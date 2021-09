Brasil suma 361 nuevas muertes por Covid-19 y el total roza las 585 mil | Minuto a minuto

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE

19:30 Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, sumó este martes 361 nuevas muertes por esta causa, con lo cual el total de fallecidos llegó a 584.171, según informaron fuentes oficiales.

En el mismo periodo, el gigante latinoamericano contabilizó 13.645 nuevos casos de la enfermedad, por lo que el acumulado de infectados asciende ahora a 20.913.578, de acuerdo con los datos divulgados por el Consejo Nacional de las Secretarías de Salud (Conass), que reúne las secretarías de los 27 estados del país.

El promedio de muertes diarias se ubicó este martes en 537, mientras que la media de casos diarios fue de 19.530, lo que supone los mejores resultados para ambas cifras desde noviembre.

18:30 Argentina registró este martes 4.106 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.211.801, mientras que los fallecimientos se elevaron a 112.851, tras ser notificadas 180 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos reportados este lunes, cuando se registraron 3.893 nuevos casos.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,9 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.283, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

Argentina recibió este martes un cargamento de 200 mil dosis de la vacuna CanSino que serán utilizadas en poblaciones de difícil acceso, de acuerdo un comunicado emitido por la cartera sanitaria.

"Estas inoculaciones son monodosis y están destinadas a personas en situación de calle, migrantes, refugiados y otros colectivos dispersos", indicaron en el documento.

17:00 El año 2021 ha estado marcado por una mayor demanda de vacunas anticovid de la que podían atender las farmacéuticas, pero éstas esperan que en enero de 2022 haya suficientes dosis para toda la población adulta global, aunque habría que esperar a junio para que estén plenamente disponibles.

Es la previsión hecha hoy por la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas (IFPMA), principal del sector, apoyándose en modelos de la firma Airfinity, según los cuales este mes se han producido 7.500 millones de dosis, habrá 12.000 millones a finales de año y 24.000 millones a mediados de 2022.

"En enero de 2022 habrá vacunas suficientes para todos los adultos de todos los continentes", anticipa la federación, aunque señala que será necesaria una redistribución, en la que las firmas del sector se han comprometido a colaborar.

Tras un comienzo de 2021 complicado en el que hubo muchos problemas de distribución, actualmente se producen unas 1.500 millones de dosis mensuales, algo que según las farmacéuticas se ha conseguido gracias a incrementos de producción, mejoras en la cadena de suministro y acuerdos voluntarios de transferencia de tecnología.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte desde hace meses de que un 80 % de las vacunas anticovid se están administrando en países de ingresos medios y altos, y se ha fijado para este mes lograr que al menos un 10 % de la población en los países más pobres esté vacunado (la media mundial es del 30 %).

El estudio de Airfinity para la federación defiende que incluso si los países más avanzados en sus campañas aprueban administrar una dosis de refuerzo (normalmente sería la tercera) a su población, habrá 1.200 millones de dosis disponibles para su redistribución a economías en desarrollo.

12:20 Menos de 300 casos de Covid-19 reportó este martes el Ministerio de Salud, algo que no ocurría desde marzo del año pasado. La cartera dio cuenta de 273 nuevos contagios y 7 fallecidos en las últimas 24 horas.

En el mismo período de tiempo la cantidad de test PCR realizados bajaron a 24.185, lo que conllevó a que la tasa de positividad subiera a 0,99% a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana el indicador se mantuvo en 1%.

07:30 La vacuna de Moderna contra el Covid-19 puede ofrecer una protección más duradera que la de Pfizer, sugieren los resultados de nuevos estudios, según publicó el medio británico Financial Times.

Una investigación publicada esta semana en Journal of the American Medical Association (JAMA) realizada sobre trabajadores sanitarios en Bélgica refrenda estos resultados al señalar que los vacunados con Moderna presentaban más del doble de anticuerpos dos meses después de su segunda dosis que los que recibieron Pfizer, lo que, según Deborah Steensels, una de las autoras del estudio, apoya la teoría de que esta vacuna confiere una protección contra la infección más duradera.

Otro estudio de la Universidad de Virginia publicado esta semana concluye que los vacunados con Moderna presentan mayores niveles de anticuerpos que los que recibieron Pfizer, especialmente las personas más mayores. Este trabajo apoya los resultados de una investigación preliminar de la Universidad de Toronto que evalúa la respuesta inmunitaria entre los residentes de centros de atención sanitaria a largo plazo (residencias de ancianos).

Algunos científicos sugieren que la inyección de Moderna podría durar más porque su dosis de ARN mensajero (ARNm), el código genético que "entrena" al sistema inmunológico para reconocer la proteína de superficie (S), es tres veces mayor que la de Pfizer. Otro factor que puede influir es el intervalo entre dosis: en el caso de Moderna está establecido en 28 días (cuatro semanas), mientras que para Pfizer el protocolo recomendado es menor, de 21 días (tres semanas).

Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, ha señalado que todas las vacunas parecen ser más efectivas en países que han apostado por aplicar intervalos más largos entre dosis en las campañas de vacunación, como Reino Unido y Canadá, en comparación con Estados Unidos e Israel, que han aplicado la pauta recomendada en los resultados de los ensayos clínicos.

Los estudios de anticuerpos revalidan, asimismo, otros artículos preprint-resultados preliminares, aún no cotejados por pares de científicos, lo que le da menos peso de evidencia científica-, que sugieren más reinfecciones entre vacunados con Pfizer que con Moderna. Así, investigaciones de la Clínica Mayo en EEUU y Qatar dan mejor tasa de eficacia a Moderna, pero estos resultados pueden tener un sesgo estadístico, al haber empezado antes la vacunación masiva con Pfizer, por lo que la inmunidad podría empezado a caer antes, o bien se explica en parte porque se habría puesto en mayor proporción a población más vulnerable, en los que la senescencia celular juega un papel clave en la duración de la inmunidad.

