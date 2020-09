País

MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

18:40 Brasil registró el miércoles 869 nuevas muertes debido al Covid-19, para un total de 138.977 decesos por la enfermedad en el país, según cifras del Ministerio de Salud.

También fueron notificados 33.281 nuevos casos, para llevar el total de infecciones confirmadas en Brasil a 4.624.885.

Brasil es el segundo país con mayor número de muertes debido al Covid-19 en el mundo, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más casos a nivel global, por debajo de Estados Unidos e India.

17:30 El Gobierno de Francia ha confirmado este miércoles más de 13.000 casos de coronavirus durante el último día y ha anunciado nuevas restricciones en la capital, París, y otras ciudades a causa del drástico repunte de los contagios en el país.

Sanidad Pública de Francia ha detallado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 13.072 casos y 43 fallecidos, lo que sitúa los totales en 481.141 y 31.459, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que durante los últimos siete días han sido ingresadas 4.244 personas a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas 675 que se encuentran en unidades de reanimación.

16:00 La cifra de contagios diarios sigue aumentando en Italia, que en las últimas 24 horas ha sumado otros 1.600 más en comparación con los casi 1.400 del martes, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.

En el último día se han contabilizado 1.640 casos, lo que sitúa el total desde el inicio de la pandemia en 302.537, mientras que también se han registrado otros dos decesos, por lo que son ya 35.758 las personas que han muerto por la Covid-19. Ninguna de las regiones del país se ha quedado sin sumar nuevos casos.

Al igual que en días anteriores, sigue aumentando la cifra de pacientes hospitalizados, con otros 54 más hasta un total de 2.658, así como la de los ingresados en la UCI, 224, otras cinco más.

15:00 Aerolíneas y sindicatos estadounidenses redoblaron el miércoles sus esfuerzos para convencer a los legisladores de sumar otros 25.000 millones de dólares en ayuda, pero las esperanzas de llegar a un acuerdo este mes se desvanecían porque los legisladores se centraban en una batalla política por una vacante en la Corte Suprema.

El sector ha estado esperando que el Congreso apruebe un paquete de ayuda de US$ 1,5 billones para el coronavirus con otro ciclo de apoyo a las nóminas de las aerolíneas antes de que decenas de miles de trabajadores se queden sin sus puestos cuando expire el programa actual.

Sin embargo, una disputa sobre el puesto en la Corte Suprema que quedó vacante tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg el viernes ha desbaratado esos prospectos, dijo Loren Thompson, director de operaciones del Instituto Lexington, un centro de estudios con sede en Virginia

14:00 Podrían necesitarse varios intentos para encontrar la vacuna correcta para el COVID-19, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, e instó a los países de la región a iniciar los preparativos de inmunización.

En tanto, el director asistente de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que la influenza estacional podría generar una presión adicional sobre las redes de hospitales en América.

Las infecciones reportadas a nivel mundial de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, están aumentado hacia la marca de 32 millones, según un recuento de Reuters, mientras que las muertes se acercan al millón. Los países de América Latina y el Caribe están notificando alrededor de un millón de nuevas infecciones cada dos semanas.

"Esperamos que los científicos descubran una vacuna eficaz y de solución duradera contra el COVID, pero podrían necesitarse algunos intentos antes de que encontremos la correcta", afirmó Etienne durante una conferencia de prensa semanal virtual de la OPS.

13:00 Las autoridades sanitarias de Reino Unido han notificado este miércoles 6.178 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el tercer peor dato desde el inicio de la pandemia de COVID-19 y una cifra inédita desde el 1 de mayo, lo que evidencia el repunte de los contagios en territorio británico.

El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha elevado a 409.729 el balance provisional de infectados, de los cuales 41.862 han perdido la vida, 37 más que en el informe publicado el martes. Al menos 1.469 pacientes están ingresados en hospitales.

12:42 Como cada miércoles, el gobierno anunció hoy una serie de cambios en el plan Paso a Paso, por lo que comunas avanzan y otras que retroceden debido a su situación epidemiológica.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que en la Región Metropolitana avanzan a preparación el lunes a las 5 de la mañana las comunas de Til Til, Calera de Tango, Talagante, Lo Barnechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura.

También avanzan, pero a transición y desde la misma fecha, las comunas de Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto, Lo Espejo, Pozo Almonte y La Cruz.

Desde la otra vereda, retroceden a transición desde el viernes Panguipulli y Lanco, y pasan a cuarentena desde el mismo día Lonquimay, Ercilla, Teodoro Schmidt y Coyhaique.

Desde lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.372 nuevos casos de Covid-19, con lo que el total asiende a 449.903 desde la llegada de la pandemia. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 24 personas de acuerdo a lo inscrito en los registros del Ministerio, lo que eleva a 12.345 los muertos hasta la fecha.

12:00 Portugal ha superado de nuevo este miércoles el umbral de los 800 contagios de coronavirus en un solo día, un repunte que eleva por encima de 70.000 los positivos confirmados en territorio luso desde el inicio de la pandemia de COVID-19, que ha llevado al Gobierno de António Costa a endurecer restricciones.

El último boletín del Ministerio de Salud recoge 70.465 contagios, 802 más que el martes, mientras que la cifra de fallecidos ha aumentado en tres personas, hasta un total de 1.928. Al menos 42.290 personas han superado la enfermedad, mientras que 77 pacientes permanecen en cuidados intensivos.

11:00 El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha confirmado este miércoles el máximo diario de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con cerca de 1.100, en el marco de un repunte de los contagios durante las últimas semanas.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 1.083 casos y un fallecido, lo que sitúa los totales en 87.530 y 406, respectivamente. El anterior máximo diario fue confirmado el 11 de septiembre, con 1.007 casos.

10:00 El Reino Unido será sede de ensayos clínicos en los que los voluntarios se infectarán deliberadamente con el nuevo coronavirus para evaluar la eficacia de las vacunas experimentales, informó el miércoles el Financial Times, citando a personas involucradas en el proyecto.

Se espera que el proyecto financiado por el Gobierno comience en enero en una instalación de cuarentena en Londres, según el artículo del diario británico. (https://on.ft.com/2G5o0jP)

El Financial Times dijo de que a los voluntarios se les inoculará primero una vacuna y luego recibirán una dosis de coronavirus que desafiará a esta vacuna, sin nombrar qué vacuna se probaría en el proyecto.

9:30 Johnson & Johnson inició el miércoles una prueba final en 60 mil personas de una vacuna contra el Covid-19 de inyección única, que potencialmente simplificaría la distribución de millones de dosis en comparación con los principales rivales que usan dos dosis.

La compañía espera los resultados del ensayo de fase III para fines de año o principios del próximo, dijo el doctor Paul Stoffels, director científico de J&J, en una conferencia de prensa conjunta con funcionarios de los Institutos Nacionales de Salud y del gobierno del presidente Donald Trump.

Stoffels dijo que J&J publicaría un protocolo de estudio detallado para su ensayo de fase 3 el miércoles en el sitio web de la compañía, uniéndose a los otros tres fabricantes de vacunas que han puesto a disposición estos planes de estudio en las últimas semanas después de los pedidos de mayor transparencia en los ensayos.

La prueba de última etapa de J&J utilizará hasta 215 sitios en los Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. La compañía planea fabricar hasta mil millones de dosis en 2021, y más después de eso, dijo Stoffels.

8:34 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizó un estudio que concluyó que, a nivel global, la pandemia provocó en el segundo trimestre de 2020 una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleos, y entre enero y septiembre los ingresos de los trabajadores cayeron en US$ 3,5 miles de millones.

El nuevo informe sobre los efectos de la pandemia en el mercado laboral global, sexto que elabora la organización con sede en Ginebra, empeora las cifras del anterior estudio de junio, en el que la pérdida de empleos equivalente se había cifrado en 400 millones, siempre comparando con cifras del año anterior.

8:32 La organización de los JJOO de Tokio 2020 planea que los deportistas participantes solo puedan desplazarse durante su estancia en Japón entre sus alojamientos y las sedes de entrenamiento y competición, para evitar posibles contagios de Covid-19.

El comité organizador de Tokio 2020 hizo público este miércoles su protocolo de seguridad sanitaria propuesto para la llegada de los deportistas a Japón y su estancia durante los Juegos, que será ahora discutido con el Comité Olímpico Internacional (COI) y las federaciones internacionales.

8:30 La recuperación económica de Francia tropezó este mes, con un informe que muestra una disminución en la actividad, la demanda y el empleo en el sector privado. El índice compuesto de gerentes de compras de IHS Markit cayó inesperadamente a un mínimo de cuatro meses de 48.5 desde 51.6 en agosto, con los servicios liderando la caída. Eso está por debajo de la línea clave 50 y se compara con las previsiones para una lectura de 51,9.

8:27 Singapur permitirá que más personas que actualmente trabajan desde casa regresen a la oficina, ya que el número de casos comunitarios se ha mantenido bajo. La ciudad-estado también permitirá que se reanuden eventos relacionados con el trabajo dentro de las instalaciones del lugar de trabajo, como conferencias, seminarios y retiros corporativos, para hasta 50 personas, dijo el gobierno. Las medidas actualizadas entrarán en vigor a partir del 28 de septiembre

8:23 Japón está considerando permitir la entrada de más extranjeros al país para estadías más largas a partir del próximo mes, mientras mantiene las restricciones de entrada de Covid-19 para turistas, informó un periodico local. El gobierno alivió algunas de esas restricciones a estudiantes y empresarios de siete países a fines de julio.

Según la última flexibilización propuesta, Japón permitiría que quienes se queden por más de tres meses, como estudiantes y trabajadores médicos, ingresen desde cualquier país. La entrada estaría limitada a 1.000 personas por día.

8:20 La vacuna contra el Covid-19 que investiga la multinacional farmacéutica Janssen -la misma que ha comenzado a probarse en España- va a iniciar un ensayo a gran escala en Estados Unidos, para ser testada en unos 60.000 voluntarios. Se trata del cuarto ensayo en fase III (última antes de su aprobación definitiva si demuestra eficacia y seguridad) y está orientado a comprobar si esta "candidata" a vacuna puede llegar a prevenir los síntomas de la enfermedad con una dosis única, según acaba de anunciar el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados Unidos.

8:19 Victoria, el punto caliente del coronavirus en Australia, está considerando aliviar las restricciones antes de lo que se había señalado anteriormente ya que el promedio de dos semanas de nuevas infecciones en la ciudad de Melbourne cayó por debajo de 30. Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia, ha sido el epicentro de la segunda ola de Covid-19 del país. La ciudad ha estado bajo un duro bloqueo, incluido un toque de queda nocturno, desde el 2 de agosto. El estado reportó 15 nuevos casos y cinco muertes el miércoles.

8:14 Las infecciones por coronavirus en India volvieron a aumentar el miércoles, un día después de caer a su cifra más baja en casi un mes. En las últimas 24 horas, hubo 83,347 nuevos casos, con 1,085 muertes, mostraron datos federales de salud. Sus 5,6 millones de infecciones ocupan el segundo lugar después de los Estados Unidos y más de 90.000 personas han muerto.

8:10 El sector privado de Alemania siguió recuperándose del impacto del coronavirus, ya que la demanda extranjera dio un impulso a los fabricantes orientados a la exportación. El índice de gerentes de compras (PMI) compuesto flash de Markit, que rastrea los sectores de manufactura y servicios que juntos representan más de dos tercios de la economía, bajó a 53,7 en septiembre desde 54,4 en el mes anterior.

Esto subestimó el pronóstico de consenso de los analistas que esperaban una caída menor a 54.1, pero la lectura estuvo muy por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

8:07 Fujifilm Holdings Corp dijo que un estudio en etapa tardía de su medicamento antiviral Avigan mostró que redujo los tiempos de recuperación para pacientes con Covid-19 con síntomas no graves, lo que aumentó las expectativas de aprobación regulatoria en Japón.

El estudio clínico de fase 3 de 156 pacientes en Japón mostró que los tratados con Avigan mejoraron después de 11,9 días, frente a los 14,7 días del grupo placebo. Los resultados del estudio, realizado por la subsidiaria Fujifilm Toyama Chemical, fueron estadísticamente significativos, dijo la compañía en un comunicado.

8:03 Gran Bretaña no está adoptando un enfoque sueco con respecto al Covid-19, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Dominic Raab, cuando se le preguntó si las nuevas medidas eran parte de un plan para vivir con el virus, en lugar de tratar de deshacerse de él.

"No acepto esa caracterización", dijo Raab a BBC Radio cuando se le preguntó si Gran Bretaña estaba adoptando un enfoque más sueco. A principios de este año, Suecia evitó un bloqueo y, en cambio, hizo hincapié en la responsabilidad personal, el distanciamiento social y la buena higiene en un intento por frenar en lugar de erradicar una enfermedad que se considera que llegó para quedarse.

8:00 La empresa de bitecnología Relief Therapeutics junto a su socio estadounidense NeuroRx solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. La aprobación de emergencia para un medicamento que pretende reutilizar contra el Covid-19, citando un estudio de 51 personas que, según el fabricante suizo, mostró que el medicamento ayudó a pacientes enfermos.

"Los pacientes tratados con RLF-100 demostraron una ventaja de tres veces en la supervivencia, la recuperación de la insuficiencia respiratoria y otros parámetros indicativos de una mejora clínica significativa", dijo la compañía en un comunicado.

7:54 El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que los extranjeros con permisos de residencia válidos pueden ingresar al país sin necesidad de volver a solicitar visas a partir del 28 de septiembre. Los extranjeros cuyos permisos de residencia expiraron después del 28 de marzo pueden solicitar visas en las embajadas y consulados chinos para ingresar, dijo el ministerio en un comunicado en su sitio web.

7:50 El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dará a conocer hoy un plan de gran alcance para ayudar a la economía a recuperarse de la pandemia de coronavirus y, al mismo tiempo, garantizar que los esfuerzos para combatir el brote no flaqueen. Trudeau está reduciendo las conversaciones sobre una revolución verde para reducir la dependencia de la exportación de combustibles fósiles mientras Canadá enfrenta un resurgimiento de casos de coronavirus.

"Las tres vertientes de lo que estamos haciendo son la lucha contra el Covid-19, el apoyo a los canadienses y una recuperación resistente", dijo una fuente del gobierno.

7:44 La caída trimestral de la economía española en el periodo abril-junio se situó en el 17,8%, en lugar del 18,5% calculado inicialmente, durante un trimestre en el que la actividad sufrió el impacto de las medidas de confinamiento. En términos interanuales, es decir en comparación con el segundo trimestre de 2019, la contracción en el producto interior bruto (PIB) fue del 21,5%, frente al 22,1% que indicaban las cifras provisionales, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

7:40 El crecimiento de la actividad empresarial en la zona euro se detuvo en septiembre debido a un deterioro en el sector servicios, golpeado por un resurgimiento de los casos de coronavirus. Esa nueva caída de los servicios contrarrestó con creces el efecto del mayor crecimiento del sector manufacturero en dos años. Tras la reimposición de restricciones ante la segunda ola del virus, el índice de gestores de compras de IHS Markit bajó desde los 51,9 de agosto a 50,1 puntos en septiembre.

Al sector manufacturero le fue mucho mejor. El PMI de las fábricas subió a un máximo de dos años de 53,7, desde los 51,7 puntos de agosto, frente a una previsión media de 51,9. Mientras el sector servicios estuvo por debajo de todas las expectativas, el de fabricación estuvo por encima de todas ellas.

7:36 La ocupación de las plazas hoteleras en España cayó en agosto un 42,5% con respecto al mismo periodo del año anterior, debido a la epidemia del coronavirus. Según datos publicados el miércoles, en agosto se cubrieron el 44,2% de las plazas ofertadas, frente a una ocupación del 76,9% en agosto de 2019, indicó el martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros disminuyeron un 64,3% en agosto respecto al mismo mes de 2019.

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

19:00 La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha alertado este martes de que más de 60.000 mujeres embarazadas han contraído Covid-19 en la región de América y ha destacado la importancia de que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios sanitarios.

En un informe, la organización ha indicado que, además, 458 mujeres embarazadas han muerto, algunas después del parto, la mayoría de ellas en México y Brasil. Además, se han registrado al menos 1.500 casos del peligroso síndrome inflamatorio multisistémico derivado de la Covid-19 entre niños y adolescentes.

18:30 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado ante la Cámara de los Comunes un endurecimiento de las restricciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus, admitiendo que el país está en un "peligroso punto de inflexión" y que es necesario "actuar" para contener el repunte de contagios que se ha venido registrando en estos últimos días.

Johnson ha admitido que es necesario un "delicado equilibrio" en el que por una parte se contemplen cuestiones de salud pública y, por otra, se garanticen los menores efectos posibles para una economía que arrastra los efectos de las sucesivas medidas adoptadas desde marzo, incluido un confinamiento nacional.

El 'premier' ha descartado un segundo confinamiento, pero ha advertido de que los ingresos en hospitales ya se han duplicado --el lunes había 1.261 ingresados en Inglaterra, frente a los 782 de la semana previa-- y la situación solo puede ir a peor conforme avancen los meses y llegue el invierno. En este sentido, aunque ha defendido la capacidad del sistema para aumentar el número de pruebas, ha advertido de que con esto solo no basta.

17:00 Las autoridades de Francia han indicado este martes que el país ha superado nuevamente los 10.000 casos de coronavirus durante el último día, con lo que la cifra total se acerca ya a los 470.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

Sanidad Pública de Francia ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 10.008 casos y 78 fallecidos, lo que sitúa los totales en 468.069 y 31.416, respectivamente, en el marco de un importante aumento de los contagios durante las últimas semanas.

Así, ha señalado que 4.244 personas han sido hospitalizadas durante los últimos siete días, incluidas 651 que se encuentran en unidades de reanimación a causa de la gravedad de su estado.

16:00 El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado este martes que en México no existe ningún indicio de rebrote de coronavirus, lo que indica que el país se encuentra en la recta final hacia una salida de la emergencia sanitaria.

En una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, el mandatario ha sostenido así que el descenso de los casos de Covid-19 supone una buena noticia en medio de la gravedad de este problema. "Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida", ha manifestado.

"Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y esa es una buena noticia en el contexto de la gravedad del problema que hemos enfrentado, sobre todo por la pérdida de vidas humanas", ha declarado, según el diario 'Milenio'.

14:00 El número de muertos por el coronavirus en Estados Unidos superó los 200.000 el martes, más del doble de la cifra de muertos de la India, el segundo país con más casos en el mundo.

Según un recuento de Reuters, en Estados Unidos se pierden más de 800 vidas cada día a causa del virus, de acuerdo a un promedio semanal, menos que el peak de 2.806 muertes diarias del 15 de abril.

Durante los primeros meses de la pandemia, 200.000 muertes fueron consideradas por muchos como el número máximo de vidas que probablemente se perderían en Estados Unidos por el virus.

13:00 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron el martes que la reunión prevista de su comité consultivo sobre la asignación inicial de dosis limitadas de una potencial vacuna contra el Covid-19 no incluirá una votación sobre quiénes recibirán las inyecciones iniciales.

El Comité Consultivo sobre Prácticas de Inmunización, un grupo de expertos médicos externos que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), tenía previsto votar un plan para priorizar las dosis iniciales de cualquier vacuna que resulte segura y efectiva en ensayos clínicos.

11:50 En un nuevo balance diario sobre la pandemia a través de sus plataformas digitales, el Ministerio de Salud reportó 1.054 casos nuevos de Covid-19 durante las últimas 24 horas, lo que eleva a 448.523 los contagiados del virus en Chile.

Adicionalmente, la autoridad sanitaria dio a conocer que se registraron 23 fallecidos en el mismo período de tiempo, con lo que las víctimas fatales a nivel nacional suman 12.321 en total hasta la fecha.

9:30 Más países se suscribirán a un plan mundial de vacunación y algunas de las demoras se debieron más a problemas de procedimiento que a dudas sobre el esquema, afirmó el martes una funcionaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo ha dicho que 156 naciones se han unido al llamado plan COVAX para entregar unas 2.000 millones de dosis de vacunas en todo el mundo para fines del próximo año, pero que faltan participantes grandes como China, Rusia y Estados Unidos. Se han inscrito unas 64 naciones ricas y se esperan más. Sin embargo, algunos de los que apoyan el plan, como Francia, son reacios a utilizarlo para asegurar vacunas y, en cambio, han firmado acuerdos de suministro independientes.

"Lo que hemos anunciado es el comienzo. Va a continuar", afirmó la portavoz de la OMS, Margaret Harris, calificando el número de inscripciones hasta la fecha como "brillante". "Todos necesitamos estar juntos en esto para terminar con esta pandemia". Harris no quiso hablar sobre países específicos y afirmó que las discusiones estaban en curso. Consultada sobre los retrasos para unirse, la funcionaria indicó que algunos se debían al papeleo y la necesidad de aprobación parlamentaria.

9:01 Pasará algún tiempo para que el consumo chino regrese al crecimiento normal, dijo el martes, el primer ministro chino, Li Keqiang. El país mantendrá el apoyo financiero para la economía real, afirmó Li, según declaraciones recogidas por la radio estatal.

8:25 El primer ministro británico Boris Johnson pedirá hoy a la población que trabaje desde casa e impondrá nuevas restricciones en pubs, bares y restaurantes para tratar de hacer frente a la rápida y acelerada segunda ola de la pandemia de Covid-19.

"Sabemos que esto no será fácil, pero debemos tomar más medidas para controlar el resurgimiento en los casos del virus y proteger al NHS (sistema nacional de salud)", dirá Johnson, según extractos de su discurso distribuidos por su oficina de Downing Street.

Además, todos los bares, restaurantes y otros lugares de entretención en Inglaterra deberán cerrar a las 22:00 horas local a partir del jueves, en un intento del primer ministro Boris Johnson por contener una segunda ola de infecciones por Covid-19. Johnson, quien se dirigirá tanto al Parlamento como a la nación el martes, también dirá que este sector estará restringido por ley únicamente al servicio de mesa.

8:23 Cataluña, España, reducirá la cuarentena de catorce a diez días de aislamiento por Covid-19 para facilitar su cumplimiento, según ha anunciado este martes el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon.

8:20 El director ejecutivo de Apple Inc., Tim Cook, dijo que estaba impresionado por la capacidad de los empleados para operar de forma remota y predijo que algunos hábitos de trabajo nuevos permanecerán después de la pandemia. Cook dijo que no cree que Apple "vuelva a ser como antes porque descubrimos que hay algunas cosas que realmente funcionan muy bien virtualmente".

8:12 El ensayo de la vacuna Covid-19 diseñado por Pfizer Inc. y su socio alemán BioNTech SE puede permitirles descubrir si su vacuna funciona antes que sus rivales más rápidos. Las compañías planean un primer vistazo después de que se hayan acumulado solo 32 infecciones por coronavirus en su ensayo masivo de 44,000 personas. Ese total de casos podría alcanzarse el 27 de septiembre, según Airfinity Ltd., una firma de análisis con sede en Londres que rastrea los ensayos de vacunas.

8:04 India informó 75.083 nuevos casos del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, según datos federales de salud publicados el martes, el recuento diario más bajo en casi un mes. Hubo 1.053 muertes durante el mismo período. En total, ha habido 5,6 millones de casos en total en el país, solo superado por los Estados Unidos.

8:01 El impacto de Covid en la economía alemana puede ser menor de lo que se temía. El producto interno bruto ahora solo se reduce en un 5,2% este año, proyectó el instituto Ifo, más optimista que su estimación anterior de una caída del 6,7% y el pronóstico del 7,1% del Bundesbank.

"La caída en el segundo trimestre y la recuperación se están desarrollando actualmente de manera más favorable de lo que esperábamos", dijo el economista jefe de Ifo, Timo Wollmershaeuser. Para 2021 recortó su pronóstico de crecimiento del 6,4% al 5,1%, pero incluso eso indica que la economía de Alemania podría estar cerca de su nivel anterior a la crisis para fines del próximo año. El BCE todavía espera que la zona euro en su conjunto necesite un año más para compensar la caída.

7:57 El fabricante de vacunas respaldado por el estado China National Biotec Group (CNBG) tiene la esperanza de que dos de sus vacunas candidatas reciban aprobación regulatoria condicional para uso público en general durante el año, dijo el martes su vicepresidente, Zhang Yuntao. "CNBG está discutiendo con las autoridades estatales pertinentes sobre los requisitos para aprobaciones condicionales de las dos vacunas contra el coronavirus", dijo Yuntao.

7:46 El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, recomendó a los habitantes de la Comunidad de Madrid, la comunidad más afectada por la segunda ola de la pandemia de coronavirus en España, restringir sus movimientos a lo estrictamente "esencial" a fin de frenar los contagios.

"Recomendaría a los madrileños que restringieran al máximo su movilidad, respetaran escrupulosamente las medidas dictadas por la comunidad autónoma y restringieran su movilidad a aquello que es esencial y con el grupo de convivientes", dijo Illa. El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 671.468, el más alto de Europa Occidental, con un aumento diario de 2.957, de los que 794 correspondieron a Madrid.

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

20:00 Brasil registró el lunes otras 377 muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 137.272, según datos del Ministerio de Salud.

También se reportaron 13.439 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, con lo cual el total de contagios confirmados en el país que alcanza los 4.558.068. Las cifras de los lunes tienden a ser más bajas por un retraso en las confirmaciones de las pruebas los fines de semana.

En la última semana epidemiológica, el número de muertes por COVID-19 en Brasil aumentó por primera vez en tres semanas, mientras que el recuento de casos también creció en comparación con la semana anterior.

19:00 Todos los bares, restaurantes y otros lugares de entretención en Inglaterra deberán cerrar a las 22:00 hora local a partir del jueves, en un intento del primer ministro Boris Johnson por contener una segunda ola de infecciones por Covid-19.

Johnson, quien se dirigirá tanto al Parlamento como a la nación el martes, también dirá que este sector estará restringido por ley únicamente al servicio de mesa, según extractos de sus comentarios proporcionados por Downing Street el lunes.

"Nadie subestima los desafíos que las nuevas medidas plantearán a muchas personas y empresas. Sabemos que esto no será fácil, pero debemos tomar más medidas para controlar el resurgimiento del virus", dirá Johnson.

Gran Bretaña enfrentará en unas semanas una tasa de muertes exponencialmente creciente por COVID-19 a menos de que se tomen medidas urgentes para detener una segunda ola del brote, advirtieron el lunes médicos de alto nivel del país.

17:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este lunes cerca de 5.300 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, en un momento en el que "la totalidad de los indicadores de seguimiento de la pandemia están en neto aumento", según Sanidad Pública de Francia.

El organismo ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 5.298 contagios y 53 fallecidos, lo que sitúa los totales en 458.061 y 31.338, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha señalado que durante los últimos siete días ha habido 4.103 hospitalizaciones, incluidas 638 personas que se encuentran en reanimación a causa de la gravedad de su estado.

16:00 México se aproximaba el lunes a los 700,000 contagios de coronavirus, situándose como el sexto país del mundo con más infectados, aunque según las autoridades la epidemia va a la baja desde hace siete semanas en la nación latinoamericana, cuarta en número de fallecimientos.

La Secretaría de Salud reportó el domingo 3,542 casos en las 24 horas previas, elevando la cifra total a 697,663, así como 235 nuevos decesos relacionados con la enfermedad COVID-19, para un global de 73,493.

"En México llevamos ya siete semanas consecutivas de una tendencia decreciente", dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en rueda de prensa en la víspera, en alusión al ritmo de contagios, hospitalizaciones y muertes asociadas al coronavirus.

14:48 La capital de Colombia, Bogotá, anunció el lunes el levantamiento de la mayoría de las restricciones destinadas a contener la pandemia de coronavirus, informó la alcaldesa de la ciudad, aunque advirtió que será inevitable un rebrote de la enfermedad. Claudia López finalizó la restricción que tenían los diferentes sectores económicos para operar por días, así como la limitación que existía para que las personas ingresaran a los establecimientos comerciales dependiendo del número de identificación.

No obstante, seguirá prohibida la operación de bares y discotecas, la realización de conciertos y eventos masivos, al tiempo que se deberá garantizar el distanciamiento mínimo de dos metros entre las personas. Si bien los diferentes sectores podrán funcionar todos los días, algunos deberán cumplir determinados horarios de ingreso para evitar aglomeraciones en el servicio de transporte público, precisó un comunicado de la alcaldía.

"Un rebrote es inevitable. Cuando se dé, tomaremos las medidas necesarias", advirtió el documento. Además, la alcaldía restableció la restricción al tránsito vehicular, dependiendo del último número de la identificación de los automotores. Colombia terminó a finales de agosto una cuarentena obligatoria de más de cinco meses, para hacer frente a la pandemia de COVID-19 que ha dejado 765.076 contagiados y 24.208 fallecidos.

14:00 Las compras netas de activos por parte del Banco Central Europeo (BCE) bajo su programa de compras de emergencia contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) se situaron la semana pasada en 16.090 millones de euros, lo que supone el mayor importe semanal adquirido por la autoridad monetaria desde hace siete semanas, según los datos publicados este lunes por la entidad.

En los siete días anteriores, el BCE había realizado compras por importe de 14.351 millones de euros bajo este programa, que entró en vigor a finales del pasado mes de marzo para paliar el impacto de la pandemia en los mercados y mantener bajo control los diferenciales de la deuda de los países del euro. En las dos semanas anteriores, el BCE había invertido 14.381 y 14.012 millones de euros, respectivamente.

De este modo, el BCE ha empleado ya 542.733 millones de euros del total de 1,35 billones de la capacidad del programa, lo que representa el 40,2% del mismo, que estará en vigor hasta junio de 2021. El BCE se ha comprometido a reinvertir los vencimientos de los activos adquiridos bajo este programa hasta, como mínimo, finales de 2022.

13:00 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticos, terapéuticas y futuras vacunas" contra el Covid-19.

En rueda de prensa, Tedros ha insistido en que el mundo "solo puede salir de este desafío común con un enfoque común". "La OMS tiene tres mensajes clave: primero, la pandemia debe motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y no convertirse en una excusa para no alcanzarlos. Segundo, debemos prepararnos ahora para la próxima pandemia. Y tercero, debemos garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, terapéuticas y futuras vacunas", ha comentado.

En este contexto, ha pedido a todos los países que "utilicen todos los instrumentos a su disposición para suprimir la transmisión y salvar vidas hasta y después de que tengamos una vacuna". Tedros ha recordado que "cuantos más candidatos de vacuna se prueben, más posibilidades existen de tener una vacuna segura y eficaz".

12:55 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó el lunes la ayuda del ejército para luchar contra la propagación del coronavirus en la ciudad y sus alrededores, donde su Gobierno ha ordenado el cierre parcial de algunas de las zonas más pobres, desatando protestas durante el fin de semana.

En el punto álgido de la primera ola, entre marzo y abril, España desplegó miles de militares en la lucha contra el Covid-19. Ahora, con el repunte de contagios que ha llevado el número total de casos a superar los 640.000, el más alto de Europa occidental, se vuelve a solicitar la ayuda del ejército.

"Necesitamos la ayuda de las fuerzas armadas, en labores de desinfección, (...) y para reforzar a las policías locales y hacer cumplir la ley", dijo Ayuso en una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con quien se había reunido previamente.

Ayuso también pidió que se vuelvan a levantar en Madrid hospitales de campaña, tres meses después de que se desmantelasen los construidos durante la pasada primavera. Por su parte, Sánchez indicó que el Gobierno central y el regional determinarán la escala del refuerzo militar y policial.

12:00 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advirtieron que el COVID-19 podría propagarse a través de partículas que pueden permanecer suspendidas en el aire y viajar más allá de una distancia de 1,8 metros.

La agencia había señalado anteriormente que el virus se transmite principalmente de persona a persona a través de gotículas cuando una persona enferma tose, estornuda o habla.

La guía https://bit.ly/2EknV actualizada, publicada en el sitio web de la agencia el viernes, también recomendó que las personas usen purificadores de aire para reducir los gérmenes transmitidos por el aire en interiores y evitar el avance de la enfermedad.

Los virus transmitidos por el aire se encuentran entre los más contagiosos, y los CDC advirtieron que los lugares con mala ventilación aumentan el riesgo de propagación.

Los estudios han demostrado que el SARS-CoV-2 podría propagarse a través de aerosoles en el aire, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que está monitoreando "evidencia emergente" de una posible transmisión aérea.

11:20 El Ministerio de Salud reportó este lunes que en las últimas 24 horas se registraron 1.194 nuevos casos de coronavirus, siendo la cifra diaria más baja desde el 6 de mayo. En el desglose, de los nuevos contagiados, 832 fueron con síntomas.

Estas cifras además se dan en un contexto de varios días festivos en Chile tras las Fiestas Patrias.

Con esto, el total de diagnosticados con el Covid-19 desde que el pandemia llegó a Chile asciende a 447.468, de los cuales 14.059 son casos activos.

Sobre los fallecidos, el Minsal reportó 12 nuevos inscritos, por lo que la cantidad de decesos ascendió a 12.298.

9:27 La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo el lunes que es casi seguro que se impongan nuevas restricciones adicionales para hacer frente a la creciente propagación del brote del coronavirus en pocos días. Sturgeon dijo que era necesario tomar medidas urgentes, pero que confiaba en evitar un confinamiento generalizado como el que se aplicó en marzo.

"Necesito ser absolutamente sincera con la gente, en toda Escocia se establecerán casi con toda seguridad restricciones adicionales... en los próximos días", dijo Sturgeon, quien agregó que solicitó al Gobierno británico una reunión de emergencia para analizar la situación.

9:00 Un 77% de las personas desplazadas por conflictos han perdido sus empleos o ingresos desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, de acuerdo a un sondeo divulgado el lunes por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC).

Un récord de 79,5 millones de personas en el mundo, o el 1% de la población mundial, ha sido desplazada desde fines de 2019 por conflictos o persecución, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

El NRC, una organización no gubernamental noruega, encuestó a 1.431 refugiados o personas desplazadas internamente en 14 países que incluyeron Afganistán, Colombia, Irak, Kenia, Libia, Mali, Uganda y Venezuela.

Un 70% de las personas encuestadas dijeron que tuvieron que reducir el número de comidas diarias en sus casas y el 73% afirmó que tenían pocas probabilidades de enviar a sus niños a las escuelas debido a problemas económicos.

8:32 El asesor científico principal del gobierno de Reino Unido, Patrick Vallance, señaló durante una sesión informativa televisada, que la epidemia de Covid-19 en Gran Bretaña se está duplicando aproximadamente cada siete días y si continúa haciéndolo, habría alrededor de 50.000 nuevos casos por día a mediados de octubre.

"En este momento creemos que la epidemia se duplica aproximadamente cada siete días. Si, y eso es un gran si, pero si eso continúa sin cesar ... terminaría con algo así como 50.000 casos a mediados de octubre, por día", dijo, y agregó que esto llevaría un mes después a más de 200 muertes por día.

8:19 El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) alerta de que la atención primaria está "desbordada y al borde de la defunción" y exige la puesta en marcha de un "Plan IFEMA" que descargue a la misma de las tareas de diagnóstico, control y seguimiento epidemiológico.

El Consejo ha manifestado su preocupación, a través de un comunicado, por la situación de urgencia en la que se encuentra el sistema sanitario, el desbordamiento de la atención primaria, la sobrecarga de las urgencias y el aumento de ocupación de servicios hospitalarios y UCIs, que hace que esté en juego la relación médico-paciente y el modelo sanitario.

8:06 La producción económica mundial volverá a su nivel anterior a la pandemia a mediados de 2021 después de un repunte económico más fuerte de lo esperado en los últimos meses, dijo el lunes Deutsche Bank, pero los niveles de deuda inflados y un cambio en la política podrían aumentar el riesgo de una crisis financiera.

