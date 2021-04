País

MARTES 6 DE ABRIL

18:30 Brasil reportó más de 4.000 muertes diarias por Covid-19 por primera vez mientras la pandemia continúa arrasando a la nación.



El Ministerio de Salud registró 4.195 muertes el martes, lo que eleva el total desde que llegó el virus a 336.947.

"Si Brasil mantiene el ritmo actual, el país probablemente alcanzará las 5.000 muertes diarias en abril", dijo Christovam Barcellos, investigador de la Fiocruz.

La nación más grande de América Latina ha superado hitos sombríos en 2021, informando registros casi diarios de casos y muertes. El resurgimiento del virus, alimentado por laxas medidas de distanciamiento social y una nueva variante más contagiosa, llevó al país a superar rápidamente las 200.000, y luego las 300.000 muertes en poco más de dos meses, dejando a los hospitales abrumados.

17:30 El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este martes que espera que su Gobierno pueda empezar a compartir con otros países su inventario de vacunas contra el covid-19 "antes de que acabe el verano" (junio-septiembre), una vez que se haya asegurado que tiene suficientes para inocular a toda su población.

"Mi esperanza es que, antes de que acabe el verano, estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense, y estamos ayudando a otros países, países pobres", afirmó Biden durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que quiere compartir los excedentes estadounidenses con otros países porque "hasta que esta vacuna esté disponible en todo el mundo y estemos ganando al virus en otras naciones, no estaremos completamente seguros".

16:40 Argentina informó hoy 20.780 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.428.029.

En plena segunda ola, el país informó una cantidad de positivos récord para un reporte de 24 horas, ya que superó los 18.326 del 21 de octubre del año pasado, el mayor registro hasta hoy.

De esta manera, el país se encuentra en el decimotercer lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.456.409 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 163 nuevos decesos por coronavirus. De esta manera, con 56.471 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 13° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás Irán, que acumula 63.506 decesos.

16:00 El gobierno de EEUU no emitirá los llamados pasaportes de vacunas, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aunque la administración de Biden planea una guía para las empresas que desarrollan las credenciales.

La administración no quiere que los pasaportes de vacunas "se utilicen injustamente contra las personas" y proporcionará una guía "que se verá como una pregunta frecuente" para el desarrollo de las credenciales por parte del sector privado, dijo en una sesión informativa.

Varios estados liderados por republicanos se han movido para limitar el desarrollo y uso de los pasaportes. El martes temprano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden que prohíbe a las agencias estatales o cualquier entidad que reciba dinero público exigirlos.

15:00 El presidente Joe Biden anunciará el martes que quiere que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para una vacuna contra el coronavirus antes del 19 de abril, dos semanas antes de su objetivo anterior, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca.

Biden también anunciará que se administraron 150 millones de dosis de vacuna en sus primeros 75 días en el cargo, manteniendo el ritmo de su objetivo acelerado de recibir 200 millones de disparos en los brazos para su día 100 en el cargo. Casi la mitad de los estados de EEUU habían abierto la vacunación a todas las personas mayores de 16 años a fines de la semana pasada.

14:00 España espera vacunar a 5 millones de personas para la primera semana de mayo, intensificando el esfuerzo para llegar a 25 millones de personas para la semana del 19 de julio, con el objetivo de inmunizar al 70% de la población para fines de agosto, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en un comunicado televisado.

España ha administrado hasta ahora 8,74 millones de dosis en el marco de su programa de vacunación de los 9,69 millones suministrados, según cifras del Ministerio de Sanidad.

13:30 Es ridículo que algunos países no tengan suficiente acceso a vacunas contra el Covid-19 para comenzar a inocular siquiera a los trabajadores sanitarios y personas más vulnerables, dijo el martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El incremento de producción y la distribución equitativa de vacunas sigue siendo una grave barrera para poner fin a esta fase crítica de la pandemia de COVID-19", dijo en una conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. "Es ridículo que algunos trabajadores de salud y personas de grupos vulnerables en algunos países sigan estando sin vacunar", sostuvo.