06:30 Japón investiga la muerte de una tercera persona tras recibir una dosis de la vacuna de Moderna procedente de uno de los lotes fabricados en España y bloqueados tras detectarse contaminación para esclarecer si tiene relación con la inyección.

El fallecido es un varón de 49 años que murió en agosto después de que se le administrara una dosis de los mencionados lotes (antes de ser bloqueados), al igual que a otras dos personas, de 30 y 38 años, cuyas muertes continúan siendo investigadas, según ha confirmado a Efe un portavoz del Ministerio de Salud de Japón.

Recibió su segunda dosis el 11 de agosto y su muerte fue confirmada en la mañana del día siguiente, según datos de Sanidad, que recibió notificación del caso por su empresa el pasado 4 de septiembre.

06:00 La canciller alemana, Angela Merkel, volvió hoy a hacer un llamado a vacunarse contra el Covid-19 a todos aquellos que todavía no lo han hecho y rechazó la idea de ver a la población como "conejillos de Indias".

"Estamos todos de acuerdo en que todavía hay que convencer a mucha más gente a que se vacune", y eso sólo se logra con argumentos, dijo la canciller durante una declaración de Gobierno ante el Bundestag (cámara baja) sobre la situación del país.

Merkel subrayó que las vacunas funcionan, lo protegen a uno mismo y a sus seres queridos y devuelven la libertad.

Además, cuantas más personas se vacunen, menor es la amenaza de que surjan nuevas variantes contra las que estas vacunas no sean efectivas, agregó.

05:00 Australia mantiene cerradas sus fronteras herméticamente desde 2020, lo que está teniendo un fuerte impacto en sus universidades, que cifran en US$ 2.800 millones las pérdidas causadas principalmente por la caída de estudiantes extranjeros.

El número de estudiantes internacionales en Australia es de 529.580, según datos de junio de 2021 del Ministerio de Educación, lo que supone un descenso del 17 % respecto al mismo período de 2020.

Los alumnos que vienen de fuera, principalmente de la India y China, suman más de un 40 % del total y sus matrículas pueden llegar a costar el doble de las que pagan los australianos.

Debido a la pandemia, Australia no permite la entrada de alumnos extranjeros y los nuevos inscritos se ven obligados a seguir las clases a través de internet, lo que ha causado una caída de las matr´culas (EFE).

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE

19:30 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas un total de 182 muertes por Covid-19, con lo que el total de víctimas superó las 583.000, aunque el promedio de fallecimientos cayó a su menor nivel en los últimos nueve meses, informó este lunes el Gobierno.

De acuerdo con el último boletín del Ministerio de Salud, el promedio de muertes por Covid-19 en la última semana se ubicó este lunes en 605, el menor nivel desde diciembre de 2020.

La media de decesos es cinco veces inferior a la medida el 12 de abril, cuando, en el pico de la segunda ola de la pandemia, Brasil alcanzó una media récord de 3.124 por día.

El gigante latinoamericano, con 213 millones de habitantes, registró en las últimas 24 horas 9.154 nuevos contagios por Covid-19, con lo que el total de casos roza los 20,9 millones desde el inicio de la crisis sanitaria.

Pese a que la mayoría de la población todavía no ha recibido la segunda dosis, ciudades como Sao Paulo, la más poblada de Brasil, comenzaron hoy a inocular la tercera dosis a la población anciana ante la preocupación por el avance de la variante delta en el país.

18:30 Argentina registró este lunes 3.893 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de positivos ascendió a 5.207.695, mientras que los fallecimientos se elevaron a 112.673, tras ser notificadas 162 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un ascenso respecto a los positivos reportados este domingo, cuando se registraron 1.397 nuevos casos, aunque los fines de semana los contagios suelen ser menores.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,9 millones de personas que se contagiaron y que ya han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.293, muy por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

Por otra parte, el Ministerio de Salud anunció que a partir de este lunes entró en vigencia "la credencial digital de vacunación, documento oficial de viaje que acredita la inoculación contra el Covid-19 en el país".

El carnet está disponible tanto en español como en inglés con el objetivo de ser presentado en el exterior por aquellas personas que deban desplazarse entre países.

17:00 El G20 que concluye hoy en Roma ha alcanzado el "ambicioso" compromiso de vacunar contra el coronavirus con la pauta completa al 40% de la población del planeta antes de que finalice 2021.

"Es un compromiso ambicioso, pero no queda otra para mantener al virus a raya", dijo a la prensa en la capital italiana la ministra española de Sanidad, Carolina Darias.

Sobre las conclusiones de este G20 de Roma Darias resaltó el impulso dado al tratado internacional de pandemias para futuras crisis: "Si algo hemos aprendido de esta es que solo si actuamos juntos se puede llegar tan lejos".

Preguntada sobre la apertura del Gobierno italiano a una eventual vacunación obligatoria contra el Covid-19, Darias explicó que respeta esa posición, pero en España la única estrategia es "seguir vacunando hasta que lo estén cada uno de los españoles que los desean" y, como ejemplo, comentó que el colectivo de 12 a 19 años está cerca de un 70% de vacunación con una dosis, por lo que "aún nos queda gente por vacunar".

Respecto a la posibilidad de que en España se inyecte una tercera dosis, destacó que hay que diferenciar entre una dosis adicional para algunas personas con algún tipo de inmunodepresión, que podría inocularse si la comisión de salud nacional lo acuerda.

"Como ha dicho la EMA (Agencia Europea del Medicamento), por ahora no existe esa urgencia" (de la tercera dosis), así que "vamos a seguir pinchando a todos los que no tienen la pauta vacunal completa".

13:33 Como cada lunes, el Ministerio de Salud dio a conocer cambios en el plan Paso a Paso, que comienzan a regir este miércoles. La subsecretaria Paula Daza anunció que avanza a fase de preparación Puerto Octay, mientras que siguen a apertura inicial Navidad y Teodoro Schmidt. Por el contrario, retrocede a preparación Curarrehue.

Daza también planteó que en las próximas semanas se retomará la vacunación de los adolescentes de 12 a 17 años, a lo que agregó que desde la cartera proyectan que durante este mes comenzará la vacunación de niños menores de 12 años.

