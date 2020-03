País

17:30 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el cierre de todas las "tiendas no esenciales", instó a los ciudadanos a quedarse en casa y advirtió que la policía aplicaría nuevas medidas duras para detener la propagación del coronavirus.

El mandatario señaló que a las personas solo se les permitirá salir de su hogar con "fines muy limitados", incluida la compra de "necesidades básicas" y "una forma de ejercicio", y que en principio las medidas durarán tres semanas. Además, indicó que se cancelarán todos los eventos sociales, incluyendo matrimonios, bautizos y otras ceremonias, pero excluyendo los funerales.

La autoridad explicó que se cerrarán tiendas de ropa, peluquerías, hoteles, bibliotecas, lugares de culto y centros comunales en parques, pero que por ahora los parques no se cerrarán. Además, dijo que solo las personas que no pueden trabajar desde casa deben continuar viajando a sus lugares de trabajo. Los trabajadores clave, como el personal de salud y atención, están exentos, al igual que las personas que trabajan en la construcción y la fabricación.

"No debería estar conociendo amigos. Si sus amigos le piden reunirse, debe decir no. No debería encontrarse con miembros de la familia que no viven en su hogar. No debe ir de compras, excepto por productos esenciales como alimentos y medicinas, y debe hacer esto lo menos que pueda. Y use los servicios de entrega de alimentos donde pueda", recomendó.

17:07 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció a través de su cuenta de Twitter que retirará un decreto que emitió ayer, que permitiría a las empresas suspender del contrato de trabajo -y en consecuencia los sueldos- por hasta cuatro meses durante el brote de coronavirus.

- Determinei a revogacao do art.18 da MP 927 que permitia a suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses sem salário. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

15:57 El número de muertes por el brote de coronavirus en Italia suman 6.077 hasta hoy, lo que significa un aumento de 602 en relación a ayer. Esta cifra constituye la menor alza en cuatro días para el país. Los casos totales en el país europeo alcanzan 63.927, un aumento de 4.789 en las últimas 24 horas, el menor en cinco días.

15:25 Por segundo día consecutivo, el Senado de Estados Unidos no llegó a acuerdo sobre el paquete de estímulo económico de casi $ 2 mil millones que propuso la Casa Blanca la semana pasada para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus.

El país registra casi 35 mil casos de personas contagiadas de Covid-19, lo que lo convirtió en el tercer país con más infectados, después de China e Italia.

14:20 El Banco Mundial señaló que durante los próximos 15 meses podría destinar hasta US$ 150 mil millones en la batalla contra el coronavirus. El presidente de la organización, David Malpass, solicitó a los países del G20 que ofrezcan alivio de la deuda a los países más pobres para que puedan concentrar sus recursos en combatir la pandemia de coronavirus, los que se verían más golpeados y muchos de los cuales ya están en una difícil situación de deuda.

"Pido a los líderes del G20 que permitan que los países más pobres suspendan todos los reembolsos del crédito bilateral oficial", dijo Malpass, y agregó que en muchos casos se necesitarían amortizaciones de deuda.



14:07 El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que elevará "significativamente" su ayuda de emergencia, ya que cerca de 80 países ya han solicitado asistencia. El organismo reiteró que está dispuesto a desplegar su capacidad total de crédito de US$ 1 billón y señaló que los inversores ya han retirado US$ 83 mil millones de mercados emergentes desde que comenzó la crisis provocada por la pandemia.

La directora de la entidad, Kristalina Georgieva, celebró las medidas fiscales extraordinarias puestas en práctica por varios países para proteger a los sistemas de salud, empresas y trabajadores, junto con las impuestas por varios bancos centrales para brindar alivio monetario.

La institución advirtió que las economías avanzadas están en mejor posición para responder al coronavirus, que golpeará más a los mercados emergentes. Además, el FMI adelantó que se necesitarán más medidas ante la crisis, especialmente en el frente fiscal, y que espera que la pandemia cause una recesión global este año -igual o peor a la crisis financiera mundia- pero prevé una recuperación en 2021.

13:40 El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, solicitó a los líderes mundiales que dejen de luchar en todas las zonas de guerra para que los países puedan concentrarse en un enemigo universal: el coronavirus. "Al virus no le importa la etnia o la nacionalidad", dijo en una conferencia de prensa virtual. "Mientras tanto, el conflicto se desata en todo el mundo. Los marginados y desplazados pagan el precio más alto. Es por eso que solicito un alto el fuego global inmediato", afirmó.

El líder de la ONU se centró en la necesidad de que los países se unan para trabajar en una solución humanitaria, abrir corredores para el tratamiento de virus que salvan vidas y traer esperanza a los lugares más vulnerables a Covid-19. El secretario general indicó que el organismo internacional ya está en contacto con varios líderes mundiales sobre cómo reducir el conflicto a la luz de la pandemia.