12:25 México reportó el martes 603 nuevos fallecimientos relacionados con el Covid-19, incrementando la cifra total de muertos a 205.002, en momentos en que las autoridades han recomendado prudencia a la población ante una posible tercera ola de contagios del coronavirus tras las vacaciones de Semana Santa.

El brote surgido en China a fines de 2019 dejaba, además, 2.256.380 infectados conocidos, 4.675 más que en la víspera. Sin embargo, las propias autoridades han reconocido que el impacto de la pandemia es mayor al reportado.

Aunque fue la primera nación de Latinoamérica en iniciar la vacunación de su población contra la enfermedad, hasta el lunes México había inmunizado completamente -con dos dosis de la vacuna- al 1% de sus poco más de 126 millones de habitantes.

11:30 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.164 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.037.780 los contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 57 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que, a la fecha, los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contraer el virus ya suman 23.734.

En relación al nivel de testeo, el número de exámenes PCR aplicados también en las últimas 24 horas bajaron a 35.604 en todo el país -más de diez mil menos que los llevados a cabo el domingo-, lo que implica que desde la llegada del virus se han realizado 11.573.027 tests.



Martes 6 de abril | Balance diario #COVID_19



🔸 5.164 casos nuevos

🔸 4.010 casos con síntomas

🔸 857 casos asintomáticos

🔸 297 sin notificar

🔸 1.037.780 casos totales

🔸 40.904 activos

🔸 972.645 recuperados

🔸 57 fallecidos (23.734 en total) pic.twitter.com/TkoBscwzvT — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 6, 2021

10:40 España está acelerando el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 y habrá inoculado completamente a 25 millones de personas a finales de julio, dijo el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmando también el objetivo para finales de agosto de vacunar al 70% de los españoles.

"El ritmo de vacunación se va a acelerar en abril y con el escenario más prudente el 3 de mayo habrá 5 millones de españoles vacunados, en la primera semana de junio serán 10 millones, el 14 de junio 15 millones y el 19 de julio 25 millones de españoles vacunados", dijo Sánchez en una rueda de prensa, atribuyendo el lento inicio de la campaña de vacunación a los retrasos en el suministro de la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca comprometido con la UE.

El objetivo de julio supone la vacunación del 53% de los 47 millones de habitantes de España, es decir, el 64% de todos los adultos del país, y se aproxima al objetivo de la UE de julio de vacunar al 70% de su población adulta.

09:50 El brutal aumento de muertes por Covid-19 en Brasil pronto excederá a lo peor de una ola récord en enero en Estados Unidos, superando por mucho el promedio de 3.000 fallecidos al día, según proyecciones de científicos, debido a que los contagios con nuevas variantes abruman a los hospitales.

La cifra total de muertes por coronavirus en Brasil es la segunda más alta del mundo, con cerca de 333.000 decesos, según datos del Ministerio de Salud, lo que se compara con los más de 555.000 muertos en Estados Unidos.

Con su sistema de salud está al borde del colapso, Brasil podría superar la cifra total de muertes de Estados Unidos, a pesar de que tiene dos tercios de la población, dijeron dos expertos a Reuters.

09:00 La capital de Colombia, Bogotá, impondrá una cuarentena general de tres días entre el sábado y el lunes para reducir el impacto de la tercera ola de la pandemia del Covid-19, al tiempo que aplicará restricciones a la movilidad por el último número de identificación personal, anunció la alcaldesa Claudia López.

Las medidas para la capital de ocho millones de habitantes se aplicarán en momentos en que el país experimenta un aumento del número de contagios y de muertes por coronavirus con altos niveles de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que obligaron a las autoridades a imponer toques de queda nocturnos y restricciones a la movilidad en varias ciudades.