"La recuperación económica global de las profundidades de la caída del Covid-19 el invierno y la primavera pasados ha avanzado significativamente más rápido de lo que imaginamos", escribió el jefe global de investigación económica de Deutsche, Peter Hooper. "A medida que el tercer trimestre se acerca a su fin, estimamos que el nivel del PIB mundial está aproximadamente a la mitad de su nivel anterior al virus, y ahora vemos que ese viaje se completará a mediados del próximo año, un par de trimestres antes que en nuestro pronóstico anterior ", agregó.

8:02 El aumento de las cifras de nuevas infecciones por coronavirus en países como Francia, Austria o los Países Bajos es preocupante, dijo el lunes el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, y agregó que Alemania, tarde o temprano, importará casos desde allí. Países como España tienen una dinámica de infección que probablemente esté fuera de control, dijo Spahn.

7:55 Nueva Zelanda puso fin a todas las restricciones pandémicas fuera de Auckland. La primera ministra de ese país, Jacinda Ardern, levantó el lunes todas las restricciones contra el coronavirus en todo el país, excepto en Auckland, epicentro de su segunda ola, al comprobar que los nuevos casos se ralentizaban a la mínima expresión.

También se suavizaron algunas restricciones en Auckland para permitir reuniones de hasta 100 personas, pero Ardern dijo que la ciudad más grande del país necesitaría más tiempo antes de que se puedan levantar todas las restricciones. El país no registró ningún caso nuevo de Covid-19 el lunes, manteniendo su número total de casos confirmados en 1.464, con 25 muertes.

7:39 El primer ministro británico Boris Johnson está contemplando la posibilidad de aplicar un segundo confinamiento nacional. Reino Unido ya tiene el mayor número oficial de muertes por COVID-19 en Europa —y el quinto más grande del mundo—, mientras está tomando cantidades récord del mercado para inyectar liquidez a la deteriorada economía.

Sin embargo, los nuevos casos de Covid-19 están aumentando en al menos 6.000 por día en Reino Unido, según datos de hace una semana, las admisiones en los hospitales se duplican cada ocho días, y el sistema de pruebas está fallando.

En ese contexto, el asesor científico principal del Reino Unido, Patrick Vallance, adviertió que a medida que se propague el Covid-19, aumentarán las muertes y habrá más hospitalizaciones. "A medida que se propague entre los grupos de edad, esperamos ver un aumento en las hospitalizaciones y, lamentablemente, esos aumentos en las hospitalizaciones conducirán a un aumento de las muertes", dijo Vallance.

7:35 El déficit comercial español se contrajo un 54,2% en los primeros siete meses de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 7.880 millones de euros, después de que las importaciones cayesen más rápido que las exportaciones mientras el país seguía sufriendo las consecuencias del coronavirus, indicó el lunes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Durante ese periodo las importaciones cayeron un 18,2%, hasta los 155.370 millones de euros, mientras que las exportaciones se redujeron un 14,6%, hasta los 147.490 millones de euros, agregó el Ministerio.

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

17:00 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este domingo de 10.569 nuevos casos y doce muertes en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que suma un total de 453.763 positivos y 31.585 decesos desde el inicio de la pandemia.

Francia está sumida en plena segunda ola, concretamente en la parte ascendente de una curva que es ya más alta que la de la primera ola de la enfermedad que sacudió el país en marzo y abril.

Los datos de este domingo supone un ligero descenso con respecto al sábado, pero la caída de contagios en domingo es cíclica debido al descenso de actividad y los 10.569 nuevos casos actuales son superiores a los 7.183 del pasado domingo.

12:40 En un nuevo balance televisado del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, el titular de la cartera indicó que tras superar los 3.010.713 test de PCR y alcanzar el primer lugar de test por millón de habitantes, "esto es algo inédito, nos coloca en el primer lugar de Latinoamérica en cuanto a tests por millón de habitantes".

El ministro Paris, indicó que se observa disminución en la positividad del -6% en los últimos 7 días, y -4% en los últimos 14 días. En Los Lagos se nota una baja de 199 a 101 casos y en Aysén es de 21 a nueve casos.

Sin embargo, la positividad a nivel nacional es de 6,1% y Magallanes tiene la más alta 25,6% , mientras que Los Ríos marca la positividad más baja, de 2,4%. "Los indicadores son fundamentales en el manejo de la pandemia" y "han ido evolucionando", dijo el ministro de Salud.

Respecto a los indicadores la actualización al día es 1.600 nuevos casos, alcanzando un total de 446.274 contagiados, de los cuales 485 son asintomáticos. Respecto a los nuevos fallecidos son 32 , totalizando 12.286.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza señaló "hay que ser precavidos en el registro de los casos estos días, porque pudiera deberse a un menor reporte, a contar de las fechas patrias", apuntó la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Agregó que para mañana se hará el balance final de las cifras y fiscalizaciones durante las Fiestas Patrias.

Pero adelantó que "vamos a seguir fiscalizando, porque el fin de semana no ha terminado. En la Región Metropolitana, se han realizado 60 mil fiscalizaciones. En Valparaíso, se han levantado más de 720 sumarios por segundas viviendas".

12:00 El Gobierno de Portugal ha informado este domingo de 552 nuevos casos y 13 fallecimientos por el coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que el país suma 1.912 decesos y 68.557 positivos confirmados desde el inicio de la pandemia. Es la cifra diaria de decesos más alta desde el 9 de julio.

Hasta 511 personas están hospitalizadas por COVID-19 --14 más que el sábado--, de las cuales 63 --una menos-- están en unidades de cuidados intensivos. El boletín de la Dirección General de Salud lusa recoge además 192 pacientes recuperados --45.596 en total--.

11:00 Las autoridades belgas han informado este domingo de 1.099 nuevos contagios y 7 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas. El total asciende a 100.748 casos confirmados y 9.944 fallecimientos.

Estas cifras sitúan a Bélgica en plena curva ascendente de la segunda ola de contagios, aunque en esta ocasión se ha conseguido controlar el número de muertes.

09:00 El Gobierno británico prevé imponer multas de hasta 10.000 libras (algo más de 10.900 euros) a aquellas personas que hayan dado positivo por Covid-19 o se sospeche que podrían estar contagiadas y no cumplan con el confinamiento obligatorio de dos semanas en el marco de los esfuerzos para frenar la segunda ola de la pandemia.

Según informa este domingo la prensa británica, la medida entrará en vigor el próximo 28 de septiembre en Inglaterra y el Gobierno está negociando con las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte --que tienen las competencias en materia de salud-- para extender la nueva norma a todo el país.

Así, a partir de ese día, cualquier persona que dé positivo o que sea contactada por el sistema de Test y Rastreo y se le indique que podría tener el virus y debe aislarse y no cumpla con el confinamiento podrá ser multada. En principio, las multas serán de 1.000 libras pero en caso de reincidencia y las infracciones más graves se podría llegar a las 10.000 libras.

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

18:00 La Secretaría de Salud de México ha informado este sábado de que se han constatado otros 5.167 nuevos casos de COVID-19 y 455 fallecimientos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas.

Con estas cifras, México contabiliza 694.121 personas contagiadas, mientras que las víctimas mortales son ya 73.258, según los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias, que han agregado que 34.709 casos permanecen aún catalogados como activos.

En este sentido, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud mexicano, Hugo López-Gatell, ha alertado de que de la semana 35 a la 36 desde que comenzó la pandemia no se ha registrado descenso en el número de casos nuevos y lo ha achacado al desconfinamiento.

"Identificamos y no nos entusiasma (...) que se reduce la velocidad de reducción de la pandemia", ha lamentado López-Gatell en rueda de prensa, donde ha pedido a la población mantener las medidas preventivas contra la COVID-19.

Así, no ha descartado que con la llegada de la temporada de gripe haya un rebrote de contagios, por lo que ha avisado de que la Secretaría de Salud podría implementar nuevas medidas restrictivas y de movilidad.

"Lo seguiremos recordando, la epidemia no ha acabado, mantegámonos en casa", ha dicho. "Cuando venga la influenza podemos tener una exacerbación de casos y podría ser que necesitemos nuevas medidas de restricción, por eso hay que administrar el riesgo disminuyendo lo máximo posible los contagios", ha agregado, según ha informado 'El Universal'.

12:00 Alemania ha registrado en el último día 1.345 contagios más por el nuevo coronavirus, una cifra que contrasta con los casi 2.300 positivos notificados el día anterior, según el último balance del Instituto Robert Koch (RKI), ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas.

Este nuevo dato eleva el total de casos a 271.415, mientras que los fallecidos son 9.386, tras los dos decesos registrados durante las últimas 24 horas. Por lo que se refiere a los pacientes recuperados, son 240.700 después de que 900 más recibieran el alta este sábado.

Renania del Norte-Westfalia es la región más castigada, con más de 65.000 casos, seguida por Baviera, con 64.625, y Baden-Wuertemberg, con 46.935. Precisamente, en la capital de la primera región, Dusseldorf, está convocada para este sábado una marcha contra las medidas de restricción por la pandemia.

Los organizadores, un grupo regional llamado Querdenken (Pensamiento Lateral), esperan congregar a hasta 50.000 personas, mientras que la Policía se prepara para unos 10.000 asistentes. Quienes acudan no tendrán que llevar mascarilla pero deberán mantener 1,5 metros de distancia, de acuerdo con las normas regionales, informa la agencia DPA.

Además, está previsto una contramanifestación organizada por Dusseldorf Blocks cerca de la sede del Parlamento regional a la que la Policía espera que concurran varios cientos de personas.

Alemania es uno de los países más afectados por la crisis del coronavirus en Europa después de España, Francia, Reino Unido e Italia. El país alcanzó el peak de contagios en el marco de la pandemia entre finales de marzo y principios de abril, con más de 6.000 casos diarios, tras lo cual la cifra cayó para volver a aumentar en julio. Desde el pasado mes de agosto han llegado a superarse los 2.000 casos diarios.

09:00 Argentina ha rebasado este sábado los 620.000 casos de la COVID-19 confirmados, mientras que los fallecimientos a causa de la enfermedad se acercan a los 13.000, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud del país.

En concreto, las autoridades sanitarias argentinas han registrado 9.276 nuevos contagios y 143 muertes a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que las cifras de casos y víctimas mortales se sitúan ya en 622.934 y 12.799, respectivamente.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el Ministerio de Salud de Argentina ha informado de que 3.213 personas se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, según los datos recogidos por la agencia de noticias Télam.

El porcentaje de ocupación de camas de adultos en el país es de un 59,8 por ciento, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, epicentro de la pandemia en el país, este porcentaje alcanza el 66,1 por ciento.

Argentina cumple este domingo seis meses desde que entró en vigor lo que han denominado como Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Este mismo viernes, la Presidencia de Argentina anunció una prórroga hasta el 11 de octubre del aislamiento social debido a la pandemia de coronavirus.

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

El Gobierno argentino extendió este viernes hasta el 11 de octubre las restricciones para circular por la pandemia del coronavirus y recomendó aumentar los controles a las provincias más afectadas por el virus recientemente.

Argentina, con una población de cerca de 45 millones de habitantes, acumula 601.713 casos de Covid-19 y 12.491 decesos.

En un video grabado, el Gobierno informó que Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba fueron las provincias que más casos de Covid-19 acumularon en los últimos 15 días.

"Ocho de estas provincias muestran una alta tensión en su sistema de salud. Por eso desde el Gobierno nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de las personas", señaló el video de la presidencia.

Con respecto al Área Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra cerca de un tercio de la población de Argentina, la curva de contagios permanece alta pero estable, señaló el Gobierno.

A mediados de septiembre, el 50,8% de los nuevos casos de contagio de la enfermedad se produjeron en el AMBA, mientras que el resto del país concentraba el 49,2%. En mayo la distribución era de 93% en el AMBA y el 7% restante en el resto del país, de acuerdo con la presentación oficial.

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

12:58 Las reuniones familiares son una fuente importante de infecciones por Covid-19, dijo el jueves el ministro de Salud francés, Olivier Veran, añadiendo que la propagación de la enfermedad se ha acelerado en las últimas semanas.

"Si todo el mundo redujera su número de contactos sociales, esto ayudaría a reducir la propagación del virus", aseguró durante una conferencia de prensa. Cinco de cada 100 personas que se hicieron la prueba de Covid-19 son hoy positivas, frente a una de cada 100 a principios de verano, afirmó también Veran.

11:56 La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el jueves que más de 170 países se unieron a su plan para distribuir vacunas de forma justa por el mundo, aunque advirtió que la carrera para desarrollar dosis podría generar temores entre las personas sobre su seguridad.

"Ya enfrentamos desafíos con la aceptación de muchas vacunas aprobadas", dijo el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus mientras hablaba sobre la carrera para desarrollar vacunas de forma rápida. "No podemos arriesgarnos a tener una vacuna efectiva contra el Covid-19 que la gente rechace por la percepción de que no es segura", agregó.

Antes del plazo límite del viernes para sumarse al programa de vacunas COVAX, Tedros dijo que más de 170 países se habían unido, "logrando acceso garantizado a la mayor cartera mundial de candidatos de vacuna".

11:11 A través de un nuevo balance por medio de sus plataformas digitales, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.860 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagiados asciende a 441.150 hasta el momento.

La secretaría de Estado también reportó 84 nuevos fallecidos inscritos durante el día de ayer, con lo que la cifra de víctimas fatales asciende a 12.142 en total.

09:13 Una contracción en el comercio mundial de servicios causada por la pandemia del COVID-19 está mostrando señales de haber tocado fondo, dijo la Organización Mundial del Comercio (OMC) el jueves, después de que su principal índice comercial cayó a un récord mínimo.

El barómetro comercial de servicios de la OMC, que se publica dos veces al año, cayó a 95,6 puntos desde la lectura de 96,8 reportada en marzo. Las lecturas inferiores a 100 indican un crecimiento comercial por debajo de las tendencias a medio plazo.

"Las medidas del barómetro están mejorando en general las tendencias recientes en el comercio actual de servicios, una brecha que en el pasado ha precedido a un cambio positivo en el impulso comercial", señaló la OMC.

La OMC dijo que el volumen de comercio de servicios cayó un 4,3% en el primer trimestre de 2020 frente a un año antes. No obstante, el desplome no fue tan agudo como el de 5,1% durante la crisis financiera en los tres primeros meses de 2009 y la caída del 8,9% del siguiente trimestre.

09:01 La fabricante de vacunas china Sinovac Biotech planea iniciar ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el coronavirus en niños y adolescentes más adelante este mes, con lo que ampliará el espectro de estudio de una fórmula que ya está en la etapa final de las pruebas en adultos.

Un total de 552 participantes sanos de entre 3 y 17 años recibirán dos dosis de CoronaVac de Sinovac o un placebo en ensayos de Fases 1 y 2 que empezarán el 28 de septiembre en la provincia de Hebei, en el norte de China, de acuerdo a los registros médicos publicados el miércoles.

08:28 El Producto Interno Bruto (PIB) de España crecerá a un ritmo superior al 10% en el tercer trimestre, dijo el jueves la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño.

07:30 - La OPEP y sus aliados liderados por Rusia mantendrán una reunión en línea este jueves para discutir el cumplimiento de su pacto de recortes a la producción y las tendencias de la demanda, en medio de una caída de los precios del crudo y un panorama de una recuperación económica tambaleante.

El panel OPEP+ revisará un documento interno que advirtió que un aumento de los casos de coronavirus en algunos países podría frenar la demanda de petróleo, a pesar de las señales de recuperación económica e indicios iniciales de una caída de los inventarios de crudo, según una copia del reporte vista por Reuters el jueves.

Es poco probable que el panel de grandes productores de la OPEP y sus aliados, grupo conocido como OPEP+ y que incluye a Arabia Saudita y Rusia, recomiende algún cambio a su actual objetivo de reducción del bombeo de 7,7 millones de barriles por día (bpd), o cerca de un 8% de la demanda global.

Pero presionarán a países rezagados en los objetivos como Irak, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos para que recorten más su bombeo para compensar el exceso de producción y posiblemente extender el período de compensación, dijeron fuentes de OPEP+.

07:15 Los precios al consumidor de la zona euro cayeron en agosto, según confirmó el jueves la oficina de estadísticas de la UE, arrastrados por la caída de los precios de la energía, mientras que la inflación subyacente que excluye estos elementos volátiles también se desaceleró bruscamente.

La inflación en los 19 países que comparten el euro cayó un 0,4% intermensual en agosto y un 0,2% con respecto al mismo mes de hace un año, según Eurostat, en línea con su propia estimación anterior y con las expectativas del mercado.

07:00 Es probable que la economía de Alemania se contraiga un 5,5% este año debido a la pandemia de coronavirus, dijo el jueves el instituto económico alemán IfW, lo cual supondrá una caída menos drástica que la vivida durante la crisis financiera de 2009.

El IfW, uno de los principales institutos de Alemania y parte de un grupo que asesora al Gobierno del país, revisó al alza sus previsiones de junio, cuando pronosticó un descenso del 6,8%. En 2009, la mayor economía de Europa se contrajo un 5,7%.

"La economía alemana está en el camino de la recuperación", dijo el IfW.

El instituto alemán advirtió que será más difícil lograr una mejora adicional, apuntando a una crisis prolongada en algunos sectores y al aumento de las nuevas infecciones de coronavirus en el extranjero.

06:30 El Banco de Japón mantuvo el jueves sin cambios su política monetaria y mejoró ligeramente su visión de la economía, sugiriendo que de momento no es necesario ampliar los estímulos para combatir la pandemia del coronavirus.

Los mercados se están centrando en lo que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dirá en la reunión informativa de este jueves en relación a como el banco central cooperará con el nuevo primer ministro Yoshihide Suga para apoyar la economía con un menguante arsenal de herramientas monetarias.

Como se esperaba, el Banco de Japón mantuvo su objetivo de un tipo de interés a corto plazo del -0,1% y el compromiso de limitar los rendimientos de los bonos del Gobierno a 10 años en torno a cero.

Tampoco hizo ningún ajuste importante en sus programas de compra de activos y préstamos para aliviar las tensiones de la financiación de las empresas.

06:00 El Banco Central Europeo (BCE) suavizó el jueves un requisito de capital clave que supondrá un alivio de 73.000 millones de euros para los bancos de la zona euro que les ayudará a mantener abierto el grifo del crédito en medio de la pandemia de coronavirus.

Los 115 bancos supervisados por el BCE podrán excluir parte de su exposición a los bancos centrales -incluyendo los depósitos- del cálculo de su ratio de apalancamiento hasta junio de 2021.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

19:10 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este miércoles cerca de 4.000 casos de coronavirus, en un nuevo incremento de las cifras respecto al día anterior, con lo que el país se aproxima al umbral de los 380.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades han detallado en su último balance que durante las últimas 24 horas se han registrado 3.991 casos y 20 fallecidos, lo que sitúa los totales en 378.219 y 41.684, respectivamente.

17:10 Las autoridades de Francia han confirmado este miércoles el tercer máximo diario de casos de coronavirus, con casi 10.000, y han señalado que el país ha superado durante la jornada las barreras de los 400.000 contagios y los 31.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Sanidad Pública de Francia ha dicho que durante las últimas 24 horas se han registrado 9.784 contagios y 46 fallecidos, lo que sitúa los totales en 404.888 y 31.045, respectivamente. La cifra de casos supera ampliamente los 7.852 detectados durante la jornada del martes.

Asimismo, ha manifestado que el número de pacientes ingresados en unidades de reanimación sigue aumentando, con 508 ingresos durante los últimos siete días, incluidos 29 durante el último día, al tiempo que ha agregado que hay un total de 862 brotes activos en el país.

El organismo ha apuntado que en estos momentos 84 departamentos se encuentra en un estado de vulnerabilidad "moderada o elevada", en medio del drástico repunte de los contagios y los fallecidos durante las últimas semanas.

16:20 América Latina y el Caribe necesita unas mejores políticas bancarias para prevenir las inestabilidades financieras causadas por las repercusiones económicas de la crisis sanitaria de la Covid-19, según se desprende de un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El informe recoge que a América Latina y el Caribe le queda por recorrer un camino difícil, tanto durante como después de la crisis de la Covid-19. Por ello, los expertos recomiendan hacer uso de buenas políticas, puesto que ayudarán a minimizar los problemas económicas y permitirán a los bancos desempeñar un papel constructivo e integral en la fase de recuperación de la pandemia en toda la región.

La coautora del informe, Liliana Rojas, ha destacado que tanto las familias como las empresas están luchando durante la pandemia y ambas necesitarán financiamiento para capear la crisis y lograr salir a flote con la suficiente fortaleza para sobrevivir, primero, y reconstruir, después.

"Cuanto más dure la crisis de la Covid-19, mayor será la presión sobre los sistemas financieros, y por tanto es crucial evitar una crisis bancaria sistémica en toda la región", agrega Rojas.

15:00 La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 5.670 casos nuevos y 132 muertos, lo que eleva el balance a más de 1,07 millones de personas contagiadas y más de 18.000 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 5.670 nuevos casos de infección por coronavirus covid-19 en 84 regiones, incluidos 1.309 asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Con los nuevos datos, el balance de la pandemia de coronavirus en territorio ruso asciende este miércoles a 1.079.519 personas contagiadas, lo que supone un 0,5 por ciento más respecto a la jornada anterior, y 18.917 víctimas mortales. La mayoría de los casos nuevos se han detectado en la capital rusa, con 750 positivos, además de los 173 contabilizados en la provincia de la capital rusa.

De los 132 muertos confirmados en el último días, 25 son pacientes fallecidos en San Petersburgo y diez en Moscú. En cuanto a las recuperaciones, 890.114 personas han logrado superar en Rusia la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 5.809 personas que han recibido el alta en el último día.

12:24 Destacando que "estamos en un proceso de mejoría" comenzó este miércoles el balance sobre el estado del coronavirus el ministro de Salud, Enrique Paris, quien detalló que hoy se reportan 18 nuevas muertes, el menor número de fallecidos en los últimos 90 días. Con esto, el total de fallecidos a nivel nacional asciende a 12.058.

En cuanto a los contagios, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, de 1.305 nuevos infectados, con lo que el total de casos positivos por Covid-19 ya suma 439.287 en el territorio nacional



La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aclaró que "no existe ningún avance en el plan Paso a Paso previo al 18 de septiembre", puntualizando que aquellas comunas que retroceden en el programa lo hacen desde este viernes".



Así, pasan de Cuarentena a Transición las comunas de Pudahuel, Independencia, El Bosque, Calama y Quillota. Por el contrario, retroceden desde Preparación a Transición -desde este viernes 18 de septiembre- San Fernando y la zona urbana de Talca, mientras que se devuelven directamente desde Preparación a Cuarentena Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Licantén, la zona urbana de Maullín y Pichidegua.

9:37 La pandemia del Covid-19 costará probablemente a los clubes de fútbol US$ 14 mil millones este año a nivel mundial, cerca de un tercio de su valor, dijo una autoridad de la FIFA el miércoles. Olli Rehn, que encabeza el comité establecido por la FIFA para abordar los efectos de la pandemia, dijo que el ente rector del fútbol mundial, junto con consultores financieros, calcula que el deporte a nivel de clubes tiene un valor mundial de entre US$ 40 mil y US$ 45 mil millones.

Según dijo, la cifra de US$ 14 mil millones se basa en el escenario actual, donde el fútbol se está reactivando lentamente tras un paréntesis de tres meses, pero será "un deporte diferente" si la pandemia no cede. "El fútbol se ha visto muy golpeado por la pandemia del coronavirus", dijo Rehn, excomisario europeo y actual gobernador del Banco de Finlandia, a Reuters televisión.

Rehn afirmó que el fútbol se vio especialmente impactado en Sudamérica, mientras que África y Asia también preocupan. "Existe un riesgo real de que el buen trabajo que se ha hecho desarrollando el fútbol en Asia y África pueda arruinarse, así que queremos amortiguar el golpe y mantener el desarrollo logrado", indicó. La FIFA ha destinado US$ 1.500 millones para ayudar a aliviar los efectos de la pandemia, y Rehn dijo que 150 de las 211 asociaciones miembro han pedido fondos hasta la fecha.

8:55 El gobernador del Banco de España y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Pablo Hernández de Cos, dijo el miércoles que el BCE podría tener que tomar medidas adicionales para apoyar a la maltrecha economía de la eurozona.

8:10 La Comunidad de Madrid, una de las regiones de España más afectada por la pandemia de Covid-19, introducirá el viernes confinamientos selectivos y otras restricciones al movimiento ante el elevado número de contagios de coronavirus, dijeron el miércoles las autoridades regionales. Madrid representa alrededor de un tercio de los casos de coronavirus activos en España, con una mayor incidencia en los barrios de alta densidad y bajos ingresos de la capital, y en las ciudades del sur de la región.

"Estamos tomando medidas, pero no es suficiente (...) nada vale si no somos responsables (...) Actualmente el comportamiento es de una relajación ciudadana que no nos podemos permitir", dijo Antonio Zapatero, responsable de la lucha contra la epidemia el gobierno regional, lamentando que "no podemos dar un paso atrás pero es complicado no hacerlo si se mantiene comportamientos irresponsables como la celebración de fiestas, botellones o los continuos incumplimientos de cuarentena o aislamientos de casos Covid".

Aunque no dio detalles de las medidas que se anunciarán el viernes, Zapatero dijo que el departamento de salud regional estaba considerando aislar las áreas con mayor incidencia del virus. Matizó que aunque probablemente no se puede hablar de un confinamiento desde el punto de vista técnico, lo que se plantea la consejería de sanidad de la región es "confinar" zonas básicas o zonas de salud con alta incidencia.

7:00 El presidente Donald Trump volvió a suscitar esperanza, y preocupación, sobre una aprobación rápida de una vacuna para el coronavirus en EEUU, y dijo en un foro con ciudadanos organizado por ABC News que la vacuna podría estar lista en cuatro semanas.



"La Administración anterior tal vez habría tardado años en tener una vacuna, por la FDA y todas las autorizaciones", dijo Trump el martes. "Estamos a semanas de tenerla. Podrían ser tres semanas, cuatro semanas".

El plazo de Trump es mucho más optimista que las estimaciones de los ejecutivos de la industria farmacéutica u otros miembros del Gobierno, entre ellos el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. Este ha dicho que espera una aprobación de la vacuna más cerca de fin de año, con una distribución de gran alcance el próximo año.

06:50 El Banco de España dijo el miércoles que la recuperación de la economía española de la peor fase de la recesión será más lenta de lo previsto debido al resurgimiento de los casos de coronavirus, que ha lastrado la actividad en el tercer trimestre.

El organismo presidido por Pablo Hernández de Cos prevé una recuperación del PIB en el tercer trimestre, con un crecimiento de entre el 13,0% y el 16,6% intertrimestral, tras una histórica caída del 18,5% en abril-junio, el mayor descenso trimestral en los registros de la economía española debido al efecto de la pandemia de Covid-19.

06:30 En medio de la creciente indignación por el colapso del sistema de testeo del Covid-19 en Reino Unido, el Gobierno prometió este miércoles hacer todo lo posible para aumentar la capacidad de realizar pruebas PCR, a las que millones de británicos siguen sin tener acceso.

En su intento por frenar una de las mayores tasas de mortalidad por coronavirus en Occidente, Boris Johnson prometió en mayo crear un sistema "líder a nivel mundial" para examinar y rastrear a los ciudadanos expuestos al virus.

"La capacidad de los laboratorios ha sido un problema, estamos trabajando en ello", apuntó el ministro de Justicia Robert Buckland a Sky News.

06:00 Las llegadas de turistas internacionales se redujo en un 65% en la primera mitad de 2020 en comparación con el año pasado, según los datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), lo que se traduce en una pérdida estimada de 460.000 millones de dólares en ingresos de exportación.

05:30 La drástica caída de los precios de las comidas, propiciada por el plan británico de apoyo al sector de la hostelería durante la pandemia Covid-19, contribuyó a que la inflación cayera el mes pasado a su tasa más baja en casi cinco años.

Los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en términos anuales en agosto, el menor incremento desde diciembre de 2015. La cifra supone además una fuerte desaceleración en comparación con el aumento del 1,0% de julio, según los datos publicados el miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés).

05:00 China y Emiratos Árabes Unidos han observado algunos resultados positivos en sus ensayos de fase III de una vacuna experimental contra la enfermedad Covid-19, según declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, en una conferencia de prensa en Beijing.

Emiratos Árabes Unidos concedió este lunes la aprobación de emergencia para el uso de una vacuna contra el coronavirus, seis semanas después de que comenzaran los ensayos en humanos en el Estado árabe del Golfo Pérsico.

04:00 El Serum Institute de la India ha recibido la aprobación regulatoria de la India para reanudar los ensayos clínicos nacionales de la vacuna experimental del Covid-19 de AstraZeneca, según dijo este miércoles una fuente cercana al proceso.

La aprobación vino del Controlador General de Fármacos de la India (DCGI, por sus siglas en inglés), según la fuente citada por Reuters.

AstraZeneca ha reanudado en el Reino Unido los ensayos clínicos de la vacuna, cuyo desarrollo se encuentra entre los más avanzados de las vacunas candidatas contra la enfermedad, después de que se interrumpieran a principios de este mes a causa de una grave enfermedad en una participante en el ensayo.

También se han reanudado los ensayos en Brasil y Sudáfrica.

02:00 Más de 29,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 931.954 han muerto, según un recuento de Reuters.

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

20:00 Brasil registró el martes otras 1.113 muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 133.119, según datos del Ministerio de Salud.

Además, también se notificaron 36.653 nuevos casos de la enfermedad, lo que totaliza 4.382.263 infecciones confirmadas.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por Covid-19, solo por detrás de Estados Unidos, y aparece en el tercer lugar en número de casos, por debajo de Estados Unidos e India.

19:00 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha afirmado este martes que hay "una luz al final del túnel" tras indicar que se ha registrado un descenso de los indicadores de contagio, hospitalizaciones y fallecimientos a causa de la pandemia de coronavirus.

Vizcarra ha señalado que los datos que maneja el Ministerio de Salud reflejan que la situación se estabiliza a la baja en el norte y el este del país, mientras que en el centro y el sur se ha registrado un descenso de estos indicadores.

"Tenemos que poner el esfuerzo en la sierra sur", ha manifestado, antes de incidir en que en esta zona las cifras "no están subiendo", pero no bajan "como quieren" las autoridades, según ha recogido la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

17:00 Las autoridades de Francia han confirmado este martes cerca de 7.900 nuevos casos y 37 fallecidos por coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que el país roza el umbral de los 31.000 muertos desde el inicio de la pandemia.

La agencia de Sanidad Pública ha detallado en su último informe que durante el último día se han registrado 7.852 casos, con lo que el total asciende a 395.104, mientras que la cifra de fallecidos es de 30.999 en estos momentos.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 5.660 personas hospitalizadas, incluidas 752 personas ingresadas en unidades de reanimación, 117 más que durante la jornada del lunes, según ha informado la cadena de televisión francesa BMF TV.

15:00 El Ministerio de Salud portugués ha notificado este martes 425 nuevos casos de coronavirus, la cifra diaria de contagios más baja en una semana pero suficiente para que Portugal rebase el umbral de los 65.000 positivos, llegando en concreto a los 65.021.

El dato de fallecidos también ha aumentado, hasta 1.875 --cuatro más que el lunes--, mientras que las autoriades estiman que hay 18.784 casos activos en Portugal. Casi 37.000 personas están bajo vigilancia por su contacto con un enfermo, según el Ministerio.

13:00 Las autoridades sanitarias italianas han notificado este martes 1.229 contagios adicionales de coronavirus, un repunte respecto al balance del día anterior y que eleva a 289.990 la cifra provisional de positivos desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Al menos 35.633 personas han perdido la vida por consecuencias derivadas de esta enfermedad respiratoria, nueve más que el lunes, mientras que la cifra de pacientes en cuidados intensivos ha superado de nuevo el umbral de los dos centenares. Más de 214.000 personas han superado la enfermedad en Italia, según el balance oficial.

Unos 5,6 millones de alumnos volvieron el lunes a las clases, si bien en algunas regiones se ha aplazado la fecha de inicio del curso hasta la próxima semana. El uso de mascarilla es obligatorio siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad de al menos un metro, incluido en las aulas.

12:00 Los contagios de coronavirus en Reino Unido han superado de nuevo este martes el umbral de los 3.000 positivos, en concreto 3.105, en un contexto marcado por el "drástico aumento" en el número de peticiones de pruebas, como ha reconocido el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

El Ministerio ha elevado a 374.228 la cifra provisional de personas diagnosticadas desde el inicio de la pandemia de COVID-19, una enfermedad a la que se le atribuyen 41.664 víctimas mortales, 27 más de las registradas en el balance del lunes.

La oposición laborista ha denunciado problemas en el acceso a las pruebas en algunas de las zonas con más contagios, a lo que Hancock ha respodido reconociendo que las autoridades sanitarias están haciendo frente a un "reto enorme" por el aumento de solicitudes. El Gobierno prevé revisar sus políticas para priorizar los casos más urgentes, según la BBC.

Hasta este martes, se habían realizado en Reino Unido casi 20,3 millones de pruebas, entre ellas más de 227.000 en las últimas 24 horas.

11:15 Un total de 1.536 casos nuevos de Covid-19 informó hoy el Ministerio de Salud a través de sus plataformas digitales, lo que implica que el total de contagiados a nivel nacional suma 437.983 desde que el virus llegó al país.

La autoridad sanitaria también dio a conocer que en las últimas 27 horas se inscribieron 27 nuevos fallecidos, con lo que las víctimas falates infectadas de Covid-19 ascienden a 12.040 hasta la fecha.

08:00 Los ciudadanos chinos podrían empezar a ser vacunados contra la COVID-19 en noviembre o diciembre debido a que las pruebas clínicas se están llevando a cabo sin contratiempo, asegura un experto del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China (CDC) citado hoy por la prensa oficial.

El asesor jefe de bioseguridad del CDC, Wu Guizhen, mostró su convencimiento de que las vacunas contra la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 podrían tener efecto entre uno y tres años, apunta el diario estatal Global Times.

Por ahora, cinco de las nueve vacunas que han alcanzado la tercera fase de pruebas clínicas a nivel mundial son desarrolladas por China, por lo que Wu aseguró que es el país asiático el que está "liderando" la carrera por descubrirla y él mismo ha formado parte en uno de los ensayos llevados a cabo en el país: "Me inyectaron una vacuna en abril, fui voluntario en las pruebas. Me encuentro bien ahora mismo", señala.

07:30 Las aerolíneas españolas prevén un invierno duro después de un verano en el que el tráfico de pasajeros se ha hundido un 80%, indicó el martes Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España.

Según Gándara, no hay mucha visibilidad para los próximos meses, aunque la capacidad en septiembre será probablemente un 40% de lo que era un año antes.

"El número actual de pasajeros es mucho menor que la capacidad y los aviones están volando menos llenos", indicó.

Gándara estimó asimismo que los ingresos totales perdidos por el sector aéreo en España este año alcanzarán los US$ 17.830 millones.

07:15 Hong Kong reabrirá bares, karaoke y parques temáticos a medida que disminuyen los caso.

07:00 Corea del Sur pretende asegurar el suministro de vacunas contra el coronavirus para 30 millones de personas, o el 60% de su población, dijo el martes el primer ministro Chung Sye-kyun.

Aunque a las autoridades les gustaría inmunizar a los 52 millones de surcoreanos, la incertidumbre sobre la seguridad, eficacia y desarrollo de cualquier potencial vacuna estaba limitando la inversión de Corea del Sur, dijo Chung en una reunión de gabinete.

Los fabricantes mundiales de vacunas se apresuran a desarrollar una vacuna eficaz contra un virus que ha matado a más de 925.000 personas desde que apareció en China a finales del año pasado.

06:00 El secretario general de la ONU, António Guterres, aprovechará su discurso anual a los líderes mundiales la próxima semana para impulsar una petición de alto el fuego mundial hasta finales de 2020 para que los países puedan luchar contra la pandemia del coronavirus, pero dijo que se perderán oportunidades porque los presidentes y primeros ministros no estarán físicamente en Nueva York.

