Unidos superó los 50 mil hoy, cuando la tasa de infección en el estado de Nueva York se duplicó. Los casos estadounidenses de la enfermedad causada por el coronavirus subieron a 50.206 llevando el total global a 409.014, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Solo China e Italia tienen más personas enfermas por la pandemia.

Más de 18.200 personas han muerto en todo el mundo, mientras que más de 106.500 personas se han recuperado de la enfermedad.

14:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy en una conferencia de prensa que un país puede quedar destruido si se paralizan las actividades. Al referirse a Estados Unidos, el mandatario afirmó que "el país no está hecho para quedar paralizado".

Además, indicó que el país reabrirá "muy pronto" y que le gustaría que fuera antes de semana santa. También señaló que los estadounidenses pueden distanciarse socialmente por sí mismos e ir a trabajar.

Hoy más temprano, a través de su cuenta de Twitter el jefe de Estado reiteró sus preocupaciones sobre el costo económico del impacto del coronavirus y dijo que los estadounidenses tomarán precauciones para evitar infectarse cuando regresen al trabajo. "Nuestra gente quiere volver al trabajo", aseguró.

"Practicarán el distanciamiento social y todo lo demás, y los adultos mayores serán seguidos de manera protectora y amorosa. Podemos hacer dos cosas a la vez. LA CURA NO PUEDE SER PEOR (por lejos) QUE EL PROBLEMA!", agregó el mandatario.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2020

12:50 El primer ministro indio, Narendra Modi, anunció que el cierre nacional del país continuará durante los próximos 21 días, y pidió a los 1.370 millones de personas que permanezcan en el interior para evitar que el patógeno mortal se "propague como un incendio forestal".

Modi dijo que las próximas tres semanas fueron críticas para que India evite un brote que "retrasaría al país 21 años", y agregó: "En los próximos 21 días, haga una sola cosa: quedarse en casa". "Invitará a una pandemia grave en sus hogares si sale", señaló.

También anunció que el gobierno ha asignado US$ 1.9 mil millones para fortalecer la infraestructura de salud de la India, incluida la adquisición de más equipos de protección personal, camas de aislamiento, ventiladores y capacitación del personal médico.

Además indicó que el gobierno estaba trabajando para garantizar que el suministro de productos esenciales, como alimentos, leche, medicamentos y otros artículos, permanezca disponible durante el período de cierre. Muchos han expresado su preocupación de que la rápida imposición de un bloqueo severo en el país podría conducir al colapso de las cadenas de suministro de alimentos que apoyan a la población de las vastas ciudades de la India.

12:40 Al fines de 2019, Estados Unidos tenía 11 millones de millonarios, una cifra sin precedentes y un reflejo del mercado alcista más prolongado de la historia, gracias a tasas de interés ultra bajas y recortes de impuestos.

Pero unos meses después el panorama es muy diferente. El número de hogares en Estados Unidos por encima de ese umbral se había reducido en al menos 500.000 el viernes, según la firma de análisis Spectrem Group.

La doble crisis financiera y de salud provocada por el Covid-19 ha erosionado desproporcionadamente la fortuna de los ricos, que tienen más probabilidades de tener participaciones bursátiles que la población en general. A finales de 2019, el 1% de los hogares era propietario del 53,5% de las acciones y participaciones de fondos de inversión, según estadísticas de la Reserva Federal.

Las pérdidas afectan a los ricos en todos los niveles, desde los ciudadanos medios más afluentes a los que tienen más de US $ 25 millones, según el informe. La destrucción de la riqueza entre los que tienen más ha sido especialmente acusada.

12:15 Greta Thunberg, aislada con síntomas de coronavirus. La activista medioambiental Greta Thunberg reveló este martes que está recluida en su casa con síntomas similares a los del coronavirus, aunque explicó que en Suecia no se realiza la prueba a quienes no requieran tratamiento médico urgente.