Bogotá, con 694.715 casos confirmados de COVID-19 y 14.506 muertes, registra una ocupación total de 70,1% de las unidades de cuidados intensivos de sus clínicas y hospitales.

08:00 Un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló que existe un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y coágulos de sangre en el cerebro, pero las posibles causas aún se desconocen.

"Está claro que hay una asociación con la vacuna. Sin embargo, todavía no sabemos qué causa esta reacción ", dijo Marco Cavaleri, presidente del equipo de evaluación de vacunas de la EMA, cuando se le preguntó sobre la posible relación entre la inyección de AstraZeneca y los casos de coágulos de sangre en el cerebro.

Cavaleri agregó que la EMA diría que hay un vínculo, aunque es probable que el regulador no esté en posición esta semana para dar una indicación sobre la edad de las personas a las que se les debe administrar la inyección de AstraZeneca.

El regulador ha dicho constantemente que los beneficios superan los riesgos, mientras investiga 44 informes de una enfermedad de la coagulación cerebral extremadamente rara -conocida como trombosis del seno venoso cerebral (CVST)- de 9,2 millones de personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca.

06:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) no respalda la exigencia de pasaportes de vacunación para la entrada o salida de un país, debido a la incertidumbre sobre si la inoculación previene la transmisión del virus, así como a preocupaciones de equidad, dijo hoy una portavoz.

La OMS ahora espera revisar las vacunas de Sinopharm y Sinovac para su posible lista de uso de emergencia a fines de abril, ya que se requieren más datos, agregó la portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una conferencia de prensa de la ONU.

05:40 Alemania espera que los líderes financieros mundiales respalden esta semana una nueva asignación de US$ 650.000 millones de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a los países a hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas.

"Es una cifra razonable", dijo un alto funcionario del Ministerio de Finanzas alemán antes de las reuniones virtuales de primavera del FMI y el Banco Mundial. Con la nueva administración estadounidense respaldando la medida, ahora existe un amplio acuerdo entre los miembros del FMI para reforzar las reservas de emergencia del Fondo y un acuerdo esta semana allanaría el camino para que el dinero esté disponible a partir de agosto, dijo el funcionario.

La nueva asignación beneficiará a los países que más luchan contra la pandemia, ya que aproximadamente el 42% de los nuevos fondos se destinarán a los países más pobres del mundo, agregó el funcionario.

Las tasas de vacunación y el desarrollo económico divergen ampliamente en todo el mundo, por lo que la medida para reforzar las reservas de emergencia del FMI tiene como objetivo reducir la brecha de recuperación entre países ricos y pobres.

05:05 Las llegadas de turistas a España se desplomaron un 93,6% interanual en febrero, ya que los visitantes se mantuvieron alejados de los bares y las playas en lo que suele ser el segundo país más visitado del mundo.

El turismo internacional a España se desplomó un 80% a 19 millones de visitantes el año pasado, el más bajo desde 1969, debido a las restricciones del coronavirus.

Esa tendencia continuó en los dos primeros meses de 2021, mostraron el martes datos del Instituto Nacional de Estadística, en una nueva mala noticia para un país que solía obtener una décima parte de su producto interno bruto del turismo.

05:00 La mayoría de los estados de la Unión Europea (UE) tendrán suficientes vacunas para inmunizar a la mayoría de su gente a finales de junio, informó hoy Bloomberg News.

Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos estarán en condiciones de inocular a más del 55% de su población a finales de junio.

La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que la UE, con una población de casi 450 millones, recibirá alrededor de 360 ​​millones de dosis a finales de junio, además de los 100 millones ya enviados. Eso sería suficiente para cumplir su objetivo de vacunar al menos al 70% de la población adulta del bloque para el verano del hemisferio norte.

El bloque espera recibir en el período abril-junio 55 millones de dosis de la vacuna de dosis única desarrollada por Johnson & Johnson, y otros 300 millones de inyecciones de dos dosis de BioNTech-Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

El lanzamiento de las vacunas se recuperó en el bloque a finales de marzo, luego de un comienzo lento.