13:00 El Instituto de Salud Pública aprobó por 5 votos de los expertos el uso de emergencia de la vacuna Sinovac en niños mayores de los 6 años de edad.

El Director del ISP, Heriberto García señaló que "con el fin de seguir protegiendo a la población, hemos aprobado la vacuna CoronaVac para niños y niñas desde los 6 años en Chile".

Previo a aprobación, niños mayores de 12 años podían vacunarse con la vacuna del laboratorio Pfizer/BioNTech.

Mientras, será el Minsal el que defina la fecha de inicio de inoculación con Sinovac para los niños.

11:08 Menos de 500 casos de Covid-19 volvió a reportar el Ministerio de Salud, que dio cuenta de 435 contagios diarios, llegando a 1.641.526 las infecciones totales. También se reportaron 18 fallecidos, elevándose a 37.108 los decesos.

En las últimas 24 horas también se reportaron 45.043 exámenes PCR, con lo que la tasa de positividad queda en 0,89% a nivel país, mientras que en la Región Metropolitana es de 1%.

07:30 Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos han alertado de que las muertes diarias por coronavirus han aumento en el país un 131% en el último mes, mientras las autoridades médicas piden a la población extremar las medidas de precaución con motivo del puente festivo por el Día del Trabajo.

Por el momento, han muerto en Estados Unidos a causa de la pandemia 644.848 personas, según las últimos datos de los CDC, que cifran en 39,8 millones el número de casos acumulados.

La variante Delta es ya la principal responsable de los nuevos ingresos hospitalarios, con 89.916 pacientes el 2 de septiembre, cifras que no se habían visto desde el 30 de enero cuando 89.657 personas tuvieron que ser hospitalizadas. En algunos estados, como Georgia, Kentucky y Hawai, no hay espacios libres en las unidades de cuidados intensivos.

Los CDC han informado también de un aumento de los ingresos de niños y adolescentes. El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha señalado que todavía no hay datos para determinar que esta cepa se presenta de manera más agresiva entre los menores de edad, quienes puede acceder a la vacuna de Pfizer a partir de los 12 años.

Fauci ha adelantado también este domingo que el plan de inyección de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 para personas inmunodepresivas podría no estar listo en su totalidad para el 20 de septiembre tal y como se señaló en un primer momento, aunque confía en que este posible retraso sea como máximo de un par de semanas

07:00 Pese a los esfuerzos, un 75% de la población latinoamericana sigue sin un esquema de vacunación completo frente al Covid-19, pese a que ya se está discutiendo la necesidad de una tercera dosis.

Siendo el continente más afectado, América ha administrado unos 935 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, según el registro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La mayoría han sido aplicadas en EE.UU. (más de 371 millones), seguido de Brasil (casi 177 millones), México (82.6 millones), Canadá (52.9 millones), Argentina (40.9 millones), Colombia (34.2 millones), Chile (26.9 millones), Perú (17.7 millones), Ecuador (17.5 millones) y Cuba (12.9 millones).

Basada en estos datos, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, lamenta que el 75% de la población de América Latina y el Caribe aún no está totalmente vacunada contra el COVID-19.

"Más de un tercio de los países de nuestra región aún no han vacunado al 20% de su población (la meta inicial). Y en algunos lugares, la cobertura es mucho menor", advirtió.

Según la OPS, "las tasas de vacunación siguen estando por debajo del 20% en varios países del Caribe y Suramérica, y la cobertura sigue siendo de un solo dígito en naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y Nicaragua".

05:00 Turquía inició este lunes el año escolar con clases presenciales y diversas medidas para evitar la expansión del coronavirus, como la obligación de test PCR para alumnos y docentes no vacunados, informó la emisora NTV.

Desde el primer brote de la pandemia, los centros educativos en Turquía han abierto de forma intermitente con un número reducido de alumnos por aula para evitar el aumento de contagios.

En este nuevo curso escolar no se reducirá el número de asistentes pero se mantienen otras medidas, como el uso obligatorio de mascarilla y preservar el distanciamiento físico.

Las autoridades turcas también obligarán al personal de los centros educativos y alumnos que no estén vacunados a presentar un test PCR negativo cada dos semanas.

Cerca del 70 % del personal educativo ha recibido las dos dosis de las vacunas disponibles en Turquía, que son la china Sinovac y la alemana Pfizer.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE

18:00 Las autoridades sanitarias de Rusia tienen ya registrados más de siete millones de casos de coronavirus, después de que en las últimas 24 horas hayan actualizado sus balances con 18.645 positivos adicionales.

En concreto, el organismo que vigila a nivel nacional la evolución de la pandemia ha informado de un total de 7.012.599 casos acumulados. En la última jornada, el mayor número de positivos corresponden a las ciudades de Moscú (1.542) y San Petersburgo (1.357).

La pandemia repuntó en Rusia en junio, hasta el punto de alcanzar niveles sin precedentes de fallecidos. La cifra de víctimas mortales oscila en torno a los 800 por día y este domingo se han notificado 793 muertes más, hasta un total de 187.200 desde el inicio de la pandemia, informa la agencia de noticias Sputnik.

16:00 Francia continúa la reducción del impacto del Covid y, en una semana, han disminuido los nuevos casos diagnosticados en un 20 %, informó este domingo el director general de Sanidad, Jérôme Salomon, en una entrevista en el canal BFMTV.

"La cuarta oleada evolucionan favorablemente", constató Salomon.

Según los datos oficiales de este domingo, se habían detectado 10.410 nuevos casos en las últimas 24 horas. Asimismo, la presión en los hospitales seguía a la baja. En las últimas 24 horas, fueron 10.644 pacientes ingresados por Covid. Se han registrado además 49 fallecimientos relacionados con la enfermedad en Francia.

Desde el estallido de la epidemia a inicios de 2020, el país europeo acumula cerca de 6,83 millones de infecciones y 114.905 fallecimientos.