Se esperaba que el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin se presentaran en la sede de la ONU, algo poco frecuente, para ayudar a celebrar el 75º aniversario del organismo mundial de 193 miembros. Pero la pandemia ha obligado a que ahora estén entre los 170 jefes de estado y de gobierno que harán declaraciones en vídeo durante la reunión de una semana que comienza el 22 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el único dirigente que está considerando la posibilidad de pronunciar su discurso de manera presencial el primer día, cuando Guterres dará el suyo en persona.

05:00 La tasa de desempleo de Reino Unido aumentó por primera vez desde marzo, cuando se decretó el confinamiento para frenar la curva de contagio del coronavirus, aunque los datos oficiales publicados el martes mostraron una destrucción de empleo menos severa de lo que se temía.

El desempleo aumentó al 4,1% en los tres meses hasta julio desde el 3,9% del período del periodo abril-junio, según la Oficina Nacional de Estadística británica, exactamente la tasa que anticipaban los economistas encuestados por Reuters.

Sin embargo, la caída del número de personas con empleo fue de 12.000, relativamente pequeña comparada con las 125.000 que calculaban los expertos consultados por Reuters.

Los economistas prevén la pérdida de más puestos de trabajo porque los enormes programas públicos de retención de empleo se terminan a finales de octubre.

02:00 Más de 29,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 926.716 han muerto, según un recuento de Reuters.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE

19:10 Brasil reportó el lunes otras 381 muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 132.006, según datos del Ministerio de Salud.

El Gobierno también notificó 15.115 nuevos casos, con lo que se totalizan 4.345.610 infecciones confirmadas. Las cifras de los lunes tienden a ser más bajas por un retraso en las confirmaciones de las pruebas los fines de semana.

El segundo país con el mayor número de muertes por Covid-19 en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de casos (por debajo de Estados Unidos e India), viene registrando una reducción en las tasas de la enfermedad.

En la última semana epidemiológica, el país registró el menor número de casos desde mediados de junio, además de la cifra más baja de muertes desde mediados de mayo. (

18:20 El Gobierno de Ecuador puso fin el lunes a un estado de excepción, permitiendo una mayor libertad de movimiento y reunión, con nuevas reglas fijadas por los alcaldes de cada ciudad.

El estado de excepción, que regía desde medidos de marzo, permitía restringir la movilidad y prohibir reuniones en espacios públicos, pero tras una decisión de la principal corte del país, el presidente Lenín Moreno tuvo que desistir del mecanismo para contener la pandemia.

El control de las aglomeraciones, la circulación vehicular y el retorno de actividades sociales y del trabajo presencial, así como las sanciones y multas dependerán ahora de las medidas que adopten los alcaldes en cada una de sus jurisdicciones.

"La emergencia continúa todavía, el virus sigue con nosotros (...) Ahora el compromiso mayor está en los ciudadanos, ya no tenemos un toque de queda, yo no se puede prohibir la reuniones privadas", dijo Juan Zapata, director del Servicio Integrado de Seguridad, a la radio local Quito.

17:30 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este lunes preparar el primer lote de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus para su envío a Bielorrusia.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha anunciado la medida tras la reunión mantenida este lunes entre Putin y el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en la ciudad rusa de Sochi, según recoge la agencia de noticias rusa Sputnik.

Ambos mandatarios "han examinado la participación de Bielorrusia en la tercera fase de los ensayos de la vacuna rusa Sputnik V. Putin ha dado instrucciones sobre la preparación del primer lote de suministros que se destinará a Bielorrusia", ha explicado Peskov.

16:50 Las autoridades sanitarias francesas han informado este lunes de 6.158 nuevos casos de coronavirus, una cifra diaria de contagios muy inferior al récord de más de 10.500 contagios del pasado sábado. El boletín incluye 34 decesos por la nueva enfermedad registrados en las últimas 24 horas.

Con los nuevos casos, Francia ya acumula 387.252 casos de COVID-19. De ellos, 30.950 corresponden a pacientes que han fallecido. En total en los últimos siete días se han registrado 2.561 nuevas hospitalizaciones, incluidas 448 de ellas en cuidados intensivos.

También han aumentado la cantidad de rebrotes bajo investigación, hasta un total de 852 --39 más que el domingo--. Por regiones, 79 departamentos se encuentran ahora "en una situación de vulnerabilidad moderada o alta", indica Salud Pública.

15:42 La economía peruana habría retrocedido un 12,2% interanual en julio, su quinto mes consecutivo de fuerte contracción por la cuarentena, pero un resultado mejor que en los meses previos, según un sondeo de Reuters publicado el lunes.

Las proyecciones de 10 economistas locales y extranjeros consultados fluctuaron entre una contracción de un 7% y un 15% interanual. El cálculo se basa en la mediana de las estimaciones, mientras que el promedio fue de -11,84%. La estimación se compara con la caída de un 18,06% de junio y un crecimiento de 3,76% en julio del año pasado.

"La actividad vuelve así a contraerse, de manera significativa, pero también menos que en los meses anteriores en un contexto en el que en julio continuó la reanudación de actividades en algunos sectores productivos y se flexibilizaron las medidas de confinamiento de las familias", dijo Francisco Grippa de BBVA Research.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI) el sector pesca creció en 33,34%, mientras que el sector de minería e hidrocarburos disminuyó en 6,22%. "Los sectores no primarios se vienen recuperando más lentamente en sintonía con la evolución de la demanda interna, afectada por la caída de la inversión, la pérdida de empleo y la reducción de ingresos", señaló Pablo Nano, subgerente de Estudios Económicos de Scotiabank Perú.

14:38 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 593.730, con un aumento diario de 3.023 contagios, por debajo de los 4.708 casos anunciados el viernes, el último día en que el Ministerio de Sanidad divulgó datos oficiales.

España superó la semana pasada el medio millón de casos de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticas y de las labores de rastreo de contactos.

En tanto, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 207, frente a los 241 del viernes, ascendiendo la cifra total a 29.848 fallecidos, frente a los 29.747 del viernes.

13:42 El mundo debe repensar su relación con los ancianos, después de que los fallecimientos por Covid-19 en los hogares para adultos mayores en todo el mundo "nos robaron una generación de sabiduría", dijo el lunes el jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud.

En un discurso sobre las implicaciones para los derechos humanos de la pandemia, Mike Ryan instó a los países a ver el cuidado de los ancianos como una "cuestión de derechos".

"Necesitamos repensar la relación que tenemos con las generaciones mayores y la forma en que brindamos atención a esas generaciones", dijo Ryan, agregando que "necesitamos ver las necesidades de nuestras generaciones mayores como una cuestión de derechos: el derecho a ser atendido, el derecho al contacto social". Ryan también pidió una mejor protección para los presos, migrantes y trabajadores de la salud.

"El acceso a la atención médica durante la pandemia de Covid-19 no ha sido justo", sostuvo, añadiendo que "ha sido influenciado por el género, la riqueza, la edad, la clase social, el estatus legal, la etnia y tantas otras cosas".

11:43 Según un informe sobre los preparativos para una epidemia internacional, el hecho de que los líderes políticos no hayan prestado atención a las advertencias y se hayan preparado para una pandemia de enfermedades infecciosas ha puesto al "mundo en riesgo" y en desorden.

"Las inversiones financieras y políticas en la preparación han sido insuficientes y todos estamos pagando el precio", dice el informe de la Comisión de Supervisión de la Preparación Mundial (GPMB, su sigla en inglés).

"No es que al mundo le haya faltado la oportunidad de tomar estas medidas", plantea, añadiendo que "ha habido numerosos llamados a tomar medidas (...) pero ninguno ha generado los cambios necesarios".

11:15 El Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se han reportado en Chile 1.685 nuevos casos, de los cuales 1.064 fueron detectados al presentar síntomas. Con estas cifra, el total de contagios asciende a 436.433, de los cuales 16.695 siguen activos.



Sobre los fallecimientos, se inscribieron 64 nuevos decesos en las últimas horas, por lo que el total de muertos a causa de la pandemia llegó a 12.013.

09:37 La actividad económica de Brasil creció un 2,15% a ritmo desestacionalizado en julio, de acuerdo a un indicador revelado el lunes por el Banco Central, menos del 3,4% previsto en un sondeo de Reuters entre analistas.

El índice de actividad económica IBC-Br del Banco Central, la principal medición sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto, bajó un 4,9% en la comparación con el mismo mes de un año atrás, y presentó una caída de 2,9% en la base acumulada a 12 meses, de acuerdo al ente rector.

09:19 Varios países europeos han comenzado a probar una plataforma tecnológica que permitirá a sus distintas aplicaciones de rastreo de coronavirus "comunicarse" entre sí para hacer frente mejor la pandemia, dijo el lunes la Comisión Europea.

La Comisión ha puesto en marcha una serie de pruebas entre los servidores que soportan las aplicaciones creadas por la República Checa, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Italia y Letonia, que comparten un diseño similar, abriendo así una nueva puerta para intercambiar datos entre los gobiernos.

"Muchos Estados miembro han puesto en marcha aplicaciones nacionales de rastreo de contactos y de alerta. Ha llegado el momento de hacer que interactúen entre sí", dijo el comisario Thierry Breton en un comunicado. "Los viajes y el intercambio personal son el núcleo del proyecto europeo y del Mercado Único. El portal facilitará esto en estos tiempos de pandemia y salvará vidas".

El portal, construido por una asociación entre las alemanas SAP y Deutsche Telekom, permitirá registrar los contactos entre las personas que viajan al extranjero y emitir advertencias en caso de que uno de ellos esté infectado. Esta función de "itinerancia" supondrá un complemento a las "apps" móviles de rastreo basadas en Bluetooth, que ahora sólo funcionan dentro de las fronteras nacionales, con el objetivo de hacer más segura la reactivación de los viajes y el turismo.

08:32 Los ensayos clínicos de AstraZeneca en Reino Unido sobre una vacuna experimental contra el Covid-19, una de las más avanzadas en el nivel de desarrollo en el mundo, se reanudaron el lunes, de acuerdo a la base de datos médicos EudraCT de la Unión Europea.

El estatus de los ensayos fue cambiado a "reanudado" desde "suspensión temporal", indicó la base de datos. La medida se produce después de que la farmacéutica británica dijo el sábado que había recibido la autorización de reguladores de seguridad de salud para retomar las pruebas.

07:30 Altos ejecutivos de la industria petrolera dijeron este lunes que se espera que la demanda mundial de gasolina y diésel vuelva a niveles prepandémicos a fines del próximo año, aunque un rebrote de casos de Covid-19 mantendrá fluctuaciones en el consumo.

El camino hacia la recuperación será probablemente accidentado y la industria energética debería estar preparada para enfrentar los impactos en la demanda con una producción refinera ajustada y un almacenamiento suficiente para cubrir el exceso de suministro cuando surja, dijeron los ejecutivos.

"Una segunda ola o una serie continuada de brotes que tenga un impacto en la demanda es (...) el impacto más probable que debe evaluar el mercado petrolero en los próximos 12 a 24 meses", dijo Giovanni Serio, jefe global de análisis en la operadora de materia primas Vitol, en la Conferencia del Petróleo de Asia Pacífico, celebrada en modo virtual.

07:00: El Gobierno español está considerando extender el programa de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) —que suponen la suspensión temporal de los empleos y el pago de una prestación de desempleo a los trabajadores por el Estado— hasta el 2021, dijo el lunes la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

"La fecha esta abierta, probablemente esa (31 de diciembre) no sea la mas adecuada y tengamos que transitar hacia un poquito mas", dijo Díaz en una entrevista en la televisión estatal española el lunes.

La ministra añadió que la extensión podría ser más larga para diferentes sectores. Dijo, por ejemplo, que el turismo se beneficiaría del programa siempre cuando lo necesiten.

05:00 Los fabricantes japoneses se mantuvieron pesimistas por decimocuarto mes consecutivo en septiembre, y aunque el desánimo disminuyó un poco, los resultados generales de la encuesta Reuters Tankan señalan una recuperación dolorosamente lenta para una economía muy afectada por el coronavirus.

Los números subrayan el enorme desafío que el próximo líder del país, el sucesor del primer ministro Shinzo Abe, enfrentará para impulsar el crecimiento y la confianza de empresarios y consumidores después de que la economía se hundiera en la recesión más profunda en los registros.

Los fabricantes japoneses se mantuvieron pesimistas por decimocuarto mes consecutivo en septiembre, y aunque el desánimo disminuyó un poco, los resultados generales de la encuesta Reuters Tankan señalan una recuperación dolorosamente lenta para una economía muy afectada por el coronavirus.

Los números subrayan el enorme desafío que el próximo líder del país, el sucesor del primer ministro Shinzo Abe, enfrentará para impulsar el crecimiento y la confianza de empresarios y consumidores después de que la economía se hundiera en la recesión más profunda en los registros.

02:00 Más de 28,98 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 922.346 han muerto, según un recuento de Reuters.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

18:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un aumento diario récord de casos globales de coronavirus, con más de 307.930 infecciones confirmadas en las últimas 24 horas.

Las mayores alzas se registraron en India, Estados Unidos y Brasil, según el sitio web de la agencia. Las muertes subieron en 5.537 a un total de 917.417.

17:10 A partir de este lunes 14 de septiembre a las 00:00 hrs Ecuador eliminará la mayor parte de las restricciones, según señala la Agencia EFE. Esto en medio de un panorama sanitario complejo para el país que ya cuenta con 116 mil contagiados y más de 7 mil fallecidos a causa de la pandemia.

De esta manera, el gobierno ecuatoriano relajará las medidas preventivas frente a la amenaza del Covid-19 a partir de esta medianoche con el cese del toque de queda y las restricciones para reuniones particulares. Sin embargo, Juan Zapata, director del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana, señaló que "si bien el Estado de excepción llega a su fin, la emergencia sanitaria se mantiene porque el virus Covid-19 continúa en el país como en el primer día de la pandemia", según consignó EFE.

De hecho, las autoridades optaron por mantener algunas medidas como la suspensión de clases presenciales, las concentraciones en lugares públicos y el funcionamientos de establecimientos como discotecas o bares.

Además, el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, decartó la realización de espectáculos y anunció que "entre las medias post estado de excepción, se incluye la norma para que cada empleador garantice el cuidado biosanitario de sus trabajadores".

15:00 El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei y la directora nacional del Trabajo, Lilia Jerez, recorrieron parte del comercio de la comuna para recordar que el próximo 18 y 19 de septiembre corresponden a uno de los cinco feriados irrenunciables y obligatorios que existen cada año.

Durante la actividad explicaron cuáles son las normas que hay que cumplir: el comercio debe estar cerrado desde las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre de 2020. Aclararon que esos horarios podrían variar sólo en el caso de los trabajadores del comercio que trabajen por turnos rotativos. Se exceptúan del feriado obligatorio e irrenunciable los trabajadores del comercio que se desempeñan en actividades como clubes, restaurantes, expendio de combustibles y farmacias de urgencia, entre otras.

En la actividad, también participaron funcionarios de la Dirección del Trabajo, quienes cumplirán su rol fiscalizador durante estos días. El empleador que no cumpla con otorgar el feriado obligatorio e irrenunciable se expone a multas que van desde las 5 hasta las 20 UTM por cada trabajador afectado por la infracción. Es importante destacar que aquellos locales comerciales que sean atendidos por sus propios dueños y/o familiares directos pueden funcionar.

13:40 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus realizado por las autoridades del Ministerio de Salud, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, informó que durante las últimas 24 horas se reportaron 2.082 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 1.413 corresponden a casos con síntomas y 592 asintomáticos.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 434.748 personas, de las cuales 16.473 se encuentran en etapa activa del virus. En tanto, se informó sobre 54 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 11.949 casos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, destacó que la tasa de positividad de exámenes PCR bajó de 17% a 6% en los últimos 90 días a nivel nacional, en tanto que en la Región Metropolitana es del 4%. El secretario de Estado también resaltó que "gracias al enorme esfuerzo del equipo de salud", ha aumentado el número de test que se realiza diariamente, desde 16 mil a más de 31 mil exámanes PCR diarios en los últimos 3 meses, añadiendo que en las últimas 24 horas se realizaron 36.298 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.828.129 test analizados a nivel nacional.

El ministro Paris felicitó a las comunas de Independencia y Pudahuel porque pese a que aún continúan en cuarentena, han mejorado sus indicadores de incidencia. Sin embargo, ante el hecho de que por dos días consecutivos se han registrado más de dos mil nuevos casos, reconoció que "estamos preocupados, pero hay que recordar que ayer se batió un récord en exámenes PCR. No hemos dicho que hemos derrotado a la pandemia, estamos muy preocupados, no vamos a negar la realidad", por lo que reiteró el llamado a extremar los cuidados durante estas Fiestas Patrias y a que la población continúe con el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y distanciamiento social.

AL respecto, la subsecretaria Daza acotó que en estas fechas se fortalecerán las fiscalizaciones por parte de las Seremías de Salud -habrá más de 400 fiscalizadores en la Región Metropolitana-, y recordó la existencia de los cordones sanitarios. Llamó también a que las personas respeten las medidas de cuidado y el ministro Paris concluyó que "El Plan Fondéate en Casa es más restrictivo que lo dispuesto en el Plan Paso a Paso. Hay que aclarar que esto no es una liberazación de dicho plan sino todo lo contrario".

11:30 Ayer se confirmaron cuatro casos positivos de Covid-19 en Isla de Pascua. En un comunicado oficial conjunto entre la Seremi de salud provincial y el Hospital Hanga Roa, las autoridades informaron de los resultados positivos a los exámenes PCR de personas que retornaron a Rapa Nui desde el continente el pasado 2 de septiembre.

Al momento de confirmarse estos casos, las personas no habían presentado sintomatología asociada y actualmente están realizando su cuarentena preventiva obligatoria en sus domicilios. El comunicado añade que estos casos pudieron pesquisarse porque, como medida preventiva, se realizó la toma de test PCR por parte del personal del área de Epidemiología del Seremi de Salud y del Hospital Hanga Roa, a los 262 pasajeros que volvieron desde el continente y a los contactos estrechos que decidieron acompañar a sus familiares y realizar la cuarentena preventiva obligatoria.

"El trabajo de vigilancia epidemiológica y trazabilidad para estos casos señala que corresponde a tres viviendas donde se concentran ocho personas, de las cuales cuatro son positivas para Covid-19, según las muestras analizadas hasta ahora", sostiene el comunicado que la Gobernación de Isla de Pascua compartió en sus redes sociales.

09:30 México reportó ayer 421 decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales ascendió a 70.604 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 5.674 nuevos casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando la cifra a un total de 663.973.

Hasta el sábado, 28,6 millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo y 916.097 personas murieron, según un recuento de Reuters. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con 6.461.709, y de muertes, con 193.054 decesos. Los otros países con más contagios confirmados son India, Brasil, Rusia, Perú, Colombia, México, Sudáfrica, España, Argentina y Chile.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

19:00 Brasil registró 874 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas y 43.718 casos adicionales, dijo el viernes el Ministerio de Salud.

El país ahora suma 130.396 decesos por la enfermedad y 4.282.164 casos confirmados.

18:30 Italia sigue con el ritmo ascendente en el número de nuevos casos, tras sumar otros 1.600 más en el último día, mientras también se viene registrando un aumento continuado en los pacientes ingresados en la UCI por COVID-19.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en el último día ha habido 1.616 nuevos positivos y diez decesos. Con ello, la pandemia deja en el país 284.796 casos y 35.597 fallecidos.

Por lo que se refiere a los pacientes ingresados en la UCI, son ya 175, once más que el jueves, mientras que hasta el momento 212.432 han conseguido superar la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

16:00 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este viernes más de 3.500 casos de coronavirus durante el último día, en medio de un repunte que ha provocado que el país supere la barrera de los 360.000 contagios.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que durante las últimas 24 horas se han registrado 3.539 casos y seis fallecidos, lo que sitúa los totales en 361.677 y 41.614, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que durante el último día han tenido que ser ingresadas 141 personas a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, con lo que el total asciende a 863, incluidos 78 que se encuentran conectados a respiradores por la gravedad de su estado.

15:00 El presidente de Zambia, Edgar Lungu, ha ordenado este viernes la reapertura de escuelas, institutos y universidades a partir del 14 de septiembre a raíz de un descenso en el número de casos de coronavirus en el país.

Lungu ha indicado en un discurso ante el Parlamento que los centros educativos podrán reabrir sus puertas entre el 14 y el 28 de septiembre, siempre y cuando se cumplan las medidas de seguridad y prevención, según ha informado el diario zambiano 'Lisaka Times'.

13:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el viernes en 566.326, con un aumento diario de 4.708 contagios, por encima de los 4.137 contagios anunciados el jueves, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

España superó el lunes el medio millón de casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticas y de las labores de rastreo de contactos.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 241, frente a los 249 del jueves, ascendiendo la cifra total a 29.747 fallecidos, frente a los 29.699 del informe anterior.

12:00 Reino Unido anunció que este mes lanzará una nueva aplicación en Inglaterra y Gales para extender el uso de códigos QR cuando las personas ingresen a ciertos lugares públicos, a fin de reforzar el rastreo de contactos para frenar la propagación del coronavirus.

En momentos en que la nación enfrenta un alza de contagios, el ministro de Salud Matt Hancock dijo que la nueva aplicación ayudaría al esquema Test and Trace del Servicio Nacional de Salud (NHS), que está siendo utilizado en Inglaterra para contactar a las personas que puedan estar cerca de alguien infectado con COVID-19, a fin de incluir a más británicos.

"El lanzamiento de la aplicación más adelante este mes en Inglaterra y Gales es un momento definitorio y ayudará en nuestra capacidad de contener el virus en una etapa crítica", afirmó el ministro en un comunicado.

10:50 Una positividad de las pruebas de coronavirus de 4% alcanzó la Región Metropolitana, una "cifra no la habíamos tenido antes", de acuerdo a lo informado por el ministro de Salud, Enrique Paris, en el balance de hoy sobre la pandemia. El secretario de Estado, sin embargo, advirtió que "mantenemos la preocupación por regiones como Magallanes".

En cuanto a las cifras, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.860 casos nuevos, con lo que el total de contagiados en el país suma 430.535 desde la llegada de la pandemia.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 69 personas, con lo que las víctimas fatales en el país suman 11.850 hasta la fecha.

9:52 La autoridad aduanera de China dijo el viernes que suspenderá las importaciones de compañías por una semana si sus productos alimentarios congelados arrojan positivo por coronavirus por primera o segunda vez. Si los productos congelados presentan Covid-19 por tercera vez o más, las importaciones de la compañía serán suspendidas por cuatro semanas, dijo la Administración General de Aduanas en un comunicado divulgado el viernes en su página web.

Beijing ya ha reforzado los controles sobre cargamentos de alimentos congelados y prohibió importaciones de algunas plantas productoras de carne, incluyendo complejos en Brasil, acentuando el impacto del coronavirus en la industria global de alimentos procesados.

La medida fue revelada después de que las autoridades chinas encontraron trazas de coronavirus en secciones de venta de carne y mariscos en Xinfadi, un enorme mercado de alimentos mayorista de Beijing, después de un brote de Covid-19 en el lugar. Las importaciones de las compañías cuestionadas se reanudarán automáticamente tras el fin del periodo de suspensión, de acuerdo al comunicado de Aduanas, y la norma empezará regir de inmediato.

9:35 Los precios al consumidor en Estados Unidos tuvieron un incremento sólido en agosto, pero la debilidad del mercado laboral probablemente mantenga contenida la inflación, mientras la economía se recupera de la recesión inducida por el Covid-19.

El Departamento del Trabajo dijo el viernes que su Índice de Precios al Consumidor (IPC) ganó un 0,4% el mes pasado tras el alza de 0,6% en junio y julio. En los 12 meses a agosto, el IPC subió un 1,3% luego de aumentar un 1,0% a julio. Economistas consultados por Reuters habían previsto un alza de 0,3% en agosto y un avance interanual de 1,2%.

8:30 China aprobó las pruebas en humanos de fase I para la vacuna en aerosol nasal, que es desarrollada conjuntamente por investigadores de la Universidad de Xiamen y la Universidad de Hong Kong, así como por el fabricante de vacunas Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co.

El aerosol intranasal se ha desarrollado anteriormente como una vacuna para la gripe y se recomienda su uso entre niños y adultos que desean evitar la inyección con aguja más común. Si bien no es la opción más frecuente de administración, los científicos de todo el mundo están trabajando para desarrollar aerosoles como una alternativa a los golpes musculares para todo tipo de vacunas.

8:20 El estado brasileño de Bahía firmó un acuerdo para realizar ensayos clínicos de fase III de la vacuna rusa contra el Covid-19, afirmaron funcionarios, y hay planes de comprar 50 millones de dosis para distribuir en el país sudamericano.

La vacuna rusa está siendo desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya de Moscú y comercializada por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que el mes pasado firmó un acuerdo con el estado brasileño de Paraná para probar y producir la inoculación.

Rusia venderá hasta 50 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, conocida como Sputnik-V, al estado de Bahía, dijo el RDIF en un comunicado.

8:13 El relator de la ONU Olivier de Schutter, calificó de "insuficientes" las políticas de protección social que los gobiernos de todo el mundo han adoptado para paliar el aumento de la pobreza durante la crisis por la Covid-19.



"Estas medidas son generalmente cortoplacistas, la financiación resulta insuficiente y muchas personas inevitablemente han quedado en el olvido", señaló el relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos en un análisis sobre estas políticas estatales publicado hoy.

8:10 Los aeropuertos de la red de Aeropuestos de España registraron 8,95 millones de pasajeros en agosto, un 69,6 % menos que en el mismo mes de 2019, aunque la caída es algo menor que la experimentada en julio, cuando descendió un 76%, según los datos del gestor aeroportuario.

8:04 El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá con su gobierno hoy para discutir cómo frenar un aumento en las infecciones por coronavirus sin poner en peligro una recuperación económica tentativa.

Francia registró cerca de 10.000 casos nuevos el jueves, la mayor cantidad desde que terminó el cierre en mayo, y el promedio móvil de siete días ha estado subiendo de manera constante durante más de tres semanas. Macron dijo que su gobierno tiene decisiones importantes que tomar para contener la enfermedad, que circula activamente en las principales ciudades, incluidas Marsella y Lyon.

8:00 Filipinas ha suavizado las reglas de distanciamiento en el transporte público, permitiendo que los trenes y aviones tengan más pasajeros en medio del peor brote de coronavirus en la región, dijo el Departamento de Transporte de ese país. La propuesta de la agencia y los gerentes económicos para aumentar el número de pasajeros en transporte público y dar cabida a más personas que regresan al trabajo fue aprobada por el grupo de trabajo del gobierno sobre el coronavirus.

7:56 Los neoyorquinos serán multados con US$ 50 a partir del lunes si se niegan a cumplir con el mandato estatal de usar máscaras mientras usan el transporte público. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció planes para aumentar la aplicación de su orden anterior de máscaras para aumentar el número de pasajeros. El uso del metro y el tren de cercanías en la ciudad de Nueva York ha disminuido drásticamente desde que la pandemia de coronavirus comenzó a golpear la ciudad en marzo.

7:52 El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, dijo que el país no impondrá cierres generales de escuelas para frenar la propagación del coronavirus, pero tendrá como objetivo proteger a los ancianos más vulnerables, ya que el objetivo es mantener la economía en marcha.

7:43 Corea del Sur registró un ligero aumento en los casos diarios de coronavirus. El Centro de Corea para el Control y la Prevención de Enfermedades (KCDC) informó 176 nuevos casos hasta la medianoche del jueves, lo que elevó el total de infecciones a 21,919, con 350 muertes.

7:40 India informó otro aumento récord diario de 96.551 casos de coronavirus, lo que llevó su carga de casos a 4,5 millones, mostraron datos del Ministerio de Salud federal. Las infecciones están creciendo más rápido en India que en cualquier otro lugar del mundo, las muertes se han mantenido relativamente bajas en el país, pero están observando una tendencia ascendente, con más de mil muertes reportadas cada día durante los últimos diez días. Hoy, 1.209 personas murieron a causa de Covid-19 lo que elevó la mortalidad total a 76.271.

7:36 La economía británica continúa la recuperación con un alza del 6,6% en julio. La economía británica creció por tercer mes consecutivo mientras el país intentaba recuperarse de la caída por el confinamiento del coronavirus, según mostraron los datos oficiales. Sin embargo, la economía se mantuvo un 11,7% por debajo del nivel de febrero, antes de que la pandemia golpeara a Reino Unido.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

20:30 Colombia roza ya los 695.000 casos de coronavirus, después de confirmar casi 8.000 adicionales en las últimas 24 horas, según el balance ofrecido por el Ministerio de Salud del país latinoamericano.

En concreto, las autoridades sanitarias han diagnosticado 7.813 positivos adicionales, que han elevado el cómputo global de casos de la COVID-19 en Colombia hasta los 694.664.

En referencia a las víctimas mortales a causa de la enfermedad, el Ministerio de Salud colombiano ha constatado 22.275 en total, 222 más que en la jornada anterior.

19:00 El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado este jueves que se necesitan 35.000 millones de dólares para pasar a la siguiente fase en el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la COVID-19, como mínimo 15.000 millones en los próximos tres meses, para el programa 'ACT-Accelerator' de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Tenemos que mejorar la financiación para aumentar las posibilidades de tener una solución pronto y rápido, los millones de dólares que se han conseguido hasta ahora son críticos para esta primera fase del acelerador; ahora se necesitan 35.000 más para pasar de la fase inicial a la expansión, y necesitamos una infusión de 15.000 millones dólares en los próximos tres meses porque si no vamos a perder la ventana de oportunidad para conseguir generar reservas y empezar a distribuir diagnósticos y terapias", ha señalado.

Durante la inauguración de la reunión inaugural del Consejo Facilitador del Acelerador de Acceso a las Herramientas COVID-19 (ACT), Guterres ha señalado que se debe empezar "inmediatamente" a acelerar todas las herramientas que permitan responder a esta nueva crisis y dar tratamiento para poder salvar vidas los próximos 12 meses. Ha sido claro al señalar que el problema no se resolverá a corto plazo, por eso ha pedido "aunar esfuerzos" para acelerar todo el trabajo en diagnósticos, tratamientos, vacunas y el resto de herramientas contra la COVID-19.

18:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el jueves en 554.143, con un aumento diario de 4.137 contagios, ligeramente por debajo de las 4.410 infecciones nuevas anunciadas el miércoles, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

España superó el lunes el medio millón de casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticos y de las labores de rastreo de contactos.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 249, frente a los 246 del miércoles, ascendiendo la cifra total a 29.699 fallecidos, frente a los 29.628 del informe anterior.

15:50 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este jueves cerca de 3.000 nuevos casos de coronavirus durante el último día y el país roza así los 360.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

El último balance facilitado por las autoridades recoge que durante las últimas 24 horas se han confirmado 2.919 casos y catorce fallecidos, lo que sitúa los totales en 358.138 y 41.608, respectivamente.

Según estos datos, Inglaterra acumula ya 309.133 contagios, por los 22.039 de Escocia, los 18.931 de Gales y los 8.035 de Irlanda del Norte.

14:15 talia ha contabilizado casi 1.600 contagios más en el último día y otras diez víctimas mortales, confirmando así la tendencia al alza de día anteriores aunque en niveles todavía alejados de los peores datos registrados en el punto álgido de la pandemia.

Los 1.597 casos detectados en las últimas 24 horas elevan a 283.180 el total desde el inicio de la pandemia mientras que las víctimas mortales ascienden a 35.587, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

Además, en el último día otros 613 pacientes han recibido el alta, lo que sitúa en 211.885 el total de personas que han superado la Covid-19 en Italia. Por contra, hay 164 pacientes ingresados en la UCI, catorce más que el miércoles.

13:00 El Gobierno de Portugal ha aprobado este jueves las normas que regirán en todo el país a partir del 15 de septiembre, en el marco de un estado de contingencia que limitará las reuniones a un máximo de diez personas y limitará los horarios comerciales, con reglas más estrictas para Lisboa y Oporto.

El primer ministro, António Costa, ha explicado que a partir del martes se extenderán a todo el país gran parte de las medidas que hasta ahora solo regían en Lisboa y Valle del Tajo, la región de Portugal que más casos de COVID-19 acumula desde el inicio de la pandemia.

Entre las medidas adoptadas figura el establecimiento de nuevos horarios para la apertura y el cierre de locales, la prohibición de público en instalaciones deportivas o el veto a la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20.00 horas, a excepción de restaurantes.

11:22 Un nuevo balance sobre el estado del coronavirus realizó el Ministerio de Salud a través de sus plataformas digitales, en el que reveló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.639 casos nuevos de Covid-19 a nivel nacional, lo que eleva a 428.669 el total de contagiados en todo el país.

En cuanto a los fallecidos, la autoridad sanitaria dio cuenta de 79 nuevas muertes inscritas, lo que implica que el total de víctimas fatales ya suma 11.781, desde la llegada del virus al país en marzo.

9:28 El jefe de la Organización Mundial de la Salud instó el jueves a los países a contribuir con recursos para acelerar la generación de productos que puedan ayudar a contener la pandemia de coronavirus.

El programa "ACT-Accelerator" de la OMS ya respalda la investigación de posibles vacunas, medicamentos y diagnósticos, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un evento en línea.

"Pero necesitamos ampliar rápidamente nuestra capacidad de ensayos clínicos, fabricación, concesión de licencias y regulación para que estos productos puedan llegar a las personas y empezar a salvar vidas", dijo.

9:12 El gobierno escocés ha endurecido los límites a las reuniones en interiores, suspendió la reapertura planificada de teatros y lugares de música en vivo, y pidió a la gente que continúe trabajando desde casa para reducir la transmisión del coronavirus en medio de un aumento en los nuevos casos.

Nicola Sturgeon, la primera ministra de Escocia, dijo el jueves al parlamento escocés que los datos sugirieron que el número reproductivo o "R", el número promedio de nuevos casos generados por cada individuo infectado, estaba ahora por encima de 1 y posiblemente hasta 1,5. "En lugar de que la amenaza a la salud pública disminuya, la pandemia en esta etapa se está acelerando nuevamente", planteó.

La líder señaló que el gobierno limitaría el número de personas que pueden reunirse en interiores a seis personas de dos hogares, por debajo de ocho de tres hogares, y ampliaría el límite a las reuniones en pubs y restaurantes.

8:56 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió US$ 35 mil millones adicionales, incluidos US$ 15 mil millones en los próximos tres meses, para el programa "ACT-Accelerator" de la Organización Mundial de la Salud para respaldar vacunas, tratamientos y diagnósticos contra el Covid-19. Hasta ahora, los países han contribuido con unos US$ 3 mil millones, dijo Guterres en un evento en línea el jueves, calificándolo como un "financiamiento inicial".

"Ahora necesitamos US$ 35 mil millones más para pasar de 'puesta en marcha' a 'ampliación e impacto'", dijo. "Hay una urgencia real en estos números. Sin una inyección de US$ 15 mil millones durante los próximos tres meses, comenzando de inmediato, perderemos la ventana de oportunidad".

8:33 La plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS) creada para garantizar a todos los países, sean ricos o pobres, un acceso equitativo a una o más vacunas contra la Covid-19 está basando sus negociaciones en la estimación de un producto que costaría entre US$ 10 y US$ 11 (entre $7.700 y $8.500) . "Las diferentes tecnologías tienen precios diferentes, todavía no sabemos el precio final... pero se está trabajando con una estimación de diez a once dólares por dosis", dijo la directora adjunta de la OMS para el acceso a medicinas y productos sanitarios, Mariângela Batista.

8:28 La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 7 nuevos positivos de coronavirus a viajeros procedentes del extranjero este miércoles, y encadena ya 25 días seguidos sin contagios locales. Los 7 nuevos casos "importados" se detectaron en Shanghái (este, 6) y en la provincia de Cantón (sureste, 1).