04:40 Las muertes relacionadas con el coronavirus en el mundo superaron los 3 millones esta jornada, en medio de un resurgimiento global de infecciones que está desafiando los esfuerzos de vacunación.

Los funcionarios de salud culpan a las variantes más infecciosas provenientes de Reino Unido y Sudáfrica, junto con la fatiga pública por los cierres y restricciones.

Según un recuento de Reuters, tomó más de un año para que el número mundial de muertes por Covid-19 alcanzara los 2 millones. El siguiente millón se sumó en tres meses.

Brasil lidera en el número diario de nuevas muertes reportadas y representa una de cada cuatro muertes en todo el mundo cada día.

03:10 Alemania debería imponer medidas de bloqueo más estrictas durante dos o tres semanas para cerrar la brecha hasta que una mayor parte de la población esté vacunada, dijo esta mañana el presidente de la Democracia Cristiana (CDU) de Angela Merkel.

Armin Laschet dijo que se necesita "otro esfuerzo" para tratar de reducir la incidencia del virus a menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes, en el que las pruebas obligatorias, el rastreo de contactos digitales y proyectos modelo para reabrir la economía serían posibles.

Pidió menos contactos privados, lo que podría requerir toques de queda por la noche y que más personas trabajen desde casa.

"Entonces podemos entrar en el nuevo período en el que podemos reabrir con cuidado", dijo Laschet, quien es primer ministro del Estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia.

02:35 No se requerirán certificados de vacunas para ir a un pub o restaurante en Inglaterra cuando reabran, dijo esta mañana el ministro de Despliegue de Vacunas Covid, Nadhim Zahawi, y agregó que no se han tomado decisiones sobre su uso a largo plazo.

El primer ministro Boris Johnson dio luz verde ayer para dar el siguiente paso para aliviar su tercer bloqueo nacional, pero dio pocos detalles sobre cómo funcionará la certificación de vacunas.

El paso 2 de una hoja de ruta que traza planes para reabrir gradualmente la economía durante los próximos meses hará que las tiendas y los jardines de los pubs vuelvan a abrir la próxima semana, mientras que la reapertura de los lugares cubiertos en el paso 3 está programada para mayo.

"A nivel nacional, el paso 2, al que estamos llegando, (y) el paso 3, no habrá absolutamente ningún problema en torno a los pubs o restaurantes que requieran algún tipo de certificación", dijo Zahawi.

LUNES 5 DE ABRIL

19:20 Las autoridades sanitarias italianas han constatado este lunes un total de 10.680 nuevos contagios de COVID-19 y 296 fallecimientos a causa de la enfermedad, que han elevado los totales hasta 3.678.944 y 111.326, respectivamente.

El Ministerio de Salud ha trasladado que, en las últimas 24 horas, se han realizado 102.795 pruebas diagnósticas de la COVID-19 y el índice de positividad se ha elevado hasta el 10,4%, según los datos recogidos por la 'La Stampa'.

18:00 Brasil registró otros 28.645 casos confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 1.319 muertes por COVID-19, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado más de 13 millones de casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 332.752, según datos del ministerio.

17:30 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que los restaurantes y tiendas volverán a abrir por primera vez en cuatro meses, ya que el bloqueo de Inglaterra se aliviará la próxima semana, pero la prohibición de viajes al extranjero puede permanecer por más tiempo.

La fecha más temprana para reanudar los viajes internacionales no esenciales será el 17 de mayo, dijeron las autoridades. Mientras tanto, se está desarrollando un plan para un nuevo sistema de pasaportes Covid para facilitar la reanudación de los eventos con público en vivo y aliviar las restricciones de viaje. Pero es posible que los pasaportes no estén listos hasta el otoño, según el periódico Telegraph, citando a altos funcionarios gubernamentales no identificados.