Desde finales de diciembre, fecha del inicio de la campaña de vacunación, casi 45,45 millones de personas tienen la pauta completa, un porcentaje equivalente al 67,4 % de la población francesa.

14:00 La administración del presidente Joe Biden tiene la esperanza de que las inyecciones de refuerzo comiencen en los EEUU aproximadamente en dos semanas, aunque necesitarán la aprobación de los reguladores y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain.

Klain rechazó las críticas de que Biden está intentando apresurar las inyecciones de refuerzo antes de la evidencia científica. Funcionarios de los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos participaron en el establecimiento de la fecha objetivo de la semana del 20 de septiembre, dijo en el programa "State of the Union" de CNN el domingo.

"Todavía tenemos la esperanza de que al menos una de las vacunas esté disponible esa fecha", dijo Klain.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, registró 430 casos nuevos, alcanzando un total de 1.641.091. Además lamentó 23 fallecidos a causa del virus, totalizando 37.090.



Respecto al PCR, se realizaron 50.590 exámenes en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad de 0,76% en el país y 1% en la Región Metropolitana.

09:30 Las autoridades sanitarias brasileñas han suspendido la distribución de más de doce millones de vacunas contra el coronavirus envasadas en una planta no inspeccionada de Sinovac, fabricante del compuesto CoronaVac.

Según ha anunciado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), encargada de la aprobación de las vacunas, los lotes retirados provienen de una planta "que no había sido inspeccionada ni aprobada en la autorización del uso de emergencia" del producto.

"En estos términos, las vacunas envasadas en un lugar no aprobado en la autorización del uso de emergencia se consideran un producto no regulado por Anvisa", ha detallado la agencia en un comunicado.

Los lotes afectados, que incluyen vacunas que estaban aún por llegar al país, suponen más de doce millones de dosis del compuesto contra el coronavirus, el primero en haber sido aprobado para su uso de emergencia en el país junto con la vacuna de AstraZeneca.

En el comunicado, Anvisa ha aclarado que no ha encontrado ninguna evaluación de los estándares de calidad de la planta por parte de otros organismos sanitarios.

09:00 El director del Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 ha sido elegido por la Casa Blanca para que asuma un papel centrado en la preparación para futuras pandemias.

Matthew Hepburn, director de desarrollo de vacunas contra el covid para Countermeasures Acceleration Group, anteriormente conocido como Operación Warp Speed, se está preparando para asumir el nuevo cargo el 1 de octubre, según personas familiarizadas con el asunto.

Hepburn, de 50 años, se centrará en el desarrollo de vacunas, terapias y pruebas para hacer frente a las amenazas pandémicas, informando directamente al director de la Oficina de Política de Ciencia y Tecnología , Eric Lander, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que los detalles del nombramiento aún no son públicos.

El grupo de contramedidas donde Hepburn trabaja actualmente es un esfuerzo conjunto del Departamento de Defensa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El Departamento de Defensa aún debe autorizar el cambio de Hepburn, según las personas. La Casa Blanca y el Departamento de Defensa no respondieron a las solicitudes de comentarios.

08:00 El Grupo de los 20 está listo para prometer más acciones para abordar las consecuencias del Covid-19 en la salud mental, según un borrador de declaración visto por Bloomberg. Los ministros de salud reunidos en Roma este fin de semana reconocerán las consecuencias del aislamiento al desempleo y la inseguridad alimentaria, y que la pandemia ha puesto al descubierto las lagunas en los sistemas de salud mental.

El impacto ha afectado de manera desproporcionada a grupos que incluyen a mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, así como a los más pobres y vulnerables, mostró el borrador. Por lo tanto, los ministros se comprometerán a aumentar el acceso a los servicios y a integrar mejor la salud mental en sus sistemas de atención de salud más amplios.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

20:00 Los reguladores de salud de EEUU están buscando datos adicionales sobre la vacuna de refuerzo contra el coronavirus de Moderna Inc., ya que la administración de Biden espera comenzar una campaña de refuerzo generalizada este mes con solo la vacuna Pfizer Inc.-BioNTech, dicen personas familiarizadas con el asunto.

Moderna anunció el viernes que había "completado" su envío de datos a la Administración de Alimentos y Medicamentos para la autorización de refuerzos. La FDA ha estado buscando más datos a medida que llegaba la presentación de Moderna, agregaron las personas.

En particular, la FDA está buscando más información sobre la eficacia de una dosis de 100 microgramos, la misma que las dos primeras inyecciones que recibieron las personas, no solo el refuerzo de 50 microgramos presentado por Moderna como un refuerzo potencial, uno de los la gente dijo.

18:00 Japón se está preparando para extender su estado de emergencia inducido por Covid en aproximadamente dos semanas para Tokio y las tres prefecturas circundantes, informó Mainichi . También se considerarán otras seis prefecturas para las extensiones del período de emergencia a partir de la fecha de finalización actual del 12 de septiembre.

El gobierno celebrará una reunión para tomar la decisión a mediados de la próxima semana, dijo el diario. Las prefecturas, incluidas Ibaraki, Tochigi, Okayama e Hiroshima, están considerando levantar el estado de emergencia y posiblemente pasar a medidas menos restrictivas después del 12 de septiembre.

12:00 El Ministerio de Salud reportó 477 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de casos subió a 1.640.666. Además, lamentó 26 fallecidos en el nuevo informe, por lo que el total de decesos subió a 37.067.

Las anteriores cifras se dan con 51.970 exámenes realizados en la última jornada, por lo que la tasa de positividad a nivel nacional quedó en 0,81% a nivel país y 1% en la Región Metropolitana.

09:00 Los ministros confían en que el director médico de Inglaterra y otros expertos aprobarán el plan a mediados de la próxima semana, y el lanzamiento para niños de 12 a 15 años comenzará en breve, informó The Telegraph.

