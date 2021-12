Boric se compromete a apurar la definición de su gabinete tras reunirse con Piñera en La Moneda

País

“Estamos conscientes que es importante para el país otorgar certezas”, indicó el Presidente electo tras el encuentro con el mandatario, con el que iniciaron la coordinación para el traspaso de mando.

El Presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a apurar la definición de su futuro gabinete y afirmó que el tema fue conversado con el Presidente Sebastián Piñera en la reunión que sostuvieron ambos por cerca de dos horas hoy en La Moneda, con la que iniciaron la coordinación del traspaso de mando.

Boric llegó acompañado de su entono más cercano conformado por el diputado Giorgio Jackson y la vocera, Izkia Siches. A su ingreso, Boric primero se dirigió a los costados de la Plaza de la Constitución, a las calles Teatinos y Morandé, para a saludar a la gente que se había congregado.

Al término del encuentro en La Moneda, que comenzó con un cordial saludo con Piñera, Boric indicó a los periodistas que "en la conversación revisamos que el Presidente Piñera en su segundo mandato nombró a su gabinete el 22 de enero, es decir, un mes después de la elección. Espero no superar ese plazo".

Agregó que "además estamos conscientes que es importante para el país otorgar certezas, que a algunos le pueden gustar o no, pero es importante tener certidumbre en lo que viene, por lo tanto, vamos a actuar en consecuencia a aquello y no tenemos en este momento nombres que pueda hacerles público, estamos iniciando las conversaciones".

Reforzó la idea de que "haremos todo lo posible para que los procesos sean rápidos, hay que llevar delante un proceso de chequeo y contra chequeo para no equivocarse, porque también la confianza y la visión de Chile hacia el mundo está en juego".

Sobre los criterios del futuro gabinete dijo que no va a retroceder lo que se logró de un criterio paritario como en la Convención "las mujeres van a ser protagonistas y puedo contarles que he conversado con los partidos políticos, esto no será una lógica de cuoteo o imposición, es una facultad exclusiva y excluyente del presidente el nombrar a sus ministros y eso se va a mantener".

Cuentas claras

El presidente electo también abordó la situación de los mercados el día después de su elección. El dólar subió hasta cerrar con un máximo histórico de $ 876, mientras que en la Bolsa de Santiago el IPSA se hundió más de 6%. "Por cierto que estamos analizando y monitoreando todo este tipo de movimientos, me parece que las decisiones democráticas tomadas por el pueblo de Chile no debieran estar sujetas a presiones que van por carriles distintos a los democráticos", apuntó.

Sin embargo, agregó que "también las señales son importantes y lo tenemos muy claro. Una de las cosas que conversamos con el presidente Piñera es justamente la labor que realizan las clasificadoras de riesgo, cómo Chile mantuvo su clasificación con todas las dificultades que hemos experimentado y la expansión del gasto fiscal durante este año, y que también en eso ayudó lo que nosotros como candidatura en ese momento y hoy como ya opción electa tengamos un compromiso con la convergencia fiscal".

Indicó que "esto es algo que conversamos con nuestro equipo asesor económico, es algo que mantengo, no fue una estrategia electoral, sino que es una convicción, Chile requiere tener cuentas claras, una macroeconomía ordenada, porque si no las reformas que se puedan hacer se termina retrocediendo, gastos permanentes debe ser con ingresos permanentes, por tanto, vamos a avanzar en reformas estructurales pero paso a paso para no desbarrancarnos".

Palabras cordiales

El ministro vocero, Jaime Bellolio, recibió a Boric a su ingreso a La Moneda y juntos subieron al despacho presidencial, donde se realizó el almuerzo de trabajo junto a algunos ministros como Bellolio y Juan José Ossa, de la Segpres.

Al principio del encuentro, Piñera, junto con felicitarlo, le deseó "que tenga una muy buena gestión de gobierno, sé que va a hacer lo mejor para Chile. Es una gran responsabilidad y creo que va a contar con el apoyo constructivo de todos".

Boric, junto con agradecer los comentarios, indicó que espera "estar a la altura del tremendo desafío".