Thunberg publicó en su cuenta de Instagram que decidió aislarse al llegar de un viaje por Europa central hace dos semanas y que hace diez días comenzó a sentir "algunos síntomas" como cansancio, escalofríos, dolor de garganta y tos. Su padre, que había viajado con ella a Bruselas, también comenzó a mostrar síntomas, en su caso "mucho más intensos" y con fiebre.

"No me he hecho la prueba del Covid-19, pero es muy probable que lo tenga, dados los síntomas y circunstancias", según la joven activista, que está ya "prácticamente recuperada".

12:00 El jefe de la agencia de protección civil de Italia, Angelo Borrelli, sinceró que el país podría tener diez veces el número de casos de Covid-19 que aparecen en sus números oficiales informados, lo que sugiere que más de medio millón de italianos estarían infectados con el virus hasta ahora.

Borrelli, quien está a cargo de coordinar la respuesta nacional al brote, dijo que es posible que cerca de 640 mil personas en todo el país pudieran estar infectadas. Hasta ayer Italia tenía 63.927 casos diagnosticados oficialmente y 6.077 muertos por virus.

11:27 El gobierno de México informó hoy que suspenderá durante un mes todas las reuniones privadas, públicas, sociales o gubernamentales que involucren a más de 100 personas, como parte de las nuevas medidas para frenar el brote de coronavirus, que hasta el momento registra 367 contagios y cuatro fallecimientos en el país.

11:00 La actividad comercial de Estados Unidos se contrajo bruscamente en marzo a medida que las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus se profundizaron. El índice de gerentes de compras compuestas flash IHS Markit cayó a 40,5 en marzo, desde 49,6 el mes anterior. El índice de actividad empresarial de servicios cayó a 39,1, mientras que el PMI manufacturero subió a 49,2.

"La disminución general fue la más pronunciada desde que se obtuvieron datos de encuestas comparables a octubre de 2009, y reflejó caídas generalizadas en la actividad en los sectores de fabricación y servicios", indicó IHS Markit.

10:30 La tasa de desempleo de Noruega se ha más que cuadruplicado en las últimas dos semanas, alcanzando su nivel más alto desde la segunda guerra mundial. El número de desempleados aumentó de 65.000 el 10 de marzo a 291.000 ayer, lo que resulta en una tasa de desempleo del 10,4%.

10:25 Un total de 922 contagios de coronavirus se registraron en Chile, informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Esto constituye un aumento de 176 personas infectadas en las últimas 24 horas.

El secretario de Estado anunció que el test para detectar el Covid -PCR- tendrá un precio máximo de $ 25 mil, e hizo un llamado a todas las instituciones de salud a "que posterguen todas aquellas cirugías electivas cuya demora no implique un riesgo importante de salud para las personas".

Además, anunció que desde hoy el toque de queda en Rapa Nui se extendrá desde las 14:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente. También señaló que se establecerá un cordón sanitario en San Pedro de la Paz. Y también indicó que las medidas para las comunas de Las Condes, Vitacura, Providencia y Lo Barnechea están en un "proceso de progresión".

"Las medidas que podemos tomar como gobierno sobre la actual contingencia son muchas más. Hacemos un llamado vehemente a terminar con todo tipo de especulación", sentenció.

9:30 Los Juegos Olímpicos, que se realizarían en Tokio entre el 24 de julio y el 9 de agosto, se pospondrán un año, de acuerdo a lo informado por el primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Esto se habría logrado luego de llegar a un acuerdo con el presidente Comité Olímpico Internacional, Tomas Bach, por los riesgos que tendría celebrar el evento.

"Para garantizar que los atletas puedan jugar en las mejores condiciones y para que sea un juego seguro para el público, he propuesto que (el COI) considere un retraso aproximado de un año", dijo Abe, y agregó que Bach "estuvo de acuerdo al 100% con su sugerencia".

El jefe de gobierno japonés indicó que "acordamos que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio se llevarían a cabo a más tardar en el verano de 2021", y agregó que "realizaremos firmemente nuestras responsabilidades como nación anfitriona".