Si bien un panel asesor del gobierno dijo el viernes que los beneficios de la vacunación para los niños sanos de 12 a 15 años eran "marginalmente mayores" que los posibles daños conocidos, recomendó al gobierno que pidiera a los cuatro directores médicos del Reino Unido que opinen sobre la decisión, teniendo en cuenta el impacto en las escuelas y la educación de los jóvenes.

VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

18:30 Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 756 nuevas muertes por Covid-19, con lo que el total de víctimas superó las 582.000, aunque los promedios tanto de óbitos como de contagios continúan en sus menores niveles en varios meses.

Según el boletín divulgado este viernes por el Ministerio de Salud, el gigante latinoamericano, con 213 millones de habitantes, también registró en las últimas 24 horas 25.565 nuevos contagios por Covid-19, con lo que el total de casos superó los 20,85 millones desde el inicio de la pandemia.

De acuerdo con las cifras oficiales, Brasil acumula 582.670 víctimas y 20.856.060 contagios desde el inicio de la pandemia, en febrero del año pasado, lo que lo confirma como el segundo país con más víctimas por covid en el mundo, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos, tras el país norteamericano e India.

Pese a esas elevadas cifras, la pandemia sigue cediendo en el gigante latinoamericano y los promedios tanto de muertes como de casos permanecen en sus menores niveles este año.

El promedio de muertes por Covid-19 en la última semana se ubicó este viernes en 621 diarias, el menor nivel desde el registrado el 28 de diciembre del año pasado, cuando la media de víctimas por coronavirus en Brasil era de 611 por día.

17:00 La farmacéutica Moderna anunció este viernes que entregó los primeros resultados de sus ensayos clínicos a las autoridades europeas para la evaluación de una tercera dosis de refuerzo contra el Covid 19 con el objetivo de obtener su autorización.

"Estamos satisfechos de haber solicitado una autorización condicional de comercialización a la Agencia Europea de Medicamentos para nuestra (vacuna) candidata de refuerzo al nivel de dosis de 50 microgramos", aseguró en un comunicado la farmacéutica estadounidense, que hace dos días hizo lo propio ante las autoridades de Estados Unidos.

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel, apuntó que los estudios y análisis adicionales "muestran que una dosis de refuerzo de 50 microgramos" de su vacuna de Covid-19 "provoca fuertes respuestas de anticuerpos contra la variante delta".

La compañía explicó que se modificó la segunda fase del estudio clínico para incluir la tercera dosis administrada "aproximadamente" 6 meses después de la segunda.

El pasado martes, Moderna presentó los datos ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, en inglés) poco más de dos semanas después de Pfizer, que entonces dijo que la dosis de refuerzo había generado "anticuerpos neutralizantes significativamente más altos" contra el virus original de la covid-19, además de las variantes beta y delta.

Recientemente, las autoridades estadounidenses también anunciaron planes de empezar a ofrecer la dosis de refuerzo a la población general que haya recibido las vacunas mRNA (Moderna y Pfizer) empezando la semana del 20 de septiembre para aquellos que se hayan puesto las dos dosis iniciales hace más de ocho meses.

Esto, sin embargo, aún tiene que ser aprobado por la FDA y por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) del país.

16:00 Argentina recibió este viernes 570.000 nuevas dosis de la vacuna china Sinopharm y alcanzó las 55.471.120 dosis recibidas de distintos proveedores desde que se inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en diciembre de 2020.

Con este último arribo, que se produjo a través de un vuelo de Qatar Airways, el país suramericano recibió un total de 3.248.000 dosis de Sinopharm a lo largo de la semana.

Desde el inicio de la campaña, Argentina recibió 55.471.120 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 15.000.920 son Sputnik V: 10.955.260 del primer componente (de las cuales 1.179.625 fueron producidas por el laboratorio Richmond) y 4.045.660 del segundo componente (702.500 fueron elaboradas en el laboratorio argentino).

De la firma AstraZeneca, el país ya cuenta con 15.594.200. En tanto, 21.176.000 son del laboratorio Sinopharm, 200.000 de Cansino, y 3.500.000 de Moderna, donadas por Estados Unidos.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta hoy se distribuyeron 49.774.574 dosis en todo el territorio, al tiempo que se aplicaron 43.696.315, de las cuales 28.183.966 corresponden a la primera dosis y otras 15.512.349 personas ya tienen las dos dosis.

11:00 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 504 nuevos casos de coronavirus, por lo que el total de casos subió a 1.640.192. De esta última cifra, 3.717 se mantienen activos.

Las anteriores cifras se dan con 50.732 exámenes realizados en la última jornada, por lo que la tasa de positividad a nivel nacional quedó en 0,89% a nivel país y 1% en la Región Metropolitana.

Además, se lamentaron 46 fallecidos en el nuevo informe, por lo que el total de decesos subió a 37.041.

07:00 La Comisión Europea y el laboratorio AstraZeneca alcanzaron un acuerdo para garantizar el número de dosis restantes, un pacto que entierra el litigio judicial que ambos mantienen en tribunales belgas.

Según anunciaron en un comunicado, el pacto prevé el compromiso firme de AstraZeneca para entregar 60 millones de dosis para final del tercer trimestre, 75 millones de dosis para el final del cuarto trimestre y 65 millones hasta marzo de 2022, lo que elevará el número total de dosis entregadas a 300 millones de dosis, en línea con lo recogido en el contrato de vacunas que firmaron en el verano de 2020 la Comisión Europea y el grupo farmacéutico que lidera Pascal Soriot.

"El acuerdo garantiza la entrega de los 200 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 restantes por AstraZeneca a la UE", dijo la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en el comunicado.

Bruselas destacó que el pacto recoge también una serie de penalizaciones que la compañía deberá afrontar en caso de que vuelva a incurrir en nuevos retrasos en este nuevo calendario que ha calificado de estricto. Así, AstraZeneca deberá abonar por dosis un 10% de reembolsos en caso de un mes de retraso, el 25% si es de dos meses y hasta el 40% si se demora en tres meses.