8:25 El Banco de España calcula que el incremento de la afiliación a la Seguridad Social en algo más de 330.000 trabajadores desde los mínimos de abril hasta final de agosto "solo ha permitido recuperar un 42% del empleo que se perdió entre febrero y abril". En unos datos avanzados del próximo informe trimestral de la economía española, el organismo añade que el perfil mensual de la afiliación evidencia que "la mayor parte de la recuperación del empleo se ha concentrado en los meses de julio y agosto", y advierte de que en la segunda quincena de agosto los datos mostraron "un cierto agotamiento en esta senda de recuperación".

8:22 La factura del coronavirus para las aseguradoras continúa aumentando y el mercado de seguros británico Lloyd's of London dice que espera pagar hasta 5 mil millones de libras (US$ 6,5 mil millones) en reclamos. El mercado de seguros más grande del mundo anunció una pérdida antes de impuestos de 400 millones de libras durante la primera mitad del año después de que las provisiones de reaseguro ayudaron a cubrir alrededor de 2.400 millones de libras de pérdidas por siniestros de Covid-19. La firma registró una ganancia de 2.300 millones para el mismo período el año pasado.

8:17 Los casos de coronavirus en Indonesia anotaron un récord el jueves mientras la capital se prepara para volver a restricciones de movimiento más estrictas para detener las infecciones. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó de 3.861 casos de Covid-19 en las 24 horas hasta el mediodía del 10 de septiembre, con 120 muertes más. Un total de 207.203 personas en la cuarta nación más poblada del mundo habían sido infectadas, incluidas 8.456 en total de muertes.

8:14 Japón baja el nivel de alerta a medida que disminuyen los temores al coronavirus. El gobierno de Tokio redujo su alerta de coronavirus en un nivel desde el nivel más alto a medida que los casos continúan con una tendencia a la baja. La ciudad elevó la alerta a "rojo" en julio por consejo de expertos tras un aumento de las infecciones. Los casos diarios de Tokio han disminuido gradualmente desde que alcanzó un peak de 472 casos a principios de agosto, con 276 nuevos casos reportados hoy.

8:10 Científicos británicos han desarrollado un modelo de puntuación de cuatro niveles para predecir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con Covid-19. La herramienta, que se detalla en una investigación publicada en la revista médica BMJ, ayuda a los médicos a ubicar a los pacientes en uno de los cuatro grupos de riesgo de Covid-19: riesgo de muerte bajo, intermedio, alto o muy alto.

El nuevo modelo, llamado Puntuación de Mortalidad 4C (Consorcio de Caracterización Clínica del Coronavirus), utiliza datos como la edad, el sexo, las condiciones subyacentes, la respiración y los niveles de oxígeno en sangre.

8:06 La República Checa reportó más de 1.000 casos de coronavirus por segundo día consecutivo el jueves, ya que amplió el uso obligatorio de máscaras faciales en un intento por contener el brote. A fines del 9 de septiembre, el país tenía 31.036 casos confirmados de Covid-19, con 1.161 casos nuevos identificados por los laboratorios solo ese día.

8:03 Las ventas de vehículos de nueva energía (NEV) en China aumentaron un 26% interanual a 109.000 unidades en agosto para su segundo mes consecutivo de ganancia. Para todo el año, es probable que las ventas de NEV alcancen los 1,1 millones de vehículos, un 11% menos que el año pasado, dijo el jueves la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM). Los NEV incluyen vehículos eléctricos a batería, híbridos de gasolina-eléctricos enchufables y de celda de combustible de hidrógeno.

7:59 India reportó saltos récord en nuevas infecciones y muertes por coronavirus el jueves, llevando su recuento de casos a más de 4.4 millones, mostraron cifras del Ministerio de Salud de ese país. En las últimas 24 horas, se detectaron 95.735 nuevas infecciones, con 1.172 muertes que representan las cifras de mortalidad en un solo día más altas en más de un mes, para llevar el número de víctimas a más de 75.000.

7:54 El número de empresas que se declararon insolventes en Alemania fue un 6,2% menor que en el primer semestre del año pasado a pesar de la crisis del coronavirus, dijo la Oficina de Estadísticas, en parte debido a una regla diseñada para mantener a las empresas a flote en la pandemia. En marzo, el gobierno dio un respiro a las empresas que se encontraban en problemas financieros debido a la pandemia al permitirles retrasar la declaración de quiebra. Posteriormente, se prorrogó hasta finales de año.

7:50 El gobierno francés discutirá el viernes si imponer nuevos bloqueos locales para tratar de abordar el aumento de Covid-19 mientras se mantienen en marcha las actividades económicas y sociales. El portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal, dijo el jueves que no se descartaría nada en la reunión de gabinete del viernes, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que esperaba que cualquier nueva medida no fuera demasiado restrictiva.

Francia tiene el séptimo número más alto de muertes por coronavirus en el mundo. Ayer el país reportó 8.577 nuevos casos confirmados de Covid-19.

7:48 La Secretaría de Hacienda de México está considerando prolongar la relajación de reglas de crédito bancario para ayudar a la recuperación de su golpeada economía. Las medidas fueron introducidas a principios de este año como parte de la estrategia del gobierno para reducir el impacto del confinamiento para contener el brote de coronavirus en el país. Se espera que se anuncie una extensión dentro de un "par de semanas".

7:44 El Banco Central Europeo (BCE) podría apuntar a más estímulos ante la fortaleza del euro. El organismo podría preparar el terreno para un mayor estímulo en el futuro próximo. Tras haber puesto freno esta primavera a un declive económico histórico en el bloque de 19 países, el BCE tiene tiempo para dejar que los gobiernos implementen sus propias medidas y para que su propia política monetaria ultralaxa se filtre en la economía real.

7:40 El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo el jueves que deberían saber antes que termine el año si su vacuna experimental protegerá a la gente del Covid-19, siempre que permitan a la farmacéutica británica reanudar los ensayos pausados esta semana.

Se ha publicado que el paciente sufría síntomas neurológicos asociados con un raro trastorno inflamatorio de la columna vertebral llamado mielitis transversa. Soriot dijo que el diagnóstico se presentaría a un comité de seguridad independiente y que éste debería poder decirle a la empresa si se pueden reanudar las pruebas.

7:37 Los pedidos de maquinaria de Japón se recuperaron en julio de la fuerte caída experimentada el mes anterior, lo que supone un respiro para una economía nipona golpeada por el coronavirus. En este contexto, los pedidos de maquinaria básicos, un dato altamente volátil que es considerado como un barómetro del gasto de capital a seis-nueve meses vista, crecieron un 6,3% en julio después de un descenso del 7,6% en junio.

MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE

17:20 El Gobierno de Francia ha confirmado este miércoles la segunda cifra más alta de casos diarios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con más de 8.500 contagios, una jornada en la que además han muerto 30 personas a causa de la Covid-19.

El Ministerio de Sanidad francés ha indicado en un comunicado que durante este periodo se han registrado 8.577 casos, sólo por debajo de los 8.975 del 4 de septiembre, por lo que el total de contagios asciende 344.011, con 30.794 fallecidos hasta la fecha.

Asimismo, ha indicado que en estos momentos hay 5.003 personas hospitalizadas a causa del virus, un aumento de 386 respecto al día anterior. De ellas, 599 están en cuidados intensivos, lo que supone un alza de 71 respecto a la jornada previa.

16:30 El Gobierno de Reino Unido ha confirmado este miércoles más de 2.600 casos de coronavirus durante el último día, una cifra superior a la registrada a la jornada anterior y con la que el país supera los 355.000 contagios desde el inicio de la pandemia.

El Ejecutivo británico ha detallado a través de su página web que durante este periodo han sido confirmados 2.659 casos y ocho fallecidos, lo que sitúa los totales en 355.219 y 41.594, respectivamente.

Asimismo, ha señalado que en las últimas 24 horas han sido ingresadas otras 124 personas, lo que sitúa en 843 los ingresados, entre ellos 80 personas que se encuentran conectadas a respiradores.

15:28 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el miércoles que la prohibición de comer bajo techo en la ciudad de Nueva York se levantaría el 30 de septiembre, un impulso a la recuperación en medio de la pandemia.

El anuncio del gobernador, que permitiría a los restaurantes abrir mesas en el interior al 25% de su capacidad, podría ser un hito importante en la crisis del coronavirus en la ciudad de Nueva York, donde los restaurantes forman una parte crítica de la economía de la ciudad y su comercio turístico.

14:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el miércoles en 543.379, con un aumento diario de 4.410 contagios, por encima de los 3.168 contagios anunciados el martes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

España superó el lunes el medio millón de casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticos y de las labores de rastreo de contactos.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 246, frente a los 261 del martes, ascendiendo la cifra total a 29.628 fallecidos, frente a los 29.594 del informe anterior.

13:42 La farmacéutica británica AstraZeneca podría reanudar los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el COVID-19 la próxima semana, reportó el miércoles el Financial Times.

El martes, AstraZeneca anunció que había suspendido momentáneamente todos sus ensayos de su posible vacuna, incluyendo las pruebas de etapas finales, debido a que uno de los participantes presentó una enfermedad inexplicable durante el estudio.

13:00 El Fondo Monetario Internacional advirtió el miércoles que la crisis del coronavirus está "lejos de terminar" y subrayó la necesidad de una mayor cooperación multilateral para garantizar suministros adecuados una vez que se desarrolle una vacuna contra la enfermedad.

En un ensayo publicado en la revista Foreign Policy, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y la economista en jefe, Gita Gopinath, dijeron que la recuperación económica de la crisis fue el resultado de la rápida implementación y escala sin precedentes del apoyo gubernamental y de los bancos centrales, pero señalaron que se necesitarían más esfuerzos.

"La recuperación sigue siendo muy frágil y desigual entre regiones y sectores. Para asegurarnos que la recuperación continúe, es esencial que el apoyo no se retire prematuramente", escribieron las economistas en el ensayo.

12:33 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus a nivel nacional, el ministro de Salud, Enrique Paris, indicó que la positividad a nivel nacional aumentó a un 7,2%, impulsada por el alto número de la Región de Magallanes.

"Observamos con preocupación las cifras de algunas comunas y solicitamos un esfuerzo adicional para revertir esta situación", dijo el secretario de Estado.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, indicó que este viernes 11 de septiembre entran en cuarentena las comunas de Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, la zona urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales.

Desde la otra vereda, avanzan de cuarentena a transición desde el lunes 14 Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo, mientras que La Reina pasa de transición a preparación.

En cuanto a las cifras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, confirmó que en las últmas 24 horas se reportaron 1.482 nuevos contagios de Covid-19, con lo que el total de infectados asciende a 427.027.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 20 personas de acuerdo a lo reportado por el DEIS, con lo que el total de víctimas fatales suma 11.702 en todo el territorio nacional hasta la fecha.

11:55 Las proyecciones de crecimiento e inflación del Banco Central Europeo que serán dadas a conocer el jueves tendrán variaciones leves respecto a las emitidas en junio, reportó la agencia Bloomberg.

Isabel Schnabel, integrante de la junta del BCE, dijo más temprano el miércoles que la evolución económica desde junio ha estado mayormente en línea con las expectativas del banco, por lo que el "escenario base" se mantiene.

11:21 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el miércoles que su país tiene otras opciones para obtener una potencial vacuna contra el Covid-19 después de que la farmacéutica AstraZeneca, con la que tiene un acuerdo, anunciara la suspensión momentánea de sus ensayos clínicos.

El mandatario aseguró que su Gobierno México ha recibido propuestas acerca del uso de vacunas que se están investigando desde China, Estados Unidos y Rusia.

10:48 El experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos Anthony Fauci dijo el miércoles que la decisión de AstraZeneca de suspender sus ensayos de una vacuna experimental contra el coronavirus es desafortunada pero puede ocurrir con frecuencia, en vista de las precauciones por la seguridad de los pacientes.

"Esta candidata en particular a vacuna de AstraZeneca está enfrentando un problema serio, que implica que debes detener las pruebas del resto de los voluntarios hasta que puedas determinar qué sucedió", dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, a la cadena de televisión CBS.

"Realmente se trata de una de las válvulas de seguridad que tienes en los ensayos clínicos, de modo que es desafortunado que ocurriera", afirmó. "Con suerte, ellos podrán resolverlo y seguir adelante con el resto de los estudios, pero no se sabe. Necesitan investigarlo más", declaró.

10:03 China apoyará el consumo para ayudar a la recuperación económica, anunció el gabinete según declaraciones recogidas por la televisión estatal. "El consumo ha recibido un impacto relativamente grande de la pandemia este año y se ha convertido en el eslabón débil en la recuperación económica", dijo el gabinete, citado por medios locales.

Las ventas minoristas de China se redujeron un 1,1% en julio respecto al mismo mes del año pasado, descenso que se compara al incremento de 4,8% en la producción industrial, mostraron datos oficiales.

La nación promoverá nuevas formas de consumo apoyadas por internet y por la tecnología digital y acelerará la construcción de infraestructura relacionada, agregó el gabinete. China además alentará las innovaciones de mercado para ayudar a expandir la demanda interna, afirmó el gabinete.

9:28 La Comisión Europea dijo el miércoles que había entrado en la fase final de las conversaciones con BioNTech y Pfizer para comprar hasta 300 millones de dosis de una potencial vacuna contra el COVID-19. Esta es la sexta vacuna potencial por la que el Ejecutivo de la UE ha alcanzado o planea alcanzar un acuerdo de compra anticipada.

El contrato previsto con la empresa alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer llevaría a una compra inicial de 200 millones de dosis, con una opción de compra de otros 100 millones, dijo la Comisión tras la conclusión de las conversaciones preliminares. Todos los miembros de la UE tendrían la posibilidad de comprar la vacuna y podrían donarla a las naciones más pobres o redirigirla a otros países europeos.

Las compañías están desarrollando una nueva variedad de vacuna basada en el ARN mensajero (ARNm), que hace que el cuerpo humano cree proteínas virales, impulsando al sistema inmunológico a producir una respuesta defensiva. La Comisión llegó a un primer acuerdo el mes pasado con AstraZeneca para la obtención de al menos 300 millones de dosis de su potencial vacuna.

El organismo también ha concluido conversaciones preliminares con Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac y Moderna para comprar por adelantado sus potenciales vacunas de la COVID-19 y está en conversaciones con otros fabricantes.

9:15 La inflación anual en Brasil, medida por el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), se aceleró un 0,24% en agosto, informó el miércoles el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), casi en línea con el pronóstico de 0,23% que calcularon economistas en un sondeo de Reuters.

En la medición interanual, los precios subieron un 2,44%, frente al 2,42% previsto en el sondeo y bajo el objetivo para fin de año que fijó el banco central de 4%.

8:56 El regulador médico de Reino Unido dijo el miércoles que revisará con urgencia la información disponible para determinar si AstraZeneca puede reanudar los ensayos de su vacuna experimental contra el Covid-19, luego de que éstos fueron suspendidos por la enfermedad inexplicable de un participante.

En un correo electrónico, el director de licencias de productos y medicamentos de la Agencia Regulatoria Médica (MHRA), Siu Ping Lam, dijo que el regulador está trabajando con el Centro de Vacunas de Oxford para revisar los datos sobre seguridad de pacientes, en línea con los protocolos de los ensayos clínicos.

"Estamos revisando con urgencia toda la información y realizando todos los contactos con los investigadores para determinar si el ensayo puede reanudarse lo más pronto posible", sostuvo. La seguridad de los participantes de un ensayo clínico es prioritaria. AstraZeneca está desarrollando la vacuna potencial en asociación con la Universidad de Oxford.

8:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a la suspensión del ensayo de la principal vacuna candidata a combatir el Covid-19 del laboratorio de AstraZeneca desarrollada por Oxford, que ayer lo detuvo debido a preocupaciones sobre efectos secundarios que presentó un voluntario de Reino Unido.

"La seguridad de una posible vacuna contra la Covid-19 es "lo primero y más importante", dijo la Científica Jefe de la OMS, la doctora Soumya Swaminathan, quien agregó que "sólo porque hablemos de velocidad... no significa que empecemos a comprometer o a recortar lo que normalmente se evaluaría (...) El proceso todavía tiene que cumplir con las reglas de juego. En el caso de los medicamentos y las vacunas que se administran a las personas, hay que comprobar su seguridad, ante todo", dijo.

El secretario de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, también se refirió al suceso y señaló que la decisión de AstraZeneca de pausar sus ensayos de vacunas contra el coronavirus fue un desafío, pero no necesariamente retrasaría los esfuerzos para desarrollar una vacuna. "No necesariamente, depende de lo que encuentren cuando hagan la investigación", señaló.

8:22 El impacto de la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus parece continuar su ralentización en los países de la OCDE: el desempleo bajó al 7,7 % en julio pasado, desde el 8 % de junio, dijo la organización. Aún así, el nivel de desempleo continúa siendo 2,5 puntos porcentuales superior al 5,2 % de desempleados sobre la población activa registrado en febrero, antes del inicio de la pandemia.

8:19 Israel supera los 3.500 contagios diarios con otro récord consecutivo de infecciones y desde ayer cuarenta localidades están en toque de queda nocturno para intentar contener la segunda ola. Desde que comenzara el curso escolar el 1 de septiembre, 1.368 centros educativos -347 escuelas- han tenido que cerrar por más de 1.800 positivos entre personal y estudiantes.

8:15 La tasa de desempleo de Corea del Sur cayó inesperadamente en agosto, llegando a 3,2% en agosto desde el 4,2% del mes anterior, mostraron el miércoles datos de la oficina de estadística. Los economistas pronostican que el desempleo se mantendrá en 4,2%. Sin embargo, la nación eliminó 274.000 puestos de trabajo respecto al año anterior, un sexto mes consecutivo de disminución del empleo.

8:12 Tailandia planea reabrirse a los visitantes extranjeros a largo plazo para ayudar a reactivar un sector turístico. El plan que se presentará al gobierno para su aprobación y que se espera finalizar antes de fines de octubre busca permitir a los visitantes que ingresen a sus aeropuertos internacionales siempre que realicen una cuarentena obligatoria de 14 días en el puerto de entrada antes de poder viajar libremente.

8:08 Austria sumó 502 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas después de 520 el día anterior, el nivel más alto desde el 1 de abril. La mayoría de los nuevos casos se registraron en la capital, Viena, donde las escuelas reiniciaron el lunes, mientras los retornados de los países balcánicos representan la mayor cantidad de las infecciones.

8:05 El número de reproducción del virus en Alemania se mantuvo por encima de un umbral clave. Los nuevos casos de coronavirus rondaron los 1.300, mientras que el número de reproducción del virus, conocido como R-nught, se mantuvo por encima del umbral clave de 1.0 por cuarto día.

Hubo 1.331 casos nuevos en las 24 horas hasta el miércoles por la mañana, lo que eleva el total a 254,957, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso se compara con 1.898 el día anterior, el mayor aumento desde abril, y con tasas de crecimiento diarias superiores a 1.000 durante la semana pasada. Las muertes aumentaron en cinco a 9.336.

8:00 La Comisión Europea llegó a un acuerdo provisional con BioNTech SE y Pfizer Inc. para el suministro de 200 millones de dosis de una vacuna Covid-19 exitosa. AstraZeneca Plc, mientras tanto, detuvo su estudio de vacuna en etapa tardía después de que un participante se enfermara.

El acuerdo preliminar de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, incluye una opción para otros 100 millones de dosis, y sigue acuerdos similares con otras compañías farmacéuticas y la firma de un contrato real el mes pasado con AstraZeneca por 300 millones de dosis.

7:54 Los precios en las fábricas de China cayeron por séptimo mes consecutivo en agosto, pero al ritmo anual más lento desde marzo. El índice de precios al productor (IPP) bajó un 2,0% respecto al año anterior en agosto, dijo el miércoles la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS).

Mientras tanto, el índice de precios al consumidor subió un 2,4% el mes pasado con respecto al año anterior, como se esperaba, más lento que un aumento anual del 2,7% en julio.

7:50 El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, celebrará una reunión de emergencia sobre política económica el jueves para discutir nuevos paquetes de estímulo, incluido un cuarto presupuesto complementario, para disminuir el impacto del brote de coronavirus, dijo su oficina el miércoles.

Los detalles de los paquetes, que se discutirán en la reunión prevista para las 10:30 a.m., serán anunciados por el ministro de Finanzas y las autoridades relacionadas. El domingo, el gobierno de Corea del Sur y el gobernante partido demócrata acordaron buscar un cuarto presupuesto adicional por valor de más de 7 billones de wones (US$ 5.890 millones), la mayoría de los cuales serían financiados con bonos del tesoro, dijo un portavoz del partido demócrata.

7:44 Se espera que hoy las autoridades de Inglaterra den a conocer nuevas y estrictas restricciones de bloqueo en reuniones sociales en todo el país, mientras el primer ministro Boris Johnson intenta controlar un aumento en las infecciones por Covid-19.

A partir del 14 de septiembre, los grupos de más de seis personas no podrán reunirse y serán multados si no cumplen, se cree que anuciará Johnson. El número de casos en Gran Bretaña ha comenzado a aumentar drásticamente en los últimos días. Aunque las pruebas están más extendidas y el número de personas en el hospital está muy por debajo del peak del brote, los ministros temen que esté comenzando a salirse de control.



Se informaron 2.460 nuevas infecciones el martes, 2.948 el lunes y 2.988 el domingo, un fuerte aumento desde los niveles de alrededor de 1.000 por día en agosto y atribuido a la alta transmisión entre los jóvenes.

7:40 La Exposición Internacional de Aviación y Aeroespacial de China, la exhibición aérea más grande del país, programada para noviembre, ha sido cancelada debido a la pandemia de coronavirus, y la próxima tendrá lugar en 2022.

El evento bienal generalmente atrae a proveedores clave, como Airbus SE (AIR.PA), Boeing Co (BA.N) y Commercial Aircraft Corp of China (COMAC), y Beijing lo ha utilizado tradicionalmente para mostrar su creciente capacidad de aviación. como cazas militares y drones. La cancelación se produce cuando a los ciudadanos extranjeros se les prohíbe en gran medida ingresar a China debido a las preocupaciones sobre la importación de casos de coronavirus.

7.36 El presidente venezolano, Nicolás Maduro, propuso administrar una vacuna contra el coronavirus ruso a casi 15.000 candidatos en las próximas elecciones legislativas para que puedan hacer campaña de forma segura.

Rusia autorizó en agosto una vacuna Covid-19 después de menos de dos meses de pruebas en humanos. "Sería buena idea dar la vacuna rusa a los 14.400 candidatos que se han inscrito ... para que puedan realizar su campaña electoral de forma más cómoda", dijo Maduro durante un discurso televisado. Dijo que en septiembre llegarían algunas vacunas rusas para ensayos clínicos, y que en octubre llegarían "otras vacunas", sin dar más detalles.

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE

20:50 AstraZeneca Plc dijo que ha detenido los ensayos globales, incluidos los grandes ensayos de última etapa, de su vacuna experimental contra el coronavirus debido a una enfermedad inexplicable en un participante del estudio.

La vacuna, desarrollada con la Universidad de Oxford, ha sido descrita por la Organización Mundial de la Salud como probablemente la principal candidata del mundo y la más avanzada en términos de desarrollo. La farmacéutica británica dijo que detuvo voluntariamente los ensayos para permitir que un comité independiente revisara los datos de seguridad y que estaba trabajando para acelerar la revisión y minimizar cualquier impacto potencial en el cronograma del ensayo.

"Esta es una acción de rutina que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos", dijo la compañía.

20:40 Al cumplirse 173 días desde el establecimiento de la cuarentena, Argentina superó por segunda vez la barrera de los 12 mil casos al reportar 12.027 nuevos positivos para coronavirus, con lo que el total de infectados asciende a 500.034. Además, informó 278 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas.

La cifra supone un aumento respecto de los 9215 casos registrados ayer y supera por un positivo a los 12.026infectados informados el jueves pasado, el mayor número hasta hoy desde el primer caso reportado el 3 demarzo pasado.

Con los 278 fallecimientos registrados hoy el número total de decesos asciende a 10.405. El país ya ocupa el puesto 16° en el mundo, muy cerca de Ecuador que tiene 10.576 muertos.

19:00 La creación de reservas adicionales por la pandemia de coronavirus y las previsiones macroeconómicas mermó la rentabilidad de las entidades financieras en América Latina, según un informe elaborado por la agencia de calificación Moody's.

El texto señala que los resultados de los mayores bancos de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú experimentaron trayectorias similares, dadas las provisiones contempladas ante la propagación del brote vírico.

Estas reservas implicaron una reducción del beneficio neto de las entidades de hasta 20 puntos base, según explica la agencia, aunque la disminución de las ganancias se compensó parcialmente con los beneficios reportados de la compraventa de productos financieros y la eficiencia de los costes operativos.

De su lado, los márgenes de interés neto también cayeron en línea con la coyuntura económica hacia carteras de menor riesgo. Por su parte, los beneficios procedentes por comisiones bajaron en la mayoría de los casos, en línea con los menores volúmenes de negocio.

Moody's agrega que aunque todavía no se conocen los impactos en la calidad de los activos de los bancos, se observará el deterioro cuando terminen los plazos de gracia concedidos a los usuarios, puesto que si bien el aplazamiento de pagos dio "respiro" a los deudores, conforme expiren dichos aplazamientos se revelará la calidad de los activos.

Asimismo, el texto advierte de que una prolongación de las medidas de confinamiento pesará sobre la recuperación económica, que de por sí es lenta, y las reservas podrían ser insuficientes ante el deterioro esperado. No obstante, la calidad de activos se ha beneficiado por el crecimiento hacia la concesión de créditos corporativos e hipotecarios de menor riesgo.

La firma indica que aunque los reguladores latinoamericanos no han prohibido los pagos de dividendos, los bancos en general han disminuido dichos pagos con tal de prepararse para los efectos de la pandemia.

Finalmente, los depósitos han crecido más que los créditos durante el trimestre, con lo cual se favorece la mayor retención de activos líquidos, mientras que la financiación con depósitos aumentó en línea con la limitada actividad de negocio en general.

18:00 El ministro de Sanidad de Brasil, Eduardo Pazuello, ha asegurado este martes que las autoridades iniciarán en enero de 2021 un proceso de vacunación "a todo el mundo" frente a la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Pazuello ha indicado durante una reunión ministerial que el Gobierno "está en contacto con quien fabrica la vacuna y la previsión es que esta vacuna llegue a partir de enero", según ha informado el diario brasileño 'Folha de Sao Paulo'.

"En enero la gente empezará a vacunar a todo el mundo", ha manifestado, sin pronunciarse sobre la vacuna que sería utilizada, si bien el secretario ejecutivo del Ministerio, Elcio Franco, ha señalado que la vacuna no será inoculada a toda la población del país sudamericano.

Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha resaltado que la vacuna no puede ser obligatoria y ha argumentado que no se puede inocular "cualquier cosa" a la población, tal y como ha recogido el diario 'O Globo'. "No se puede inyectar cualquier cosa a las personas ni obligarlas", ha zanjado.

Las autoridades brasileñas han confirmado hasta la fecha más de 4,1 millones de contagios y cerca de 127.000 fallecidos a causa de la pandemia. Sao Paulo continúa a la cabeza como el estado de Brasil más golpeado por el coronavirus.

17:58 El departamento de salud de Francia dijo este martes que 39 personas murieron en el hospital por coronavirus en las últimas 24 horas, un récord diario desde que se levantó el cierre del país a mediados de junio.

El número de infecciones ha aumentado drásticamente en Francia y en varios otros países europeos en las últimas semanas, y el gobierno galo ha instado a las personas a mantener reglas de higiene y distanciamiento social para tratar de frenar la propagación del coronavirus y evitar la necesidad de más cierres. El presidente Emmanuel Macron instó el martes a las personas a ser "colectivamente mucho más responsables y vigilantes para aislar" a las personas que dieron positivo.

Un total de 6.544 personas dieron positivo por Covid-19 en Francia ayer, y hay 4.960 hospitalizados, de los cuales 574 están en cuidados intensivos. El número nacional de muertos por coronavirus desde enero ha aumentado a 30.764.

17:25 Irlanda reabrirá más de 3.500 pubs no alimentarios el 21 de septiembre, seis meses después de que cerraran en la primera ola de restricciones por coronavirus con la pérdida de miles de puestos de trabajo.

La reanudación del comercio de bares ya se ha pospuesto tres veces debido al aumento de las infecciones por coronavirus, pero los pubs que sirven comida han estado abiertos desde finales de junio junto con restaurantes y hoteles.

La medida se implementará a pesar de un gran aumento de las infecciones por coronavirus con 307 nuevos casos, el más alto en un solo día desde mediados de mayo, lo que eleva el total en Irlanda a 30.080.

16:50 El gobierno de México espera que el Producto Interno Bruto (PIB) repunte en 2021 un 4,6%, según los criterios económicos del próximo año publicados el martes por la Cámara de Diputados en un documento de la Secretaría de Hacienda.

La autoridad financiera añadió que la moneda local promediaría el próximo año 22.1 unidades por dólar, en tanto que la inflación anual culminaría en 3% en 2021.

15:56 La confianza de los consumidores en Colombia mejoró en agosto frente al mes anterior por un aumento en las expectativas, aunque se mantiene en niveles negativos en medio del impacto sobre la demanda interna por la pandemia de coronavirus, reveló el martes una encuesta de la firma de estudios Fedesarrollo.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en -25,4% en el octavo mes, mejor que el -32,7 que reportó en julio, pero peor que el -11,8% de agosto del año anterior. Este resultado estuvo explicado por una mejora en las expectativas a un año, así como en las condiciones económicas actuales.

"La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así como en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a julio de 2020", precisó Fedesarrollo en un comunicado. También se vio una mayor disposición a comprar vivienda y bienes muebles y electrodomésticos.

14:10 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el martes en 534.513, con un aumento diario de 3.168 contagios, por encima de los 2.440 contagios anunciados el lunes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

En los últimos 14 días, el número de casos diagnosticados asciende a un total de 110.996, lo que supone una media diaria de casi 8 mil casos.

España superó el lunes el medio millón de casos confirmados de coronavirus, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad, que se han producido en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticos y de las labores de rastreo de contactos.

Por su parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 261, frente a los 237 del lunes, ascendiendo la cifra total a 29.594 fallecidos, frente a los 29.516 del informe anterior.

12:33 En nuevo balance sobre el estado del coronavirus a nivel nacional el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.263 nuevos casos de coronavirus. Con esto, los contagios total desde la llegada de la pandemia ascienden a 425.541, de los cuales 16.129 se han recuperado.

En el mismo reporte, la autoridad sanitaria dio a conocer de 30 nuevos fallecidos inscritos, lo que eleva a 11.682 el total de víctimas fatales en todo el territorio nacional desde la llegada de la pandemia.

12:09 Japón sigue adelante con los preparativos para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio prevista para el próximo año, pese a que no hay señales claras de que la pandemia del Covid-19 estará bajo control para entonces.

El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, quien encabeza el comité de coordinación del COI para el evento en Tokio, volvió a encender el debate sobre si se celebrarían los juegos el próximo verano después de que le dijera a AFP que seguirán adelante el próximo año independientemente de la situación del coronavirus.

Cuando se le preguntó el martes sobre la posibilidad de otro aplazamiento o cancelación de los Juegos Olímpicos, el secretario en jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, dijo que el Gobierno estaba trabajando con partes relacionadas para realizar los juegos el próximo año.

"El Gobierno continuará trabajando en estrecha colaboración con las partes interesadas para llevar a cabo los juegos de manera segura tanto para los atletas como para los espectadores", dijo Suga en una conferencia de prensa.

11:13 El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, presentará una nueva propuesta sobre un conjunto de ayudas públicas contra el impacto del coronavirus el martes y podría programar una votación para esta misma semana, según dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

La nueva propuesta se centraría en "algunos de los temas más urgentes de salud, educación y economía", según un comunicado del senador. "No contiene todas las ideas que le gustan a nuestro partido. Tengo la impresión de que los demócratas sentirán lo mismo. Sin embargo, los republicanos creen que las muchas y serias diferencias entre nuestros dos partidos no deberían impedir que nos pongamos de acuerdo en donde podamos estarlo y hacer una ley que ayude a nuestra nación", afirmó el texto.

Anteriormente, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que tenía la esperanza de que hubiera otro paquete de ayudas contra la pandemia antes de las presidenciales del 3 de noviembre, pero no hizo mención de ningún avance en las conversaciones con los demócratas del Congreso.

En una entrevista con Fox Business Network, Meadows dijo que esperaba que la legislación presentada por los republicanos del Senado sirviera de base para un futuro acuerdo con los legisladores demócratas y que había negociaciones al respecto.

10:30 La economía rusa se contraería menos de un 4% en 2020, dijo el martes el ministro de Finanzas Anton Siluanov, una mejora frente a la caída de un 4,7% proyectada en un sondeo de Reuters entre analistas el mes pasado. Siluanov agregó que el déficit de presupuesto del país este año sería de un 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

9:26 Nueve importantes desarrolladores de vacunas de Estados Unidos y Europa se comprometieron el martes a mantener los estándares científicos con los que se llevarán a cabo sus inmunizaciones experimentales, en medio de una carrera mundial apresurada para contener la pandemia.

Las compañías, incluidas Pfizer, GlaxoSmithKline y AstraZeneca, en una declaración conjunta hicieron un "compromiso histórico... para mantener la integridad del proceso científico mientras trabajan por posibles presentaciones regulatorias globales y aprobaciones de las primeras vacunas contra el Covid-19".

El movimiento inusual de prometer seguir reglas establecidas subraya un debate altamente politizado sobre qué acción se necesita para frenar rápidamente la propagación de la enfermedad mortal y reactivar los negocios y comercios globales.

9:02 La disrupción en el aprendizaje derivada de la pandemia del Covid-19 causará una pérdida de destrezas que podría resultar en una caída de 1,5% en la producción económica global para el resto del siglo, según un reporte que publicó el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para Estados Unidos, eso representará una pérdida económica de US$ 15,3 billones, afirmó la OCDE. La cifra se elevará más si la disrupción en la educación se extiende al próximo año escolar. "La pérdida en el aprendizaje llevará a pérdida en las destrezas, y las capacidades que tienen las personas vinculadas a su productividad", afirmó el reporte, explicando la caída prevista en el Producto global.

Los gobiernos de todo el mundo cerraron las escuelas para frenar la propagación del Covid-19, en la mayoría de los casos por cerca de 10 semanas, o un tercio de un año escolar. Un impacto fue la ampliación de las brechas en las oportunidades educacionales entre los ricos y los pobres. Los niños con acceso a internet, computadores y que contaban con el apoyo de su familia tenían un mejor desempeño.

"Los estudiantes con contextos privilegiados (...) podrían encontrar una vía ante los cierres de las escuelas hacia oportunidades de aprendizaje alternativas. Aquellos con contextos desaventajados a menudo se mantienen excluidos cuando se cierran sus escuelas", afirmó el reporte. Aun cuando los centros educacionales han reabierto en muchos países, sigue habiendo grandes desafíos para la educación, según el reporte de la OCDE. Las escuelas deben estudiar cómo reabrir sin causar un nuevo incremento en las infecciones.

8:38 Los temores europeos de un resurgimiento del coronavirus se están convirtiendo en realidad con Francia alcanzando un nuevo peak. Según las últimas cifras, los casos confirmados en Francia llegaron a 4.203. El promedio móvil de siete días ha aumentado constantemente en las últimas semanas y superó los 6.000 el viernes, por encima del peak anterior de marzo y abril.

"Está circulando, este virus, y miles de casos al día son muchos, así que necesariamente desde esa perspectiva es preocupante", y corre el riesgo de más hospitalizaciones y muertes en las próximas semanas, dijo el martes el ministro de Salud de Francia, Olivier Veran.

En ese contexto, se espera que el progreso que había registrado la actividad económica francesa -se recuperó a alrededor del 95% de los niveles previos a la crisis en agosto- se detendrá por este repunte inicial, dijo el martes la agencia nacional de estadísticas Insee.

8:35 Una nueva vacuna experimental Covid-19 procedente de la Universidad de Oxford ha comenzado los ensayos en humanos en Australia en asociación con el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo.

