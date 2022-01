Bolsonaro dice que no asistirá a la toma de posesión de Boric

País

"No lo haré", declaró en una entrevista radial sobre la ceremonia prevista para el próximo 11 de marzo.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo el miércoles que no asistirá a la toma de posesión del mandatario electo de Chile, Gabriel Boric, una decisión que podría estar relacionada con el respaldo que recibió el líder chileno por parte del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.

"No voy a entrar en detalles porque no quiero crear problemas en las relaciones exteriores, pero ¿quién asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile? No lo haré", dijo Bolsonaro durante una entrevista radial.

El anuncio del mandatario de la mayor economía latinoamericana despertó inmediatas reacciones. "Me parece una gran cosa!", indicó el excanciller Juan Gabriel Valdés en un tuit.

Me parece una gran cosa! — Juan Gabriel Valdes (@jg_valdes) January 12, 2022

Boric está en pleno proceso de conformar su gabinete, de cara a cumplir su promesa de presentar a su futuro equipo en la penúltima semana de enero.

Te puede interesar: Gabriel Boric elige como futuro jefe de gabinete a abogado experto en DDHH