06:00 El Ministerio de Sanidad de Israel notificó este viernes 11.210 nuevos casos de Covid-19, un dato sin precedentes desde el inicio de la pandemia y que eleva por encima de 1,1 millones el balance provisional en uno de los países que más rápido comenzó a vacunar a su población. En concreto, las autoridades tienen registrados hasta la fecha 1.101.406 de positivos, de los cuales 7.122 corresponden a pacientes ya fallecidos. La cifra de casos activos se acerca a los 92.000, mientras que 667 enfermos permanecen en estado grave, según los datos del Ministerio.

05:00 Un grupo de científicos internacionales, así como miembros de la comunidad educativa del Reino Unido, publican hoy en la revista "British Medical Journal" (BMJ) una carta abierta en la que exigen medidas para evitar una "infección masiva entre los niños" al reabrir los colegios en Inglaterra.

Los cerca de 30 investigadores que firman la misiva, procedentes del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, India y Noruega, alertan de que la prevalencia de casos de coronavirus en Inglaterra es 26 veces mayor que cuando comenzó el curso el año pasado y advierten de que la variante mayoritaria, la delta, es más contagiosa que las anteriores.

"La falta de medidas de mitigación llevará probablemente a una expansión de las infecciones en niños y a un absentismo significativo por enfermedad tanto en los estudiantes como en el personal educativo", alertan los científicos, que dirigen su crítica al ministro británico de Educación, Gavin Williamson.

JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE

16:10 El ministro de Salud, Enrique Paris confirmó a radio ADN que este lunes se reunirán expertos, convocados por el Instituto de Salud Pública (ISP) para analizar el uso de la vacuna CoronaVac, del laboratorio Sinovac, en niños de 3 a 17 años.

Esto tras la entrega de antecedentes que hizo la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que corresponden a los estudios en fase 1 y 2 de CoronaVac en China, en población de 3 a 17 años.

A la reunión fueron invitados diversos expertos y comunidades científicas, como la Sociedad Chilena de Epidemiología (Sochepi), la Sociedad Chilena de Pediatría y la Sociedad Chilena de Infectología (Sochinf).

Según confirmaron desde el ISP, la reunión podría concluir con la aprobación de la vacuna de Sinovac para utilizarse en dicho rango etáreo o, en caso contario, con la solicitud de más antecedentes.

16:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó hoy de que vigila "de cerca" la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, conocida como "C.1.2", si bien subrayó que su prevalencia es todavía "muy baja".

"Estamos monitoreando de cerca la propagación y evolución de todas las variantes reportadas de Covid-19, incluida la 'C.1.2'", afirmó hoy en una rueda de prensa telemática la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti.

La "C.1.2", que es muy mutante y fue descubierta por primera vez en mayo pasado en dos provincias sudafricanas, se ha identificado en 114 casos en Sudáfrica, epicentro de la pandemia en el continente africano, precisó la agencia de la ONU.

"Se han encontrado casos únicos en otros cuatro países africanos, y se ha informado de un número muy bajo de casos a nivel internacional", subrayó la OMS en un comunicado. "Aunque se informó por primera vez a la OMS en julio, la prevalencia de esta nueva variante sigue siendo muy baja", matizó la organización.

Para ser considerada una "variante de preocupación", subrayó, debe haber "pruebas de un impacto en la transmisibilidad, la gravedad o la inmunidad (...) Este no es el caso de la variante 'C.1.2', pero se requieren más datos", añadió la OMS, toda vez que Moeti enfatizó que "el uso de mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos regular" ayudan a mantenerse "a salvo de todas las variantes".

A ese respecto, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC) de la Unión Africana, John Nkengasong, restó hoy importancia al surgimiento de nuevas variantes y puso el acento en la necesidad de la vacunación.

"Como virólogo, espero que emerjan variantes (...). Estamos aprendiendo la biología de este virus. Cuanto más retrasemos la vacunación, más aumenta la posibilidad de que surjan nuevas variantes", dijo Nkengasong en otra rueda de prensa virtual.

Científicos sudafricanos remarcaron el pasado lunes que las vacunas usadas actualmente en Sudáfrica, como las de las empresas farmacéuticas Johnson & Johnson y Pfizer, resultan "efectivas" ante la "C.1.2", por lo que no hay motivo para entrar en "pánico".

11:00 Este jueves el Ministerio de Salud anunció 594 nuevos casos de Covid-19, alcanzando en total 1.639.698 de contagios desde el inicio de la pandemia. También, lamentó el fallecimiento de 50 personas, llegando a 36.995 los decesos.

Con respecto a los exámenes PCR, en las últimas 24 horas se realizaron 57.490, lo que implicó una positividad del 0,94% a nivel nacional y un 1% en la Región Metropolitana.

07:00 Los 11.187 nuevos contagios de covid-19 identificados este miércoles en Israel representan un nuevo máximo desde el comienzo de la pandemia en medio de una cuarta ola que, sin embargo, se diferencia de las anteriores en que no se ha registrado un aumento significativo en los casos graves.

Con los nuevos casos detectados ayer son más de 90.000 los pacientes activos, de los cuales 666 se encuentran hospitalizados en estado grave.

Esto continúa la tendencia decreciente de la cifra de pacientes hospitalizados, que tras aumentar de forma constante durante un mes y medio, comenzó a descender esta semana tras alcanzar 753 el pasado día domingo.

Una de las cifras preocupantes identificadas ayer es la tasa de positividad, que fue del 7,92%, la más alta de la oleada actual pero aún lejos de los índices de más del 10% registrados en el pico de la tercera ola, en enero de este año.

En paralelo a los contagios, ha aumentado la cifra de vacunados con la tercera dosis de Pfizer, con lo que las autoridades confían en frenar esta cuarta oleada.

06:30 La Agencia Europea del Medicamento (EMA) subrayó este jueves que aún no ha concluido su evaluación de los datos sobre la dosis de refuerzo de las vacunas de Covid-19, aunque respaldó la opción de proporcionar una "adicional" como "medida de precaución" a personas mayores e inmunodeprimidas.