La toma fue diseñada por SpyBiotech, una empresa del Reino Unido surgida de Oxford en 2017 por investigadores que trabajaron junto a Adrian Hill y Sarah Gilbert en el Instituto Jenner de la universidad. El instituto tiene una de las tomas de Covid-19 más avanzadas actualmente en pruebas de etapa final en asociación con AstraZeneca Plc.

8:30 Alemania registró 1.898 nuevas infecciones en las 24 horas hasta el martes por la mañana, la mayor cantidad desde abril, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Si bien eso está muy lejos de los casi 7.000 casos diarios registrados en el punto álgido de la pandemia, la autoridad de salud pública del país advirtió que la situación sigue siendo "dinámica y grave".

8:25 El producto interior bruto (PIB) de la eurozona anotó una caída del 11,8% durante el segundo trimestre de este año con respecto al primero a causa de la pandemia de coronavirus, mientras que en la Unión Europea (UE) la baja fue del 11,4%, en ambos casos los mayores descensos desde que comenzaron los registros en 1995.

8:23 Hong Kong ampliará el tamaño de las reuniones públicas a cuatro personas y reabrirá más instalaciones deportivas a partir del viernes. Las medidas se producen cuando los nuevos casos diarios se han reducido a un solo dígito desde tres cifras. La semana pasada reabrieron gimnasios y salones de masajes y se ampliaron los horarios de las comidas nocturnas.

Se permitirá que los restaurantes tengan capacidad para cuatro personas, frente a dos ahora, mientras que los espacios recreativos interiores y exteriores reabrirán, dijo Sophia Chan, secretaria de salud de la ciudad, pero las piscinas permanecerán cerradas.

8:14 El presidente de China, Xi Jinping, señaló que China es la primera economía importante que vuelve a crecer durante la pandemia, un hecho que, según él, demuestra la resistencia y vitalidad del país. Esto fue en durante una ceremonia en el Gran Salón del Pueblo en Beijing para homenajear a los médicos que enfrentaron el Covid-19 en ese país. "China ha ayudado a salvar la vida de decenas de millones de personas en todo el mundo con sus acciones prácticas, mostrando el deseo sincero de China de construir un futuro común y una comunidad para la humanidad", dijo Xi.

8:10 La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González Laya, dijo que el gobierno estaba presionando para que la Unión Europea (UE) armonizara las medidas de viaje del Covid-19 para limitar los problemas de los turistas y operadores turísticos.

El gobierno español también está discutiendo con Gran Bretaña y la UE para tener en cuenta otros indicadores además del número de casos para tomar decisiones sobre la imposición de cuarentenas a los viajeros como el número de pruebas, el número de casos sintomáticos y el número de pacientes hospitalizados.

8:06 Las exportaciones alemanas se mantuvieron muy por debajo de sus niveles previos a la crisis en julio a pesar de un aumento del 4,7% durante el mes. Las importaciones aumentaron sólo un 1,1% en el mes, llevando el superávit comercial desestacionalizado a 18.000 millones de euros, dijo la Oficina Federal de Estadísticas.

Los economistas esperan que la mayor economía de Europa muestre un retorno al crecimiento en el tercer trimestre, sin embargo, la débil demanda de los principales pares económicos que aún lidia con la pandemia, como Estados Unidos, está frenando una recuperación más sólida.

7:58 India registró el martes sus muertes diarias más altas por coronavirus en más de un mes, incluso cuando las nuevas infecciones disminuyeron, mostraron datos del Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de ese país anunció que 1.133 personas habían muerto de Covid-19 en las últimas 24 horas, el nivel más alto desde julio, lo que eleva la mortalidad total a 72.775. Pero los nuevos casos diarios llegaron a 75.809, el nivel más bajo en una semana. Ayer India superó a Brasil el lunes para convertirse en el país con la mayor cantidad de casos de coronavirus fuera de Estados Unidos y tiene una carga de casos acumulada de 4.28 millones.

7:44 Se espera que los nuevos préstamos bancarios de China hayan aumentado en agosto con respecto al mes anterior, ya que el banco central buscó mantener la liquidez fluida para apoyar a las empresas más pequeñas en conflicto. Se estima que los bancos chinos emitieron 1,22 billones de yuanes (178,48 mil millones de dólares) en nuevos préstamos netos de yuanes el mes pasado, en comparación con 992,7 mil millones de yuanes en julio, según la estimación mediana de una encuesta de Reuters a 35 economistas.

Eso estaría en gran medida en línea con el recuento de 1,21 billones de yuanes del año anterior. Se esperaba que los préstamos pendientes anuales en yuanes crecieran un 13,0% en agosto, de nuevo igual que en julio.

7:40 Los ministros y médicos británicos instan al público a volver a tomar en serio el coronavirus después de que un fuerte aumento de las infecciones generó temores de que el brote se estuviera saliendo de control en algunas partes. Cerca de 3.000 casos nuevos se registraron el domingo y nuevamente el lunes, un salto repentino de cifras mucho más cercanas a 1.000 durante la mayor parte de agosto, y el más alto desde mayo.

"Los números han ido en aumento y hemos visto en otros países a los que esto lleva, y no es un buen lugar", dijo el Secretario de salud de Reino Unido, Matt Hancock.

7:37 La agencia de estadísticas oficial de Francia, INSEE, confirmó el martes un pronóstico de una caída del 9 por ciento en el producto interno bruto (PIB) en 2020 debido a la pandemia de coronavirus. La actividad económica francesa debería correr al 95% de los niveles previos a la epidemia en el tercer trimestre y al 96% de los niveles previos al brote en el cuarto, agregó el INSEE.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE

20:30 Los fallecidos por coronavirus en Argentina superaron el lunes los 10.000 casos en medio de un alto nivel de infectados, en momentos en que el país ha flexibilizado un largo aislamiento obligatorio para atenuar los efectos de la pandemia.

Un informe del Ministerio de Salud dijo que el total de muertos alcanzó los 10.129 casos y el de contagios sumó 488.007. Durante este lunes se reportaron 218 fallecidos y 9.215 nuevos casos.

El informe oficial señaló que el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 61,9% a nivel nacional y del 67,8% para el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores).

Argentina inició una estricta cuarentena a inicios de marzo para amortiguar los efectos de la pandemia de COVID-19, que fue flexibilizada con el paso de los meses, principalmente en los distritos que registraban pocos casos.

La pandemia de COVID-19 está provocando una crisis de salud mental en América debido al estrés y al consumo de drogas y alcohol durante seis meses de cuarentenas y medidas restrictivas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Los datos de la pandemia en Argentina se encuentran todavía por debajo de naciones vecinas más afectadas, como Brasil y Perú.

19:30 Brasil reportó el lunes otros 10.273 casos de coronavirus en las últimas 24 horas y 310 nuevos decesos, informó el lunes el Ministerio de Salud.

El gigante sudamericano suma casi 4,15 millones de casos de la enfermedad y 126.960 decesos, de acuerdo a los datos oficiales.

Brasil es el tercer país con más casos de coronavirus en el mundo, superado únicamente por Estados Unidos e India -que pasó su marca el lunes-, y el segundo en decesos, detrás de Estados Unidos.

17:30 El ministro de Transporte de Argentina, Mario Meoni, ha anunciado este lunes que "se está pensando en el 1° de octubre" como fecha para retomar los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales y para ello se está trabajando ya en los correspondientes protocolos.

Meoni ha advertido no obstante que el flujo de viajeros va a estar condicionado por la apertura de fronteras internacionales y la decisión que al respecto vayan tomando las provincias, según recoge la agencia de noticias argentina Télam.

"Lógicamente la gente que va a viajar en los primeros vuelos no va a ser mucha porque van a seguir en vigencia las restricciones que hay en cuanto a las fronteras internacionales y también a lo que cada provincia establezca para su movimiento interno y las disposiciones sobre el aislamiento social", ha explicado.

"La decisión final la vamos a tomar en consonancia con el Ministerio de Salud y siguiendo los lineamientos que desde el principio ha establecido el presidente Alberto Fernández, en cuanto a que la prioridad es la seguridad y la salud de la gente", ha subrayado.

En cuanto a los vuelos internacionales, es probable "que en primera instancia estemos abriendo con Uruguay y Paraguay y posteriormente con Chile y Brasil, también dependiendo de la decisión que tomen los otros países".

15:34 El presidente Donald Trump dijo que los demócratas del Congreso no quieren llegar a un acuerdo sobre otra ronda de estímulo económico porque creen que lo ayudaría a ganar la reelección.

"No quieren hacer un trato", dijo Trump en una conferencia de prensa el lunes, luego de que le preguntaran por qué no se reunirá con los líderes demócratas para negociar. "No tengo que reunirme con ellos para que me rechacen".

La Cámara liderada por los demócratas aprobó en mayo un proyecto de ley adicional de alivio del coronavirus de US$ 3 billones que el Senado liderado por los republicanos se ha negado a considerar, y las negociaciones sobre la legislación de compromiso con la Casa Blanca se han estancado.

"Piensan que si al país le va lo peor posible, a pesar de que mucha gente está siendo lastimada, eso es bueno para los demócratas", dijo Trump.

15:02 El gobierno de Boris Johnson impuso una cuarentena de 14 días para los viajeros que llegaran de siete islas griegas en un cambio a su estrategia de coronavirus, ya que los casos domésticos de la enfermedad continuaron aumentando.

Es la primera vez que el Reino Unido adopta un enfoque regional para las reglas de cuarentena y será un golpe para las islas, que son destinos populares para los turistas británicos. El secretario de Transporte, Grant Shapps, anunció la medida en medio de una creciente preocupación en la administración de Johnson después de que se informaran 2.948 casos de virus más el lunes, además de los 2.988 del domingo, en máximos no vistos desde mayo.

"Nuestra principal prioridad siempre ha sido mantener bajas las tasas de infección doméstica", dijo Shapps en un comunicado enviado por correo electrónico. "Mediante el uso de datos mejorados, ahora podremos identificar el riesgo en algunas de las islas más populares, proporcionando una mayor flexibilidad para agregarlas o eliminarlas, a diferencia del continente, a medida que cambian las tasas de infección".

14:18 El número de casos confirmados de coronavirus en España superó oficialmente el medio millón el lunes para situarse en 525.549, con un aumento diario de 2.440 contagios, por debajo los 4.503 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 237, frente a los 256 del viernes, ascendiendo la cifra total a 29.516 fallecidos desde los 29.418 del último informe.

13:30 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que espera presentar antes del 15 de septiembre un multimillonario plan de infraestructura con el sector privado, que busca dar impulso a la estancada economía local, cuyo desempeño se agravó con la pandemia del coronavirus.

Equivalente a más de US$ 44.300 millones, el programa incluye casi 150 proyectos en los sectores de transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo en una primera etapa. Para una segunda fase, se pretende poner el foco en proyectos del sector energético y de salud.

"(Sí) va el plan de infraestructura con el sector privado. Ya se tiene un avance importante", dijo AMLO durante su habitual rueda de prensa diaria, agregando que "espero que se dé a conocer antes del día 15 de septiembre".

La economía mexicana retrocedió en 2019 un 0,1%, su primer declive en una década. La pandemia del coronavirus ha agravado el golpe y el Banco de México (Banxico) espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de la segunda mayor economía de la región caiga hasta un 12,8% en 2020.

12:49 La humanidad debe estar mejor preparada para la próxima pandemia, dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien además pidió que los países inviertan más en salud pública.

Más de 27,2 millones de personas se han infectado de coronavirus en todo el mundo y unas 888 mil han muerto, según un recuento de Reuters, desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

"Esta no será la última pandemia", dijo Tedros en una rueda de prensa en Ginebra. "La historia nos enseña que los brotes y las pandemias son una realidad. Pero cuando llegue la próxima pandemia, el mundo debe estar preparado, más preparado que esta vez".

11:35 En un nuevo balance a través de sus plataformas web sobre el estado del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que se reportaron 1.764 casos nuevos de Covid-19 a nivel nacional.

Con esto, desde la llegada de la pandemia al país se totalizan 424.274 los contagiados, de los cuales 16.905 permanecen como activos.

En relación a los fallecidos, la cartera dio a conocer de 60 nuevos decesos inscritos, con lo que el total de víctimas fatales subió a 11.652 en el país.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – Lunes 7 de septiembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/gdxhcaGlpM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 7, 2020

9:30 Rusia iniciará esta semana la administración a voluntarios de una vacuna contra el Covid-19, parte de un ensayo tras el registro de la inyección, dijo el lunes el ministro de Salud Mikhail Murashko, según declaraciones recogidas por la agencia de prensa TASS.

8:43 Las infecciones por coronavirus de la India alcanzaron más de 4.2 millones, con esto el país supera a Brasil y se convertirse en el segundo país con el mayor número de casos a nivel global, con 4.204.613 infecciones y con 70.000 casos por delante de Brasil.

India, con un récord diario de 90.802 casos el lunes, también tiene la carga de casos de más rápido crecimiento. Respecto a los fallecidos, el Ministerio de Salud de India dijo que 1.016 personas murieron a causa del Covid-19 el domingo, lo que eleva la mortalidad total a 71.642. Estados Unidos, con más de 6 millones de casos, sigue siendo el país más afectado.

8:38 El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, afirmó que el PIB español caerá "al menos" un 10% este año, por lo que ve "necesarios y urgentes" los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que espera poder aprobar a final de año con "el máximo acuerdo posible", al tiempo que ha defendido la necesidad de una reforma fiscal ante el "problema importante" de recaudación y la necesidad de un Estado de bienestar "fuerte".

8:32 Los casos de coronavirus están aumentando en 22 de los 50 estados de Estados Unidos, según un análisis de Reuters, una tendencia preocupante en un fin de semana festivo del Día del Trabajo. La mayoría de los 22 estados donde los casos están aumentando ahora se encuentran en las partes menos pobladas del Medio Oeste y el Sur.

Sobre una base porcentual, Dakota del Sur tuvo el mayor aumento en las últimas dos semanas con un 126%, reportando más de 3.700 casos nuevos. Los casos también están aumentando rápidamente en Iowa, con 13.600 nuevas infecciones en las últimas dos semanas, y Dakota del Norte, con 3.600 nuevos casos en el mismo período.

8:08 El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, señaló que España podría recibir en el mes de diciembre 3 millones de dosis de la vacuna frente al Covid-19 en la que trabaja la Universidad de Oxford, si ésta va superando los ensayos clínicos.

Illa explicó que Europa va a comparar entre siete y nueve vacunas para el coronavirus, como parte de una estrategia conjunta de los países de la Unión Europea y éstas serán entregadas a los distintos países al mismo tiempo y de forma proporcional a la población. De esta manera, y si la vacuna de Oxford va superando los ensayos clínicos, Europa recibirá en diciembre 30 millones de dosis de esta vacuna, de los que 3 millones irán a parar a España y, posteriormente, habría un suministro regular de la vacuna.

8:05 El aumento de las infecciones por Covid-19 en Gran Bretaña es "preocupante", dijo el lunes el secretario de Salud de ese país, Matt Hancock, pero agregó que el gobierno aún tenía el control de la pandemia. El número diario de casos de coronavirus saltó el domingo a 2.988, el aumento diario más alto desde mayo.

Cuando se le preguntó si el gobierno había perdido el control, dijo: "No, pero todo el país necesita seguir el distanciamiento social porque solo podemos hacer esto como una sociedad entera".

8:02 Alrededor del 90% de los empleados del laboratorio chino Sinovac Biotech Ltd y sus familias han tomado la vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por esta firma china, esto en el marco del programa de uso de emergencia del país que China lanzó en julio.

7:58 Las exportaciones de China aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto. Se alcanzó un 9,5% respecto al año anterior, según mostraron los datos de aduanas, lo que marca la mayor ganancia desde marzo de 2019. La cifra también superó las expectativas de los analistas de un crecimiento del 7,1% y en comparación con un aumento del 7,2% en julio.

Sin embargo, las importaciones cayeron un 2,1%, en comparación con las expectativas del mercado de un aumento del 0,1% y una caída del 1,4% en julio.

7:50 La producción industrial alemana subió mucho menos de lo esperado en julio, lo que sugiere que la economía más grande de Europa enfrenta un lento regreso a los niveles de producción que precedieron a la crisis desatada por la pandemia de coronavirus.

La producción industrial aumentó un 1,2% en el mes, un tercer aumento consecutivo, un desglose de los datos mostró que la actividad en el sector de la construcción, que se había expandido durante el bloqueo, se contrajo un 4,3%, arrastrando la cifra principal.

7:42 Gran Bretaña está trabajando para reducir el período de cuarentena de 14 días para las llegadas de países como España y Francia, ofreciendo la posibilidad de un respiro a una industria de viajes que se tambalea por el impacto del Covid-19.

El secretario de Salud de Gran Bretaña, Matt Hancock, dijo que una simple prueba cuando los viajeros aterrizan en un aeropuerto no sería efectiva, pero el gobierno estaba considerando ideas como la prueba ocho días después de la llegada. Una prueba ocho días después de la llegada era una opción que se estaba considerando, dijo.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

16:30 España cerrará el período enero - agosto con alrededor de 40 millones de turistas internacionales menos que el año pasado, que habrán dejado de gastar unos 50.000 millones de euros, como consecuencia de las restricciones y las cuarentas impuestas en diferentes países para luchar contra el coronavirus.

El temor de los viajeros a los contagios es otra razón que explica la fuerte caída de los desplazamientos internacionales, que han sido sustituidos por otros en el interior del país, aunque en el caso de España no compensan ni de lejos la fuerte bajada de ingresos derivada de la ausencia de extranjeros.

13:05 El Ministerio de Salud informó este domingo 2.077 casos nuevos de Covid-19, llevando el total de contagiados a 422.510. Los fallecidos, en tanto, llegaron a 41 personas en las últimas 24 horas, totalizando 11.592.

Se reportó además un nuevo récord de exámenes PCR, de 35.289, llevando el total a 1.610.602 a la fecha.

El ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, por su parte, informó que se produjo un cambio respecto del permiso transitorio que permitirá asistir a reuniones familiares por seis horas los días de Fiestas Patrias. Este permiso, anunció, no se aplicará a las comunas que se encuentren en el Paso 1, es decir, que se mantengan en cuarentena. La medida sólo se aplicará para las localidades que estén en el Paso 2 de transición o en el Paso 3.

10:30 México reportó el sábado 475 nuevos decesos relacionados con la pandemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 67.326 en el país, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 6.319 casos confirmados de la nueva cepa del virus, elevando el conteo a un total de 629.409 contagios.

El país se mantiene como el cuarto con más fallecimientos a causa del virus en el mundo, por debajo de Estados Unidos, Brasil e India.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

16:40 Las autoridades sanitarias francesas han informado este viernes de 8.975 nuevos casos de coronavirus, una tasa diaria de contagios que no tiene precedentes desde el inicio de la pandemia y que agudiza la tendencia al alza constatada en estos últimos días.

Con los nuevos casos, Francia ya acumula 309.156 casos de COVID-19. De ellos, 30.686 corresponden a pacientes que han fallecido, 19 más de las muertes registradas en las estadísticas publicadas el jueves por el servicio de Salud Pública.

También han aumentado la cantidad de rebrotes bajo investigación, hasta un total de 444, en un momento clave por el inicio del curso escolar y la progresiva normalización de la actividad laboral. Precisamente este viernes el Gobierno ha confirmado que 22 escuelas y un centenar de clases han tenido que cerrar por casos de COVID-19.

El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, ha considerado que el dato es bajo teniendo en cuenta que en Francia hay en total 60.000 centros educativos. De los 22 centros cerrados, doce corresponden a la isla de Reunión.

15:00 El Ministerio de Sanidad británico ha informado este viernes de 1.940 nuevos casos de coronavirus, una tasa diaria que confirma la tendencia al alza de los contagios y que no tiene precedentes en Reino Unido desde el 30 de mayo.

En total, 342.351 personas han contraído el virus desde el inicio de la pandemia, mientras que 41.537 personas han perdido la vida víctimas de la COVID-19, diez más de las registradas el jueves en la estadísticas oficiales.

El Gobierno de Boris Johnson, que ha llamado a no bajar la guardia coincidiendo con el inicio del curso escolar y la progresiva vuelta a los lugares de trabajo, ha introducido entre las medidas para contener el virus un endurecimiento localizado de las restricciones y una mayor vigilancia de los viajeros, con cuarentenas para quienes procedan de países considerados de riesgo como España.

13:00 La Comisión Europea ha considerado que el apoyo italiano de 199,45 millones de euros a favor de Alitalia para compensar a la compañía por los daños sufridos debido al brote de coronavirus se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea.

La ayuda consistirá en una subvención directa de 199,45 millones de euros, que corresponde a los daños estimados directamente causados a la compañía aérea en ese período.

La Comisión considera que el brote de coronavirus se califica como acontecimiento excepcional, ya que se trata de un evento extraordinario, imprevisible y con un impacto económico significativo. Por consiguiente, están justificadas las intervenciones excepcionales del Estado miembro para compensar los daños relacionados con el brote.

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de Competencia, ha argumentado que esta medida "permitirá a Italia compensar a Alitalia por los daños directamente sufridos debido a las restricciones de viaje necesarias para limitar la propagación del coronavirus".

Alitalia es una de las principales aerolíneas de la red que opera en Italia. Con una flota de más de 95 aviones, en 2019 la compañía transportó a unos 20 millones de pasajeros desde su centro principal en Roma y otros aeropuertos italianos a diversos destinos internacionales. Desde el comienzo del brote de coronavirus, Alitalia ha sufrido una importante reducción de sus servicios, lo que ha dado lugar a elevadas pérdidas.

Italia notificó a la Comisión una medida de ayuda para indemnizar a Alitalia por los daños sufridos entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2020 como consecuencia de las medidas de contención y las restricciones de viaje introducidas por Italia y otros países de destino para limitar la propagación del coronavirus.

12:32 El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió el viernes a los países de todo el mundo que unan sus fuerzas para hacer frente al coronavirus, diciendo que el "nacionalismo por las vacunas" sólo frenaría la respuesta a la pandemia.

La OMS y la alianza de vacunas de GAVI lideran un plan de asignación de vacunas para el mundo conocido como COVAX, cuyo objetivo es ayudar a comprar y distribuir equitativamente las vacunas. Pero algunos países han asegurado sus propios suministros a través de acuerdos bilaterales, incluido Estados Unidos, han dicho que no se unirán a COVAX.

"El nacionalismo por la vacuna prolongará la pandemia", dijo Tedros a periodistas en una reunión informativa de la OMS en Ginebra, sin mencionar a ningún país en particular.

12:05 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el viernes en 498.989, con un aumento diario de 4.503 contagios, muy por encima de los 3.607 casos anunciados el jueves, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 256, frente a los 191 del jueves, ascendiendo la cifra total a 29.418 fallecidos desde los 29.234 del último informe.

11:10 El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo el viernes que las negociaciones para una nueva ley de ayuda por el coronavirus continúan, pero afirmó que Estados Unidos puede sobrevivir hasta fin de año sin otra ronda de alivio para mitigar los problemas económicos causados por la pandemia.

"Mira, podemos vivir con ello. De verdad, podemos vivir con ello", dijo Kudlow a Bloomberg TV cuando se le preguntó si estaría cómodo si la Casa Blanca y los demócratas en el Congreso no alcanzan un acuerdo antes de fin de año.

10:50 Con una explicación en detalle de la implementación del plan de acción para Fiestas Patrias, y con la compañía del ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio, y del jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Araos, se llevó a cabo hoy el balance del Ministerio de Salud sobre coronavirus.

"No tenemos que bajar la guardia. Las cuarentenas no se levantan y en una lógica sanitaria, involucra un permiso de 6 horas, que permite recibir a 5 personas en el hogar y a 10 en espacios públicos abiertos", detalló Bellolio.

Araos, en tanto, indicó que "se iniciará la estrategia de pool testing, que aumenta la capacidad de testeo y disminuye la posibilidad de brotes".

En cuanto a la situación del Covid-19 propiamente tal, el ministro Enrique Paris detalló que "la positividad de exámenes PCR en el promedio de las últimas 24 horas es de 6,5%, con clara tendencia a la baja".

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reveló que en las últimas 24 horas se registraron 1.965 nuevos contagiados, con lo que el total de infectados a nivel nacional asciende a 418.469. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 72 personas, con lo que las víctimas fatales ya suman 11.494 en todo el territorio nacional.

09:45 Siete meses después de que Brasil declaró el estado de emergencia debido a la pandemia de coronavirus, el Ministerio de Salud del país ha distribuido menos de un tercio de los 22,9 millones de kits de prueba RT-PCR disponibles, informó el viernes el diario O Estado de S.Paulo.

La razón es la falta de los suministros necesarios para aplicar las pruebas -incluidos hisopos-, dice el informe, que cita documentos internos obtenidos por el periódico. El Ministerio de Salud no hizo declaraciones inmediatas sobre el informe.

Hasta el jueves, unos 6,43 millones de los llamados ensayos de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para la detección del SARS-CoV-2 habían sido enviados a estados y municipios por el gobierno federal, lo que equivale al 28% del total, según documentos obtenidos por el diario.

Brasil, que tiene el segundo peor brote del mundo después de EEUU, ha registrado más de 4 millones de casos confirmados de coronavirus y 124.614 muertes, según datos del Ministerio de Salud del jueves.

09:01 Los empleadores en Canadá agregaron 245.800 empleos el mes pasado, cuando la economía se recuperó de las medidas de cierre destinadas a limitar la propagación del coronavirus.

Las ganancias, impulsadas principalmente por un aumento en los puestos de tiempo completo, redujeron la tasa de desempleo al 10,2% ciento desde el 10,9% en julio, dijo Statistics Canada el viernes.

Las cifras indican que la contratación se desaceleró en agosto en comparación con los 418.500 puestos de trabajo agregados el mes anterior. Los economistas esperaban un aumento mayor de 275 mil puestos de trabajo con la tasa de desempleo cayendo al 10,1%, según una encuesta de Reuters.

08:22 La mitad de los trabajadores del Reino Unido viajaron a sus oficinas por primera vez desde que se impusieron las medidas de bloqueo al reabrirse la economía.

Entre el 26 y el 30 de agosto, el 50% fue a sus lugares de trabajo, frente al 30% en junio y el más alto desde que se impusieron las medidas de bloqueo en marzo para detener la propagación del coronavirus, encontró el viernes la Oficina de Estadísticas Nacionales. Otro 7% equilibró el tiempo en la oficina con el trabajo desde casa, una proporción que prácticamente no ha cambiado desde mayo.

Por el contrario, los que solo trabajaban desde casa, que se ha convertido en la norma para los trabajadores administrativos durante la crisis de la pandemia, se redujeron al 20% a fines de agosto, frente al 38% en junio.

07:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo este viernes que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra el Covid-19.

"En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas hasta mediados del próximo año", dijo hoy a la prensa la portavoz de la organización, Margaret Harris.

Precisó que entre seis y nueve candidatas a vacunas están en fases avanzadas de investigación, con una parte de ellas en la fase 3 de los ensayos clínicos, que requieren la participación de 30.000 a más voluntarios y de la que se extrae la información sobre la eficacia del producto y se confirma que es seguro.

05:00 El ex presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi fue ingresado en el hospital San Raffaele de Milán después de dar positivo por coronavirus, informaron sus portavoces.

"Tras la aparición de algunos síntomas, el presidente Berlusconi ha sido ingresado en el hospital San Raffaele de Milán por precaución. El cuadro clínico no es preocupante", explicaron.

El empresario y exmandatario había afirmado este jueves que se encontraba bien y que continuaba trabajando.

04:00 El papa Francisco dijo el viernes que la pandemia de coronavirus había "derribado los pilares inestables" de un modelo económico mundial construido sobre la idolatría del dinero y la dominación de los ricos y poderosos.

En un mensaje a los participantes del taller anual European House-Ambrosetti, que reúne a unos 200 directivos de alto rango, economistas y políticos de todo el mundo, pidió nuevos modelos que sean más inclusivos y reduzcan la desigualdad social.

También instó a "una reorganización ecológica" de la economía para salvar el medioambiente y reducir el consumo derrochador.

"(La pandemia) ha puesto en duda la escala de valores que coloca al dinero y al poder sobre todo lo demás", dijo el viernes el Sumo Pontífice.

03:30 Los nuevos pedidos de la industria manufacturera alemana registraron el pasado mes de julio un incremento del 2,8% respecto del mes anterior, cuando habían aumentado un 28,8%, cumpliendo así tres meses consecutivos al alza, según los datos publicados por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

En comparación con julio de 2019, los nuevos pedidos manufactureros en Alemania registraron una caída del 7,3%, frente al retroceso del 10,6% observado en junio.

A pesar de las subidas acumuladas entre los meses de mayo y julio, el dato de nuevos pedidos manufactureros se mantenía un 8,2% por debajo del nivel registrado en febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia.

03:00 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a los jefes de gobierno autonómicos que consulten al ministerio de Sanidad antes de decretar un cierre total de los colegios en su región a causa de la pandemia porque una medida de este tipo, en lugar de aplacar los contagios, los puede extender.

Así se lo ha reclamado Sánchez a los jefes de los Ejecutivos autonómicos en la Conferencia de Presidentes que se está celebrando de forma telemática.

Según dijeron a EFE fuentes autonómicas, Sánchez pidió a todos los presidentes que si consideran necesario el cierre total de sus colegios en un territorio, no lo hagan de forma unilateral sino coordinándose con el ministerio que dirige Salvador Illa.

02:00 Unos 26,1​ millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo hasta el viernes y 863.863​ personas han fallecido, según un recuento de Reuters. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con 6.122.078​ y 185.754 muertes. Los otros países con más contagios confirmados son Brasil, India y Rusia.

00:00 En el día 168 de la cuarentena, Argentina rompió la barrera de los 12 mil casos al reportar 12.026 nuevos positivos para coronavirus, con lo que el total de infectados asciende a 451.198. Además, informó 245 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas.

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

19:30 - Brasil superó el jueves la marca de los 4 millones de casos confirmados de COVID-19, al registrar 43.773 nuevas infecciones y alcanzar un total de 4.041.638, según datos del Ministerio de Salud.

Segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo detrás de Estados Unidos, Brasil también notificó 834 nuevas muertes, para sumar un total de 124.614.

El país alcanzó el 19 de junio el primer millón de casos después de casi cuatro meses del inicio de la pandemia, pero llegó a los 2 millones en apenas 27 días y superó los 3 millones en 23 días, demostrando una aceleración del brote en el país.

18:30 Francia ha superado este jueves el umbral de los 300.000 casos de Covid-19, después de registrar en las últimas 24 horas un nivel de contagios superior a los 7.100, en un día marcado por los estímulos económicos anunciados por el Gobierno de Emmanuel Macron.

Los datos de la agencia de Salud Pública gala sitúan el balance provisional de positivos en Francia en 300.181, 7.157 más que el miércoles. Alrededor del 4,4 por ciento de las pruebas realizadas en las últimas 24 horas han dado positivo, según las estadísticas oficiales.

Las autoridades francesas también han registrado 21 fallecidos más, hasta un total de 30.706 desde el inicio de la pandemia.

16:50 El Ministerio de Salud de Portugal ha informado este jueves de la detección de 418 casos de Covid-19 en 24 horas, una cifra sin precedentes desde el 9 de julio y que eleva por encima de 59.000 (59.051) el balance provisional de contagios desde el inicio de la pandemia.

Portugal encadena casi tres semanas registrando más contagios que pacientes recuperados y la cifra de casos activos se acerca ya a los 14.800, según el diario 'Publico'. Las regiones Norte y Lisboa y Valle del Tajo se mantienen como las dos con mayor número de positivos adicionales.

En la región de la capital se han registrado las dos únicas muertes confirmadas en las últimas 24 horas. En total, 1.829 personas han perdido la vida víctimas de la COVID-19 desde que se detectaron los primeros casos de esta pandemia global en Portugal.

14:00 La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo que debería saber a fines de octubre si una vacuna Covid-19 que está desarrollando es exitosa y señaló que la presentará para su aprobación de inmediato si ese es el caso.

Pfizer había inscrito a 23 mil pacientes en pruebas para la vacuna hasta el miércoles, dijo su director ejecutivo, Albert Bourla, en una sesión informativa en línea patrocinada por el grupo de la industria farmacéutica Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos.

Pfizer ya ha fabricado cientos de miles de dosis de la vacuna candidata, incluso en una planta en Bélgica, agregó Bourla. La farmacéutica estadounidense está en la carrera para desarrollar una vacuna con su socio, BioNTech de Alemania.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han pedido a los funcionarios estatales de salud pública que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a grupos de alto riesgo a fines de octubre, según mostraron documentos publicados por la agencia el miércoles.

13:30 El presidente de la Reserva Federal de Chicago pidió el jueves al Congreso de Estados Unidos que entregue más ayuda fiscal y señaló que la política monetaria se relajaría aún más y las tasas de interés se mantendrían en niveles ultra bajos durante años para ayudar en la recuperación económica.

Incluso con un mayor estímulo del gobierno, y asumiendo avances en el control del coronavirus, Charles Evans predijo que la producción estadounidense no retornará a los niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. En ese punto, pronosticó, el desempleo todavía estará entre el 5% y 5,5%. Añadió que la inflación probablemente se mantendrá por debajo del objetivo del 2% de la Fed durante algún tiempo.

"Dada mi perspectiva, espero que esto signifique que la política monetaria altamente expansiva será apropiada durante algún tiempo", dijo Evans en declaraciones preparadas para entregar en la Cámara de Comercio de Lakeshore en Hammond, Indiana. Y si la política partidista impide que los legisladores acuerden un alivio fiscal adecuado, aseguró, eso "presenta un riesgo a la baja muy significativo para la economía hoy".

12:55 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el jueves en 488.513, con un aumento diario de 3.607 contagios, ligeramente por debajo de los 3.663 casos anunciados el miércoles, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 191, frente a los 177 del miércoles, ascendiendo la cifra total a 29.234 fallecidos desde los 29.194 del último informe.

12:20 El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo el jueves que es poco probable que una vacuna Covid-19 esté lista para fines de octubre, pero que no es imposible.

"Creo que la mayoría de la gente siente que será noviembre, diciembre", dijo Fauci en una entrevista con CNN cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un lanzamiento anterior, y agregó que un ensayo clínico podría llevar a los desarrolladores de medicamentos a decidir que una vacuna funciona antes. "Es concebible que pueda tenerla para octubre, aunque no creo que sea probable", apuntó.

11:48 Estados Unidos planea redireccionar su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a otros programas de Naciones Unidas después de retirarse de la entidad en julio del año próximo, dijo el jueves el Departamento de Estado.

Como parte de esta medida, vigente a partir del 6 de julio de 2021, EEUU comenzará a remover a sus funcionarios de las oficinas de la OMS y buscará otros socios para coordinar actividades que realizaba anteriormente con el organismo, dijo el gobierno en una declaración.

11:10 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud reportó 1.758 casos nuevos informados en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de contagiados a 416.501 en todo el territorio nacional. De esta última cifra 15.670 permanecen como casos activos.

A través de sus medios oficiales, la cartera dio cuenta de 78 nuevos fallecidos inscritos, con lo que el total de víctimas fatales ya asciende a 11.422 en todo el país.

[HILO] Balance Diario #COVID_19 – jueves 3 de septiembre



El Ministerio de Salud informa los casos totales confirmados de #COVID_19 en nuestro país.



Revisa el detalle completo, aquí: https://t.co/b6NxTzntBS y en https://t.co/0BhgJcnTZO pic.twitter.com/qB8PQEsSd6 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 3, 2020

10:20 Cerca de 1,5 millones de mexicanos se sumaron al mercado laboral en julio respecto a los que había en junio, mientras que la tasa de desempleo se redujo a un 5,4% desde el 5,5% del mes anterior, según datos difundidos el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

De los 12 millones de ciudadanos que en abril abandonaron el mercado laboral y dejaron de formar parte de Población Económicamente Activa (PEA) por la depresión económica causada por la pandemia del coronavirus, unos 7,2 millones regresaron en el séptimo mes del año, según INEGI.