13:00 Más de 300 mil casos confirmados de coronavirus se contabilizaron hoy en todo el mundo. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en una conferencia de prensa que "la pandemia se está acelerando", y agregó que "distancia social y aislamiento en casa son dos medidas defensivas, para vencer al coronavirus hay que atacar".

"Para ganar, necesitamos atacar el coronavirus con tácticas agresivas y específicas: testear cada caso sospechoso de Covid-19, aislar y cuidar cada caso confirmado, y rastrear y poner en cuarentena cada contacto cercano", recomendó Tedros.

13:00 El control inicial por coronavirus que se realizó la canciller de Alemania, Angela Merkel dio negativo. Sin embargo, la autoridad seguirá realizándose exámenes por precaución.

12:10 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló hoy que la medida ayer, que autoriza la suspensión del contrato de trabajo por hasta cuatro meses es "una forma de preservar el empleo". "Nadie está despidiendo a nadie" con la medida, dijo el mandatario, y explicó a través de sus redes sociales que el gobierno ayudará durante el período comprendido, "sin que el trabajador sea despedido".

Esclarecemos que a referida MP, ao contrário do que espalham, resguarda ajuda possível para os empregados. Ao invés de serem demitidos, o governo entra com ajuda nos próximos 4 meses, até a volta normal das atividades do estabelecimento, sem que exista a demissão do empregado. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 23, 2020

11:55 El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, su sigla en inglés) redujo nuevamente su pronóstico de crecimiento global para 2020, a -1,5% con riesgos a la baja. Dichos riesgos se presentan sobre todo por las bajas estimaciones para la eurozona (-4,7%) y algunos países latinoamericanos "estresados", como Argentina (-3,1%) y México (-2,8%).

11:00 El Ministerio de Salud informó a través de su cuenta de Twitter el segundo fallecimiento en Chile por coronavirus. "Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer. Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia", indicó la cartera.

Ministerio de Salud confirma fallecimiento de segundo caso de #COVID_19, corresponde a una paciente adulta mayor, que padecía de cáncer.

Lamentamos profundamente esta situación y hacemos extensivas las condolencias a toda su familia. pic.twitter.com/l6abs90cut — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) March 23, 2020

10:25 Los ministros de Finanzas de la eurozona discutirán mañana las propuestas de la Comisión Europea de hacer uso del fondo de rescate del bloque para enfrentar el impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Los secretarios de Estado encargados de la materia, el propio Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Banco Central Europeo (BCE) pidieron a la Comisión Europea crear un instrumento que involucre al fondo, que tiene 410.000 millones de euros (438.000 millones de dólares) de poder de préstamo sin utilizar.

9:50 El ministro de Salud, Jaime Mañalich, actualizó las cifras de contagiados por coronavirus, que en las últimas 24 horas aumentaron en 114 personas, ascendiendo a 746 casos confirmados hasta hoy.

El secretario de Estado enfatizó que 8 pacientes ya se han recuperado, destacó de los nuevos casos se detectaron en la Región Metropolitana y dijo que "nos preocupa la situación de Ñuble, ciudad de Chillán en particular", donde hay 31 casos totales y 17 corresponden a las últimas 24 horas.

A primeras horas de la mañana, el secretario de Estado, en conversación con Radio Cooperativa señaló que debido al atochamiento que se observó en diversos paraderos del país debido al toque de queda hasta las cinco de la mañana, están pensando en aplicar medidas más duras para las empresas que aún no implementan el teletrabajo de manera voluntaria, lo hagan de forma obligatoria.

Además, y debido a la infección de la seremi de salud de la Araucanía, es que a contar de hoy aplicarán un plan de sustitución de autoridades y funcionarios de urgencia de la salud, con el fin de "tener la mayor disponibilidad de personal necesario con la menor tasa de infección". DE esa manera, se aplicarán rotaciones de un tercio del persona cada 14 días. En el caso de las autoridades, especificó que siempre uno de los subsecretarios de la cartera o él mismo estarán con teletrabajo, para que en caso de que uno se contagie, tener un reemplazo asegurado.

9:47 La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que lanzará un "aluvión de programas" destinados a ayudar a los mercados a funcionar de manera más eficiente a raíz de la crisis del coronavirus. Entre las iniciativas se encuentra el compromiso de continuar su programa de compra de activos "en las cantidades necesarias para respaldar el buen funcionamiento del mercado y la transmisión efectiva de la política monetaria a las condiciones financieras más amplias y la economía". Así, la Fed Eso se compromete a seguir ampliando su balance general según sea necesario, en lugar de comprometerse con una cantidad fija.