La EMA menciona el informe técnico emitido ayer por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que "según la evidencia actual, no existe una necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo de vacunas a individuos con pauta completa en la población general", aunque sí se debería inyectar "dosis adicionales" a personas con sistemas inmunológicos gravemente debilitados.

La agencia recuerda que "es importante distinguir" entre las "dosis de refuerzo", destinadas a personas con sistemas inmunológicos normales, y las "dosis adicionales" para individuos inmunodeprimidos, como los receptores de trasplantes de órganos, que han mostrado una respuesta inmune inicial a las vacunas que fue insuficiente para protegerlos contra la covid-19 y una nueva inyección podría mejorar esa reacción.

06:00 El Gobierno noruego aplazó hoy por tercera vez la última fase de la desescalada por la subida de los contagios a causa del avance de la variante delta del coronavirus y anunció que ofrecerá la vacuna a los jóvenes de 12 a 15 años.

Las autoridades siguen así la recomendación del Instituto de Salud Pública (FHI), que había alertado contra levantar más restricciones después de que esta semana se hayan registrado cifras récord de contagios en toda la pandemia y la incidencia los últimos 14 días se haya situado en 243 nuevos casos por 100.000 habitantes.

"Abrir más ahora aumentaría el riesgo de más contagios y ese riesgo no lo queremos correr cuando queda poco para que todos los adultos hayan tenido la opción de protegerse con la vacuna", dijo en rueda de prensa la primera ministra noruega, Erna Solberg.

MIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE

19:00 La posibilidad de que las personas vacunadas con la pauta completa sean hospitalizadas al contraer Covid-19 se reduce en más de un 70 % respecto a los no vacunados, según constató un amplio estudio publicado en The Lancet.

Los resultados difundidos por expertos a cargo de la investigación "Zoe Covid" también revelaron que aquellos que dan positivo después de ser vacunados con las dos dosis (infección post-vacunal) tienen casi el doble de probabilidades de ser completamente asintomáticos.

Asimismo, el estudio indicó que el riesgo de contraer Covid-19 de larga duración (cuando los síntomas persisten después de 28 días desde la infección) se reduce a la mitad entre los vacunados con la pauta completa.

Las personas más vulnerables ante una infección post-vacunal después de recibir una dosis son los "adultos mayores frágiles" (de más de 60 años), así como otros "adultos mayores" que tienen otras patologías, como obesidad o enfermedades cardíacas, renales y pulmonares.

En todos los grupos de edades, señaló la investigación, las personas que viven en zonas desfavorecidas, como entornos urbanos con alta densidad de población, tienen más posibilidades de padecer una infección después de haber sido vacunados.

Para este trabajo, los investigadores contaron con las respuestas de un cuestionario efectuado en el Reino Unido entre 1,2 millones de adultos entre los pasados meses de diciembre y julio.

Del total de sujetos que recibieron al menos una dosis de alguno de los preparados de Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca o Moderna, menos del 0,5 % reportó una infección post-vacunal detectada más de 14 días después del primer pinchazo.

Entre los adultos que recibieron dos dosis, menos del 0,2 % padeció una infección después de siete días del segundo pinchazo.

Para los sujetos que padecieron una infección post-vacunal, la posibilidad de que la enfermedad fuese asintomática aumentó en un 63 % tras recibir una dosis y en un 94 % después de la segunda.

18:00 Argentina reportó este miércoles 5.328 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.190.948, mientras que los fallecimientos se elevaron a 112.005, tras ser notificadas 194 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un descenso respecto a los positivos reportados el martes, cuando se registraron 6.731 nuevos casos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este miércoles 1.320 casos; en la central provincia de Córdoba, 924; en la de Tucumán (noroeste) 412, y en la capital del país, 337.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,87 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.602, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

17:00 Casi 150 millones de escolares chinos de entre 3 y 15 años volvieron hoy a las aulas tras un verano en el que China estuvo combatiendo dos rebrotes en el este y el sur del país que limitaron la movilidad de los estudiantes durante el periodo vacacional.

Las guarderías, las escuelas primarias y las secundarias retomaron hoy la actividad en gran parte del país asiático, pero con una serie de medidas antiepidémicas, como por ejemplo la necesidad de aportar el historial de viaje de los 14 días previos al inicio del curso, algo que también se aplica a los profesoras y resto de personal de los centros de enseñanza.

En el caso de aquellos que viajaron al extranjero o a zonas consideradas de riesgo o han atravesado "situaciones anómalas" en lo que a salud se refiere durante la pausa veraniega, deberán aportar un resultado negativo en un análisis de ácido nucleico realizado 48 horas antes del regreso a las clases.

Todo esto porque desde mediados de julio y hasta la semana pasada, el país estuvo batallando con un rebrote de Covid-19 en la provincia meridional de Yunnan y otro en la oriental Jiangsu, cuyo origen habría estado en el aeropuerto de la capital regional, Nankín, y después se propagó por una docena de provincias más.

Sin embargo, los últimos cuatro partes diarios de la Comisión Nacional de Sanidad de China indicaron que todas las nuevas infecciones registradas en esos días se les habían diagnosticado a viajeros procedentes de fuera de las fronteras de la China continental, con lo que no ha habido contagios locales.

16:00 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que se necesitan 540 millones de dosis adicionales de vacunas contra el Covid-19 para inmunizar al menos el 60 % de la población en el continente americano.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó durante su conferencia de prensa semanal que en las Américas están cuatro de los diez países con el mayor número de casos en el mundo e indicó que la región ha sufrido "casi un tercio de todas las muertes" atribuidas al virus.

"Debemos ampliar el acceso a las vacunas en nuestra región, especialmente en los lugares que se están quedando atrás", reclamó la funcionaria, quien estimó que más de un tercio de los países de la región deben aún vacunar al 20 % de su población y que en algunos lugares la cobertura "es mucho menor".

Respecto a las cifras de casos y muertes, reveló que en la última semana se reportaron 1,6 millones de nuevos contagios y alrededor de 22 mil fallecimientos en el continente americano relacionados con el Covid-19.