Por otro lado, tal y como se esperaba, el Gobierno británico ha confirmado que implantará un sistema de semáforo para permitir a la ciudadanía del país viajar al extranjero, en el marco de la relajación de las restricciones.

Sin embargo, no se podrá salir del país por vacaciones hasta el 17 de mayo, como mínimo, tal y como consta en el plan de desescalada actual. Durante la comparecencia no se ha detallado qué países figurarán en cada categoría del sistema de semáforo.

No obstante, se espera que el grupo de trabajo de viajes internacionales del Gobierno de Johnson presente un informe sobre el asunto el 12 de abril, en el que figurarán recomendaciones sobre cómo gestionar estas salidas, el riesgo de un aumento de contagios y las variantes del SARS-CoV-2 importadas.

Por otra parte, Johnson ha descartado que los certificados de vacunación se utilicen en la fase tres del plan de desescalada, cuando se espera que restaurantes abran para servir a clientes en interiores.

15:00 La administración del presidente Joe Biden está trabajando con AstraZeneca Plc para encontrar una nueva capacidad de fabricación en los EEUU después de que la compañía acordó abandonar una planta de vacunas Baltimore Covid-19 que se centrará exclusivamente en la fabricación de dosis para Johnson & Johnson.

Las conversaciones son el último desarrollo después de un error en las instalaciones de Emergent BioSolutions Inc., en las que se mezclaron los ingredientes de las vacunas de las dos compañías, lo que llevó a que se eche a perder un lote de 15 millones de dosis de fármaco.

14:40 La experiencia de Chile muestra que una rápida campaña de vacunación contra el Covid-19 no necesariamente es suficiente para evitar cuarentenas, dijo el lunes el máximo experto médico de Inglaterra, al enfatizar la importancia de una estrategia cautelosa al levantar las restricciones en Gran Bretaña.

Reino Unido ha administrado una primera dosis de vacunas contra el coronavirus a más de 31,5 millones de personas, lo que llevó al partido del primer ministro a pedirle que acelere el fin de las restricciones y los confinamientos en el país.

Pero Chile, que también ha observado uno de los ritmos de vacunación más veloces en el mundo, tuvo que cerrar sus fronteras y aplicó de nuevo cuarentenas a buena parte de su población por un fuerte aumento de contagios y fallecimientos derivados del Covid-19.

Chris Whitty dijo que la experiencia de Chile contrastaba con la de Israel, y que no estaba claro si eso se debía a los plazos de inoculación, a las vacunas utilizadas, las interacciones con variantes del coronavirus o a otros factores.

"Aún no sabemos (...) debemos aprender de aquellos países que están mucho más adelantados que nosotros en términos de ritmo de vacunación, o aquellos que resultan como casos clave", declaró.

"Esta es la razón por la que queremos hacer esto de una manera estable, porque pienso que Chile es un duro ejemplo de que no debemos asumir que el problema desaparecerá simplemente porque se ha vacunado a mucha gente", añadió.

13:10 En un nuevo balance diario sobre la pandemia, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.807 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.032.612 los contagios a nivel nacional.

El subsecretario Alberto Dougnac lamentó el fallecimiento de 33 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que a la fecha los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse suman 23.677 en total.

En relación al total de exámenes aplicados ayer, estos ascienden a 45.821 en las últimas 24 horas, lo que implica que a la fecha se han realizado 11.537.423 PCR a nivel país.

Además, tal como cada lunes, la subsecretaria Paula Daza anunció los cambios en el plan paso a paso. Retroceden a cuarentena este jueves Vallenar, Punitaqui, Algarrobo, Los Andes, Hijuelas, Santa María, Calle Larga, Putaendo, San Felipe, Peralillo, Requínoa, Las Cabras, Mostazal, Villa Alegre, San Fabián, Yungay, San Rosendo y Purén.