El número de mexicanos que trabajan a tiempo completo se incrementó en 4,2 millones en julio, mientras que los que lo hacen en jornadas parciales disminuyeron en 2 millones, añadió el instituto.

09:52 La productividad de los trabajadores en Estados Unidos creció en el segundo trimestre mucho más rápido de lo que se calculó inicialmente, anotando su tasa más acelerada desde 1971, pero el salto probablemente fue un reflejo de las disrupciones causadas por la pandemia, que redujo las horas.

El Departamento del Trabajo dijo el jueves que la productividad no agrícola, que mide la producción por hora por trabajador, aumentó a una tasa anualizada de 10,1% el trimestre pasado, en vez del ritmo de 7,3% que se informó en agosto. Fue el mayor incremento desde el primer trimestre de 1971. Economistas consultados por Reuters habían previsto que el indicador se revisaría a una tasa de 7,5% en el segundo trimestre. En relación a abril-junio de 2019, la productividad creció a una tasa de 2,8%.

09:14 La actividad económica del sector privado de Brasil creció en agosto a su tasa más acelerada en siete años, mostró el jueves un sondeo a gerentes de compra, ya que un mes fuerte para las manufacturas compensó la debilidad en el sector servicios.

Persistió la divergencia observada desde el inicio de la pandemia, ya que la actividad en el sector servicios se contrajo por sexto mes consecutivo y el área fabril se expandió a su ritmo más veloz en los registros.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de IHS Markit para el sector servicios de Brasil subió a 49,5 en agosto desde 42,5 en julio, mientras que el indicador compuesto que incluye a las manufacturas avanzó a 53,9 desde 47,3. Una lectura sobre 50 marca expansión, mientras que una cifra inferior implica contracción.

08:31 Los precios mundiales de los alimentos aumentaron por tercer mes consecutivo en agosto, liderados por los cereales de uso secundario, los aceites vegetales y el azúcar, dijo el jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El índice de precios de la FAO, que mide las variaciones mensuales de una cesta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, carne y azúcar, promedió 96,1 puntos el mes pasado frente a los 94,3 puntos de julio.

La agencia con sede en Roma dijo en un comunicado que las cosechas de granos en el mundo siguen rumbo a alcanzar un máximo histórico anual en 2020.

07:00 La reactivación de la zona euro tras su mayor caída en la historia se frenó en agosto, ya que el crecimiento de la industria de servicios, la de mayor peso en el bloque, casi se detuvo, según el resultado de una encuesta publicada el jueves que sugiere que el largo camino hacia la recuperación será accidentado.

En el segundo trimestre la economía del bloque se contrajo un 12,1%, ya que los confinamientos impuestos para sofocar la propagación del nuevo coronavirus provocaron el cierre de empresas y la reclusión de los ciudadanos en sus casas.

06:00 El Gobierno francés detalló el jueves su plan de estímulos de 100.000 millones de euros (US$ 118.300 millones) en dos años para atenuar el impacto económico de la crisis del coronavirus, movilizando miles de millones de euros en inversiones públicas, subsidios y recortes de impuestos.

El plan destina en particular 35.000 millones de euros para hacer más competitiva la segunda economía más grande de la zona euro, 30.000 millones para energías más respetuosas con el medio ambiente y 25.000 millones para apoyar el empleo, según dijeron representantes del Ejecutivo antes de la presentación oficial de la iniciativa este mismo jueves.

Con el plan, que equivale al 4% del producto interior bruto, Francia va a inyectar más dinero público en su economía que cualquier otro gran país europeo en relación con el PIB, según uno de los responsables consultados.

05:00 La farmacéutica francesa Sanofi y la británica GSK han comenzado un ensayo clínico para una vacuna Covid-19 basada en una proteína, sumándose a la carrera de las farmacéuticas para desarrollar tratamientos contra la pandemia de Covid-19.

Sanofi y GSK dijeron el jueves que habían comenzado la "Fase 1/2" de su vacuna Covid-19 adyuvante, que esperan poner a disposición en todo el mundo.

Esta vacuna candidata utiliza la misma tecnología basada en proteínas recombinantes que una de las vacunas de Sanofi contra la gripe estacional con la tecnología adyuvante pandémica de GSK.

Las empresas dijeron que esperaban los primeros resultados de la vacuna para principios de diciembre de 2020, y que si los datos resultaban positivos, planearían solicitar la aprobación regulatoria del producto en la primera mitad de 2021.

04:00 China ofrece vacunas experimentales contra el coronavirus a los trabajadores del sector de la aviación, según una notificación administrativa consultada por Reuters. La medida forma parte de los esfuerzos por inocular a los grupos de alto riesgo para evitar un posible resurgimiento del virus que frustre la reapertura de la economía.

China, que tiene cuatro vacunas Covid-19 en la etapa final de ensayos con seres humanos. Lanzó el programa de vacunas de uso de emergencia en julio con la esperanza de aumentar la inmunidad de grupos como los inspectores fronterizos o los trabajadores de la industria médica.

Los trabajadores de primera línea de aerolíneas, aeropuertos chinos, China National Aviation Fuel Group y TravelSky Technology Limited podrán recibir una vacuna candidata con carácter voluntario, según indica el aviso del organismo regulador de la aviación de China.

03:00 El número de personas en Alemania inscritas en el programa estatal de jornada parcial bajó a 4,6 millones en agosto, frente a los 5,6 millones de julio, según una encuesta del instituto económico Ifo publicada el jueves.

"El descenso fue relativamente fuerte en el comercio, la hostelería y entre los servicios administrativos y de soporte, pero mucho menos pronunciado en la industria manufacturera", dijo en un comunicado Sebastian Link, del Ifo.

02:00 Más de 26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 861.770​ han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 El Ministerio de Salud de Argentina reportó en las últimas 24 horas 199 nuevas muertes y otros 10.933 casos positivos de coronavirus en todo el país. Así, el país trasandino superó una nueva barrera y llegó a los 9.118 fallecidos por la enfermedad. En tanto, ya se acumulan 439.172 contagios.

MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

19:10 Estados Unidos dijo el miércoles que no pagará unos US$80 millones que debe actualmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en cambio redirigirá el dinero a Naciones Unidas en Nueva York.

Estados Unidos planea dejar la OMS, con sede en Ginebra, el 6 de julio de 2021, después de que el presidente Donald Trump la acusó de convertirse en un títere de China durante la pandemia de coronavirus. La OMS rechazó las afirmaciones de Trump.

Según una resolución conjunta del Congreso estadounidense de 1948, Trump tuvo que notificar con un año de anticipación la salida del país de la OMS y debe pagar lo que Washington adeuda por el año fiscal actual de la organización.

Nerissa Cook, subsecretaria adjunta de estado de la Oficina de Asuntos de Organizaciones Internacionales del Departamento de Estado, dijo que Estados Unidos le debe actualmente a la OMS unos US$ 18 millones para el año fiscal 2019 y 62 millones de dólares para el año fiscal 2020.

"Esos (pagos) en conjunto están siendo reprogramados a la ONU para pagar la contribución regular", afirmó Cook, refiriéndose al dinero que Washington debe pagar a las Naciones Unidas en Nueva York.

18:00 El Gobierno de Alemania ha emitido este miércoles una alerta de viaje que afecta al conjunto de España, horas después de incorporar a la lista de zonas de riesgo a las Islas Canarias, la única autonomía española que hasta ahora se había librado de las advertencias que Berlín comenzó a aplicar a mediados de agosto.

Con este nuevo paso, el Ejecutivo de Angela Merkel insta a los ciudadanos alemanes a evitar "los viajes innecesarios y de turismo a España", tal como consta en la página web del Ministerio de Exteriores alemán.

La canciller ya recomendó a finales de agosto no viajar a las zonas de riesgo, después de que su gobierno pactase con las regiones un revisión de los protocolos aplicados a los viajeros que retornen desde los países incluidos en la lista. Los cambios entrarán en vigor en octubre.

En lugar de una realización masiva de pruebas, las autoridades alemanas son partidarias ahora de imponer cuarentenas a estos viajeros, de tal forma que no abandonen el aislamiento hasta que no hayan dado negativo en un test realizado al menos cinco días después de su entrada.

16:40 Francia ha vuelto a superar este miércoles el umbral de los 7.000 contagios de coronavirus, después de detectar en 24 horas 7.017 casos adicionales, lo que eleva a 293.024 los positivos de Covid-19 confirmados en territorio galo desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad tiene registrados 30.686 fallecimientos hasta la fecha, 26 más que el martes, mientras que hay más de 4.600 pacientes en hospitales, 446 de ellos en estado grave. Las autoridades tienen registrados 384 rebrotes activos de COVID-19 en distintos puntos del país.

El aumento de contagios de coronavirus detectado en Francia en estas últimas semanas ha llevado a la vecina Suiza a estudiar incluir al país en su lista de zonas de riesgo, lo que implicaría la imposición de cuarentenas. El ministro del Interior, Alain Berset, ha adelantado que se podría tomar una decisión en cuestión de días, según la agencia Bloomberg.

Las autoridades estiman que unos 332.000 franceses cruzan habitualmente la frontera para trabajar en Suiza, principalmente en la región de Ginebra.

14:00 Las autoridades sanitarias de Italia han informado este miércoles de la detección de 1.326 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, un repunte con respecto a las cifras de los últimos días y que eleva a 271.515 los contagios confirmados en el país transalpino desde el inicio de la pandemia.

La cifra de fallecidos, por su parte, ha aumentado a 35.497, seis más que el martes, mientras que 109 personas permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Lombardía, con 237 nuevos contagios, se mantiene como la región que más casos registra en un solo día, por delante de Veneto, que concentra 163.

Italia encara a nivel social la vuelta a las clases y, en el terreno político, el curso arranca con el debate abierto entre las distintas formaciones por las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Giuseppe Conte para contener la pandemia.

12:30 Cuando se cumplen seis meses desde la llegada de la pandemia al país, en un nuevo balance del Ministerio de Salud, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga, informó de 1.582 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos confirmados llega aun total 414.739.

Respecto a los fallecidos informó 23 nuevos, alcanzando un total de 11.344 muertes desde que se inició la pandemia.

Sobre los anuncios, se informó que desde el 07 de septiembre a las 05:00 horas pasan de cuarentena a "transición" las comunas de Recoleta , San Ramón, La Cisterna, La Granja, San Joaquín y San Miguel.

Fiestas Patrias

Además, el Gobierno, por medio de la subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, dio a conocer las medidas que regirán para las próximas Fiestas Patrias. En ese sentido, se señaló que entre el 17 y 20 de septiembre se implementará un cordón sanitario en: Valparaíso, Región Metropolitana, Gran Concepción y Temuco y Padre Las Casas.

Además, se prohíben las fondas y eventos de distintos tipos para las Fiestas Patria y el traslado interregional. Eso sí, se indicó que "se pueden visitar familiares hasta un máximo de 5 personas durante 18, 19 y 20 de septiembre.

12:00 El Ministerio de Salud de Portugal ha informado este miércoles de 390 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, una tasa de contagios superior a la de los últimos días y que implica una nueva ampliación en la cifra de casos activos, que asciende ya a 14.673.

La región Norte concentra 184 de los nuevos casos, por encima de los 168 registrados en Lisboa y Valle del Tajo. La parte septentrional es, además, la que más rebrotes acumula, con al menos 86, 17 más que en la capital portuguesa y las zonas aledañas.

En la región lisboeta, sin embargo, se han registrado las tres únicas muertes confirmadas desde el martes. En total, 1.827 personas han perdido la vida en Portugal víctimas de la COVID-19, mientras que la cifra de recuperados asciende a 42.333, según la televisión RTP.

10:00 El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que no propondrá alza en impuestos en el paquete económico que se enviará al Congreso la próxima semana. El mandatario confirmó también que enviará el paquete presupuestal 2021 el 8 de septiembre, como marca la ley.

09:12 La economía de Estados Unidos necesitará de un apoyo sostenido debido a que enfrenta una pérdida de impulso de la recuperación del mercado laboral, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Tom Barkin, en una entrevista con el diario Wall Street Journal.

Barkin dijo que la recuperación del mercado laboral ha sido más lenta de lo que él esperaba debido a que el coronavirus ha demostrado que es más duro de contener que lo previsto.

Los comentarios de Barkin se publicaron un día después de que la gobernadora de la Fed, Lael Brainard, dijo que el banco central deberá realizar nuevos esfuerzos "en los próximos meses" para ayudar a la economía a superar el impacto de la pandemia y cumplir la promesa de la Reserva Federal de fortalecer el mercado laboral y acelarar la inflación.

08:30 Las contrataciones del sector privado de Estados Unidos subieron menos de lo previsto en agosto, lo que sugiere que la recuperación del mercado laboral se estaría frenando mientras persiste la pandemia de Covid-19 y se desvanecen los efectos de los estímulos fiscales.

Las nóminas privadas aumentaron en 428 mil puestos el mes pasado, según un reporte del procesador de nóminas ADP publicado hoy. Economistas consultados por Reuters estimaban en promedio un alza de 950 mil.

Los datos de julio se revisaron para mostrar un incremento de 212 mil en vez del avance de 167 mil que se había informado inicialmente.

07:00 Carlos Estramadoyro, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú indicó a diario Gestión que no se puede abrir los vuelos internacionales mientras no hayan suficientes camas hospitalarias libres. Y es que, la preocupación del MTC es que se exponga a las personas que visitan el país que puede ser potenciales contagiados o contagiadores.

05:00 La Casa Blanca rechazó el martes las preocupaciones expresadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de que un alto cargo de la salud estadounidense dijera que podría aprobarse una vacuna contra el coronavirus sin completar todos los ensayos.

El diario The Washington Post informó de que la Administración del presidente Donald Trump no se unirá a un esfuerzo global para desarrollar, fabricar y distribuir una vacuna contra el coronavirus debido a la participación de la OMS.

Alrededor de 172 países están participando en el plan de la OMS para desarrollar la vacuna contra la enfermedad COVID-19 para asegurar un acceso equitativo a las vacunas, según dijo la organización recientemente.

"Estados Unidos continuará comprometiéndose con nuestros socios internacionales para asegurarnos de que derrotamos este virus, pero no nos veremos limitados por organizaciones multilaterales influenciadas por la corrupta Organización Mundial de la Salud y China", dijo el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere en un comunicado.

02:00 Más de 25,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 855.590​ han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 autoridades mexicanas reportaron 6.476 nuevos infectados de coronavirus las últimas 24 horas, elevando la cifra total de casos a 606.036, con lo que el país latinoamericano se mantiene como el octavo con más contagios en el mundo.

El brote, que ha generado la crisis económica más profunda en casi un siglo en México, dejaba además 65.241 muertes conocidas en la nación, 827 más que en la víspera.

MARTES 1 DE SEPTIEMBRE

19:50 En el día 166 de la cuarentena, Argentina registró 10.504 nuevos positivos para coronavirus, con lo que el total de infectados asciende a 428.239. Además, informó 259 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas.

La cifra supone un aumento respecto de los 9.309 casos informados el lunes y se acerca al récord de la semana pasada, cuando se reportaron 11.717 positivos, el mayor número hasta el momento desde el primer caso reportado el 3 de marzo pasado.

18:05 El transporte aéreo volvió a operar este martes rutas nacionales en Colombia después de más de cinco meses de paralización por la pandemia de coronavirus, medida que las autoridades esperan que contribuya a reactivar al sector turístico.

En los aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y otras ciudades del país, aviones de Avianca, Latam, Viva Air y Satena, entre otras aerolíneas, alzaron vuelo con miles de viajeros.

16:00 El Gobierno de Estados Unidos enviará una "abrumadora mayoría" de las pruebas rápidas de COVID-19 que compró a Abbott Laboratories la semana pasada a gobernadores y territorios para apoyar la reapertura de escuelas y otras tareas críticas, dijo un funcionario en conferencia de prensa.

Otras prioridades para las pruebas recientemente adquiridas incluyen guarderías, socorristas e "infraestructura crítica", dijo el almirante Brett Giroir, subsecretario de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

El gobierno compró 150 millones de pruebas rápidas de antígenos de Abbott para COVID-19 en un acuerdo por alrededor de 750 millones de dólares.

Las pruebas portátiles pueden entregar resultados en 15 minutos y se venderán en 5 dólares. No requieren equipo adicional y pueden usar un hisopo nasal menos invasivo que las pruebas de laboratorio tradicionales.

14:00 El Ministerio de Sanidad británico ha informado este martes de 1.295 nuevos casos de COVID-19, un descenso con respecto a los datos de estos últimos días pero que sitúa a Reino Unido por encima de los 337.000 contagios desde el inicio de la pandemia --solo por detrás de España en Europa--.

En concreto, las autoridades tienen registrados 337.168 casos, de los cuales 41.504 corresponden a personas fallecidas, tres más que el martes. La cifra de víctimas mortales, sin embargo, asciende a 57.200 si se tienen en cuenta los certificados de defunción donde se alude a la COVID-19, según la BBC.

El último balance coincide con la reapertura de escuelas en Inglaterra y Gales, en el marco de una progresiva vuelta a la normalidad que implicará también una vuelta gradual a los entornos laborales, alentada incluso desde el propio Gobierno de Boris Johnson.

13:00 La firma italiana de bioteclogía Dompe dijo que había recibido permiso de los reguladores médicos de Brasil para iniciar ensayos de fase II en humanos de uno de sus productos desarrollados para pacientes con trasplantes de órganos para el tratamiento de pacientes con COVID-19 severo.

El ensayo clínico de Fase II tiene como objetivo evaluar la eficacia y seguridad del Reparixin de Dompe en pacientes adultos hospitalizados con COVID-19 grave y registrará a 48 pacientes, dijo la compañía privada en un comunicado el martes.

El estudio, autorizado en mayo por la agencia italiana de medicamentos, involucra al menos 10 centros en los estados brasileños de Sao Paulo, Bahía, Minas Gerais, Santa Catarina y el Distrito Federal, dijo Dompe.

La compañía planea expandir el estudio en la etapa de Fase III a Estados Unidos, en donde inscribirá a 111 pacientes.

12:00 Italia ha sobrepasado este martes el umbral de los 270.000 casos confirmados de COVID-19, después de registrar en las últimas 24 horas 978 contagios adicionales del nuevo coronavirus, según datos del Ministerio de Salud.

Con esta nueva actualización, ya son 270.189 los casos registrados en territorio italiano, mientras que 35.491 enfermos han perdido la vida, 978 más que el lunes. La cifra de casos activos ronda actualmente los 26.750, de los cuales 107 permanecen en unidades de cuidados intensivos.

La región de Lombardía ha registrado el mayor número de contagios en estas últimas 24 horas al concentrar 242 de los nuevos casos.

El país registró a finales de agosto sus peores datos desde principios de mayo, con tasas de contagio que oscilaban entre los 1.300 y los 1.400 casos, pero con los datos de este martes encadena dos días consecutivos con cifras al millar.

11:00 El Ministerio de Salud informó este martes que los nuevos casos de coronavirus en el país fueron de 1.415 en las últimas 24 horas, de los cuales 926 presentaron síntomas. Con esto, la cifra total de contagios en el país asciende a 413.145, de los cuales 16.034 son casos activos.

Sobre los fallecidos, el Gobierno reportó 32 nuevos inscritos, por lo que el total de muertos a causa de la pandemia llega a 11.321.

09:23 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo hoy que extendió la asistencia financiera para ayudar a compensar el daño económico del coronavirus hasta fines de año, en un monto de 300 reales al mes (US$ 55,63), por debajo de los 600 reales iniciales.

09:11 El sector manufacturero de Brasil se fortaleció a un ritmo récord en agosto, según un sondeo a gerentes de compra publicado hoy, extendiendo una recuperación sólida de la crisis del Covid-19, con un salto en los nuevos pedidos a nuevos máximos y con el empleo en un peak de 10 años.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de IHS Markit saltó a 64,7 en agosto. En julio, la medición llegó a 58,2, el nivel más alto desde febrero de 2006, cuando se empezó a compilar el índice.

08:48 El Aeropuerto internacional La Aurora en Ciudad de Guatemala reabrirá a vuelos comerciales a partir del 18 de septiembre tras haber sido cerrado hace más de cinco meses por la pandemia de coronavirus, informó hoy el gobierno.

Las autoridades guatemaltecas dijeron que la terminal se reabrirá bajo estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios. Guatemala acumula 74.074 casos conocidos de coronavirus y 2.760 muertes relacionadas con Covid-19.

08:15 La economía de Brasil se contrajo un 9,7% en el segundo trimestre de 2020, informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), ya que la paralización de negocios y actividades por la pandemia desataron la caída trimestral más acentuada de la que se tenga registro.

El declive del Producto Interno Bruto respecto al trimestre previo fue levemente más acentuado que los pronósticos de analistas consultados por Reuters de una caída de 9,4%. La contracción interanual de 11,4% también marcó un récord, y fue mayor al descenso previsto de 10,7%.

08:00 Las escuelas en Inglaterra y Gales finalmente reabrieron este martes para todos los estudiantes después de que la pandemia de Covid-19 forzara a su cierre, provocando la cancelación de exámenes y sumiendo en el caos la vida de los estudiantes.

El primer ministro británico, Boris Johnson, había prometido que las escuelas volverían a funcionar antes de las vacaciones de verano, pero se vio obligado a ceder en sus planes, lo que generó críticas sobre cómo su gobierno ha manejado la educación durante la crisis.

El Departamento de Educación dijo que se implementará un "sistema de controles" para mantener seguros a los alumnos y maestros, manteniendo el distanciamiento social siempre que sea posible.

"No subestimo lo desafiantes que han sido los últimos meses, pero sé lo importante que es para los niños volver a las escuelas, no solo por su educación sino también por su desarrollo y bienestar", dijo el ministro de Educación, Gavin Williamson, quien también ha sido muy cuestionado.

07:30 El regulador de aviación de China dijo el martes que eliminaría el límite del 75% al coeficiente de ocupación para algunos vuelos internacionales si ningún pasajero que llega da positivo en el test de coronavirus en tres semanas.

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) reiteró su normativa actual, según la cual el coeficiente de ocupación (también denominado "factor de carga" en el sector) se mantendría en el 75% para los vuelos internacionales procedentes de zonas de alto riesgo, ya que China ha experimentado un aumento de las infecciones importadas a través de los viajes aéreos.

07:15 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este martes que el aumento de los casos de coronavirus este verano está relacionados con un "relajamiento por parte de la ciudadanía de los niveles de protección y emergencia sanitaria" y también ha armado que "preocupa el estado de la salud pública y de la evolución de la epidemia en Madrid".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sánchez se ha remitido a "lo obvio", que los seres humanos son los que actúan "como muros o como vectores de la propagación del virus" y que en las primera semanas después del estado de alarma hubo casos entre lostrabajadores del campo (el colectivo de temporeros) y el ocio nocturno.

07.00 La actividad manufacturera de la zona euro se mantuvo en la senda de la recuperación el mes pasado, según una encuesta publicada el martes, pero los directivos de las fábricas se mostraron cautelosos a la hora de invertir y contratar trabajadores al mantenerse la amenaza de la pandemia de coronavirus.

La producción manufacturera, que no sufrió un declive tan fuerte como la industria de servicios durante el punto álgido de la pandemia, aumentó por segundo mes consecutivo.

El Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero de IHS Markit bajó a 51,7 desde el nivel de 51,8 de julio, en consonancia con la cifra provisional publicada anteriormente, y cómodamente por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

06:30 El número de desempleados disminuyó en Alemania por segundo mes consecutivo en agosto, según mostró un informe publicado el martes, lo que sugiere que el mercado laboral de la mayor economía de Europa se está recuperando después de haber sufrido el duro impacto de la crisis del coronavirus.

La oficina de trabajo dijo que el número de personas sin trabajo se redujo en 9.000 en términos desestacionalizados, hasta 2,915 millones. La tasa de desempleo se mantuvo en un 6,4%, sin cambios con respecto al mes anterior, en cifras corregidas de efecto calendario.

Los analistas pronosticaban que no hubiera variación ni en la cifra de desempleados ni en la tasa de desempleo.

06:00 La economía de la zona euro ha experimentado una fuerte recuperación en el tercer trimestre, a pesar de que los últimos datos macroeconómicos han sido menos favorables, dijo el martes el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.

"En el tercer trimestre ha habido un aumento significativo de la actividad económica. Los datos de julio fueron muy fuertes y en agosto ha habido una cierta pérdida de intensidad", dijo De Guindos en unas jornadas financieras.

El vicepresidente del BCE también dijo que prevé que los próximos datos de inflación del bloque sigan disminuyendo a corto plazo, aunque anticipa "alguna clase" de rebote en 2021.

02:00 Más de 25,5 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 849.461​ han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 Con los 9.309 casos de coronavirus de este lunes Argentina se metió finalmente entre los diez países con más contagios del mundo, con un total de 417.735 casos positivos, superando a Chile, justo un día después del cruce inesperado entre el presidente Alberto Fernández con el ministro de Salud de ese país, Enrique Paris.

LUNES 31 DE AGOSTO

18:20 Brasil informó el martes 553 nuevas muertes producto del Covid-19, lo que eleva el total de decesos en el país debido a la enfermedad a 121.381, según datos del Ministerio de Salud.

El segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo detrás de Estados Unidos también notificó 45.961 nuevos casos, para alcanzar un total de 3.908.272 infecciones confirmadas.

La cifra diaria de casos fue atípicamente alta para un lunes, ya que los números suelen ser más bajos en el día en función de un retraso en las confirmaciones de las pruebas los fines de semana.

Datos y autoridades del ministerio han apuntado a una tendencia a la baja en los números del coronavirus en el país. En la última semana epidemiológica, cerrada el sábado, Brasil registró la menor cifra de casos en poco más de un mes, además de la manor cantidad de muertos desde mediados de mayo.

16:48 El gobierno alemán espera que las consecuencias económicas del coronavirus sean menores de lo esperado este año, según una persona familiarizada con los pronósticos actualizados que publicarán mañana el ministro de Economía, Peter Altmaier.

La coalición gobernante de la canciller Angela Merkel predijo en abril que la economía se contraería un 6,3% en 2020, su peor recesión desde que la nación comenzó una recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, antes de recuperarse con un crecimiento del 5,2% el próximo año.

La actividad en la mayor economía de Europa ha experimentado un fuerte repunte después de colapsar en el segundo trimestre, y las empresas alemanas se volvieron un poco más optimistas este mes de que la economía continuará en su largo camino hacia la recuperación.

15:50 La autorización de emergencia de las vacunas Covid-19 requiere "mucha seriedad y reflexión", dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud después de que Estados Unidos anunció que estaba considerando la posibilidad de acelerar el proceso de autorización de los medicamentos.

Aunque todos los países tienen derecho a aprobar medicamentos sin completar íntegramente los ensayos, "no es algo que se haga a la ligera", dijo en una conferencia de prensa la científica jefe de la OMS, Soumya Swaminathan.

El jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) declaró que estaría dispuesto a evitar el proceso de aprobación normal para autorizar una vacuna COVID-19 siempre que los funcionarios estuvieran convencidos de que los beneficios superan los riesgos.

Rusia ya otorgó la aprobación regulatoria a una vacuna COVID-19 este mes después de menos de dos meses de pruebas en humanos, lo que llevó a algunos expertos occidentales a cuestionar su seguridad y eficacia.

El enfoque preferido de la OMS sería tener un conjunto completo de datos que podrían usarse para la precalificación de vacunas, según Swaminathan. Luego, la OMS consideraría la eficacia y seguridad de cada fármaco caso por caso, agregó.

14:00 Unos 25,31​ millones de casos de coronavírus fueron confirmados en el mundo hasta el lunes y 846.557​ personas murieron, según un recuento de Reuters. Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con 6.009.917​ y 183.141 muertes. Los otros países con más contagios confirmados son Brasil, India y Rusia.

13:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) llama a los países a perseverar con las restricciones para contener el COVID-19, dijo el lunes el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus, y afirmó que las aperturas de actividades sin control del virus serían "una receta para el desastre".

Tedros reconoció que muchas personas se están cansando de las restricciones y quieren volver a la normalidad después de ocho meses en que el nuevo coronavirus se estuvo propagando por el mundo.

"Queremos ver a los niños volviendo a clases y a las personas regresando a sus lugares de trabajo, pero tenemos que hacerlo de forma segura", sostuvo Tedros en una conferencia de prensa.

"Ningún país puede pretender que la pandemia simplemente se ha terminado", sostuvo. "La realidad es que el virus se propaga rápidamente. Una apertura sin control es la receta para el desastre".

11:10 De acuerdo a las cifras entregadas esta mañana por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han reportado 1.753 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.177 fueron diagnosticados al presentar síntomas. Con esto, la cifra total de contagiados desde que el virus llegó al país asciende a 411.726, de los cuales 16.558 permanecen activos con el virus.

El Minsal además informó que se reportaron 45 fallecidos inscritos en la última jornada, por lo que el total de muertos sube a 11.289 en el territorio nacional.

09:56 Hong Kong reanudará las clases presenciales en las escuelas a partir del 23 de septiembre, ya que las autoridades del núcleo financiero asiático apuntan a eliminar las estrictas restricciones al coronavirus, que mantuvieron a unos 900 mil estudiantes trabajando en casa durante más de cuatro meses.

El secretario de Educación de la ciudad, Kevin Yeung, dijo que el regreso sería escalonado y los grados 1, 5 y 6 se reanudarían para las escuelas secundarias, escuelas primarias y jardines infantiles superiores el 23 de septiembre, mientras que los otros cursos abrirían el 29 de septiembre.

El gobierno de la ciudad había dicho a principios de agosto que las clases presenciales se suspenderían indefinidamente, mientras la región administrativa especial china luchaba por controlar una tercera ola del coronavirus.

La reversión en la política se produce cuando los nuevos casos diarios cayeron sustancialmente a números entre uno y dos dígitos, bajo los tres dígitos de unas semanas antes. El gobierno chino también está ofreciendo pruebas masivas de coronavirus para todos los residentes de Hong Kong a partir de esta semana.

Las escuelas en la antigua colonia británica han estado cerradas, en su mayoría desde enero, y muchas han pasado al aprendizaje en línea. El cambio a las clases por internet ha frustrado a profesores, padres y estudiantes y ha exacerbado la brecha de aprendizaje entre los que cuentan con una conexión y los que no la tienen.

09:39 La economía mexicana recuperó en agosto al menos 90 mil empleos formales de los más de un millón de puestos de trabajo perdidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario señaló en su conferencia de prensa diaria que los nuevos contratos laborales muestran que su estrategia contra la crisis "ha funcionado", cinco días después de que el banco central de México estimara que la economía nacional se contraerá en hasta un 12,8% en 2020.

"En agosto, si salen bien los datos de estos días que nos faltan (...) ya tenemos 90 mil (empleos) recuperados. Espero que sean 100 mil, de un millón perdidos" entre marzo y julio, dijo. El gobernante reconoció, sin embargo, que el país atraviesa la peor crisis económica desde 1932.

México tenía 20,5 millones trabajadores formales antes de que el gobierno dictara varias medidas de confinamiento social entre marzo y junio por la pandemia. Pese a flexibilizarlas desde entonces, se estima que en el sector informal se destruyeron más de 10 millones de empleos.

09:16 Más del 90% de los países han visto los servicios de salud ordinarios interrumpidos por la pandemia de Covid-19, lo que pone a los avances en la atención médica logrados durante décadas vulnerables a desaparecer en un corto período, mostró una encuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El organismo con sede en Ginebra ha advertido con frecuencia sobre otros programas vitales que se han visto afectados por la pandemia y ha enviado consejos de mitigación a los países, pero la encuesta arrojó los primeros datos de la OMS hasta ahora sobre la escala de las interrupciones.

"El impacto de la pandemia del Covid-19 en los servicios de salud esenciales es una fuente de gran preocupación", dijo el organismo un informe sobre el estudio publicado hoy. "Los principales avances en salud logrados en las últimas dos décadas pueden desaparecer en un corto período de tiempo (...)".

La encuesta incluye respuestas de mayo a julio de más de 100 países. Entre los servicios más afectados se encuentran las inmunizaciones de rutina (70%), la planificación familiar (68%) y el diagnóstico y tratamiento del cáncer (55%), mientras que los servicios de emergencia se vieron perturbados en casi una cuarta parte de los países que respondieron.

08:59 El ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, dijo que en noviembre y diciembre de este año comenzarán las vacunaciones masivas contra el Covid-19 para grupos de alto riesgo, según reportes de agencias de noticias locales.

Rusia se convirtió este mes en el primer país del mundo en otorgar aprobación regulatoria a una vacuna contra el Covid-19 apenas dos meses después de haber iniciado los ensayos clínicos en humanos, generando cuestionamientos de expertos de la comunidad internacional sobre la seguridad y eficacia de la terapia.

08:12 La economía de la India se contrajo en la mayor cantidad registrada en el último trimestre, ya que el mayor bloqueo del mundo para detener la pandemia de coronavirus paralizó industrias clave y dejó sin trabajo a millones de personas.

El Producto Interno Bruto (PIB) se redujo un 23,9% en los tres meses hasta junio respecto al año anterior, dijo el Ministerio de Estadísticas en un informe hoy. Esa es la caída más pronunciada desde que la nación comenzó a publicar cifras trimestrales en 1996, y fue peor que cualquiera de las principales economías asiáticas rastreadas por Bloomberg. La estimación media en una encuesta de economistas fue de una contracción del 18%.

07:30 La confianza de Sanofi en sus candidatas a vacuna contra el coronavirus ha aumentado y el fabricante de medicamentos francés ya se prepara para comenzar los ensayos clínicos, dijo su director ejecutivo a Reuters.

La compañía está trabajando en dos de las más de 150 vacunas potenciales que en estos momentos se desarrollan en todo el mundo para hacer frente a la pandemia de Covid-19, que se ha cobrado más de 831.000 vidas y ha provocado un colapso económico.

Una de las candidatas de Sanofi utilizará un co-adyuvante fabricado por la empresa británica GlaxoSmithKline (GSK) para aumentar su eficacia. Este potencial antídoto se fabricará sobre una base ya existente encargada de desarrollar vacunas para el tratamiento de la gripe.

La otra, desarrollada por la compañía estadounidense Translate Bio, se sirve de una tecnología diferente conocida como ARNm.

"Los primeros datos dicen que vamos por buen camino y que tenemos una vacuna", indicó Paul Hudson en una entrevista el viernes, refiriéndose a la vacuna que se está desarrollando con GSK y que estará lista para comenzar los ensayos clínicos el próximo mes.

06:30 La economía de Italia se contrajo un 12,8% en el segundo trimestre con respecto a los tres meses anteriores, según dijo el lunes el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat) tras una revisión del dato, la caída más pronunciada del PIB desde que hay registros, causada por la crisis del coronavirus.

El descenso fue revisado a la baja, pues el ISTAT había estimado originalmente que el PIB cayó un 12,4% en el segundo trimestre.

En términos interanuales, el PIB del período abril-junio cedió un 17,7% tras ser también revisado a la baja, frente al descenso del 17,3% estimado por el ISTAT el pasado 31 de julio.

06:00 La economía española ha estado creciendo a un ritmo superior al 10% en lo que va del tercer trimestre, tras una caída récord en el trimestre anterior debido al impacto de la pandemia del coronavirus, dijo este lunes la ministra de Economía, Nadia Calviño.

La titular de Economía también dijo que el mercado laboral ya ha comenzado a recuperarse.

"Con toda la cautela y la prudencia podemos esperar crecimientos superiores al 10% en el tercer trimeste del año", dijo Calviño en un evento financiero.

03:00 El ayuntamiento de París dijo el lunes que intentará ofrecer pruebas gratuitas de cOVID-19 en los 20 distritos (arrondissements) de la capital, mientras las autoridades luchan contra las señales de un resurgimiento del virus en Francia.

La alcaldía de París añadió en un comunicado que a partir del lunes, habrá tres laboratorios permanentes establecidos para realizar pruebas gratuitas de Covid-19, así como otros dos laboratorios móviles que recorrerán la capital.