La directora de la OPS llamó la atención sobre la situación en Haití y Venezuela, donde "los frágiles sistemas de salud y los desafíos políticos han retrasado aún más las inmunizaciones".

11:00 El Ministerio de Salud reportó 375 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de contagios desde la llegada de la pandemia se eleva a 1.639.123. De esta última cifra, 3.568 personas se mantienen con el virus activado.

Este informe se da con 34.548 exámenes realizados en la última jornada, por lo que la positividad cayó a 0,83% a nivel país y a 1% en la Región Metropolitana.

Además, se lamentó el fallecimiento de ocho personas a causa del virus.

07:00 Científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) analizan una nueva variante del coronavirus, bautizada como Mu, identificada por primera vez a comienzos de año en Colombia, informó la institución.

La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, se mantiene clasificada como "variante de interés", indicó la OMS en su informe epidemiológico semanal sobre la evolución de la pandemia.

La variante presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de «escape inmunitario» o resistencia a las vacunas, y se requerirán estudios adicionales para comprender sus características, precisó la organización.

06:00 La vacuna obligatoria dejará a Grecia a partir de mañana sin unos 10.000 empleados del sector sanitario público, la cifra de personas que hasta ahora se ha negado a inocularse contra el Covid y que quedarán suspendidos de empleo y sueldo hasta que se inmunicen, en virtud de la ley que les obliga a estar vacunados.

Aunque la ley entró en vigor hoy, el Ministerio de Sanidad ha dado a los renuentes plazo hasta mañana para ponerse la primera dosis de la vacuna, pero ha asegurado que la ley se aplicará sin contemplaciones.

La presidenta de los hospitales públicos de Atenas, Matina Pagoni, informó hoy de que en los últimos días la vacunación del personal sanitario está aumentando considerablemente y a día de hoy el 95 % de los médicos, el 90 % de los sanitarios y el 91 % de los administrativos está ya inmunizado, bien por inoculación o por haber pasado la enfermedad.

05:00 Unos 2,5 millones de estudiantes comenzaron hoy el curso escolar en Israel, el día después de que el país registrara su récord de contagios diarios de Covid-19 desde el inicio de la pandemia, más de 11.000, y entre numerosas medidas de prevención pare evitar brotes en las escuelas.

Bajo las nuevas directivas en plena cuarta ola de la pandemia, toda persona, incluyendo alumnos, padres y personal de la escuela, que acceda a un centro educativo deberá demostrar que está vacunada o presentar un resultado negativo de una prueba de coronavirus.

Para facilitar esto, el Ministerio de Sanidad distribuyó la víspera tests rápidos para que se los hagan a los niños en sus hogares antes de acudir a clase y ofrece, a partir de hoy, que los estudiantes mayores de 12 años puedan ser vacunados en la escuela, con el permiso previo de sus padres.

MARTES 31 DE AGOSTO

19:00 Brasil registró en las últimas 24 horas 24.589 nuevos casos y 839 fallecimientos asociados al coronavirus, con lo que acumuló más de 580 mil muertes por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, según las cifras divulgadas este martes por el Gobierno.

Desde el primer contagio, el 26 de febrero de 2020, y de la primera muerte, el 12 de marzo del mismo año, ambos en Sao Paulo, el país suma ahora 20.776.870 casos confirmados y totaliza 580.413 óbitos.

El Ministerio de Salud, en su más reciente boletín epidemiológico, indicó que entre el lunes y este martes se presentó un aumento en el número de infectados y de muertes diarias, tras haber registrado la víspera la cifra más baja de óbitos en los últimos 9 meses, con 266 fallecimientos.

Brasil, uno de los tres países en el mundo más afectado por la pandemia en números absolutos junto a Estados Unidos e India, registra una tasa de mortalidad de 276 decesos por cada 100 mil habitantes y una incidencia de 9.887 personas infectadas en la misma proporción.

El número promedio de muertes diarias en la última semana, en tanto, bajó este martes a los 667, también el menor de 2021, de acuerdo con el Consejo Nacional de Secretarias de Salud (Conass).

17:00 Argentina reportó este martes 6.731 nuevos casos de Covid-19, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.185.620, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.812, tras ser notificadas 205 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el lunes, cuando se registraron 5.358 nuevos casos.

En la provincia de Buenos Aires se contabilizaron este martes 1.626 casos; en la central provincia de Córdoba, 1.063; en la de Corrientes (norte) 678, y en la capital del país, 327.

De acuerdo con el informe diario del Ministerio de Salud, hay 4,87 millones de personas que se contagiaron y que han sido dadas de alta, mientras que el número de pacientes con diagnóstico confirmado de la covid-19 que permanecen ingresadas en unidades de cuidados intensivos fue en esta jornada de 2.672, por debajo de la marca de 7.969 del pasado 14 de junio.

11:00 El Ministerio de Salud anunció 315 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja registrada desde el mes de abril de 2020. Así, los contagios totales desde el inicio de la pandemia alcanzan 1.638.675. Además, la autoridad lamentó el fallecimiento de 14 personas, llegando a 36.937 los decesos.

En las últimas 24 horas, fueron realizados 22.376 exámenes PCR, lo que implicó una positividad a nivel país de un 1,20% y que en la Región Metropolitana se mantuviera en el 1%.

08:00 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este martes que un 70% de los adultos de la UE ya están completamente vacunados contra el coronavirus, logrando así el objetivo marcado para antes de que acabe el verano en el hemisferio norte.

Más de 250 millones de europeos adultos cuentan ya con la pauta completa, un "gran logro" que, a su juicio, demuestra lo que el bloque puede conseguir cuando "trabaja de la mano".

La campaña de vacunación en la UE arrancó los últimos días de 2020, con dudas sobre la capacidad de producción y el reparto de vacunas entre los Estados miembro. En febrero, Bruselas apuntó que el objetivo de vacunación se alcanzaría antes de acabar el verano y a finales de abril adelantó a julio la meta de inmunizar al 70% de la población adulta.

70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