Otras medidas incluyen un programa de préstamos no especificado para negocios de Main Street y la línea de crédito a plazo fijo respaldada por activos implementada durante la crisis financiera. Habrá un programa por un valor de US$ 300 mil millones para "apoyar el flujo de crédito" a los empleadores, consumidores y empresas, y dos instalaciones establecidas para proporcionar crédito a los grandes empleadores.

9:20 La economía de Alemania se reducirá un 5% este año a medida que se siga propagando el coronavirus, según el ministro de finanzas del país, Olaf Scholz. "Observamos cuáles eran las estimaciones de los demás y nos calculamos, y luego decidimos que veremos un gran descenso este año, como durante la última crisis financiera", dijo el secretario de Estado.

La contracción significará una pérdida de ingresos fiscales de aproximadamente 35 mil millones de euros. Dada la contingencia, el gabinete alemán adoptó un presupuesto suplementario para 2020 por un monto de 156 mil millones de euros.

9:17 BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo, comprometió US$ 50 millones para apoyar a las personas afectadas por el coronavirus. La compañía se centrará en organizaciones de todo el mundo que son parte integral de los esfuerzos de ayuda para ayudar a abordar las "dificultades financieras y la dislocación social" causadas por la pandemia.

En un primer tramo, US$ 18 millones se destinarán a bancos de alimentos en Estados Unidos, incluidos US$ 5 millones para Feeding America, que tiene como objetivo recaudar $ 100 millones para ayudar a responder a la pandemia. También se destinará dinero a los operadores de bancos de alimentos en Italia, España, Francia y el Reino Unido.

El monto "ayudará a abordar las dificultades financieras y la dislocación social que esta pandemia trae como consecuencia, a medida que las familias lidian con las interrupciones del trabajo, el cierre de escuelas y los costos médicos y de cuidado de niños inesperados", dijo el director ejecutivo de la firma, Larry Fink.

9:16 La Reserva Federal de Estados Unidos calificó como "tremendas adversidades" las generadas por el coronavirus y anunció que empezará a respaldar un rango sin precedentes de medidas de crédito para los hogares, pequeñas empresas y grandes empleadores.

La Fed anunció que decidió poner en marcha la iniciativa cuando "quedó claro que nuestra economía se enfrentará a una grave disrupción".

8:08 El gobierno de Japón destinará más de US$ 137 mil millones por el impacto del coronavirus en la economía. "Necesitamos organizar medidas fiscales y económicas enormes y poderosas que alcancen la gigantesca magnitud de los efectos de la epidemia de coronavirus", dijo el primer ministro del país, Shinzo Abe.

El Banco de Japón (BoJ) también está listo para expandir sus estímulos por segundo mes consecutivo en abril si la pandemia produce pérdidas de empleos y de gastos de capital suficientemente graves como para arruinar la recuperación económica. Su siguiente reunión se llevará a cabo el 27 y 28 del próximo mes.

7:20 El Gobierno británico de Boris Johnson estudia fórmulas para comprar participaciones significativas en las grandes aerolíneas de Reino Unido ante la crisis que vive el sector aéreo por el impacto del coronavirus.

Una de las compañías afectadas sería British Airways, integrada en el grupo IAG -junto a Iberia, Vueling y Air Lingus-, cuya situación podría ser crítica. Otras empresas que también vivirían una seminacionalización serían Virgin Atlantic y easyJet.

Algunas fuentes indican que British Airways (BA) podría estar perdiendo 200 millones de libras (217 millones de euros) a la semana ante la caída de la demanda y el incremento de los costes. El 75% de todos los aviones de IAG están en tierra en estos momentos. Tan crítica es la situación que Willie Walsh, consejero delegado del grupo, ha decidido mantenerse en el cargo a pesar de que su relevo por parte del español Luis Gallego, presidente de Iberia, estaba previsto para finales de este mes.

05:00 Termina el período de toque de queda en todo el territorio chileno, en su primera jornada con esta restricción. Según informó Carabineros de Chile, un total de 146 personas fueron detenidas en todo el país durante la primera noche bajo toque de queda, decretada por el Gobierno ante la emergencia por el coronavirus. Asimismo se entregaron 19.943 salvoconductos en el país: 6.058 en la Región Metropolitana y 13.885 en las otras regiones.

00.00 China vio una caída en su cuenta diaria de nuevos casos de coronavirus, revirtiendo cuatro días consecutivos de alzas, luego de que Beijing aumentara las medidas para contener el número de infecciones que llegan del extranjero, informó Reuters.

China tenía 39 nuevos casos confirmados el domingo, dijo la Comisión Nacional de Salud, frente a los 46 del día anterior. Todos ellos involucraron viajeros que llegaron del extranjero, muchos de los cuales son estudiantes chinos que regresan a sus hogares.

China no registró nuevas infecciones de transmisión local.

