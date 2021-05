País

LUNES 17 DE MAYO

19:00 Brasil registró el lunes 786 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 436.537, informó el Ministerio de Salud, en la menor cifra diaria de fallecimientos desde el 1 de marzo.

El ministerio también notificó 29.916 nuevos casos de coronavirus, con el total de contagios sumando 15.657.391.

Los días domingo y lunes las cifras de casos y muertes por Covid-19 en Brasil suelen ubicarse por debajo del promedio diario, debido a un rezago en el procesamiento de pruebas los fines de semana.

Tras alcanzar un máximo de 4.249 muertes en un día el 8 de abril, Brasil ha visto recientemente una estabilización de los números de la pandemia, aunque en niveles todavía elevados.

18:00 Estados Unidos registró 16.857 nuevas infecciones por coronavirus el domingo, el total diario más bajo desde los primeros días de la pandemia en marzo de 2020, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins y Bloomberg. En enero, después de un aumento impulsado por las festividades, EEUU promediaba unos 250.000 casos nuevos por día.

Los domingos suelen tener la menor cantidad de casos reportados de la semana. Aun así, el total de ayer fue el más bajo de cualquier día de la semana desde el miércoles 25 de marzo de 2020.

Para la semana que terminó el domingo, los nuevos casos aumentaron un 0,7%, el aumento más lento de la pandemia. El total semanal de 232,839 nuevas infecciones fue el más bajo desde los siete días que terminaron el 21 de junio.

Andy Slavitt, asesor principal de la respuesta Covid de la administración Biden, dijo en un tuit el lunes que los casos están disminuyendo en los 50 estados.

16:00 El presidente Joe Biden anunció el lunes que enviará al menos 20 millones de vacunas para el COVID-19 a otros países para fin de junio, la primera vez que Estados Unidos compartirá dosis autorizadas para uso local.

Biden sostuvo que su Gobierno enviará vacunas de Pfizer Inc /BioNTech, Moderna Inc y Johnson & Johnson, que se suman a 60 millones de dosis de AstraZeneca, cuyo uso no está aprobado en Estados Unidos.

La medida es un notable giro por parte de la Casa Blanca, que pretende utilizar el suministro de vacunas como herramienta diplomática ante la mejora de las perspectivas de la pandemia en el país.

Varios estados de Estados Unidos están experimentando un descenso en la vacunación y países como la India se esfuerzan por conseguir inyecciones para contener un aumento de los casos de COVID-19.

"En la batalla contra la pandemia de COVID-19, nuestra nación va a ser el arsenal de las vacunas", dijo Biden.

15:00 Brasil recibirá el sábado y a principios de la próxima semana ingredientes de China para producir hasta 25 millones de dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinovac para el COVID-19, dijeron el lunes funcionarios del Ministerio de Salud y del estado de Sao Paulo.

Rodrigo Cruz, secretario ejecutivo del Ministerio de Salud, dijo que el centro biomédico de Fiocruz recibirá dos lotes de ingredientes para 18 millones de vacunas de AstraZeneca el sábado, mientras que el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, dijo que el instituto biomédico Butantan del estado recibirá ingredientes para 7 millones de vacunas el 26 de mayo.

14:00 Las autoridades han identificado 2.323 casos de la cepa india de coronavirus en el Reino Unido, dijo el secretario de Salud, Matt Hancock, a medida que se propaga la nueva variante altamente transmisible.

Hablando en el Parlamento el lunes, Hancock dijo que 86 áreas de autoridades locales diferentes habían identificado al menos a cinco personas con la nueva cepa.

Los casos se han duplicado la semana pasada en Bolton, Blackburn y Darwen en el noroeste de Inglaterra y la variante india es ahora la cepa dominante del virus, dijo Hancock.

Instó al público a vacunarse, diciendo que la mayoría de las personas con la cepa India en el hospital de Bolton no habían recibido una vacuna. La evidencia preliminar muestra que las vacunas aún funcionan contra esta nueva variante, agregó.