Además, retroceden a transición las comunas de Andacollo, Panquehue, Zapallar, Pumanque, Empedrado, Sagrada Familia, Quilaco, Guaitecas, Chile Chico y Puerto Natales, mientras que vuelve a preparación la comuna de Porvenir.

Desde la otra vereda, este jueves avanzan a transición las comunas de Combarbalá, Cabildo, Toltén, Lonquimay y Llanquihue, mientras que avanzan a preparación las comunas de Curepto y Fresia.

09:20 China registró su mayor aumento diario de casos de Covid-19 en más de dos meses, luego de que una ciudad fronteriza con Myanmar, en la provincia suroccidental de Yunnan, arrojó todos los nuevos contagios locales.

El gobierno local de Ruili puso a todos sus residentes en el área urbana bajo una cuarentena, inició una campaña generalizada de pruebas y comenzó a restringir el movimiento de personas desde la semana pasada, después de reportar pacientes de Covid-19.

La ciudad presentó la totalidad de los 15 nuevos casos locales informados el 4 de abril. El numero total de nuevas infecciones de coronavirus, incluyendo casos que se originaron en el exterior de China, llegó a 32, la cifra más alta desde el 31 de enero.

08:30 El gobierno de Inglaterra instará a los ciudadanos a realizar una prueba de coronavirus dos veces por semana, ya que se evalúa un nuevo sistema de pasaportes Covid para su uso a gran escala, según el plan del primer ministro Boris Johnson para reabrir la economía después del cierre.

07:35 Portugal entró hoy en la segunda fase de flexibilización de su cierre por Covid-19, por lo que los restaurantes, museos, ferias, mercados no alimentarios, pequeñas tiendas, escuelas y gimnasios pudieron abrir sus puertas.

En enero el país comenzó un bloqueo para controlar lo que entonces era el peor aumento de casos en el mundo, pero las restricciones se han relajado gradualmente desde el 15 de marzo, cuando reabrieron peluquerías, librerías y escuelas para alumnos más jóvenes.

Portugal ha sufrido 823.355 casos y 16.879 muertes en lo que va de la pandemia, pero las tasas de infección se han ralentizado.

Si la situación continúa mejorando, los cines, centros comerciales, espacios interiores de restaurantes y otros negocios no esenciales reabrirán en dos semanas.

07:00 Singapur aceptará a partir del próximo mes a visitantes que utilicen un pase de viaje móvil que contenga certificados digitales para las pruebas y vacunas de Covid-19, anunció hoy el regulador de aviación, convirtiéndose en uno de los primeros países en adoptar la iniciativa.

El país aceptará el pase de viaje móvil de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para los controles previos a la salida, donde los viajeros pueden obtener autorización para volar e ingresar a Singapur mostrando una aplicación de teléfono inteligente que contiene sus datos de laboratorios acreditados.

El pase fue probado con éxito por Singapore Airlines. Más de 20 aerolíneas, incluidas Emirates, Qatar Airways y Malaysia Airlines, también están probando el pase.

"El éxito de nuestros esfuerzos conjuntos hará de la asociación de la IATA con el gobierno de Singapur un modelo a seguir", dijo el director general de la IATA, Willie Walsh, en un comunicado.

06:05 Alemania habrá inmunizado al 20% de su población contra el coronavirus a principios de mayo, dijo esta mañana el ministro de Salud del país, Jens Spahn.

Los germanos han experimentado un aumento en las infecciones, debido a su rezago respecto de Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos en el ritmo de las vacunaciones.

Spahn dijo que Alemania había tardado tres meses en vacunar al primer 10% de las personas que ahora han sido vacunadas. "Gestionaremos el próximo 10% en un mes a la luz de las entregas esperadas (de vacunas)", dijo.

05:00 A partir de hoy en Chile entran en vigor una serie de nuevas restricciones dispuestas por las autoridades que apuntan a reducir la circulación del coronavirus en el país, luego de que ayer, con 2.884 pacientes hospitalizados, la red asistencial nuevamente superara el peak de personas en unidades de cuidados intensivos.