02:00 El porcentaje de empresas alemanas que han implementado jornadas de trabajo parciales disminuyó a un 37% en agosto de el 42% en julio, según una encuesta del instituto económico alemán Ifo publicada el lunes.

El horario de trabajo reducido, también conocido como "kurzarbeit", permite a los empresarios transferir a sus empleados a un trabajo con menos horas o incluso ninguna durante un período de recesión.

00:00 Más de 25,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 842.633​ han muerto, según un recuento de Reuters.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

20:50 Perú considera una emisión de bonos hasta por 40.000 millones de soles (unos US$11.560 millones) en 2021, casi cuatro veces más de lo previsto para este año, en busca de financiar necesidades fiscales en medio de una profunda crisis económica y el rebrote del coronavirus, dijo el domingo el Gobierno.

El monto de bonos toma en cuenta un tipo de cambio promedio de 3,46 soles por dólar calculado para el próximo año; y la emisión sería en la plaza interna, aunque dependiendo de las condiciones del mercado podría ser también externa, precisó el proyecto de endeudamiento público de 2021 enviado al Congreso.

La economía de Perú, el segundo mayor productor mundial de cobre, se contraería este año un 12%, el que sería su peor desempeño en tres décadas según cálculos oficiales, pero prevé un rebote del 10% en 2021 debido a una recuperación del consumo interno y de la inversión pública y privada.

19:55 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo 30 de agosto retomar el confinamiento reforzado, vigente desde mediados de marzo para frenar el avance de la pandemia de Covid-19, por una semana en todo el país, en medio de una escalada de contagios.

"¡Todos a prepararnos para siete días de cuarentena verdaderamente radical!", expresó el mandatario socialista en un pase telefónico transmitido por la televisora gubernamental.

Venezuela acumula 45,868 casos confirmados y 381 fallecidos por el nuevo coronavirus, según cifras oficiales, en medio de una aceleración de contagios en este país de 30 millones de habitantes.

El balance oficial, sin embargo, es cuestionado por la oposición y organizaciones como Human Rights Watch por considerar que la situación es mucho peor, detalló AFP.

18:30 Colombia volvió a registrar 300 muertes por cuenta del Covid-19, según lo informó el Ministerio de Salud. Con esta cifra de hoy ya son 19.364 los fallecidos en total en el país desde que comenzó la pandemia.

En cuanto al total de casos, hoy se registraron 8.024 nuevos casos con lo que el país superó los 600.000. Puntualmente, el total de casos asciende a 607.938, de los cuales hay 136.702 casos activos.

El total de los pacientes recuperados asciende a 450.621.

18:10 El grupo agroquímico alemán Bayer admitió que varios "obstáculos" le impedían cerrar los miles de litigios sobre el glifosato en Estados Unidos, después de que un juez estadounidense manifestara nuevas reservas sobre el acuerdo propuesto.

El gigante alemán había anunciado a finales de junio un acuerdo de entre US$ 10.000 millones y US$ 11.000 millones para solucionar más de 125.000 demandas solamente en Estados Unidos, en particular relacionadas con Round'Up, herbicida a base de glifosato que es comercializado por su subsidiaria Monsanto.

Pero un juez de distrito de California, Vince Chhabria, expresó importantes reservas sobre su validez, lo que obligó a Bayer a dar marcha atrás sobre una parte del acuerdo con implicaciones en futuros casos, reportó AFP.

La propuesta del grupo de crear un comité científico independiente, que decidiría en lugar de jueces y jurados en futuros juicios, no convenció.

El jueves, el juez Chhabria reiteró estas reservas y declaró en una vista pública sobre el caso que sospechaba que Bayer "manipulaba" el acuerdo desde junio, según la agencia Bloomberg.

17:30 Venezuela participará en la fase 3 para el desarrollo de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, desarrollada en Rusia, informó este domingo Nicolás Maduro.

"Venezuela se incorpora a la vacuna rusa, en los próximos días pediremos los voluntarios que hacen falta para ponerse la vacuna y participar por Venezuela en la fase 3 del Sputnik V", dijo Maduro en una conexión telefónica con la comisión presidencial para la Covid-19.

La decisión, según detalló, fue tomada tras una "reunión importante" entre el ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, y "la comisión de científicos rusos que está llevando adelante la vacuna Sputnik V".

Maduro subrayó que también están "articulados" con las vacunas que están siendo desarrolladas en China y la Soberana 01, de Cuba.

16:45 United Airlines dijo el domingo que eliminará permanente y con efecto inmediato los cobros por cambios de pasajes aéreos en Estados Unidos, en el más reciente esfuerzo por estimular las reservas de viajes que se desplomaron producto del coronavirus.

La compañía con sede en Chicago está entre las grandes aerolíneas de Estados Unidos que implementaron exenciones temporales a las tarifas por cambio de pasaje este año, a fin de darles a los pasajeros más flexibilidad en sus planes, en vista de la incertidumbre que rodea a la pandemia.

Ahora la convertirá en su política estándar para todos los pasajes, ya sean de cabinas económicas o premium, y la medida se aplicará además a todos los vuelos que se hayan reservado hasta fines de este año. El cobro estándar por cambio, aplicado a los pasajeros que piden reagendar sus vuelos, llegaba a 200 dólares para los casos de viajes nacionales.

En otra medida, a contar del 1 de enero United Airlines permitirá a sus pasajeros entrar en una lista de espera para viajar gratis en un vuelo diferente el mismo día con igual itinerario de salida y llegada, si los asientos están disponibles.

16:00 Los centros de esquí de Santiago de Chile lograron abrir casi al final de la temporada invernal bajo estrictas medidas sanitarias por el coronavirus y con abundante nieve, a diferencia del año pasado cuando apenas nevó.

Las estaciones de esquí El Colorado y Farellones, en la cordillera de Los Andes, a unos 74 km al este de Santiago, abrieron sus puertas hace diez días tras ser autorizadas conforme los casos de coronavirus lograron ser estabilizados y se levantó la cuarentena en algunas comunas capitalinas.

"Esto ha sido un proceso súper largo. Esta es una temporada que nos tocó con muchísima nieve y que nos hubiese gustado abrir antes, pero por la pandemia mundial, que también es un tema local, esto no se ha podido", dijo a AFP José Pablo García, director comercial de El Colorado y Farellones.

15:55 Cuatro de los cinco bancos estatales más grandes de China dijeron que han aumentado sus provisiones contra deudas incobrables para prepararse para pérdidas futuras debido al impacto de la pandemia mundial de coronavirus.

Pero los cinco informaron sus mayores caídas de ganancias en al menos una década y un aumento en los préstamos morosos cuando anunciaron sus resultados semestrales el domingo y la semana pasada.

El Agricultural Bank of China Ltd (AgBank) dijo el domingo, al presentar sus resultados de mitad de año, que "se espera que el impacto rezagado de la epidemia y el riesgo de incertidumbre se transmitan aún más a la industria bancaria".

El China Construction Bank Corp (CCB) , el segundo mayor prestamista del país por activos, sostuvo que planea evaluar los riesgos crediticios y aumentar las provisiones, al igual que Bank of China Ltd (BoC), que dijo lo mismo.

El Bank of Communications Co Ltd , en tanto, informó el viernes que había reforzado "las provisiones para contrarrestar el impacto futuro de la pandemia".

15:50 La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a cargo del primer ministro, Walter Martos, inicia este domingo una campaña de comunicación denominada: "El COVID no mata solo. No seamos cómplices", para luchar contra la pandemia en el Perú.

Con esta iniciativa se busca generar impacto en la ciudadanía a través de mensajes duros y directos, a fin de lograr un cambio en el comportamiento de los peruanos y evitar que se conviertan en vehículos que esparcen el nuevo coronavirus.

El presidente Martín Vizcarra aseguró que esta nueva campaña de comunicación está dirigida a la ciudadanía que aún actúa con irresponsabilidad frente a las medidas dictadas por el Gobierno para enfrentar la pandemia. mensajes duros y directos, a fin de lograr un cambio en el comportamiento de los peruanos y evitar que se conviertan en vehículos que esparcen el nuevo coronavirus.

Asimismo, aseguró que el Perú está en la etapa final de la pandemia. "Estoy seguro que estamos en la etapa final (de la pandemia), que poco a poco este tema se va a controlar. Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible como Gobierno", afirmó.

14:15 La aerolínea mexicana Interjet dijo el domingo que durante septiembre reactivará al menos tres de las rutas que había suspendido por las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus y que abrirá otras seis nuevas.

La compañía detalló en un comunicado que reabrirá los vuelos entre Ciudad de México y otros dos destinos: Ciudad Juárez, en el estado Chihuahua, y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Además, reactivará la ruta entre la ciudad norteña Monterrey y Cancún.

Por otro lado, dijo que incorporará nuevos mercados que incluyen las rutas Chihuahua-Tijuana, Guadalajara-Hermosillo, Hermosillo-Tijuana, Ciudad Juárez-Monterrey, Monterrey-Chihuahua y Mérida-Tuxtla Gutiérrez.

13:40 En un nuevo balance televisado, el Ministerio de Salud indicó que se registraron en el país 1.966 casos nuevos de Covid-19, de los cuales 1.277 casos con síntomas y 616 casos asintomáticos, y 73 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así cifra total de personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en el país alcanza a las 409.974. De ese total, 16.146 pacientes se encuentran en etapa activa del virus. Los casos recuperados son 382.584 que corresponde al 94% de las personas que han padecido el virus.

El total de fallecidos inscritos en las últimas 24 horas, según información entregada por el

Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), alcanza 11.244 en total, tras registrar 63 nuevos fallecidos.

En los anuncios de hoy, el ministro de Salud, Enrique Paris informó las comunas que entran en cuarentena, o avanzan el Fase 2 (Transición) o 3 (Preparación).

Entran en Cuarentena desde el 2 de septiembre a las 05:00 horas:

- Santa Cruz

- Chillán Viejo y Chillán

- Hualqui

Pasa a Transición desde el 2 de septiembre a las 05:00 horas:

- Rengo

Pasan a Preparación, desde el 2 de septiembre a las 05:00 horas:

- Los Andes

- San Felipe

- San José de Maipo

- Providencia

- Las Condes

- Ñuñoa

- Vitacura

13:05 Por medio de un comunicado publicado en la página de la Superintendencia Financiera, Avianca se pronunció frente al anuncio de ayer del Gobierno Nacional que entraría a participar en la reestructuración de la aerolínea con un préstamo de hasta US$370 millones a un plazo de 18 meses, tras la aprobación del Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome).

"Estamos complacidos con el anuncio del Gobierno de la República de Colombia sobre su participación en la financiación DIP de la Compañía y expresamos nuestro agradecimiento por la confianza y el apoyo que este crédito demuestra", se lee en el comunicado.

El paquete total de financiamiento que requiere la aerolínea asciende a US$2.000 millones. Parte de este total se alcanzará mediante la financiación bajo el modelo DIP (debtor-in-possession o deudor en posesión), el cual constará de dos tramos que sumarán aproximadamente US$1.200 millones de nuevos fondos.

12:45 El gigante petrolero saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, ha descubierto dos nuevos campos de petróleo y gas en el norte de Arabia Saudí, anunció este domingo el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en declaraciones recogidas por la agencia estatal SPA.

El titular de Energía dijo que el campo petrolífero descubierto está en Abraq al Toloul, ubicado en la parte septentrional del país, fluye a una media de 3.189 barriles diarios (bd), además de 1,1 millones de pies cúbicos (unos 32.000 metros cúbicos) de gas natural diarios.

Asimismo, el ministro apuntó a SPA que el gas natural de este nuevo yacimiento procede de la reserva de Qawara y nutre a Abraq al Toloul con 2,4 millones de pies cúbicos al día de gas natural (unos 68.000 metros cúbicos) y 49 barrilles diarios de crudo condensado.

El otro descubrimiento, el campo de Hadat al Hajrah, situado en la región de noroccidental de Al Yof, fluye a una tasa diaria de 1.944 barriles diarios de crudo, además de 16 millones de pies cúbicos de gas natural (unos 453.000 metros cúbicos) diarios.

10:45 Hostelería de España y su organización territorial de Madrid han convocado una concentración en Madrid para el próximo 9 de septiembre con el fin de protestar por las últimas restricciones de apertura del ocio nocturno decretadas por las comunidades autónomas, para evitar la propagación del Covid-19.

Los hosteleros se concentrarán en la plaza de Cibeles para sensibilizar a la ciudadanía y protestar ante la situación que está viviendo su sector, según explican en un comunicado, replicado por Expansión.

Los hosteleros han presentado recursos en las comunidades autónomas centrados en "los graves daños económicos" que aseguran que les provocan medidas como los adelantos horarios de cierre, y exigen medidas compensatorias.

"Las medidas adoptadas son extremas frente a un sector que no es el principal responsable de la propagación del virus, por más que existan casos aislados de incumplimiento que gozan de amplia difusión en redes sociales y medios de comunicación", señala Hostelería de España.

08:30 La pandemia de nuevo coronavirus (Covid-19) ha provocado al menos 843.149 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este domingo a las 11H00 GMT en base a fuentes oficiales.

Desde el comienzo de la epidemia más de 25.055.620 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 16.178.500 se recuperaron, según las autoridades.

Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en gran cantidad de países pobres la capacidad de testeo es limitada.

SÁBADO 30 DE AGOSTO

19:35 En México, hasta este 29 de agosto, se han contagiado de coronavirus 591.712 personas, además de que han fallecido 63.819.

Ello representa el reporte de 5.974 casos más de contagios respecto de los datos del viernes, así como de 673 personas más que perdieron la vida.

Al hacer referencia sobre la información de un probable caso de reinfección en el país, las autoridades de Salud federal explicaron que ello fue reportado en la víspera por el doctor Constantino López Macías, y que hasta este sábado el caso se encuentra bajo investigación y aún no se puede confirmar, reportó El Economista.

18:45 El Gobierno de Colombia anunció su participación en el proceso de reestructuración de Avianca que se lleva a cabo en Estados Unidos; lo anterior pues buscan "garantizar la prestación del servicio, la conectividad aérea de los colombianos y la actividad económica general", especifican.

Se trata de un crédito por hasta US$ 370 millones en una transacción de 18 meses que corresponde al estimado de duración del proceso de reestructuración de la compañía aérea.

El diario La República conoció que los artífices de este acuerdo fueron Luigi Echeverry y Juan Emilio Posada, el consejero presidencial de Gestión y Cumplimiento.

"El Comité́ de administración del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), en el marco de la política para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo, autorizó en su sesión del día de hoy, la participación de la Nación en la reestructuración de Avianca, mediante el financiamiento de hasta US$370 millones dentro del proceso que sigue la empresa bajo el Capítulo 11 del Bankruptcy Code de los Estados Unidos", espeficó el Comité de Administración del Fondo de Mitigación del Gobierno Nacional en el que se comunica de la decisión gubernamental.

17:35 Costa Rica solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciar las negociaciones para obtener asistencia financiera por unos US$ 1.750 millones para enfrentar la fuerte caída en su economía y en sus ingresos fiscales por la epidemia de coronavirus.

El presidente del banco central del país centroamericano, Rodrigo Cubero, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, enviaron una carta al organismo internacional para iniciar las pláticas sobre el instrumento de apoyo, que tendría un plazo de tres años, según un comunicado oficial revelado el sábado.

Según datos del banco central, la economía costarricense se contraería un 5% este año, mientras que el déficit fiscal subiría a un 9% del PIB y la deuda del gobierno central alcanzaría casi un 70% de su economía, señaló el documento.

El presidente Carlos Alvarado había anunciado a mediados de julio que buscaría la asistencia del FMI y adelantó que era probable que se obtuviera la ayuda a cambio de un programa de ajustes en su economía, lo que provocó críticas de opositores.

VIERNES 28 DE AGOSTO

18:30 El presidente francés, Emmanuel Macron, ha alertado este viernes de las consecuencias que podría acarrear un nuevo cierre de las fronteras entre los países de la Unión Europea a pesar del aumento "exponencial" de los casos de coronavirus.

Un día después de que las autoridades sanitarias anunciaran la extensión de las zonas 'rojas' en el sur de Francia, Macron ha llamado a la coordinación europea y ha pedido abordar la situación desde un "prisma común".

"Cerrar las fronteras entre dos países no tiene sentido cuando hay brotes, áreas de circulación activa, que están muy identificadas", ha argumentado. Así, ha especificado que Europa tiene millones de trabajadores fronterizos, por lo que sería "absurdo" dificultar la "vida diaria, la vida económica" de la población.

15:30 Las autoridades de la Cámara Alta resolvieron suspender las sesiones presenciales y realizar todas sus actividades legislativas sólo de manera telemática, durante la próxima semana, como una forma de prevenir nuevos contagios, luego que la esposa de un funcionario de la Corporación resultara positivo a Covid-19.

Según se informó desde el Senado, ya se están aplicando los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud para estos casos y el funcionario en cuestión se realizará el examen de PCR, además de que se está haciendo la trazabilidad para detectar si pudiera existir el riego de más contagios.

En caso de que el funcionario administrativo de la secretaría también diera positivo en el examen se decretará la correspondiente cuarentena y se tomarán las medidas que el protocolo indica para estas situaciones, pero por lo pronto, la próxima semana se trabajará de forma telemática para prevenir otros casos.

13:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el viernes en 439.286, con un aumento diario de 3.829 contagios, por encima de los 3.781 casos anunciados el jueves, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 129, frente a los 132 del jueves, ascendiendo la cifra total a 29.011 fallecidos desde los 28.996 del último informe.

12:00 Las autoridades sanitarias de Italia han informado este viernes de que han logrado realizar una cifra récord de 97.065 test de COVID-19 en un solo día y ante el progresivo aumento de loso contagios, que ascienden ya a 265.409 desde el inicio de la pandemia.

Según el último balance de Protección Civil, en la última jornada se han sumado otros 1.462 casos y nueve fallecidos a causa de la pandemia. En total son 35.472 los decesos registrados desde el pasado mes de marzo.

Así, el Gobierno ha advertido de que se está produciendo un incremento de los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, donde hay ahora hay 74, siete más que el jueves. No obstante, otras 348 han logrado superar la enfermedad provocada por el virus, por lo que los recuperados ascienden a 206.902.

11:00 El Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de Estados Unidos (IHME) estima que 317.000 personas podrían haber muerto a causa del coronavirus en el país, para el próximo mes de diciembre, una cifra que rebasa la estimación proporcionada por el instituto la semana pasada, que apuntaba a 310.000 muertos a finales de este año.

Se trataría, por lo tanto, de 140.000 decesos más que los 180.000 actualmente fallecidos en el país a causa de la pandemia, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins.

En este nuevo modelo, los investigadores anticipan un ligero descenso de las muertes diarias en septiembre, que comenzará a subir paulatinamente a lo largo de octubre y noviembre para llegar a las casi 2.000 muertes diarias a principios de diciembre.

Sin embargo, los investigadores del IHME han señalado en su web este jueves, cuando se realizó la actualización de su modelo, que "si el uso de máscaras en público aumenta al 95 por ciento, se podrían salvar más de 67.000 vidas".

10:49 Con un fuerte llamado a la ciudadanía a cuidarse comenzó el ministro Enrique Paris el balance sobre el coronavirus a nivel nacional.

"Podemos derrotar al virus, de la misma forma como lo hemos hecho con los terremotos", dijo, agregando que "por eso es importante tomar la importancia a esta pandemia y pedimos colaboración a nuestros compatriotas".

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.868 nuevos contagios de coronavirus, con lo que el total de infectados asciende a 405.972 en todo el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 60 personas contagiadas de Covid-19 de acuerdo a lo reportado por el DEIS, con lo que el total de víctimas fatales a causa del virus ya suman 11.132 en el territorio nacional.

09:28 El mercado laboral en Estados Unidos se está recuperando lentamente y tomará algún tiempo que el empleo retorne a los niveles vistos antes de la crisis del coronavirus, dijo el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker.

El mercado laboral "básicamente se está moviendo en zig-zag" y muchos de los trabajos en el comercio minorista, el turismo y los viajes no volverán de la misma manera, dijo Harker durante una entrevista con CNBC. "Tomará un tiempo para que la situación del empleo se recupere", dijo.

09:05 La Reserva Federal de Estados Unidos debe estar pendiente de si sus esfuerzos para estabilizar los mercados y promover la creación del empleo llevan a algunos inversores a endeudarse excesivamente o a tomar demasiados riesgos, dijo el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan.

"Creo que necesitamos estar conscientes de la estabilidad financiera o de los excesos que podrían acumularse como resultado de nuestras políticas", dijo Kaplan en una entrevista con Bloomberg TV. "Yo vería este tema como un asunto importante para cuando tomemos decisiones a futuro".

08:46 El gasto del consumidor de Estados Unidos se incrementó más de lo esperado en julio, lo que fortalece las expectativas de un fuerte repunte del crecimiento de la economía en el tercer trimestre, aunque es probable que el impulso se agote por efecto de la pandemia de coronavirus y menos fondos de estímulo fiscal.

El Departamento del Comercio dijo que el gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica del país, subió un 1,9% el mes pasado, tras marcar un alza del 6,2% en junio. Economistas encuestados por Reuters esperaban que el gasto de las familias anotase un avance del 1,5% en julio.

08:00 El producto interior bruto francés (PIB) cayó un 13,8% en el segundo trimestre tras un retroceso del 5,9% en el primero, informa hoy el Instituto Nacional de Estadística (INSEE), que confirmó sus previsiones de julio.

Ese descenso ratificado en su informe de coyuntura es el mayor de la economía francesa desde que empezó la serie histórica en 1949.

El INSEE precisa que la evolución negativa del PIB está vinculada con el freno de las actividades no esenciales en el marco del confinamiento aplicado en Francia entre mediados de marzo y principios de mayo debido a la pandemia.

07:30 La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibirá la semana que viene una serie de garantías de apoyo a su plan de desarrollo de vacunas contra el Covid-19 para todos los países, aunque el organismo ha tenido que disminuir su ambición en ese sentido.

Estados Unidos, Japón, Reino Unido y la Unión Europea han alcanzado sus propios acuerdos para asegurar la llegada de millones de dosis para sus ciudadanos, ignorando la advertencia de la OMS contra el "nacionalismo de vacunas" que, según la agencia, reduciría los suministros.

Los expertos advierten que si otros países que pueden permitírselo adoptan un enfoque similar, la estrategia de la OMS para luchar contra la pandemia de coronavirus a nivel mundial y de forma equitativa corre el riesgo de fracasar.

Si ese escenario acaba ocurriendo, "está claro que no habría volúmenes suficientes de vacunas disponibles para ningún otro país, en particular durante los primeros seis-nueve meses", dijo Alex Harris, jefe de Políticas Globales de la organización benéfica sanitaria Wellcome Trust.

06.30 Janssen, filial de Johnson & Johnson, empezará la semana que viene su ensayo en fase II de su vacuna para el Covid-19 en España, Holanda y Alemania, anunció el viernes el ministro de Sanidad español, Salvador Illa, mientras el laboratorio estadounidense acelera las pruebas para su vacuna experimental.

El ensayo durará dos meses e incluirá 550 participantes en los tres países, 190 en España, dijo Illa en una rueda de prensa en Madrid.

06:00 La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el viernes que la pandemia del coronavirus dificultará aún más las cosas en los próximos meses y durante el invierno.

"Probablemente se volverá más difícil," dijo Merkel en una conferencia de prensa.

05:30 La confianza de los consumidores alemanes empeoró de cara a septiembre, poniendo en duda que el gasto de los hogares en la mayor economía de Europa sea lo suficientemente fuerte como para impulsar una firme recuperación de la crisis del Covid-19, según una encuesta publicada este viernes.

El instituto GfK dijo que su índice de confianza del consumidor, basado en una encuesta de alrededor de 2.000 alemanes, cayó a -1,8 en septiembre desde un -0,2 revisado al alza en el mes anterior.

La caída siguió a tres aumentos consecutivos de junio a agosto. La previsión de Reuters para la encuesta era un aumento a 1,2.

05.00: Las ventas minoristas cayeron en España en julio por quinto mes consecutivo, aunque el descenso fue algo más moderado que en el mes anterior después de un estricto confinamiento para poner freno a la pandemia de coronavirus, mostraron el viernes los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice General del Comercio Minorista corregido de efectos estacionales y de calendario cayó en julio un 3,9% interanual, frente al -4,7% de junio y lejos de los fuertes desplomes de los peores meses de la crisis del Covid-19.

"Desde el día 21 de junio finaliza el estado de alarma, permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. Con la nueva normalidad las ventas minoristas registran un incremento mensual de las ventas del 1,1% en julio", destacó el INE.

02:00 Más de 24,4 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 828.455​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

JUEVES 27 DE AGOSTO

18:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteró el jueves su recomendación de que, si los recursos lo permiten, las personas expuestas al nuevo coronavirus deben ser sometidas a pruebas aunque no muestren inmediatamente síntomas de infección.

La recomendación se hizo después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dijeron esta semana que las personas expuestas a COVID-19 pero que no muestran síntomas podrían no necesitar hacerse la prueba, lo que sorprendió a médicos y políticos y provocó acusaciones de que la directriz tenía una motivación política.

Maria Van Kerkhove, una epidemióloga de la OMS, dijo que la agencia de la ONU recomendó que los casos sospechosos y sus contactos sean examinados, si es posible, pero el enfoque debe estar en las personas que muestran señales de infección.

17:13 La economía de Perú, que tiene la segunda cifra más alta de contagios de coronavirus en América Latina, se hundiría este año un 12% en su peor desempeño anual en tres décadas debido a una larga cuarentena por la pandemia, dijo el gobierno.

Pero el próximo año la economía del segundo mayor productor mundial de cobre se recuperaría con una expansión del 10%, ante un mayor dinamismo en el consumo interno y más inversión privada y publica, afirmó la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

En el 2019 la economía local creció un 2,16%, en su peor desempeño en una década ante la caída de su industria pesquera y una menor producción minera, según datos oficiales. "No podemos negar que la crisis del Covid ha impactado severamente a la economía, especialmente en el primer semestre. Esto es resultado de una política de proteger la salud, de reconocer que tenemos problemas estructurales que nos hacían vulnerables y requerían una cuarentena severa", dijo Alva.

La ministra refirió que Perú sufrió el mayor golpe económico de su historia durante la guerra con Chile, hace más de un siglo (-29,2% en 1880) y una contracción del 12,3% en 1989. "No es la crisis más severa en términos del PIB, pero definitivamente es de las crisis más complejas por el factor externo e interno", afirmó,

16:00 Alrededor de 24,28​ millones de casos de coronavirus fueron confirmados en el mundo hasta el jueves, mientras que 825.861​ personas murieron, según un recuento de Reuters.

Estados Unidos tiene el mayor número de casos en el mundo, con 5.839.682, y de fallecidos, con 179.725 decesos. Los otros países con más contagios confirmados son Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, España, Chile y Argentina.

15:30 Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superaron las 180.000 el jueves tras un aumento de nuevos casos en junio y julio, particularmente en puntos críticos como California, Florida y Texas.

Hay indicios de una mejora de las perspectivas. La semana pasada, las muertes cayeron un 17% con respecto a la anterior y por debajo de un promedio de 1.000 al día por primera vez en semanas, según un análisis de Reuters.

Sin embargo, mientras que las métricas de Estados Unidos sobre casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de positividad de las pruebas están disminuyendo, los expertos en salud temen que pueda haber otro aumento a medida que las escuelas vuelvan a abrir y el clima frío obligue a más reuniones en interiores.

Los casos confirmados en Estados Unidos superan actualmente los 5,8 millones, el mayor número en el mundo. La cifra de muertos en el país también es la más alta a nivel global.

Sobre una base per cápita, Estados Unidos ocupa el puesto 12 en el mundo por el número de muertes, con 54 decesos por cada 100.000 personas, y el décimo por los casos, con 1.774 contagios por cada 100.000 habitantes, según un análisis de Reuters.

14:15 El ministro de Sanidad de Reino Unido, Matt Hancock, ha anunciado este jueves que el Gobierno tiene previsto pagar 13 libras (unos 14 euros) a aquellos trabajadores de "bajos ingresos" que tengan que hacer cuarentena tras dar positivo por coronavirus.

Estos pagos comenzarían a realizarse en el marco de un periodo de prueba a partir del 1 de septiembre en Blackburn con Darwen, Pendle y Oldham y otras áreas del noroeste de Inglaterra sobre las que actualmente pesan medidas adicionales de restricción a causa de la pandemia.

El Gobierno de Boris Johnson ha estado bajo una fuerte presión para ofrecer apoyo económico a aquellas personas que se ven forzadas a aislarse tras dar positivo o que han estado en contacto con alguien que se ha infectado.

Así, aquellos que den positivo recibirán 130 libras (145 euros) a cambio de un periodo de cuarentena de diez días, y aquellos que tengan que mantener una cuarentena de dos semanas recibirán 182 libras (203 euros).

13:38 El presidente Donald Trump planea anunciar hoy, en su discurso en la Convención Nacional Republicana, la compra de 150 millones de pruebas rápidas Covid-19 como parte de un acuerdo de US$ 750 millones con Abbott Laboratories , confirmó un funcionario de la Casa Blanca a NBC News.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos es líder mundial en pruebas", dijo la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Alyssa Farah, a NBC News. "Este es un avance importante que ayudará a nuestro país a permanecer abierto, hacer que los estadounidenses vuelvan al trabajo y que los niños vuelvan a la escuela. La Administración Trump se enorgullece de asociarse con Abbott Labs para hacer posible esta compra para ayudar al pueblo estadounidense".

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, su sigla en inglés) otorgó la aprobación de uso de emergencia ayer a Abbott para su nueva prueba de antígeno de coronavirus, que es la primera prueba de Covid-19 que, según dice, cuesta alrededor de US$ 5 y entrega resultados en minutos en una tarjeta de prueba sin equipo de laboratorio.

13:02 Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superaron las 180 mil hoy tras un aumento de nuevos casos en junio y julio, particularmente en puntos críticos como California, Florida y Texas.

Hay indicios de una mejora de las perspectivas. La semana pasada, las muertes cayeron un 17% con respecto a la anterior y por debajo de un promedio de mil al día por primera vez en semanas, según un análisis de Reuters.

Sin embargo, mientras que las métricas de EEUU sobre casos, muertes, hospitalizaciones y tasas de positividad de las pruebas están disminuyendo, los expertos en salud temen que pueda haber otro aumento a medida que las escuelas vuelvan a abrir y el clima frío obligue a más reuniones en interiores.

Los casos confirmados en el país superan actualmente los 5,8 millones, el mayor número en el mundo. La cifra de muertos en el país también es la más alta a nivel global.

12:08 El gobierno alemán impuso una multa mínima de 50 euros por no usar una máscara en público, en medio de una creciente preocupación por un nuevo aumento de las infecciones por coronavirus.

La decisión se tomó durante una videoconferencia entre Angela Merkel y los líderes de los 16 estados federales de Alemania en la que adoptaron una serie de medidas para combatir la propagación del Covid-19. También decidieron mantener la prohibición de los grandes eventos públicos hasta finales de diciembre de 2020.

Merkel dijo que había habido un aumento de casos de coronavirus en los meses de verano y "nos tomamos (esto) muy en serio". Sin embargo, los líderes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un límite máximo para las reuniones familiares, una de las posibles medidas que habían estado en su agenda. Merkel planteó que los estados tenían "ideas muy diferentes que no pudimos reunir". "Había una gama demasiado amplia (de opiniones)", señaló.

11:10 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se han reportado 1.739 nuevos casos de coronavirus en Chile, siendo 1.197 los que presentaron síntomas. Con esto, el total de personas contagiadas durante la pandemia asciende a 404.102, de las cuales 15.108 siguen con el virus activo.

En lo que respecta a los fallecidos, se indicó que desde el balance de ayer se han inscrito 82 personas fallecidas, por lo que su superaron los 11 mil decesos (11.072) en el territorio nacional.

10:45 El gobierno de Francia hará obligatorio el uso de mascarilla en todo París para intentar frenar la propagación del virus, dijo el Primer Ministro galo, Jean Castex, agregando que el índice de contagio podría descontrolarse si no se toman medidas.

"El virus se expande por todo el país y la velocidad de contagio podría aumentar exponencialmente si no adoptamos medidas con rapidez", indicó Castex. El ratio de propagación ha crecido en Francia hasta un 1,4, lo que significa que 10 personas contagiadas infectan a otras 14, explicó el primer ministro. Un ratio superior a 1 puede llevar al crecimiento exponencial del contagio.

El 21 de julio, Francia había hecho obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios cerrados de París y también en determinados espacios abiertos muy concurridos. Fuentes gubernamentales indicaron que aún no hay una fecha fijada para que la nueva medida entre en vigor.

Francia informó el miércoles 5.429 nuevos contagios, la cifra más alta desde que se levantó el confinamiento, unos números que no se habían visto desde principios de abril.

09:52 La economía de la zona euro está creciendo como proyectó el Banco Central Europeo en junio, debido a que los aumentos localizados en las infecciones por coronavirus ya se tomaron en cuenta, dijo a CNBC el economista jefe del BCE, Philip Lane.

El repunte no iba a ser lineal y las continuas restricciones a la vida diaria y la actividad empresarial dificultarán que la economía del bloque alcance el nivel anterior a la crisis, señaló Lane en la entrevista.

"Si bien todavía tenemos que manejar este virus en términos de distanciamiento social y otras restricciones, no habrá un retorno a los niveles normales de actividad económica durante un período considerable", explicó Lane.

08:10 Las nuevas vacunas contra el coronavirus podrían estar disponibles desde fines de este año o principios de 2021, sugirió el jueves el ministro de Salud francés, Olivier Veran.

El primer ministro, Jean Castex, dijo por su parte el jueves que el gobierno debe actuar rápido para evitar una nueva ola mortal de Covid-19, ya que el nivel de reproducción del virus ha aumentado, con un alza de las infecciones en la región de París y entre los jóvenes. (Reuters)

07:40 Europa está empezando a entrar en un "momento delicado" con el nuevo curso escolar, y aunque las aulas no han desempeñado un papel importante en la propagación del coronavirus, hay cada vez más evidencia de que los jóvenes infectan a otras personas en reuniones sociales, dijo el jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las personas mayores deben protegerse con la vacuna contra la gripe al acercarse el invierno, una temporada de mayor mortalidad, dijo Hans Kluge, el director regional de la OMS para Europa, en una reunión informativa.

"Los jóvenes no necesariamente van a morir por ello pero es un tornado con una larga cola... En un momento dado, los más jóvenes, particularmente con la llegada del invierno, estarán en más contacto con la población de mayores", dijo Kluge en una rueda de prensa. (Reuters)

07.30 La Comisión Europea dijo el jueves que firmó un contrato a nombre de los estados de la Unión Europea con el laboratorio británico AstraZeneca para el suministro de al menos 300 millones de dosis de su candidato a vacuna contra el Covid-19.

La iniciativa se produce tras un acuerdo de compra avanzada firmado por Bruselas con AstraZeneca más temprano en agosto.

Se trata del primer contrato firmado por la UE con un fabricante potencial de vacunas contra el Covid-19, y contempla la opción de comprar 100 millones de dosis adicionales para su distribución a la población basada en un prorrateo entre los 27 estados miembros del bloque.

07:00 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que la economía del país ya dejó atrás lo peor de sus problemas este año y destacó que se recuperará en 2021.

05:00 La multinacional estadounidense Moderna presentó datos prometedores de su vacuna frente a la Covid-19, que está ensayando entre más de 30.000 voluntarios y cuyos resultados definitivos estarán listos previsiblemente en noviembre.

Según el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización -integrado en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos- la vacuna es segura y genera una respuesta inmune en los participantes mayores de 55 años similar a la de los otros grupos de edad.

02.00 Más de 24,18 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 824.514​ han muerto, según un recuento de Reuters.