13:11 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del Covid-19, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.566 nuevos contagios de Covid-19, lo que eleva a 1.292.096 los casos totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 102 pacientes, lo que implica que la cifra total de fallecidos por la pandemia alcanza los 27.934 a la fecha. Ayer se aplicaron 66.252 exámenes PCR en todo el país, con lo que la positividad nacional llega a 7,76%, y en la RM a 9%.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en tanto, anunció que a partir del miércoles el toque de queda se postergará una hora, comenzando a las 22:00. Además, y tal como cada lunes, se dieron a conocer cambios en el plan paso a paso, que comienzan este jueves. Avanzan a transición las comunas de Copiapó, Macul, Limache, Quinta de Tilcoco, Palmilla, Codegua, Pelarco, Rauco, San Rosendo, Lumaco, Pitrufquén, Curacautín, Lanco y Panguipulli.

Sumado a ello, a preparación pasan Pozo Almonte, Caldera, Canela, Illapel, Concón, San Esteban, Putaendo, Chimbarongo, Coltauco, Vichuquén, Quillón, Maullín y Cochamó. Y, a apertura inicial, avanzan Cochrane, Chile Chico, Guaitecas, Río Ibáñez y Cabo de Hornos.

Desde la otra vereda, vuelven a transición Navidad y Puerto Varas, mientras que retroceden a cuarentna Los Vilos, Yumbel, Los Álamos, Contulmo, Los Sauces, Fresia, Castro, Quinchao y Chonchi.

13:00El regulador de medicamentos de la Unión Europea recomendó el lunes ampliar el tiempo de almacenamiento de la vacuna de Pfizer-BioNTech a temperaturas normales de nevera a 31 días en lugar de cinco, lo que facilitaría la logística durante su distribución.

El cambio es aplicable a los viales sin abrir, dijo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), añadiendo que el consejo de su comisión de medicamento para humanos se emitió tras evaluar los datos adicionales del estudio de estabilidad presentados por Pfizer y BioNTech .

"La EMA mantiene un diálogo continuo con los titulares de las autorizaciones de comercialización de las vacunas contra Covid-19, ya que intentan introducir mejoras en la fabricación para mejorar la distribución de las vacunas en la UE", sostuvo el organismo de control.

La UE ha permitido aumentar la producción de la vacuna de Pfizer-BioNTech en la región y está estudiando un nuevo acuerdo para garantizar más dosis de la vacuna después de que el bloque se viera afectado por los recortes en el suministro de la vacuna de AstraZeneca.

12:30 Italia está preparada para eliminar gradualmente un toque de queda nacional, actualmente establecido a las 10 pm, buscando eliminarlo el 21 de junio, cediendo a las llamadas para reabrir el país luego de una disminución constante en el número de casos.

En una reunión del lunes, el gobierno de Mario Draghi acordó retrasar el toque de queda para las áreas de bajo riesgo hasta las 11 pm y permitir las comidas en interiores a partir del 1 de junio, según un funcionario que pidió no ser identificado.

12:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha apelado este lunes a la responsabilidad mientras el país avanza en la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia, en un nuevo paso adelante en la 'hoja de ruta' de la desescalada del país.

Johnson ha pedido a la ciudadanía que continúe "jugando su papel" para lograr que el Covid-19 no avance, antes de reconocer que, si bien Reino Unido ha alcanzado "otro hito en la 'hoja de ruta'", Reino Unido debe dar este paso "con una dosis extra de cautela".

La relajación de las restricciones en Reino Unido llega en un momento en el que la variante india del SARS-CoV-2 continúa propagándose en el país europeo. El 'premier' ha reiterado que el Gobierno "vigila estrechamente" la variante y "emprende acciones donde las tasas de infección se incrementan".

11:30 La estatua de Jesucristo más famosa del mundo se iluminó en Río de Janeiro para promover el acceso en igualdad de condiciones a las vacunas, cuando Brasil y los países en desarrollo luchan para proteger a sus habitantes del COVID-19.

El mensaje "La vacuna salva, unidos por las vacunas" fue proyectado el sábado sobre la estatua de 30 metros de altura por Unidos Pela Vacina, en colaboración con el Santuario Cristo Redentor y la agencia de publicidad Ogilvy Brasil.

En enero, dos trabajadores sanitarios recibieron las primeras inyecciones de vacunas contra el coronavirus a los pies de la estatua cuando Brasil inició su campaña de vacunación.