En primer lugar, se cierran las fronteras, tanto para chilenos que quieran salir como para extranjeros sin residencia que quieran entrar a territorio nacional. Sólo se podrá salir con autorización para viajes esenciales, y se podrá entrar sólo con permiso consular.

Segundo, se eliminan por 15 días algunos giros y actividades esenciales, como la venta al detalle de prendas y accesorios de vestir, y la venta al por mayor de perfumes y cosméticos, entre otros. El Gobierno cambió la definición de bienes esenciales de uso doméstico, dejando sólo aquellos imprescindibles para la subsistencia (alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal), el teletrabajo, la educación a distancia y la seguridad del inmueble. Asimismo, se limitará la venta de productos que no correspondan a la nueva definición de artículo esencial en supermercados en comunas en fase 1 y 2.

Tercero, se limita el personal considerado esencial dentro de las actividades autorizadas, incluidos funcionarios públicos, quedando fuera de esta definición las labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y consultorías.

En cuarto lugar, desde hoy la cantidad de permisos de desplazamiento individual que se pueden obtener de Comisaría Virtual son dos en la semana y sólo uno de ellos podrá ser utilizado los fines de semana.

Por último, el toque de queda empezará a regir desde las 21:00 horas y terminará a las 05:00 de la mañana, en tanto, los cultos religiosos podrán funcionar con un aforo máximo de 5 personas en comunas en cuarentena. Además, la franja deportiva funcionará de lunes a domingo de 06:00 a 09:00, lapso en el que se podrá salir a la vía pública a hacer ejercicio sin solicitar ningún permiso.

04:45 Las autoridades sanitarias japonesas están preocupadas porque las variantes del coronavirus están impulsando una naciente cuarta ola de la pandemia, con solo 109 días para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las variantes parecen ser más infecciosas y pueden ser resistentes a las vacunas, que todavía no están ampliamente disponibles en Japón. La situación es peor en Osaka, donde las infecciones alcanzaron nuevos récords la semana pasada, lo que llevó al gobierno regional a iniciar medidas de bloqueo selectivas durante un mes a partir del lunes.

La variante descubierta por primera vez en Gran Bretaña se ha apoderado de la región de Osaka, extendiéndose más rápido y llenando las camas de los hospitales con casos más graves que el virus original, dijo Koji Wada, asesor del gobierno sobre la pandemia.

Japón ha declarado dos veces un estado de emergencia que cubrió la mayor parte del país el año pasado, la más reciente justo después del Año Nuevo, cuando golpeó la tercera y más mortal ola de la pandemia. Los funcionarios ahora están optando por medidas más específicas que permitan a los gobiernos locales acortar el horario comercial e imponer multas por incumplimiento.

00:00 La India informó esta mañana de un aumento récord en las infecciones por Covid-19, convirtiéndose en el segundo país -después de Estados Unidos- en registrar más de 100.000 casos nuevos en un día, mientras los políticos organizan manifestaciones electorales masivas que aumentan el temor a una mayor propagación del virus.

Los hospitales del estado más afectado, Maharashtra, están siendo invadidos por pacientes. Las infecciones diarias del país se han multiplicado por 12 desde que alcanzaron un mínimo de varios meses a principios de febrero, cuando las autoridades suavizaron la mayoría de las restricciones y la gente dejó de usar mascarillas.

Con 103.558 nuevas infecciones, India ha reportado 12,6 millones de casos, el más alto después de Estados Unidos y Brasil, mostraron datos del Ministerio de Salud. Las muertes aumentaron en 478, todavía una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, elevando el total a 165,101.

El país ha registrado la mayor cantidad de infecciones en la última semana en todo el mundo. Más variantes infecciosas del virus pueden haber jugado un papel en el segundo aumento, dicen algunos epidemiólogos.