9:20 La actividad del sector privado de la zona euro ha registrado en marzo su mayor caída de toda la serie histórica como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus y de las medidas de contención implementadas por los gobiernos, según refleja el índice compuesto preliminar de gestores de compras (PMI), que ha bajado hasta los 31,4 puntos desde los 51,6 de febrero, el nivel más bajo del dato desde que en 1998 comenzaron los registros, lo que anticipa una contracción trimestral del PIB de la eurozona del 2% y sugiere un mayor declive a medida que se intensifique la respuesta a la epidemia, según IHS Markit.

El desplome de la actividad en marzo ha sido especialmente significativo en el el sector servicios, cuyo índice PMI adelantado se ha situado en 28,4 puntos, frente a los 52,6 de febrero, su peor lectura desde el comienzo de la serie en 1998, mientras que el sector manufacturero ha agravado su recesión, con una caída del índice de actividad hasta los 44,8 puntos desde los 49,2 del mes anterior.

8:30 Más de 500 personas fallecieron en España en las últimas 24 horas después de contraer el coronavirus. El país bordea los 40 mil contagios y se ha convertido en la segunda nación europea con más casos después de Italia.

08:10 La Organización Mundial de la Salud dijo el martes que está observando una "gran aceleración" en las infecciones por coronavirus en Estados Unidos, que podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro, la portavoz de la OMS, Margaret Harris, dijo a los periodistas: "Ahora estamos viendo una gran aceleración de los casos en Estados Unidos, así que tiene ese potencial".

06:30 El metro de Santiago comienza a operar, tras una modificación del horario debido a las aglomeraciones producidas el día lunes, en la primera jornada tras el toque de queda nocturno (entre las 22.00 y 05.00 horas).

2:00 China levantará bloqueo a la ciudad de Wuhan, epicentro de virus, el próximo 8 de abril.

La provincia china de Hubei dijo que permitirá que el transporte se reanude para la ciudad de Wuhan el 8 de abril, levantando efectivamente una cuarentena masiva sobre la ciudad donde surgió el coronavirus en diciembre pasado. Las personas en Wuhan podrán abandonar la ciudad y la provincia de Hubei, según un comunicado publicado en el sitio web del gobierno provincial el martes

Lunes 23 de marzo

22:00 Se inicia el toque de queda en todo el territorio chileno.

19:26 Trump dice que EE. UU. no está "construido para ser cerrado" por el virus y anuncia que el país abrirá sus fronteras en "tres o cuatro meses".

El presidente Donald Trump señaló que la economía estadounidense no puede seguir desacelerada durante demasiado tiempo para combatir el coronavirus, declarando que el país "no fue construido para ser cerrado". "Estados Unidos volverá a estar, y pronto, abierto a los negocios. Muy pronto ", dijo Trump y agregó que: "Mucho antes de tres o cuatro meses".

El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, sostuvo el lunes que el gobierno debería considerar cerrar gran parte de la economía durante tres meses para combatir el brote. Sobre esta declaración, Trump no mencionó a Bullard, pero señaló que "no vamos a dejar que la cura sea peor que el problema".

17:30 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el cierre de todas las "tiendas no esenciales", instó a los ciudadanos a quedarse en casa y advirtió que la policía aplicaría nuevas medidas duras para detener la propagación del coronavirus.

El mandatario señaló que a las personas solo se les permitirá salir de su hogar con "fines muy limitados", incluida la compra de "necesidades básicas" y "una forma de ejercicio", y que en principio las medidas durarán tres semanas. Además, indicó que se cancelarán todos los eventos sociales, incluyendo matrimonios, bautizos y otras ceremonias, pero excluyendo los funerales.

17:07 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció a través de su cuenta de Twitter que retirará un decreto que emitió ayer, que permitiría a las empresas suspender del contrato de trabajo -y en consecuencia los sueldos- por hasta cuatro meses durante el brote de coronavirus.

- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

15:57 El número de muertes por el brote de coronavirus en Italia suman 6.077 hasta hoy, lo que significa un aumento de 602 en relación a ayer. Esta cifra constituye la menor alza en cuatro días para el país. Los casos totales en el país europeo alcanzan 63.927, un aumento de 4.789 en las últimas 24 horas, el menor en cinco días.

15:25 Por segundo día consecutivo, el Senado de Estados Unidos no llegó a acuerdo sobre el paquete de estímulo económico de casi $ 2 mil millones que propuso la Casa Blanca la semana pasada para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus.

El país registra casi 35 mil casos de personas contagiadas de Covid-19, lo que lo convirtió en el tercer país con más infectados, después de China e Italia.

14:20 El Banco Mundial señaló que durante los próximos 15 meses podría destinar hasta US$ 150 mil millones en la batalla contra el coronavirus. El presidente de la organización, David Malpass, solicitó a los países del G20 que ofrezcan alivio de la deuda a los países más pobres para que puedan concentrar sus recursos en combatir la pandemia de coronavirus, los que se verían más golpeados y muchos de los cuales ya están en una difícil situación de deuda.

"Pido a los líderes del G20 que permitan que los países más pobres suspendan todos los reembolsos del crédito bilateral oficial", dijo Malpass, y agregó que en muchos casos se necesitarían amortizaciones de deuda.



14:07 El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que elevará "significativamente" su ayuda de emergencia, ya que cerca de 80 países ya han solicitado asistencia. El organismo reiteró que está dispuesto a desplegar su capacidad total de crédito de US$ 1 billón y señaló que los inversores ya han retirado US$ 83 mil millones de mercados emergentes desde que comenzó la crisis provocada por la pandemia.

La directora de la entidad, Kristalina Georgieva, celebró las medidas fiscales extraordinarias puestas en práctica por varios países para proteger a los sistemas de salud, empresas y trabajadores, junto con las impuestas por varios bancos centrales para brindar alivio monetario.

La institución advirtió que las economías avanzadas están en mejor posición para responder al coronavirus, que golpeará más a los mercados emergentes. Además, el FMI adelantó que se necesitarán más medidas ante la crisis, especialmente en el frente fiscal, y que espera que la pandemia cause una recesión global este año -igual o peor a la crisis financiera mundia- pero prevé una recuperación en 2021.

13:40 El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó a los líderes mundiales que dejen de luchar en todas las zonas de guerra para que los países puedan concentrarse en un enemigo universal: el coronavirus. "Al virus no le importa la etnia o la nacionalidad", dijo en una conferencia de prensa virtual. "Mientras tanto, el conflicto se desata en todo el mundo. Los marginados y desplazados pagan el precio más alto. Es por eso que solicito un alto el fuego global inmediato", afirmó.

El líder de la ONU se centró en la necesidad de que los países se unan para trabajar en una solución humanitaria, abrir corredores para el tratamiento de virus que salvan vidas y traer esperanza a los lugares más vulnerables a Covid-19. El secretario general indicó que el organismo internacional ya está en contacto con varios líderes mundiales sobre cómo reducir el conflicto a la luz de la pandemia.

13:00 Más de 300 mil casos confirmados de coronavirus se contabilizaron hoy en todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en una conferencia de prensa que "la pandemia se está acelerando", y agregó que "distancia social y aislamiento en casa son dos medidas defensivas, para vencer al coronavirus hay que atacar".

"Para ganar, necesitamos atacar el coronavirus con tácticas agresivas y específicas: testear cada caso sospechoso de Covid-19, aislar y cuidar cada caso confirmado, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto cercano", recomendó Tedros.

13:00 El control inicial por coronavirus que se realizó la canciller de Alemania, Angela Merkel dio negativo. Sin embargo, la autoridad seguirá realizándose exámenes por precaución.

12:10 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló hoy que la medida ayer, que autoriza la suspensión del contrato de trabajo por hasta cuatro meses es "una forma de preservar el empleo". "Nadie está despidiendo a nadie" con la medida, dijo el mandatario, y explicó a través de sus redes sociales que el gobierno ayudará durante el período comprendido, "sin que el trabajador sea despedido".