11:00 El máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó hoy a las farmacéuticas que han desarrollado vacunas anticovid por los largos plazos que se han dado a la hora de donar dosis para países en desarrollo, y pidió a éstas y a los países ricos que se solidaricen "en días, no en meses".

El programa COVAX, creado por la OMS para donar vacunas contra el Covid-19 a los países en desarrollo, ha entregado 65 millones de dosis a 140 países, pero al ritmo actual habrá enviado a finales de junio 190 millones menos de lo que tenía planeado, señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Queremos que las compañías fabricantes se unan al esfuerzo de AstraZeneca", la compañía de la que por ahora proceden la mayoría de las dosis distribuidas por COVAX, añadió Tedros, quien insistió en que esta campaña solidaria "depende de la voluntad de gobiernos y empresas".

10:00 El Foro Económico Mundial canceló este lunes su reunión anual de 2021 programada para Singapur dentro de tres meses, diciendo que no era posible realizar un evento global tan grande debido a la situación del Covid-19.

"Lamentablemente, las trágicas circunstancias que se desarrollan en todas las geografías, una perspectiva de viaje incierta, diferentes velocidades de implementación de la vacunación y la incertidumbre en torno a las nuevas variantes se combinan para hacer imposible realizar una reunión global con líderes empresariales, gubernamentales y de la sociedad civil de todo el mundo en la escala que se planeó ", dijo en un comunicado.

9:00 La Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA) dijo que examinó a 1,8 millones de pasajeros este domingo en los aeropuertos de Estados Unidos, la cifra más alta desde marzo de 2020, cuando la pandemia de coronavirus redujo drásticamente la demanda de viajes.

La industria aérea de EE.UU. ha establecido una serie de nuevos máximos posteriores a marzo de 2020 en los últimos días, pero el recuento del domingo es 100.000 viajeros más alto que los 1,74 millones del jueves, que había sido el mejor en 14 meses. Aún así, la demanda del domingo fue de aproximadamente el 70% de los viajes aéreos prepandémicos.

07:30 La Unicef pidió este lunes a los países del G7 que donaran suministros al plan de intercambio de vacunas COVAX como una medida de emergencia para abordar un grave déficit causado por la interrupción de las exportaciones de vacunas de la India.

India ha frenado las exportaciones de la vacuna AstraZeneca fabricada por su Serum Institute, que se había comprometido con COVAX, para ser utilizada por el país mientras lucha contra una segunda ola masiva de infecciones.

La agencia de la ONU, UNICEF, que está a cargo de suministrar vacunas contra el coronavirus a través de COVAX, estima el déficit de suministro en 140 millones de dosis para fines de mayo y alrededor de 190 millones para fines de junio.

07:00 El sector de artículos de lujo podría ignorar el impacto de la crisis del coronavirus a principios de este año, ya que los compradores chinos y estadounidenses ayudan a que las ventas se recuperen a niveles prepandémicos, dijo este lunes la consultora Bain.

Bain ahora ve un 30% de probabilidad de que las ventas de bolsos, ropa y joyas de alta gama vuelvan o superen su nivel de 2019 de US$ 340.000 millones este año, dependiendo de la rapidez con la que se implementen las vacunas y aumente el turismo.

Su escenario más probable es un repunte total en 2022, lo que aún implicaría una convalecencia más rápida de lo que Bain predijo en noviembre, cuando dijo que el sector podría tener que esperar hasta 2023 para dejar atrás la crisis.

Las ventas de artículos de lujo cayeron un 23% a uns US$ 250 millones de euros el año pasado, su mayor caída y la primera desde 2009, ya que la pandemia forzó el cierre de tiendas y prácticamente paralizó el turismo internacional.

06:00 India informó el lunes 281.386 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que las muertes aumentaron en 4.106, esto es una disminución significativa respecto de días anteriores donde no bajaba de los 300 mil casos diarios.

05:30 Los visitantes británicos hambrientos de sol llegaron a las playas portuguesas una vez más este lunes luego de finalizar la prohibición de cuatro meses de viajar entre los dos países debido a la pandemia de Covid-19, en un impulso muy necesario para el sector turístico en apuros.