00.00 Argentina registró el miércoles el récord de 10.550 contagios de coronavirus en 24 horas, totalizando 370.175 casos en todo el país, en tanto 237 personas fallecieron en un día llevando el acumulado a 7.839 muertos.

MIÉRCOLES 26 DE AGOSTO

18:55 Brasil reportó hoy 1.086 nuevas muertes por Covid-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 117.666, según datos del Ministerio de Salud.

Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus en el mundo por detrás de Estados Unidos, también reportó 47.161 nuevos casos de la enfermedad, alcanzando un total de 3.717.156 infecciones confirmadas.

El miércoles Brasil cumplió seis meses desde que confirmó su primer caso de Covid-19, registrado en São Paulo.

17:49 Ecuador levantará desde el próximo mes algunas restricciones adoptadas por el presidente Lenín Moreno para contener el brote de coronavirus y dejará en manos de la población su propio cuidado para evitar los contagios, dijeron hoy funcionarios.

"Hasta el 12 de septiembre tendremos esta base legal que nos permite generar medidas restrictivas especialmente en la libre movilidad y tránsito y reunión y asociación", dijo el director de Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Juan Zapata.

"En nuestras manos está suplir lo que ya la norma legal no nos permite con concienciación y con mucha disciplina de los ecuatorianos", agregó, al presentar una campaña para educar a la población sobre el autocuidado en medio de la pandemia.

Sin el estado de excepción el gobierno no podrá continuar con el toque de queda nocturno en el país, la prohibición de reuniones masivas públicas y privadas y la restricción de movimientos para contener la propagación del virus.

Sin embargo, aún seguirán vigentes regulaciones para el distanciamiento social en espacios públicos, el uso obligatorio de mascarilla y la reactivación paulatina de la actividad económica, según las autoridades.

"La pandemia continúa, no hemos vencido al virus y esa es la razón por la cual ahora por una convicción individual tenemos que seguir actuando con las mismas medidas", dijo el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

16:15 Cientos de médicos y enfermeros de Perú marcharon hoy en demanda de más equipos de protección y mejores condiciones laborales, en momentos en que el país registra una rebrote del coronavirus con más de 600 mil casos confirmados.

Con batas blancas o celestes, mascarillas y algunos con protecciones faciales, el personal sanitario se apostó con banderolas frente al Ministerio de Salud en Lima, arengando sus demandas; mientras que decenas de policías también con mascarillas, cascos y escudos de plásticos frenaron el avance de los manifestantes.

El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, afirmó a periodistas que la protesta es además para llamar la atención al Gobierno porque el personal sanitario es uno de los frentes más vulnerables en la lucha de la pandemia, que ha cobrado la vida de unos 153 médicos en todo el país.

"Nosotros no estamos realizando un paro, es una protesta, y le estamos garantizando el 100% de atenciones de todos los pacientes", afirmó Talavera al frente de la manifestación.

El médico dijo que la protesta se extenderá durante dos días y que solamente se sumará el personal que no está de turno en los centros hospitalarios, donde según reportes oficiales hay unos 13. mil pacientes por Covid-19 recibiendo atención.

15:28 El presidente Jair Bolsonaro dijo hoy que rechazó la propuesta del Ministerio de Economía de crear un nuevo programa de asistencia social con dinero efectivo llamado "Renta Brasil" y que no lo enviará al Congreso, porque implicaría la reducción de otros programas.

El desacuerdo puso en evidencia las divisiones entre el ministro de Economía, Paulo Guedes, que está luchando por mantener el déficit fiscal de Brasil bajo control, y un presidente cuya popularidad y opciones de ser reelegido han aumentado gracias a los paquetes de ayuda durante la pandemia del coronavirus.

Los dos también están en desacuerdo con el plan del gobierno de extender los pagos de emergencia a los trabajadores informales y con salarios bajos hasta fin de año, actualmente en 600 reales (US$ 106) por mes, que el ministro quiere recortar a menos de 200 reales.

Bolsonaro sostuvo que no está satisfecho con la forma en que se financiaría "Renta Brasil", porque requeriría recortes en otros programas sociales como el plan de subsidios salariales para el que califican muchos trabajadores de bajos ingresos.

"No puedo quitarle a los pobres para dárselo a los pobres. No puedo quitarle a 12 millones de personas el subsidio salarial para dárselo a una Bolsa Familia o Renta Brasil, o lo que sea", dijo Bolsonaro durante un discurso en el estado de Minas Gerais.

14:42 El banco central de México rebajó su pronóstico de PIB para el año y ahora espera una contracción de 12,8% en el peor escenario, incluso cuando la segunda economía más grande de América Latina mostró signos de comenzar una lenta recuperación.

En su informe trimestral, el Banco de México estimó una caída del PIB de entre 8,8% y 11,3% este año si la recuperación resulta rápida y en forma de "V", y una caída del 12,8% si la recuperación es más lenta y en forma de "U".

El pronóstico fue marcadamente más negativo que en el informe del primer trimestre, cuando Banxico proyectó una contracción de entre 4,6% y 8,8% para la economía mexicana. Para el próximo año, Banxico prevé un repunte de entre 1,3% y 5,6%.

Además, la institución recortó su expectativa de pérdidas de empleos en el sector formal en 2020 a entre 750 mil y 1,1 millones, en comparación con su estimación anterior de entre 800 mil y 1,4 millones.

13:50 Las autoridades italianas han vuelto a descartar este miércoles imponer de nuevo el confinamiento a nivel nacional a pesar de que los casos de coronavirus siguen aumentando tras sumar otros 1.367 en la última jornada.

El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha aseverado que el aumento de los contagios es limitado, con un bajo impacto sobre los servicios sanitarios dado que actualmente la gravedad de los pacientes no es la misma que el pasado mes de marzo, cuando estalló la crisis sanitaria.

"Excluyo la hipótesis de un confinamiento para nuestro país ahora mismo", ha expresado Speranza durante una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg. "Tenemos menos casos y la situación está bajo control, la presión sobre los hospitales es mínima, muy baja", ha afirmado.

Este miércoles, el país ha constatado 1.367 nuevos contagios y 13 fallecidos, lo que sitúa en 262.540 la cifra total de casos de COVID-19 y en 35.458 la de muertos desde el inicio de la pandemia.

12:00 En un nuevo balance televisado, el Ministerio de Salud reportó que se registraron 1.371 nuevos casos de Covid-19 alcanzando así un total de 402.365 personas contagiadas. Además se informaron 32 fallecidos para alcanzar un total de 10.990.

Por su parte, en los anuncios de avance en el plan Paso a Paso que incluye el proceso de desconfinamiento, la subsecretaria de Prevencion del Delito, Katherine Martorell, indicó desde este viernes a las 21:00 horas retroceden las comunas de Hualpén, Linares, Chiguayante, Talcahuano y Concepción.

Además, avanzan a transición desde el lunes a las 05:00 horas nueve comunas de la Región Metropolitana: El Monte, Cerrillos, Calera de Tango, La Florida, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Macul y Huechuraba.

11:00 Donald Trump podría firmar decretos para evitar despidos masivos en las aerolíneas estadounidenses, mientras la pandemia del coronavirus pesa sobre la demanda de viajes y las conversaciones sobre un nuevo estímulo por el COVID-19 siguen estancadas en el Congreso, dijo el jefe de gabinete, Mark Meadows.

"Estamos analizando otros decretos", dijo Meadows el miércoles en una entrevista en línea con Politico. "Si el Congreso no va a trabajar, este presidente pondrá manos a la obra y resolverá algunos problemas. Así que, con suerte, podemos ayudar a las aerolíneas y evitar que algunos de esos trabajadores sean despedidos".

Sus comentarios se dieron un día después de que American Airlines informara que eliminará 19.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en octubre.

Meadows dijo que ha hablado con American Airlines, así como con United Airlines, que advirtió que hay 36.000 puestos de trabajo en riesgo, y con Delta Air Lines, que anunció licencias de casi 2.000 pilotos el lunes.

10:19 - La reunión del Foro Económico Mundial de líderes empresariales y políticos que iba a llevarse a cabo en enero de 2021 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus, y los organizadores planean reprogramar el evento para principios del próximo verano boreal.

"El consejo de los expertos es que no podemos organizar el evento de manera segura en enero", sostuvo el comunicado.

La reunión de líderes mundiales se ha celebrado en la estación de esquí suiza de Davos desde principios de la década de 1970.

09:50 Las naciones de la Unión Europea, Reino Unido y socios del bloque acordaron el borrador de un plan de vacunación contra el COVID-19 que prevé la inoculación de al menos el 40% de sus poblaciones, una medida que podría superar la estrategia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El objetivo de la UE de vacunaciones tempranas duplica el fijado por la OMS, que pretende comprar vacunas inicialmente para el 20% de las personas más vulnerables del mundo a través de un programa de adquisición global.

La UE calcula que, si se desarrolla un tratamiento, la cantidad de su población necesitada de vacunación inicial sería de al menos el 40%, lo que reduciría de manera efectiva la disponibilidad de dosis para países menos desarrollados.

08:00 La economía de México registró una contracción histórica durante el segundo trimestre del año, debido al freno en las actividades productivas golpeadas duramente por los efectos de la pandemia del coronavirus, mostraron el miércoles datos oficiales.

El Producto Interno Bruto (PIB) descendió un 17,1% entre abril y junio respecto al trimestre anterior, debido al débil desempeño de la industria y los servicios, de acuerdo con cifras revisadas del instituto nacional de estadística INEGI.

Por componentes, el PIB de las actividades secundarias -industria y manufactura- descendió un 23,4%, el de las terciarias -servicios- un 15,1% y el de las primarias -agricultura- tuvo un retroceso del 2%.

07:56 El producto interior bruto (PIB) de los países de la Ocde anotó en el segundo trimestre una caída sin precedentes del 9,8% como consecuencia de la pandemia, muy por encima del descenso del 2,3% registrado en el primer trimestre de 2009, en el peak de la crisis financiera.

Se trata de la mayor caída experimentada por los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), según subraya en un comunicado el club de los países más desarrollados, y entra en recesión, siendo España el segundo país que peores resultados registra.

07: 00 La ministra de Educación y Formación Profesional de España, Isabel Celaá, señaló este miércoles que se está estudiando la puesta en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan que guardar cuarentena por la Covid-19: "Son fórmulas que hemos de articular".

En una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, Celaá recordó que al principio de la pandemia ya se usó la fórmula del permiso retribuido porque, en caso de tener que guardar cuarentena, "si hay un menor debe estar acompañado de una persona adulta".

04:00 El líder norcoreano, Kim Jong Un, pidió esfuerzos de prevención contra el coronavirus y un tifón, informó el miércoles la agencia estatal de noticias KCNA.

Una reunión ampliada del politburó del Partido de los Trabajadores se realizó en medio de una pandemia que está ejerciendo una presión adicional sobre la economía de Corea del Norte, golpeada por los recientes cierres de fronteras y los daños por inundaciones.

En la reunión se evaluaron "algunos defectos en el trabajo estatal de emergencia contra la epidemia para controlar las incursiones del virus maligno", dijo KCNA en un comunicado.

02:00 Más de 23,8 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 818.030​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

MARTES 25 DE AGOSTO

20:30 En el día 159 de la cuarentena la Argentina registró 8.771 nuevos positivos para coronavirus, otra cifra récord desde que comenzó la pandemia, superando la marca de ayer, que también había marcado un registro máximo. El total de infectados asciende ahora a 359.638. Además, se informaron 198 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra sensiblemente menor a la reportada ayer, cuando se informaron 382 decesos.

Del total de los casos desde que comenzó la pandemia, 1.183 (0,3%)son importados, 87.216 (24,3%) son contactos estrechos de casos.

De los confirmados, 219.449 (61%) son casos de circulación comunitaria y elresto se encuentra en investigación epidemiológica.

19:10 Francisco Araújo, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal de Brasil, que incluye Brasilia, la capital, ha sido detenido este martes en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de varios lotes de test para la detección de la COVID-19.

La operación 'Falso Negativo', lanzada por la Fiscalía del Distrito Federal, tiene como objetivo la detención de siete personas, incluido Araújo, que forman parte de la Secretaría de Salud del gobierno regional.

Según la Fiscalía, el objetivo es desmantelar una supuesta organización criminal instalada dentro de la Secretaría de Salud para manipular la elección de los proveedores y ganar dinero aumentando de forma artificial el valor de los test.

Los investigadores creen que estas irregularidades podrían haber provocado un daño a las arcas públicas de hasta 18 millones de reales (2,7 millones de euros), según informaciones del portal de noticias G1.

17:00 Las autoridades sanitarias de Francia han registrado 3.304 casos nuevos de coronavirus y otros 35 brotes en el último día, lo que sitúa en 520 la cifra total de brotes en la actualidad.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad galo ha señalado que la "dinámica de transmisión" sigue siendo preocupante en el país, que ha constatado 16 muertos desde el lunes, lo que eleva el total a 30.544 decesos.

Así, el umbral de los 4.000 contagios ha sido sobrepasado en los últimos días. El lunes fueron 1.955 los nuevos casos detectados.

16:00 El ministro del Interior de Paraguay, Euclides Acevedo, ha sido hospitalizado este martes tras dar positivo de coronavirus, según informaciones del diario 'Última Hora'.

El positivo ha sido confirmado por el ministro de Sanidad paraguayo, Julio Mazzoleni, que ha matizado que se encuentra estable a pesar de su avanzada edad (70 años). Acevedo se ha convertido así en el primer miembro del Gabinete en contraer la enfermedad producida por el virus.

El país latinoamericano, con unos 7 millones de habitantes, ha constatado una tasa relativamente baja de infecciones. Sin embargo, este mes los casos de COVID-19 han aumentado y el lunes se registraron 13.602 contagios. En total, 219 personas han fallecido.

El presidente, Mario Abdo Benítez, ha impuesto medidas como restricciones del tráfico y prohibiciones a la venta de alcohol en las zonas con mayor número de infectados.

15:00 El Gobierno de Gibraltar ha informado de que actualmente un total de diez trabajadores transfronterizos residentes en España han dado positivo en COVID-19.

Según ha detallado el Gobierno gibraltareño en un comunicado, desde el inicio de la pandemia se han realizado 31.240 test y aún está pendiente de conocerse el resultado de 263 pruebas. Así, desde marzo, Gibraltar ha registrado un total de 256 casos de Covid-19, de los que 43 se encuentran actualmente activos. Concretamente, se trata de 42 residentes y un visitante.

Asimismo, 453 personas se encuentran en autoaislamiento. Esta cifra incluye a autoaislados por inmunodeficiencias o familiares y convivientes de positivos. El total de casos recuperados se mantiene en 203.

En total, se han realizado un total de 11.556 test dentro del muestreo sistemático y focalizado en el personal de primera línea. Dicho número está incluido en la cifra total.

14:00 Un estudio realizado por la King's College de Londres muestra que uno de cada ocho pacientes ingresados a causa del coronavirus en Reino Unido se habrían contagiado dentro de los propios hospitales.

No obstante, los investigadores que han llevado a cabo el estudio en una decena de hospitales británicos han observado que se trata de una proporción relativamente baja que implicaría que están tomando medidas "efectivas" para el control de las enfermedades nocosomiales.

En este sentido, los resultados indican que la mayoría de estos pacientes, que se contagiaron durante su ingreso hospitalario, llevaban en los centros médicos largos periodos de tiempo. Además, la mayoría eran mayores y vulnerables.

Asimismo, el estudio refleja que estos contagiados se recuperaron de la COVID-19 mejor que aquellos que fueron ingresados expresamente a causa del coronavirus, probablemente debido a un rápido diagnóstico y tratamiento.

Este martes, el Gobierno ha indicado que se han constatado otros 1.184 casos nuevos en el territorio británico, lo que sitúa en 327.798 y 41.449 los muertos los casos confirmados desde el inicio de la pandemia. En el último día se han realizado, además, 190.434 test de un total de más de 15 millones desde que estalló la crisis sanitaria.

13:00 La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo el martes que en las últimas seis semanas se han duplicado las muertes por Covid-19 en las Américas.

Etienne sostuvo que Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México se mantienen entre los 10 países con mayor número de casos en el mundo.

Para el 24 de agosto había más de 12,5 millones de casos y casi 450.000 muertes por COVID-19 en las Américas, señaló.

Etienne también advirtió sobre los riesgos de una relajación a las restricciones por la pandemia porque "desear que el virus desaparezca no funcionará, solo dará lugar a más casos".

También mostró su preocupación por la incidencia del virus entre los jóvenes.

12:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 412.553 el martes, con un aumento diario de 2.415 contagios, por encima de los 2.060 casos anunciados en la jornada previa, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. En tanto, el número de muertos por la enfermedad en el país en los últimos 7 días fue de 116, frente a los 96 del lunes, ascendiendo la cifra total a 28.924 fallecidos desde los 28.872 del último informe.

11:10: En la página web del Ministerio de Salud se dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron en el país 1.406 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 887 fueron diagnosticados con síntomas.

Con esto, la cifra total de contagios desde que la pandemia llegó al país sube a 400.985, siendo de ellos 15.564 los casos activos.

Por su parte, se registraron 42 nuevos fallecidos, por lo que la cifra total llegó a 10.958.

08:45 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido a las comunidades autónomas que lo necesiten ante el impacto del Covid-19 el respaldo del Gobierno a declarar un estado de alarma individualizado y defender su aplicación, así como sus posibles prórrogas, en el Congreso.

A su vez, Sánchez, señaló que en el marco de la lucha por doblegar la curva de contagios de coronavirus puso a disposición de las Comunidades Autónomas (CCAA) 2.000 efectivos del Ejército para que realicen labores de rastreo.

"Hay 2.000 militares a disposición de las CCAA, sobre todo de quienes tengan mas dificultades, y ese número se podría aumentar", ha apuntado para luego recordar que ha puesto a disposición un 'fondo Covid' de 16.000 millones de euros para las comunidades para reforzar la lucha contra el virus.

08:30 - La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, dijo el martes que la situación del coronavirus en la capital de Japón está mejorando y que tiene la intención de que la ciudad sea sede de los Juegos Olímpicos el próximo año, tal como está planeado.

"Creo que la situación es mucho mejor que antes", dijo Koike en una entrevista con Reuters Televisión. "Haremos todo lo posible para prevenir las infecciones por coronavirus aquí en Japón y también para dar la bienvenida a los atletas de todo el mundo".

08:00 Los partidos de coalición de gobierno de Alemania acordaron extender una moratoria sobre las normas de insolvencia dispuestas para evitar una ola de quiebras de empresas debido a la crisis del coronavirus, dijo el lunes el ministro de Finanzas, Olaf Scholz.

En declaraciones a periodistas en Viena, Scholz dijo que su Partido Social Demócrata (SPD) -de centroizquierda- y el bloque conservador de la canciller Angela Merkel sellaron un compromiso antes de una reunión de la alianza de gobierno prevista para la tarde del martes.

06:00 Colombia y Perú participarán a partir de septiembre en los ensayos clínicos de una vacuna contra la Covid-19 que está desarrollando la multinacional estadounidense Johnson & Johnson y su grupo de compañías farmacéuticas, Janssen, confirmaron las autoridades de ambos países.

"Colombia ha firmado un acuerdo para que se puedan adelantar pruebas de la fase tres de esa vacuna. Eso significa que cerca de 60.000 colombianos, con las condiciones de salud que se establezcan, estarán sujetos a esa exploración, a esa validación técnica", dijo el presidente de ese país , Iván Duque.

En tanto, la cancillería peruana aseguró que "la participación de ciudadanos peruanos permitirá contribuir en los esfuerzos internacionales para el desarrollo de una vacuna segura y efectiva contra el COVID-19 que permita controlar la propagación del virus SARS-CoV-2 y reactivar las economías".

05:30 Se ha confirmado que dos pacientes europeos han sido reinfectados con el coronavirus, según informaron emisoras públicas regionales, lo que suscita preocupación sobre la inmunidad de las personas al nuevo coronavirus mientras el mundo lucha por controlar la pandemia.

La noticia se produce tras un estudio de investigadores en Hong Kong publicado esta semana sobre un hombre que volvió a contagiarse de Covid-19 cuatro meses y medio después de haberse recuperado.

05:00 La pandemia Covid-19 sigue expandiéndose, pero el aumento de los casos y las muertes se han frenado en todo el mundo, excepto en el sudeste asiático y las regiones del Mediterráneo Oriental, dijo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su última actualización epidemiológica, publicada el lunes por la noche, dijo que el continente americano sigue siendo la región más afectada, con la mitad de los nuevos casos reportados y el 62% de las 39.240 muertes en todo el mundo durante la semana pasada.

Más de 23,65 millones de personas han sido notificadas como infectadas por el coronavirus a nivel mundial y 811.895 han muerto, según un recuento de Reuters del martes.

04:15 AstraZeneca dijo el martes que ha comenzado a probar un tratamiento basado en anticuerpos para la prevención y el tratamiento de Covid-19, administrando dosis a los primeros participantes, una noticia que se suma a recientes señales de progresos en las posibles soluciones médicas de la enfermedad.

La farmacéutica británica, cuya candidata a vacuna Covid-19 ya está entre las más avanzadas, dijo que el ensayo de fase inicial evaluaría si el AZD7442, una combinación de dos anticuerpos monoclonales (mAbs), era seguro y tolerable en hasta 48 participantes sanos de entre 18 y 55 años.

Si el ensayo realizado en Reino Unido tiene una lectura positiva, AstraZeneca dijo que procedería con ensayos más amplios, de etapa media a avanzada, para probar el AZD7442 como tratamiento preventivo de la enfermedad y como fármaco para los pacientes que la padecen.

04:00 La economía alemana se contrajo un 9,7% en el segundo trimestre, ya que el gasto de los consumidores, las inversiones de las empresas y las exportaciones se derrumbaron en el punto álgido de la pandemia de COVID-19, dijo el martes la oficina de estadísticas.

La caída económica fue mucho más fuerte que durante la crisis financiera de hace más de una década y representa el declive más agudo desde que Alemania comenzó a registrar cálculos trimestrales del PIB en 1970, dijo la oficina.

Aún así, la lectura supone una pequeña revisión al alza de la estimación anterior del -10,1% trimestral que la oficina publicó el mes pasado.

03:00 Corea del Sur ordenó el martes el cierre de la mayoría de las escuelas de Seúl y sus alrededores y que volvieran a las clases telemáticas, la última de una serie de medidas de precaución destinadas a evitar rebrotes de coronavirus.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur informaron de 280 nuevos casos de coronavirus hasta la medianoche del lunes, lo que eleva el total del país a 17.945 con 310 muertes.

LUNES 24 DE AGOSTO

19:40 Brasil informó el lunes de 565 nuevas muertes por Covid-19, para llevar el total de fallecidos en el país a 115.309, según datos del Ministerio de Salud.

El segundo país más afectado por la pandemia en el mundo, detrás de Estados Unidos, también notificó 17.078 nuevos casos del virus, llegando a un total de 3.622.861 infecciones confirmadas.

Manteniendo la tendencia vista en los últimos meses, nuevamente las cifras del lunes fueron menores a las de otros días hábiles, debido al atraso del procesamiento de las pruebas los fines de semana.

El lunes, el ministro interino de Salud, general Eduardo Pazuello, reafirmó la orientación de diagnóstico y tratamiento precoces de la enfermedad, como acudir a un médico tras los primeros síntomas, afirmando que los decesos en el país serían más bajos si el protocolo se hubiera adoptado desde el inicio de la pandemia.

"Nuestro tratamiento necesita ser precoz e inmediato (...) Si eso sucede, el riesgo de muerte cae dramáticamente. Si hubiéramos hecho eso desde el inicio, habríamos tenido menos muertes en el país, no tengo ninguna duda", afirmó Pazuello durante una visita a Ceará, uno de los estado del país con mayor número de casos de COVID-19.

18:00 La municipalidad de Providencia informó que tras la reapertura de otras tiendas en el Mall Costanera Center, la alta cantidad de personas que han asistido al centro comercial se disparó, generando largas filas alrededor del edificio. Además fiscalizadores tuvieron que cerrar momentaneamente el mall, ya que había llegado a la cantidad de personas permitidas dentro del lugar.

Las autoridades además informaron que el acceso al centro comercial está siendo controlado y se está celando por las medidas de seguridad sanitarias pertinentes.

FISCALIZACIÓN COSTANERA CENTER🚨

Hoy al medio día, el Mall @costaneracenter llegó a su aforo máx. de personas, por lo que debieron cerrar momentáneamente.

Fiscalización y Seguridad Providencia se encuentran controlando los accesos y la distancia física de quienes ingresan. pic.twitter.com/bMYZjep1nX — muni_provi (@Muni_provi) August 24, 2020

17:30 Apple Inc planea comenzar a reabrir tiendas minoristas en Estados Unidos que estuvieron cerradas en las últimas semanas debido al resurgimiento de los casos de COVID-19, informó el lunes Bloomberg News, citando a personas con conocimiento del tema.

La compañía abrirá un pequeño número de tiendas a finales de agosto, con la mayoría operando en el futuro inmediato sólo en base a citas previas, indicó el informe.

Apple no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.

16:00 La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha anunciado este lunes la creación de un fondo de recursos de cooperación internacional con el que se apoyará el desarrollo de vacunas y tratamientos contra la COVID-19.

El ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ha explicado durante una reunión del Consorcio Mexicano de Vacunas que habrá financiación para científicos, farmacéuticas y universidades mexicanas con proyectos de vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

La financiación procede de fondos directos de la SRE de cooperación con el exterior y de recursos provenientes del sector privado, vía fundaciones, no de empresas.

"Les hemos pedido que no tenga ningún objetivo ulterior, sino el desarrollo tecnológico. No se trata de financiar una vacuna porque quiere ser socio de la vacuna, eso no es nuestro campo ni queremos que así sea", ha explicado.

El objetivo de este proyecto, tercera fuente de recursos, es que México aumente su capacidad tecnológica. "No sólo por la pandemia, sino en términos de generación de riqueza. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que llevarlo a la práctica, y para eso estamos el día de hoy reunidos", ha indicado.

En el proyecto participan diferentes universidades y centros de investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional, los institutos nacionales de salud, otras universidades del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior o la Fundación Mexicana para la Salud.

15:00 Las autoridades sanitarias de Francia han informado este lunes de que la tasa de positivos, que se encuentra en torno al 3,6 por ciento, sigue aumentando en el país tras constatar otros 1.955 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad galo ha indicado que en la última semana se han registrado 23.591 contagios, si bien el número de pruebas es de 755.342 para el mismo periodo de tiempo.

Desde el domingo se han producido, además, otros quince decesos, lo que sitúa en 30.528 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia. De estos fallecidos, 20.017 se han registrado en hospitales y 10.511 en centros de día y residencias de ancianos.

Además, el Gobierno ha alertado de que en total hay 1.232 brotes de COVID-19, de los cuales 22 son nuevos. La enfermedad causada por el virus ha provocado 233 ingresos hospitalarios en el último día, por lo que son 4.690 las personas que se encuentran ingresadas.

En total hay 399 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, donde han sido trasladados otras 43 personas desde el domingo.

14:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, ha pedido este lunes a los padres que envíen a sus hijos a clase la próxima semana, cuando se reabran las aulas en Inglaterra, a pesar de las críticas vertidas por algunos profesores y sindicatos sobre el riesgo que esto podría suponer en plena pandemia de coronavirus.

"Ahora es el momento de meter a los niños otra vez en el colegio y darles la oportunidad que necesitan para seguir construyendo su futuro académico", ha manifestado Johnson en su cuenta de Twitter.

Así, ha manifestado que el riesgo de contagio entre los menores es "muy, muy pequeño" y ha destacado que, en caso de cogerlo, la posibilidad de que le suceda algo grave es "muy improbable".

Para Johnson es de "vital importancia" que vuelvan a las clases en septiembre: "es crucial para su educación, para su bienestar, para su salud mental". "Asegurémonos de que todos los niños, todos los alumnos, vuelven a clase a principios de septiembre", ha manifestado.

Los colegios cerraron en Inglaterra a mediados de marzo y la mayoría no ha abierto desde entonces. Según el último balance dado este lunes por el Gobierno, otras cuatro personas han muerto a causa de la pandemia en el país, lo que sitúa en 41.433 la cifra total de fallecidos desde que estalló la crisis sanitaria.

Además, se han constatado otros 853 casos, por lo que ya son 326.614 los contagios, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad.

13:00 El Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha emitido una alerta este lunes para desaconsejar cualquier viaje considerado "no necesario" a España, incluidas las islas Canarias, ante un aumento de los casos de coronavirus.

Tras actualizar sus recomendaciones de viaje, el Gobierno neerlandés ha indicado en un comunicado que los "viajes vacacionales" no estarían dentro de los considerados "necesarios" y ha señalado que España pasa ahora a estar bajo la categoría de "naranja" debido al riesgo de contagio.

Según el texto, las recomendaciones se han reforzado debido al "deterioro de las condiciones relacionadas con el coronavirus en los territorios en cuestión". El Gobierno ha detallado, además, que estas recomendaciones entrarán en vigor a medianoche.

12:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 405.436 el lunes, con un aumento diario de 2.060 contagios, por debajo de los 3.650 casos anunciados el viernes, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Por otra parte, el número de muertos por la epidemia en el país en los últimos 7 días fue de 96, frente a los 125 del viernes, ascendiendo la cifra total a 28.872 fallecidos desde los 28.838 del último informe publicado la semana anterior.

11:35 En un nuevo balance virtual sobre el estado del coronavirus en el país, el Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.903 nuevos contagios de Covid-19, con lo que el total de infecciones a nivel nacional suma 399.568 hasta el momento.

En relación a los fallecidos, la secretaría de estado reportó 64 nuevas muertes, con lo que el total de víctimas fatales asciende a 10.916 en el territorio nacional.

Balance diario #COVID_19

🔹 1.903 casos nuevos

🔹 1.265 casos con síntomas

🔹 580 casos asintomáticos

🔹 58 no notificados

🔹 399.568 casos totales

🔹 16.188 activos

🔹 372.464 recuperados

🔹 64 fallecidos inscritos (10.916 en total) pic.twitter.com/jeHjarQBrM — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 24, 2020

10:29 La economía de Brasil probablemente se derrumbó 9,4% bajo el impacto la epidemia del coronavirus en el país durante el segundo trimestre, el peor período de tres meses en la historia, mostró un sondeo de Reuters.

La actividad económica comenzó a revivir después de que el presidente Jair Bolsonaro lanzó medidas de gasto para lidiar contra las consecuencias del Covid-19, pero el optimismo ha decaído ante temores de que este enfoque pueda descarrilar su agenda original de austeridad en caso de perdurar en el tiempo.

Los últimos datos del producto interno bruto (PIB), que se conocerán el 1 de septiembre, reforzarán un arduo debate sobre la extensión de una vasta iniciativa que rápidamente está erosionando la posición del ministro de Economía Paulo Guedes, un favorito de Wall Street.

La disparada del déficit presupuestario ha agitado las preocupaciones entre los economistas, cuyas advertencias suman presión sobre un gobierno que ya enfrenta críticas por su manejo de una crisis sanitaria que se cobró casi 115.000 vidas.

El PIB probablemente colapsó 9,4% en abril-junio en términos trimestrales después de una baja de 1,5% en el primer trimestre, de acuerdo con la estimación mediana de 33 economistas encuestados del 17 al 21 de agosto. Las previsiones oscilaron entre -7,5% y -13,6%.

09:15 Italia inició el lunes las pruebas en humanos de una potencial vacuna contra el Covid-19, uniéndose a un esfuerzo global para desarrollar una respuesta al virus que está mostrando señales de rebrote en Europa.

El Instituto Lazzaro Spallanzani de Roma, un hospital especializado en enfermedades infecciosas, llevará a cabo ensayos con 90 voluntarios durante las próximas semanas, con la esperanza de que la vacuna pueda estar disponible en la primavera del próximo año.

Francesco Vaia, director de salud del hospital Spallanzani, dijo a Reuters que el primer paciente será monitoreado durante cuatro horas antes de que se le permita ir a casa, donde se le mantendrá bajo observación durante 12 semanas.

"Veremos si produce algún efecto secundario y si produce anticuerpos neutralizantes", dijo Vaia, añadiendo que la segunda fase de pruebas tendrá lugar en países con mayores tasas de infección, como México y Brasil.

"Si somos capaces de ser rápidos, tendremos las primeras dosis en el mercado la próxima primavera", añadió.

08:38 Finlandia endurecerá las restricciones a las reuniones públicas a partir de septiembre, limitándolas a 50 personas a menos que a no ser que haya otras medidas en vigor, debido al reciente aumento de casos de Covid-19, dijeron las autoridades hoy.

Tras haber permitido reuniones de hasta 500 personas durante agosto, los nuevos límites se aplicarán en encuentros públicos tanto en interior como en el exterior, dijo la agencia administrativa estatal.

Las reuniones públicas de más de 50 personas sólo se permitirán con estrictas medidas de seguridad, como mantener una buena higiene y una distancia de uno a dos metros entre los asistentes, obligando a los organizadores de eventos deportivos y culturales a replantearse sus disposiciones una vez más.

"Es absolutamente necesario endurecer las restricciones, porque la situación epidemiológica de Finlandia ha cambiado en una dirección desfavorable y los casos confirmados de Covid-19 han aumentado a lo largo de todo el mes de agosto", dijo la institución.

07:00 Unos 172 países se han comprometido con el plan COVAX liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que busca garantizar el acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19, dijo la institución el lunes, aunque precisó que se necesita más financiamiento de forma urgente.

"Inicialmente, cuando haya un suministro limitado (de vacunas contra el COVID-19), es importante administrar la vacuna a los que tengan un mayor riesgo en el mundo", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una comparecencia ante los medios.

06:30 Italia ha iniciado este lunes la experimentación en humanos de su vacuna contra el Covid-19, según ha anunciado el ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, con la vista puesta, según los responsables del proyecto, en que las dosis puedan estar disponibles para su venta la próxima primavera.

"Una noticia importante: hoy ha comenzado la experimentación en humanos de la vacuna italiana", ha escrito Speranza en su Twitter, destacando que los investigadores y científicos italianos "están al servicio del desafío mundial para derrotar al Covid-19".

Las pruebas se llevarán a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INMI) Lazzaro Spallanzani en Roma y en ellas participarán 90 voluntarios seleccionados de entre 7.000. El proyecto, desarrollado de forma conjunta con la empresa de biotecnología italiana Reithera, cuenta con una inversión de 5 millones de euros que financian el Ministerio de Investigación y la región de Lazio.

06:00 La Comunidad de Madrid pide a sus ciudadanos que eviten "interacciones sociales innecesarias" como reuniones sociales o familiares, pero rechaza la vuelta a un confinamiento que limite la actividad económica y el trabajo.

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido hoy en la Ser que la actual ley de salud pública permite a las autonomías modular el derecho a la circulación pero "de una manera no intensa", mientras que volver a un confinamiento sí "priva de libertad", una situación "excepcional" que "no es el caso".

03:00 Más de 23,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 805.075​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

00:00 El presidente Donald Trump ha celebrado la noche del domingo, víspera de la Convención Nacional Republicana en la que será reelegido como candidato republicano a la Casa Blanca, el anuncio de la aprobación por parte de la FDA del uso de plasma convaleciente para pacientes graves de Covid 19.

La transfusión de plasma sanguíneo con anticuerpos de personas que han superado la Covid 19 mejora la respuesta inmune, según resultados preliminares que han dado pide a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en sus siglas inglesas) apruebe el uso de emergencia de esta vía terapéutica en pacientes críticos, según anunció ayer el organismo regulador.

La FDA ha fundamentado su decisión en evidencia científica que sugiere que el trasplante de plasma reduce la mortalidad y mejora la salud de los pacientes infectados en los primeros tres días de hospitalización, según un ensayo clínico realizado sobre 20.000 pacientes. Actualmente, unos 70.000 enfermos han sido tratados con esta aproximación terapéutica en hospitales como el Monte Sinaí de Nueva York y el Johns Hopkins.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.