Esclarecemos que a referida MP, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

11:55 El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, su sigla en inglés) redujo nuevamente su pronóstico de crecimiento global para 2020, a -1,5% con riesgos a la baja. Dichos riesgos se presentan sobre todo por las bajas estimaciones para la eurozona (-4,7%) y algunos países latinoamericanos "estresados", como Argentina (-3,1%) y México (-2,8%).

11:00 El Ministerio de Salud informó a través de su cuenta de Twitter el segundo fallecimiento en Chile por coronavirus. "Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer. Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia", indicó la cartera.

Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer.

Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/l6abs90cut — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 23, 2020

10:25 Los ministros de Finanzas de la eurozona discutirán mañana las propuestas de la Comisión Europea de hacer uso del fondo de rescate del bloque para enfrentar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Los secretarios de Estado encargados de la materia, el propio Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo (BCE) pidieron a la Comisión Europea crear un instrumento que involucre al fondo, que tiene 410.000 millones de euros (438.000 millones de dólares) de poder de préstamo sin utilizar.

9:50 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, actualizó las cifras de contagiados por coronavirus, que en las últimas 24 horas aumentaron en 114 personas, ascendiendo a 746 casos confirmados hasta hoy.

El secretario de Estado enfatizó que 8 pacientes ya se han recuperado, destacó de los nuevos casos se detectaron en la Región Metropolitana y dijo que "nos preocupa la situación de Ñuble, ciudad de Chillán en particular", donde hay 31 casos totales y 17 corresponden a las últimas 24 horas.

A primeras horas de la mañana, el secretario de Estado, en conversación con Radio Cooperativa señaló que debido al atochamiento que se observó en diversos paraderos del país debido al toque de queda hasta las cinco de la mañana, están pensando en aplicar medidas más duras para las empresas que aún no implementan el teletrabajo de manera voluntaria, lo hagan de forma obligatoria.

Además, y debido a la infección de la seremi de salud de la Araucanía, es que a contar de hoy aplicarán un plan de sustitución de autoridades y funcionarios de urgencia de la salud, con el fin de "tener la mayor disponibilidad de personal necesario con la menor tasa de infección". DE esa manera, se aplicarán rotaciones de un tercio del persona cada 14 días. En el caso de las autoridades, especificó que siempre uno de los subsecretarios de la cartera o él mismo estarán con teletrabajo, para que en caso de que uno se contagie, tener un reemplazo asegurado.

9:47 La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que lanzará un "aluvión de programas" destinados a ayudar a los mercados a funcionar de manera más eficiente a raíz de la crisis del coronavirus. Entre las iniciativas se encuentra el compromiso de continuar su programa de compra de activos "en las cantidades necesarias para respaldar el buen funcionamiento del mercado y la transmisión efectiva de la política monetaria a las condiciones financieras más amplias y la economía". Así, la Fed Eso se compromete a seguir ampliando su balance general según sea necesario, en lugar de comprometerse con una cantidad fija.

Otras medidas incluyen un programa de préstamos no especificado para negocios de Main Street y la línea de crédito a plazo fijo respaldada por activos implementada durante la crisis financiera. Habrá un programa por un valor de US$ 300 mil millones para "apoyar el flujo de crédito" a los empleadores, consumidores y empresas, y dos instalaciones establecidas para proporcionar crédito a los grandes empleadores.

9:20 La economía de Alemania se reducirá un 5% este año a medida que se siga propagando el coronavirus, según el ministro de finanzas del país, Olaf Scholz. "Observamos cuáles eran las estimaciones de los demás y nos calculamos, y luego decidimos que veremos un gran descenso este año, como durante la última crisis financiera", dijo el secretario de Estado.

La contracción significará una pérdida de ingresos fiscales de aproximadamente 35 mil millones de euros. Dada la contingencia, el gabinete alemán adoptó un presupuesto suplementario para 2020 por un monto de 156 mil millones de euros.

9:17 BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo, comprometió US$ 50 millones para apoyar a las personas afectadas por el coronavirus. La compañía se centrará en organizaciones de todo el mundo que son parte integral de los esfuerzos de ayuda para ayudar a abordar las "dificultades financieras y la dislocación social" causadas por la pandemia.

En un primer tramo, US$ 18 millones se destinarán a bancos de alimentos en Estados Unidos, incluidos US$ 5 millones para Feeding America, que tiene como objetivo recaudar $ 100 millones para ayudar a responder a la pandemia. También se destinará dinero a los operadores de bancos de alimentos en Italia, España, Francia y el Reino Unido.

El monto "ayudará a abordar las dificultades financieras y la dislocación social que esta pandemia trae como consecuencia, a medida que las familias lidian con las interrupciones del trabajo, el cierre de escuelas y los costos médicos y de cuidado de niños inesperados", dijo el director ejecutivo de la firma, Larry Fink.

9:16 La Reserva Federal de Estados Unidos calificó como "tremendas adversidades" las generadas por el coronavirus y anunció que empezará a respaldar un rango sin precedentes de medidas de crédito para los hogares, pequeñas empresas y grandes empleadores.

La Fed anunció que decidió poner en marcha la iniciativa cuando "quedó claro que nuestra economía se enfrentará a una grave disrupción".

8:08 El gobierno de Japón destinará más de US$ 137 mil millones por el impacto del coronavirus en la economía. "Necesitamos organizar medidas fiscales y económicas enormes y poderosas que alcancen la gigantesca magnitud de los efectos de la epidemia de coronavirus", dijo el primer ministro del país, Shinzo Abe.

El Banco de Japón (BoJ) también está listo para expandir sus estímulos por segundo mes consecutivo en abril si la pandemia produce pérdidas de empleos y de gastos de capital suficientemente graves como para arruinar la recuperación económica. Su siguiente reunión se llevará a cabo el 27 y 28 del próximo mes.

7:20 El Gobierno británico de Boris Johnson estudia fórmulas para comprar participaciones significativas en las grandes aerolíneas de Reino Unido ante la crisis que vive el sector aéreo por el impacto del coronavirus.

Una de las compañías afectadas sería British Airways, integrada en el grupo IAG -junto a Iberia, Vueling y Air Lingus-, cuya situación podría ser crítica. Otras empresas que también vivirían una seminacionalización serían Virgin Atlantic y easyJet.

Algunas fuentes indican que British Airways (BA) podría estar perdiendo 200 millones de libras (217 millones de euros) a la semana ante la caída de la demanda y el incremento de los costes. El 75% de todos los aviones de IAG están en tierra en estos momentos. Tan crítica es la situación que Willie Walsh, consejero delegado del grupo, ha decidido mantenerse en el cargo a pesar de que su relevo por parte del español Luis Gallego, presidente de Iberia, estaba previsto para finales de este mes.

05:00 Termina el período de toque de queda en todo el territorio chileno, en su primera jornada con esta restricción. Según informó Carabineros de Chile, un total de 146 personas fueron detenidas en todo el país durante la primera noche bajo toque de queda, decretada por el Gobierno ante la emergencia por el coronavirus. Asimismo se entregaron 19.943 salvoconductos en el país: 6.058 en la Región Metropolitana y 13.885 en las otras regiones.

00.00 China vio una caída en su cuenta diaria de nuevos casos de coronavirus, revirtiendo cuatro días consecutivos de alzas, luego de que Beijing aumentara las medidas para contener el número de infecciones que llegan del extranjero, informó Reuters.

China tenía 39 nuevos casos confirmados el domingo, dijo la Comisión Nacional de Salud, frente a los 46 del día anterior. Todos ellos involucraron viajeros que llegaron del extranjero, muchos de los cuales son estudiantes chinos que regresan a sus hogares.

China no registró nuevas infecciones de transmisión local.

